Ranný brífing: Ruské straty sú obrovské, ich zbrane sa obracajú proti nim

Ruský denník Komsomoľskaja pravda na krátko zverejnil, že Rusko vo vojne prišlo o takmer 10-tisíc vojakov a 16-tisíc bolo zranených. Po pár hodinách redakcia tento údaj z článku stiahla s tvrdením, že išlo o hackerský útok.

Západné tajné služby označujú údaj o 10-tisíc ruských obetiach za „rozumný odhad“. Ak by tomu tak skutočne bolo, Rusi by prišli za mesiac bojov o viac vojakov ako vo vojnách v Čečensku či Afganistane.

Peklo na zemi alebo mesto duchov, takto vykresľujú očití svedkovia ukrajinské mesto Mariupoľ, ktoré je pod paľbou ruskej armádu už takmer štyri týždne.

Obyvatelia sú bez elektriny, jedla, vody či liekov, napriek tomu sa odmietajú vzdať. Dokedy je Mariupoľ schopný brániť sa? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Únik informácií? Rusi priznali obrovské straty, no správu stiahli

Muž kráča s bicyklom okolo vrakov ruských vojenských vozidiel v meste Buča. (zdroj: TASR/AP)

„Naše straty sú nízke, straty nepriateľa sú obrovské.” Tak znie jedno z desiatich hlavných pravidiel vojnovej propagandy. V ukrajinsko-ruskej vojne, prvom konflikte odhliadnuc od občianskej vojny v Sýrii, ktorý sa vedie aj na sociálnych sieťach, to platí dvojnásobne.

Obe strany každý deň zverejňujú údaje o stratách nepriateľa, o tých svojich mlčia alebo informujú zdržanlivo. Veľké médiá aj preto pri týchto informáciách uvádzajú formulku, že ich „nie je možné nezávislé overiť”.

V pondelok večer vzbudila pozornosť veľmi netypická správa prokremeľských novín Komsomoľskaja Pravda. Na svojom webe na krátky čas zverejnili správu o obetiach na strane ruských síl.

Správa sa stala súčasťou každodenného hodnotenia vojny z pohľadu Ministerstva obrany Ruskej federácie, o ktorej informuje hovorca generál Igor Konašenkov.

Na konci správy, ktorú zachytil aj web archivujúci bývalé verzie internetových stránok, sa nachádzali vety: “Ministerstvo obrany RF vyvracia informácie ukrajinského generálneho štábu o údajných rozsiahlych stratách Ozbrojených síl RF na Ukrajine. Podľa Ministerstva obrany RF počas špeciálnej operácie na Ukrajine ruské ozbrojené sily stratili 9 861 mŕtvych, 16 153 ľudí bolo zranených.”

Správu z webu rýchlo stiahli, a Komsomolskaja Pravda uviedla, že išlo o hackerský útok. Prečo? Zverejnené údaje o obetiach a zranených boli totiž ešte vyššie, ako o ruských stratách informuje ukrajinský generálny štáb.

Putin trvá na tom, že Rusko musí vykrvácať: V dejinách moderného vojenstva sú to desivé a z dlhšieho hľadiska neúnosné straty. Teda, neúnosné by boli pre normálnu krajinu s „normálnymi“ vojenskými cieľmi. Lenže Putinove ciele majú svojskú povahu (Ukrajina buď bude jeho, alebo nebude) a kým bude mať tú možnosť, je im ochotný podriadiť hocijaké zdroje, ľudské určite, píše Peter Tkačenko.

Zbrane agresora sa obracajú proti nemu. Ukrajinci využívajú ukoristenú ruskú techniku

Ukrajinský vojak si obzerá ukoristený ruský raketomet. (zdroj: SITA/AP)

Pri informovaní o materiálnych stratách ruskej armády nezostáva iba pri satirických obrázkoch, ktoré si uťahujú z toho, že Rusom na fronte konfiškujú tanky ukrajinskí traktoristi.

Ukrajincom sa ukoristenú či opustenú ruskú vojenskú techniku a zbrane darí dokonca robiť údržbu, časť z nich používajú priamo v boji.

„To sme my, útočíme na ruské pozície neďaleko Hostomeľa,“ vysvetľuje ukrajinský vojak reportérovi televízie CNN, čo za zvuky práve počujú. V pravidelnom rytme počuť odpaľovanie rakiet.

„V noci sme poslali ukrajinským ozbrojeným silám 24 rakiet Uragan, ktoré boli na ceste sem, aby zasiahli naše mestá,“ hovorí Juryj Holodov, zástupca veliteľa ukrajinských teritoriálnych síl a bývalý príslušník ukrajinského námorníctva.

