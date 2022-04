Ranný brífing: Putin sa už zamotáva do vlastných lží, Kotleba skončil

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ruský prezident Vladimir Putin hovoril o vznešených cieľoch vojny na Ukrajine, masaker v Buči hodil na Britov. Vytiahol aj Sýriu a protirečil predošlým verziám Kremľa. Odsúdený extrémista Marian Kotleba prišiel o poslanecký mandát, nemôže byť ani poslaneckým asistentom. Ak sa pokúsi dostať do rokovacej sály, môže ísť do väzenia.

Taliani hovoria o zadržaných jachtách, majetky zhabali ruským oligarchom aj v ďalších krajinách. No na Slovensku sa ani po mesiaci a o pol od ruského útoku na Ukrajinu ľuďom zo sankčných zoznamov nič nestalo. Odhaduje sa pritom, že u nás majú ruskí podnikatelia viac ako tisíc firiem. Prečo naše úrady nezasiahli a zmení sa to? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Športové fórum 2022: Ako profesionalizovať šport na Slovensku, rozdeľovať prostriedky transparentne, vytvoriť lepšie podmienky pre aktívnych reprezentantov aj začínajúce talenty, nadchnúť mládež pre pohyb a dohnať dlh v budovaní športovej infraštruktúry? To sú len niektoré z otázok, ktorým sa budú venovať účastníci konferencie Športové fórum 2022. Podujatie sa uskutoční v piatok 22. apríla v AC Hotel Bratislava Old Town na Vysokej ulici. Zúčastniť sa ho môžete osobne, aj online.

Putin hodil Buču na Britov. Vytiahol aj Sýriu, protirečil predošlým verziám Kremľa

Ruský prezident Vladimir Putin počas prejavu pri rakete v kozmodróme Vostočnyj. (zdroj: TASR/AP)

Preživšie obete násilností v Buči si z úst ruského prezidenta Vladimira Putina vypočuli, že masaker bol iba „zinscenovanou provokáciou britských tajných služieb“. Putin to vyhlásil po rokovaní so svojím najbližším spojencom, bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Obaja sa stretli pri príležitosti dňa kozmonautiky v areáli kozmodrómu Vostočnyj na ruskom Ďalekom východe.

„Vo svojom prejave vo Vostočnom Putin použil ačohentizmus aj dezinformácie, aby sa pokúsil odvrátiť pozornosť od zverstiev ruských vojakov,“ hodnotí spoločnú tlačovku Putina a Lukašenka televízia CNBC.

„V jednom momente sa posťažoval, že NATO tiež spôsobilo smrť civilistov v bojoch, a naznačil, že rozhorčenie Západu nad smrťou civilistov v Buči je pokrytecké,“ dodáva televízia.

Dezinformácie zasa Putin použil v prípade, keď Buču pripodobňoval k situácii v Sýrii, kde Rusko bojovalo na strane sýrskeho diktátora Bašára Asada. Putin tvrdí, že „Západ zinscenoval útok chemickými zbraňami v Sýrii s cieľom usvedčiť z tohto útoku Asada“. Šéf Kremľa presviedčal novinárov, že teraz Západ rovnako „zinscenoval“ masaker v Buči, aby mohol obviniť ruských vojakov.

Putin svojimi vyjadreniami o Sýrii podrýva doterajšiu verziu Kremľa o chemických útokoch. Doteraz sa Moskva snažila vyviňovať Asada tvrdením, že „chemické látky sa dostali do ovzdušia, pretože sýrske lietadlá zhodili bomby na sklad povstaleckej skupiny, v ktorom skladovali chemikálie“.

Konečne Ukrajinu nazývame susedom: Napriek hroznému šovinistickému slovníku, ktorý používajú, v jednom majú ideológovia ruského sveta pravdu. Oni majú Ukrajinu za vlastnú – dokonca aj proti vôli jej obyvateľov – a my nie. Ešte nie. Toto sa mení a tou zmenou je vojna, píše Zuzana Kepplová.

