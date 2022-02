Ranný brífing: Vražda Kuciaka mala byť začiatok, máme bronz nad zlato

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Pred štyrmi rokmi na objednávku zavraždili investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Skupina stojaca za ich smrťou však mierila ešte oveľa vyššie. Na zimnej olympiáde v Pekingu získala slovenská hokejová reprezentácia senzačne bronz. Marián Gáborík ho dokonca povýšil nad zlato z Göteborgu.

Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa v spoločnosti vytvorila obrovská objednávka na zmenu pomerov v tomto štáte. Išlo predsa o nepochopiteľnú vraždu dvoch mladých ľudí a útok na slobodu tlače. Ako s touto emóciou naložila spoločnosť a politici? Ale aj, aký bol Ján Kuciak človek a ako sa redakcia Aktualít vyrovnáva s jeho stratou? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kuciak nebola bodka. Ako pripravovali vraždy Lipšica a prokurátorov

Alena Zsuzsová a Marian Kočner na pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Kupovali samopaly, plánovali aj použitie výbušniny. Skupina, ktorá pred štyrmi rokmi zavraždila novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, mierila ešte oveľa vyššie.

Dnes sú to presne štyri roky od Kuciakovej vraždy, o týždeň súd otvára nový proces, v ktorom spolu s kauzou Kuciak začne riešiť aj prípravu likvidácie prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a vtedajšieho advokáta Daniela Lipšica.

Detaily z vyšetrovania doteraz menej známeho príbehu opisuje obžaloba, ktorú získal denník SME. Hlavnými obžalovanými sú opäť bratislavský mafián Marian Kočner a jeho bývalá volavka Alena Zsuzsová.

V prípade Kuciakovej vraždy ich súd v septembri 2020 na prvý raz oslobodil pre nedostatok dôkazov. Najvyšší súd však vlani verdikt zvrátil, nariadil dôkazy doplniť a rozhodnúť znovu. Pred nový senát v zložení Ružena Sabová, Pamela Záleská a Rastislav Stieranka sa Kočner a Zsuzsová opäť postavia v pondelok 28. februára spolu s ďalšími obžalovanými.

Právoplatne už boli za vraždu novinára odsúdení traja vykonávatelia vraždy z Kolárova - sprostredkovateľ Zoltán Andruskó (15 rokov), šofér Tomáš Szabó a strelec Miroslav Marček (obaja po 25). Na ich odsúdenie teda už nový proces nebude mať vplyv. Ak by ich však súd uznal za vinných aj za ďalšie vraždy, hrozí im až doživotie. To platí aj pre Kočnera a Zsuzsovú.

Zhrnutie káuz okolo Kuciakovej vraždy: Denník SME sa pri príležitosti štvrtého výročia vraždy pozrel na to, ako sa vyvíja pojednávanie v tejto veci, ako pokročilo vyšetrovanie káuz, o ktorých Ján Kuciak písal a čo sa stalo s podozreniami, ktoré vyskočili počas pátrania po Kuciakových vrahoch.

Denník SME sa pri príležitosti štvrtého výročia vraždy pozrel na to, ako sa vyvíja pojednávanie v tejto veci, ako pokročilo vyšetrovanie káuz, o ktorých Ján Kuciak písal a čo sa stalo s podozreniami, ktoré vyskočili počas pátrania po Kuciakových vrahoch. Útoky na novinárov sa znova vyostrujú: O novinároch hovorí líder opozície Robert Fico ako o organizovanej zločineckej skupine, novinárky nazýva sliepkami a na otázky neodpovedá. O krivde pri kritických článkoch hovorí aj predseda OĽaNO Igor Matovič. Šéfredaktor spravodajského webu Aktuality.sk Peter Bárdy hovorí, že je to horšie a nebezpečnejšie než pred štyrmi rokmi.

O novinároch hovorí líder opozície Robert Fico ako o organizovanej zločineckej skupine, novinárky nazýva sliepkami a na otázky neodpovedá. O krivde pri kritických článkoch hovorí aj predseda OĽaNO Igor Matovič. Šéfredaktor spravodajského webu Aktuality.sk Peter Bárdy hovorí, že je to horšie a nebezpečnejšie než pred štyrmi rokmi. Korupcia je skutočnou vlastizradou: Nestačí len odsúdenie vrahov, musíme sa výraznejšie posunúť smerom k takej spoločnosti, kde neexistuje amnestia pre politikov, ktorí riadili krajinu z vinárskych pivníc a z poschodí sponzorských hotelov, ktorí dopriali Kočnerovi pocit chránenosti a profitovali z jeho obchodov so špinou. A už vôbec nie pre tých, ktorí sa pohrávajú s osudom krajiny pre niekoľko percent hlasov uliatych od extrémistov, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Vysokoškolská reforma prechádza bez drámy. Univerzity nie sú v odpore jednotné

Budova Univerzity Komenského v Bratislave. (zdroj: TASR/AP)

Vysokoškolská reforma by nemusela byť v parlamente takou drámou, akou bola súdna mapa či reforma nemocníc. Poslanci ju posunuli do druhého čítania s pohodlnou väčšinou.

