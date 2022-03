Ranný brífing: Putin sníva o ruskej ríši, miesto nej môže skončiť v Haagu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ak Rusko zvíťazí, Ukrajina má znieť jedným hlasom s Ruskom a Bieloruskom. Predstavy Kremľa, čo Rusko plánuje s Ukrajinou, ukázal omylom zverejnený text. Vladimir Putin útokom na Ukrajinu porušil medzinárodné právo, zhodujú sa experti. Postaviť ho pred medzinárodný súd bude ťažké, nie však nemožné.

Protiruské sankcie sa po tom, čo Vladimir Putin brutálne napadol Ukrajinu, presúvajú aj do športu a kultúry. Putin šport aj kultúru roky využíval na svoju propagandu, jeho činy teraz zasiahnu najmä bežných občanov. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Predčasne vydaný článok agentúry ukázal, čo Rusko plánuje s Ukrajinou

Vladimir Putin sníva o novom ruskom svete. (zdroj: SITA/AP)

„Rusko sa konečne vracia do svojich historických hraníc, celý ruský svet – Veľké Rusko, Bielorusko a Malorusko budú konečne znovu vystupovať na medzinárodnej scéne ako jeden celok," napísala ruská štátna tlačová agentúra Ria Novosti.

„Bolo to nevyhnutné, ale prezident Vladimir Putin prebral na seba historickú zodpovednosť, keď sa rozhodol, že úlohu zjednotenia nenechá na budúce generácie,“ pokračovala správa. Agentúra o tom písala s tvrdením, že: „Nový svet sa rodí pred našimi očami.“

V spravodajských agentúrach nie je neobvyklé, že sa texty píšu dopredu. Pripravené sú na rôzne scenáre, aby mohli vyjsť hneď, ako sa udalosť odohrá. Ruská štátna agentúra Ria Novosti však omylom zverejnila text, v ktorom autor oslavoval víťazstvo v agresívnej vojne proti Ukrajine.

Agentúra je jedným z hlavných nástrojov ruskej propagandy, je pod priamou kontrolou Kremľa a ukazuje svet, aký vidia, alebo by chceli vidieť ruskí vládcovia. Oslavný komentár Ria Novosti okamžite stiahla zo servisu, text však zachytil web Archive.org a upozornila naň ukrajinská agentúra UNIAN.

Svet podľa Putina: Vezmú si Ukrajinu, ktorá nijako na Rusko nesiahala, chcela sa len priblížiť Západu pre jeho liberálne hodnoty, a to z vlastného rozhodnutia, čo sa na Východe veľmi nepestuje. Pritom pozabíjajú iks tisíc ľudí a ohlásia, že spájajú ruský svet, ruský ľud. Toto je svet podľa Putina. Predtým to nazvali denacifikáciou, ale rozhodli sa vymazať ukrajinskú národnosť, stačí ich predsa premenovať na Rusov, píše Nataša Holinová.

Vezmú si Ukrajinu, ktorá nijako na Rusko nesiahala, chcela sa len priblížiť Západu pre jeho liberálne hodnoty, a to z vlastného rozhodnutia, čo sa na Východe veľmi nepestuje. Pritom pozabíjajú iks tisíc ľudí a ohlásia, že spájajú ruský svet, ruský ľud. Toto je svet podľa Putina. Predtým to nazvali denacifikáciou, ale rozhodli sa vymazať ukrajinskú národnosť, stačí ich predsa premenovať na Rusov, píše Nataša Holinová. Putin porazil Putina: Putin sa zasekol v skanzene, v ktorom sa návštevníkom púšťa stále tá istá propagačná kazeta. Demokracia neexistuje. Voľby sú simulované, ľudia hlasujú za ilúzie, lebo skutočnosť je pred nimi zahmlievaná. Najdôležitejšie je, že voliči sa boja, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Skončí Putin pred súdom? Bude to ťažké, ale cesta existuje

Skončí Putin pred súdom za vojnové zločiny? (zdroj: TASR/AP)

Rusko a jeho prezident Vladimir Putin útokom na Ukrajinu porušili medzinárodné právo, zhodujú sa oslovení experti. Napriek tomu je však ťažké ich postaviť pred medzinárodný súd. U prezidenta Putina tomu bráni predovšetkým jeho imunita ako úradujúcej hlavy štátu, pri Rusku potom malé kompetencie súdu, ktorý spory medzi štátmi rieši.

