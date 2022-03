Ranný brífing: Bojové drony by sa Slovensku zišli, ruskí diplomati zas nie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vojna na Ukrajine posmeľuje ambície ministerstva obrany. Šéf rezortu Jaroslav Naď avizuje, že armáda má záujem o kúpu bojových dronov. Žiadne také dosiaľ nemá. Rusi podľa ministerstva zahraničných vecí nedodržiavajú dohody, Slovensko sa preto rozhodlo pre tvrdý krok. Na preľudnenej ruskej ambasáde bude po novom o 35 osôb s diplomatickým krytím menej.

S príchodom utečencov z Ukrajiny sa prehĺbili problémy, o ktorých vieme už roky. Nemáme dostatok škôlok, problémy sú aj na školách, máme mizerný počet detských psychológov a psychiatrov, a cudzincov nevieme poriadne učiť slovenský jazyk. Dajú sa teraz všetky tieto problémy narýchlo hasiť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME alebo cez aplikáciu Apple, Google, Spotify či RSS.

Ukrajincov zachraňujú aj drony. Slovensko žiadne bojové nemá, Naď to chce zmeniť

Bojový dron Bayraktar TB2 na vojenskej prehliadke v Kyjeve. (zdroj: )

Zničili mnohé obrnené vozidlá a dokonca aj raketový systém BUK. Turecké drony Bayraktar TB2 sa stali symbolom ukrajinského odporu po invázii Ruska. Ich úspech na Ukrajine prakticky okamžite rozhýbal diskusiu v európskych krajinách o tom, či a ako posilniť vybavenie bezpilotnými prostriedkami.

Práve bayraktary by mali ešte tento rok pribudnúť do výbavy poľskej armády a kontrakt na nákup zatiaľ neurčeného typu donov by chcelo v najbližších mesiacoch podpísať aj Česko. Rovnako uvažuje aj Slovensko.

„Už v predošlých mesiacoch sa začali diskusie o tom, akým spôsobom u nás rozvinúť celú spôsobilosť. (...) Ukazuje sa, že práve toto je oblasť, do ktorej sa oplatí investovať,“ avizoval v rozhovore pre SME štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer.

Zámer nakúpiť pre armádu drony opakovane spomína aj minister obrany Jaroslav Naď. Všetko však bude závisieť najmä od peňazí, ktoré štát „naleje“ do obrany nad rámec pôvodných plánov, keďže vojna za hranicami zmenila celkovú bezpečnostnú situáciu.

„Je otázka, aké drony si vyberieme a aké množstvo zabezpečíme. Budeme hovoriť o sume prevyšujúcej sto, možno aj stopäťdesiat miliónov,“ avizoval Naď.

Nakúpime fínske obrnené vozidlá: Slovensko nakúpi od Fínska 76 bojových obrnených vozidiel 8x8. Vláda uložila ministrovi obrany do 30. septembra uzatvoriť potrebné zmluvné dokumenty. Jaroslav Naď upresnil, že Slovensko kúpi fínske vozidlá Patria AMVXP, ktoré obstáli vo vyhodnotení najlepšie. Celková cena za zákazku vrátane vozidiel infraštruktúry a munície je 447 miliónov eur.

Na Slovensku končí 35 ruských diplomatov, bolo ich viac, ako priznávali

Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku. (zdroj: TASR)

Slovensko rozhodlo o znížení počtu ruských diplomatov v Bratislave o ďalších 35 osôb. Ide o jeden z najvýraznejších diplomatických krokov európskej krajiny proti Rusku od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu.

Už v polovici mesiaca pritom Slovensko vyhostilo troch pracovníkov veľvyslanectva Ruskej federácie, a to aj v súvislosti s aférou špionáže v prospech Ruska.

Diplomatické listiny ministerstva zahraničných vecí z minulého roka uvádzajú, že na Slovensku oficiálne pôsobí 29 diplomatov Ruskej federácie, v zozname je aj deväť ich partnerov. Na ruskej ambasáde v Bratislave ich však podľa informácií denníka SME pôsobí až 69.

Ministerstvo zahraničných vecí v stredu odovzdalo diplomatickú nótu ruskému veľvyslancovi Igorovi Bratčikovovi. Ide o reakciu na aktivity personálu ruského veľvyslanectva, ktoré sú v rozpore so záujmami Slovenska a s dohovorom o diplomatických stykoch.

