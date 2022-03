Ranný brífing: Bežný Rus vojnu Putinovi schvaľuje, s Ukrajinou nemá súcit

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Prieskumy zatiaľ ukazujú, že takmer sedem z desiatich Rusov agresiu proti Ukrajine schvaľuje. Konflikt má podľa Rusov jednoduché riešenie, Ukrajinci sa majú vzdať. Putinov režim kritizujú maximálne od kuchynského stola a na Ukrajincov sa pozerajú zvrchu.

Prokremeľská propaganda nenechala na seba dlho čakať a šíri sa aj na Slovensku. Zaznievajú tvrdenia, že Putin len ochraňuje Rusov na Ukrajine, keďže na nich bola páchaná genocída, z vojny sú obviňované západné štáty a množia sa poplašné správy späté s príchodom utečencov. Dezinformáciám o vojne sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Český publicista v Moskve: Súcit s Ukrajincami? Rusov mrzia sankcie a ľutujú len samých seba

Rusi oslavujúci vznik separatistických republík. (zdroj: TASR/AP)

Český publicista Jiří Just žije v Moskve 15 rokov. Pre svoje názory sa stával terčom kremeľskej propagandy a nedávno na neho jedna Ruska kričala, že je nepriateľom ruského ľudu. Napriek jeho kritike Putinovho režimu ho pozvali do propagandistickej relácie, kde sa snažil spochybňovať naratívy Kremľa.

V rozhovore pre SME Just opisuje, aká cenzúra je v Rusku uvalená na históriu, prečo zorientovaní ľudia režim kritizujú iba od kuchynského stola a prečo Rusi nedokážu súcitiť s Ukrajincami.

„Až 68 percent Rusov podporuje Putinovu agresiu proti Ukrajine. Rusi sú xenofóbny národ, ktorý Ukrajincov vždy prehliadal a vyjadroval sa o nich hanlivo,“ hovorí publicista.

„Z ich pohľadu za celú situáciu môže Západ, ktorý im chce ublížiť len preto, že sú ‚suverénni‘, a takto ich tresce. Málokto si vie dať tie sankcie do súvisu s Ukrajinou, pre nich je to ‚agresia Západu‘,“ dodáva Just, ktorý chce napriek aktuálnej situácii zostať v Rusku.

Putinov scenár zlyhal, režim ostáva: Treba sa pozrieť pravde do očí a povedať si, že mediánovému Rusovi zabíjanie „neposlušných" Ukrajincov zasa až tak neprekáža. Už aj tak nacionalistická kultúra bola v uplynulých rokoch otrávená vyloženým šovinizmom a vojna bude prinajmenšom dočasne časť spoločnosti ďalej radikalizovať, píše Peter Tkačenko.

Ukrajinci mali rozhovory s okupantmi zarezať: Spoliehanie sa na „Rusa-milión" však bude asi márne. Putin zašiel tak ďaleko, že „špeciálnu operáciu" nemôže a ani nechce odtrúbiť bez rukolapných ziskov (územia), resp. dosiahnutia situácie, ktorú môže vyhlasovať za úspech, aj keby bolo zrejmé, že svoje maximá – zvrhnutie Zelenského a inštaláciu prokremeľskej vlády – nedosiahne, píše Peter Schutz.

Kremeľ našiel svoju veľkú lož: Cieľom ruského útoku na Ukrajinu sa ukazuje vymazanie ukrajinskosti. Žiadna fantazmagorická „kultúra rušenia", nad ktorou fňukajú ofukovači ruských boliestok. Skutočné zrušenie, vyhladenie ukrajinskej identity, potlačenie ich jazyka a kultúry, vyvraždenie spurných elít a rozbitie krajiny. Keď už chceme byť exaktní, tak toto je priamo definícia genocídy, píše Pavol Hardoš.

Denacifikáciu a demilitarizáciu potrebuje hlavne Rusko: Rusko je našťastie príliš slabé, aby túto vojnu proti civilizácii a ľudstvu ako takému mohlo vyhrať (žiaľ, môže remizovať), a napokon sa zrúti. Lenže to, čo je na Rusku najhoršie, tam zostane: jadrové zbrane a stáročnou, v poslednom čase do absurdnosti dovedenou šovinistickou propagandou vymyté mozgy, píše Peter Tkačenko.

