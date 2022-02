Ranný brífing: Extrém štve proti poslancom, Pčolinský má menej obvinení

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Za obrannú dohodu s USA dostávajú poslanci koalície výhražné správy, viacerí už majú policajnú ochranu. Hecuje proti nim opozícia, zodpovednosť za prípadné fyzické útoky však odmieta. Bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského síce obvinili znova, ale nie v celom rozsahu. Pre podozrenie, že odovzdal 10-tisícový úplatok, ho už nestíhajú.

Na konci minulého roka vzrástli ceny bytov a domov o neuveriteľných 22 percent v porovnaní s rokom predtým a navýšenie bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Je to celé len bublina a dokedy ešte budeme svedkami rekordných nárastov cien nehnuteľnosí? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tu býva vlastizradca. Opozícia hecuje davy proti koaličným poslancom

Poslanci koalície čelia osočovaniu za hlasovanie v prospech obrannej dohody s USA. (zdroj: magazin1)

Pred tromi rokmi si podpredseda Smeru Ľuboš Blaha našiel na menovke pred svojím bytom kritický odkaz na papieriku. „Manželka to nebrala s humorom. Niekto vie, kde bývame,“ sťažoval sa s tým, že má deti.

Blaha, ale aj poslanci ĽSNS a Republiky či Tomáš Taraba, ktorý klub ĽSNS opustil, a ich prívrženci teraz podobne spustili masívnu antikampaň proti koaličným poslancom, ktorí hlasovali za obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Nazývajú ich vlastizradcami.

Na sociálnych sieťach zverejnili ich tváre, mená a miesta bydliska. V anonymných internetových skupinách si ľudia vymieňajú presné adresy poslancov. Viacerí si už na bráne domu či stĺpe pouličného osvetlenia pri dome našli osočujúce plagáty. Polícia začala domy poslancov strážiť, opozícia však zľahčuje, že by kampaňou mohla ľudí motivovať, aby poslancov aj fyzicky napadli.

„Prečo by som sa mal cítiť spoluzodpovedný? Ak dôjde k nejakému zločinu voči človeku, tak ho odsúdim,“ hovorí o tom Blaha.

Z obvinenia Pčolinského vypadol skutok, ktorý sa týka 10-tisícového úplatku

Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského síce obvinili znova, ale nie v celom rozsahu. Z dvoch skutkov, z ktorých ho vyšetrovali, jeden vypadol. Ostalo „len“ známe podozrenie, že zobral úplatok od konkurzného právnika Zoroslava Kollára za to, že dá vypnúť odpočúvanie jedného z jeho čísel.

Vypadlo obvinenie, ktoré vyplynulo z výpovede bývalého elitného policajta Mariána Kučerku, že Pčolinský mu núkal 10-tisícový úplatok, aby si polícia nevšímala podozrenia okolo stavebnej firmy Strabag a aby ju nevyšetrovala. Špeciálna prokuratúra nekomentuje, či časom pridá do obvinenia aj druhý skutok.

Obnovenie stíhania Pčolinského však otvára možnosť, že by prokuratúra žiadala väzbu aj pre neho, hoci je to už len málo pravdepodobné. „Väzbu som si skúsil, takže sa už neobávam. Keď to urobia, tak bude, ale obavu nemám,“ hovorí Pčolinský.

Kauza exšéfa SIS patrila za ostatný rok k najcitlivejším aj z hľadiska politiky. Koaličné strany s výnimkou Sme rodina chcú pre ňu dokonca zužovať oprávnenie na využitie paragrafu 363. Šéf hnutia Boris Kollár však opätovné obvinenie svojho nominanta zatiaľ nekomentuje.

Nebude to také ľahké, drahá Rodina: Že sa s paragrafom 363 Trestného poriadku baštrngovalo nie v súlade s kostolným poriadkom, medzičasom rozhodol Najvyšší súd, a to spôsobom, ktorý by mal obmedziť zásahy, aké sme videli vlani. Zásah za pomoci 363 spláchol všetky vykonané úkony do večných lovíšť, tak treba už len držať palce, aby zas nedošlo k „procesným pochybeniam“, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 14 196 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 24 925 testov, pozitivita testov je na úrovni 56,95 percenta. V nemocniciach aktuálne leží 2 161 pacientov, pribudlo aj 14 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 159 ľudí.

