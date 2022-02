Ranný brífing: Putin prekročil Rubikon, posiela armádu na východ Ukrajiny

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ruský prezident Vladimir Putin uznal nezávislosť dvoch separatistických republík a nariadil vstup ruskej armády na ukrajinské územie v oblasti separatistických oblastí v Donecku a Luhansku pod zámienkou mierovej operácie. Okolo Ukrajiny je takmer dvestotisíc vojakov a podľa Západu je invázia na spadnutie.

Napätie na ukrajinských hraniciach sa stupňuje. Nové satelitné zábery ukazujú zintenzívnenie aktivity ruských vojenských jednotiek neďaleko severovýchodnej hranice Ukrajiny. Ako blízko sme vojne? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Angličtina nielen pre maturantov: Tlačené vydanie denníka SME dnes vychádza so špeciálnou prílohou Angličtina nielen pre maturantov. Nájdete v nej vypracované maturitné otázky z anglického jazyka spolu so slovíčkami a výslovnosťou. Príloha je rozdelená na dve časti, tá druhá bude súčasťou denníka SME už zajtra 23. februára.

Putin uznal separatistov a posiela armádu na Ukrajinu

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekréty o uznaní separatistických regiónov. (zdroj: TASR/AP)

Toto je len kremeľská propaganda v čase krízy na Donbase, okomentoval pred týždňom ukrajinský politický komentátor Vitalij Portnikov výzvu ruského parlamentu, aby prezident Vladimir Putin uznal dve samozvané republiky na východe Ukrajiny ako nezávislé štáty.

„Ak by Kremeľ chcel naozaj uznať nezávislosť týchto území, urobil by to úplne inak. Navrhol by to Putin alebo aspoň Dmitrij Medvedev,“ povedal vtedy. A v pondelok to Medvedev navrhol a Putin schválil, pričom vzápätí podpísal príslušné dekréty a dohody s vodcami Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Putin tiež požiadal ruský parlament, aby rozhodnutie čo najskôr ratifikoval.

Tieto dohody považuje za právny základ pre vyslanie vojakov do východoukrajinského Donbasu pod zámienkou mierovej operácie. Z Putinovho výnosu nie je zrejmé, kedy majú ruské jednotky na východnú Ukrajinu vstúpiť.

Nebolo by to prvýkrát, čo Rusko uznalo nezávislosť republík a vzápätí tam vyslalo vojakov. Na gruzínskom území tak de facto ako jediný štát uznáva nezávislosť Abcházska a Južného Osetska, v Moldavsku zas Podnesterska. Vo všetkých prípadoch ide o bábkové štáty Kremľa, ktorý ich de facto ovláda.

Alexander Borodaj bol pri vzniku Doneckej ľudovej republiky jej premiérom, dnes v ruskom parlamente zastupuje Putinovu stranu Jednotné Rusko. V januári pre agentúru Reuters povedal, že v prípade uznania zo strany Ruska očakáva, že ruská armáda bude bojovať po boku separatistov proti Ukrajincom.

Kremeľská fraška: Putin sa otvorene vyhráža „vojensko-technickými“ opatreniami (to je útočná vojna, všakže), ak sa mu nesplnia ultimáta, ktorými chce polovici Európy odňať svojprávnosť a jeho poskokovia z oddelenia propagandy to obhajujú zjavnými fantazmagóriami, píše Peter Tkačenko.

Putin sa otvorene vyhráža „vojensko-technickými“ opatreniami (to je útočná vojna, všakže), ak sa mu nesplnia ultimáta, ktorými chce polovici Európy odňať svojprávnosť a jeho poskokovia z oddelenia propagandy to obhajujú zjavnými fantazmagóriami, píše Peter Tkačenko. Dajte, alebo si sami vezmeme: Aha ho, Rusi za svojimi hranicami náhle zbadali druhé Kosovo a pocítili – bez preverenia na to určenými inštitúciami – ochotu pomáhať a chrániť. Keďže práve náhodou neďaleko cvičia s ťažkou technikou, píše Zuzana Kepplová.