„Ukoristili sme ich nepoškodené, v noci sme ich odovzdali ozbrojeným silám Ukrajiny a teraz ukrajinská armáda páli na Rusov ich rakety,“ dodáva Holodov.

Práve on má podľa CNN zásadný podiel na tom, že Ukrajinci môžu v boji proti ruskej agresii využívať aj opustené či ukoristené vybavenie ruskej armády.

Holodov totiž inštruuje tím technikov, ktorí na utajenom mieste v Kyjeve servisujú a upravujú ruskú vojenskú techniku, aby ju mohli ďalej využívať ukrajinskí vojaci.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ruská armáda v posledných dňoch stále zásadne v postupe na Ukrajine nepokročila, musí riešiť aj logistické problémy a ukrajinská armáda začala dokonca v niektorých oblastiach prechádzať do ofenzívy. Pozrite si prehľad diania vo vojne na Ukrajine.

Ruská armáda v posledných dňoch stále zásadne v postupe na Ukrajine nepokročila, musí riešiť aj logistické problémy a ukrajinská armáda začala dokonca v niektorých oblastiach prechádzať do ofenzívy. Pozrite si prehľad diania vo vojne na Ukrajine. Vojnové mapy: Postup ruských jednotiek stagnuje. Ukrajinská armáda ale upozornila obyvateľov, že by sa mali pripraviť na intenzívnejšie ostreľovanie. Podľa satelitných snímok spoločnosti Maxar sa pri ukrajinskej hranici v Bielorusku zoskupujú ruské jednotky. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Postup ruských jednotiek stagnuje. Ukrajinská armáda ale upozornila obyvateľov, že by sa mali pripraviť na intenzívnejšie ostreľovanie. Podľa satelitných snímok spoločnosti Maxar sa pri ukrajinskej hranici v Bielorusku zoskupujú ruské jednotky. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Zelenskyj hovorí o kompromisoch: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že akýkoľvek kompromis dosiahnutý na rokovaniach s Ruskom budú musieť schváliť v referende ukrajinskí občania. Vyjadril sa aj ku kľúčovej otázke - členstve Ukrajiny v NATO. Vysvetlil, že Ukrajina nebude prijatá do aliancie NATO, pretože jej členské štáty sa "boja" Ruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že akýkoľvek kompromis dosiahnutý na rokovaniach s Ruskom budú musieť schváliť v referende ukrajinskí občania. Vyjadril sa aj ku kľúčovej otázke - členstve Ukrajiny v NATO. Vysvetlil, že Ukrajina nebude prijatá do aliancie NATO, pretože jej členské štáty sa "boja" Ruska. Rusko vojnu nemôže vyhrať: Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na okamžité ukončenie vojny na Ukrajine. V tejto súvislosti uviedol, že Ukrajinci čelia "živému peklu" a že Rusko vojnu nemôže vyhrať a bude musieť zasadnúť k rokovaciemu stolu.

Generálny tajomník OSN António Guterres vyzval na okamžité ukončenie vojny na Ukrajine. V tejto súvislosti uviedol, že Ukrajinci čelia "živému peklu" a že Rusko vojnu nemôže vyhrať a bude musieť zasadnúť k rokovaciemu stolu. Požiare v okolí Černobyľu: V blízkosti jadrovej elektrárne v Černobyle sa podľa ukrajinského parlamentu objavili viaceré lesné požiare. Pravdepodobne ich spôsobilo delostrelecké ostreľovanie alebo podpaľačstvo, "nekontrolovane horia“ v oblasti kontrolovanej ruskými silami. Podľa ukrajinskej Štátnej služby špeciálnych komunikácií to "vyvoláva obavy, že by sa mohol šíriť rádioaktívny dym".

V blízkosti jadrovej elektrárne v Černobyle sa podľa ukrajinského parlamentu objavili viaceré lesné požiare. Pravdepodobne ich spôsobilo delostrelecké ostreľovanie alebo podpaľačstvo, "nekontrolovane horia“ v oblasti kontrolovanej ruskými silami. Podľa ukrajinskej Štátnej služby špeciálnych komunikácií to "vyvoláva obavy, že by sa mohol šíriť rádioaktívny dym". Ukrajinci hovoria o dobytí mesta Makariv: Ukrajinská armáda tvrdí, že znovu získala mesto Makariv, ktoré leží asi 60 kilometrov západne od Kyjeva. Generálny štáb síl v správe o prebiehajúcich bojoch uviedol, že jeho jednotky vytlačili Rusov z mesta.

