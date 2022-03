Ranný brífing: Tankovacej stanici menom Rusko zvoní na Západe umieráčik

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Spojené štáty americké zakážu dovoz ruskej ropy a plynu, pridá sa aj Veľká Británia. Závislosti od ruského plynu sa chce zbaviť aj Európska únia. Odhady odborníkov ukazujú, že za istých podmienok by si bez ruskej suroviny poradila už na budúcu zimu, nezaobišlo by sa to však bez obmedzení.

Kyjev mal padnúť do pár dní a Vladimir Putin mal byť na čele znovuobnovenej veľkej ruskej ríše. Po dvoch týždňoch od začiatku invázie môžeme konštatovať, že sa dosť prerátal. Aké kroky zo strany ruskej armády môžeme v najbližších dňoch očakávať? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Únia sa chce odstrihnúť od ruského plynu. Pomáha Nórsko aj tankery

Ruský prezident Vladimir Putin a šéf Gazpromu Alexej Miller. (zdroj: SITA/AP)

Európska únia sa chce zbaviť závislosti od ruského plynu. Odhady odborníkov ukazujú, že za istých podmienok by si bez ruskej suroviny poradila už na budúcu zimu, nezaobišlo by sa to však bez obmedzení.

Medzinárodná agentúra pre energiu takýto rýchly rez neodporúča. Namiesto toho uprednostňuje riešenie, v rámci ktorého sa európska dvadsaťsedmička od ruského plynu odstrihne postupne.

"Nakupujeme veľa ruského plynu a ropy. Vladimir Putin za to od nás berie peniaze a premieňa ich na agresiu a vojnu," uviedol po ruskej invázii na Ukrajinu poľský premiér Mateusz Morawiecki. Práve Poľsko vyzýva na úplné odstrihnutie Únie od ruských nerastných surovín. Naopak, Nemecko má rezervovanejší postoj.

Európska komisia už v utorok predstavila plán, ako urýchliť znižovanie závislosti od ruského zemného plynu. S najväčšou pravdepodobnosťou však tento proces nebude otázkou mesiacov, ale skôr rokov.

Zvýšenú spotrebu plynu v Európe od jesene pomáha vykrývať Nórsko, ale aj dovozcovia skvapalneného zemného plynu. Ten už odoberá aj Slovensko.

Únia láme tabu: EÚ vysiela signál, že ani v súčasnej situácii neplánuje rezignovať na svoje klimatické záväzky, dokonca chce ich realizáciu ešte urýchliť. Pretože plynu (ropy aj uhlia), tentoraz už nielen toho ruského, sa musíme vzdať čím skôr aj preto, lebo v budúcnosti bude zodpovedať za devastáciu, aj keď sa vojna na Ukrajine skončí, píše Jakub Filo.

EÚ vysiela signál, že ani v súčasnej situácii neplánuje rezignovať na svoje klimatické záväzky, dokonca chce ich realizáciu ešte urýchliť. Pretože plynu (ropy aj uhlia), tentoraz už nielen toho ruského, sa musíme vzdať čím skôr aj preto, lebo v budúcnosti bude zodpovedať za devastáciu, aj keď sa vojna na Ukrajine skončí, píše Jakub Filo. USA aj EÚ pomáhali Ukrajine málo: Ak chceme hrať poctivú hru "na koho padne vina", mali by sme sa namiesto upierania zraku len k Amerike sústrediť na Európu, lebo Putinove nebezpečné a nezákonné dobrodružstvá boli a sú financované predajom ropy a plynu v Európe, čo predstavuje až 45 percent prostriedkov pre ruskú vládu. To sa, bohužiaľ, týka aj Slovenska, ktoré až doteraz stále financovalo Putinovu vládu totálnou závislosťou od ruskej ropy a plynu, píše David Reichardt.

Aj najbližších si drží od seba. Kto patrí do úzkeho Putinovho kruhu?