Rusko svoj vpád na Ukrajinu odôvodnilo tým, že sa sama Ukrajina dopúšťala genocídy na svojom obyvateľstve. „Aj keby to bola pravda, tak to nie je právny dôvod na útok na iný štát. Jediná cesta, ako by to mohli ospravedlniť, by bolo, keby na zásah mali splnomocnenie Bezpečnostnej rady OSN alebo keby išlo o sebaobranu. Ani o jedno z toho však nejde,“ hovorí Milan Lipovský z Katedry medzinárodného práva Právnickej fakulty Karlovej univerzity.

Ešte ostrejšia je bývalá ústavná sudkyňa Ivana Janů, ktorá bola v rokoch 2002 až 2004 aj sudkyňou Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu. „Bola porušená Charta OSN. Musí sa ísť proti osobe, ktorá agresiu vyprovokovala, a postaviť ju pred súd. A to je bezpochyby Putin, ktorý rozpútal vojnu,“ konštatuje Ivana Janů.

Putina by pred súd mohol dostať dohovor proti genocíde. Ten stanovuje, že spory podľa tohto dohovoru bude môcť riešiť Medzinárodný súdny dvor. K dohode sa Rusko už v minulosti pripojilo, a tak jeho terajší súhlas nie je nutný. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že na Rusko podali žalobu práve na základe uvedeného dohovoru.

„Vlastenci“ v zrkadle: Dnes nevieme, akú koncovku budú mať ruské vojnové zločiny. Budúcnosť ťažko predvídať a alternatív je hneď niekoľko – možno sa podarí plán Valkýra, možno to vybaví sám Putin za zavretými dverami bunkra alebo ho uvidíme v Haagu (to by bolo asi najkrajšie), píše Peter Tkačenko.

Dnes nevieme, akú koncovku budú mať ruské vojnové zločiny. Budúcnosť ťažko predvídať a alternatív je hneď niekoľko – možno sa podarí plán Valkýra, možno to vybaví sám Putin za zavretými dverami bunkra alebo ho uvidíme v Haagu (to by bolo asi najkrajšie), píše Peter Tkačenko. Keď Zelenskyj preháňa: Ani obrovské sympatie nezhodia zo zreteľa, že ako štvrtá najväčšia krajina EÚ by Ukrajina vniesla také nároky na nové prerozdeľovanie, aké sú v tomto rozpočtovom období vylúčené, a aj v ďalšom budú – aspoň pre niektorých členov - veľmi problematické. Na tom sotvačo zmení aj toľko vyvolávaná nová (bezpečnostno-geopolitická) paradigma, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ruské rakety zasiahli televíznu vežu v Kyjeve a zničili centrum Charkova, na sever od Kyjeva zhromažďuje Rusko vojská. Prečítajte si súhrn najdôležitejších udalostí z vojny na Ukrajine.

Ruské rakety zasiahli televíznu vežu v Kyjeve a zničili centrum Charkova, na sever od Kyjeva zhromažďuje Rusko vojská. Prečítajte si súhrn najdôležitejších udalostí z vojny na Ukrajine. Otázky a odpovede o vojne: Čoraz častejšie sa mnohí pýtajú, či obyvatelia Ruskej federácie vôbec vedia o tom, čo sa na Ukrajine deje. Situácia vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky, ktoré si kladú ľudia na sociálnych sieťach, alebo nám ich posielajú do redakcie.

