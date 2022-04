Ranný brífing: Fica môže väzba obísť, Borguľa zo seba robí obeť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Expremiér a v súčasnosti obvinený poslanec parlamentu Robert Fico sa väzbe môže vyhnúť aj napriek súhlasu poslancov. Zdĺhavé rozhodovanie parlamentu o väzbe predsedu Smeru totiž môže spôsobiť, že už na ňu nebude žiadny dôvod.

Martin Borguľa je ďalším predstaviteľom Sme rodina, ktorý tvrdí, že je obeťou nespravodlivého stíhania zo strany NAKA. Je obvinený z korupcie, podľa vlastných slov ho však vydierali, nič zlé neurobil, no aj tak zaplatil, aby mal pokoj.

Boris Kollár sa už zase vyhráža odchodom z koalície, na odchod znovu vyzýva ministra vnútra a nepáči sa mu, že polícia obvinila jeho poslanca z korupcie. Odvoláva sa Roman Mikulec, parlament sa zaoberá aj Robertom Ficom a žiadosťou na jeho vzatie do väzby. Čo sa deje vo vládnej koalícii? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Dôvody na Ficovu väzbu môžu pominúť skôr, než o nej parlament rozhodne

Poslanec Robert Fico. (zdroj: SITA)

Zdĺhavé rozhodovanie parlamentu o väzbe predsedu Smeru Roberta Fica môže spôsobiť, že už na ňu nebude žiadny dôvod. Ani po týždni od Ficovho obvinenia sa totiž poslanci nedostali k hlasovaniu o súhlase s väzobným stíhaním.

Kolúzna väzba má pritom zabrániť obvineným, aby na slobode ovplyvňovali svedkov. Pre Fica to žiada prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ladislav Masár.

"Ak už kľúčoví svedkovia budú vypočutí, sudca už nemusí vidieť dôvod na kolúznu väzbu, ktorá má ovplyvňovaniu svedkov zabrániť," tvrdí bývalá prokurátorka a advokátka Eva Mišíková.

Keď v roku 1999 žiadali vyšetrovatelia väzobne stíhať vtedajšieho poslanca HZDS Ivana Lexu, celý proces trval dva týždne, hoci vtedy poslanci rozhodovali nielen o súhlase na prípadnú väzbu, ale aj o zbavení poslanca trestnoprávnej imunity.

Za dva dni potom parlament stihol rozhodnúť o súhlase na väzbu, policajti Lexu vypočuli a ešte v rovnaký deň bol vzatý do väzby aj s pripravenou zubnou kefkou.

V prípade Fica bude proces pokračovať ešte minimálne budúci týždeň, keď by mali poslanci aj hlasovať. Od začatia stíhania tak uplynú minimálne dva týždne.

Výbor odporučil Ficovo väzobné stíhanie: Mandátový výbor súhlasil s vydaním Roberta Fica na väzobné stíhanie. Poslankyne Sme rodina Monika Péter a Petra Hajšelová sa pri hlasovaní zdržali. Ich rozhodnutie potvrdzuje, že koalícia sa pri súhlase na vydanie Fica pred sudcu, aby rozhodol o väzbe, nemôže spoliehať. Rozhodnutie výboru nie je záväzné, pre poslancov má len odporúčací charakter.

Mandátový výbor súhlasil s vydaním Roberta Fica na väzobné stíhanie. Poslankyne Sme rodina Monika Péter a Petra Hajšelová sa pri hlasovaní zdržali. Ich rozhodnutie potvrdzuje, že koalícia sa pri súhlase na vydanie Fica pred sudcu, aby rozhodol o väzbe, nemôže spoliehať. Rozhodnutie výboru nie je záväzné, pre poslancov má len odporúčací charakter. Ficovi svitla nádej: Kollárovi sa z koalície nijako nechce, navyše konečne prešla oholená súdna mapa, takže to s jeho zlosťou nebude až také pálivé. Netrúfneme si dnes povedať, čo presne bude predmetom tohto obchodu, ale ak Mikulec prežil dodnes, prežije aj zajtra a Ficovi predsa len svitla aspoň nádej, že za mreže sa pozrie až po prípadnom právoplatnom odsúdení, píše Peter Tkačenko.

Korupčné podozrenia sa okolo neho točili dávno. Kto je obvinený poslanec Borguľa

Poslanec parlamentu za Sme rodina Martin Borguľa. (zdroj: SITA)

Za vlád Smeru bral ako člen strany dotácie na svoju elektráreň, v predraženej zákazke mal upratovať priestory ministra obrany Františka Kašického za Smer a jeho rodinná firma bez súťaže prenajímala priestory Viere Tomanovej zo Smeru.