PCR testy odhalili 14 196 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 24 925 testov, pozitivita testov je na úrovni 56,95 percenta. V nemocniciach aktuálne leží 2 161 pacientov, pribudlo aj 14 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 159 ľudí. Omikron vyraďuje viac zdravotníkov: Kým delta plnila nemocnice pacientmi, omikron ich oberá najmä o lekárov a sestry, ktorí musia ísť do karantény. Nová možnosť na štátnom webe s informáciami o covide má pomôcť pacientom, ak na vrchole štvrtej vlny spôsobenej variantom omikron budú hľadať lekára, ktorý by ich ošetril.

Kým delta plnila nemocnice pacientmi, omikron ich oberá najmä o lekárov a sestry, ktorí musia ísť do karantény. Nová možnosť na štátnom webe s informáciami o covide má pomôcť pacientom, ak na vrchole štvrtej vlny spôsobenej variantom omikron budú hľadať lekára, ktorý by ich ošetril. Matovič je stále na chvoste: Premiérovi Eduardovi Hegerovi verí presne tretina opýtaných, čím sa zaradil na druhé miesto tesne za ministra životného prostredia Jána Budaja, ukázal prieskum Focusu pre TV Markíza. Naopak najmenej dôveryhodným členom vlády je minister financií Igor Matovič.

Fungovali by sankcie proti Rusku? Putin vybudoval pevnosť

Ruský prezident Vladimír Putin. (zdroj: SITA)

Spolu s tým, ako eskaluje bezpečnostná situácia na rusko-ukrajinských hraniciach, Západ skloňuje ekonomické sankcie, ktoré by ako odvetu použil proti režimu Vladimira Putina v prípade jeho invázie na Ukrajinu.

Rusko by napríklad mohlo prísť o pripojenie do finančného systému Swift, cez ktorý banky po celom svete komunikujú pri svojich transakciách. Ďalšími možnosťami sú obmedzenie prístupu ruských podnikov a ruskej vlády k zahraničnému kapitálu či prísna kontrola vývozu technologických komponentov do krajiny.

Sankcie by boli pre Rusko bolestivé. Otázka je, či by preň boli až také ťaživé, ako Západ očakáva. Putin sa poučil zo sankcií, ktoré Západ zaviedol v roku 2014 za anexiu Krymu, a začal uplatňovať stratégiu, ktorú analytici volajú „pevnosť Rusko“.

V krátkosti z ekonomiky:

Nová daň pre elektrárne: Vláda schválila a do skráteného legislatívneho konania posunula novú daň z nadmerného zisku z predaja jadrovej elektriny. Koho a do akej výšky plánuje štát zdaniť? Komu chce vláda pomôcť s energiami a aké legislatívne zmeny chystá, aby zastavila rast cien budúci rok? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky.

Vláda schválila a do skráteného legislatívneho konania posunula novú daň z nadmerného zisku z predaja jadrovej elektriny. Koho a do akej výšky plánuje štát zdaniť? Komu chce vláda pomôcť s energiami a aké legislatívne zmeny chystá, aby zastavila rast cien budúci rok? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky. SkyEurope sa utopili v dlhoch: Estónsko dalo svetu Skype, Fínsko legendárne mobily Nokia, Švédsko zase nábytkársky gigant Ikea. A čo Slovensko? Na začiatku tohto tisícročia to vyzeralo tak, že s ním bude spájaná letecká spoločnosť SkyEurope Airlines. Nízkonákladovka by oslávila dvadsať rokov od prvého letu, nedožila sa ani desiateho výročia.

Estónsko dalo svetu Skype, Fínsko legendárne mobily Nokia, Švédsko zase nábytkársky gigant Ikea. A čo Slovensko? Na začiatku tohto tisícročia to vyzeralo tak, že s ním bude spájaná letecká spoločnosť SkyEurope Airlines. Nízkonákladovka by oslávila dvadsať rokov od prvého letu, nedožila sa ani desiateho výročia. Chorvátski vinári stavili na malváziu: Máloktorý laik pri predstave kvalitného vína zablúdi v myšlienkach na Istriu. Práve tento polostrov je však domovom jednej z najkvalitnejších odrôd hrozna s typickou ovocno-kvetinovou vôňou a zlatožltou farbou. Vyše 25 hektárov viníc tejto špeciálnej odrody obhospodaruje v poradí už štvrtá generácia vinárskej rodiny Kozlovićovcov.