Čoraz častejšie sa mnohí pýtajú, či obyvatelia Ruskej federácie vôbec vedia o tom, čo sa na Ukrajine deje. Situácia vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie otázky, ktoré si kladú ľudia na sociálnych sieťach, alebo nám ich posielajú do redakcie. Mier po konci putinizmu: „Je to len dočasné opatrenie, možno pár týždňov, určite sa vrátime domov. Možno pôjdeme s dcérou na chvíľu do Británie,“ hovorí Konstantin Volkov, profesor na úteku. Všetko závisí podľa neho od ruského prezidenta Vladimira Putina. „Keď skončí putinizmus, vo svete bude opäť mier a poriadok.“

„Je to len dočasné opatrenie, možno pár týždňov, určite sa vrátime domov. Možno pôjdeme s dcérou na chvíľu do Británie,“ hovorí Konstantin Volkov, profesor na úteku. Všetko závisí podľa neho od ruského prezidenta Vladimira Putina. „Keď skončí putinizmus, vo svete bude opäť mier a poriadok.“ Rusi informácie o vojne nehľadajú: Na sociálnych sieťach sa začala masovo šíriť výzva, ktorej cieľom je dostať k ruským občanom informácie o tom, čo sa skutočne deje na Ukrajine. A tak fotky jedla a pochvaly pre kuchárov v recenziách na Googli vystriedali úplne iné hodnotenia. Novinár Ondřej Soukup je presvedčený, že aj keď sa k Rusom dostanú správy priamo cez recenzie na Google, na ich vnímaní situácie to veľa nezmení.

Na sociálnych sieťach sa začala masovo šíriť výzva, ktorej cieľom je dostať k ruským občanom informácie o tom, čo sa skutočne deje na Ukrajine. A tak fotky jedla a pochvaly pre kuchárov v recenziách na Googli vystriedali úplne iné hodnotenia. Novinár Ondřej Soukup je presvedčený, že aj keď sa k Rusom dostanú správy priamo cez recenzie na Google, na ich vnímaní situácie to veľa nezmení. Prehľad výzbroje Ruska a Ukrajiny: V správach o bojoch na Ukrajine sa najprv spomínal Iskander, teraz sa čoraz viac objavujú zmienky o termobarických raketách. Na Slovensko má zase prísť systém Patriot. Pripravili sme preto prehľad a vysvetlenie niektorých zbraní a zbraňových systémov, o ktorých sa najviac diskutuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

V správach o bojoch na Ukrajine sa najprv spomínal Iskander, teraz sa čoraz viac objavujú zmienky o termobarických raketách. Na Slovensko má zase prísť systém Patriot. Pripravili sme preto prehľad a vysvetlenie niektorých zbraní a zbraňových systémov, o ktorých sa najviac diskutuje v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Utečenci na hraniciach neustále pribúdajú: Utečenci trávia na hranici dlhé hodiny, najväčší nápor zažíva Poľsko. Tisíce ľudí pribúdajú každý deň aj na Slovensku. Dokopy už z Ukrajiny utieklo 660-tisíc ľudí.

Utečenci trávia na hranici dlhé hodiny, najväčší nápor zažíva Poľsko. Tisíce ľudí pribúdajú každý deň aj na Slovensku. Dokopy už z Ukrajiny utieklo 660-tisíc ľudí. Raketový útok na Charkov: V centre druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov došlo k ruskému raketovému útoku, ktorého terčom sa stala budova miestnej samosprávy na tamojšom Námestí slobody. Zahynulo najmenej desať civilistov a 35 ďalších utrpelo zranenia, ukrajinský prezident označil ruské útoky za vojnový zločin a terorizmus.

V centre druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov došlo k ruskému raketovému útoku, ktorého terčom sa stala budova miestnej samosprávy na tamojšom Námestí slobody. Zahynulo najmenej desať civilistov a 35 ďalších utrpelo zranenia, ukrajinský prezident označil ruské útoky za vojnový zločin a terorizmus. Útok na televíznu vežu v Kyjeve: Ruský letecký útok zasiahol hlavnú televíznu vežu v Kyjeve, čím sa prerušilo vysielanie niektorých ukrajinských štátnych médií. Zahynuli pri ňom piati ľudia a ďalších päť utrpelo zranenia.

Zo zahraničných webov:

Jadrové palivo priletelo z Ruska na Slovensko napriek sankciám

Nad ránom pristálo na bratislavskom letisku lietadlo IL76 spoločnosti Volga Dnepr Airlines. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo sa tu deje, že tu pristálo ruské lietadlo, veď majú zákaz sem lietať, telefonuje v utorok manželovi udivená návštevníčka bratislavského letiska. Aj ostatní okolo sa snažia dovidieť na vzdialenú časť letiskovej plochy, kde pristálo jedno z najväčších transportných lietadiel na svete, ruský Iľjušin IL-76TD.