"S poľutovaním konštatujeme, že po predchádzajúcich vyhosteniach ruských diplomatov v ostatných dvoch rokoch ruská diplomatická misia neprejavila záujem o korektné pôsobenie na našom území," uviedol hovorca rezortu diplomacie Juraj Tomaga.

Tridsaťpäť znie hrdo: Komu by sa zdalo, že veľa, povedzte mu, že tomu, čo robia Rusi pod legendou diplomatov na Slovensku, je číslo celkom primerané. A aj keby nebolo, Ukrajina je zlom zlomov, píše Peter Schutz.

Komu by sa zdalo, že veľa, povedzte mu, že tomu, čo robia Rusi pod legendou diplomatov na Slovensku, je číslo celkom primerané. A aj keby nebolo, Ukrajina je zlom zlomov, píše Peter Schutz. Nepriateľstvo voči Ukrajincom porastie: Internetom sa už šíria rôzne nepravdivé správy o Ukrajincoch. Cieľom ich autorov je podnecovať spoločnosť k nepriateľským postojom. Tvrdí to Ondrej Kubík, kriminálny psychológ a odborník v oblasti psychológie propagandy a manipulácie. V rozhovore pre SME vysvetľuje, prečo sa ľudia dajú manipulovať.

Internetom sa už šíria rôzne nepravdivé správy o Ukrajincoch. Cieľom ich autorov je podnecovať spoločnosť k nepriateľským postojom. Tvrdí to Ondrej Kubík, kriminálny psychológ a odborník v oblasti psychológie propagandy a manipulácie. V rozhovore pre SME vysvetľuje, prečo sa ľudia dajú manipulovať. Tretina Slovákov je prokremeľská: Viac ako 30 percent Slovákov verí, že vojna na Ukrajine bola zámerne vyvolaná západnými mocnosťami a Rusko iba reagovalo na ich provokáciu. Prokremeľskému naratívu ospravedlňujúcemu či obhajujúcemu zapojenie ruských vojsk na Ukrajine celkovo dôveruje 22 percent oslovených respondentov.

Viac ako 30 percent Slovákov verí, že vojna na Ukrajine bola zámerne vyvolaná západnými mocnosťami a Rusko iba reagovalo na ich provokáciu. Prokremeľskému naratívu ospravedlňujúcemu či obhajujúcemu zapojenie ruských vojsk na Ukrajine celkovo dôveruje 22 percent oslovených respondentov. Z ako zverstvo treba zakázať: Necháme ruských vrahov, aby bombardovali ešte aj našu abecedu? No určite. Stačí, že nám ho ukradli z latinky – azbuka Z nepozná. Zrušiť, zakázať, zlikvidovať, zaraziť a zatrhnúť treba použitie, ktoré vyjadruje podporu ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Mikulec ustál ďalšie odvolávanie: Minister vnútra Roman Mikulec ostáva vo funkcii, poslanci ho v hlasovaní neodvolali. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi bolo len 46 poslancov zo 102 prítomných. Proti hlasovalo 51 poslancov, 48 boli neprítomní. Na hlasovanie neprišli poslanci za Sme rodina.

Minister vnútra Roman Mikulec ostáva vo funkcii, poslanci ho v hlasovaní neodvolali. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi bolo len 46 poslancov zo 102 prítomných. Proti hlasovalo 51 poslancov, 48 boli neprítomní. Na hlasovanie neprišli poslanci za Sme rodina. NAKA zasahovala v rámci akcie Pompeje: Dovedna 24 osôb zadržali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry počas policajnej akcie pod názvom Pompeje. Tá sa týka 36 verejných zákaziek na Správe štátnych hmotných rezerv z rokov 2016 až 2020.

Dovedna 24 osôb zadržali príslušníci Národnej kriminálnej agentúry počas policajnej akcie pod názvom Pompeje. Tá sa týka 36 verejných zákaziek na Správe štátnych hmotných rezerv z rokov 2016 až 2020. Agha zadržali v Prahe: Česká polícia zadržala v Prahe Štefana Agha, ktorý bol odsúdený v kauze falšovania televíznych zmeniek na 13 rokov väzenia. O jeho vydaní na Slovensko budú rozhodovať české orgány. K zadržaniu napomohol slovenský občan, ktorý Agha spozoroval vo vlaku.