Napriek hroznému šovinistickému slovníku, ktorý používajú, v jednom majú ideológovia ruského sveta pravdu. Oni majú Ukrajinu za vlastnú – dokonca aj proti vôli jej obyvateľov – a my nie. Ešte nie. Toto sa mení a tou zmenou je vojna, píše Zuzana Kepplová. Vojna svetov: Rusko potrebuje Európsku úniu, Únia nepotrebuje Rusko, ktoré do Európy exportuje de facto len zbrane, energie a dezinformačné lži. Zaobídeme sa bez všetkého. Aj keď to nebude jednoduché a ani zo dňa na deň, dá sa, píše Ivan Štefanec.

Putinov kamarát aj sivá eminencia. Ukrajina tlačí na proruských politikov aj médiá

Viktora Medvedčuka, Putinovho spojenca na Ukrajine, zadržali tajné služby. (zdroj: SITA/AP)

Počas revolúcie v roku 2014 na kyjevskom Námestí nezávislosti hovoril, že bude bojovať za priateľstvo s Ruskom. Rusko podľa neho nie je agresor a Ukrajina je len umelo vytvorené teritórium, ktoré ovláda Západ.

Tieto slová nepochádzajú z úst ruského politika, ale lídra ukrajinskej strany Opozičná platforma – Za život Viktora Medvedčuka. Toho zadržala ukrajinská tajná služba.

Politika, ktorý je blízkym priateľom ruského prezidenta Vladimira Putina, ukrajinský súd už v máji minulého roka poslal do domáceho väzenia za vlastizradu a korupčné správanie. Medvedčuk však po začiatku vojny z domáceho väzenia ušiel a teraz môže byť aj nástrojom na výmenu zajatcov.

Ukrajina sa už od začiatku konfliktu snaží eliminovať vplyv Ruska v štáte. Niektoré jej kroky, ako je zákaz politických strán či médií, však vyvolávajú aj kritiku.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Rusi naďalej ostreľujú Charkov a raketami ničia civilnú infraštruktúru v Charkovskej aj Záporožskej oblasti. Zároveň sa zdá, že ruské dobývanie Mariupoľa vrcholí. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusi naďalej ostreľujú Charkov a raketami ničia civilnú infraštruktúru v Charkovskej aj Záporožskej oblasti. Zároveň sa zdá, že ruské dobývanie Mariupoľa vrcholí. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Tvrdá bitka o Mariupoľ: Najsilnejšie boje neustále prebiehajú v Mariupole. Ruské jednotky útočia na oceliareň Azovstal a námorný prístav, kde sa zdržujú ukrajinské jednotky. V meste už údajne prišlo o život až 20-tisíc civilistov. Humanitárne koridory sa opäť neotvorili nakoľko sú neustále napádané ruskými jednotkami. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Najsilnejšie boje neustále prebiehajú v Mariupole. Ruské jednotky útočia na oceliareň Azovstal a námorný prístav, kde sa zdržujú ukrajinské jednotky. V meste už údajne prišlo o život až 20-tisíc civilistov. Humanitárne koridory sa opäť neotvorili nakoľko sú neustále napádané ruskými jednotkami. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Príprava ruskej ofenzívy na Donbas: Ruská armáda sa plne sústredí na nový cieľ, ktorým má byť obsadenie regiónu Donbas na východe Ukrajiny a získanie kontroly nad územiami samozvaných separatistických republík. Rusi presúvajú svoje sily do oblastí okolo východnej Ukrajiny a pripravujú novú ofenzívu, čo ukazujú aj nové satelitné snímky, ktoré poskytla spoločnosť Maxar Technologies.

Ruská armáda sa plne sústredí na nový cieľ, ktorým má byť obsadenie regiónu Donbas na východe Ukrajiny a získanie kontroly nad územiami samozvaných separatistických republík. Rusi presúvajú svoje sily do oblastí okolo východnej Ukrajiny a pripravujú novú ofenzívu, čo ukazujú aj nové satelitné snímky, ktoré poskytla spoločnosť Maxar Technologies. Tisícky vojnových zločinov: Ukrajinská prokuratúra vyšetruje vyše 6-tisíc údajných vojnových zločinov spáchaných ruskou armádou. Celkovo bolo hlásených 6261 prípadov násilia na civilistoch a potvrdené je zavraždenie 191 detí.

