Po pozitívnom teste aj po kontakte s pozitívnym stačí informovať svojho lekára

Päťdňová izolácia sa týka pacientov bez vážnejších príznakov.

BRATISLAVA. Kto má pozitívny výsledok testu na koronavírus alebo pozitívny kontakt, má informovať svojho všeobecného lekára. Týka sa to aj tých, ktorí nemajú príznaky.

Upozorňuje na to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR Adriana Šimková.

„Zdravotný stav pozitívneho sa môže zhoršiť, aj keď v čase testu nemá žiadne príznaky ochorenia. Je preto dôležité, aby bol v kontakte s lekárom, a ten včas prispôsobil liečbu pacienta,“ dodala Šimková.

Podľa hlavnej odborníčky, päťdňová izolácia sa týka pacientov bez vážnejších príznakov.

„Tak ako aj pri iných ochoreniach, aj pri COVID-19 závisí samotná dĺžka práceneschopnosti a v tomto prípade aj izolácie od priebehu ochorenia. Je to na posúdení lekára,“ konštatovala Šimková.

Rezort zdravotníctva pripomína, že tzv. vypísanie pacienta na PN nie je nutne podmienkou izolácie či karantény. Ak to umožňuje charakter práce a zdravotný stav, môže pacient pracovať z domu. Rovnako tak môže počas týchto dní čerpať dovolenku. Je to na jeho rozhodnutí a dohode so zamestnávateľom.

„V každom prípade je potrebné prihliadať na zdravotný stav, pri ochorení je dôležité dodržiavať kľudový režim a organizmus nezaťažovať. Nezabudnúť ostať v kontakte so svojim lekárom,“ konštatovalo ministerstvo zdravotníctva.

Do karantény ide osoba po úzkom kontakte s pozitívnou osobou na koronavírus, ak sa na ňu nevzťahuje niektorá z výnimiek. Ak nemá príznaky ochorenia, jej dĺžka je päť dní.

O nutnosti vykonania testu najskôr na piaty deň rozhoduje ošetrujúci lekár. Izolácia sa týka osoby s pozitívnym výsledkom testu. Domáca izolácia trvá päť dní od dátumu pozitívneho odberu. To však platí v prípade, ak pacient nemá výraznejšie prejavy ochorenia.