Ranný brífing: Putin má zálusk na Moldavsko. Mal by tomu ale kto veliť?

Ruská armáda mohla na Ukrajine prísť už o deviateho generála. Podľa bývalého vrchného veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe to niečo vypovedá o ohromnej nekompetentnosti ruskej armády. A to si Vladimir Putin brúsi zuby aj na Moldavsko. Kremeľ vraj už o útoku rozhodol a dôjsť k nemu môže čoskoro.

Pôjde alebo nepôjde Robert Fico do väzby? Rozhodnúť o tom musí súd, no ešte predtým ho na stíhanie musí vydať parlament. A tak v Národnej rade môžeme sledovať politické divadlo, čo je len slušný spôsob, ako opísať to, čo sa tam naozaj odohráva. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Poslanci sa pre Fica hrajú na právnikov a sudcov

Poslanec Robert Fico. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ani po dvoch týždňoch od obvinenia Roberta Fica mnohí koaliční poslanci nevedia, ako v prípade jeho väzby zahlasujú. Bez súhlasu parlamentu nemôže súd dôvody na väzobné stíhanie šéfa Smeru vôbec začať posudzovať.

Kým opozícia väzbu pre Fica odmieta, niektorí poslanci koalície sa snažia zastúpiť úlohu súdu. Sami chcú posúdiť, či má prokurátor na väzbu dostatok dôkazov a podľa toho sa chcú rozhodnúť. Väčšina poslancov pritom nemá ani právne vzdelanie. „Poslanci sa nesmú hrať na sudcov,“ tvrdí Ivan Trimaj, ústavný sudca a spoluautor ústavy, ktorá súhlas parlamentu pri stíhaní poslancov vyžaduje.

„Väzbu pre poslanca nesmú posudzovať ani podľa toho, či je to náš človek alebo ich človek, či ide o opozíciu alebo koalíciu. Nemajú ani skúmať dôkazy vyšetrovateľov, to im nenáleží, len súdu,“ tvrdí Trimaj.

Poslanci si podľa neho majú položiť jedinú otázku. Či sa vydaním Fica zmení rozloženie hlasov v prospech koalície. Z odpovede vyplýva, že parlament by mal vydať súhlas na väzbu.

Paru poslali do väzby: Bolo na ňom vidno, že ráta so všetkým. Keď minulý víkend rozhodoval špecializovaný súd o väzbe pre advokáta Mareka Paru, do Pezinka prišiel v mikine, so šiltovkou na hlave a nabalenou papierovou taškou. Napokon ho nechali na slobode. O to viac prekvapilo pondelkové rozhodnutie o sťažnosti prokuratúry, že Para predsa len do väzby pôjde.

Zarážajúci alibizmus: Neobstojí ani argument niektorých obyčajných (napríklad Gyimesi), že sú bezradní, veď idú rozhodovať o osude človeka. A o čom asi tak rozhodujú dennodenne pri dôchodkoch, daniach či potratoch? O robotoch? Pýta sa Jakub Filo.

V krátkosti z domova:

Previerka ľudí z Republiky: Pred troma rokmi sa ako prokurátor zaslúžil o odsúdenie Milana Mazureka, ktorý potom musel odísť z parlamentu, začiatkom apríla dosiahol to isté aj u Mariana Kotlebu. Šéf ĽSNS dostal za šeky na 1488 eur 18-mesačnú podmienku a zrejme nebude môcť v roku 2024 kandidovať. Prokurátor Tomáš Honz pre SME hovorí, kam sa na Slovensku pohol boj s extrémizmom.

Rozhovor s Výbohovým právnikom: Richard Donoghue pred troma rokmi ešte ako americký prokurátor oznamoval, že mexický narkobarón Joaquín „El Chapo" Guzmán ide za mreže. V pondelok sa už ako advokát prihováral za obžalovaného Miroslava Výboha. V rozhovore pre SME vysvetľuje, ako si predstavuje svoju úlohu počas pojednávania. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 150 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 132 testov. V nemocniciach aktuálne leží 735 pacientov, pribudlo aj 14 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 43 ľudí.

Richard Donoghue pred troma rokmi ešte ako americký prokurátor oznamoval, že mexický narkobarón Joaquín „El Chapo“ Guzmán ide za mreže. V pondelok sa už ako advokát prihováral za obžalovaného Miroslava Výboha. V rozhovore pre SME vysvetľuje, ako si predstavuje svoju úlohu počas pojednávania. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 150 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 132 testov. V nemocniciach aktuálne leží 735 pacientov, pribudlo aj 14 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 43 ľudí.

