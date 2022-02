Dobré ráno: Hatráková začína byť toxická už aj pre vlastných

Z jasnej favoritky je opäť neúspešná kandidátka.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=srsda-11ad041-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Voľba novej komisárky pre deti opäť nevyšla. Poslankyňa za OĽaNO Katarína Hatráková ani psychologička Mária Vargová nedostali dostatočný počet hlasov.

Od Kataríny Hatrákovej sa odvrátili poslanci, ktorí za ňu hlasovali v predchádzajúcej voľbe. Pribúda totiž počet medializovaných káuz, v ktorých sa mala ako terapeutka zachovať proti princípom ochrany obete a zľahčovať násilie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O detailoch sa Jana Maťková rozprávala s komentátorkou denníka SME Natašou Holinovou.

Zdroje zvukov: NRSR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Reformu Márie Kolíkovej ako celok parlament nepodporil. Do druhého čítania prešla len reorganizácia okresných súdov. Poslanci neodsúhlasili zmeny v počte a podobe krajských súdov a neprešlo ani zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach. SME rodina hlasovala proti.

Proruskí separatisti na východe Ukrajiny pri ostreľovaní mestečka Stanica Luhanska zasiahli aj budovu materskej školy. Zranenia utrpeli dve učiteľky. Deti, ktoré sa v budove nachádzali, vyviazli bez zranení. Pri ostreľovaní bola poškodená aj komunálna infraštruktúra – polovica mesta zostala bez elektriny.

Hnutie OĽaNO podporuje vznik ôsmich volebných obvodov, po ktorých opätovne volá Združenie miest a obcí Slovenska. 75 poslancov by sa podľa hnutia malo voliť na národnej kandidátke a zvyšných 75 poslancov by sa rozdelilo medzi osem ďalších krajov, ktoré by kopírovali volebné obvody.

Budúci štvrtok majú mestskí poslanci v Bytči rozhodovať o tom, či sa Tisov rodný dom ocitne plne v rukách prívržencov Kotlebovej ĽSNS. Extrémisti vystupujú ako Slovenský dejepisný spolok, ktorý už v súčasnosti vlastní polovicu domu. Miestni sa obávajú, že ak sa im podarí získať celý objekt, dom sa stane „pútnickým miestom“ neonacistov a Tisových obdivovateľov.

Termín podávania návrhov na kandidátov na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) sa posunie o mesiac. Termín mal pôvodne uplynúť včera. Nový predseda alebo predsedníčka vystrieda vo funkcii Karola Mitríka.

Odporúčanie

Nie som veľká komixová fanynka, ale komix Radostná správa , ktorý znázorňuje začiatok divadelnej kariéry Milana Lasicu a Júliusa Satinského, proste musíte mať v svojej knižnici. Hovorí nie len o tom, ako sa humoristická dvojica spoznala a o tom, ako začali spolu hrávať, ale aj o spoločenskej a politickej atmosfére 60-tych a 70-tych rokov. Príbeh dopĺňajú perfektné ilustrácie od Ďura Balogha.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.