Toto nie je naša vojna. Bielorusi odmietajú bojovať po boku ruskej armády

Neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko počas inšpekcie bieloruskej armády. (zdroj: TASR/AP)

„Toto nie je naša vojna. Nájdite spôsob, ako neuposlúchnuť zločinecké rozkazy. Najväčšiu odvahu si občas vyžaduje schopnosť povedať ‚nie‘.“ Bieloruský podplukovník vo výslužbe Valerij Sťapanavič Sachasčyk sa takto prihovoril vojakom svojej krajiny.

Len na twitteri má video vyše dva milióny pozretí. Najnovšie správy nasvedčujú, že Sachasčykov odkaz sa k časti bieloruských vojakov skutočne dostal.

„Podľa Putinovho plánu mali bieloruské jednotky vstúpiť na Ukrajinu pred týždňom. Niečo sa však pokazilo,“ hodnotí situáciu poradca bieloruskej líderky Sviatlany Cichanovskej Franak Viačorka.

„Niektorí dôstojníci rezignovali, ďalší utiekli z Bieloruska a kontaktovali nás. Branci masovo utekajú. Niektorí generáli sa zrejme postavili proti účasti Bieloruska vo vojne,“ dodal Viačorka.

Odborník na východnú Európu Pavel Havlíček pre SME zdôrazňuje, že Bielorusi majú s Ukrajincami vrúcnejšie vzťahy ako občania Ruskej federácie. „Pre Bielorusov sú Ukrajinci skutočne bratským národom v tom pravom zmysle slova, nie v tom pseudovýzname, ktorým sa pred začatím invázie oháňal Kremeľ,“ vysvetľuje analytik z Výskumného centra Asociácie pre medzinárodné otázky.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Plán Kremľa na bleskovú vojnu nevyšiel, Ukrajina vzdoruje ruskej agresii už jedenásty deň. Ruská armáda pritvrdzuje a porušuje dohodnuté prímerie, takže sa nedarí vytvoriť humanitárne koridory, cez ktoré by civilisti mohli ujsť z ostreľovaných miest. Z Ukrajiny od začiatku vojny ušlo viac ako jeden a pol milióna ľudí. Prečítajte si najdôležitejšie udalosti z ruskej vojny na Ukrajine.

Plán Kremľa na bleskovú vojnu nevyšiel, Ukrajina vzdoruje ruskej agresii už jedenásty deň. Ruská armáda pritvrdzuje a porušuje dohodnuté prímerie, takže sa nedarí vytvoriť humanitárne koridory, cez ktoré by civilisti mohli ujsť z ostreľovaných miest. Z Ukrajiny od začiatku vojny ušlo viac ako jeden a pol milióna ľudí. Prečítajte si najdôležitejšie udalosti z ruskej vojny na Ukrajine. Otázky a odpovede o vojne: So silnejúcim bombardovaním a raketovým ostreľovaním ukrajinských miest zo strany ruskej armády čoraz hlasnejšie znie volanie ukrajinskej vlády po zavedení bezletovej zóny nad Ukrajinou. Predstavitelia NATO to zatiaľ odmietajú, Aliancia sa aspoň snaží zabezpečiť pre Ukrajinu väčšie množstvo lietadiel a protilietadlovej techniky. Vojna vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie z nich.

So silnejúcim bombardovaním a raketovým ostreľovaním ukrajinských miest zo strany ruskej armády čoraz hlasnejšie znie volanie ukrajinskej vlády po zavedení bezletovej zóny nad Ukrajinou. Predstavitelia NATO to zatiaľ odmietajú, Aliancia sa aspoň snaží zabezpečiť pre Ukrajinu väčšie množstvo lietadiel a protilietadlovej techniky. Vojna vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie z nich. Kto sa snaží zabiť Zelenského: Šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov oznámil, že ukrajinskej armáde sa podarilo zneškodniť skupinu čečenských nájomných vrahov, ktorých úlohou bolo nájsť v Kyjeve prezidenta Volodymyra Zelenského a zabiť ho. druhou skupinou, ktorú využíva vo vojne Putin, sú ruskí kontraktori zo súkromnej firmy Wagner.