Okamžite odíďte z Ukrajiny, vyzývajú USA aj Briti. Slovensko sťahuje rodiny diplomatov

Americká ambasáda v Kyjeve už pred troma týždňami vyzývala na odchod rodín diplomatov. (zdroj: TASR/AP)

Ozbrojený útok na Ukrajinu zo strany Ruska môže nastať už v najbližších dňoch. V piatok večer tieto slová spojencom z NATO odkázali Spojené štáty.

Ešte doobeda vyzval americký prezident Joe Biden amerických občanov, aby z Ukrajiny urýchlene odišli. Už predtým čiastočne Američania evakuovali diplomatický personál, zvažujú aj presun ambasády na západ Ukrajiny.

Rokovania viacerých lídrov s Ruskou federáciou zatiaľ nepriniesli výraznejšie zmiernenie napätia a Rusko naďalej presúva armádu na hranice s Ukrajinou. Kyjev napriek tomu varoval pred predčasnou panikou.

Okrem Američanov však k odchodu svojich občanov z Ukrajiny vyzvali v piatok večer aj ďalšie štáty vrátane Veľkej Británie, Kanady, Lotyšska či Japonska.

Ukrajinu musia opustiť aj rodiny slovenských diplomatov. V reakcii na vyhrotenú situáciu na rusko-ukrajinských hraniciach tak rozhodlo ministerstvo zahraničných vecí pod vedením Ivana Korčoka. Ministerstvo zároveň odporúča Slovákom, aby na Ukrajinu necestovali, a to bez ohľadu na účel cesty.

Trussová v Moskve: Po francúzskom prezidentovi do Moskvy pricestovala aj britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Na rokovania o napätí medzi Ruskom a Západom prišla s oveľa menšou ochotou ku kompromisom ako Emmanuel Macron. Od šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova žiadala, aby Rusi stiahli svojich vojakov z hraníc s Ukrajinou.

Po francúzskom prezidentovi do Moskvy pricestovala aj britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Na rokovania o napätí medzi Ruskom a Západom prišla s oveľa menšou ochotou ku kompromisom ako Emmanuel Macron. Od šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova žiadala, aby Rusi stiahli svojich vojakov z hraníc s Ukrajinou. Zelenskyj žiada dôkaz: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že chce vidieť dôkaz o tom, že Rusko plánuje zaútočiť na jeho krajinu 16. februára. Zelenskyj vyzval na poskytnutie stopercentných informácií o možnom útoku zo strany Ruskej federácie, ak sú takéto údaje dostupné. Dodal, že všetky takéto informácie budú predmetom analýzy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že chce vidieť dôkaz o tom, že Rusko plánuje zaútočiť na jeho krajinu 16. februára. Zelenskyj vyzval na poskytnutie stopercentných informácií o možnom útoku zo strany Ruskej federácie, ak sú takéto údaje dostupné. Dodal, že všetky takéto informácie budú predmetom analýzy. Pentagon sťahuje inštruktorov: Americký Pentagon oznámil, že sťahuje z Ukrajiny kontingent zložený z približne 160 vojenských inštruktorov. Tento krok odráža rastúce obavy Washingtonu z toho, že ruská invázia na Ukrajinu sa blíži.

Americký Pentagon oznámil, že sťahuje z Ukrajiny kontingent zložený z približne 160 vojenských inštruktorov. Tento krok odráža rastúce obavy Washingtonu z toho, že ruská invázia na Ukrajinu sa blíži. Cvičenie v Čiernom mori: Ruské námorníctvo v sobotu spustilo rozsiahle cvičenie v Čiernom mori. Podľa ruského ministerstva obrany sa na ňom zúčastňuje vyše 30 plavidiel, ktoré vyplávali zo Sevastopolu a Novorossijska. Podľa ministerstva je cieľom cvičenia Cieľom cvičenia je "obrana pobrežia Krymského polostrova".

