Ranný brífing: Opozícii funguje falošná póza, nakazených pribudne

Ministri Jaroslav Naď a Ivan Korčok vo Washingtone podpísali obrannú dohodu. Aj pre odpor voči nej sa Smer vracia v rebríčkoch popularity strán na niekdajšie prvé miesto. Vlna omikronu môže vyvrcholiť okolo polovice februára, nových prípadov bude dovtedy výrazne pribúdať. Obchodné reťazce tvrdia, že zásoby potravín sú dostatočné, väčší problém však môžu mať nemocnice a školy.

Na hraniciach s Ukrajinou vyčkáva viac ako stotisíc ruských vojakov. Ruské veľvyslanectvo na Slovensku si aspoň navonok túto situáciu nevšímalo, čosi sa však zmenilo. Čo sa deje a aký vplyv majú Rusi na Slovensku? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Falošná póza Smeru, Hlasu aj SNS. Prečo využívanie proruských nálad funguje?

Protest proti obrannej zmluve s USA pred budovou parlamentu. (zdroj: TASR)

Len pred ôsmimi rokmi až 83 percent ľudí na Slovensku odmietalo Ruskú agresiu proti Ukrajine. Verili, že o svojej budúcnosti majú rozhodovať Ukrajinci vo voľbách a nie Rusko vojenským zásahom na Kryme a v Donbase.

Teraz je najväčšia časť ľudí na Slovensku - 44,1 percenta - podľa prieskumu agentúry Focus presvedčená , že pôvodcom napätia na východe sú Spojené štáty a NATO.

Kým svet čaká, čo urobí ruský prezident Vladimir Putin so 130-tisíc ruskými vojakmi pripravenými pri ukrajinskej hranici, na Slovensku už Rusko jeden konflikt vyhráva - informačnú vojnu.

"Dezinformačná mašinéria Ruska za osem rokov presvedčila značnú časť verejnosti na Slovensku, že biele je čierne a čierne je biele," tvrdí analytička Globsecu Miroslava Sawiris.

Z takto spracovanej verejnej mienky teraz výraznejšie začína profitovať celá slovenská opozícia. Najmä Smer sa aj vďaka odporu proti možnému príchodu symbolického počtu vojakov NATO na Slovensko a tiež odmietaniu dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi vracia v rebríčkoch popularity strán na niekdajšie prvé miesto.

Za posledné desaťročie pritom nikto tak výrazne neprispel k zbližovaniu Slovenska s NATO a najmä Spojenými štátmi ako predošlé vlády Smeru pod vedením Fica, Petra Pellegriniho a takisto Andreja Danka z SNS.

Denník SME zisťoval, ako sa od 90. rokov vyvíjala verejná mienka o Rusku, ako ju využívali politici, a prečo by nemohli byť takí úspešní, ak by nebolo Ľudovíta Štúra.

Ministri podpísali obrannú dohodu: Ak slovenský parlament povie áno a prezidentka pridá svoj podpis, obranná dohoda so Spojenými štátmi bude schválená. Ministri Jaroslav Naď a Ivan Korčok vo Washingtone podpísali dokument s americkým ministrom zahraničia Antonym Blinkenom. Zavŕšenie procesu potom bude už iba na slovenskej strane.

Vyšinutí a antisystémoví: SmeroHlas a spol. len potvrdzujú svoj prednovembrový (staro)boľševický pôvod a mentalitu. Toľko úplne uletenej kritiky a antipatií k Amerike nevyžaruje nieže z centra – kde sa motajú –, ale ani z periférie parlamentných demokracií, píše Peter Schutz.

Už zas nám berú suverenitu: Aktuálny podpis obrannej dohody s USA vraj znamená stratu suverenity, čo gramotným ľuďom bez amnézie pripomína, že plnoletí občania zažili stratu suverenity našej milovanej republiky už od oka osemkrát, píše Peter Tkačenko.

Čo sa deje s Ficom: Ak má niekto ilúziu, že by Fico ako premiér znovu získal zábrany, veď Slovensko má európske záväzky, tak sa tragicky mýli. Formálnou mocou by sa len dovŕšila jeho metamorfóza vo Viktora Orbána. Putin by, samozrejme, získal ďalšieho spojenca, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Reťazce zásoby majú, omikron už zatvára školy. Ako sa vzmáha ďalšia vlna?

Kupujúci by nemal dostať šok z prázdnych regálov. Čo vypadne, to reťazce nahradia niečím podobným. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 19 032 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 35 766 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 810 pacientov, pribudlo aj 19 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 925 ľudí.

