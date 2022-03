Ranný brífing: Hovorí sa o Putinovom páde, NATO zváži vstup na Ukrajinu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ukrajinská rozviedka tvrdí, že ľudia z vnútorného okruhu Vladimira Putina zvažujú jeho zvrhnutie, pričom na jeho miesto už majú aj náhradníka.

Jednotky NATO by mohli pôsobiť na ukrajinskom území v rámci humanitárnej misie. Aj o tomto poľskom návrhu by sa malo dnes hovoriť na mimoriadnom summite NATO. Je možné, že pôjde o iniciatívu jednotlivých vlád. Podmienkou na vstup na ukrajinské územie by mohla byť pozvánka z Kyjeva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sudoku a TV Oko: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený týždenný televízny program TV Oko. Súčasťou vydania bude aj príloha Sudoku s množstvom hlavolamov pre malých aj veľkých.

Dá sa Putin zvrhnúť? Tajné služby hovoria o nervozite

Ruský prezident Vladimir Putin a ruský minister obrany Sergej Šojgu (zdroj: SITA/AP)

Rusko je schopné odlíšiť skutočných vlastencov od spodiny a zradcov a dosiahnuť očistu národa, povedal v prejave k národu minulý týždeň ruský prezident Vladimir Putin. Nehovoril len o opozícii, novinároch či kritikoch režimu, ale aj o oligarchoch, ktorí krajinu opustili, a o zradcoch vnútri štátu.

S pomalým postupom ruskej armády na Ukrajine sa čoraz viac diskutuje o odpore vnútri najvyšších poschodí ruskej politiky. Nespokojní nie sú len oligarchovia, ktorí sú od režimu závislí, ale aj tajné služby, ktoré ruský prezident viní z neúspechov na fronte.

Ukrajinská rozviedka teraz tvrdí, že ľudia z vnútorného okruhu Vladimira Putina zvažujú Putinovo zvrhnutie a na jeho miesto majú aj náhradníka. Putinovu paranoju má podčiarkovať aj zatknutie viacerých členov tajnej služby či rezignácia šéfa Národnej gardy. Môže prísť vzbura zo strany FSB alebo oligarchov?

Nespokojnosť prezidenta Putina s postupom ruskej armády vidieť podľa expertov na jeho krokoch z posledných dní. Ešte minulý týždeň v domácom väzení skončili šéf zahraničnej rozviedky Federálnej bezpečnostnej služby Sergej Beseda aj jeho zástupca Anatolij Boľuch.

Dôvodom bolo vraj to, že tajná služba cielene Putinovi klamala o morálke aj pripravenosti ukrajinskej armády a obyvateľstva a zamlčovala aj negatívne správy o postupe ruskej armády.

Poliaci hľadajú podporu pre mierovú misiu na Ukrajine. Môžu uspieť

Svetlá a sviečky vytvárajú znak mieru pred budovami Európskej rady a Európskej komisie v Bruseli. (zdroj: TASR/AP)

Medzinárodný mierový kontingent by tvorilo do desaťtisíc ľudí. Tí by na Ukrajine zabezpečovali humanitárne zásobovanie a koridory na evakuáciu ľudí z napadnutých miest, nad ktorými by zabezpečovali aj bezletovú zónu.

Niekoľko krajín vrátane členov Severoatlantickej aliancie by dodalo svojich vojakov, na ukrajinské územie by však vstúpili až po odobrení vládou v Kyjeve.

Ešte konkrétnejší návrh nasadenia mierových jednotiek na Ukrajine už podľa poľského webu Onet.pl vzniká na poľskom ministerstve obrany. Dnes, presne štyri týždne od ruského napadnutia Ukrajiny, by sa o ňom malo rokovať na mimoriadnom summite lídrov členských štátov NATO.

Poliaci prišli s návrhom pred týždňom krátko po tom, ako ich premiér Mateusz Morawiecki navštívil s kolegami z Česka a Slovinska v Kyjeve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vo vlaku s nimi išiel aj podpredseda poľskej vlády a líder vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski.

Poľsko hľadá pre návrh podporu aj v členských štátoch NATO a podľa hovorcu vlády Piotra Mullera už od niektorých členov aliancie dostali pozitívne odpovede. Konkrétne krajiny nešpecifikoval, myšlienku mierovej misie však už verejne podporili vlády Litvy a Dánska. Slovensko nateraz nie.