Lietadlo ruskej leteckej spoločnosti Volga-Dneper, ktorá sa špecializuje na nákladnú prepravu, napriek uzavretému vzdušnému priestoru Slovenska pre ruské lietadlá priletelo z Moskvy a v Bratislave dosadlo o pol siedmej ráno. Od pondelka platí zakázaný vstup, výstup alebo prelet vzdušným priestorom Slovenskej republiky pre ruské lietadlá.

Vláda ani ministerstvá o lete vopred neinformovali. Ministerstvo hospodárstva dodatočne informovalo, že let na Slovensko priviezol jadrové palivo. Po rope a plyne je energetická surovina pre jadrové elektrárne ďalšou komoditou, pri ktorej je Slovensko od Ruska závislé aj v čase invázie na Ukrajine.

Denník SME zisťoval okolnosti letu aj dôvod, prečo nemôžeme jadrové palivo dovážať z inej krajiny.

V krátkosti z domova:

Pomoc v prvej línii: Braňo Tichý, ktorý kedysi šéfoval mimovládnej organizácii Človek v ohrození a pracoval aj pre OSN, je na slovensko-ukrajinských hraniciach od piatka. O pomoc ho požiadal migračný úrad. Jeho hlavnou úlohou je koordinovať prácu neziskoviek, charít a dobrovoľníkov a byť styčným dôstojníkom medzi nimi a štátnou správou. Tichý vysvetľuje, že na slovenskej hranici sa doteraz poskytovala najmä „prvá pomoc“.

Braňo Tichý, ktorý kedysi šéfoval mimovládnej organizácii Človek v ohrození a pracoval aj pre OSN, je na slovensko-ukrajinských hraniciach od piatka. O pomoc ho požiadal migračný úrad. Jeho hlavnou úlohou je koordinovať prácu neziskoviek, charít a dobrovoľníkov a byť styčným dôstojníkom medzi nimi a štátnou správou. Tichý vysvetľuje, že na slovenskej hranici sa doteraz poskytovala najmä „prvá pomoc“. Psychologička o utečencoch: Psychoterapeutka Jana Račková Vyskočil vysvetľuje, ako aktuálnu krízovú situáciu prežívajú ľudia utekajúci z Ukrajiny, či je ťažké pre človeka narýchlo sa adaptovať na nové prostredie, aj prečo je potrebná rýchla psychologická pomoc pre vojnových utečencov.

Psychoterapeutka Jana Račková Vyskočil vysvetľuje, ako aktuálnu krízovú situáciu prežívajú ľudia utekajúci z Ukrajiny, či je ťažké pre človeka narýchlo sa adaptovať na nové prostredie, aj prečo je potrebná rýchla psychologická pomoc pre vojnových utečencov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 11 207 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 21 767 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 741 pacientov, pribudlo aj 45 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 95 ľudí.

Už teraz sme prišli o zákazky. Slovenské firmy čakajú, čo bude

Volkswagen Slovakia. (zdroj: SME/Marko Erd)

Vyčkávanie, neistota a sledovanie situácie na trhu. Aj takto dnes vyzerá aktivita slovenských priemyselných firiem v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Často rozoberanou témou je aj hrozba prerušenia dodávok zemného plynu.

Ak by sa teoreticky Rusko rozhodlo uzavrieť kohútiky, pre slovenský priemysel by to znamenalo obrovské komplikácie. Vedia to aj predstavitelia jednotlivých podnikov, ktorí s napätím sledujú situáciu na trhu.

„Situáciu pozorne sledujeme a priebežne vyhodnocujeme. Prosím o pochopenie, že detailnejšie informácie nezverejňujeme,“ konštatuje pre INDEX Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia.

Obdobne reagovali aj predstavitelia ďalších podnikov. Pre väčšinu z nich je situácia neprehľadná a prakticky hľadajú možné scenáre vzniknutých problémov. Už teraz sa však nájdu aj firmy, ktoré hovoria o prepadoch produkcie.