Ukrajinská prokuratúra vyšetruje vyše 6-tisíc údajných vojnových zločinov spáchaných ruskou armádou. Celkovo bolo hlásených 6261 prípadov násilia na civilistoch a potvrdené je zavraždenie 191 detí. Dôkazy o vojnových zločinoch: Experti našli dôkazy o vojnových zločinoch na Ukrajine, ktorých sa dopustila ruská armáda. Dopustiť sa mala aj zločinov proti ľudskosti, konštatuje Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Podľa správy ruská armáda neprijala také nutné opatrenia, ako je primerané konanie a vyhýbanie sa útokom na také miesta, ako sú školy a nemocnice.

Experti našli dôkazy o vojnových zločinoch na Ukrajine, ktorých sa dopustila ruská armáda. Dopustiť sa mala aj zločinov proti ľudskosti, konštatuje Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Podľa správy ruská armáda neprijala také nutné opatrenia, ako je primerané konanie a vyhýbanie sa útokom na také miesta, ako sú školy a nemocnice. Biden už hovorí o genocíde: Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že vojna, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, sa rovná "genocíde" a ruský prezident Vladimir Putin sa pokúša "vymazať čo i len myšlienku byť Ukrajincom". Biden tak potvrdil, svoje predchádzajúce vyjadrenia, podľa ktorých sa ruský prezident voči Ukrajine dopúšťa genocídy.

Americký prezident Joe Biden vyhlásil, že vojna, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, sa rovná "genocíde" a ruský prezident Vladimir Putin sa pokúša "vymazať čo i len myšlienku byť Ukrajincom". Biden tak potvrdil, svoje predchádzajúce vyjadrenia, podľa ktorých sa ruský prezident voči Ukrajine dopúšťa genocídy. USA a NATO ako legálny cieľ: Rusko bude považovať vozidlá USA a NATO na Ukrajine za legálne ciele. "Dávame Američanom a ostatným obyvateľom Západu najavo, že pokusy spomaliť našu špeciálnu operáciu, spôsobiť maximálne škody našim formáciám v Doneckej a Luhanskej republike budú tvrdo potlačené," vyhlásil hovorca ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov.

Rusko bude považovať vozidlá USA a NATO na Ukrajine za legálne ciele. "Dávame Američanom a ostatným obyvateľom Západu najavo, že pokusy spomaliť našu špeciálnu operáciu, spôsobiť maximálne škody našim formáciám v Doneckej a Luhanskej republike budú tvrdo potlačené," vyhlásil hovorca ruského ministra zahraničia Sergej Rjabkov. Zelenskyj chce lietadlá: Ukrajinský prezident Zelenskyj žiada od Západu ďalšie dodávky zbraní. V novom videu vymenoval konkrétne zbrane, ktoré ukrajinská armáda potrebuje, medzi iným aj odpaľovacie raketové systémy či vojenské lietadlá.

Zo zahraničných webov:

Kotleba dostane už len 700 eur. Nemôže byť už ani asistentom poslanca

Marian Kotleba už nie je poslancom. (zdroj: TASR)

Napriek tomu, že bol šéf ĽSNS Marian Kotleba právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, chce chodiť do parlamentu aj naďalej ako poslanec. Odborník na trestné právo Peter Kováč aj štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Ondrej Dostál upozorňujú, že za pokus dostať sa do rokovacej sály Národnej rady môže skončiť aj za mrežami.

Kotlebu právoplatne odsúdil Najvyšší súd 5. apríla na podmienečný trest za prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Ak podmienku počas najbližších 18 mesiacov poruší, musí ísť na šesť mesiacov do väzenia.

Vyhlásením rozsudku Kotlebovi 5. apríla automaticky zanikol mandát poslanca. Do parlamentu môže prísť už len ako návšteva, ale nesmie ísť do rokovacej sály. Tá je vyhradená len pre poslancov. Či to Kotleba bude rešpektovať, sa môže ukázať už 26. apríla, keď sa začína najbližšia schôdza parlamentu.