Analytici odhadujú, že nových prípadov bude pre vysokoinfekčný variant koronavírusu omikron naďalej výrazne pribúdať. Vrchol omikronovej vlny by mohol prísť niekedy okolo polovice februára, odhaduje aj ekonóm a analytik iniciatívy Veda pomáha Martin Šuster.

Vo firmách vypadávajú zamestnanci, ktorí končia na péenke, v karanténe po kontakte s nakazeným alebo doma s deťmi, ak im pre omikron zatvorili triedu.

Spoločnosti, ktoré sú pre fungovanie štátu kriticky dôležité, môžu povolávať na pracovisko aj zamestnancov s pozitívnym testom, aby neskolabovali dodávky elektriny či plynu.

Denník SME sa pozrel na to, ako funguje zásobovanie potravinami, školy, aj na to, ako zabezpečili dodávky palív.

Efektívna protilátka proti omikronu: Slovenskí vedci laboratórne preukázali efektivitu nimi vyvinutej monoklonálnej protilátky proti variantu omikron. Jedna z týchto protilátok sa dokáže naviazať na špecifické miesto na povrchu variantu omikron. Použitiu predmetných monoklonálnych protilátok v praxi však musí predchádzať klinické testovanie, ktoré je drahé.

Hasiči postavia triážne stany: Ministerstvo zdravotníctva chce nápor na nemocnice odľahčiť triážnymi stanmi. Tie by počas štvrtej vlny pandémie mali poslúžiť ako triediace pracoviská pre pacientov pred urgentnými príjmami. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru stany postavia na 21 miestach po celom Slovensku.

V krátkosti z domova:

Pamiatkari sa búria: Ak prejde parlamentom nový zákon o výstavbe, štát možno príde o veľké množstvo pamiatkarov. Vyštudovaní kunsthistorici či archeológovia by mali podľa predstáv podpredsedu vlády Štefana Holého a ministerky kultúry Natálie Milanovej po novom posudzovať, či má stavba dosť elektrických prípojok, alebo parkovacích miest. Viacerí pamiatkari sa s takouto novou pracovnou náplňou nestotožňujú.

Paragraf 363 Kováčikovi nepomôže: Chýbajúce rozhodnutie o návrhu obvinených v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika podľa paragrafu 363 Trestného poriadku nie je dôvodom na odmietnutie obžaloby. Vyplýva to z uznesenia Najvyššieho súdu, ktorý prípad vrátil na Špecializovaný trestný súd na opätovné rozhodnutie.

Odmietnutá obžaloba na Kollára a Rajeckého: Sudkyňa špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová odmietla obžalobu na Zoroslava Kollára a Tomáša Rajeckého spájaného so skupinou piťovcov, dôvodom má byť procesná chyba. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podá proti rozhodnutiu sťažnosť, rozhodovať bude Najvyšší súd.

Matovičova vláda nakúpila testy správne, rozhodli ľudia, ktorí robia pre jej ministrov

Bývalý premiér Igor Matovič s testom na Covid-19. (zdroj: TASR)

Nákup antigénových testov za milióny eur bol podľa Rady Úradu pre verejné obstarávanie v poriadku. Rada tak zmietla zo stola výčitky, ktoré mal predtým k nákupu samotný úrad. Ako zistila Nadácia, viacerí členovia Rady pracujú pre vládu a ministrov.

Rada je najvyšším kontrolným orgánom, ktorý rozhoduje o štátnych tendroch. Nedávno zasadla v novom zložení a hneď zmenila rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie.

Ten v lete konštatoval, že štátne hmotné rezervy porušili pri nákupe testov na Covid-19 zákon. Odlišné stanovisko mali predseda ÚVO Miroslav Hlivák, podpredseda Jaroslav Lexa a jeden ďalší člen rady.

Nadácia Zastavme korupciu sa bližšie pozrela na zloženie rady. Zo šiestich externých členov piati pracujú pre rôzne ministerstvá alebo ich úrady. Niektorí aj pre viaceré naraz.

Tiež vlani upozornila na netransparentný spôsob doplnenia Rady. Vláda namiesto toho, aby vypísala riadne výberové konanie, dopĺňa nových členov pomaly a čudne.

V krátkosti z ekonomiky:

Drahšej elektrine sa nevyhneme: Podľa prepočtov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa priemerné náklady domácnosti na elektrinu v roku 2022 v porovnaní s vlaňajškom zvýšia o necelé tri eurá mesačne. Ak elektrinou aj kúri a ohrieva vodu, výdavky jej stúpnu o dvanásť eur mesačne.