Lavrov varuje pred priamou konfrontáciou: Vyslanie mierových síl NATO na Ukrajinu by viedlo k priamej konfrontácii medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. V Moskve to vyhlásil ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov. USA obvinil aj z údajného marenia "ťažkých" rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou.

Vyslanie mierových síl NATO na Ukrajinu by viedlo k priamej konfrontácii medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou. V Moskve to vyhlásil ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov. USA obvinil aj z údajného marenia "ťažkých" rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Západ sa snaží chlácholiť Rusov: Skutočnosť, že v Bruseli sa zúčastní aj Biden, svedčí o zložitosti situácie, v ktorej sa bude hľadať politický prienik pre scenáre predrokované na nižších úrovniach. Ak zlé jazyky vyjdú s tvrdením, že Biden a spol. len oznámia "malým" dohodu, ktorú telefonicky deň predtým urobili "veľkí" – USA, Británia, Taliansko, Francúzsko, Nemecko –, neverte im, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ukrajincom sa podarilo obkľúčiť ruské jednotky v Irpini, Buči a Hostomeli. Informovali o tom tamojšie úrady. Ďalším obciam v okolí Kyjeva však podľa nich hrozí humanitárna katastrofa. Naďalej zostávajú v područí okupantov a miestni už nemajú žiadne zásoby. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ukrajincom sa podarilo obkľúčiť ruské jednotky v Irpini, Buči a Hostomeli. Informovali o tom tamojšie úrady. Ďalším obciam v okolí Kyjeva však podľa nich hrozí humanitárna katastrofa. Naďalej zostávajú v područí okupantov a miestni už nemajú žiadne zásoby. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. O obkľúčenie sa usilujú obe strany: Irpiň, Buča a Hostomeľ zažili od začiatku vojny jedny z najhorších bojov. Ležia totiž na okraji Kyjeva, ktorý je pre ruskú armádu najdôležitejším strategickým cieľom. Najnovšie informácie ukrajinských úradov teraz nasvedčujú tomu, že trojicu miest, ktoré po krvavých bojoch ovládla ruská armáda, sa Ukrajincom podarilo obkľúčiť.

Irpiň, Buča a Hostomeľ zažili od začiatku vojny jedny z najhorších bojov. Ležia totiž na okraji Kyjeva, ktorý je pre ruskú armádu najdôležitejším strategickým cieľom. Najnovšie informácie ukrajinských úradov teraz nasvedčujú tomu, že trojicu miest, ktoré po krvavých bojoch ovládla ruská armáda, sa Ukrajincom podarilo obkľúčiť. Ruské jednotky nepostupujú: Za posledný deň sa ruským jednotkám nepodarilo významne postúpiť. Pokračujú v obliehaní Mariupoľa, ktorý čelí neustálemu bombardovaniu. Uväznených je tam podľa prezidenta Volodymyra Zelenského minimálne 100-tisíc ľudí. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Za posledný deň sa ruským jednotkám nepodarilo významne postúpiť. Pokračujú v obliehaní Mariupoľa, ktorý čelí neustálemu bombardovaniu. Uväznených je tam podľa prezidenta Volodymyra Zelenského minimálne 100-tisíc ľudí. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Rusi nie sú obeťou Putina, je to naopak: Vyšiel na Majdan, keď to bolo potrebné. Teraz bojuje prostredníctvom slov, dáva rozhovory z pracovne v meste Ivano-Frankivsk. Ukrajinský spisovateľ Jurij Andruchovyč tvrdí, že s ďalšími tisícmi pochovaných vojakov možno Rusi dôjdu k poznaniu, že by čosi mali zásadne zmeniť.

Vyšiel na Majdan, keď to bolo potrebné. Teraz bojuje prostredníctvom slov, dáva rozhovory z pracovne v meste Ivano-Frankivsk. Ukrajinský spisovateľ Jurij Andruchovyč tvrdí, že s ďalšími tisícmi pochovaných vojakov možno Rusi dôjdu k poznaniu, že by čosi mali zásadne zmeniť. Šojgu a Gerasimov zmizli z očí verejnosti: Ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov sa už takmer dva týždne neukázali na verejnosti. Šojgu aj Gerasimov sa naposledy objavili na verejnosti 11. marca, pričom šéf ruského rezortu obrany sa dovtedy objavoval v ruských správach takmer každý deň.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov sa už takmer dva týždne neukázali na verejnosti. Šojgu aj Gerasimov sa naposledy objavili na verejnosti 11. marca, pričom šéf ruského rezortu obrany sa dovtedy objavoval v ruských správach takmer každý deň. Užhorod je preplnený: Na železničnú stanicu Užhorod denne prichádza 17 evakuačných vlakov. V Zakarpatsku sa usadilo takmer 220-tisíc utečencov, v samotnom Užhorode ich ostáva asi 30-tisíc. Ľudia nocujú v športových halách alebo v triedach stredných škôl, v škôlkach a rôznych centrách, ktoré zorganizovali dobrovoľníci. Mesto však už nemá ďalšie kapacity na ubytovanie.