Ruský minister obrany Sergej Šojgu, prezident Vladimir Putin a veliteľ generálneho štábu Valerij Gerasimov. (zdroj: TASR/AP)

Sergej Šojgu stojí pri ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi roky. V roku 2014 bol ako minister obrany pri bleskovom obsadení ukrajinského Krymu, zo svojej funkcie dozeral na akcie ruskej vojenskej rozviedky GRU v českých Vrběticiach alebo v anglickom Salisbury.

Na záberoch po začiatku invázie sa po Putinovom boku objavuje aj teraz, ruský prezident si však drží odstup a s podriadenými rokuje len spoza dlhého stola.

Súčasný minister obrany sa často spomína ako možný nástupca 69-ročného Putina. Je jedným z mála politikov, ktorí si vybudovali vplyv už v 90. rokoch minulého storočia vo vláde Borisa Jeľcina a udržali si ho aj po Putinovom nástupe.

Šojgua sprevádza muž muž, ktorého označujú za jeho vernú dvojičku. Kým bude vo funkcii Šojgu, na čele generálneho štábu ruskej armády bude stáť Valerij Gerasimov.

Gerasimov slúžil ešte v sovietskej armáde, konkrétne v jej motorizovaných jednotkách. Počas druhej čečenskej vojny v rokoch 1999 až 2009 bol jedným z najvyšších veliteľov ruských síl. Viedol nasadenie na Ukrajine v roku 2014, potom operácie v Sýrii a teraz znovu dohliada na napadnutie Ukrajiny.

Lúzri majú čas do júna: Anonymná analýza, že Putin je taký vydesený z možného atentátu, že "zo strachu o svoj život jadrové hlavice neodpáli nikdy", by mohla upokojiť vystresované národy. Nepriamo tým (z FSB??) vlastne naznačili, že bezletová zóna, ktorej sa razantne dožaduje Zelenskyj, sa dá zariadiť bez ultimátneho rizika, píše Peter Schutz.

Anonymná analýza, že Putin je taký vydesený z možného atentátu, že "zo strachu o svoj život jadrové hlavice neodpáli nikdy", by mohla upokojiť vystresované národy. Nepriamo tým (z FSB??) vlastne naznačili, že bezletová zóna, ktorej sa razantne dožaduje Zelenskyj, sa dá zariadiť bez ultimátneho rizika, píše Peter Schutz. Keď lietajú nadávky namiesto kvetov: Počas každej vojny a iných vysoko ťaživých situácií začnú veľmi rýchlo vznikať vtipy, dôvody sú jasné. Rýchlo sa rozšírilo, že to nie sú sankcie, ale špeciálna finančná operácia. Záporožská jadrová elektráreň zákerne zaútočila na ruskú armádu, mierumilovne pohodenú neďaleko. Vtipy potrebujeme pomedzi nadávanie, ktoré, nuž, potrebujeme tiež. A iní ho potrebujú ešte viac, píše Nataša Holinová.

Počas každej vojny a iných vysoko ťaživých situácií začnú veľmi rýchlo vznikať vtipy, dôvody sú jasné. Rýchlo sa rozšírilo, že to nie sú sankcie, ale špeciálna finančná operácia. Záporožská jadrová elektráreň zákerne zaútočila na ruskú armádu, mierumilovne pohodenú neďaleko. Vtipy potrebujeme pomedzi nadávanie, ktoré, nuž, potrebujeme tiež. A iní ho potrebujú ešte viac, píše Nataša Holinová. V roku 2014 ste mi vypli mikrofón: Všetci ste videli videá, ako ukrajinskí civilisti, muži a ženy, zastavujú ruské tanky holými rukami a hlasnými nadávkami. Tu je tajomstvo nášho hrdinstva. My sa Ruska nebojíme. Zo všetkých národov v Európe vieme, že to, čo Putin celé desaťročia predáva Západu ako skutočný príbeh vrátane jeho jadrového vydierania, nie je nič iné ako balík lží, ilúzií a blufov, píše Oksana Zabužko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Už dva milióny Ukrajincov opustilo krajinu od jej napadnutia Ruskom. Moskva otvorila koridory z piatich miest, ktoré majú tade opustiť civilisti. Pokračovalo sprísňovanie sankcií voči Rusku aj odchod svetových značiek z krajiny. Prečítajte si najdôležitejšie udalosti z ruskej vojny na Ukrajine.