Predseda školského výboru Richard Vašečka hovorí, že poslanci sa ešte raz stretnú so zástupcami vysokých škôl a zrejme im cez pozmeňovací návrh urobia menšie ústupky. "Vysoké školy nebudú úplne spokojné, ale snažíme sa nájsť riešenie. Reforma má našu podporu," tvrdí Vašečka.

Dráma sa odohráva skôr na pôde Univerzity Komenského, ktorá chce proti novele protestovať netradičným spôsobom. Voľby rektora na tejto univerzite tradične prebiehajú v novembri. Teraz predsedníctvo Akademického senátu navrhuje, aby sa rektor volil už v máji, vďaka čomu by mohla voľba prebehnúť ešte podľa starých pravidiel.

Hlavným rozdielom medzi starým a novým spôsobom voľby je, že kým predtým rektora volil iba akademický senát, po novom budú hlasovať aj členovia správnej rady. Tá má postavenie akéhosi externého orgánu a je zložená z osobností a odborníkov, ktorí nepôsobia priamo na vysokých školách.

Univerzitné prostredie túto zmenu od začiatku tvrdo kritizuje a hovorí, že je ohrozením akademickej samosprávy.

O čo ide reformistom: Pre laika by mohlo zostať málo zrozumiteľné, čo ohlasované "otvorenie" univerzít znamená. Univerzita Komenského sa rozhodla pomôcť poskytnutím zlého príkladu. Posun volieb vedenia na skorší termín, aby sa tak predbehli prípadné zmeny, totiž vyzerá celkom ako snaha zabrániť prieniku systémových cudzincov, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 11 912 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 22 166 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 547 pacientov, pribudlo aj 15 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 91 ľudí.

PCR testy odhalili 11 912 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 22 166 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 547 pacientov, pribudlo aj 15 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 91 ľudí. Polikliniku na Bezručovej ovláda Cyprus: Bývalú nemocnicu na Bezručovej v Bratislave otvoria verejnosti. Od marca v nej bude poliklinika. Prevádzkuje ju firma Cliniq Group. Jej majiteľom je bývalý zdravotnícky expert strany Nova Tibor Hlavatý. Nie je však jasné, kto je skutočným majiteľom budovy. Oficiálne ju vlastní firma Bezručova 5 Business Center s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou.

Bývalú nemocnicu na Bezručovej v Bratislave otvoria verejnosti. Od marca v nej bude poliklinika. Prevádzkuje ju firma Cliniq Group. Jej majiteľom je bývalý zdravotnícky expert strany Nova Tibor Hlavatý. Nie je však jasné, kto je skutočným majiteľom budovy. Oficiálne ju vlastní firma Bezručova 5 Business Center s neprehľadnou vlastníckou štruktúrou. Benčíkovi sa vyhrážali: Skupina ľudí sa dostala do bytového domu, v ktorom býva aj poslanec Ján Benčík. Búchali mu na dvere a označovali ho za vlastizradcu. Benčík na nich podal trestné oznámenie. Situáciu riešila polícia aj priamo na mieste. Deklarovala, že príslušné zložky naďalej realizujú bezpečnostné opatrenia v súvislosti s vyhrážkami poslancov pre podporu obrannej dohody s USA.

Po VÚB zdražuje hypotéky už druhá banka. Ďalšie sú na rade

Všeobecná úverová banka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Špekulácie o tom, že Európska centrálna banka zvýši po siedmich rokoch základné sadzby z nuly nahor a utlmí odkupovanie dlhopisov z trhu, rozvírili vody na slovenskom hypotekárnom trhu.

VÚB ako prvá banka vyzvala svoju konkurenciu, aby sa obdobie extrémne nízkych sadzieb skončilo. K zvyšovaniu úrokov pristúpila plošne - od 7. marca zvýši sadzbu o 0,2 percentného bodu pri všetkých viazanostiach bez rozdielu.

Kým v súčasnosti ponúka VÚB najnižší úrok pri trojročnej viazanosti vo výške 0,89 percenta, po novom bude najnižší úrok na úrovni 1,09 percenta. Banka zvýšila sadzby aj pri viazanosti na jeden, štyri, päť a desať rokov.