Ukrajinská armáda tvrdí, že znovu získala mesto Makariv, ktoré leží asi 60 kilometrov západne od Kyjeva. Generálny štáb síl v správe o prebiehajúcich bojoch uviedol, že jeho jednotky vytlačili Rusov z mesta. Ukrajina verí v blízky koniec vojny: Ovládnutie Kyjeva je pre Rusko stále jednoznačne prioritou, ale pokus o to by bol pre Moskvu "samovraždou“, povedal poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovič, ktorý dodal, že konflikt by sa mohol skončiť do dvoch až troch týždňov. Rusko ešte stále neprelomilo ukrajinskú metropolu, a to aj napriek silnému bombardovaniu.

Ovládnutie Kyjeva je pre Rusko stále jednoznačne prioritou, ale pokus o to by bol pre Moskvu "samovraždou“, povedal poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovič, ktorý dodal, že konflikt by sa mohol skončiť do dvoch až troch týždňov. Rusko ešte stále neprelomilo ukrajinskú metropolu, a to aj napriek silnému bombardovaniu. Biden varuje pred chemickými zbraňami: Americký prezident Joe Biden verí, že Rusko sa pripravuje na operácie pod falošnou vlajkou – čin spáchaný s úmyslom pripísať vinu inej strane. Podľa Bidena je Putin na Ukrajine "zahnaný do kúta". "Rusi tiež naznačujú, že Ukrajina má biologické a chemické zbrane. To je jasný znak, že Rusko zvažuje použitie oboch," povedal Biden.

Zo zahraničných webov:

Vojakov NATO sa v Sliači boja, namiesto Nemcov by chceli Čechov

Stíhačka MiG-21 sovietskej výroby ako pamätník na Sliači. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V centre kúpeľného mesta Sliač sa neďaleko Hrona v slnečnom pondelkom poludní prechádzajú matky s deťmi popri vystavenej stíhačke MiG-21. Je to jedna z najobľúbenejších zón na Sliači, kam miestni radi chodievajú, hovorí primátorka mesta Ľubica Balgová. K lietadlám majú obyvatelia mesta blízko, lebo je tam letisko.

V nedeľu naň doviezli protiraketový systém Patriot, ktorý by mal Slovensko ochrániť, aj po prípadom ruskom útoku. Z toho obyvatelia Sliača nadšení nie sú.

Boja sa, že sa stanú terčom, ale boja sa aj hluku vojenských lietadiel. Namiesto dvesto nemeckých a holandských vojakov, ktorí do mesta prichádzajú, by radšej privítali českých, ktorým by viac rozumeli.

Speváka, bývalého poslanca Mečiarovho HZDS a podnikateľa Karola Konárika národnosť vojakov netrápi. Teší sa, že do jeho hotela Kaskády v neďalekej Sielnici budú vojaci NATO chodiť hrať golf a fajčiť cigary. „Lebo, kam by inde chodili,“ povie sebavedome.

S vojakmi NATO nemajú problém ani v Senohrade neďaleko Krupiny. Je to obec, ktorá je najbližšie k výcvikovému stredisku Lešť, ktoré dáva desiatkam z nich na miestne pomery celkom dobre platenú prácu.

Aj preto misiu NATO skôr vítajú. Z 2100 spojeneckých vojakov, ktorí v najbližšom čase prídu na Slovensko, bude väčšina ubytovaná práve v Lešti.

V krátkosti z domova:

Tender z nástenky ožíva: Bol to prvý a dosiaľ aj jediný prípad, v ktorom poslal súd do väzenia bývalých ministrov za zneužitie funkcie. Kauzu známu ako nástenkový tender teraz môže zvrátiť Najvyšší súd. Už zajtra totiž prerokuje dovolanie, ktoré podali exministri Marián Janušek a Igor Štefanov, ktorých pôvodne odsúdili na jedenásť a deväť rokov väzenia.

Bol to prvý a dosiaľ aj jediný prípad, v ktorom poslal súd do väzenia bývalých ministrov za zneužitie funkcie. Kauzu známu ako nástenkový tender teraz môže zvrátiť Najvyšší súd. Už zajtra totiž prerokuje dovolanie, ktoré podali exministri Marián Janušek a Igor Štefanov, ktorých pôvodne odsúdili na jedenásť a deväť rokov väzenia. Záleskú vylúčili z prípadu vraždy Kuciaka: Najvyšší súd vylúčil sudkyňu Pamelu Záleskú zo senátu, ktorý prejednáva prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ten je spojený aj s prípadom príprav vrážd prokurátorov Lipšica, Žilinku a Šufliarskeho. Súd tak rozhodol na základe námietky, ktorú podal obžalovaný Marian Kočner.