Na železničnú stanicu Užhorod denne prichádza 17 evakuačných vlakov. V Zakarpatsku sa usadilo takmer 220-tisíc utečencov, v samotnom Užhorode ich ostáva asi 30-tisíc. Ľudia nocujú v športových halách alebo v triedach stredných škôl, v škôlkach a rôznych centrách, ktoré zorganizovali dobrovoľníci. Mesto však už nemá ďalšie kapacity na ubytovanie. Nové bojové skupiny NATO: Severoatlantická aliancia musí zabezpečiť, aby sa vojna nerozšírila mimo Ukrajiny, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred aliančným summitom. Podľa šéfa NATO schvália umiestnenie nových bojových zoskupení na východnom krídle aliancie, a to v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Stoltenberg tiež povedal, že na stole nie je prípadné členstvo Ukrajiny v NATO.

Severoatlantická aliancia musí zabezpečiť, aby sa vojna nerozšírila mimo Ukrajiny, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg pred aliančným summitom. Podľa šéfa NATO schvália umiestnenie nových bojových zoskupení na východnom krídle aliancie, a to v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Stoltenberg tiež povedal, že na stole nie je prípadné členstvo Ukrajiny v NATO. Ruské vojnové zločiny: Ruskí vojaci na Ukrajine páchajú vojnové zločiny. V oficiálnom stanovisku to konštatuje americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, podľa ktorého administratíva prezidenta Bidena toto formálne zistenie založila na "starostlivom zhodnotení“ verejných zdrojov aj informácií tajných služieb od začiatku ruskej invázie na Ukrajine.

Ruskí vojaci na Ukrajine páchajú vojnové zločiny. V oficiálnom stanovisku to konštatuje americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, podľa ktorého administratíva prezidenta Bidena toto formálne zistenie založila na "starostlivom zhodnotení“ verejných zdrojov aj informácií tajných služieb od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. Poliaci vyhostili desiatky špiónov: Poľsko vyhosťuje 45 ruských špiónov, ktorí pracovali pod diplomatickým krytím, informoval tamojší minister vnútra Mariusz Kamiński. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si preto predvolalo ruského veľvyslanca Sergeja Andrejeva. Z Moskvy už zaznelo, že ruská diplomacia podnikne odvetné kroky.

Poľsko vyhosťuje 45 ruských špiónov, ktorí pracovali pod diplomatickým krytím, informoval tamojší minister vnútra Mariusz Kamiński. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si preto predvolalo ruského veľvyslanca Sergeja Andrejeva. Z Moskvy už zaznelo, že ruská diplomacia podnikne odvetné kroky. Slovenská ambasáda v Užhorode: Rezort diplomacie sa po úspešnej evakuácii svojich diplomatov z Kyjeva rozhodol premiestniť sídlo slovenského zastupiteľského úradu z Kyjeva do Užhorodu. Od pondelka 21. marca tam už pôsobí zástupca veľvyslanca a od dnešného dňa tam bude vyslaný aj Marek Šafin, doterajší veľvyslanec na Ukrajine.

Zo zahraničných webov:

Ukrajinci by zobrali aj komerčný nájom, no majitelia dajú byty radšej Slovákom

Utečenci prichádzajú aj na Slovensko. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Už pred utečeneckou vlnou z Ukrajiny platilo, že nájsť si na Slovensku podnájom bolo pre mnohých ľudí komplikované. Najväčšie ťažkosti mali podľa realitných maklérov matky s deťmi, ľudia so zvieratami a cudzinci. Okrem nich preferovali majitelia bytov ešte aj dlhodobé prenájmy (najmenej rok) a nájomníkov so stabilným príjmom.

Ukrajinci utekajúci pred vojnou sú preto takmer dokonalým príkladom ľudí, ktorí by mali mať problém nájsť si podnájom na bežnom realitnom trhu. Väčšinou totiž ide o matky s deťmi, ktoré zatiaľ nemajú žiadny príjem a ani nevedia, ako dlho tu ostanú.