Aha ho, Rusi za svojimi hranicami náhle zbadali druhé Kosovo a pocítili – bez preverenia na to určenými inštitúciami – ochotu pomáhať a chrániť. Keďže práve náhodou neďaleko cvičia s ťažkou technikou, píše Zuzana Kepplová. Putin zastavuje Úniu, nie NATO: Putin už dnes vie, že jeho pokus vtiahnuť USA do polohy priameho a jediného partnera Ruska mu nevyšiel. A tak sa rozhodne aspoň si odšklbnúť kus Ukrajiny. A bude pozorovať, kde sú hranice akčnosti USA, NATO a EÚ, píše Boris Zala.

Putin už dnes vie, že jeho pokus vtiahnuť USA do polohy priameho a jediného partnera Ruska mu nevyšiel. A tak sa rozhodne aspoň si odšklbnúť kus Ukrajiny. A bude pozorovať, kde sú hranice akčnosti USA, NATO a EÚ, píše Boris Zala. Putin sa hrá so svetom. Vojnovú hru: diktátori a autokrati sú učenliví a jeden pre druhého sú nesmierne bohatým zdrojom inšpirácie. Ak dnes Ukrajina príde o svoje územie pod falošnou zámienkou, ktorú prácne vyrábajú Putinove kanály, tak sa to zajtra môže stať aj ďalším štátom, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruské vojská pri Ukrajine: Časť ruských jednotiek sa k hraniciam Ukrajiny presúvala tisícky kilometrov z ruského Ďalekého východu. Pri ukrajinských hraniciach je už 190-tisíc ruských vojakov. Dostupné satelitné snímky naznačujú, že ruské vojská v ukrajinskom pohraničí sa najnovšie rozmiestňujú a zoskupujú do menších formácií v teréne. Dostávajú sa tak do pozícií mimo základní a cvičísk, čo naznačuje väčšiu bojovú pripravenosť.

Časť ruských jednotiek sa k hraniciam Ukrajiny presúvala tisícky kilometrov z ruského Ďalekého východu. Pri ukrajinských hraniciach je už 190-tisíc ruských vojakov. Dostupné satelitné snímky naznačujú, že ruské vojská v ukrajinskom pohraničí sa najnovšie rozmiestňujú a zoskupujú do menších formácií v teréne. Dostávajú sa tak do pozícií mimo základní a cvičísk, čo naznačuje väčšiu bojovú pripravenosť. Summit pripomína nový Mníchov: K Mníchovskej dohode prišlo v roku 1938 na narýchlo zvolanom summite, ktorý mal odradiť nacistov od napadnutia Československa. Aj vtedy nemecká propaganda hovorila o útokoch československej moci voči menšinám, aj tomuto summitu predchádzalo vyslanie vojakov do pohraničia so zámienkou účasti na vojenských cvičeniach. Teraz sú to Rusi, kto obkľúčil Ukrajinu a rusky hovoriaci obyvatelia separatistických republík údajnou obeťou útlaku. Zabrániť invázii má narýchlo zvolaný summit.

K Mníchovskej dohode prišlo v roku 1938 na narýchlo zvolanom summite, ktorý mal odradiť nacistov od napadnutia Československa. Aj vtedy nemecká propaganda hovorila o útokoch československej moci voči menšinám, aj tomuto summitu predchádzalo vyslanie vojakov do pohraničia so zámienkou účasti na vojenských cvičeniach. Teraz sú to Rusi, kto obkľúčil Ukrajinu a rusky hovoriaci obyvatelia separatistických republík údajnou obeťou útlaku. Zabrániť invázii má narýchlo zvolaný summit. Separatisti ostreľujú svoje územie: Veliteľské stredisko ukrajinskej Operácie spoločných síl oznámilo, že separatisti na východe krajiny spustili streľbu z ťažkých zbraní namierenú na ich vlastné územie v snahe "falošne obviniť" ukrajinské sily a "ďalej eskalovať situáciu".