Česká polícia zadržala v Prahe Štefana Agha, ktorý bol odsúdený v kauze falšovania televíznych zmeniek na 13 rokov väzenia. O jeho vydaní na Slovensko budú rozhodovať české orgány. K zadržaniu napomohol slovenský občan, ktorý Agha spozoroval vo vlaku. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 6 790 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 14 738 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 161 pacientov, pribudlo aj 23 obetí ochorenia Covid-19. Proti covidu sa dal zaočkovať len jeden človek a to treťou dávkou.

Kde sú hranice neutrality? Červenému krížu vyčítajú, že niekedy pomáha Rusom

Prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža Peter Maurer s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. (zdroj: TASR/AP)

Pre prezidenta Medzinárodného výboru Červeného kríža Petra Maurera to z hľadiska PR nemuselo vyzerať dobre.

Zatiaľ čo on si na fotografii z nedávnej návštevy Moskvy s úsmevom podáva ruku s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, členovia jeho organizácie v médiách opakujú, že Rusi si neplnia povinnosť vytvoriť na Ukrajine humanitárne koridory. Predlžujú tak utrpenie ľudí v bombardovaných mestách.

Civilistom pomáhajú zdravotníci utiecť aj napriek pokračujúcim bojom, poskytujú im zdravotnú pomoc. ICRC napriek tomu komunikuje s politikmi na oboch stranách.

Ukrajinci na sociálnych sieťach hnutiu vyčítajú, že je málo aktívne v presadzovaní humanitárnych koridorov, lebo si nechce pohnevať Rusko. Kritike za to, že je príliš neutrálny, čelí napríklad aj spomínaný prezident Maurer.

Deň pred stretnutím s Lavrovom bol pritom aj v Kyjeve, kde vyzýval bojujúce strany, aby si vymieňali informácie o obetiach a väznených vojakoch. Ruských politikov presviedčal, aby v súlade s pravidlami vedenia vojny umožnili civilistom v obliehaných mestách ako Mariupoľ odchod. Červený kríž však v tomto zatiaľ neuspel.

Mesiac v tom istom kruhu: Aj keby rozhovory v Istanbule boli prelomové, ako sa nádejala časť pozorovateľov, i tak hlavným scenárom ukrajinskej vojny zostáva „zmrazený konflikt“. Nejde len o dementi z Kremľa („žiadny pokrok“), ale najmä o to, že prímerie Rusi chápu ako udržanie obsadených území, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusko preskupuje vojakov a pokračuje v silných útokoch na východe Ukrajiny. Invázne vojská naďalej intenzívne ostreľujú aj mesto Černihiv severne od Kyjeva. Ruská strana pritom po mierových rokovaniach v Istanbule vyhlásila, že „drasticky zníži“ vojenskú aktivitu v okolí Kyjeva a Černihivu. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusko preskupuje vojakov a pokračuje v silných útokoch na východe Ukrajiny. Invázne vojská naďalej intenzívne ostreľujú aj mesto Černihiv severne od Kyjeva. Ruská strana pritom po mierových rokovaniach v Istanbule vyhlásila, že „drasticky zníži“ vojenskú aktivitu v okolí Kyjeva a Černihivu. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Rusi pri Kyjeve blafujú: Sťahovanie ruských vojakov z okolia Kyjeva a Černihiva je len úskok, domnieva sa ukrajinská armáda a v oblastiach v skutočnosti dochádza len k rotácii niektorých jednotiek. Ruskí okupanti sa podľa nej snažia vytvoriť falošný dojem, že sa už vzdali plánu na obkľúčenie Kyjeva. Podľa ukrajinskej armády však zároveň existujú isté náznaky toho, že sa ruské invázne jednotky preskupujú, aby mohli sústrediť sily na východ Ukrajiny.