V krátkosti zo sveta:

Kto v NATO nemá dohodu s USA: Slovensko sa podpisom obrannej dohody so Spojenými štátmi pridalo k väčšine. Členov NATO, ktorí dosiaľ obrannú dohodu s USA nemajú, zostáva šesť a ich počet zrejme bude ďalej klesať. Dánsko už o dohode rokuje, Česko sa môže pridať.

Slovensko sa podpisom obrannej dohody so Spojenými štátmi pridalo k väčšine. Členov NATO, ktorí dosiaľ obrannú dohodu s USA nemajú, zostáva šesť a ich počet zrejme bude ďalej klesať. Dánsko už o dohode rokuje, Česko sa môže pridať. Hon na ponorku: Ruský torpédoborec Maršal Šapošnikov zahnal americkú ponorku, ktorá sa dostala do blízkosti Kurilských ostrovov, kde práve prebiehajú vojenské cvičenia ruského Tichomorského loďstva, z teritoriálnych vôd Ruskej federácie. Ministerstvo obrany Spojených štátov odmietlo tvrdenia Ruska, že americká útočná ponorka plávala v ruských teritoriálnych vodách.

Ruský torpédoborec Maršal Šapošnikov zahnal americkú ponorku, ktorá sa dostala do blízkosti Kurilských ostrovov, kde práve prebiehajú vojenské cvičenia ruského Tichomorského loďstva, z teritoriálnych vôd Ruskej federácie. Ministerstvo obrany Spojených štátov odmietlo tvrdenia Ruska, že americká útočná ponorka plávala v ruských teritoriálnych vodách. Rekordné odlesňovanie Amazonského pralesa: Miera odlesňovania Amazonského pralesa bola v januári 2022 päťkrát vyššia ako v rovnaký mesiac pred rokom. Za január bolo zničených 430 kilometrov štvorcových Amazonského pralesa, čo je najviac za tento mesiac od začiatku meraní v roku 2015.

Zo zahraničných webov:

Slovenskí hokejisti vyhrali v Pekingu prvý zápas, zdolali Lotyšov

Gólová radosť v zápase Slovensko - Lotyšsko. (zdroj: TASR)

Slovenskí hokejisti si pripísali prvú výhru na ZOH 2022 v Pekingu. Vo svojom záverečnom dueli skupiny C zdolali Lotyšsko 5:2, v tabuľke obsadili so ziskom troch bodov tretie miesto.

Slovenskí hokejisti pod piatimi kruhmi zvíťazili po piatich nezdaroch, naposledy sa z triumfu tešili v Pjongčangu 2018 v úvodnom súboji proti Rusom. Medzitým dvakrát podľahli Američanom, raz Slovincom, Fínom a Švédom.

Zo slovenských hokejistov opadla po víťazstve nad Lotyšskom obrovská ťarcha. Po prvej výhre na turnaji mali Slováci dôvody na radosť. Najväčšie sebavedomie išlo zo 17-ročného útočníka Juraja Slafkovského. V Pekingu strelil už štvrtý gól a je najlepším strelcom tímu na turnaji.

Tréneri po dvoch prehrách premiešali zostavu, čo prinieslo pozitívny impulz. Hráči si rozumeli v útoku aj v defenzíve. "Sme radi, že sme to zvládli, potešilo ma celé mužstvo, predviedli sme tímový výkon, ktorý si musíme preniesť aj do ďalšieho zápasu," zhodnotil asistent trénera Andrej Podkonický.

V utorok o 5:10 h nastúpia Slováci v súboji o postup do štvrťfinále proti Nemecku. Rozhodli o tom posledné zápasy v skupinách.

Muž z Tinderu okradol naivné ženy, čo snívajú o princovi. Stačila mu trápna taktika

Simon Leviev okrádal ženy na Tinderi. (zdroj: NETFLIX)

Simon Leviev prišiel do Prahy a zaklopal na dvere plastického chirurga. Dobrý deň, chcel by som si zmeniť ústa, nos, lícne kosti, bradu.