Keďže šéf ĽSNS už nie je poslancom, musí tiež odovzdať notebook a tlačiareň, ktoré dostal ako člen Národnej rady. Nemôže sa stať ani asistentom poslanca a nemá nárok na odstupné. Jediné, čo ešte môže očakávať, je alikvotná časť z jeho aprílového mesačného platu poslanca. Mesačne bral aj s náhradami 5440 eur v hrubom.

V krátkosti z domova:

Vojna policajtov sa blíži k rozuzleniu: Zvláštne situácie okolo zadržania Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu či odkazy medzi Generálnou prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry znovu pripomenuli, že na pozadí boja proti korupcii na najvyšších miestach prebieha aj vojna policajtov a prokurátorov. Kto ju začal, kto v nej vystupuje a v akej fáze sa jednotlivé stíhania nachádzajú, teraz vysvetľujeme v sérii otázok a odpovedí.

Zvláštne situácie okolo zadržania Ľudovíta Makóa a Borisa Beňu či odkazy medzi Generálnou prokuratúrou a Úradom špeciálnej prokuratúry znovu pripomenuli, že na pozadí boja proti korupcii na najvyšších miestach prebieha aj vojna policajtov a prokurátorov. Kto ju začal, kto v nej vystupuje a v akej fáze sa jednotlivé stíhania nachádzajú, teraz vysvetľujeme v sérii otázok a odpovedí. V detskej liečebni porušujú práva: Keď mala Valentína Gabrišová dvanásť rokov, prežívala v dôsledku rozvodu rodičov a chronických zdravotných ťažkostí náročné obdobie. Po pokuse o samovraždu bola s otravou hospitalizovaná v Detskej fakultnej nemocnice Košice, odkiaľ po asi troch dňoch nastúpila do Detskej psychiatrickej liečebne v obci Hraň. V liečebni sa našli porušenia viacerých základných práv a slobôd.

Keď mala Valentína Gabrišová dvanásť rokov, prežívala v dôsledku rozvodu rodičov a chronických zdravotných ťažkostí náročné obdobie. Po pokuse o samovraždu bola s otravou hospitalizovaná v Detskej fakultnej nemocnice Košice, odkiaľ po asi troch dňoch nastúpila do Detskej psychiatrickej liečebne v obci Hraň. V liečebni sa našli porušenia viacerých základných práv a slobôd. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 2 538 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 7 983 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 528 pacientov, pribudlo aj 25 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny nedostal žiaden človek.

Boj o Korytnicu. Najprv Kočner, potom Prešovčan a teraz Rusi

Kúpele Korytnica doplácajú na to, že priťahujú pochybných podnikateľov. (zdroj: INDEX)

Originál z Korytnice. Tak sa má volať minerálka, ktorú by chcela na trh uviesť spoločnosť Zoteks. Fanúšikovia minerálnej vody, ktorá kedysi patrila medzi najobľúbenejšie na Slovensku, sa však z návratu legendy tešiť nemôžu.

Okolo plničky minerálky, ktorá sa nachádza v zatvorených korytnických kúpeľoch, je mnoho otáznikov. Umocňujú ich nielen súdne spory, ale pochybnosti o nových majiteľoch. Navyše, nad zatvorenou časťou kúpeľov sa stále vznáša tieň mafiána Mariana Kočnera.

Ak by kúpele Korytnica ležali v inom štáte, zrejme by boli vyhľadávanou turistickou lokalitou s návštevníkmi z celého sveta. Lenže sa nachádzajú na Slovensku a v istom čase sa do nich zahľadel mafián Marian Kočner.

Doteraz v regióne kolujú historky o tom, akými zákulisnými ťahmi sa ku kúpeľom prepracoval. Napokon, Korytnicu isto pozná, keďže leží kúsok popri ceste medzi jeho rodným Ružomberkom a Donovalmi, kde vo veľkom podnikal.