Veliteľské stredisko ukrajinskej Operácie spoločných síl oznámilo, že separatisti na východe krajiny spustili streľbu z ťažkých zbraní namierenú na ich vlastné územie v snahe "falošne obviniť" ukrajinské sily a "ďalej eskalovať situáciu". Ruský zoznam nepohodlných Ukrajincov: Spojené štáty Organizácii Spojených národov oznámili, že majú dôveryhodné informácie o plánovaných zásahoch ruských síl voči obyvateľom Ukrajiny zahŕňajúcich "zabitia či umiestnenie do táborov". Má k tomu dôjsť v prípade "vojenskej okupácie" Ukrajiny Ruskom.

Spojené štáty Organizácii Spojených národov oznámili, že majú dôveryhodné informácie o plánovaných zásahoch ruských síl voči obyvateľom Ukrajiny zahŕňajúcich "zabitia či umiestnenie do táborov". Má k tomu dôjsť v prípade "vojenskej okupácie" Ukrajiny Ruskom. Ukrajina v NATO s jadrovými zbraňami: Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že vstup Ukrajiny do NATO je vopred dohodnutý a je len otázkou času, čo by znamenalo priame ohrozenie bezpečnosti Ruska. Ukrajina sa totiž podľa Putina stane štartovacou plochou pre útok. Otázkou času je podľa Putina aj to, kedy si Ukrajina zostrojí vlastnú jadrovú zbraň, nakoľko na to má kapacity ešte zo sovietskych čias. Uviedol, že Rusko na toto reálne nebezpečenstvo nemôže nereagovať.

Zo zahraničných webov:

Kollárove zakázané návštevy majú dohru. Nemocnica dostala pokutu

Boris Kollár po autonehode s obručou okolo hlavy v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. (zdroj: FB/Boris Kollár)

Nemocnica sv. Michala v Bratislave dostala pokutu od ministerstva vnútra za to, že počas zákazu návštev predminulú jeseň ich umožnila šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi. Urobila to napriek tomu, že na jeseň 2020 boli u nás pre pandémiu koronavírusu zakázané návštevy vo všetkých nemocniciach.

Ministerstvo odmieta zverejniť výšku pokuty. Zdroj z nemocnice však pre SME uviedol, že ide o 2500 eur. „Je smutné, že ministerstvo utajuje výšku pokuty, lebo podľa nás má verejnosť na tieto informácie právo,“ vraví šéfka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková. Nadácia podala v decembri 2020 podnet na nemocnicu za porušenie zákazu návštev.

Kollár sa v Nemocnici sv. Michala liečil po havárii jeho limuzíny 24.októbra 2020. Mal zlomený druhý krčný stavec. Do izby ho chodili pozerať jeho priateľky. Zdravotné sestry tvrdili, že nedodržiavali hygienické ani epidemiologické predpisy a vyžadovali od nich napríklad uvarenie čaju. Kollár sa k pokute nevyjadril.

Rodina je chyba v systéme: Je dokonale absurdné a „antipolitické“, že strana, ktorá systémovo topí programové vyhlásenie – a jednou nohou i obrannú zmluvu (a bude aj ďalej) – sedí na ministerstvách a chodí na koaličné rady, čím podporuje prelud-zdanie, že koalícia existuje, píše Peter Schutz.

Čurillovci povedali jedno, inšpekcia zapísala iné. Sú chybné prepisy náhoda?

Obvinený vyšetrovateľ NAKA Pavol Ďurka. (zdroj: TASR)

Tri mesiace ich odpočúvali, potom ich obvinili. Zvukové záznamy, ktoré proti nim využili, im však neukázali dodnes. O hodnovernosti prepisov odposluchov, ktoré zachytávajú vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu pri vzájomných debatách, sú dnes viaceré pochybnosti.

Obhajcovia čurillovcov sa ohradili, že výroky citované v obvinení sú vytrhnuté z kontextu a neskôr pridali aj príklad údajne zavádzajúceho prepisu: „(…) uznesenie o začatí neni (nezrozumiteľné slová), tam píšeme čo chceme,” povedal podľa oficiálnych prepisov obvinený vyšetrovateľ Pavol Ďurka v júli 2021.