Šéf ukrajinskej bezpečnostnej rady Oleksij Danilov oznámil, že ukrajinskej armáde sa podarilo zneškodniť skupinu čečenských nájomných vrahov, ktorých úlohou bolo nájsť v Kyjeve prezidenta Volodymyra Zelenského a zabiť ho. druhou skupinou, ktorú využíva vo vojne Putin, sú ruskí kontraktori zo súkromnej firmy Wagner. Ukrajinská cudzinecká légia: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte 27. februára vyzval cudzincov, aby pomohli Ukrajine v boji proti Rusku. Z cudzincov sa tvorí samostatná jednotka – Medzinárodná légia územnej obrany Ukrajiny. Ukrajina dostala podľa denníka Kyiv Independent do nedele takmer 20-tisíc žiadostí od dobrovoľníkov z 52 krajín.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte 27. februára vyzval cudzincov, aby pomohli Ukrajine v boji proti Rusku. Z cudzincov sa tvorí samostatná jednotka – Medzinárodná légia územnej obrany Ukrajiny. Ukrajina dostala podľa denníka Kyiv Independent do nedele takmer 20-tisíc žiadostí od dobrovoľníkov z 52 krajín. Pohľad z Užhorodu: České dráhy, slovenské ministerstvo dopravy, Železničná spoločnosť a ďalšie organizácie vytvorili organizačné vlaky pre utečencov. Smerom na Ukrajinu vezú materiálnu pomoc a pred ruskou vojenskou agresiou vezú opačným smerom utečencov. Prednosť dostávajú ženy, deti a ľudia starší ako 60 rokov. Do vlaku sa ich zmestí 650.

České dráhy, slovenské ministerstvo dopravy, Železničná spoločnosť a ďalšie organizácie vytvorili organizačné vlaky pre utečencov. Smerom na Ukrajinu vezú materiálnu pomoc a pred ruskou vojenskou agresiou vezú opačným smerom utečencov. Prednosť dostávajú ženy, deti a ľudia starší ako 60 rokov. Do vlaku sa ich zmestí 650. Mapa ruských útokov: prvý pokus o evakuáciu obyvateľov z Mariupoľa bol zastavený kvôli porušovaniu dohodnutého prímeria. Ostreľovanie pokračuje vo viacerých oblastiach Ukrajiny vrátane Kyjeva. Pozrite si mapy z ruskej invázie na Ukrajinu.

prvý pokus o evakuáciu obyvateľov z Mariupoľa bol zastavený kvôli porušovaniu dohodnutého prímeria. Ostreľovanie pokračuje vo viacerých oblastiach Ukrajiny vrátane Kyjeva. Pozrite si mapy z ruskej invázie na Ukrajinu. Ruská ofenzíva neustáva: Ruské jednotky pokračujú v útoku proti Ukrajine a sústreďujú sa hlavne na obkľúčenie Kyjeva, Charkova a Mykolajiva a vytvorenie pozemného koridoru z Ruska na anektovaný Krym. Ruskí vojaci chcú obsadiť ďalší dôležitý objekt infraštruktúry – priehradu Kanivskej vodnej elektrárne, ktorá je súčasťou kaskády na Dnepre.

Ruské jednotky pokračujú v útoku proti Ukrajine a sústreďujú sa hlavne na obkľúčenie Kyjeva, Charkova a Mykolajiva a vytvorenie pozemného koridoru z Ruska na anektovaný Krym. Ruskí vojaci chcú obsadiť ďalší dôležitý objekt infraštruktúry – priehradu Kanivskej vodnej elektrárne, ktorá je súčasťou kaskády na Dnepre. Mastercard a Visa v Rusku končia: V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu prevádzkovatelia platobných kariet Mastercard a Visa pozastavili svoje aktivity v Rusku. Mastercard uviedla, že jej sieť už nebude podporovať karty vydané ruskými bankami a akákoľvek karta vydaná mimo tejto krajiny nebude fungovať v ruských obchodoch a bankomatoch.

Zo zahraničných webov:

Tony munície, palivo aj zbrane. Ako Slovensko prepravuje vojenskú pomoc Ukrajine?

Zásielka amerických protitankových striel Javelin na Ukrajine. (zdroj: TASR/AP)

„Potrebujem muníciu, nie odvoz,“ odpovedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Spojeným štátom, keď sa ho po spustení invázie Ruska na Ukrajinu minulý piatok snažili evakuovať z Kyjeva.

Slovensko cez víkend reagovalo schválením dodávok systémov protivzdušnej obrany, protitankových striel, munície, odmínovacích zariadení a ďalšieho vojenského materiálu dosiaľ za 46 milióna eur, Európska únia odpovedala bezprecedentnou vojenskou pomocou cudzej armáde za 450 miliónov eur. Ďalšie dodávky prisľúbili ostatné členské krajiny NATO.