Sťahovanie ruských vojakov z okolia Kyjeva a Černihiva je len úskok, domnieva sa ukrajinská armáda a v oblastiach v skutočnosti dochádza len k rotácii niektorých jednotiek. Ruskí okupanti sa podľa nej snažia vytvoriť falošný dojem, že sa už vzdali plánu na obkľúčenie Kyjeva. Podľa ukrajinskej armády však zároveň existujú isté náznaky toho, že sa ruské invázne jednotky preskupujú, aby mohli sústrediť sily na východ Ukrajiny. Skaza zbombardovaného Mariupoľa: Firma Maxar Technologies zverejnila nové satelitné snímky z obliehaného Mariupoľa. Keďže komunikácia s mestom bola prerušená, fotografie sú prvými informáciami o situácii v meste za posledných pár dní.

Firma Maxar Technologies zverejnila nové satelitné snímky z obliehaného Mariupoľa. Keďže komunikácia s mestom bola prerušená, fotografie sú prvými informáciami o situácii v meste za posledných pár dní. Putin s bombardovaním Mariupoľa neprestane: Ostreľovanie sa skončí až vtedy, keď sa Mariupoľ vzdá, oznámil ruský prezident Putin francúzskemu náprotivku Macronovi. Putin údajne súhlasil so zvážením plánov na evakuáciu civilistov z mesta. Predstavitelia Elyzejského paláca označili situáciu v Mariupoli za "katastrofickú".

Ostreľovanie sa skončí až vtedy, keď sa Mariupoľ vzdá, oznámil ruský prezident Putin francúzskemu náprotivku Macronovi. Putin údajne súhlasil so zvážením plánov na evakuáciu civilistov z mesta. Predstavitelia Elyzejského paláca označili situáciu v Mariupoli za "katastrofickú". Putina kŕmia klamstvami: Putin dostáva od svojich poradcov nepravdivé informácie o výkone ruských síl na Ukrajine, zistili predstavitelia amerických tajných služieb. Putin sa podľa spravodajských služieb cíti nesprávne informovaný o ruskej armáde, a preto teraz medzi ním a vysokopostavenými predstaviteľmi obrany neustále vládne napätie.

Putin dostáva od svojich poradcov nepravdivé informácie o výkone ruských síl na Ukrajine, zistili predstavitelia amerických tajných služieb. Putin sa podľa spravodajských služieb cíti nesprávne informovaný o ruskej armáde, a preto teraz medzi ním a vysokopostavenými predstaviteľmi obrany neustále vládne napätie. Obrovské obete v Irpini: V ukrajinskom meste Irpiň bolo zabitých odhadom 200 až 300 civilistov ešte predtým, než mesto oslobodili ukrajinské sily, uviedol starosta Oleksandr Markušyn. Zabitých bolo aj zhruba 50 ukrajinských vojakov a niektoré telá sú stále uväznené pod sutinami. Zničených je 50 percent mesta vrátane kritickej infraštruktúry.

V ukrajinskom meste Irpiň bolo zabitých odhadom 200 až 300 civilistov ešte predtým, než mesto oslobodili ukrajinské sily, uviedol starosta Oleksandr Markušyn. Zabitých bolo aj zhruba 50 ukrajinských vojakov a niektoré telá sú stále uväznené pod sutinami. Zničených je 50 percent mesta vrátane kritickej infraštruktúry. Katastrofická potravinová kríza: Šéf Svetového potravinového programu David Beasley varoval, že vojna na Ukrajine vytvorila katastrofu počas katastrofy a bude mať globálne následky „nad rámec všetkého, čo sme videli od druhej svetovej vojny“. Mnohí ukrajinskí farmári, ktorí produkujú značné množstvo svetovej pšenice, totiž teraz bojujú proti Rusom.

Zo zahraničných webov:

Slovákom po desiatich rokoch klesnú reálne mzdy. Firmy by mali dvíhať platy

Vysoká inflácia a oživenie ekonomiky by sa mali podpísať pod rast nominálnych miezd v najbližších rokoch. To znamená, že na výplatnej páske si zamestnanec nájde viac peňazí ako rok predtým. Štatisticky by sa mali platy v tomto a budúcom roku zvýšiť o sedem percent, čo naznačuje prognóza vládnych analytikov z Inštitútu finančnej politiky.

Ide na prvý pohľad o dobrú správu, ktorú treba brať s dávkou rezervy. Ako to už býva zvykom, platí to len v prípade zodpovedných firiem, ktoré zamestnancom naozaj upravia mzdy v súlade s novou inflačnou realitou.