Už dva milióny Ukrajincov opustilo krajinu od jej napadnutia Ruskom. Moskva otvorila koridory z piatich miest, ktoré majú tade opustiť civilisti. Pokračovalo sprísňovanie sankcií voči Rusku aj odchod svetových značiek z krajiny. Prečítajte si najdôležitejšie udalosti z ruskej vojny na Ukrajine. Mapy z vojny: Rusko navrhlo niekoľko evakuačných trás. Štyri z nich smerujú do Ruska a Bieloruska. Ukrajina tieto podmienky označila za nemorálne. Ruská armáda v noci ostreľovala mesto Sumy. Pozrite si mapy z ruskej invázie na Ukrajinu.

Rusko navrhlo niekoľko evakuačných trás. Štyri z nich smerujú do Ruska a Bieloruska. Ukrajina tieto podmienky označila za nemorálne. Ruská armáda v noci ostreľovala mesto Sumy. Pozrite si mapy z ruskej invázie na Ukrajinu. Poľské MiGy pre Ukrajinu: Poľsko je pripravené odovzdať všetky svoje lietadlá MiG-29 americkej vláde a presunúť ich na základňu Ramstein v Nemecku. O takéto MiGy pritom žiada Ukrajina na pomoc v boji proti okupantom z Ruska. Poliaci zároveň vyzvali ostatné krajiny NATO, ktoré ešte majú stíhačky MiG, medzi ktorými je aj Slovensko, aby urobili podobný krok.

Poľsko je pripravené odovzdať všetky svoje lietadlá MiG-29 americkej vláde a presunúť ich na základňu Ramstein v Nemecku. O takéto MiGy pritom žiada Ukrajina na pomoc v boji proti okupantom z Ruska. Poliaci zároveň vyzvali ostatné krajiny NATO, ktoré ešte majú stíhačky MiG, medzi ktorými je aj Slovensko, aby urobili podobný krok. Neskúsení branci hnaní na jatky: "Prevažná väčšina ruskej armády na Ukrajine je masa brancov s nedostatočným výcvikom, hnaná na jatky tak, ako to ruská armáda praktizuje posledných 400 rokov," hodnotí pre SME výkon ruskej armády na Ukrajine i všeobecne bezpečnostný analytik Milan Mikulecký.

"Prevažná väčšina ruskej armády na Ukrajine je masa brancov s nedostatočným výcvikom, hnaná na jatky tak, ako to ruská armáda praktizuje posledných 400 rokov," hodnotí pre SME výkon ruskej armády na Ukrajine i všeobecne bezpečnostný analytik Milan Mikulecký. Spomienky na Sarajevo: Ruská agresia proti Ukrajine otvorila v Sarajeve staré rany, traumy a potlačené spomienky na najhoršie obdobie v živote Bosniakov. Takmer 27 rokov od ukončenia vojny v Bosne a Hercegovine, najkrvavejšieho európskeho konfliktu od druhej svetovej vojny, jej obyvatelia sledujú, ako sa osud ich krajiny opakuje nie tak ďaleko od ich hraníc.