Ako však doručiť tony vojenských zariadení a materiálu, keď ruské stíhačky, vrtuľníky a protivzdušné systémy kontrolujú ukrajinský vzdušný priestor a raketami zas Rusko útočí na pozemné ciele?

Zostáva len preprava po zemi. Možností pri výbere prepravných koridorov ukrajinským spojencom ubralo Maďarsko, ktoré odmietlo cez svoje územie vojenskú pomoc Ukrajine prevážať. Aj slovenský prepravný koridor je však obmedzený.

Vojaci NATO na Slovensku: Na Slovensku by mala vzniknúť predsunutá prítomnosť jednotiek NATO. Prísť by malo približne 1 200 vojakov z Nemecka, Holandska, Českej republiky, Poľska či Slovinska. Prísť by mohli aj americké jednotky, ak USA poskytne systém Sentinel. Nemeckí a holandskí vojaci by mali systém protivzdušnej obrany Patriot a českí vojaci by mohli pomáhať s kybernetickou bezpečnosťou.

Na Slovensku by mala vzniknúť predsunutá prítomnosť jednotiek NATO. Prísť by malo približne 1 200 vojakov z Nemecka, Holandska, Českej republiky, Poľska či Slovinska. Prísť by mohli aj americké jednotky, ak USA poskytne systém Sentinel. Nemeckí a holandskí vojaci by mali systém protivzdušnej obrany Patriot a českí vojaci by mohli pomáhať s kybernetickou bezpečnosťou. Výsledky prieskumu sú malá katastrofa: Reč prieskumu, že vojakov NATO nechce na svojom území takmer polovica Slovákov a čisto Američanov dokonca 70 percent, je katastrofa v malom. Najmä tie antiamerické dve tretiny však odkazujú na vymývanie hláv do tej miery, že štát tomu chtiac-nechtiac musí čeliť, ešte i keď vládne pochybnosť o jeho kompetencii, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 6 186 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 11 580 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 543 pacientov, pribudlo aj 24 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 17 ľudí.

PCR testy odhalili 6 186 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 11 580 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 543 pacientov, pribudlo aj 24 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 17 ľudí. Porazili sme omikron: Dva roky odo dňa, keď bol potvrdený prvý prípad covidu, analytici tvrdia, že sme porazili jeho doteraz najinfekčnejší variant omikron. Všetky dôležité parametre naznačujú, že omikronová vlna je na ústupe a rovnaký trend je možné vidieť aj v okolitých štátoch. Uvoľnenie ďalších opatrení sa predpokladá na 26. marca.

Dva roky odo dňa, keď bol potvrdený prvý prípad covidu, analytici tvrdia, že sme porazili jeho doteraz najinfekčnejší variant omikron. Všetky dôležité parametre naznačujú, že omikronová vlna je na ústupe a rovnaký trend je možné vidieť aj v okolitých štátoch. Uvoľnenie ďalších opatrení sa predpokladá na 26. marca. Smeru sa zastavil rast: Ruská invázia na Ukrajinu rozbila Smeru stratégiu. Nový prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza naznačuje, že Smer sa zatiaľ na vrchol rebríčka neprepracuje. Prieskum Smeru nameral 15,6 percentnú podporu, čo je o tri percentá menej, než získal prvý Hlas, a o sedem desatín percenta menej, než zisk Smeru z januára.

Odpočívaj v pokoji, súdruh. Ako Rusi zúfalo odďaľujú kolaps burzy

Ruský prezident Vladimir Putin na obrazovke na burze v nemeckom Frankfurte. (zdroj: SITA/AP)

Ruský akciový trh bude zatvorený minimálne do stredy 9. marca. Ide o najdlhšiu uzáveru v novodobej histórii Ruska, ktorou sa krajina snaží odvrátiť efekt globálnych sankcií na domácich investorov.

Ruská burza sa tak podobá slávnemu fyzikálnemu experimentu so Schrödingerovou mačkou, ktorá nie je ani živá, ani mŕtva. Rusi si uvedomujú, že ak burzu otvoria, nasledovať bude kolaps. A kým ju neotvoria, stále formálne žije.

Odborník na akciové trhy Alexander Butmanov v ruskej televízií súčasný akciový trh v Rusku po uvalení západných sankcií opísal so slovami: ,,Odpočívaj v pokoji, súdruh.“ Moderátorke povedal, že v tom najhoršom prípade bude pracovať ako Dedo Mráz a pripil si v priamom prenose na počesť padlého trhu.