Podľa prepočtov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa priemerné náklady domácnosti na elektrinu v roku 2022 v porovnaní s vlaňajškom zvýšia o necelé tri eurá mesačne. Ak elektrinou aj kúri a ohrieva vodu, výdavky jej stúpnu o dvanásť eur mesačne. Ceny potravín sa znižovať nebudú: K zníženiu cien potravín nedôjde, potvrdil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Cenotvorbu potravín bude kontrolovať ministerstvo pôdohospodárstva. Minister zároveň potvrdil, že mu obchodné reťazce prisľúbili spoluprácu.

K zníženiu cien potravín nedôjde, potvrdil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan. Cenotvorbu potravín bude kontrolovať ministerstvo pôdohospodárstva. Minister zároveň potvrdil, že mu obchodné reťazce prisľúbili spoluprácu. Prepad Meta Platforms: Hodnota spoločnosti Meta Platforms, v minulosti známej ako Faceboook, klesla o takmer 200 miliárd dolárov. Išlo o reakciu trhu na to, že firma informovala o prudkom raste nákladov, ale zverejnila slabú prognózu príjmov. Náklady spoločnosti vyplývajú z vysokých investícií do jej futuristického projektu metaverza.

Falošné bomby a ochromené weby. Ako Ukrajina čelí vojne na internete

Protest proti ruskému prezidentovi Putinovi v Kyjeve. (zdroj: TASR/AP)

Hlavný kyjevský bulvár Chreščatyk je v priebehu dňa plný ľudí, napriek zhoršujúcim sa pandemickým číslam sú plné aj kaviarne a reštaurácie. V čase, keď je v blízkosti ukrajinských hraníc viac ako 120-tisíc ruských vojakov, nie je v uliciach ukrajinského hlavného mesta vidieť žiadnu paniku.

Pri rozhovoroch však viacerí Kyjevčania a odborníci tvrdia, že istá nervozita tu je. Napokon, trvá už osem rokov.

"Kúpila som si vysielačky pre prípad, že by skolabovali komunikačné siete. Ak by k niečomu došlo, s priateľmi a rodinou sme sa dohodli, kde sa stretneme," hovorí o rastúcom napätí Ľubov Cybuľská, majiteľka dvoch podnikov, no najmä expertka na dezinformácie.

Napäté vzťahy a hrozba ruského útoku ju podľa vlastných slov neprekvapili. "Vo vojne sme osem rokov. Aj keď nie je na titulných stranách, nezabudli sme na to, že sme boli napadnutí a že denne stále umierajú ľudia," dodáva.

Navyše skutočnému útoku podľa nej už Ukrajina čelí – a to najmä na internete. Dezinformácie, kybernetické útoky a pochybné internetové skupiny podľa expertov však môžu k panike na Ukrajine dopomôcť.

Presuny ruských jednotiek pri Ukrajine: Nové satelitné zábery naznačujú, že Rusko zvyšuje celkovú pripravenosť svojich ozbrojených síl vyslaných do Bieloruska, na Krym a do západného Ruska tým, že tam presúva ďalšie posádky a vojakov. Oznámila to súkromná americká spoločnosť Maxar Technologies, ktorá zábery vyhotovila medzi 19. januárom a 1. februárom.

V krátkosti zo sveta:

Covid u susedov: Česko ruší povinné covid pasy. Poľská vláda zatiaľ radí dôchodcom, aby sa najbližšie tri mesiace vyhýbali iným a sprísňovanie opatrení nechystá. V maďarských nemocniciach je v týchto dňoch s covidom hospitalizovaných približne 4,5 tisíca pacientov. Vláda Viktora Orbána covid pasy rušiť neplánuje a ich platnosť predĺžila.

Aj Wej-wej ľutuje návrh štadióna: Aj Wej-wej bol veľmi sklamaný z toho, ako čínska vláda zneužila jeho dielo. Keď v roku 2003 súhlasil, že sa pričiní o podobu olympijského štadióna pre pekinskú olympiádu, bol už otvoreným kritikom režimu. Dúfal, že hry a jeho ikonické Vtáčie hniezdo krajinu zmenia. Teraz priznal, že by bol najradšej, keby sa na Vtáčom hniezde ani nepodieľal.

Kurajší zabil seba aj rodinu: Vodca militantnej organizácie Islamský štát abú Ibráhím Hášimí Kurajší zahynul po dvoch hodinách trvajúcej prestrelke amerických špeciálnych síl s džihádistami za mestečkom Atima neďaleko hraníc Sýrie s Tureckom. Odpálil bombu, ktorá okrem neho zabila aj členov jeho rodiny. Záchranári informovali, že na mieste zahynulo 13 ľudí vrátane šiestich detí a štyroch žien.