Keď sa bývalý člen Smeru Martin Borguľa dostal vo voľbách pred dvoma rokmi na kandidátke Sme rodina do parlamentu, viacerí koaliční politici s tým mali problém. "Ja by som ho určite na kandidátku nedal," povedal vtedy líder OĽaNO Igor Matovič s tým, že za Borguľu bude zodpovedať jeho stranícky šéf Boris Kollár.

Teraz Martin Borguľa čelí obvineniu, že dal v roku 2018 úplatok 50-tisíc eur za to, aby ho nevyšetrovala NAKA. Podľa portálu Zregionu.sk bol vtedy podozrivý z ovplyvňovania zákaziek Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.

Borguľa na tlačovej konferencii priznal, že peniaze odovzdal s tým, že nešlo o úplatok, ale že bol tesne pred komunálnymi voľbami vydieraný. Nepotreboval vraj zakryť žiadny trestný čin. Vydieranie však polícii neoznámil. Obhajuje sa tým, že políciu v tom čase podľa neho ovládal Smer - a práve policajti ho vydierali.

Na otázku, prečo vydieranie neoznámil hneď po voľbách vo februári 2020, odpovedal na tlačovej konferencii nejasne. "Tá strana, kde sme boli sprostredkovateľ a vydieraný, tí chceli nájsť pravdu a tí podali trestné oznámenie na toho, kto vydieral," reagoval Borguľa.

Obvinenie Borguľu dohody nezničilo: Pre obvinenie Borguľu hrozilo, že zo súdnej mapy opäť nič nebude. Za reformu súdov však napokon hlasovali všetci poslanci z vládnych strán, Kolíkovej reforma získala 91 hlasov. Musela však pristúpiť k toľkým kompromisom, že v porovnaní s jej pôvodným plánom ide iba o čiastočné riešenie.

Pre obvinenie Borguľu hrozilo, že zo súdnej mapy opäť nič nebude. Za reformu súdov však napokon hlasovali všetci poslanci z vládnych strán, Kolíkovej reforma získala 91 hlasov. Musela však pristúpiť k toľkým kompromisom, že v porovnaní s jej pôvodným plánom ide iba o čiastočné riešenie. Symbolické spojenie Smeru a Sme rodiny: Občan Borguľa je dokonalou ilustráciou, kde sa stretávajú predstavy Smeru a Sme rodiny o výkone politiky a konzumácii moci. Je preto príznačné, že práve Borguľa je ďalším poslancom súčasného parlamentu, ktorý sa dočkal obvinenia, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Štát nevie, kto je chudobný: Vláda počíta s jednorazovou aj opakovanou pomocou, no sústredí sa najmä na rodiny s deťmi. Podporiť ich chce vyššími prídavkami na dieťa, vyšším daňovým bonusom aj príspevkom na krúžky. V súčasnom systéme je však prakticky nemožné poskytnúť adresnú pomoc najchudobnejším. Rizikom chudoby je ohrozených 615-tisíc obyvateľov, no štát nevie, ktorí presne to sú.

Mikulec opäť čelí odvolávaniu: Poslanci začali rokovanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca. Inicioval ju opozičný Smer. Opozícia mu vyčíta medializované informácie o jeho údajnom priamom zasahovaní do "živých" trestných vecí. O odvolávaní ministra Mikulca sa bude v parlamente hlasovať dnes o 11:00.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 395 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 6 785 vzoriek testov. V nemocniciach aktuálne leží 901 pacientov, pribudlo aj 11 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 33 ľudí.

Neohrozovali iba seba, ruskí okupanti v Černobyli hazardovali

Zničená dodávka ruských okupantov neďaleko černobyľského sarkofágu. (zdroj: TASR/AP)

Cesta k Černobyľu je ešte stále posiata porozhadzovanými škatuľami na prídel potravín, ktoré tam nechali ruskí vojaci. Kde-tu vidno prázdne nábojnice. Ruské jednotky ovládli odstavenú jadrovú elektráreň v Černobyli už v prvý deň invázie na Ukrajinu a okupovali ju vyše mesiaca.

Ruskí vojaci po sebe podľa agentúry AFP zanechali "nenápadné, ale hrozivé varovanie" pred rizikom, ktorým je vojenská invázia pre zraniteľný areál. Rusi sa v areáli správali barbarsky, zhodnotila česká jadrová fyzička Dana Drábová.

"Tu, v hline na jednom z najrádioaktívnejších miest na svete, si ruskí vojaci budovali zákopy," píše v úvode minulotýždňovej reportáže z Černobyľa agentúra Associated Press.

Zároveň agentúra pripomína, že už v prvých hodinách invázie vtrhli ruské jednotky aj s ťažkou technikou do černobyľskej uzavretej zóny a rozvírili vysoko kontaminovanú pôdu.