Moskovskú burzu jej osud zrejme dobehne a akcie postihne to istí, čo sa stalo s ruskými akciami, s ktorými sa obchoduje na londýnskej burze. Počas tohto týždňa stratili viac než 95 percent svojej hodnoty a sú prakticky bezcenné.

V krátkosti z ekonomiky:

Šance Ukrajiny na vstup do EÚ: Európska únia je k Ukrajine solidárna, pretože Ukrajina aj v mene EÚ bojuje proti nepriateľovi, ktorí sa snaží rozvrátiť európske hodnoty. Kým sa však krajina stane plnohodnotným členom EÚ, musí prijať politické a ekonomické reformy a v kombinácii s byrokratickými prekážkami na rôznych úrovniach môže celý proces trvať roky.

Európska únia je k Ukrajine solidárna, pretože Ukrajina aj v mene EÚ bojuje proti nepriateľovi, ktorí sa snaží rozvrátiť európske hodnoty. Kým sa však krajina stane plnohodnotným členom EÚ, musí prijať politické a ekonomické reformy a v kombinácii s byrokratickými prekážkami na rôznych úrovniach môže celý proces trvať roky. Po legende zostali iba dlhy: Pri priaznivej konštelácii biznisových hviezd by banskobystrická Smrečina tento mesiac oslavovala 70. výročie. Výrobu v nej spustili 20. marca 1952. Oslava však nie je namieste. Naopak, podnik ešte v máji 2013 skončil v konkurze. Snaha dvojice veľkopodnikateľov Ladislava Krajňáka a Juraja Kamarása zachrániť legendárny podnik sa nepodarila.

Pri priaznivej konštelácii biznisových hviezd by banskobystrická Smrečina tento mesiac oslavovala 70. výročie. Výrobu v nej spustili 20. marca 1952. Oslava však nie je namieste. Naopak, podnik ešte v máji 2013 skončil v konkurze. Snaha dvojice veľkopodnikateľov Ladislava Krajňáka a Juraja Kamarása zachrániť legendárny podnik sa nepodarila. Shell nakúpil ruskú ropu: Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba skritizoval spoločnosť Shell za pokračovanie v nákupe ruskej ropy a ďalšom obchodovaní s režimom Vladimira Putina. Ako uviedol Shell, tieto nákupy sú nevyhnutné na zabezpečenie dodávok paliva pre zákazníkov. Neskôr spoločnosť Shell po kritike vyhlásila, že zisk z transakcie poputuje na humanitárnu pomoc pre Ukrajinu.

Vymývali nám mozgy a boli v tom celkom dobrí, tvrdil Kličko

Vladimir a Vitalij Kličkovci. (zdroj: SITA/AP)

Štyridsaťšesť ľudí prežilo svoju smrť v piatok 23. augusta 1985 pri obci Kuřívody v okrese Česká Lípa. Plný autobus zmietol z cesty päťdesiattonový kolos sovietskeho tanku T-72. Predná časť autokaru sa prevrátila na bok a strechu, vzápätí skončil autobus mimo cesty. Iba zázrakom nikto nezomrel.

K miestu nešťastia vtedy pribehli dvaja chlapci, starší mal štrnásť a mladší deväť. Zbierali hríby. Z vraku autobusu sa vypotácala staršia žena v zakrvavenej blúzke. A zrevala na chlapcov: „Rusi, kedy nás opustíte? Čo tu chcete? Vráťte sa tam, odkiaľ ste prišli," kričala hystericky.

Boli dvaja, nie Rusi, ale Ukrajinci. Štrnásťročný Vitalij Kličko, vedľa neho jeho brat Vladimir. Synovia sovietskeho pilota, ktorý si na vojenskej základni v Česku plnil svoju päťročnú misiu ako okupačný vojak. Chlapci si až dovtedy mysleli, že boli v bývalom Československu na prázdninách.

„Vtedy som si prvýkrát uvedomil, že sme pre vás veľmi nechcení," priznal neskôr v rozhovore pre Lidové Noviny Vitalij Kličko. Za okupáciu sa niekoľkokrát ospravedlnil. „Môj otec bol komunista. Každý dôstojník Červenej armády musel byť komunista. Vymývali nám mozgy - a boli v tom celkom dobrí. Neskôr som mal možnosť pozvať otca do Spojených štátov a ukázať mu, ako sa žije v kapitalizme,“ vravel Kličko.

