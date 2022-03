Ranný brífing: Premiéri v Kyjeve sú silné gesto, Heger to zistil neskoro

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Traja stredoeurópski premiéri navštívili napriek bombardovaniu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského priamo v Kyjeve. "S takýmito spojencami vojnu vyhráme," reagoval na ich návštevu Zelenskyj. Slovenský premiér Eduard Heger medzi nimi chýbal, hoci ho volali, teraz to ľutuje.

Obrázky lídrov Poľska, Slovinska, a Česka s prezidentom Volodymyrom Zelenským obleteli celý svet. Slovenský premiér Eduard Heger s lídrami necestoval, kvôli bezpečnosti mu to neodporúčala ochranka. Bola to zatiaľ jeho najväčšia chyba, odkedy je premiér? A čo ostatní členovia vlády? Ako sa zmenili alebo nezmenili počas vojny na Ukrajine? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Heger ľutuje, ak niekoho sklamal. Ako sa rodilo rozhodnutie ísť za Zelenským

Lídri Česka, Slovinska a Poľska na stretnutí s ukrajinským prezidentom. (zdroj: president.gov.ua)

Vo chvíli, keď sa štátnici stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, Kyjevom naďalej otriasali mohutné explózie. Hlavné mesto, rovnako ako zvyšok krajiny, už tri týždne čelí neutíchajúcim útokom ruskej armády.

Štvoricu európskych štátnikov to však od cesty do Kyjeva neodradilo. Český premiér Petr Fiala, slovinský predseda vlády Janez Janša, poľský premiér Mateusz Morawiecki a poľský vicepremiér Jaroslaw Kaczynski sa stretli v bombardovanej metropole s ukrajinským lídrom Zelenským. Štátnici prišli Ukrajine vyjadriť jednoznačnú podporu v boji proti ruskej agresii.

"S takýmito spojencami vojnu vyhráme," reagoval na návštevu premiérov stredoeurópskych krajín Zelenskyj. "Chcem sa vám poďakovať za vašu nesmiernu pomoc," hovoril o návštevníkoch pred novinármi Zelenskyj. Zdôraznil, že ide o významný krok, keďže pre ruskú inváziu Ukrajinu postupne opustili západní diplomati.

Cesta sa začala pripravovať ešte minulý týždeň, keď sa európski lídri stretli na neformálnom summite vo Versailles. Nápad podľa kancelárie poľského premiéra predostrel slovinský premiér Janez Janša. To, že iniciátorom cesty bol Janša, potvrdila aj česká strana.

Ponuku zúčastniť sa na tejto ceste dostali aj ďalší európski premiéri, okrem iných predseda slovenskej vlády Eduard Heger. Ten konzultoval cestu s bezpečnostnými zložkami, "ktoré ju vyslovene neodporúčali". V stredu však sám Heger uviedol, že dnes už by svoje rozhodnutie prehodnotil. "Je mi ľúto, ak som niekoho sklamal," dodal premiér.

Heger ešte bude mať príležitosť ukázať odvahu: Cesta troch premiérov zo strednej a východnej Európy do Kyjeva bola skvelým rozhodnutím a týchto ciest by malo pribúdať, hovorí bývalý český generálny konzul v Petrohrade Vladimír Votápek. Neúčasť slovenského premiéra Eduarda Hegera napriek tomu neodsudzuje.

Cesta troch premiérov zo strednej a východnej Európy do Kyjeva bola skvelým rozhodnutím a týchto ciest by malo pribúdať, hovorí bývalý český generálny konzul v Petrohrade Vladimír Votápek. Neúčasť slovenského premiéra Eduarda Hegera napriek tomu neodsudzuje. Heger zmeškal vlak odhodlaných: Eduard Heger si vybral cestu za pápežom Františkom. Svetským symbolom hodnôt, ktoré nás presahujú a spájajú, je však teraz Zelenskyj. A azda nie je prehnané povedať, že jeho prejavy už dnes možno klásť vedľa príkladných štátnických kúskov. Ukrajina potrebuje oveľa viac ako charitu a modlitbu, potrebuje odhodlanie a plán čo ďalej, píše Zuzana Kepplová.