Napriek tejto nevýhode sa tisíce z utečencov snažia hľadať dlhodobejšie bývanie na bežnom, komerčnom trhu. Využívajú na to rôzne realitné portály či facebookové skupiny.

Jednou je Alena Makarenko, ktorá momentálne býva so 17-ročným synom v hotelovej izbe v Bratislave. Keďže si za hotel platia, chcú si nájsť vlastný nájomný byt, ktorý by ich vyšiel lacnejšie.

Za dvojizbový byt sú ochotní zaplatiť najviac 600 eur s energiami a ideálne by ho chceli mať čo najskôr. Redaktor SME sa im pokúsil pomôcť s hľadaním.

Ukrajinci v hoteli Kyjev bývať nemôžu: Ak by sa dnes využila niekdajšia kapacita hotela, mohla by to byť nezanedbateľná pomoc pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Úvahy o ubytovaní Ukrajincov prichádzajúcich do Bratislavy symbolicky v hoteli Kyjev tu boli, hovorí Rostislav Novák, výkonný riaditeľ firmy Lordship, ktorá hotel vlastní. Nápady prichádzali aj od jej akcionárov. Takúto možnosť však zavrhli.

Ak by sa dnes využila niekdajšia kapacita hotela, mohla by to byť nezanedbateľná pomoc pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Úvahy o ubytovaní Ukrajincov prichádzajúcich do Bratislavy symbolicky v hoteli Kyjev tu boli, hovorí Rostislav Novák, výkonný riaditeľ firmy Lordship, ktorá hotel vlastní. Nápady prichádzali aj od jej akcionárov. Takúto možnosť však zavrhli. U Hegera sa aspoň nevyhovárajú: Keby sa politická trieda nebola venovala výhovorkám, hračkárskym plotom a štúdiu islamu zo stránky Andersa Breivika, mohli sme teraz stavať na skúsenostiach. Aspoň že u Hegera nehľadali výhovorky, ale radšej našli eventovku. Teda agentúru, ktorá pomôže so správou utečencov, píše Zuzana Kepplová.

Keby sa politická trieda nebola venovala výhovorkám, hračkárskym plotom a štúdiu islamu zo stránky Andersa Breivika, mohli sme teraz stavať na skúsenostiach. Aspoň že u Hegera nehľadali výhovorky, ale radšej našli eventovku. Teda agentúru, ktorá pomôže so správou utečencov, píše Zuzana Kepplová. Je to dobré, politici už klamú: Po dvoch rokoch vidno, že minister vnútra zo svojich úloh nevie zvládať vôbec nič, na druhej strane je podobne zrejmé, že je z nejakého dôvodu politicky nedotknuteľný. S dávkou vtipu povedzme, že po lex Ukrajina bude potrebný aj lex Mikulec, ktorým ministra vnútra odbremeníme od väčšiny povinností. Outsourcovanie starostlivosti o utečencov je dobrý začiatok, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Ficova priateľka má problém: Čakateľke prokuratúry Kataríne Szalayovej, ktorá je priateľkou Roberta Fica, hrozí vylúčenie z prokuratúry. Navrhuje to Krajská prokuratúra Bratislave, ktorá už požiadala o súhlas aj Radu prokurátorov. Dôvodom na odvolanie je to, že Szalayová bola na prelome rokov s Ficom na dovolenke v Jordánsku, hoci minimálne dva dni ešte čerpala PN.

Čakateľke prokuratúry Kataríne Szalayovej, ktorá je priateľkou Roberta Fica, hrozí vylúčenie z prokuratúry. Navrhuje to Krajská prokuratúra Bratislave, ktorá už požiadala o súhlas aj Radu prokurátorov. Dôvodom na odvolanie je to, že Szalayová bola na prelome rokov s Ficom na dovolenke v Jordánsku, hoci minimálne dva dni ešte čerpala PN. Poslanci schválili reformu vysokých škôl: Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o vysokých školách. Cieľom novely je systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl so zámerom modernizácie, aby sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl i fakúlt.

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o vysokých školách. Cieľom novely je systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl so zámerom modernizácie, aby sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl i fakúlt. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 10 387 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 19 512 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 370 pacientov, pribudlo aj 24 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 81 ľudí.

Únia stopla eurofondy na železnice a cesty, v audite sú chyby

Ministerstvo investícií Veroniky Remišovej chce v budúcnosti len jeden operačný program, čo by znamenalo, že aj čiastkový problém nám stopne celý eurofondový balík. (zdroj: TASR)

Slovensko má ďalší problém s eurofondmi. Bruselskí kontrolóri našli pochybenia pri ich čerpaní v operačnom programe Veda a výskum, ktorý sa v roku 2019 stal súčasťou schémy Integrovaná infraštruktúra.