Slovenské univerzity ukončujú projekty s ruskými inštitúciami. Ukrajincom ponúkajú pomoc

Rusko treba odstrihnúť od špičkovej vedy, žiadajú ukrajinskí vedci. (zdroj: TASR/AP)

Medzinárodné aj slovenské vedecké inštitúcie začínajú reagovať na ruskú agresiu na Ukrajine a zastavujú spolupráce s ruskými vedcami.

Ekonomické a priemyselné sankcie nestačia. Ruskí vedci a vedecké inštitúcie by mali byť odstrihnuté od svetovej vedy a grantov. Tak znie požiadavka výzvy, ktorú v stredu ráno zverejnili ukrajinskí vedci. Zbierajú podpisy od ďalších vedcov a chcú výzvou vytvoriť tlak na ruských vedcov aj proaktívnych obyvateľov.

Na Slovensku spolupracovala s ruskými vedcami napríklad aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. "Išlo najmä o výmenné mobilné programy študentov a zamestnancov typu Erasmus+ a na fakultnej úrovni aj o vedeckovýskumnú spoluprácu," povedal pre SME Juraj Rybanský z kancelárie rektora STU. Detaily o konkrétnych spoluprácach neposkytol.

Nateraz sú však všetky spolupráce s ruskými univerzitami a výskumnými ústavmi pozastavené. Krok má vyjadriť "nesúhlas s agresiou Ruskej federácie proti suverénnej a zvrchovanej Ukrajine", píše STU vo vyhlásení.

V krátkosti z vedy a techniky:

Prečo by mala byť ruská veda blokovaná: Ukrajinskí vedci žiadajú, aby boli na Rusko uvalené aj vedecké sankcie. Ruskí vedci a vedecké inštitúcie by mali stratiť prístup k financiám zo zahraničia a medzinárodnej vede. Iniciátorom tejto výzvy je Dmytro Čumačenko z ukrajinskej Národnej leteckej univerzity. Ukrýva sa so svojou manželkou v Charkove, ktorý takmer neprestajne bombardujú ruské vojská.

Ukrajinskí vedci žiadajú, aby boli na Rusko uvalené aj vedecké sankcie. Ruskí vedci a vedecké inštitúcie by mali stratiť prístup k financiám zo zahraničia a medzinárodnej vede. Iniciátorom tejto výzvy je Dmytro Čumačenko z ukrajinskej Národnej leteckej univerzity. Ukrýva sa so svojou manželkou v Charkove, ktorý takmer neprestajne bombardujú ruské vojská. Sen milovníkov áut: Ak hľadáte čo najvernejší jazdný model, úplne dokonalú umelú inteligenciu a ovládanie, ktoré vám nedaruje ani najmenšiu chybu, tak ste na zlom mieste. No ak sa chcete zabávať, užívať si virtuálnu jazdu s vetrom vo vlasoch a vôňou benzínu pod nosom, tak je nové Gran Turismo tou najlepšou hrou pre váš PlayStation.

Ak hľadáte čo najvernejší jazdný model, úplne dokonalú umelú inteligenciu a ovládanie, ktoré vám nedaruje ani najmenšiu chybu, tak ste na zlom mieste. No ak sa chcete zabávať, užívať si virtuálnu jazdu s vetrom vo vlasoch a vôňou benzínu pod nosom, tak je nové Gran Turismo tou najlepšou hrou pre váš PlayStation. Test Huawei P50 Pro: Je krásny, výkonný, robí špičkové fotografie a bohužiaľ, stále nemá služby Google. Nový prémiový smartfón od Huawei prináša to, čo by sme od najlepšieho modelu v ponuke firmy čakali. Zároveň mu z dôvodu pretrvávajúcich sankcií chýba niekoľko pre nás podstatných vecí.

Rozhovory ZKH: Erik Šille. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako prežil pandémiu známy slovenský maliar finančne? Ako to zvládali jeho študenti na Vysokej škole výtvarných umení? Ako spoznať talentovaného maliara? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s maliarom Erikom Šillem.

Dejiny: Komplex poníženého obra: Rusko ohrozuje svet svojou nevyriešenou traumou

Komplex poníženého obra: Rusko ohrozuje svet svojou nevyriešenou traumou Klik: Ak by veľké technologické firmy chceli, mohli by Rusko na internete úplne paralyzovať

Mašína vrémeni. (zdroj: Hej, ty!)

Reďkovková polievka. (zdroj: Profimedia)

Nátierky, dip aj polievka. Využite reďkovku v chutných receptoch.