V krátkosti z ekonomiky:

Bezprecedentné odstrihnutie od rezerv: Západ zaviedol prvé ekonomické sankcie voči Rusku. Najväčšie banky sú odpojené od finančných trhov a rubeľ padá na historické minimá. Bezprecedentným krokom je zmrazenie devízových rezerv centrálnej banky a akcie ruských firiem tiež zamierili prudko nadol. Či padne ruská ekonomika, sa dozviete v najnovšom videu od Ekonómie ľudskou rečou.

Západ zaviedol prvé ekonomické sankcie voči Rusku. Najväčšie banky sú odpojené od finančných trhov a rubeľ padá na historické minimá. Bezprecedentným krokom je zmrazenie devízových rezerv centrálnej banky a akcie ruských firiem tiež zamierili prudko nadol. Či padne ruská ekonomika, sa dozviete v najnovšom videu od Ekonómie ľudskou rečou. Devastačné sankcie: Vyčísliť alebo aspoň odhadnúť celkový vplyv sankcií, ktoré uvalili krajiny EÚ a NATO na Rusko, je dnes veľmi ťažké. S istotou sa však dá tvrdiť, že budú zásadné a bezprecedentné. Ešte nikdy žiadna veľká ekonomika nečelila takým širokým a hlbokým sankciám, ktoré majú potenciál zásadným spôsobom zasiahnuť ekonomiku ako takú, ale aj všetky vrstvy ruskej spoločnosti.

Vyčísliť alebo aspoň odhadnúť celkový vplyv sankcií, ktoré uvalili krajiny EÚ a NATO na Rusko, je dnes veľmi ťažké. S istotou sa však dá tvrdiť, že budú zásadné a bezprecedentné. Ešte nikdy žiadna veľká ekonomika nečelila takým širokým a hlbokým sankciám, ktoré majú potenciál zásadným spôsobom zasiahnuť ekonomiku ako takú, ale aj všetky vrstvy ruskej spoločnosti. Úplatkárska kauza ide do finále: V auguste 2018 médiá informovali o veľkej razii na bratislavskom okresnom úrade. NAKA vtedy zadržala sedem ľudí z odboru starostlivosti o životné prostredie, vrátane jeho šéfky. Dôvodom boli podozrenia z brania úplatkov za kladné stanoviská k developerským projektom a pranie takto získaných peňazí. Po viac ako troch rokoch sa kauza blíži ku koncu.

Vyhlásili nám vojnu, komentujú Rusi vylúčenie zo svetového hokeja

Ruských hokejistov čaká ťažká budúcnosť. (zdroj: TASR/AP)

Ruskí hokejisti si v najlepšom prípade tento rok pozrú zápasy svetových šampionátov, Euro Hockey Tour či veľkých turnajov len v televízii. Medzinárodná hokejová federácia IIHF vylúčila tímy Ruska a Bieloruska zo všetkých svetových podujatí a Rusom odobrala aj organizovanie MS do 20 rokov v budúcom roku.

Zatiaľ to vyzerá, že tento zákaz by mal platiť do odvolania. Mnohí ruskí hokejisti aj tréneri to vnímajú ako podpásový úder a politické rozhodnutie. Rusi sa cítia ako poškodení. Často argumentujú tým, že sa šport s politikou nemá miešať. V súvislosti s ich vylúčením z medzinárodných zápasov však nik z nich nespomenul vojnu na Ukrajine.

Akoby to bolo zakázané, alebo o tom ani netušili. Hovoria len o politike. Ruská hokejová federácia vylúčenie svojich reprezentácii odsúdila. „Toto riešenie môže zabiť rozvoj nášho hokeja na desaťročie pre rozkol v hokejovom hnutí,“ komentovala ruská hokejová federácia vylúčenie. Podľa všetkého pripravuje odvolanie na Arbitrážny súd do Lausanne.