Ruská agresia proti Ukrajine otvorila v Sarajeve staré rany, traumy a potlačené spomienky na najhoršie obdobie v živote Bosniakov. Takmer 27 rokov od ukončenia vojny v Bosne a Hercegovine, najkrvavejšieho európskeho konfliktu od druhej svetovej vojny, jej obyvatelia sledujú, ako sa osud ich krajiny opakuje nie tak ďaleko od ich hraníc. Koniec ruských energií v USA: Americký prezident Joe Biden oznámil, že USA zakážu dovoz ruskej ropy, plynu a ďalších energií. Zvýši sa tak daň, ktorú ruská ekonomika platí za inváziu na Ukrajinu. „Nebudeme súčasťou subvencovania Putinovej vojny," vyhlásil Biden a nový krok označil za „silný úder" ruskej schopnosti financovať ofenzívu.

Zo zahraničných webov:

Ukrajinci si k nám priniesli celoživotné úspory. Sú im nanič, hrivny u nás nevymenia

Viacerí Ukrajinci si so sebou nesú celý svoj majetok. Niekedy aj s hrivnami v hotovosti. (zdroj: TASR)

Utiekli na Slovensko pred vojnou, aby si zachránili život. Niektorí ukrajinskí utečenci si zo sebou zobrali aj celoživotné úspory, aby u nás mohli začať nový život. Ukrajinská mena hrivna je im však nanič. Žiadna z veľkých bánk na Slovensku túto menu nevymieňa za eurá.

Ukrajinci, ktorí k nám prišli len s hrivnami v hotovosti, tak riskujú, že zostanú úplne bez peňazí. Nemajú si za čo kúpiť ani rožok.

Väčšie šťastie majú tí, ktorí si peniaze nevybrali a môžu si eurá vybrať z bankomatu. Umožňuje to väčšina bánk.

Ukrajincom, ktorí majú len hrivny, nateraz nepomôže ani štát. Ministerstvo financií aj Národná banka Slovenska len hovoria, že situáciu monitorujú a hľadajú riešenia. Tie však nechcú prezradiť.

V krátkosti z domova:

Majetkové previerky sudcov: Predseda Súdnej rady Ján Mazák čelil v ostatných týždňoch snahám o odvolanie. Výzvu na jeho odchod podpísalo asi sto sudcov a do sporu sa dostal aj so šéfom Najvyššieho súdu Jánom Šikutom. V rozhovore pre SME vysvetľuje, prečo nepovažuje výčitky za korektné, a opisuje, ako sa rada chopila nových oprávnení pri preverovaní majetkov sudcov.

Predseda Súdnej rady Ján Mazák čelil v ostatných týždňoch snahám o odvolanie. Výzvu na jeho odchod podpísalo asi sto sudcov a do sporu sa dostal aj so šéfom Najvyššieho súdu Jánom Šikutom. V rozhovore pre SME vysvetľuje, prečo nepovažuje výčitky za korektné, a opisuje, ako sa rada chopila nových oprávnení pri preverovaní majetkov sudcov. Postihy za používanie symbolu: Strana SaS vyzýva prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní, aby šírenie písmena „Z“, ktoré symbolizuje agresiu Ruska proti Ukrajine, stíhali podľa trestného činu rozširovania extrémistického materiálu.

Strana SaS vyzýva prokuratúru a orgány činné v trestnom konaní, aby šírenie písmena „Z“, ktoré symbolizuje agresiu Ruska proti Ukrajine, stíhali podľa trestného činu rozširovania extrémistického materiálu. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 9 819 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 16 760 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 538 pacientov, pribudlo aj 46 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 67 ľudí.

Ropa, plyn aj pšenica prudko vyleteli, príde zdražovanie

Makléri obchodujú na burze v New Yorku. (zdroj: TASR/AP)

Svet prežíva komoditné šialenstvo. Ceny mnohých komodít sú najvyššie v histórii. Rýchle tempo ich zvyšovania od minulého roku nepoľavuje a komoditná jazda bude kľúčovým faktorom, ktorý zatlačí na rast koncových cien v obchodoch.

Boj s infláciou tak môže byť pre centrálnych bankárov po celom svete ešte veľmi komplikovaný.