Eduard Heger si vybral cestu za pápežom Františkom. Svetským symbolom hodnôt, ktoré nás presahujú a spájajú, je však teraz Zelenskyj. A azda nie je prehnané povedať, že jeho prejavy už dnes možno klásť vedľa príkladných štátnických kúskov. Ukrajina potrebuje oveľa viac ako charitu a modlitbu, potrebuje odhodlanie a plán čo ďalej, píše Zuzana Kepplová. Po boku troch premiérov Heger veľmi chýbal: Aplauz globálnych médií, ktoré si nenechali ujsť „symbolickú, chvályhodnú, veľmi riskantnú cestu v čase, keď ukrajinská metropola čelila novým útokom“, dokladuje, čo Heger preváhal. Patetickí byť nechceme, ale uprostred tej hrôzy, ktorou je ruská agresia, sa Poľsko a Česko prihlásili do prvej línie obrany západných hodnôt, píše Peter Schutz.

Rozdelená Ukrajina alebo ruská potupa? Päť scenárov, ako sa môže skončiť vojna

Ukrajinský vojak v obliehanom prístavnom meste Mariupoľ. (zdroj: TASR/AP)

Vojna na Ukrajine nebude trvať dlhšie ako do polovice mája. A Ukrajina, samozrejme, vyhrá, otázny je len presný termín, kedy sa tak stane, hovorí sebavedome na videu, ktoré šírili ukrajinské médiá, šéf prezidentskej kancelárie Oleksij Arestovič.

"Práve sa nachádzame na križovatke," povedal podľa agentúry Reuters. "Buď vznikne veľmi skoro mierová dohoda, do týždňa alebo dvoch, s odchodom ruských vojakov a so všetkým, alebo sa Rusi ešte pokúsia zohnať nejakých Sýrčanov, ktorých takisto porazíme."

Toto víťazstvo očakáva do konca apríla. Ak by sa Moskva napriek tomu rozhodla nasadiť do boja čerstvých regrútov z povinnej vojenskej služby, vojna by sa pretiahla ešte o niekoľko týždňov. "Všetko bude záležať na rozhodnutí Ruska, či sa bude pokúšať naškriabať zdroje na pokračovanie invázie."

Podobné vyjadrenia prichádzajú z Kyjeva v posledných dňoch opakovane. Aj Arestovičov šéf Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ukrajinská armáda už dosiahla obrat a smeruje k víťazstvu. Je to však naozaj tak?

Pozreli sme sa na možné scenáre ďalšieho vývoja. Čisto zo silového pohľadu má Rusko nad Ukrajinou prevahu, ale prípadné ovládnutie krajiny nebude také jednoduché, ako možno v Moskve ráno 24. februára, keď Vladimir Putin oznamoval spustenie invázie, očakávali. Ešte ťažšie by bolo vládnutie na dobytom území.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Na Ukrajine sa bojuje už 21 dní. Napriek pomalšiemu postupu ruskej armády stále dochádza k útokom na civilistov aj bombardovaniu viacerých miest. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Na Ukrajine sa bojuje už 21 dní. Napriek pomalšiemu postupu ruskej armády stále dochádza k útokom na civilistov aj bombardovaniu viacerých miest. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Orbánovi Putin uškodiť nemusí: Aj keď po vypuknutí vojny na Ukrajine je maďarský premiér Viktor Orbán vo vzťahu k Rusku opatrnejší, na stranu Ukrajiny sa stavia len politicky. Necelé tri týždne pred parlamentnými voľbami zdôrazňuje najmä to, že opozícia ťahá Maďarsko do vojny, kým on je pragmaticky neutrálny. Aj to mu môže pomôcť zvíťaziť.