Je však veľmi otázne, aké stanovisko arbitráž zaujme a či verdikt jednotlivé zväzy uznajú, keďže napríklad Fíni aj Česi odmietli hrať proti Rusku už pred zverejnením sankcií IIHF. „Vyhlásili nám vojnu. Nasadili proti nám najsilnejšie zbrane,“ komentoval sankcie bývalý reprezentačný tréner Vladimir Pľuščev pre R-Sport.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

David Koller z Vyšného Nemeckého: Zneužívajú zmätok Ukrajiniek a pchajú ich do áut

David Koller, frontman kapely Lucie. (zdroj: SME/Marko Erd)

Nechcem zo seba robiť superstar, ale verím, že niekoho inšpirujem, hovorí David Koller. Frontman kapely Lucie sa s manželkou Annou vydali do Vyšného Nemeckého. Cestou tam viezol materiálnu pomoc, cestou naspäť utečencov.

Za niekoľko hodín pochopil, čo si so sebou Ukrajinci berú, čo majú pred sebou a aké nástrahy na nich číhajú.

V organizačnom chaose sa nepohybovali len tí, čo chceli nezištne pomôcť. Boli tam aj tí, ktorí zraniteľných ľudí oklamali a potom od nich pýtali vysoké sumy.

V krátkosti z kultúry:

Čítanie o vojne upokojuje: Ukrajinskí umelci Romana Romanyshyn a Andriy Lesiv vydali v roku 2015 detskú ilustrovanú knihu Vojna, ktorá zmenila Rondo. Umožnili ňou deťom rozprávať o vojne jazykom, ktorý im neubližuje, no pomáha pochopiť, čo vojna je, ako proti nej bojovať a ako s ňou žiť. Vtedy ešte netušili, že ruská agresia sa o niekoľko rokov vystupňuje natoľko, že kniha dostane druhý život.

Ukrajinskí umelci Romana Romanyshyn a Andriy Lesiv vydali v roku 2015 detskú ilustrovanú knihu Vojna, ktorá zmenila Rondo. Umožnili ňou deťom rozprávať o vojne jazykom, ktorý im neubližuje, no pomáha pochopiť, čo vojna je, ako proti nej bojovať a ako s ňou žiť. Vtedy ešte netušili, že ruská agresia sa o niekoľko rokov vystupňuje natoľko, že kniha dostane druhý život. Vonku je nová Mekyho skladba: Keď bol Žbirkov syn David maličký, nakrúcali ho na osemmilimetrový film. Nakrúcali ho, aj keď rástol a spolu s otcom sa začínal hrať. Teraz si tieto zábery vypýtal režisér Šimon Šafránek, ktorý z nich so strihačom Šimonom Hájkom nakrútil videoklip k piesni Nejsi sám. Je to prvá pieseň, ktorá vychádza po Žbirkovej smrti.

Keď bol Žbirkov syn David maličký, nakrúcali ho na osemmilimetrový film. Nakrúcali ho, aj keď rástol a spolu s otcom sa začínal hrať. Teraz si tieto zábery vypýtal režisér Šimon Šafránek, ktorý z nich so strihačom Šimonom Hájkom nakrútil videoklip k piesni Nejsi sám. Je to prvá pieseň, ktorá vychádza po Žbirkovej smrti. Novinky na Netflixe: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Ivan Korčok. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Budeme evakuovať našu ambasádu v Kyjeve? Aké sú možné scenáre? Nie je Putin zahnaný do kúta a neexistuje z tejto situácie pre neho východisko? Čo bude s ruskými stíhačkami, ktoré máme na Sliači? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Podcasty SME

Všesvet: Ľvov už raz povstal, dnes to pripomínajú podzemné krčmy

Ľvov už raz povstal, dnes to pripomínajú podzemné krčmy Ako šafránu: Slovákovi Marošovi poskytol islam najlepšiu odpoveď na duchovné otázky

Slovákovi Marošovi poskytol islam najlepšiu odpoveď na duchovné otázky Pravidelná dávka: Spravodlivosť: Všetci ju chcú, ale pre každého znamená niečo iné

Karikatúra

Podraz. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Krémová cesnačka v bochníku. (zdroj: Naničmama.sk | Dzeny)

Uvarte ich vo veľkom hrnci a vydržia viac dní. Ponúkame vám desať receptov na sýte polievky do chladného počasia.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.