Kým sa pochybenia neprešetria, Európska komisia nepreplatí Slovensku z rozbehnutých eurofondových projektov z tohto programu ani cent. Týka sa to napríklad výstavby električkovej trate v bratislavskej Petržalke, nákupu nových trolejbusov či obnovy železníc a ciest. Výdavky musí nateraz zatiahnuť slovenský štátny rozpočet.

Brusel vo varovnom liste, ktorý má INDEX k dispozícii, hovorí o závažných nedostatkoch v riadení a kontrole operačného programu slovenskými orgánmi. Európski kontrolóri našli pochybenia v troch konkrétnych projektoch, ktoré slovenským auditom prešli bez väčších komplikácií.

Chybu podľa komisie neurobili len audítori z rezortu financií, ale aj úradníci na ministerstve dopravy, ktoré za eurofondový operačný program OPII od roku 2019 priamo zodpovedá, a tiež príslušné sprostredkovateľské orgány.

Ak sa má preto Slovensko v dohľadnom čase opäť dostať k európskym peniazom, bude potrebovať nielen dodatočný audit, ale aj finančnú opravu a preverenie postupov, ktoré rezorty využívajú na odhalenie podobných nezrovnalostí.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako darovať dve percentá z daní: Darujte svoje dve percentá z daní. Buďte zodpovední. Prispejte zo svojich daní chorým, či sociálne slabším, seniorom, osamelým matkám aj deťom, svojej škole, škôlke, či obľúbenému krúžku. Žiadosti o podporu sa na nás valia zo všetkých strán. Komu však prispieť, aby to dávalo zmysel? A ako postupovať, aby peniaze na účet nadácie či občianskeho združenia naozaj prišli?

Darujte svoje dve percentá z daní. Buďte zodpovední. Prispejte zo svojich daní chorým, či sociálne slabším, seniorom, osamelým matkám aj deťom, svojej škole, škôlke, či obľúbenému krúžku. Žiadosti o podporu sa na nás valia zo všetkých strán. Komu však prispieť, aby to dávalo zmysel? A ako postupovať, aby peniaze na účet nadácie či občianskeho združenia naozaj prišli? Rusko žiada od nepriateľov platby v rubľoch: Rusko bude požadovať, aby "nepriateľské" krajiny platili za dodávky zemného plynu v rubľoch. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin, ktorý tak reagoval na zmrazenie ruských aktív v západných štátoch. Zároveň uviedol, že plynárenský koncern Gazprom bude musieť urobiť adekvátne zmeny v kontraktoch.

Rusko bude požadovať, aby "nepriateľské" krajiny platili za dodávky zemného plynu v rubľoch. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin, ktorý tak reagoval na zmrazenie ruských aktív v západných štátoch. Zároveň uviedol, že plynárenský koncern Gazprom bude musieť urobiť adekvátne zmeny v kontraktoch. Plyn nemusíme brať iba z Ruska: Slovensko na znižovaní energetickej závislosti od Ruska pracuje dlhodobo, tvrdí ministerstvo hospodárstva. Po plynovej kríze v roku 2009 sa podarilo diverzifikovať trate a plyn je možné doviesť na Slovensko prakticky z ktoréhokoľvek smeru. Za veľmi dôležité považuje ministerstvo aj čo najskoršie dobudovanie plynového prepojenia Slovenska a Poľska.

Škriniar dosiahol hetrik. Opäť sa stal Futbalistom roka na Slovensku

Víťaz Ceny Petra Dubovského do 21 rokov Tomáš Suslov, víťaz ceny Tréner roka Vladimír Weiss a víťaz ankety Futbalista roka Milan Škriniar. (zdroj: SITA)

Slovenský reprezentant Milan Škriniar sa po tretí raz za sebou stal víťazom v tradičnej ankete Futbalista roka 2021. V najlepšej trojke dopĺňajú obrancu Interu Miláno dvaja stredopoliari, druhý Marek Hamšík hrajúci za turecký Trabzonspor a tretí Juraj Kucka z anglického Watfordu. Škriniar získal aj cenu fanúšikov.

