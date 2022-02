Ranný brífing: Čurillovci by trestali sudcu, Putin sľubuje deeskaláciu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bratislavskému krajskému sudcovi Petrovi Šamkovi hrozí disciplinárka pre kauzu vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu. Žiadajú ju pre neho samotní vyšetrovatelia. Sudca vraj ohrozil trestné konanie a porušil zásadu mlčanlivosti. Spojené štáty varovali, že dnešok môže byť dňom ruského útoku na Ukrajinu. Sľuby ruského prezidenta Vladimira Putina však priniesli Ukrajine mierny optimizmus.

Kým americká CIA tvrdila, že Rusko dnes plánuje útok na Ukrajinu, včera Rusi začali rozprávať, že časť jednotiek stiahnu na domovské základne. Čo sa teda momentálne na Ukrajine odohráva a aké sú scenáre najbližšieho vývoja? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Disciplinárka na sudcu Šamka pre čurillovcov? Kolíková čaká

Ministerka Mária Kolíková s rozhodnutím o disciplinárke na sudcu Petra Šamka zatiaľ počká. (zdroj: TASR)

Pre kauzu obvinenia vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu sa dostal do problémov už druhý sudca. Najprv polícia začala prešetrovať okresného sudcu Juraja Kapinaja v súvislosti s tým, či sa nedopustil trestného činu ohýbania práva, keď zobral štyroch vyšetrovateľov do väzby. Teraz hrozí disciplinárka krajskému sudcovi Petrovi Šamkovi, ktorý sa Kapinaja ešte koncom januára verejne zastal.

Šamko to urobil takým spôsobom, že zároveň zverejnil niektoré detaily z vyšetrovania kolegu. V texte, ktorý uverejnil na svojom webovom portáli Právne listy, napríklad citoval vybrané pasáže zo žiadosti NAKA o zbavenie mlčanlivosti Kapinaja. Uviedol aj presné číslo spisovej značky prípadu a tiež svoj komentár, podľa ktorého ide o „účelovú kriminalizáciu sudcu“.

Šamko sporný text napísal v čase, keď sa o prešetrovaní Kapinaja verejne nevedelo, keďže prípravné konanie nie je verejné. Zároveň text publikoval v dňoch, keď o žiadosti na zbavenie mlčanlivosti rozhodoval Kapinajov nadriadený, predseda Okresného súdu Bratislava III Roman Fitt.

Čurillovci upozorňujú, že Šamko tým porušil zásadu mlčanlivosti o veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie. Dodali, že Šamko tak z ich pohľadu „ohrozil celé prebiehajúce trestné konanie“.

Podnet s výpočtom pochybení zaslali ľuďom, ktorí môžu podať disciplinárny návrh. Sú medzi nimi ministerka Kolíková, šéf Súdnej rady Ján Mazák či šéf Krajského súdu Bratislava Boris Tóth, kde Šamko pôsobí. Adresátom je aj sudcovská rada krajského súdu. Ak by niekto disciplinárny podnet podal, rozhodoval by o ňom Najvyšší správny súd. Určil by aj výšku prípadného trestu.

Blíži sa skutočný návrat do normálu. Ako bude vyzerať život po omikrone?

Ďalšej vlne sa asi nevyhneme, obmedzenia by však mohli byť len mierne. (zdroj: SITA/AP)

PCR testy odhalili 18 896 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 34 073 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 387 pacientov, pribudlo aj 18 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 252 ľudí.

Dnes, uprostred štvrtej vlny, keď denne pribúdajú rekordné počty infikovaných, je krajina, paradoxne, najbližšie k návratu do normálu. Po tom, ako odznie vlna omikronu, sa ľudia zrejme vrátia k životu spred pandémie. Zhodujú sa na tom odborníci, ktorých oslovil denník SME.

Naznačujú, že takmer úplne zmiznú rúška, hromadné podujatia povolia aj pre nezaočkovaných a testovanie v takej miere, ako ho zažívame teraz, viac nebude potrebné. A ak sa aj v ďalšej vlne (ktorú očakávajú na jeseň), budú znova zavádzať protipandemické opatrenia, budú zrejme voľnejšie než doteraz.

Všetko sa však môže zmeniť, ak sa objaví nová mutácia koronavírusu, ktorá dokáže obísť imunitu po vakcínach či prekonaných infekciách. To, kedy sa takýto variant objaví, nedokážu určiť ani epidemiológovia. Môže sa tak stať o mesiac, ale aj o dva roky.