V krátkosti z ekonomiky:

Krajniak nemá na rodičovský bonus spojencov: Vláda minulý týždeň s pripomienkami schválila reformu prvého dôchodkového piliera z dielne ministra práce Milana Krajniaka. Súčasná verzia síce obsahuje niekoľko zmien oproti pôvodnému návrhu, konečná dohoda medzi koaličnými partnermi však stále neexistuje. Júnové schvaľovanie v parlamente tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude sprevádzať viacero pozmeňujúcich návrhov.

Vláda minulý týždeň s pripomienkami schválila reformu prvého dôchodkového piliera z dielne ministra práce Milana Krajniaka. Súčasná verzia síce obsahuje niekoľko zmien oproti pôvodnému návrhu, konečná dohoda medzi koaličnými partnermi však stále neexistuje. Júnové schvaľovanie v parlamente tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude sprevádzať viacero pozmeňujúcich návrhov. Nájomné byty šité pre blízke firmy: Státisícové pokuty rozdal Úrad pre verejné obstarávanie samosprávam za to, že pri výstavbe nájomných bytov porušovali zákon. Podľa zistení úradu sa o zákazky riadne nesúťažilo, v mnohých prípadoch boli šité na mieru konkrétneho developera. Obce, ktoré sankcie už uhradili, majú smolu. Tým ostatným svitá nádej, že im štát pohľadávku odpustí. V parlamente totiž prešiel do druhého čítania návrh, ktorý to umožní.

Státisícové pokuty rozdal Úrad pre verejné obstarávanie samosprávam za to, že pri výstavbe nájomných bytov porušovali zákon. Podľa zistení úradu sa o zákazky riadne nesúťažilo, v mnohých prípadoch boli šité na mieru konkrétneho developera. Obce, ktoré sankcie už uhradili, majú smolu. Tým ostatným svitá nádej, že im štát pohľadávku odpustí. V parlamente totiž prešiel do druhého čítania návrh, ktorý to umožní. Odborári ohlásili protesty: Odborári pripravujú protestné aktivity, ktorými chcú poukázať na výrazné zdražovanie na Slovensku. Protesty sa uskutočnia 21. apríla v Košiciach, 30. apríla v Žiline a 7. mája v Trnave, informoval šéf Odborového zväzu Kovo Emil Machyna. Ak tieto tri protesty podľa neho nepomôžu, odborári začnú pripravovať generálny štrajk.

Prvá nominácia Slovenska na MS je známa. Sú v nej siedmi medailisti z Pekingu

Tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay a generálny manažér Miroslav Šatan. (zdroj: TASR)

Prvá nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na prípravu pred MS 2022 vo Fínsku je známa. Figuruje v nej aj sedem bronzových medailistov zo zimnej olympiády v Pekingu.

Brankári Patrik Rybár a Matej Tomek, obrancovia Michal Čajkovský, Peter Čerešňák, Mislav Rosandič i útočníci Michal Krištof a Pavol Regenda.

Prípravu na svetový šampionát odštartujú zverenci trénera Craiga Ramsayho v utorok 19. apríla.

"V nominácii máme mix hráčov. Zatiaľ nie sú všetci voľní pre reprezentačné potreby ale máme k dispozícii hráčov, ktorých potrebujeme vyskúšať ale aj hráčov, ktorí boli súčasťou bronzového tímu na olympiáde. Všetci dostanú príležitosť presvedčiť trénerov, aby mohli pokračovať v príprave ďalej. Máme aj hráčov, ktorí sa do olympijského výberu nedostali, ale teraz majú znova šancu bojovať o reprezentačný dres a dostať sa na majstrovstvá sveta," povedal na margo nominácie generálny manažér Miroslav Šatan.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Koncentrácie peľu stúpajú. Alergikom sa bude žiť ťažšie, hovorí výskum

Peľ bude alergikom v budúcnosti strpčovať život ešte viac. (zdroj: Adobe Stock)

Jar so sebou prináša mnoho pozitív ako napríklad viac slnka a dlhšie a teplejšie dni. No pre milióny ľudí na celom svete znamená aj zhoršenie zdravotného stavu a príchod alergií.