Aj tento citát uviedla prokurátorka Katarína Habčáková do uznesenia, ktorým začiatkom februára zamietla sťažnosti vyšetrovateľov proti obvineniam. Citátom chcela preukázať, že vyšetrovatelia písali do uznesení, čo chceli. Týmto spôsobom vraj zrejme začali aj stíhanie týkajúce sa ľudí z policajnej inšpekcie.

Čo však v skutočnosti povedal Ďurka: „(...) uznesenie o začatí neni list Ježiškovi, že si tam píšeme čo chceme,“ tvrdí advokát čurillovcov Peter Kubina.

„Toto je len jeden príklad za všetky. V skutočnosti je v tých prepisoch a v uznesení generálneho prokurátora takýchto 'incidentov' oveľa viac,“ tvrdí Kubina. Konanie prokuratúry prirovnáva k heslu „keď na vás nič nemáme, tak si niečo vyrobíme“.

Kto písal list Ježiškovi: Keď sa nevieme dohodnúť, čo počuť na nejakej nahrávke, niet jednoduchšieho spôsobu, ako si ju pustiť. Teda v americkom filme. V slovenskom filme sedia zástancovia prvej interpretácie na nahrávkach, lebo tie napodiv neležia v spise, kde by mali byť, a obhajca vyšetrovateľov si ich márne pýta už mesiace, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 6 691 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 12 131 testov. Pozitivita PCR testov je 55,16 percenta. V nemocniciach leží 2 566 pacientov, pribudlo aj 12 obetí ochorenia Covid-19.

PCR testy odhalili 6 691 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 12 131 testov. Pozitivita PCR testov je 55,16 percenta. V nemocniciach leží 2 566 pacientov, pribudlo aj 12 obetí ochorenia Covid-19. Vadalu pustili z väzenia: Talianskeho podnikateľa s väzbami na kalábrijskú mafiu ´Ndranghetu Antonina Vadalu pustili z väzenia v talianskom Turíne. Vadala bol vo väzení za pašovanie kokaínu z Južnej Ameriky do Talianska aj na Slovensko. Dostal za to deväť rokov a štyri mesiace. Od jeho zadržania a uväznenia v roku 2018 však ubehli len necelé štyri roky.

Talianskeho podnikateľa s väzbami na kalábrijskú mafiu ´Ndranghetu Antonina Vadalu pustili z väzenia v talianskom Turíne. Vadala bol vo väzení za pašovanie kokaínu z Južnej Ameriky do Talianska aj na Slovensko. Dostal za to deväť rokov a štyri mesiace. Od jeho zadržania a uväznenia v roku 2018 však ubehli len necelé štyri roky. Pamätník Jánovi a Martine: Na Námestí SNP v Bratislave odhalili pamätník venovaný pamiatke zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pamätník vznikol v spolupráci s rodinou zavraždenej dvojice a s rehoľou Milosrdných bratov, na ktorých budove je umiestnený. Rodičia zavraždených sa na mieste poďakovali všetkým, ktorí sa zaslúžili o vznik pamätníka.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

K bohatstvu jej pomohol štát. Teraz z firmy rozpredávajú, čo sa dá

Firma Stražan sa špecializovala na úpravu vozidiel. (zdroj: Stražan)

Niektoré firmy si okolo seba vytvoria nezvyčajnú auru. Niekedy je to dané aj ich predmetom podnikania a obchodnými partnermi. Aj preto o nich môžeme hovoriť ako o neštandardných a kontroverzných.

To všetko platí aj o firme Stražan. Za uplynulé dve desaťročia si vybudovala imidž „miláčika štátu“. Dodávateľ špeciálne upravených vozidiel vyhrával jednu štátnu zákazku za druhou.

Miliónové kontrakty sa však skončili a s nimi padol aj Stražan. Jeho veritelia sa snažia speňažiť aspoň to, čo po nej zostalo. Príbeh firmy Stražan opisujeme v novej časti seriálu Posledná kapitola.

