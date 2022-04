Ranný brífing: Rusom hrozí žaloba za genocídu, sami na ňu ukázali návod

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Rétorika o zničení Ukrajiny ako národa sa v Rusku objavovala aj pred vojnou, no v súčasnosti silnie. Pre zabíjanie civilistov hovoria niektorí experti a politici priamo o genocíde. Prispievajú k tomu aj najnovšie vyjadrenia z Ruska.

Súd uznal Kotlebu vinným z prejavovania sympatií k neonacizmu, nie však z jeho priamej propagácie. Z pôvodných štyroch rokov a štyroch mesiacov natvrdo je tak len šesť mesiacov s podmienečným odkladom. Čo bude teraz ďalej s Kotlebom a jeho stranou a prečo sa z tvrdého trestu stal zrazu len mierny? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ukrajincov treba prevychovať alebo zlikvidovať. Budú súdiť Rusko za genocídu?

Pes stojí vedľa tela staršej ženy zabitej vo vchode do jej domu v Buči. (zdroj: TASR/AP)

Zabíjanie civilistov v Buči či Borodjanke, bombardovanie divadla a nemocnice v Mariupoli či útoky na Charkov môžu byť zaradené medzi vojnové zločiny, ktoré Rusko na území Ukrajiny pácha. Jednotlivé prípady posúdia inšpektori Medzinárodného trestného súdu. Niektorí experti a politici hovoria aj priamo o genocíde. Prispievajú k tomu aj vyjadrenia z Ruska.

Ruská štátna agentúra RIA Novosti zverejnila stĺpček odborníka na politické kampane Timofeja Sergejceva s názvom Čo by Rusko malo spraviť s Ukrajinou? Kým Sergejcevove názory na Ukrajinu nie sú tajomstvom, ich zverejnenie oficiálnou štátnou agentúrou pobúrilo viacerých politikov na Západe.

Autor v článku píše o praktických krokoch „denacifikácie“ Ukrajiny, čím režim v Kremli od začiatku inváziu ospravedlňuje. Súčasťou „nacistického režimu“ podľa neho nie sú len politici, ale aj väčšina ukrajinského národa. Ukrajinské vedenie, ktoré nazýva banderovským, by malo byť podľa článku zlikvidované priamo, podporovatelia režimu by zase mali byť exemplárne potrestaní a zvyšná populácia „prevychovaná prostredníctvom ideologických represií (potláčania) nacistických paradigiem a tvrdej cenzúry nielen v politickej sfére, ale aj v oblasti kultúry a školstva“. Dotknúť by sa to malo všetkých, ktorí „nemôžu byť priamo potrestaní ako vojnoví zločinci“.

Sergejcev, ktorý v minulosti v kampani pomáhal aj zvrhnutému ukrajinskému prezidentovi Viktorovi Janukovyčovi, konštatuje, že Ukrajina by mala byť pripojená k Rusku a očista spoločnosti by mala byť výhradne v ruských rukách.

V Rusku sa podobná rétorika objavovala už aj pred začiatkom vojny a podobných tvrdení pribúda. V kombinácii s prípadmi vojnových zločinov, o ktorých hovoria pozorovatelia HRW či ukrajinská vláda, to úplne mení aj pohľad na konanie Ruska pripomínajúce genocídu.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Medzinárodné spoločenstvo pokračuje v stupňovaní tlaku na prešetrenie smrti stoviek civilistov v ukrajinskom meste Buča neďaleko Kyjeva, ktorých zmasakrovali ruskí vojaci. Tí strácajú čoraz väčšie územia na severe krajiny, odkiaľ sa presúvajú na Donbas. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Útok na východe krajiny: Ruská armáda sa pripravuje na ofenzívu proti mestu Sloviansk, ktoré leží v Doneckej oblasti. Spojiť sa tu majú s jednotkami postupujúcimi z mesta Izium. Pôjde o kľúčovú bitku, ktorá rozhodne o ďalšom postupe na východe krajiny. Pozrite si vojnové mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Horšie ako v Buči: O hrôzach života v bombardovanom Mariupoli sa hovorí od vypuknutia konfliktu. V posledných dňoch ich mediálne zatienili nálezy zmasakrovaných civilistov z okolia Kyjeva, najmä z mesta Buča. V skutočnosti sa nevie, koľko ľudí zomiera v Mariupoli. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba však tvrdí, že súčasná situácia v Mariupoli je oveľa horšia v porovnaní s tým, čo sme videli v Buči.