Aj keď po vypuknutí vojny na Ukrajine je maďarský premiér Viktor Orbán vo vzťahu k Rusku opatrnejší, na stranu Ukrajiny sa stavia len politicky. Necelé tri týždne pred parlamentnými voľbami zdôrazňuje najmä to, že opozícia ťahá Maďarsko do vojny, kým on je pragmaticky neutrálny. Aj to mu môže pomôcť zvíťaziť. Hodnotenie dohody z Versailles: Európska únia pokračuje vo svojom tlaku na Rusko, ktoré pred troma týždňami napadlo susednú Ukrajinu. Okrem sankcií a pomoci Ukrajine prichádza aj s plánom, ako sa do roku 2027 zbaviť závislosti od ruských surovín. Lídri si tento termín určili na mimoriadnom summite vo francúzskom Versailles. Výsledky rokovaní pre SME zhodnotili odborníci.

Európska únia pokračuje vo svojom tlaku na Rusko, ktoré pred troma týždňami napadlo susednú Ukrajinu. Okrem sankcií a pomoci Ukrajine prichádza aj s plánom, ako sa do roku 2027 zbaviť závislosti od ruských surovín. Lídri si tento termín určili na mimoriadnom summite vo francúzskom Versailles. Výsledky rokovaní pre SME zhodnotili odborníci. Vojnové mapy: Boje pokračujú aj na okrajových častiach Kyjeva. Prístavné mesto Mariupoľ je obkľúčené a ruské jednotky stále ostreľujú východné a západné časti mesta. Počet utečencov z Ukrajiny už stúpol nad tri milióny. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Boje pokračujú aj na okrajových častiach Kyjeva. Prístavné mesto Mariupoľ je obkľúčené a ruské jednotky stále ostreľujú východné a západné časti mesta. Počet utečencov z Ukrajiny už stúpol nad tri milióny. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Rusi zbombardovali divadlo s civilistami: Zástupca starostu obliehaného mesta Mariupoľ Serhij Orlov pre BBC povedal, že ruské bombardovanie zasiahlo mestské divadlo, kde sa ukrývali civilisti. Odhaduje, že tam bolo tisíc až 1 200 ľudí. Počet obetí podľa neho zatiaľ nie je známy.

Zástupca starostu obliehaného mesta Mariupoľ Serhij Orlov pre BBC povedal, že ruské bombardovanie zasiahlo mestské divadlo, kde sa ukrývali civilisti. Odhaduje, že tam bolo tisíc až 1 200 ľudí. Počet obetí podľa neho zatiaľ nie je známy. Biden nazval Putina vojnovým zločincom: Americký prezident označil Vladimira Putina za vojnového zločinca. "Myslím si, že je vojnovým zločincom," uviedol Biden pre novinárov. Ide doposiaľ o najostrejšie odsúdenie konania ruského prezidenta na Ukrajine zo strany oficiálneho predstaviteľa Spojených štátov od začiatku ruskej vojenskej invázie.

Americký prezident označil Vladimira Putina za vojnového zločinca. "Myslím si, že je vojnovým zločincom," uviedol Biden pre novinárov. Ide doposiaľ o najostrejšie odsúdenie konania ruského prezidenta na Ukrajine zo strany oficiálneho predstaviteľa Spojených štátov od začiatku ruskej vojenskej invázie. Nariadenie zastaviť vojenské operácie: Medzinárodný súdny tribunál v Haagu zakázal Rusku pokračovať v invázii na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za víťazstvo s tým, že Rusko sa príkazom musí riadiť.

Medzinárodný súdny tribunál v Haagu zakázal Rusku pokračovať v invázii na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to označil za víťazstvo s tým, že Rusko sa príkazom musí riadiť. Žiadna bezletová zóna: Aliancia NATO je jednotná v názore nezriadiť bezletovú zónu nad Ukrajinou, oznámil po stretnutí ministrov obrany Aliancie generálny tajomník NATO Stoltenberg a dodal, že NATO neplánuje poslať vojenské jednotky na Ukrajinu.

