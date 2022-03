Ranný brífing: Američania migy Ukrajine nedajú

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Poľsko otvorene hovorilo o dodaní svojich migov ukrajinskému letectvu. Washington najprv tento krok prekvapil, následne však zavrhol akékoľvek plány poskytnúť Ukrajine stíhačky MiG-29. Návrh označili za neudržateľný a príliš riskantný, keďže USA a NATO sa snažia vyhnúť priamemu konfliktu s Ruskom. Vláda súhlasila s príchodom 2100 spojeneckých vojakov na Slovensko. Ich úlohou bude pôsobiť odstrašujúco a signalizovať, že útok na Slovensko je útokom na celé NATO.

Vojna na Ukrajine sa blíži ku kritickému momentu. Na východnom, severozápadnom a západnom okraji Kyjeva sa sústreďujú ruské sily, ktoré sa pripravujú na útok na hlavné mesto v najbližších 24 až 96 hodinách. Aká je situácia v ukrajinskej metropole, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Stíhačky pre Ukrajinu ako začiatok vojny? NATO sa o ne sporí

Poľské stíhačky MiG-29 a F-16. (zdroj: TASR/AP)

Poľsko, ktoré ešte nedávno čelilo kritike Únie za postoj k migrácii, sa dnes stalo jedným z najsilnejších partnerov Ukrajiny v Európe. Krajina teraz chce zájsť ešte ďalej a otvorene hovorí aj o dodaní svojich stíhačiek ukrajinskému letectvu.

Poľský prezident Andrzej Duda pritom ešte minulý utorok tvrdil, že Poľsko stíhačky Ukrajine nedodá, pretože by to mohlo byť vnímané ako zapojenie sa do konfliktu. V utorok večer však Varšava názor zmenila a oznámila, že svojich 28 stíhačiek MiG-29 je ochotná posunúť Spojeným štátom, ktoré by mohli logisticky odovzdanie Ukrajine zabezpečiť.

Poľský krok však vyvolal prekvapenie aj vo Washingtone či v Bratislave. Rusko ešte cez víkend hovorilo, že využitie letísk v členských štátoch NATO ukrajinskými lietadlami môže byť vnímané ako zapojenie sa do ozbrojeného konfliktu. Môže tak vnímať Vladimir Putin aj poskytnutie stíhačiek?

„Putin, ktorý je čoraz viac nepredvídateľný a až mentálne nestabilný, môže vnímať odovzdanie stíhačiek ako casus belli (dôvod na vojnu, pozn.). Aj tak si však myslím, že by sme to mali spraviť, kvôli Ukrajincom, ktorí umierajú,“ tvrdí Jakub Wiśniewski z think-tanku Globsec.

Člen zahraničného výboru NR SR Tomáš Valášek súhlasí, že dodanie stíhačiek je na hrane. „Na Západe sa snažíme, aby sme túto líniu neprekročili. Ak by stíhačky riadené slovenskými, poľskými či bulharskými pilotmi pristáli v Kyjeve, určite by to opticky vyzeralo ako vstup do boja,“ vraví.

USA poľský návrh odmietli: Spojené štáty odmietli návrh Poľska týkajúci sa stíhačiek pre Ukrajinu ako neudržateľný. Hovorca Pentagónu John Kirby vysvetlil, že návrh je príliš riskantný, keďže USA a NATO sa snažia vyhnúť priamemu konfliktu medzi alianciou a Ruskom.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zo zahraničných webov:

Prví spojeneckí vojaci by mohli prísť o týždeň, niektorí budú zatiaľ v stanoch

Slovenské nebo ochráni aj systém protivzdušnej obrany Patriot. (zdroj: TASR/AP)

Vojnu za hranicami Slovenska si časť ľudí začne onedlho všímať aj cez historicky prvé nasadenie spojeneckých vojsk na našom území. Ich úlohou bude pôsobiť odstrašujúco a signalizovať, že útok na Slovensko je útokom na celé NATO.

„Je to najväčší krok pre obranu Slovenskej republiky od jej samostatnosti,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď. Súhlas s príchodom spojencov schválila vláda a budúci týždeň by mal o zámere hlasovať aj parlament. Naď očakáva bezproblémové hlasovanie.

Zámer hovorí o príchode Čechov, Holanďanov, Poliakov, Slovincov, Američanov a Nemcov. Dokopy by ich malo byť maximálne 2100, reálnejší počet je však podľa Naďa do 1500 vojakov. Najviac by malo prísť Nemcov. Práve tí budú spoločne s Holanďanmi obsluhovať systém protivzdušnej obrany Patriot.