Kým akcie krvácajú, ceny energetických surovín a agrokomodít rastú do výšin. Je to výsledok paniky a sily Ruska a Ukrajiny. Obe krajiny sú globálnymi exportérmi najdôležitejších komodít.

INDEX sa pozrel na osem komodít, ktorých ceny vyleteli nahor v dôsledku vojny na Ukrajine.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako padol Zoroslav Kollár: Každý človek môže mať niekoľko tvárí. Jednou sa prezentuje na verejnosti, ďalšou v súkromí a ďalšom v biznise. Dokonale to platí o právnikovi Zoroslavovi Kollárovi. Kým bulvár riešil, že si kúpil najdrahšie auto na svete Bugatti Veyron, mienkotvorné médiá odkrývali kauzy, do ktorých bol zapletený. Kollárova cesta z vrcholu na dno bola extrémne rýchla.

Každý človek môže mať niekoľko tvárí. Jednou sa prezentuje na verejnosti, ďalšou v súkromí a ďalšom v biznise. Dokonale to platí o právnikovi Zoroslavovi Kollárovi. Kým bulvár riešil, že si kúpil najdrahšie auto na svete Bugatti Veyron, mienkotvorné médiá odkrývali kauzy, do ktorých bol zapletený. Kollárova cesta z vrcholu na dno bola extrémne rýchla. Ako na daňové priznanie pri prenájme: Ak ste v minulom roku prenajímali byt, môže sa vás týkať povinnosť podať do konca marca daňové priznanie k dani z príjmov. Kedy priznanie podávať nemusíte? Čo všetko si môžete zahrnúť do výdavkov a čo tam naopak nepatrí? Čo ak bol podnájomník v byte iba pár mesiacov? Na otázky odpovedá finančná správa.

Ak ste v minulom roku prenajímali byt, môže sa vás týkať povinnosť podať do konca marca daňové priznanie k dani z príjmov. Kedy priznanie podávať nemusíte? Čo všetko si môžete zahrnúť do výdavkov a čo tam naopak nepatrí? Čo ak bol podnájomník v byte iba pár mesiacov? Na otázky odpovedá finančná správa. Vyplácanie trinástych dôchodkov: Vzhľadom na aktuálny výrazný rast cien, ktorý neutícha, navrhuje vicepremiér a minister financií Igor Matovič vyplatiť 13. dôchodky čo najskôr. Namiesto vianočného obdobia by tak mohli dôchodcovia dodatočnú penziu dostať podľa Matovičových odhadov už v máji alebo júni.

Jágr si myslí, že Ovečkin prekoná Gretzkého rekord. Čo vraví analýza?

Alexander Ovečkin. (zdroj: TASR/AP)

Jaromír Jágr si myslí, že Alexander Ovečkin prekoná v počte strelených gólov Waynea Gretzkého. Rus ich strelil 764, Kanaďan 894. Chýba mu ešte 130.

"Povedal som to už predtým, má päťročný kontrakt, myslím si, že sa mu to podarí predtým, ako kontrakt skončí," hovoril Jágr pre web NHL.

Tridsaťšesťročný Ovečkin má podpísanú zmluvu do roku 2026. Skončí mu teda vo veku 40 rokov. Okolo jeho mena je v poslednom čase dosť rušno, on však hokejovo nespomaľuje a v NHL stále strieľa góly.

Momentálne sa Ovečkin nachádza na štvrtom mieste v historickom poradí strelcov. To sa zrejme čoskoro zmení. Na tretieho Jágra stráca len dva góly.

Ak by Ovečkin v tejto sezóne strelil 49 gólov, ku ktorým má namierené, mal by ich na konte dohromady 779. Na prvé miesto by mu chýbalo 115. Počas zvyšných štyroch rokov kontraktu by musel strieľať priemerne 29 gólov na sezónu. To uňho vôbec nie je nereálne.