Personál elektrárne držali okupanti v areáli pod hrozbou zastrelenia, pracovníci museli spávať na stoloch a k jedlu sa dostali iba dvakrát denne. "Aj teraz, niekoľko týždňov po odchode Rusov, musím sám seba upokojovať," hovorí hlavný bezpečnostný inžinier elektrárne Valerij Semenov pre agentúru Associated Press. Pracoval 35 dní za sebou a spal tri hodiny denne.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Kým Európska únia už niekoľko týždňov diskutuje o tom, ako sa odstrihnúť od dodávok ruských surovín, Gazprom prestal dodávať plyn do Poľska a Bulharska. Zdá sa, že jednostranný krok Ruska povedie k urýchleniu plánov na zbavenie sa závislosti od ruských surovín. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ľudia ako Hitler a Putin robia stále rovnaké chyby: Označujú ho za jedného z najvýznamnejších mladých európskych mysliteľov. Svojím bestsellerom Ľudskosť presviedča celý svet, že ľudia sú dobrí, evolučne nastavení na spoluprácu a priateľské správanie, pričom zlo je akási odchýlka od našej skutočnej podstaty. S holandským historikom a autorom Rutgerom Bregmanom sme sa exkluzívne porozprávali o tom, čo si myslí o vojne na Ukrajine.

Pomalý a metodický postup: Ruské jednotky postupujú pomaly, ale metodicky. Podľa Inštitútu pre štúdium vojny postupujú z Izjumu juhozápadne smerom k Barvinkovu a juhovýchodne smerom k Slavjansku. Pokračujú tiež v obkľučovaní mesta Rubižne. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Strata ukrajinských usadlostí: Ukrajina priznala stratu niekoľkých miest a dedín vo východných regiónoch. Podľa hovorcu ukrajinskej armády trvajú ťažké boje na troch frontoch, pričom ruské sily sú posilňované a zásobované zo základní v Rusku. Napriek strate územia ukrajinské sily uviedli, že len v Doneckej a Luhanskej oblasti odrazili deväť nepriateľských útokov.

Azovstaľ pod útokom: Oceliareň Azovstaľ v Mariupoli je opäť pod útokom. V komplexe sa ukrývajú aj civilisti. V Mariupoli nebudú otvorené žiadne koridory pre evakuáciu civilistov. Pred týždňom Rusko zmenilo taktiku, keď Putin nariadil, aby bol komplex zablokovaný.

Plyn ako zbraň: Rusko varuje, že môže obmedziť dodávky plynu aj do iných krajín Európskej únie. K odstaveniu podľa hovorcu Kremľa Peskova dôjde pri odmietnutí platby za plyn v rubľoch. Peskov odmietol obvinenia, že sa Rusko snaží dodávkami plynu vydierať krajiny Európskej únie.

Karma je krutá vec: Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak reagoval na výbuchy v troch ruských oblastiach neďaleko ukrajinských hraníc. Udalosti označil za karmu, teda za osud, ktorý si Rusko tvorí vlastným konaním.

Zo zahraničných webov:

Začnú sa hody developerov? Schválili Holého stavebný zákon

Podpredseda vlády Štefan Hollý a predseda parlamentu Boris Kollár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Po takmer polstoročí bude mať Slovensko novú stavebnú legislatívu. Cez parlament prešli návrhy nových stavebných zákonov, ktoré pripravoval tím pod vedením vicepremiéra za Sme rodina Štefana Holého. Slovensko tak čaká revolúcia v schvaľovaní.

"Nie opravu, nie novelizáciu, nie prevarenie toho starého zlepeného. Schválili sme úplne nový zákon, ktorý bude moderný a bude reflektovať potreby obyčajných ľudí," uviedol Holý.

Cesta k jeho schvaľovaniu bola dlhá a v mnohých smeroch vyvolávala kontroverzie. Aké základné zmeny prinesie nový zákon? INDEX sa na ne pozrel cez otázky a odpovede.

V krátkosti z ekonomiky:

Bez ruského plynu vydržíme do jesene: Ruský plynárenský gigant Gazprom zastavil dodávky plynu do Poľska a Bulharska. Jeho zámienkou bolo, že tamojšie plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmietli za plyn platiť v rubľoch. Podobný osud možno čaká aj Slovensko. Odpojenie od plynu nám zrejme hrozí okolo 20. mája, kedy má Gazpromu zaplatiť ďalšiu faktúru za dodávku plynu.

Poľsko a Bulharsko dostávajú plyn z EÚ: Poľsko a Bulharsko dostávajú plyn od svojich susedov z EÚ, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa nej to svedčí o obrovskej solidarite členmi Únie a aj o efektívnosti minulých investícií do interkonektorov a inej plynárenskej infraštruktúry.