Ani rast platov však nebude stíhať tempu rastu inflácie, ktorá nás čaká v tomto roku. Ľuďom rastú výdavky na potraviny, faktúry za elektrinu, plyn či drahší benzín. Tieto extra náklady výraznú časť vyšších platov „zhltnú“. Inflácia by totiž mala v tomto roku dosiahnuť úroveň až 8,5 percenta.

Rozdiel medzi mzdou, ktorú dostane zamestnanec na bežný účet, a infláciou, predstavuje takzvanú reálnu mzdu. Tá vyjadruje našu kúpyschopnosť, teda to, čo si za mzdu dokážeme reálne kúpiť. V predchádzajúcich rokoch sme boli zvyknutí na to, že kúpyschopnosť z roka na rok rástla vďaka rastúcim mzdám a nízkej inflácii.

V krátkosti z ekonomiky:

Eurofondový cirkus: Od roku 2014 bolo z eurofondov na integráciu Rómov vyčlenených 400 miliónov eur v časti Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré riadi ministerstvo vnútra. V súčasnosti z týchto štyristo miliónov eur stále nie je vyčerpaných ani 40 percent.

Od roku 2014 bolo z eurofondov na integráciu Rómov vyčlenených 400 miliónov eur v časti Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré riadi ministerstvo vnútra. V súčasnosti z týchto štyristo miliónov eur stále nie je vyčerpaných ani 40 percent. Mnohé obce stále fungujú ako v praveku: Desať rokov do obce v okrese Bardejov s 240 obyvateľmi neprišlo ani euro z európskych peňazí. Od príchodu nového starostu sa však už zapojili do piatich rôznych projektov. Ako sa to Varadke podarilo? A čo treba zmeniť, aby eurofondy plynuli aj do ďalších obcí a regiónov? Aj na to odpovedá starosta Varadky Andrej Kurimský v rozhovore pre INDEX.

Desať rokov do obce v okrese Bardejov s 240 obyvateľmi neprišlo ani euro z európskych peňazí. Od príchodu nového starostu sa však už zapojili do piatich rôznych projektov. Ako sa to Varadke podarilo? A čo treba zmeniť, aby eurofondy plynuli aj do ďalších obcí a regiónov? Aj na to odpovedá starosta Varadky Andrej Kurimský v rozhovore pre INDEX. Zväz ambulancií sa nedohodol s VšZP: Zväz ambulantných poskytovateľov sa nedohodol so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na podmienkach financovania zdravotnej starostlivosti. Od 1. apríla tak budú lekári s poisťovňou v nezmluvnom vzťahu, pričom pacientom budú poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

So zbraňou hliadkuje v Kyjeve. Šéf hokeja na Ukrajine sa pridal k domobrane

Heorhij Zubko v nepriestrelnej veste na kyjevskom námesti Nezávilosti. (zdroj: Instagram/Георгий Зубко)

Pochádza z krymského Sevastopoľu, má vyštudované dve vysoké školy a z pozície prezidenta vedie Federáciu hokeja Ukrajiny. Mladý, len 35-ročný Heorhij Zubko, ktorý vykonáva tú istú pozíciu, ako na Slovensku Miroslav Šatan, vstúpil do ukrajinskej domobrany hneď na začiatku vojny Ruska proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako mesiac.

Zatiaľ čo sa mužstvo Ukrajiny v maďarskom Miškovci pripravuje na svetový šampionát 1B-divízie v poľskom Tychy, on so samopalom v rukách dohliada v službách teritoriálnej obrany Ukrajiny na verejný poriadok v uliciach Kyjeva.

“Zbraň som zatiaľ, našťastie, použiť nemusel, akurát na cvičisku,” vravel Zubko v rozhovore zverejnenom na oficiálnej stránke Federácie hokeja Ukrajiny.

Vyštudovaný právnik a ekonóm podľa vlastných slov nemôže mesiac vojny prirovnať k žiadnemu inému predtým. Počul a zažil množstvo príbehov, dôraz však kladie na jeden, na príbeh nezlomnosti ukrajinského národa.

“Za celý ten čas, od začiatku vojny som ani raz nepočul a nevidel nikoho, kto neverí v naše víťazstvo. Najmä po hrdinských činoch našich krajanov na frontovej línii.”