Banka zdôvodnila, že príčinou je predražovanie dlhodobých peňazí. "To nepriamo pôsobí aj na cenu hypoték, pretože stúpajú požadované výnosy krytých dlhopisov, ktorými banky získavajú zdroje od investorov na poskytovanie hypoték svojim klientom," povedal ekonóm VÚB banky Zdenko Štefanides.

K výzve VÚB banky sa s veľkou pravdepodobnosťou pripoja veľké konkurenčné banky. Menšie banky budú čakať na svoju príležitosť, ale len dočasne.

V krátkosti z ekonomiky:

Pravá tvár ruskej ekonomiky: Rusko je síce najväčšou krajinou sveta, avšak ekonomicky sa napríklad so západnými krajinami nemôže porovnávať. Dôvodom nie je len minulý režim, ale aj ten súčasný pod taktovkou Vladimíra Putina. Ako v skutočnosti vyzerá ruská ekonomika, sa dozviete v novom videu od Ekonómie ľudskou rečou.

Rusko je síce najväčšou krajinou sveta, avšak ekonomicky sa napríklad so západnými krajinami nemôže porovnávať. Dôvodom nie je len minulý režim, ale aj ten súčasný pod taktovkou Vladimíra Putina. Ako v skutočnosti vyzerá ruská ekonomika, sa dozviete v novom videu od Ekonómie ľudskou rečou. Inflácia bude ešte horšia: Hlavný ekonóm NBS Michal Horváth v rozhovore pre INDEX tvrdí, že Európska centrálna banka za rast inflácie nemôže. Vysoká inflácia je výsledkom nepredvídateľných okolností, ktoré sa zomleli v posledných mesiacoch a sú mimo ekonomického diania ECB.

Hlavný ekonóm NBS Michal Horváth v rozhovore pre INDEX tvrdí, že Európska centrálna banka za rast inflácie nemôže. Vysoká inflácia je výsledkom nepredvídateľných okolností, ktoré sa zomleli v posledných mesiacoch a sú mimo ekonomického diania ECB. Komín ako symbol pokroku: Otázky ekológie a ochrany životného prostredia sú v súčasnosti štandardnou súčasťou veľkých staviteľských projektov. Teoreticky ich môžu zmeniť alebo aj zastaviť. Počas éry socializmu, keď Slovensko zažívalo boom výstavby priemyselných podnikov, to tak nebolo. Naopak, vplyv priemyslu na životné prostredie sa odsúval na poslednú koľaj.

Ruskí vojaci ostávajú v Bielorusku, chystajú vraj vojnu, akú Európa dlho nezažila

Ruská armáda na vojenskom cvičení v Bielorusku. (zdroj: TASR/AP)

Bielorusko-ruské vojenské cvičenie sa malo skončiť v nedeľu, ale tridsaťtisíc vojakov nakoniec v krajine ostáva na neurčito. "Prezidenti toto rozhodnutie urobili v reakcii na narastajúce vojenské aktivity krajín na východnej hranici a na zhoršujúcu sa situáciu v Donbase," povedal podľa Financial Times bieloruský minister obrany Viktor Chrenin.

Britský premiér Boris Johnson v rozhovore pre BBC povedal, že podľa informácií západných spravodajských služieb sa Rusi pripravujú na inváziu nielen z východu z ruského územia, ale aj z Krymu na juhu a z Bieloruska na severe.

Práve z Bieloruska je to do Kyjeva len asi sto kilometrov. Aj preto už viaceré štáty z obáv o ich bezpečnosť presunuli svojich diplomatov do západoukrajinského Ľvova. "Všetky signály nám hovoria, že tento plán sa už v mnohých ohľadoch napĺňa," povedal Johnson.

Rusko podľa neho pripravuje konflikt, aký od druhej svetovej vojny Európa nezažila. "Ľudia si musia uvedomiť, aké obrovské straty na životoch by to so sebou prinieslo," poznamenal Johnson v rozhovore, ktorý vznikol na mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde sa stretávajú viacerí lídri a práve Ukrajina je podľa očakávania hlavnou témou.

Kyjev ako cieľ útoku: Prezident Spojených štátov Joe Biden je presvedčený, že ruský prezident Vladimir Putin sa už rozhodol pre inváziu na Ukrajinu. Vyhlásil, že hoci stále existuje priestor pre diplomaciu, Rusko plánuje útok v najbližších dňoch, vrátane útoku na ukrajinskú metropolu Kyjev.