Aliancia NATO je jednotná v názore nezriadiť bezletovú zónu nad Ukrajinou, oznámil po stretnutí ministrov obrany Aliancie generálny tajomník NATO Stoltenberg a dodal, že NATO neplánuje poslať vojenské jednotky na Ukrajinu. Západ podľa Putina neuspeje: Západ "neuspeje“ v tom, čo nazval pokusom o dosiahnutie globálnej dominancie a rozdelenie Ruska, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. "Ak si Západ myslí, že Rusko ustúpi, nerozumie Rusku,“ povedal v 21. deň vojny Ruska proti Ukrajine. Tvrdí tiež, že držať Rusko pod kontrolou je dlhodobá politika Západu a že jeho ekonomické sankcie voči Rusku sú "krátkozraké“.

Zo zahraničných webov:

Dubačová pomáha matkám a deťom na Ukrajine: Na tejto strane hraníc znejú sirény inak

Divadelníčka a aktivistka Viera Dubačová. (zdroj: TASR)

Je tu babička, ktorá celý život prežila vo svojom dome, a teraz jej ho so zemou zrovnali ruské vojská. Je tu matka, ktorá svojho malého syna poslala do bezpečia na Slovensko a ona zostala na Ukrajine s druhým dospelým synom - keby ho vzali do bojov, možno ho už nikdy neuvidí.

Divadelníčka a aktivistka Viera Dubačová rozpráva aj ďalšie príbehy. Pomáha totiž v pohraničnej oblasti v Zakarpatskej Ukrajine v okrese Rachiv. Tam smeruje množstvo ľudí, ktorí sa síce potrebujú dostať z ostreľovaných oblastí, no svoju vlasť opustiť nechcú.

"Pomoc pochopiteľne smeruje aj ďalej na front a do vojnových oblastí. Samozrejmosťou je aj pomoc na hraniciach, no toto je sivá zóna, ktorá je v konfliktoch často prehliadaná," vraví.

V pondelok zažila svoj prvý letecký poplach. "Keď som so sirotami z Kyjeva prečkávala poplach, plakala som, no tu človek nemôže padnúť dole," hovorí.

"Strach samozrejme pociťujem. Paradoxne to však nie je taký paralyzujúci strach a pocit bezmocnosti, aký som možno pociťovala na Slovensku. Keď ste tu, cítite obrovské odhodlanie ľudí. Oni naozaj veria, že vyhrajú," dodáva.

V krátkosti z domova:

Ľudí namočených v špionáži je viac: Až vojna na Ukrajine zrejme mnohým otvorí oči a uvedomia si, že obranu Slovenska sme 30 rokov zanedbávali, hovorí štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer v rozhovore pre SME.

Až vojna na Ukrajine zrejme mnohým otvorí oči a uvedomia si, že obranu Slovenska sme 30 rokov zanedbávali, hovorí štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer v rozhovore pre SME. Zmeny na hraniciach: Štát zmenil režim na východných hraniciach tak, aby bol pohodlnejší pre utečencov a dobrovoľníkov. Taktiež proces prispôsobil tak, aby vedel zvládať väčšie počty utekajúcich, informoval premiér Eduard Heger. Dodal, že prebiehajú aj rokovania v súvislosti s výmenou ukrajinských hrivien.

Štát zmenil režim na východných hraniciach tak, aby bol pohodlnejší pre utečencov a dobrovoľníkov. Taktiež proces prispôsobil tak, aby vedel zvládať väčšie počty utekajúcich, informoval premiér Eduard Heger. Dodal, že prebiehajú aj rokovania v súvislosti s výmenou ukrajinských hrivien. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 11 528 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 20 047 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 435 pacientov, pribudlo aj 30 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 36 ľudí.

Na Liptove chceli konkurovať Tatrám. Teraz im hrozí konkurz

Pohľad na rekreačný komplex Gothal. (zdroj: Gothal)

Na začiatku stáli veľké plány o tom, že na Liptove môže vzniknúť rezort, ktorý bude službami konkurovať Vysokým Tatrám. Zakladateľ finančnej skupiny Arca Capital pred desaťročím kreslil v Liptovskej osade komplex, ktorý sa mal stať turistickým magnetom celého regiónu.