Zdravotný analytik Martin Smatana hovorí, že vo svete medzi odborníkmi dominujú dve hlavné predpovede vývoja pandémie.

Prvá, optimistická hovorí, že situácia v Európe sa po omikrone stabilizuje. Objavia sa nanajvýš regionálne ohniská, ale ďalšia, väčšia vlna príde až na jeseň. Vírus sa začne správať viac sezónne, endemicky, teda podobne ako chrípka.

Pesimistická prognóza, naopak, počíta s tým, že vlny budú prichádzať častejšie a štáty budú musieť neustále zavádzať a vypínať opatrenia. Vírus by sa podľa tohto scenára správal vlastne iba tak ako doteraz.

Smatana sa aj s odvolaním na svetových expertov prikláňa k optimistickému scenáru.

Karanténa pre ľudí utekajúcich pred vojnou: Povinná karanténa po vstupe na územie Slovenska sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré na naše územie vstúpia zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu pre vnútroštátny alebo medzinárodný ozbrojený konflikt. Tieto osoby nie sú povinné registrovať sa cez systém eHranica.

Povinná karanténa po vstupe na územie Slovenska sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré na naše územie vstúpia zo susedného štátu, v ktorom boli bezprostredne pred príchodom vystavené ohrozeniu pre vnútroštátny alebo medzinárodný ozbrojený konflikt. Tieto osoby nie sú povinné registrovať sa cez systém eHranica. Registrácia na vakcínu od Novavaxu: Už je možné zaregistrovať sa na očkovanie vakcínou od spoločnosti Novavax. Registrovanie cez portál korona.gov.sk už funguje. Slovensko podľa ministerstva zdravotníctva zakontrahovalo 600-tisíc dávok tejto vakcíny, k dispozícii bude v 60 očkovacích centrách.

V krátkosti z domova:

Referendum za predčasné voľby v ústave nebude: Ústava sa v oblasti referenda o skrátení volebného obdobia meniť nebude. Poslanci Národnej rady neposunuli do druhého čítania novelu z dielne Miloša Svrčeka. Ten navrhoval, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu ústavným zákonom aj referendom.

Ústava sa v oblasti referenda o skrátení volebného obdobia meniť nebude. Poslanci Národnej rady neposunuli do druhého čítania novelu z dielne Miloša Svrčeka. Ten navrhoval, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu ústavným zákonom aj referendom. Kauza Mýtnik smeruje na súd: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v kauze Mýtnik na šesť obvinených osôb pre päť skutkov. Obžaloba sa týka ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti. Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v kauze Mýtnik na šesť obvinených osôb pre päť skutkov. Obžaloba sa týka ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti. Predmetom obžaloby je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Pamiatky sa ponorili do tmy: Oravský hrad, Spišský hrad, hrad Devín, Nový zámok v Banskej Štiavnici či Dóm svätej Alžbety v Košiciach spolu s viacerými ďalšími ikonickými kultúrnymi pamiatkami po celom Slovensku zhasli, alebo na nich vyvesili čiernu vlajku. Stalo sa tak na protest proti návrhu na zmenu pamiatkových úradov na špeciálne stavebné úrady.

Zarobil som vlani na bitcoinoch, musím podať daňové priznanie?

Aj zisky z virtuálnych mien musíte zdaniť. (zdroj: SITA/AP)

Obchodovanie s virtuálnymi menami patrí medzi obľúbené investície najmä medzi mladšími ročníkmi. Keďže ich hodnota chvíľu rastie, chvíľu klesá, raz môžete byť v zisku, a o chvíľu v strate. Aké teda platia pravidlá z hľadiska ich zdaňovania?

Príjem z kryptomien sú ľudia povinní zdaniť vždy, ak v príslušnom kalendárnom roku zaznamenali zo všetkých operácií s týmito menami zisk.

"To neznamená, že ak som pri jednej operácii zarobil, musím to hneď zdaniť. Bežne sa totiž stáva, že na konci roka môžete byť v strate," hovorí Lukáš Steiniger z advokátskej kancelárie Steiniger law firm.