Pomsta za ukrajinský odpor: Zabíjanie v ukrajinskom meste Buča bolo pomstou Rusov za ukrajinský odpor, povedal miestny starosta Anatolij Fedoruk. Miestnych podľa jeho slov strieľali pre zábavu alebo z hnevu. Podľa starostu ruské jednotky premenili toto predmestie Kyjeva na "koncentračný tábor".

Civilisti boli zabíjaní cielene: OSN uviedla, že všetky známky z ukrajinského mesta Buča naznačujú, že tamojšie útoky i zabíjanie civilistov boli cielené. Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva poukázal na to, že zámerné útoky na civilistov sú vojnovým zločinom.

Satelitné snímky vyvracajú tvrdenia Ruska: Zverejnené satelitné snímky vyvracajú tvrdenia Ruska, že mŕtve telá v civilnom oblečení sa v Buči pri Kyjeve objavili až po ústupe ruských jednotiek. Snímky pochádzajúce z polovice marca ukazujú niekoľko tiel civilistov ležiacich na ceste alebo mimo nej – tam, kde ukrajinskí predstavitelia podľa vlastných vyjadrení našli po stiahnutí ruských vojakov viacero mŕtvol.

Piaty balík sankcií: Európska únia po masakroch v Buči navrhla piaty sprísnený balík sankcií voči Rusku. Nové reštriktívne opatrenia sú odpoveďou na kruté zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom na okupovaných ukrajinských územiach a majú šesť hlavných pilierov.

Cieľom Rusov je celý Donbas: Rusko má za cieľ dobyť "celý Donbas", tvrdí generálny tajomník NATO. Vidíme novú tvár vojny, povedal Stoltenberg. Rusko sa podľa neho nevzdáva dobytia Ukrajiny, ale pokúsi sa v najbližších týždňoch preorientovať na úplné ovládnutie regiónu Donbas.

Česi posielajú Ukrajincom tanky: Česko poslalo na Ukrajinu niekoľko desiatok starších typov nemodernizovaných tankov T-72, ktoré mala česká armáda v zálohe, a staré bojové vozidlá československej výroby BVP-1. Vozidlá sú darom českej armády.

Zo zahraničných webov:

Kotleba je podľa súdu vinný, do väzenia však nejde

Marian Kotleba z ĽSNS. (zdroj: TASR)

Šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu prvýkrát právoplatne odsúdili za extrémizmus. Príde o poslanecký mandát, no ostáva na slobode. Súdy po dvoch rokoch uzavreli zatiaľ najvážnejšiu kauzu Kotlebu, v ktorej šlo o rozdávanie šekov v hodnote 1488 eur. Pôvodne ho za ňu špecializovaný súd poslal do väzenia na štyri roky a štyri mesiace.

Najvyšší súd potvrdil, že Kotleba je vinný, avšak trest okresal na pol roka, aj to len s podmienečným odkladom na rok a pol. Znamená to, že ak Kotleba do októbra 2023 neporuší zákon, do väzenia ani nepôjde.

Zlomom v prípade bolo, že Najvyšší súd zmenil kvalifikáciu skutku. Hoci Kotleba rozdával sporné šeky pred asi 400 ľuďmi a neskôr sa chválil fotkami z akcie, podľa súdu nešlo o propagáciu extrémizmu. V konaní vidí len prejav sympatií k extrémizmu.

„Je to krátka skúšobná doba,“ povedal prokurátor Tomáš Honz. Zvažuje preto ešte dovolanie v prípade. Automatickým dosahom rozsudku Najvyššieho súdu na Kotlebu ako politika je to, že sa musí vzdať mandátu poslanca a odísť z parlamentu. Príde tak o 5440 eur v hrubom mesačne.

Kotlebove dni v politike vyzerajú byť spočítané: Ak šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu z parlamentných volieb v roku 2024 nevyradia dôsledky rozsudku Najvyššieho súdu, zrejme v nich jeho politickú kariéru ukončí jeho bývalý dlhoročný spojenec, dnes šéf Republiky Milan Uhrík. Tak vidia oslovení odborníci politický dôsledok verdiktu.

Neskoré a neadekvátne odsúdenie: Fašizmus sa usídlil v hlavách, na uliciach, ale najmä v politike. A v nej ho prestáva reprezentovať Kotleba a ĽSNS, ale jeho baštou sa stal Urhík, Mazurek a Suja v Republike. Ich ciele sa nezmenili a vo výsledku vždy povedú ku skaze, píše Jakub Filo.