V súčasnosti nimi trpí približne desať až tridsať percent dospelých a až štyridsať percent detí.

Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že do roku 2050 sa toto číslo ešte zvýši. Odhady hovoria, že v tomto čase bude alergiami trpieť približne polovica obyvateľov planéty.

Ak ste mali pocit, že posledné roky sa vaša alergia objavuje skôr, trvá dlhšie a je silnejšia, vôbec nemusí ísť len o subjektívny dojem.

V novej štúdii, ktorú uverejnil odborný časopis Nature Communications, vedci hovoria, že peľová sezóna bude v dôsledku klimatickej zmeny čoraz intenzívnejšia.

V krátkosti o zdraví:

Ako sa vyrovnať so smútkom: Aj keď o smútku uvažujeme ako o niečom, čo nastane až po smrti, často sa začína dlho pred jej príchodom. Môže sa začať hneď, ako si uvedomíme, že smrť je pravdepodobná. Akonáhle je smrť na obzore, hoci len ako možnosť, je prirodzené, že začneme smútiť, hoci to nemusíme dávať nikomu najavo. Mnohí z nás tento smútok zažili bez toho, aby si uvedomili, že preň existuje aj označenie. Je to predvídavý (resp. anticipačný) smútok.

Aj keď o smútku uvažujeme ako o niečom, čo nastane až po smrti, často sa začína dlho pred jej príchodom. Môže sa začať hneď, ako si uvedomíme, že smrť je pravdepodobná. Akonáhle je smrť na obzore, hoci len ako možnosť, je prirodzené, že začneme smútiť, hoci to nemusíme dávať nikomu najavo. Mnohí z nás tento smútok zažili bez toho, aby si uvedomili, že preň existuje aj označenie. Je to predvídavý (resp. anticipačný) smútok. Nový liek na rakovinu prostaty: Jedným z prvých pacientov, ktorému lekári podali liek PSMA-617, bol štyridsaťdvaročný muž s pokročilou rakovinou prostaty, ktorá už metastázovala do kostí i zvyšku tela. Už po niekoľkých dňoch po užití PSMA-617 hovoril o pocite úľavy. Onedlho začali ustupovať aj metastázy. Vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles označili PSMA-617 za jeden z najúspešnejších príbehov v nukleárnej medicíne.

Jedným z prvých pacientov, ktorému lekári podali liek PSMA-617, bol štyridsaťdvaročný muž s pokročilou rakovinou prostaty, ktorá už metastázovala do kostí i zvyšku tela. Už po niekoľkých dňoch po užití PSMA-617 hovoril o pocite úľavy. Onedlho začali ustupovať aj metastázy. Vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles označili PSMA-617 za jeden z najúspešnejších príbehov v nukleárnej medicíne. Nespavosťou k cukrovke: Dlhý čas zaspávania, opakované zobúdzanie sa počas noci či budenie sa skoro ráno sú hlavnými znakmi nespavosti. Jej následkom sú časté výkyvy nálad počas dňa a ospalosť. Podľa zistení vedcov však nespavosť môže zapríčiniť aj ďalšie zdravotné komplikácie. Výskum naznačuje, že nespavosť by mohla zvýšiť aj riziko cukrovky druhého typu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Venhart. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aké to je uchádzať sa o ERC grant? V čom je to také ťažké, že ho na Slovensku zatiaľ získal len jeden vedec? Je jadrová energia zelená? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s jadrovým fyzikom Martinom Venhartom.

Podcasty SME

Zoom: Konečne odhalili celú mapu človeka

Konečne odhalili celú mapu človeka Vedátorský podcast: Boj proti klimatickej zmene? Lietať najviac raz za tri roky, elektroniku využívať až sedem

Karikatúra

Nové SNP. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Marinovaný pstruh. (zdroj: www.cookingshow.sk)

Veľká noc na tanieri: Pôst vystrieda hostina lásky. Majstri svojho remesla vybrali pre čitateľov SME niekoľko veľkonočných receptov.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť po veľkonočných sviatkoch.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.