V krátkosti z ekonomiky:

Na čo sa pozerať pri výbere bytu: Ako rozoznať nadpriemerný realitný projekt? Na čo by ste mali dať pozor pri výbere nového bytu? Ktoré developerom ponúkané vychytávky majú pre budúceho majiteľa naozaj pridanú hodnotu? Aj na tieto otázky si musíte odpovedať pri hľadaní vhodnej nehnuteľnosti. Faktorom, ktoré ovplyvňujú výber nového bývania, je viac. INDEX oslovil päť realitných maklérov s otázkou, na čo by záujemcovia určite nemali zabudnúť.

Ako rozoznať nadpriemerný realitný projekt? Na čo by ste mali dať pozor pri výbere nového bytu? Ktoré developerom ponúkané vychytávky majú pre budúceho majiteľa naozaj pridanú hodnotu? Aj na tieto otázky si musíte odpovedať pri hľadaní vhodnej nehnuteľnosti. Faktorom, ktoré ovplyvňujú výber nového bývania, je viac. INDEX oslovil päť realitných maklérov s otázkou, na čo by záujemcovia určite nemali zabudnúť. Regulácia môže zadusiť startupy: Komplikované regulačné prostredie je častokrát jednou z najvýraznejších bariér pre presadenie sa podnikateľov na trhu. Nie je tomu inak ani v oblasti finančného trhu mladých startupov z fintechovej oblasti. Aby regulačná záťaž nemala dusivý efekt na inovácie, je nevyhnutné, aby štát ponúkal podnikateľom pomocnú ruku pri vysporiadaní sa s regulačnými povinnosťami. Na tento účel slúžia takzvané regulačné sandboxy.

Komplikované regulačné prostredie je častokrát jednou z najvýraznejších bariér pre presadenie sa podnikateľov na trhu. Nie je tomu inak ani v oblasti finančného trhu mladých startupov z fintechovej oblasti. Aby regulačná záťaž nemala dusivý efekt na inovácie, je nevyhnutné, aby štát ponúkal podnikateľom pomocnú ruku pri vysporiadaní sa s regulačnými povinnosťami. Na tento účel slúžia takzvané regulačné sandboxy. Spustenie tretieho bloku Mochoviec: Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce ideme spúšťať, vyhlásil minister hospodárstva Richard Sulík. Pôvodne sa plánovala dostavba za necelé tri miliardy eur, nakoniec bude dostavba stáť 6,2 miliardy eur. Podľa ministra je za predražením najmä inštalovanie najnovších bezpečnostných technológií.

Západ ruským sľubom neverí. Ukrajina čelí kyberútokom

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Moskva sľubuje deeskaláciu, svojich požiadaviek sa však vzdať nechce. Ruský prezident Vladimir Putin už pred stretnutím s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom sľúbil, že časť ruských vojsk sa v najbližšom čase stiahne z okolia ukrajinských hraníc. Niektoré vojenské cvičenia však budú naďalej pokračovať.

Severoatlantická aliancia či Veľká Británia však zatiaľ dôkazy o deeskalácii nevideli a vyzývajú na „opatrný optimizmus“. Práve dnešok mal byť dátumom, ktorý Spojené štáty označili za pravdepodobný termín ruského útoku na Ukrajinu.

Putin odmieta, že by Rusko útok plánovalo, a je odhodlaný ďalej so Západom rokovať. Trvá na požiadavkách, medzi ktoré patrí aj vylúčenie budúceho členstva Ukrajiny v NATO či obmedzenie vojenskej infraštruktúry v novších členských štátov NATO, teda aj na Slovensku.

Aj keď ukrajinskí experti nepredpokladajú, že by k priamemu útoku na Ukrajinu došlo, v utorok večer čelili dve ukrajinské banky a aj stránky ministerstva obrany a armády kybernetickým útokom. Niektorí klienti napríklad nemohli vykonávať platby.

Ruskí vyjednávači boli vždy arogantní: Ak máme Vladimira Putina odradiť od útoku, musíme vopred povedať, čo ho čaká, a musí to byť dostatočne silné, hovorí v rozhovore pre SME Alexandr Vondra, bývalý poradca Václava Havla a český exminister zahraničných vecí či obrany. Vysvetľuje, prečo si myslí, že ruskí diplomati boli vždy arogantní, vždy používali dezinformácie a že sa to nezmení, ani keby po Putinovi nastúpil iný vládca.