Škriniar, bývalý hráč Žiliny či Sampdorie Janov a dnes pilier Interu Miláno, je v poradí len štrnásty futbalista, ktorý figuruje na čestnej listine víťazov. Po Dušanovi Tittelovi a Marekovi Hamšíkovi sa stal iba tretím mužom, ktorý v ankete získal tzv. "čistý hetrik", teda ju opanoval trikrát za sebou. O jeden triumf viac má Martin Škrtel, ten sa tešil v rokoch 2007, 2008, 2011 a 2012.

Na galavečeri v Šamoríne vyhlásili aj špeciálne kategórie. Najlepším mladíkom sa stal Tomáš Suslov, ktorý získal Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho hráča do 21 rokov.

Trofej pre Trénera roka obhájil bývalý tréner slovenskej reprezentácie a v súčasnosti šéf lavičky bratislavského Slovana Vladimír Weiss starší. Cenu Jozefa Vengloša získal už štvrtýkrát v kariére.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Kým ju mučil a jazvil, svet ju mal za štetku. Manson zmenil herečke Woodovej aj osobnosť

Evan Rachel Wood. (zdroj: HBO)

Evan Rachel Wood je americká herečka, mohli by uvádzať svetové encyklopédie. Nemýlili by sa, bolo by to však veľmi nepresné. Seba samu vidí inak.

Som mučená žena, hovorí. Bola som bitá, znásilnená, zmrzačená, zjazvená, vyhladovaná, manipulovaná, násilne nadrogovaná, prenasledovaná, ponižovaná, trápená nedostatkom spánku, izolovaná. Mám nálepku psychicky poznačenej osoby a veľa chronických chorôb, hovorí.

Štyri roky trpela vo vzťahu s hudobníkom Marilynom Mansonom a ďalšie roky sa s tým pokúšala vyrovnať. Je preto veľmi náročné pozerať nový dokumentárny film Ako Fénix z popola, ktorý všetok ten horor zhrnul do dvoch hodinových častí.

Nie je v ňom veľa explicitných záberov, ktoré by to názorne dokumentovali. No aj samotné rozprávanie tridsaťštyriročnej herečky dokáže spôsobiť nevoľnosť.

V krátkosti z kultúry:

Cenzorka Irina bráni Odesu s kocúrom: Ukrajinský filmový štáb a herci z úspešného filmu Cenzorka režiséra Petra Kerekesa zažívajú krutú realitu. Rozprávali sme sa o nich aj o tom, ako film vznikal, o ukrajinskej kinematografii, čo sa dialo a deje na Ukrajine.

Ukrajinský filmový štáb a herci z úspešného filmu Cenzorka režiséra Petra Kerekesa zažívajú krutú realitu. Rozprávali sme sa o nich aj o tom, ako film vznikal, o ukrajinskej kinematografii, čo sa dialo a deje na Ukrajine. Žbirkov koncert na Pohode: Vznikol nápad, že pesničky zo Žbirkovho albumu Nemoderný chalan – a albumov Chlapec z ulice a Zlomky poznania, ktoré naňho nadväzovali – zaznejú na festivale Pohoda. Pôvodným plánom bolo, že ich zahrá česká skupina Midi Lidi a Meky Žbirka ich s ňou zaspieva. Po jeho smrti sa mohlo zdať, že všetko padne. Festival sa však tohto koncertu nevzdal.

Vznikol nápad, že pesničky zo Žbirkovho albumu Nemoderný chalan – a albumov Chlapec z ulice a Zlomky poznania, ktoré naňho nadväzovali – zaznejú na festivale Pohoda. Pôvodným plánom bolo, že ich zahrá česká skupina Midi Lidi a Meky Žbirka ich s ňou zaspieva. Po jeho smrti sa mohlo zdať, že všetko padne. Festival sa však tohto koncertu nevzdal. Novinky na Netflixe a HBO Max: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Juraj Mravec. (zdroj: SME)

Má špeciálny výcvik? Ako sa rozhoduje, čo je vo vojne nebezpečné fotiť? Je niečo, čo neodfotil? A vráti sa na Ukrajinu znova? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s vojnovým fotografom Jurajom Mravcom.

Podcasty SME

Zoom: Konečne zistili, prečo vznikajú metastázy. Môže to pomôcť pri liečbe

Konečne zistili, prečo vznikajú metastázy. Môže to pomôcť pri liečbe Vedátorský podcast: Stroje vedcom neslúžia len na vytváranie simulácií

Karikatúra

Naša invázia. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Syrovo-zemiakové pagáčiky. (zdroj: Isifa)

Vybrali sme pre vás desať receptov na slané pagáče so zemiakmi, bryndzou aj s oškvarkami.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.