Potrebujeme ambiciózny program: Najväčšie bremeno vojny s Ruskom ponesie Ukrajina, ale robota je aj doma. Či ide o konverziu priemyslu pri odklone od ruských energonosičov, posilnenie bezpečnostných záruk, alebo o opravu zahraničného kompasu, tento program bude dosť ambiciózny aj bez podrývania štátnosti kolaborantmi a extrémistami, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Makóa a Beňu pustili na slobodu: Bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó a bývalý námestník SIS Boris Beňa sú obvinení z krivej výpovede a krivého obvinenia. Vypovedali, že bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský zobral úplatok za to, aby SIS neodpočúvala podnikateľa Zoroslava Kollára. Sudkyňa Iveta Halvoňová z Okresného súdu Bratislava III ich oboch pustila na slobodu s tým, že ich trestné stíhanie je nedôvodné.

Voľby podľa Orbána by zmenili Slovensko: Kým pomerný volebný systém na Slovensku aj víťazovi volieb prisudzuje približne toľko mandátov v parlamente, aký je volebný zisk, v Maďarsku zmiešaný väčšinový systém výrazne zvýhodňuje najsilnejšiu stranu. Ak by sa Orbánovým úspechom chceli po najbližších parlamentných voľbách inšpirovať extrémisti z Republiky, Smer alebo Hlas, na zavedenie rovnakého systému nás by im stačila jedna novela s podporou najnižšej možnej jednoduchej väčšiny.

Pčolinský oživil konflikt Lipšica a Žilinku: Predtým, ako sa zapli kamery pôsobil uvoľnene. Upokojoval ostatných, že sa netreba nikam ponáhľať a počkal si, kým sa spustí živé vysielanie. Potom generálny prokurátor Maroš Žilinka nasadil nahnevaný tón a zvýšeným hlasom skritizoval vedenie špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica. Takýto otvorený spor medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom ešte nenastal.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 5 144 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 13 572 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 021 pacientov, pribudlo aj 22 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 59 ľudí.

Koniec ruského plynu? Potrebujeme jeden tanker týždenne

Katarský LNG tanker. (zdroj: SITA/AP)

Ak by Putin otočil kohútikom, pripadne by sa politici rozhodli, že ekonomiku vypnú od ruskej závislosti na zemnom plyne zo dňa na deň, museli by nájsť náhradu za 53 TWh plynu (päť miliárd metrov kubických plynu), ktoré Slovensko ročne spotrebuje. Priemyselná výroba pritom spotrebuje približne 40 percent z tohto objemu.

Prvou možnosťou ako nahradiť plyn z Ruska je pozrieť sa na vlastné zásoby. Riešením je výroba biometánu. Vedúci rozvoja sieťového obchodu v SPP – distribúcia Jerguš Vopálenský hovorí, že v krátkodobom a strednodobom horizonte vidí potenciál výroby 400 miliónov kubíkov biometánu, čo by bolo v ideálnom prípade len osem percent spotreby plynu.

Ďalším riešením je priviesť plyn na Slovensko z iných kútov sveta. Reálnym a operatívnym riešením nedostatku plynu je dovoz skvapalneného plynu v tankeroch. „V rámci zabezpečenia bezpečnosti dodávok sa bez LNG lodí nezaobídeme,“ povedal podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák.

Dovoz LNG je reálny z Kataru, USA, Alžírska a Nigérie. Američania už sľúbili, že dodajú do Európy 15 miliárd metrov kubických LNG do konca tohto roka. Cieľom pre nasledujúce roky bude posielať približne 50 miliárd kubíkov ročne.

Koniec sponzoringu vojny: Masaker akého rozsahu považujete za dostatočný, aby od zdrojov, ktorými financujú vojnu a vraždenie, boli Rusi odrezaní totálne? Alebo je hranicou sponzoringu ruských vojnových zločinov samo nebo? Buča sa veľmi podobá na bod, za ktorým sú vyčerpané iné možnosti, než je odstrihnutie sa od ruského plynu a ropy, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako si poradiť s drahšou hypotékou: Hypotéky sú stále lacné, ale úroky idú nahor. Banky i finanční sprostredkovatelia upozorňujú, že v nasledujúcich mesiacoch úvery na bývanie podstatne zdražejú. Prvú vlnu úprav sadzieb už má Slovensko za sebou, ale zrejme ide len o začiatok. INDEX pripravil súhrn najčastejších životných situácií, do ktorých sa môžu dlžníci či žiadatelia o úver v blízkej budúcnosti dostať.

Ceny bytov opäť porastú dvojciferne: Developerská skupina Penta Real Estate ohlasuje zmenu, ktorej cieľom je posilniť pozície. Prvým krokom je nákup rozsiahlych pozemkov v lokalite, ktorá je známa ako Lido. Aj o tejto zmene pre INDEX porozprával výkonný riaditeľ Penta Real Estate Juraj Nevolník.