Ak máme Vladimira Putina odradiť od útoku, musíme vopred povedať, čo ho čaká, a musí to byť dostatočne silné, hovorí v rozhovore pre SME Alexandr Vondra, bývalý poradca Václava Havla a český exminister zahraničných vecí či obrany. Vysvetľuje, prečo si myslí, že ruskí diplomati boli vždy arogantní, vždy používali dezinformácie a že sa to nezmení, ani keby po Putinovi nastúpil iný vládca. Putin ešte neskončil: Stále je ťažké si predstaviť, že Putin vojakov len tak pošle domov. Bol to predsa on, kto v decembri ultimatívne žiadal právo rozhodovať o budúcnosti Ukrajiny a východnom krídle NATO vrátane Slovenska a hrozil, že inak si svoje vymôže vojenskými krokmi. To má teraz stiahnuť chvost a priznať, že to bol bluf? Bolo by to pekné, správne a rozumné, ale to by sme asi chceli priveľa, píše Peter Tkačenko.

Stále je ťažké si predstaviť, že Putin vojakov len tak pošle domov. Bol to predsa on, kto v decembri ultimatívne žiadal právo rozhodovať o budúcnosti Ukrajiny a východnom krídle NATO vrátane Slovenska a hrozil, že inak si svoje vymôže vojenskými krokmi. To má teraz stiahnuť chvost a priznať, že to bol bluf? Bolo by to pekné, správne a rozumné, ale to by sme asi chceli priveľa, píše Peter Tkačenko. Putinova najústretovejšia grimasa: Scholzov najzásadnejší odkaz "európsku bezpečnosť treba budovať s Ruskom, nie proti nemu" určite lahodil ušiam Putina. Reč Putina, že je pripravený na rokovania o rozmiestnení rakiet stredného doletu, sa počúva už lepšie. Avšak kým bude sekať ultimáta, nemôže mať prelomové parametre, píše Peter Schutz.

V krátkosti zo sveta:

Voda z Fukušimy má skončiť v oceáne: V areáli zničenej jadrovej elektrárne Fukušima sú rozmiestnené obrovské nádrže. Viac než milión ton rádioaktívnej vody, ktorá sa v nich skladuje, by malo v najbližších rokoch skončiť v oceáne. Na uskladňovanie znečistenej vody dochádza kapacita, najprv ju však bude treba dodatočne vyčistiť a prefiltrovať.

V areáli zničenej jadrovej elektrárne Fukušima sú rozmiestnené obrovské nádrže. Viac než milión ton rádioaktívnej vody, ktorá sa v nich skladuje, by malo v najbližších rokoch skončiť v oceáne. Na uskladňovanie znečistenej vody dochádza kapacita, najprv ju však bude treba dodatočne vyčistiť a prefiltrovať. Sucho odkrylo dedinu duchov: Španielsko a Taliansko zaznamenali v posledných mesiacoch mimoriadne nízke zrážky a v oboch krajinách rastú obavy z rozsiahleho sucha. Na španielsko-portugalskej hranici sa dokonca objavila dedina duchov, keď sucho takmer vyprázdnilo priehradu a odhalilo ruiny zaplavenej dediny Aceredo.

Španielsko a Taliansko zaznamenali v posledných mesiacoch mimoriadne nízke zrážky a v oboch krajinách rastú obavy z rozsiahleho sucha. Na španielsko-portugalskej hranici sa dokonca objavila dedina duchov, keď sucho takmer vyprázdnilo priehradu a odhalilo ruiny zaplavenej dediny Aceredo. Mimosúdne vyrovnanie princa Andrewa: Britský princ Andrew urovnal spor s Američankou Virginiou Giuffreovou, ktorá ho zažalovala za sexuálne útoky v mladosti. V rámci mimosúdnej dohody vojvoda z Yorku poskytne značný dar charite žalobkyne na podporu práv obetí takýchto činov.

Zo zahraničných webov:

Slováci jasne zdolali Nemcov. Po 12 rokoch sú v olympijskom štvrťfinále

Radosť slovenských hokejistov zo streleného gólu. (zdroj: SITA/AP)

Slovenskí hokejisti si po dvanástich rokoch vybojovali postup do štvrťfinále olympijského hokejového turnaja. A bolo to dokonca jednoduchšie, ako v pamätnom Vancouvri.

Vtedy nervy slovenských fanúšikov dostali zabrať až do záverečnej sirény. Slovensko zdolalo Nórsko po veľkej dráme 4:3. Tentoraz si zverenci Craiga Ramsayho poradili s Nemeckom jasným výsledkom 4:0.