Ako vnútorný konflikt viedol k štvorročnej vojne medzi šimpanzmi

V parku Gombe sa vždy ozýval krik, keď sa stretla severná komunita s južnou. (zdroj: ADOBE STOCK)

Svetová odborníčka na primáty Jane Goodallová sa roky nevedela spamätať z toho, čo zažila v Tanzánii na začiatku sedemdesiatych rokov. Bola svedkyňou konfliktu medzi šimpanzmi, ktorý prirovnala k vojne.

"Často, keď som sa v noci zobudila, objavili sa mi v mysli hrozné obrazy," opisuje vo svojej knihe Cez okno: Mojich tridsať rokov so šimpanzmi v Gombe.

Jeden zo šimpanzov, Satan, si do dlane naberal krv z rany protivníka a pil ju. Ďalší odtŕhal obeti kúsky kože. Videla aj kanibalizmus na mláďatách.

Jediná dosiaľ zaznamenaná vojna medzi šimpanzmi trvala štyri roky a skončila sa úplnou porážkou jednej komunity. Vedci roky skúmali príčinu krvavého konfliktu a našli aj paralely so správaním ľudí.

V krátkosti z vedy a techniky:

Ľadové sopky na Plute: Na jeho povrchu je -200 stupňov Celzia a nič nenasvedčuje tomu, že jeho vnútro je horúce. Napriek tomu sa zdá, že trpasličia planéta Pluto má vulkány. Nechrlili žeravú lávu ako tie pozemské. Namiesto toho zvnútra bývalej planéty relatívne nedávno unikala ľadová hmota. No aj na ľadový vulkanizmus bolo potrebné teplo. A práve toto mätie vedcov.

Na jeho povrchu je -200 stupňov Celzia a nič nenasvedčuje tomu, že jeho vnútro je horúce. Napriek tomu sa zdá, že trpasličia planéta Pluto má vulkány. Nechrlili žeravú lávu ako tie pozemské. Namiesto toho zvnútra bývalej planéty relatívne nedávno unikala ľadová hmota. No aj na ľadový vulkanizmus bolo potrebné teplo. A práve toto mätie vedcov. Zvláštne vlny na Slnku: V slnečnej plazme objavili vlny, ktorých existenciu nedokáže vysvetliť žiadna súčasná teória. Ide o vysokofrekvenčné akustické vlny, ktoré sa v slnečnej plazme pohybujú opačným smerom ako Slnko obieha vlastnú os a zároveň sa hýbu trikrát rýchlejšie než predpovedajú hypotézy. Ich zvláštne vlastnosti naznačujú existenciu neznámej slnečnej fyziky.

V slnečnej plazme objavili vlny, ktorých existenciu nedokáže vysvetliť žiadna súčasná teória. Ide o vysokofrekvenčné akustické vlny, ktoré sa v slnečnej plazme pohybujú opačným smerom ako Slnko obieha vlastnú os a zároveň sa hýbu trikrát rýchlejšie než predpovedajú hypotézy. Ich zvláštne vlastnosti naznačujú existenciu neznámej slnečnej fyziky. Najkrutejšia hra súčasnosti: Nie je veľa hier, ktorým sa podarí vybudovať si tak obrovské očakávania. Elden Ring do tejto skupiny patrí, keďže je od štúdia, ktoré dalo svetu hneď niekoľko dokonalých hier. Vznikla tak dokonalá hra, ktorá si zaslúži plný počet bodov. No nech vás nadšené ovácie fanúšikov nezmätú. Stále je to hra, v ktorej budú tí nešikovní zomierať. A to každú chvíľu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Marek Kajan. (zdroj: SME)

Prečo nefunguje práškový kolagén? A na čo vlastne vieme, že funguje CBD? Prečo sa ľudia nestarajú o svoje zdravie? A prečo tu máme dva extrémy - ľudí, ktorí nechcú žiadne lieky, a ľudí, ktorí chcú užívať antibiotiká na všetko? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s farmaceutom Marekom Kajanom, ktorému vychádza v denníku SME kniha Očami farmácie.

Podcasty SME

Zoom: Štúdie o homeopatii sú nekvalitné a eticky pochybné

Štúdie o homeopatii sú nekvalitné a eticky pochybné Vedátorský podcast: Najväčší Hawkingov objav je zatiaľ len na papieri