Najvyšší súd vylúčil sudkyňu Pamelu Záleskú zo senátu, ktorý prejednáva prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ten je spojený aj s prípadom príprav vrážd prokurátorov Lipšica, Žilinku a Šufliarskeho. Súd tak rozhodol na základe námietky, ktorú podal obžalovaný Marian Kočner. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 8 937 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 18 522 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 419 pacientov, pribudlo aj 28 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 107 ľudí.

Pokuty, problémy s tunelmi aj zásah NAKA. Diaľničiari sa nepoučili

Tunel Sitina. (zdroj: SME/Marko Erd)

Šestnásťkrát za dva roky nakupovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) netransparentne. Vyplýva to zo zistení Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý jej za to udelil deväť pokút dokopy za desaťtisíce eur.

Na vážne chyby diaľničiarov pri míňaní verejných peňazí upozornil vlani aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Napríklad zistil, že vnútorná kontrola tendrov vôbec nefunguje. Diaľničiari tiež platili za služby externým firmám, pričom na to vôbec nemali súhlas vedenia. NKÚ ich dokonca vyzval na vyvodenie osobnej zodpovednosti.

Na aktuálne otázky, či sa tak stalo, Nadácia Zastavme korupciu odpoveď nedostala. Vyzerá to skôr tak, že NDS pokračuje v neštandardných tendroch.

Príkladom je aj rekordne dlhá uzávera bratislavského tunela Sitina z februára. Práce, pre ktoré sa vyťažený tunel zatvoril na víkend pred jarnými školskými prázdninami, boli v rozpore s dohodnutou zmluvou. Nesedí ani lehota dodania. Za rovnakú zákazku už pritom NDS raz dostala vysokú, 10-tisícovú pokutu.

Ďalšie meškanie čaká aj tunel Višňové, cez ktorý mali motoristi pôvodne jazdiť už v roku 2019. Po tom, ako sa NDS rozišla s prvým dodávateľom tunela, vysúťažila pred rokom druhého za vyše 250 miliónov eur.

Ešte vlani v lete nový zhotoviteľ na svojej stránke avizoval, že tunel odovzdá do konca budúceho roka. Dnes je už zrejmé, že ani tento termín sa nestihne. Pre nehospodárne fungovanie zasahovala pritom vlani opakovane v NDS aj NAKA.

V krátkosti z ekonomiky:

Štátne centrum služieb: Česká republika má dvakrát toľko obyvateľov ako Slovensko, no ich sektor centier podnikových služieb je trikrát väčší než slovenský. Znamená to, že Slovensko svoj potenciál v tomto druh služieb ešte stále plne nevyužilo. Vyššia angažovanosť miest a samosprávnych krajov by určite prispela k tomu, aby Slovensko bolo pre veľké korporácie atraktívnejšie.

Česká republika má dvakrát toľko obyvateľov ako Slovensko, no ich sektor centier podnikových služieb je trikrát väčší než slovenský. Znamená to, že Slovensko svoj potenciál v tomto druh služieb ešte stále plne nevyužilo. Vyššia angažovanosť miest a samosprávnych krajov by určite prispela k tomu, aby Slovensko bolo pre veľké korporácie atraktívnejšie. Odstúpenie od zmlúv s VšZP: Nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska budú musieť pristúpiť k odstúpeniu od zmlúv so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. V praxi to bude znamenať, že pacienti najväčšej poisťovne na trhu by z verejného zdravotného poistenia mali pokrytú len akútnu zdravotnú starostlivosť.

Nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska budú musieť pristúpiť k odstúpeniu od zmlúv so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. V praxi to bude znamenať, že pacienti najväčšej poisťovne na trhu by z verejného zdravotného poistenia mali pokrytú len akútnu zdravotnú starostlivosť. Volkswagen prerušil výrobu na Slovensku: Nedostatok polovodičov, ako aj výpadok dodávok pre konflikt na Ukrajine spôsobili zastavenie výroby bratislavského Volkswagenu. Volkswagen Slovakia situáciu naďalej pozorne sleduje a priebežne vyhodnocuje, výrobný plán sa prispôsobuje v závislosti od dostupnosti dielov.