O tom, že rezort mal zmeniť pomery v regióne, hovorilo aj to, že v ňom malo pribudnúť 1500 lôžok. Spolumajiteľ skupiny Pavol Krúpa naznačoval, že by rád spolupracoval aj s Borisom Kollárom a Milanom Fiľom. Cieľom bolo vytvoriť na Liptove konkurenta Vysokým Tatrám.

Neskrýval však, že v prvom rade ide o investíciu s cieľom zhodnotenia. "Zdevelopujeme ho, no ak ho bude chcieť niekto kúpiť a ponúkne dobrú cenu, nebudeme mať problém predať ho," naznačoval finančník s tým, že plánom je dostať rezort aj na burzu.

Časť z plánov na Liptove aj zrealizoval. Majú však ďaleko od toho, aby sa mohlo hovoriť o úspešnom projekte. Aj preto dnes rekreačný rezort Gothal rieši vážne problémy. Súdy sa zaoberajú návrhom na vyhlásenie konkurzu.

V krátkosti z ekonomiky:

Kto sú Putinovi oligarchovia: Zoznam sankcií voči osobám z okolia ruského prezidenta Vladimira Putina sa stále rozširuje. Mnohí z nich sú ruskí oligarchovia, ktorí zbohatli počas privatizácie v 90. rokoch. O tom, ako sa dostali k majetkom a ktorí sú Putinovi najbližší, sa dozviete v novom videu od Ekonómie ľudskou rečou.

Zoznam sankcií voči osobám z okolia ruského prezidenta Vladimira Putina sa stále rozširuje. Mnohí z nich sú ruskí oligarchovia, ktorí zbohatli počas privatizácie v 90. rokoch. O tom, ako sa dostali k majetkom a ktorí sú Putinovi najbližší, sa dozviete v novom videu od Ekonómie ľudskou rečou. Stavať alebo počkať: Pri stavbe domu môžete rátať so zvýšením reálnych nákladov na strechu či zatepľovanie aj o viac ako tretinu. Napriek stúpajúcim cenám materiálov však menšie stavebné firmy zatiaľ nepociťujú zníženie dopytu. V odhadoch budúceho vývoja stavebného trhu sú firmy, aj vzhľadom na súčasný zahraničnopolitický vývoj, veľmi zdržanlivé.

Pri stavbe domu môžete rátať so zvýšením reálnych nákladov na strechu či zatepľovanie aj o viac ako tretinu. Napriek stúpajúcim cenám materiálov však menšie stavebné firmy zatiaľ nepociťujú zníženie dopytu. V odhadoch budúceho vývoja stavebného trhu sú firmy, aj vzhľadom na súčasný zahraničnopolitický vývoj, veľmi zdržanlivé. Regulácie pre domové kotolne: Domové kotolne budú môcť byť regulovanými subjektmi od budúceho roka, ak o to požiadajú. Prihlásiť sa musia do konca apríla 2022, uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek k vládou schválenej novele zákona o regulácii sieťových odvetví. Každá jedna domová kotolňa dostane podľa neho možnosť byť na budúci rok regulovaná, aj ak nepadla do kategórie objemu 100 MWh.

Zo siroty je miliardár, čo navrhol Putina. Príbeh Abramoviča a jeho Chelsea

Majiteľ futbalového klubu Chelsea Roman Abramovič. (zdroj: SITA/AP)

Mal tridsaťpäť, obliekol si džínsy a sako. Prišiel s povesťou záhadného a kontroverzného zbohatlíka. Keď v roku 2003 ruský oligarcha Roman Abramovič kúpil futbalovú Chelsea, stal sa známy na celom svete.

Najprv zastavil pôvodne zamýšľanú investíciu do konkurenčného Tottenhamu, pretože okolie arény ho vystrašilo. „Vyzerá to tu horšie ako v Omsku,“ vravel.

V prvom rozhovore pre britskú BBC s úsmevom vyhlásil: „Trochu som sa nudil a chcel som novú výzvu. Nekupujem klub, aby som zarobil peniaze. Existuje veľa menej riskantných spôsobov, ako to urobiť. Chcem zábavu, úspech a trofeje."