Na postupe sa výraznou mierou podieľal brankár Patrik Rybár, ktorý ako štvrtý Slovák v histórii vychytal na olympiáde čisté konto. Pred ním sa to podarilo Karolovi Križanovi, Jaroslavovi Halákovi a Jánovi Lacovi.

Štvrťfinále opäť bude proti topfavoritovi, hoci sa to tak na prvý pohľad nemusí zdať. Slováci nastúpia proti USA o 5.10 hod. Mladých Američanov neradno podceňovať.

Časticoví fyzici sú nadšení. Určili hranicu hmotnosti neutrína

Pohľad do hlavného spektrometra experimentu Katrin, kde určujú hmotnosť neutrín. (zdroj: Markus Breig, KIT)

Náš vesmír nikdy úplne nepochopíme, kým nebudeme poznať hmotnosť neutrín. Nepolapiteľných častíc, ktoré sú všade, no takmer vôbec nevplývajú na hmotu. K objaveniu ich hmotnosti sa teraz dostali najbližšie vedci z medzinárodného projektu Katrin. Určili dosiaľ najnižšiu hranicu, pod ktorou sa určite nachádza hmotnosť neutrína. O pokroku píšu v časopise Nature Physics.

V časticovej fyzike vyjadrujú vedci hmotnosť častíc elektrónvoltami, pretože hmotnosť a energia sú úzko späté. Výsledky z projektu Katrin teraz potvrdili, že hmotnosť neutrína sa určite nachádza pod hodnotou 0,8 elektrónvoltu alebo 1,6x10 na mínus 36 kilogramu.

Pátranie po neutrínovej hmotnosti sa nekončí. Projekt Katrin bude s meraniami pokračovať do konca roku 2024. Citlivosť jeho prístrojov dovoľuje objaviť hmotnosť neutrína iba v tom prípade, ak je vyššia ako dvesto milielektrónvoltov. Nižšie hodnoty nebude projekt schopný zachytiť.

Pripravujú sa preto ešte citlivejšie experimenty ako napríklad Project 8, ktorý bude hľadať hmotnosť neutrín nad hranicou štyridsať milielektrónvoltov.

V krátkosti z vedy a techniky:

Testovacie fotky z Webbovho teleskopu: Úplne prvé zábery z teleskopu Jamesa Webba nie sú ničím pekným. Sú rozmazané a skreslené. Také aj majú byť, slúžia na to, aby sa celý prístroj vyladil a pripravil na svoju misiu. Nastavovanie prístroja potrvá niekoľko mesiacov. Počas nich inžinieri zo Zeme napravujú jednotlivé zrkadlá teleskopu.

Úplne prvé zábery z teleskopu Jamesa Webba nie sú ničím pekným. Sú rozmazané a skreslené. Také aj majú byť, slúžia na to, aby sa celý prístroj vyladil a pripravil na svoju misiu. Nastavovanie prístroja potrvá niekoľko mesiacov. Počas nich inžinieri zo Zeme napravujú jednotlivé zrkadlá teleskopu. Materiál s divnými elektrónmi: Dosiahnutie supravodivosti pri izbovej teplote je svätým grálom energetickej efektívnosti. Supravodiče totiž dokážu viesť prúd bez zbytočnej straty. Problémom je, že vedci zatiaľ nenašli materiály, ktoré by takto fungovali pri bežných teplotách a tlaku. Najnovšie skúmali materiál s viacerými zaujímavými vlastnosťami.

Dosiahnutie supravodivosti pri izbovej teplote je svätým grálom energetickej efektívnosti. Supravodiče totiž dokážu viesť prúd bez zbytočnej straty. Problémom je, že vedci zatiaľ nenašli materiály, ktoré by takto fungovali pri bežných teplotách a tlaku. Najnovšie skúmali materiál s viacerými zaujímavými vlastnosťami. Krásny svet po apokalypse: Ubehlo už skoro päť rokov, odkedy sme po prvýkrát vkročili do Ameriky budúcnosti v 31. storočí. Vývojári z Guerrila Games sa našťastie neponáhľali a na tvorbe druhého dielu Horizon: Forbidden West si dali záležať. Návrat do spustnutého sveta nevľúdnej budúcnosti je vďaka tomu opäť skvelý.