Dĺžka pôsobenia spojencov na Slovensku vopred dohodnutá nie je. Obranní analytici však predpokladajú, že pôjde o niekoľko rokov.

Bude nám stačiť 2100 vojakov: Vytvorenie medzinárodného kontingentu NATO na Slovensku v rámci operácie Predsunutá prítomnosť treba vidieť najmä ako záväzok aliancie chrániť svojich členov. Aliancia posilňuje celé svoje východné krídlo a preto nemožno vnímať 2100 vojakov osamotene, ale ako súčasť celkového zvyšovania obranyschopnosti východnej hranice.

Vytvorenie medzinárodného kontingentu NATO na Slovensku v rámci operácie Predsunutá prítomnosť treba vidieť najmä ako záväzok aliancie chrániť svojich členov. Aliancia posilňuje celé svoje východné krídlo a preto nemožno vnímať 2100 vojakov osamotene, ale ako súčasť celkového zvyšovania obranyschopnosti východnej hranice. Opozícii aj trollom došla zlosť: Zdalo by sa, že opozícii, trollom i ďalším, ktorí pri zmienke o cudzích vojskách na Slovensku volali „apage satanas“, akoby došli hnev aj zlosť. Na (prvý) pohľad im ruská invázia na Ukrajinu dych vyrazila natoľko, že schválenie predsunutej prítomnosti NATO na vláde ich nijako zvlášť nevyrušilo. Zatiaľ. Ticho však pominie, píše Peter Schutz.

Ukrajinec pozná vokatív, Rus nie. Ukrajinčina je podobnejšia slovenčine než ruštine

Na rozdiele medzi Kyjevom a Kyjivom Ukrajincom záleži. Nechcú, aby svet používal ruské názvy. (zdroj: SITA/AP)

Iná abeceda, ale podobné slová. Ukrajinci utekajúci na Slovensko nemajú problém dohovoriť sa. Slovenčina má s ukrajinčinou viac spoločných slov než s ruštinou.

"Ruština je jazyk vrahov, ukrajinčina jazyk bojovníkov," hovorí ukrajinský profesor Feliks Šteinbuk, ktorého prvým jazykom bola ruština. Už dva roky sa učí slovenčinu a vysvetľuje, že tieto dva jazyky majú k sebe bližšie.

Presne 68 percent slovenských a ukrajinských slov má rovnaký alebo veľmi podobný základ. Pri ruštine a ukrajinčine je to o šesť percent menej.

Podľa Svitlany Pachomovovej z Inštitútu ukrajinistiky Prešovskej univerzity je mylné myslieť si, že ukrajinčina a ruština sú si také podobné ako čeština so slovenčinou. Rozdiel je však v tom, že kým pre časť Ukrajincov je ruský jazyk ich prvým alebo druhým jazykom, ktorý ovládajú od detstva, doteraz nemali dôvod učiť sa slovenčinu.

V krátkosti z domova:

Čudné akreditácie čelia kritike: Ludvík Juříček získal v roku 2018 titul profesor v odbore bezpečnostné služby, no už o dva roky garantoval študijný program manažment na vysokej škole DTI v Dubnici. Nie je to jediný prešľap Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá v posledných dňoch čelí obrovskej kritike.

Ludvík Juříček získal v roku 2018 titul profesor v odbore bezpečnostné služby, no už o dva roky garantoval študijný program manažment na vysokej škole DTI v Dubnici. Nie je to jediný prešľap Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá v posledných dňoch čelí obrovskej kritike. Kontrola nákupu Sputnika nič nenašla: Nákup ruských vakcín Sputnik V, ktorý pred rokom odštartoval koaličnú krízu a viedol k odchodu Igora Matoviča z kresla premiéra, bol v poriadku. Aspoň z hľadiska verejného obstarávania. ÚVO však nijako nehodnotil, či bola zmluva, ktorú dohodli Matovič s Krajčím, pre Slovensko výhodná. Kontroloval len to, ako obaja politici nakupovali.

Nákup ruských vakcín Sputnik V, ktorý pred rokom odštartoval koaličnú krízu a viedol k odchodu Igora Matoviča z kresla premiéra, bol v poriadku. Aspoň z hľadiska verejného obstarávania. ÚVO však nijako nehodnotil, či bola zmluva, ktorú dohodli Matovič s Krajčím, pre Slovensko výhodná. Kontroloval len to, ako obaja politici nakupovali. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 11 712 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 23 090 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 513 pacientov, pribudlo aj 36 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 68 ľudí. Od 14. marca sa rušia kapacitné obmedzenia na hromadných podujatiach i obmedzenia prevádzkových hodín. Nosenie respirátorov bude naďalej povinné.