V krátkosti z ekonomiky:

Sankcie na ruské banky: Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena pripravila balík sankcií proti Rusku, ktorý zahŕňa zákaz amerických finančných inštitúcií spracovávať transakcie pre veľké ruské banky. Cieľom opatrení v prípade napadnutia Ukrajiny je poškodiť ruskú ekonomiku prerušením "korešpondenčných" bankových vzťahov.

Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena pripravila balík sankcií proti Rusku, ktorý zahŕňa zákaz amerických finančných inštitúcií spracovávať transakcie pre veľké ruské banky. Cieľom opatrení v prípade napadnutia Ukrajiny je poškodiť ruskú ekonomiku prerušením "korešpondenčných" bankových vzťahov. Nedostatočné sankcie pre nedostatok hliníka: Je nepravdepodobné, že Spojené štáty a Európska únia uvalia plošné sankcie na spoločnosť Rusal, ak Rusko napadne Ukrajinu. Podľa analytikov by to zhoršilo nedostatok hliníka, posunulo ceny k novým rekordom a poškodilo výrobu.

Je nepravdepodobné, že Spojené štáty a Európska únia uvalia plošné sankcie na spoločnosť Rusal, ak Rusko napadne Ukrajinu. Podľa analytikov by to zhoršilo nedostatok hliníka, posunulo ceny k novým rekordom a poškodilo výrobu. Švajčiarsko na čiernom zozname: Najväčšia politická frakcia v Európskom parlamente vyzvala na preskúmanie švajčiarskej bankovej praxe a prípadného zaradenia krajiny na čierny zoznam krajín, ktoré sa podieľajú na praní špinavých peňazí. Dôvodom je škandál okolo uniknutých dát o účtoch klientov banky Credit Suisse.

Ramsay riskoval ako nik, obrovité dieťa ohúrilo svet

Juraj Slafkovský sa raduje zo zisku bronzu na ZOH v Pekingu. (zdroj: TASR)

Skúste nájsť v dejinách športu sedemnásťročného tínedžera, ktorý má na klubovej scéne na konte iba jediný seniorsky gól. A popritom ovládol olympijsky turnaj. Postaral sa o jeden z najsenzačnejších príbehov v dejinách olympijských hier. Má telo i silu obrovitého chlapa.

Zhruba sto kilogramov, meria 193 centimetrov. Juraj Slafkovský môže byť ešte vyšší a silnejší. Má na to genetické predpoklady, otec meria 194 centimetrov, mama 182. Mladík sa stále iba vyvíja a rastie. Oficiálne je ešte dieťa. Hlas i jeho tvár to potvrdzujú. V zápasoch musí nosiť košík.

Je však výnimočný zjav. Bolo o ňom síce známe, že je veľký talent, ale napriek tomu zažiaril ako kométa. A to platí celosvetovo. So siedmimi gólmi sa stal najlepším strelcom, aj najproduktívnejším hráčom olympijského turnaja v Číne. Zvolili ho aj za najužitočnejšieho hokejistu.

Ani najväčší velikáni svetového hokeja v jeho veku tak na veľkom turnaji nezažiarili. Nie v sedemnástich. Tréner Craig Ramsay riskoval. A to napriek tomu, že predvídal Slafkovského veľký potenciál.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Taliban vymazal dvadsaťročný pokrok: Afganky sú najsmutnejšie ženy na svete

Žobrajúca Afganka v burke na ulici v Kábule. (zdroj: TASR/AP)

Odkedy Taliban prevzal moc do svojich rúk, ženy v Afganistane stratili väčšinu svojich práv. Nemôžu chodiť do školy, nemôžu chodiť do práce a bez sprievodu mužského člena rodiny - mahrama - nemôžu opustiť dom. Stačilo šesť mesiacov a dvadsaťročný pokrok je minulosťou.

Pritom po prevzatí moci v auguste 2021 Taliban sľuboval zachovať práva žien, ktoré boli zakotvené v ústave z roku 2004. Už po pár týždňoch však prišli prvé obmedzenia. Afganské ženy postupne prišli o právo na vzdelanie, prácu aj voľný pohyb. Majú problém dostať sa k životne dôležitým službám, informáciám, k ochrane, zamestnaniu a najmä vzdelaniu.