Vlastnia ju Rusi. Slovenskí hokejisti sa v známej hale nepredstavia

Slovenskí a ruskí fanúšikovia pred Hartwall arénou v roku 2013. (zdroj: TASR)

Zápasy A-skupiny na majstrovstvách sveta 2022 vo Fínsku, v ktorej sú aj slovenskí hokejisti, sa nebudú hrať v Hartwall Aréne.

Dôvodom je bojkot pre inváziu Ruska na Ukrajine, keďže známu halu vlastnia ruskí majitelia. Hrať sa bude v menšej helsinskej hale Ice Rink. Informovala o tom Fínska hokejová federácia.

V roku 2012 prehralo Slovensko vo finále v Hartwall Aréne s Ruskom a získalo tam poslednú medailu z MS. Predtým v rovnakej hale v roku 2003 slovenskí reprezentanti získali po výhre nad Čechmi bronz.

Na Hartwall Arénu má výborné spomienky aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan, s reprezentáciou tam na MS vybojoval obe spomínané medaily.

"Áno, spomína sa mi na to dobre. Ale toto je vec organizátorov a IIHF. Takže mi to neprináleží komentovať, akceptujeme toto rozhodnutie," povedal Šatan.

Kým jej muž bráni Kyjev, ona mu z Košíc nakupuje nepriestrelné vesty

Yulia Kishenko dnes dočasne žije v Košiciach (zdroj: Archív Y.K)

Yulia Kishenko sedí v košickom byte svojej svokry, ktorá ju s jej deväťmesačným synom, mamou a mačkou vďačne prichýlila, keď v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu utiekli z Kyjeva.

Dnes je dobrý deň, hovorí. Podarilo sa jej totiž vyzbierať peniaze na dron s termokamerou. Vďaka nemu bude môcť jednotka, v ktorej bojuje jej manžel Oleksii Bida, odhaliť nepriateľa aj v noci.

Dron objednáva cez Estónsko, už ho musí len dopraviť k „jej chlapcom“, ako volá manželovu jednotku teritoriálnej obrany Kyjeva. Je to skupina vycvičených dobrovoľníkov, ktorí bránia strategické objekty hlavného mesta.

Keď im naposledy takto na diaľku nakúpila vysielačky, jeden z prepravcov ich vraj musel prikryť vlastným telom, aby ich neporušené bezpečne dostal až k jednotke.

Momentálne pre obrancov zbiera peniaze na vozidlo a ešte budú potrebovať aj nepriestrelné vesty.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Chýbajú lieky aj chirurgický materiál: Zakladateľka a operačná riaditeľka slovenskej humanitárnej organizácie MAGNA Denisa Augustínová v rozhovore pre SME vysvetľuje, že humanitárna pomoc vo vojnovom konflikte je veľmi ťažká, a chápe, že mnoho ľudí chce pomôcť. Niekedy však dobre mienená pomoc, ale zle zmanažovaná, môže narobiť viac škody ako osohu.

Zakladateľka a operačná riaditeľka slovenskej humanitárnej organizácie MAGNA Denisa Augustínová v rozhovore pre SME vysvetľuje, že humanitárna pomoc vo vojnovom konflikte je veľmi ťažká, a chápe, že mnoho ľudí chce pomôcť. Niekedy však dobre mienená pomoc, ale zle zmanažovaná, môže narobiť viac škody ako osohu. Odlišné prežívanie depresie u žien a mužov: Človek môže pôsobiť, že nemá nijaké psychické ťažkosti a do ambulancie prichádza s telesnými bolesťami. Môže sa pritom za nimi skrývať depresia a lekári ju nie vždy odhalia. Psychiatrička Vanda Valkučáková hovorí, že sa tak deje najmä u mužov, u ktorých je rozprávanie o psychickom stave stále často tabu.

Človek môže pôsobiť, že nemá nijaké psychické ťažkosti a do ambulancie prichádza s telesnými bolesťami. Môže sa pritom za nimi skrývať depresia a lekári ju nie vždy odhalia. Psychiatrička Vanda Valkučáková hovorí, že sa tak deje najmä u mužov, u ktorých je rozprávanie o psychickom stave stále často tabu. Videla väčšinu vojen 20. storočia: Bol rok 1944 a Spojenci sa pripravovali na vylodenie v Normandii. Martha Gellhornová pri tejto udalosti nechcela chýbať, no ako žena mala smolu. Povolenie na vstup do vojnovej zóny jej zamietli a namiesto nej ho získal jej manžel - spisovateľ Ernest Hemingway. Gellhornová zúrila.