Končí, až keď musel. Odchod McDonald's Rusov riadne zabolí, milujú ho

Rusi McDonald's milujú. (zdroj: Twitter/23enigma)

V uplynulých dňoch desiatky firiem z celého sveta, od Ikey cez Google, Apple až po automobilky ako Volkswagen, iniciatívne a bez nariadení od západných vlád svojim odchodom potrestali Rusov.

McDonald's tento morálny aspekt dlhé dni ignoroval a odchod oznámil až vtedy, keď už nemal na výber. Hrozilo mu reputačné fiasko, ktoré mu mohlo ublížiť podstatne viac ako dočasný odchod z ruského trhu. Na sociálnych sieťach sa šírili v posledných dňoch hashtagy #BoycottCocaCola či #BoycottMcDonalds, ktorými spotrebitelia vyzývali k masovému bojkotu týchto značiek na Západe.

Podľa nich McDonald's hanebne podporuje ruskú vojnovú mašinériu a dáva prednosť tržbám z Big Macu pred životmi nevinných civilistov na Ukrajine.

Rozhodnutie McDonald's je výsledkom pragmatického uvažovania nadnárodnej korporácie, ktorá si jednoducho zvolila menšie zlo. A v hre nebola iba reputácia.

V krátkosti z ekonomiky:

Ukrajinci by pracovnému trhu mohli pomôcť: Slovenský pracovný trh by nové posily uvítal. Dlhodobo sa nedarí obsadiť 80- až 100-tisíc pracovných pozícií. Ľudia chýbajú najmä v nízkokvalifikovaných profesiách, ako je operátor výroby či pomocný pracovník v sklade. Preobsadenie týchto pozícií občanmi z Ukrajiny je podľa Branislava Jančušku z agentúry Grafton Slovakia možné, ba priam žiaduce.

Slovenský pracovný trh by nové posily uvítal. Dlhodobo sa nedarí obsadiť 80- až 100-tisíc pracovných pozícií. Ľudia chýbajú najmä v nízkokvalifikovaných profesiách, ako je operátor výroby či pomocný pracovník v sklade. Preobsadenie týchto pozícií občanmi z Ukrajiny je podľa Branislava Jančušku z agentúry Grafton Slovakia možné, ba priam žiaduce. Špekulácia vyhnala nikel do extrémov: Cena niklu na londýnskej burze kovov za posledné dva dni vyskočila o 250 percent, čo je najväčší cenový pohyb, aký kedy burza v 145-ročnej histórií zaznamenala. Existujú dva hlavné dôvody, ktoré spôsobili takúto nevídanú situáciu na komoditnom trhu: geopolitická situácia a špekulácia na komoditnom trhu, ktorá vyústila do situácie zvanej short squeeze.

Cena niklu na londýnskej burze kovov za posledné dva dni vyskočila o 250 percent, čo je najväčší cenový pohyb, aký kedy burza v 145-ročnej histórií zaznamenala. Existujú dva hlavné dôvody, ktoré spôsobili takúto nevídanú situáciu na komoditnom trhu: geopolitická situácia a špekulácia na komoditnom trhu, ktorá vyústila do situácie zvanej short squeeze. Nervozita medzi Čechmi rastie: Vojna na Ukrajine ovplyvnila aj správanie českých sporiteľov. Tí na pozadí konfliktu začínajú "pchať valuty pod vankúš". Pre pocit neistoty a nestabilitu koruny si ľudia v posledných týždňoch stále viac chodia do bánk vyberať eurá, doláre či švajčiarske franky. Navyše vyberajú násobky zvyčajných súm, ktoré v cudzích menách brali v "normálnych časoch".

KHL opustila zahraničná elita. Fetisov v tom vidí príležitosť pre mladých

Viačeslav Fetisov s Vladimirom Putinom. (zdroj: SITA/AP)

Nie je jednoduché zbaliť sa a odísť, ukončiť zmluvu. Viacero zahraničných hráčov však v uplynulých dňoch jednostranne ukončilo svoje pôsobenie v ruských kluboch Kontinentálnej hokejovej ligy. Z obáv o bezpečnosť, ale aj na protest proti invázii Ruska na Ukrajine tak z KHL odchádzajú elitní hokejisti.

„Náš hokej sa v minulosti rozvíjal aj bez legionárov. A keď sme prišli na medzinárodnú úroveň, dosiahli sme dobré výsledky. Mali sme vlastný štýl. Boli sme nezdolateľní až dovtedy, pokiaľ neprišlo k integrácii. Takže teraz pri podpore krajiny máme možnosť dať deťom hokejky a korčule, aby si hokej vyskúšali,“ komentuje situáciu legenda ruského hokeja Viačeslav Fetisov.