Abramovič kúpil Chelsea za 150 miliónov libier (v prepočte 180 mil. eur), investoval do nej niekoľkonásobne viac. Abramovič sa stal priekopníkom, ktorý presvedčil Angličanov, že aj ich pyšné veľkokluby môžu vlastniť cudzinci.

Z priemernej Chelsea sa stal nástupom Rusa jeden z najlepších na svete. A to najmä vďaka masívnym investíciám. Ruský magnát napumpoval do klubu zhruba dve miliardy libier a výsledky prišli. Éra Abramoviča a jeho Chelsea sa však takmer isto končí.

Chyby v myslení, ktoré robíte, keď sa snažíte pomôcť Ukrajincom

Kanadská zbierka oblečenia pre utečencov z Ukrajiny. (zdroj: TASR/AP)

Možno ste na hranice s Ukrajinou poslali staré oblečenie a hračky vašich detí. Alebo ste jednou z osôb, ktorá si objednala ubytovanie v Kyjeve či Charkove, hoci sa tam, samozrejme, nechystáte.

Chceli ste podporiť konkrétnu osobu. Predstavovali ste si, ako drobná hračka vyčarí úsmev na tvári dieťaťu utečencovi alebo ako peniaze poputujú niekomu reálnemu. Hoci sú podobné činy dobre mienené, niekedy môžu mať opačný účinok. Robíte ich pre chyby v myslení.

Ak na hranicu posielajú ľudia veci ako hračky, oblečenie či jedlo, rýchlo sa môže stať, že sa veci začnú kopiť. Dobrovoľníci nemusia mať čas veci triediť a stávajú sa prekážkou. Dobročinné organizácie preto dlhodobo na celom svete razia motto: najlepšia pomoc sú peniaze. Za ne vedia organizácie nakúpiť presne to, čo potrebujú.

Keď ľudia vnímajú krízu, chcú pomáhať. No v takýchto časoch aj tí najskúsenejší nemusia urobiť dobré rozhodnutie. Teda napríklad namiesto toho, aby poslali organizáciám na hraniciach či priamo na Ukrajine sto eur, radšej idú do obchodu a za rovnakú sumu nakúpia občas aj zbytočné veci.

V krátkosti z vedy a techniky:

Ako súvisí inteligencia a olovo: Ak ste sa narodili pred tridsiatimi a viac rokmi, prišli ste do kontaktu s olovnatým benzínom. Výskumy ukazujú, že olovo mohlo u mnohých ľudí spôsobiť pokles IQ. Viaceré štúdie totiž ukázali, že olovo je pre ľudí a najmä tých s vyvíjajúcim sa mozgom veľmi toxické. Účinky tejto benzínovej prímesi sa ukazujú dodnes.

Ak ste sa narodili pred tridsiatimi a viac rokmi, prišli ste do kontaktu s olovnatým benzínom. Výskumy ukazujú, že olovo mohlo u mnohých ľudí spôsobiť pokles IQ. Viaceré štúdie totiž ukázali, že olovo je pre ľudí a najmä tých s vyvíjajúcim sa mozgom veľmi toxické. Účinky tejto benzínovej prímesi sa ukazujú dodnes. Smartfón s hodinkami na chrbte: Čo smartfón, to netradičný koncept, aký pri konkurencii nenájdete. Spoločnosť Unihertz nie je na Slovensku veľmi známa, no jej smartfóny dokážu zaujať práve svojou jedinečnosťou a nezvyčajným poňatím inak bežných riešení.

Čo smartfón, to netradičný koncept, aký pri konkurencii nenájdete. Spoločnosť Unihertz nie je na Slovensku veľmi známa, no jej smartfóny dokážu zaujať práve svojou jedinečnosťou a nezvyčajným poňatím inak bežných riešení. Fosília predka chobotníc: Paleontológovia objavili fosíliu najstaršieho známeho predka chobotníc. Tento tvor podľa odborníkov žil o milióny rokov skôr, než sa doteraz predpokladalo – zrejme ešte pred existenciou dinosaurov. Bádatelia ho pomenovali Syllipsimopodi bideni, podľa amerického prezidenta Joea Bidena.