Roboty budú na nudnú prácu: Vo firmách a inštitúciách preberá postupne časť práce za ľudí umelá inteligencia. Poradí si s odpoveďami na jednoduché otázky, prípadne prevezme tie často sa opakujúce. Na jednej strane tak „technika" časť práce odoberie, na druhej strane inú prácu, zložitejšiu, ľuďom dá.

Real mal prehrať o päť gólov, má viac životov ako mačka

Karim Benzema oslavuje svoj gól. (zdroj: TASR/AP)

Cristiano Ronaldo a Lionel Messi sú najlepší hráči tohto tisícročia, ale svoj absolútny herný vrchol majú už za sebou. Je nevídané, že zrejme najlepší na svete je dnes hráč, ktorý v decembri oslávi tridsaťpäť.

Viac ako desaťročie bol útočník Realu Madrid Karim Benzema v tieni spomínanej dvojice, ale to už neplatí. Francúz je momentálne na absolútnom výslní, prežíva najlepšie obdobie svojej kariéry a je v najlepšej fyzickej kondícii.

Futbalisti Manchestru City v prvom semifinále Ligy majstrov doma zdolali Real Madrid po gólovej prestrelke 4:3. A dvoma gólmi opäť zažiaril Benzema. „Súper bol jasne lepší, ale Realu sa podaril zázrak,“ napísal Jose Maria Rodriguez z denníka Marca.

„Ako je to možné? Majú totiž útočníka, ktorý dokáže v maximálne náročných momentoch streliť dva góly. A to s genialitou hraničiacou so šialenstvom,“ dodal Rodriguez.

Novinár z denníka AS Tomás Roncero ospevoval: „Real Madrid je ako Rocky, vždy vstane. Sme nesmrteľní. Máme Benzemu.“

Mal oslavovať Lasicu. Art Film Fest zrušili, nedostal sľúbenú podporu

Prezident Art Film Festu Milan Lasica počas počas slávnostného otvorenia festivalu v roku 2021. (zdroj: TASR)

Mal to byť ročník, ktorý sa mal niesť v duchu spomienky na Milana Lasicu. Prezident Art Film Festu zomrel vlani v lete vo veku 81 rokov. Festival v Košiciach však nebude mať možnosť svoje plány zrealizovať, mesiac a pol pred jeho plánovaným otvorením vedenie oznámilo, že nebude.

Festival chcel okrem iného pokračovať v relatívne novej sekcii Susedia online, do programu zaradil divácke hity z Maďarska, Rakúska, Poľska a Ukrajiny. Najnovšiu tvorbu mali prísť prezentovať RTVS a JOJ a Juraj Jakubisko sa chystal rozprávať o svojich obľúbených filmoch a režiséroch.

Art Film Fest dostal na to bez váhania komisie podporu z Audiovizuálneho fondu. Bola vo výške 220-tisíc eur, doteraz najvyššia. Napriek tomu to nestačilo. Art Film Fest potreboval pomoc aj od iných subjektov, ale nedostal ju.

Už keď boli dohodnuté filmy a festival vedel, koho chce pozvať a koho oceniť, niektoré spoločnosti alebo inštitúcie od prisľúbenej pomoci dokonca odskočili.

V krátkosti z kultúry:

Depp sa hanbí za vtipy o Heardovej: Johnny Depp vypovedal na súde v americkom štáte Virginia, kde svoju bývalú manželku Amber Heardovú žaluje za krivé obvinenia z domáceho násilia. O tom, akú podobu malo ich spolužitie, vypovedal štyri dni. Súčasťou toho bol aj krížový výslech a v sále sa púšťali viaceré obrazové i zvukové nahrávky, vyvrcholením bola expertíza psychologičky.

Český muž to má ťažké: Je úplne jedno, že svet už niekoľko desaťročí bojuje proti stereotypnému vnímaniu reality a že pracuje na tom, aby sme jeden druhého citlivo vnímali v akejkoľvek pestrosti. V Česku sa napriek tomu nájdu aj takí filmári, čo si idú tvrdohlavo svojím smerom. Do kín práve prinášajú pokračovanie hitu Po čom muži túžia.

Všetci muži Andyho Warhola: Interiérový dizajnér Jed Johnson, viceprezident Paramount Picture Jon Gould a maliar Jean-Michel Basquiat. Andy Warhol ich miloval všetkých troch, každého trochu iným spôsobom. Nová dokumentárna séria Denníky Andyho Warhola na Netflixe je skôr love story než analýza dobré známej kariéry tvorcu pop-artu. A práve preto funguje na divákov.