Chirurg sa pozorne pozrel na mladého muža. Plastickú operáciu nepotreboval. Nemal žiadne deformácie ani škaredé črty, vyzeral presne ako niekto, o kom väčšina ľudí povie, že je atraktívny.

Toto smrdí zločinom, pochopil okamžite lekár a poslal Levieva preč.

Bol to zúfalý pokus zmeniť identitu a vyvliecť sa z finančných podvodov, ktoré tridsaťročný Izraelčan napáchal na naivných ženách na Tinderi.

V krátkosti z kultúry:

Oscarové šance: Vyhlasovanie Oscarov zvyčajne proti sebe stavia dve skupiny filmov: tie, ktoré majú najviac nominácií, a tie, ktoré nakoniec zvíťazia. Tohtoročný súboj sa môže zniesť v znamení športového hesla „nič nie je nemožné“. Kto môže vyhrať? Hodnotíme šance všetkých desiatich filmov nominovaných v hlavnej kategórii.

Vyhlasovanie Oscarov zvyčajne proti sebe stavia dve skupiny filmov: tie, ktoré majú najviac nominácií, a tie, ktoré nakoniec zvíťazia. Tohtoročný súboj sa môže zniesť v znamení športového hesla „nič nie je nemožné“. Kto môže vyhrať? Hodnotíme šance všetkých desiatich filmov nominovaných v hlavnej kategórii. Povinné kvóty: Slováci deklarujú, že by v rádiách radi počuli slovenské pesničky. Realita je trochu iná, hovorí generálny riaditeľ Bauer Media Audio Slovensko Ivan Antala. Proti povinným kvótam bojuje od ich zavedenia, vyhodnocuje ich ako škodlivé nielen pre rádiá, ale aj pre hudobníkov. Pomohli vraj len frekventovaným autorom, rozhodne nie tým, čo cez pandémiu museli pracovať v Lidli.

Slováci deklarujú, že by v rádiách radi počuli slovenské pesničky. Realita je trochu iná, hovorí generálny riaditeľ Bauer Media Audio Slovensko Ivan Antala. Proti povinným kvótam bojuje od ich zavedenia, vyhodnocuje ich ako škodlivé nielen pre rádiá, ale aj pre hudobníkov. Pomohli vraj len frekventovaným autorom, rozhodne nie tým, čo cez pandémiu museli pracovať v Lidli. Oceľové dámy: Je to síce fínsky film, ale neplánovane a nepriamo reaguje na to, ako sa v súčasnosti na Slovensku hovorí o ľuďoch nad šesťdesiat rokov. Aj vďaka diskurzu politikov o nich vznikol dojem, že sú to bezvládni "starčekovia", ktorí nemajú fyzické sily ani žiadne zručnosti s modernými technológiami, a že už nevedia používať vlastný mozog.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Filip Titlbach. (zdroj: SME)

Aký bol jeho coming out? Pomohla by mu takáto kniha, keď bol malý? Pomáha alebo škodí queer ľuďom cancel culture? A prečo dnes hovoríme o empatii k inakosti ako o politike liberalizmu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Filipom Titlbachom, novinárom českého Deníka N a autorom knihy Boli sme tu vždy.

Podcasty SME

Zblízka: Scénograf a maliar František Lipták: Vyrobiť peklo bola úžasná výzva

Scénograf a maliar František Lipták: Vyrobiť peklo bola úžasná výzva TECH_FM: Prelom v jadrovej fúzii: reakciu udržali päť sekúnd

Prelom v jadrovej fúzii: reakciu udržali päť sekúnd Kvantum ideí: Príčiny nie sú dobrými dôvodmi. Kedy konám slobodne?

Príčiny nie sú dobrými dôvodmi. Kedy konám slobodne? Klik: Nové Samsung telefóny ničím neprekvapili

Nové Samsung telefóny ničím neprekvapili Dejiny: Alžbeta II. sa stala symbolom disciplíny a kúzla tradície

Karikatúra

Za sloboduuu! (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Guláš s hlivou ustricovou. (zdroj: Naničmama.sk | Kamila)

Je všestranná, zdravá a chutná. Pripravte si recepty z hlivy ustricovej.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