Ako sa Putin vydal späť k Stalinovi. Nová Cvernovka uviedla oceňovanú inscenáciu

Z inscenácie Putin Lyžuje. (zdroj: Bořivoj Hájek)

Uprostred veľkého vojenského stanu stojí jediná kulisa, ktorou je masívny drevený stôl. „Vova, znič nepriateľa! Ale opatrne, dobrý nepriateľ sa ťažko hľadá!“ prihovárajú sa bábke v tvare ruskej matriošky s podobizňou Vladimira Putina jeho mentori Lenin a Stalin.

Kým ešte pred pár mesiacmi by tieto slová zneli presne s tou satirou, ktorú do nej tvorcovia vkladali, dnes pri nich mrazí.

Inscenácia Putin lyžuje českého divadla Líšeň mala premiéru ešte v roku 2010. V utorok 8. marca 2022 si ju v novom kontexte mohli diváci pozrieť v Novej Cvernovke.

V krátkosti z kultúry:

Jazva určila jeho osud: Svetové médiá 19. januára šírili priam neuveriteľnú správu: francúzsky herec Gaspard Ulliel zomrel vo veku 37 rokov. Takže sekcia, ktorá mu je na prehliadke Crème de la crème venovaná, je už v minulom čase. Herci, režiséri aj politici z najvyšších sfér nenachádzali slová na to, aby opísali svoj šok. A nenachádzali slová na to, aby opísali a vystihli jeho osobnosť.

Svetové médiá 19. januára šírili priam neuveriteľnú správu: francúzsky herec Gaspard Ulliel zomrel vo veku 37 rokov. Takže sekcia, ktorá mu je na prehliadke Crème de la crème venovaná, je už v minulom čase. Herci, režiséri aj politici z najvyšších sfér nenachádzali slová na to, aby opísali svoj šok. A nenachádzali slová na to, aby opísali a vystihli jeho osobnosť. Prešla si peklom: Herečky Adèle Exarchopoulos a Léa Seydoux sa rozhovorili o tom, za akú cenu film Život Adèle o veľkej, ale tragickej láske medzi dvoma ženami vznikol. Léa Seydoux dokonca povedala, že keby tento film nakrúcali v Spojených štátoch amerických, režisér Abdellatif Kechiche by už pravdepodobne išiel sedieť.

Herečky Adèle Exarchopoulos a Léa Seydoux sa rozhovorili o tom, za akú cenu film Život Adèle o veľkej, ale tragickej láske medzi dvoma ženami vznikol. Léa Seydoux dokonca povedala, že keby tento film nakrúcali v Spojených štátoch amerických, režisér Abdellatif Kechiche by už pravdepodobne išiel sedieť. Novinky na Netflixe: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Chren. (zdroj: SME)

Aké sú hlavné nedostatky návrhu stavebného zákona? V čom podľa neho pomôže developerom? Čo hovorí na nové kompetencie, ktoré by zákon dal pamiatkovému úradu? A prečo pár mesiacov pred komunálnymi voľbami stále nepoznáme protikandidátov primátorovi Vallovi či starostom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinom Chrenom, starostom mestskej časti Ružinov v Bratislave.

Podcasty SME

Všesvet: Japonský dezert môže zabiť, v plechovke kúpite aj chlieb

Japonský dezert môže zabiť, v plechovke kúpite aj chlieb Ako šafránu: Prišla z Afganistanu, zamilovala sa do slovenskej kapustnice

Karikatúra

Hrdinovia našich čias. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Kôprová omáčka s vajíčkom. (zdroj: Naničmama.sk | Dasa_)

Pôstna disciplína je občas náročná. Nestačí vymyslieť čo uvariť, treba vymyslieť, čo uvariť cez pôstne obdobie. Ponúkame vám desať receptov na bezmäsité pôstne jedlá.

Voľný čas