Štrajková pohotovosť lekárskych odborárov: Lekárski odborári vyhlásili od utorka štrajkovú pohotovosť. Situáciu chcú riešiť radikálne, ak sa nepodniknú kroky proti rozpadu zdravotníctva. Odborári avizovali, že ak sa nič nezmení, zvažujú vypovedanie nadlimitných nadčasov v nemocniciach či podanie hromadných výpovedí.

Hossa podpíše jednodňovú zmluvu s Chicagom, kariéru ukončí ako "jastrab"

Marián Hossa. (zdroj: TASR/AP)

Marián Hossa oficiálne ukončí kariéru ako hráč Chicaga Blackhawks. Bývalého útočníka čaká ceremoniál pred zápasom Chicaga proti Seattlu Kraken. Ten sa odohrá v noci zo štvrtka na piatok o 2.30 hod. Hossa oficiálne podpíše zmluvu pred zrakmi divákov v United Center o 1.15 hod.

Kontrakt bude symbolický, jednodenný a pomôže Hossovi oficiálne ukončiť kariéru ako zamestnancovi Chicaga Blackhawks. V klube odohral osem sezón, počas posledných rokov, keď už nehral, patrila jeho zmluva Arizone.

Hossa odohral v NHL 1309 zápasov, z toho 534 v drese "čiernych jastrabov". Celkovo v NHL strelil 525 gólov a pridal 609 asistencií pre celkových 1134 bodov. V týchto troch štatistikách je v rámci hokejistov vychovaných na Slovensku druhý za Petrom Šťastným.

Všetky tri Stanley Cupy získal práve v drese s indiánskym náčelníkom. "Blackhawks a mesto Chicago majú v mojom srdci špeciálne miesto. Záväzok voči tejto organizácii v roku 2009 bol najlepším rozhodnutím, aké som kedy urobil," uviedol Hossa v oficiálnom vyhlásení.

Nová správa o klíme: Šanca na 1,5°C prakticky neexistuje

Žena z kmeňa Karbi, ktoré poľnohospodársku pôdu zmenili na priestor pre solárnu elektráreň, pasie svoju kravu neďaleko dediny Mikir Bamunit v Indii. (zdroj: SITA/AP)

Bez okamžitého a výrazného zníženia emisií vo všetkých sektoroch nedokážeme udržať oteplenie pod 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie a aj udržanie oteplenia pod dvoma stupňami bude veľmi problematické.

„Sme na križovatke. Rozhodnutia, ktoré urobíme teraz, nám môžu zabezpečiť znesiteľnú budúcnosť. Máme nástroje a vedomosti potrebné na zníženie oteplenia,“ hovorí predseda Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu Hoesung Lee.

Panel vydal ďalšiu, tretiu časť veľkého hodnotenia stavu klímy. Dokument sa volá Zmierňovanie (mitigácia) klimatickej zmeny a zaoberá sa zásahmi, ktoré môžu urobiť štáty, priemysel, mestá či jednotlivci.

Aj keď vedci zvolili pomerne diplomatický jazyk a hovoria, že sme „iba na križovatke“ z ich záverov vyplýva, že ciele udržania globálneho oteplenia pod 1,5, respektíve dva stupne Celzia sú prakticky nerealizovateľné.

Čo zmôžu ľudia proti zmene klímy: Aké kroky by ľudia mali podniknúť, aby zmiernili dosahy zmeny klímy? Zozbierali sme niektoré zo zaujímavých otázok, na ktoré vedci v správe odpovedali.

V krátkosti z vedy a techniky:

Návod na človeka je úplný: Vedci doplnili medzery v skladačke ľudského genómu, v ktorej takmer dvadsať rokov čosi chýbalo. Zmapovanie úplného ľudského genómu pomôže spresniť pátranie po genetických príčinách ochorení a odhaliť viac aj o evolúcii človeka.

Mravce vedia vyčuchať rakovinu: Trénované psy vedia vycítiť, či má človek rakovinu. Ich nevýhodou je, že môže trvať aj rok, kým psy prejdú tréningom. Vedci sa preto posledné roky obzerajú po menších pomocníkoch. Nedávno sa ukázalo, že rakovinu vedia vyňuchať aj vycvičené mravce či drobné červy.

Nový Kirby je dokonalý oddych: Nový Kirby je pokojnou oázou pre vyčerpaného a unaveného hráča, alebo toho, kto si chce hru jednoducho užívať bez toho, aby sa musel hodiny pripravovať. Nebude vás trestať za každú jednu chybu, nebude od vás vyžadovať dokonalé ovládnutie postavy a v podstate vás ani nenechá zomrieť. Nový Kirby je ukážkovou oddychovou hrou.