Prezident Spojených štátov Joe Biden je presvedčený, že ruský prezident Vladimir Putin sa už rozhodol pre inváziu na Ukrajinu. Vyhlásil, že hoci stále existuje priestor pre diplomaciu, Rusko plánuje útok v najbližších dňoch, vrátane útoku na ukrajinskú metropolu Kyjev. Separatisti mobilizujú: Pozdĺž kontaktnej línie medzi ukrajinskými silami a Ruskom podporovanými povstalcami dochádza k výraznému nárastu porušovania prímeria. Vodca Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin a vodca luhanských separatistov Leonid Pasečnik podpísali dekréty o všeobecnej mobilizácii.

Pozdĺž kontaktnej línie medzi ukrajinskými silami a Ruskom podporovanými povstalcami dochádza k výraznému nárastu porušovania prímeria. Vodca Doneckej ľudovej republiky Denis Pušilin a vodca luhanských separatistov Leonid Pasečnik podpísali dekréty o všeobecnej mobilizácii. Európa beží v ústrety minulosti: Rusko sa vybralo presne tou cestou, o ktorej sme si všetci v Európe mysleli, že nám ju 20 miliónov obetí druhej svetovej vojny na sovietskej strane pomohlo navždy prekonať. Bežíme do minulosti v ústrety tej najkrvavejšej časti 20. storočia, píše Matúš Halás.

V krátkosti zo sveta:

Európa ruší opatrenia: Vo väčšine európskych krajín by ste sa ešte pred mesiacom museli pri vstupe do podnikov preukázať očkovacím preukazom alebo testom, otváracie hodiny boli väčšinou obmedzené a vstup do viacerých štátov bol možný bez karantény len s covid pasom. V polovici februára sa však situácia mení a väčšina štátov v Európe postupne upúšťa od pandemických obmedzení.

Vo väčšine európskych krajín by ste sa ešte pred mesiacom museli pri vstupe do podnikov preukázať očkovacím preukazom alebo testom, otváracie hodiny boli väčšinou obmedzené a vstup do viacerých štátov bol možný bez karantény len s covid pasom. V polovici februára sa však situácia mení a väčšina štátov v Európe postupne upúšťa od pandemických obmedzení. Luxusné autá vydané napospas oceánu: V Atlantickom oceáne horí nákladná loď Felicity Ace, na palube ktorej sa nachádzajú luxusné vozidlá značiek Porsche, Lamborghini či Bentley. Mierila z nemeckého Emdenu do amerického Davisville. V čase vypuknutia požiaru sa nachádzala blízko portugalských Azorských ostrovov. Všetkých 22 členov posádky sa podarilo bez zranení evakuovať, no loď nechali opustenú na oceáne.

V Atlantickom oceáne horí nákladná loď Felicity Ace, na palube ktorej sa nachádzajú luxusné vozidlá značiek Porsche, Lamborghini či Bentley. Mierila z nemeckého Emdenu do amerického Davisville. V čase vypuknutia požiaru sa nachádzala blízko portugalských Azorských ostrovov. Všetkých 22 členov posádky sa podarilo bez zranení evakuovať, no loď nechali opustenú na oceáne. Hroziaci rozpad Bosny a Hercegoviny: Šéf európskej diplomacie Josep Borrell apeloval na politických lídrov Bosny a Hercegoviny, aby zabránili hroziacemu rozpadu krajiny. Zdôraznil, že EÚ by prípadné rozdelenie Bosny neakceptovala. Borrell spoločne so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom adresoval bosnianskym politikom "veľmi vážne varovanie".

Zo zahraničných webov:

Hokejisti získali na olympiáde bronz. Môže pomôcť, ale aj uškodiť

Slovenskí hokejisti pózujú s bronzovými medailami na ZOH 2022 v Pekingu (zdroj: TASR/AP)

Keď prišiel pred štyri a pol rokom Kanaďan Craig Ramsay s úmyslom pozdvihnúť slovenský hokej, veľa ľudí mu neverilo. Na zimnej olympiáde v Pekingu získala reprezentácia pod jeho vedením senzačne bronz, keď zvíťazili nad Švédskom 4:0. Zlato prvýkrát v histórii získali Fíni, ktorí vo finále porazili tím Ruského olympijského výboru 2:1.

Zisk bronzu pre slovenských hokejistov je veľkou senzáciou, keďže Ramsayho zverenci sa na olympijský turnaj museli prebojovať cez kvalifikáciu. Bývalý skvelý útočník Marián Gáborík ho v televíznom štúdiu dokonca povýšil nad zlato z Göteborgu. „Je to najväčší úspech v histórii,“ povedal.