Rusko prichádza o generálov. Prečo sa pohybujú na fronte?

Ruský prezident Vladimir Putin počas schôdzky s predstaviteľmi armády. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinské jednotky zneškodnili ďalšieho ruského generála, hlási Kyjev. Generálmajor Andrej Simonov pravdepodobne zahynul pri sobotňajšom útoku ukrajinského delostrelectva neďaleko mesta Izium na severovýchode krajiny.

Informoval o tom poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovyč. Dodal, že jeho smrť ešte musia definitívne potvrdiť. Britský denník Times upozorňuje, že ak sa Simonovova smrť potvrdí, od začiatku ruskej invázie na Ukrajine pôjde už o deviateho zabitého ruského generála.

Vysoký počet zabitých ruských dôstojníkov ukazuje ohromnú nekompetentnosť ruskej armády, komentoval ruské straty pre Newsweek bývalý vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe James Stavridis.

Týždenník Economist vo svojej analýze uvádza, že vysoký počet zabitých ruských dôstojníkov môže súvisieť s tým, ako ruská invázia na niektorých frontoch zlyhávala. Aj denník Times pripúšťa možnosť, že ruskí generáli sa ocitli priamo na frontovej línii, aby pozdvihli morálku zneistených vojakov.

Platforma Conversation uvádza, že útoky na vysokých ruských dôstojníkov sú pravdepodobne súčasťou širšej ukrajinskej stratégie, ktorej cieľom je „narušiť veliteľskú a riadiacu sieť nepriateľa“. Magazín Forbes však už po prvom mesiaci vojny varoval, že samotné likvidovanie ruských generálov nepomôže Ukrajincom ukončiť vojnu.

Moldavsko by bola ľahšia korisť. Rusko už má scenár na útok

V Podnestersku akoby sa zastavil čas. (zdroj: SITA/AP)

Ekonomické aj politické problémy, ktoré zosilnila vojna v susednom štáte, korupcia a veľmi malá armáda. K tomu výbuchy na vysielačoch v Podnestersku, proruskej separatistickej oblasti, ktoré môžu byť aj zámienkou na vojenskú intervenciu.

Moldavsko patrí ku krajinám, ktoré najviac zasiahla vojna na Ukrajine. Do trojmiliónovej krajiny prišlo viac ako pol milióna utečencov, čo ešte znásobilo ekonomickú nespokojnosť. Teraz sa o Moldavsku navyše hovorí ako o ďalšom možnom cieli ruskej armády.

Viaceré zdroje z prostredia ukrajinskej armády pre denník The Times tvrdia, že Kremeľ už o útoku na Moldavsko rozhodol a dôjsť k nemu môže už čoskoro. Otvoril by sa tak nielen nový front ruskej ofenzívy, no aj nová pozícia pre útok na kľúčovú Odesu.

Ruská armáda však zároveň na viacerých frontoch postupuje veľmi pomaly a podobná operácia po zlyhaní na severe Ukrajiny by bola podľa expertov veľkým rizikom.

Kristus, Satan a ruské mozgy: Sledovanie ruských médií nie je kratochvíľa autora, ale pohľad do monitoringu západných (nedezinformačných) zdrojov s veľkou silou upozorňuje, že sa v Rusku začala psychologická príprava obyvateľstva na 3. svetovú, a to jadrovú, vojnu, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: EÚ sa tento týždeň snaží nájsť spôsob, ako zastaviť dodávky energetických surovín z Ruska. Proti novým sankciám sa však postavilo Maďarsko, ktoré je pripravené využiť právo veta. Budapešť je totiž do príliš veľkej miery závislá od dodávok ropy a zemného plynu z Ruska. Riešením môže byť výnimka pre Maďarov, ktorá by sa však mohla týkať aj Slovenska. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

EÚ sa tento týždeň snaží nájsť spôsob, ako zastaviť dodávky energetických surovín z Ruska. Proti novým sankciám sa však postavilo Maďarsko, ktoré je pripravené využiť právo veta. Budapešť je totiž do príliš veľkej miery závislá od dodávok ropy a zemného plynu z Ruska. Riešením môže byť výnimka pre Maďarov, ktorá by sa však mohla týkať aj Slovenska. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Zajatcov Rusi vracajú mučených a zmrzačených: Nikita Garbin žil pred vojnou v dedine kúsok od Kyjeva, v hlavnom meste pracoval ako laborant v nemocnici. Z rodnej dediny ho armáda agresora uniesla do Ruska, no nakoniec sa mu v rámci výmeny zajatcov podarilo vrátiť domov. Hovorí o mučení, o ľuďoch, ktorých osud je dodnes neznámy vrátane jeho nevlastného otca.