Zo zahraničných webov:

Vlhová: Do zisku olympijskej medaily dám všetko

Petra Vlhová. (zdroj: TASR)

Hoci od októbra bojovala o body vo Svetovom pohári, v podvedomí myslela aj na olympiádu. Jej hlavným cieľom je medaila. Posledných deväť mesiacov podriadila všetko jednému cieľu – byť čo najlepšie pripravená na zimné olympijské hry v Pekingu.

Petra Vlhová dosiahla v kariére viaceré významné úspechy. Chýba jej už len jediný – a to medaila z olympiády. Pri predošlých dvoch účastiach v Soči 2014 a Pjongčangu 2018 ju ešte nezískala.

Do Pekingu prichádza v úplne inom nastavení. Patrí medzi najlepšie lyžiarky na svete a minimálne v troch disciplínach môže útočiť na cenný kov. Prvú možnosť bude mať v pondelok 7. februára v obrovskom slalome.

Slovenská lyžiarka má za posledné roky bohaté skúsenosti s pretekmi, v ktorých išlo o všetko. „Dosiahla som už viaceré úspechy, no olympijská medaila mi chýba. Príde stres i očakávania. Budem ju chcieť získať a dám do toho všetko,“ priznala Vlhová vo svojej autobiografii.

Slovenské auto roka 2022 má víťaza, hlasovanie bolo tesné

Peugeot 308. (zdroj: Peter Kálmán)

Novinárska anketa Slovenské auto roka 2022 už pozná víťaza. Pätnásť automobilových novinárov vyberalo najlepšie nové auto spomedzi siedmich finalistov. Z pestrého výberu rôzne zameraných áut si najviac bodov nakoniec odniesol nový Peugeot 308.

Porota, ktorej každý člen mal k dispozícii 25 bodov a musel ich prideliť minimálne trom autám z finálnej zostavy, ocenila pri Peugeote najmä škálu rôznych pohonov. Okrem dvoch benzínových a jedného naftového motora sú pri Peugeote 308 prvýkrát k dispozícii aj dva plug-in hybridy. Popri hatchbacku opäť nechýba ani kombi verzia SW.

Peugeot 308 získal od poroty 86 bodov, o bod menej mala nová Kia Sportage. Na výber je pri nej paradoxne ešte širšia škála motorov, vrátane mild-hybridov, full-hybridov a čoskoro aj plug-in hybridov.

Tretie miesto obsadila štvrtá generácia Škody Fabia s počtom 59 bodov. V ponuke je len s benzínovými motormi bez akejkoľvek miery elektrifikácie a po novom už bez karosárskej verzie kombi.

V krátkosti ďalšie autonovinky:

Modernizovaný Volkswagen T-Roc: T-Roc bol minulý rok po Golfe druhým najpredávanejším Volkswagenom v Európe. V novembri sme spoznali jeho vynovenú podobu, teraz sú už známe aj slovenské ceny a prvky výbavy. Aj pri ňom sa potvrdzuje, že ďalšia vlna zdražovania nových áut so spaľovacími motormi je tu.

Premiéra Škody Enyaq Coupé iV: Slovenské zastúpenie Škody si pripravilo pre novinárov prekvapenie. Svetová premiéra novej karosárskej verzie Enyaqu nebola v Bratislave iba online, ale aj naživo s autom. Enyaq Coupé neprichádza iba s pozmenenou zadnou časťou, ale aj s aktualizovaným softvérom, rýchlejším nabíjaním aj vyššou maximálnou rýchlosťou 180 km/h.

Dacia Jogger nemá konkurenciu: V súčasnej ponuke je čoraz viac SUV a elektromobilov za nie práve ľudovú cenu. Napriek tomu v roku 2022 šoférujeme priestrannú 7-miestnu novinku, ktorej základná cena znie ako preklep, len 13 550 eur. Od Dacie Jogger máme veľké očakávania, pretože sa skutočné javí ako recept pre každého, kto chce nové rodinné auto, ale má obmedzený rozpočet.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Erika Drgoňová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Koľko rodičov je agresívnych? Nejde len o kričiacu menšinu? V akom psychickom stave sú deti? A ako sú na tom učitelia? Ako teraz vyzerá vyučovanie na veľkej základnej škole v Bratislave? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Erikou Drgoňovou, riaditeľkou základnej školy Ostredková v Bratislave.

Podcasty SME

Ľudia píšu Tisovi: Nechajte mi aspoň rádio, píše invalid

Nechajte mi aspoň rádio, píše invalid Ľudskosť: To, ako vnímame smrť, má prevratný efekt na to, ako žijeme

To, ako vnímame smrť, má prevratný efekt na to, ako žijeme Index: Na pandemickú pomoc mohlo ísť o miliardu eur viac. Kde sa stala chyba?