Majster sveta z Göteborgu Ľubomír Višňovský však upozorňuje, že nie je reálnym obrazom slovenského hokeja. „Bojím sa, aby nám to viac neuškodilo, ako pomohlo, aby sme nezaspali na vavrínoch a nehovorili si, že je v slovenskom hokeji všetko v poriadku, hoci to tak nie je,“ vraví Višňovský.

Dosiaľ bola slovenským maximom v ére samostatnosti štvrtá priečka na ZOH 2010 vo Vancouveri. Je to druhá slovenská medaila na ZOH 2022 po zlate Petry Vlhovej v slalome.

Misia splnená: Bez Ramsayho by bronz z olympiády nebol. Sedemdesiatročný 'deduško' znovu naštartoval slovenský hokej a dodal mu energiu, ktorú tak dlho potreboval, píše Stanislav Benčat.

Chcú nájsť potopenú Endurance. Prekliatie aj nádej dobrodruha Shackletona

Loď Endurance na Weddellovom mori v decembri 1914. (zdroj: Frank Hurley, Mitchell Library, State Library of New South Wales)

Dvadsaťosem mužov zostalo uväznených na zamrznutom mori. Unášala ich masa morského ľadu stovky kilometrov od pevniny. Dochádzali im zásoby a nemali ako povedať svetu, že ich výprava naprieč Antarktídou zlyhala.

Pred viac ako sto rokmi ich loď Endurance uviazla v ľade na Weddellovom mori. Snažili sa ju vyslobodiť, no tlak ľadu nakoniec loď rozdrvil. Muži sa preto vydali na jednu z najodvážnejších záchranných ciest.

Na ich príbeh teraz pritiahla pozornosť expedícia, ktorá sa vydala pátrať po potopenom vraku lode Endurance.

Otcom myšlienky o transantarktickej expedícii bol polárny bádateľ Ernest Shackleton. Bol jednou z popredných postáv éry heroických antarktických výprav. Shackleton videl v expedícii najmä jej sentimentálny význam.

V krátkosti z vedy a techniky:

Potvrdili tridsaťročnú hypotézu: Jadrá aktívnych galaxií sú jednými z najjasnejších a najzáhadnejších objektov vo vesmíre. Poháňajú ich supermasívne čierne diery, ktoré pohlcujú obrovské množstvá okolitého materiálu. Astronómovia z Európskeho južného observatória teraz potvrdili tridsaťročnú predpoveď o tom, ako galaktické jadrá vyzerajú.

Jadrá aktívnych galaxií sú jednými z najjasnejších a najzáhadnejších objektov vo vesmíre. Poháňajú ich supermasívne čierne diery, ktoré pohlcujú obrovské množstvá okolitého materiálu. Astronómovia z Európskeho južného observatória teraz potvrdili tridsaťročnú predpoveď o tom, ako galaktické jadrá vyzerajú. Macronova zbytočná paranoja: Nemohli pripustiť, aby sa k DNA francúzskeho prezidenta dostali Rusi. Emmanuel Macron pred stretnutím s Vladimirom Putinom v Moskve odmietol, aby ho ruskí lekári testovali na covid. Bál sa, že mu ukradnú DNA. Genetik Tomáš Szemes si myslí, že obava z krádeže DNA pri výtere nosa, ktorá by bola zneužitá na nečestné úmysly, je zbytočná paranoja.

Nemohli pripustiť, aby sa k DNA francúzskeho prezidenta dostali Rusi. Emmanuel Macron pred stretnutím s Vladimirom Putinom v Moskve odmietol, aby ho ruskí lekári testovali na covid. Bál sa, že mu ukradnú DNA. Genetik Tomáš Szemes si myslí, že obava z krádeže DNA pri výtere nosa, ktorá by bola zneužitá na nečestné úmysly, je zbytočná paranoja. Najlepší smartfón od Samsungu: Keď sa potvrdili špekulácie o ukončení legendárnej série smartfónov Note, bola časť fanúšikov Samsungu právom nahnevaná. Tento jedinečný smartfón dlhé roky ponúkal to, čo sme pri žiadnej konkurencii nenašli. Minuloročný model Galaxy S21 Ultra bol prvým krokom k jeho náhrade, po roku držíme v rukách nástupcu, model Galaxy S22 Ultra.

Karikatúra

Ako sa chytá bronz. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Pečený ružičkový kel s datľami a tekvicovými semienkami. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Ružičkový kel nemá často v našich kuchyniach na "ružiach" ustlané. Ak ste jeho milovníkmi, vyskúšajte jeho prípravu s datľami a tekvicovými semienkami.