Ešte pred pol rokom mohli afganské dievčatá navštevovať základné a stredné školy vo všetkých tridsiatich štyroch provinciách krajiny. V novembri 2021 však už mali dievčatá prístup k vzdelaniu len v siedmich provinciách, uvádza Správa orgánu OSN pre rodovú rovnosť a posilňovanie žien.

Talibanský líder Zabihullah Mujahid tvrdí, že hnutie plánuje otvoriť školy aj pre dievčatá a to už 21. marca na afganský nový rok. Dôvodom, prečo v niektorých provinciách školy fungovali a inde nie, je vraj ekonomická kríza a preľudnenosť niektorých provincií, uviedol pre Al Jazeeru.

Či Taliban svoj sľub splní, ukáže sa v marci. No ak sa afganské dievčatá aj dostanú do škôl, nevyhrali. Pracovať totiž nemôžu.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Ako deti nadchnúť pre umenie: Česká kritička umenia Silvie Šeborová roky pôsobila ako lektorka a kurátorka v galériách. Dlho si všímala, že deti ich navštevujú zväčša len vtedy, ak je program prispôsobený priamo im. Preto napísala knihu Nedělní párty s Picassem - Jak nadchnout děti pro umění, v ktorej dospelým radí, ako už od útleho veku približovať deťom umenie.

Česká kritička umenia Silvie Šeborová roky pôsobila ako lektorka a kurátorka v galériách. Dlho si všímala, že deti ich navštevujú zväčša len vtedy, ak je program prispôsobený priamo im. Preto napísala knihu Nedělní párty s Picassem - Jak nadchnout děti pro umění, v ktorej dospelým radí, ako už od útleho veku približovať deťom umenie. Bombardovanie láskou ako zbraň manipulátorov: Veľké romantické gestá na začiatku vzťahu sú lichotivé. Dať sa zasypávať náklonnosťou, obdivom či darmi je spočiatku vzrušujúce. Ľúbostné frázy môžu znieť lichotivo a zvodne, no rovnako môžu zapnúť výstražnú kontrolku, či sa náhodou všetko nedeje akosi prirýchlo. Či to celé nie je prehnané, miestami možno až desivé.

Veľké romantické gestá na začiatku vzťahu sú lichotivé. Dať sa zasypávať náklonnosťou, obdivom či darmi je spočiatku vzrušujúce. Ľúbostné frázy môžu znieť lichotivo a zvodne, no rovnako môžu zapnúť výstražnú kontrolku, či sa náhodou všetko nedeje akosi prirýchlo. Či to celé nie je prehnané, miestami možno až desivé. Cupaník vysvetľuje kritizovaný podcast: O rodiacich ženách sa vyjadrovali ponižujúco, hovorili o nich, akoby nevedeli správne rozhodovať samy o svojich telách či o priebehu pôrodu. Tak vyznela epizóda populárneho podcastu Doktor má Filipa. Hosťom bol aj riaditeľ bratislavskej súkromnej pôrodnice Sanatórium Koch Vladimír Cupaník, ktorý v rozhovore reaguje na vyjadrenia z podcastu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Jozef Kuciak. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako to zvládajú rodiny Kušnírovcov a Kuciakovcov štyri roky po vražde? Sú sklamaní z vývoja aktuálnej politickej situácie? Veria ešte v spravodlivosť? A zúčastnia sa pojednávaní, ktoré sa začínajú už o týždeň? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jozefom Kuciakom, otcom Jána Kuciaka.

Podcasty SME

Tak bolo: Orient Express býval ozaj nebezpečný, často ho prepadávali

Orient Express býval ozaj nebezpečný, často ho prepadávali SND - Sme Národné: Bulgakovov groteskný pohľad na to, že divadlo je čarovné, ale občas zákerné prostredie

Karikatúra

Geopolitika. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Francúzska cibuľová polievka. (zdroj: Fotolia.com)

Chuti francúzskej cibuľovej polievky v kombinácii s bagetovo-syrovou krustou sa len tak hocičo nevyrovná.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.