Fetisov mal vždy blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V minulosti bol ministrom športu. Aj po tom, čo vo vláde skončil, mal stále vysoké funkcie v ruskom športe. Aktuálne je poslancom Dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko.

Keďže hlasoval za uznanie samostatnosti Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky, Európska únia naňho uvalila sankcie. Fetisov vie, že odchod legionárov a osobností nie je pre ruský hokej a KHL jedinou ranou. A ruský hokej bude čeliť novým prekážkam.

V kyjevskej zoo ľudia stále chránia zvieratá. Výbuchov sa najviac bojí slon

Riaditeľ kyjevskej zoo Kyrylo Trantin upokojuje slona Chorasa. (zdroj: Heidi Levine pre Washington Post)

Slona Chorasa tak desia výbuchy, že mu museli podať sedatíva. Zebry držia vnútri po tom, ako v panike zo zvukov streľby vrazili v behu priamo do oplotenia. Samica lemura Maya zostala taká ochromená, že opustila svoje novonarodené mláďa, čím ho takmer zabila.

Zoologické záhrady sú často zabudnutými obeťami vojen na celom svete. A vojna sa teraz týka aj Kyjevskej zoologickej záhrady, ktorá je neďaleko kľúčového vojenského zariadenia a zrejme stojí aj v ceste ruského náporu na hlavné mesto.

Zvieratá čoraz častejšie vykazujú známky stresu. Krčia sa pri zvukoch sirén a výbuchoch, ktoré znejú po celý deň. V noci je často počuť streľbu.

Zhruba päťdesiat zamestnancov a približne tridsať členov ich rodín sa presťahovalo do rozsiahlej zoo, aby sa nepretržite starali o zvieratá. Báli sa toho najhoršieho a zároveň hľadali úkryt pred útokmi vo svojich vlastných štvrtiach.

Keď zaznejú sirény, ukrývajú sa v provizórnych krytoch zoo: jeden je vo vtáčej voliére, druhý v nedokončenom akváriu.

V krátkosti z vedy a techniky:

Amazonský prales sa mení na savanu: Namiesto bujných stromov, ktorým sa darí vo vlhkom prostredí, budú kríky, tráva a suchá pôda. Amazonský dažďový prales sa blíži k bodu, z ktorého niet návratu. Na prevažnej väčšine svojej rozlohy stráca prirodzenú odolnosť proti škodám, ktoré mu spôsobujú aj ľudia. Niektoré bujné zalesnené časti by sa preto mohli premeniť na vyprahnuté trávnaté savany.

Namiesto bujných stromov, ktorým sa darí vo vlhkom prostredí, budú kríky, tráva a suchá pôda. Amazonský dažďový prales sa blíži k bodu, z ktorého niet návratu. Na prevažnej väčšine svojej rozlohy stráca prirodzenú odolnosť proti škodám, ktoré mu spôsobujú aj ľudia. Niektoré bujné zalesnené časti by sa preto mohli premeniť na vyprahnuté trávnaté savany. Záhadné ochorenie mozgov v Kanade: V kanadskej provincii New Brunswick trpí 48 pacientov nevysvetliteľným ochorením mozgu. Prípady sa objavovali minimálne posledné dva roky, počas ktorých boli pacienti výrazne nespokojní s vyšetrovaním miestnych zdravotníckych úradov. Podľa poslednej oficiálnej správy zdravotníkov sa v New Brunswicku nevyskytuje žiadna záhadná choroba.

V kanadskej provincii New Brunswick trpí 48 pacientov nevysvetliteľným ochorením mozgu. Prípady sa objavovali minimálne posledné dva roky, počas ktorých boli pacienti výrazne nespokojní s vyšetrovaním miestnych zdravotníckych úradov. Podľa poslednej oficiálnej správy zdravotníkov sa v New Brunswicku nevyskytuje žiadna záhadná choroba. Objavili vrak lode Endurance: Loď Endurance sa potopila pred viac ako sto rokmi. Odvtedy ju nikto nevidel. Teraz ju konečne objavili morskí archeológovia z expedície Endurance22. Hoci vrak leží tri kilometre pod hladinou, je skvele zachovaný, vyzerá takmer ako v novembrový deň v roku 1915, keď loď klesla ku dnu.

Rozhovory ZKH: Andrej Čerňanský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa podarilo nájsť 110 miliónov rokov starého jaštera v jantári? Čo má spoločné s dnešnými jaštericami? Čo mu v Mjanmarsku komplikovalo prácu? Prečo sa vrátil na Slovensko? A čo by ešte chcel vo svojej kariére dosiahnuť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s paleontológom Andrejom Čerňanským.