Nikita Garbin žil pred vojnou v dedine kúsok od Kyjeva, v hlavnom meste pracoval ako laborant v nemocnici. Z rodnej dediny ho armáda agresora uniesla do Ruska, no nakoniec sa mu v rámci výmeny zajatcov podarilo vrátiť domov. Hovorí o mučení, o ľuďoch, ktorých osud je dodnes neznámy vrátane jeho nevlastného otca. Duch Kyjeva je mýtus: Na sociálnych sieťach bol "Duch Kyjeva" vojenským hrdinom, pilotom stíhačky, ktorý údajne zostrelil niekoľko ruských lietadiel. Príbehy o ňom začali vznikať po vpáde Ruska na Ukrajinu a šírili sa celé mesiace, podporované oficiálnymi ukrajinskými účtami na sociálnych sieťach. Ukrajinská armáda však potvrdila, že legendárny pilot je mýtus.

Na sociálnych sieťach bol "Duch Kyjeva" vojenským hrdinom, pilotom stíhačky, ktorý údajne zostrelil niekoľko ruských lietadiel. Príbehy o ňom začali vznikať po vpáde Ruska na Ukrajinu a šírili sa celé mesiace, podporované oficiálnymi ukrajinskými účtami na sociálnych sieťach. Ukrajinská armáda však potvrdila, že legendárny pilot je mýtus. Raketový útok na Odesu: Odesu zasiahli ruské rakety, medzi obeťami je aj dieťa. Útok zasiahol mestskú infraštruktúru, ktorý poškodil náboženskú budovu. Odeský gubernátor Maksym Marčenko uviedol, že po útoku hlásia mŕtvych aj zranených, ale počet nešpecifikoval. Agentúra Ukrinform informovala aj o obeti v detskom veku. Je to už druhý raketový útok na prístavné mesto v ostatných dňoch.

Odesu zasiahli ruské rakety, medzi obeťami je aj dieťa. Útok zasiahol mestskú infraštruktúru, ktorý poškodil náboženskú budovu. Odeský gubernátor Maksym Marčenko uviedol, že po útoku hlásia mŕtvych aj zranených, ale počet nešpecifikoval. Agentúra Ukrinform informovala aj o obeti v detskom veku. Je to už druhý raketový útok na prístavné mesto v ostatných dňoch. Evakuácia civilistov z Azovstaľu: Zo zničeného komplexu oceliarní Azovstaľ v Mariupoli sa podarilo evakuovať približne sto ukrajinských civilistov. Civilistov evakuovali z bunkrov oceliarní po tom, čo OSN a Medzinárodný Červený kríž uzavreli dohodu o zmiernení jedného z najničivejších obliehaní na Ukrajine. Ruské sily vzápätí ostreľovanie oceliarní obnovili.

Zo zahraničných webov:

Penta príde o sídlo aj časť Sky Parku, vypláca exmajiteľa

Sky Park. (zdroj: SME/Marko Erd)

Najprekvapujúcejší výpredaj posledných rokov? Aj takto by sme sa mohli pýtať na obchod, ktorý oznámila Penta Real Estate s tým, že sa dohodla na predaji troch realitných projektov.

Nejde o klasické predaje. V balíku sa nachádzajú vlajkové lode skupiny - časť komplexu Sky Park a Digital Park. Novým majiteľom bude developerská skupina Jozefa Oravkina, bývalého partnera Penty.

Odchod Jozefa Oravkina z pozície limited partnera Penty oznámila finančná skupina Jaroslava Haščáka v júni minulého roka. Oravkin mal v Pente dôležitú úlohu, riadil jej realitný biznis.

Na tom, že developerská časť skupiny sa tak v rezidenčnom, ako aj kancelárskom segmente zaradila medzi najväčších hráčov na slovenskom realitnom trhu, mal veľkú zásluhu práve Oravkin.

Podrobnosti o tom, ako sa Penta s Oravkinovým odchodom vysporiada, teda po takmer roku nadobudli jasnejšie kontúry.

V krátkosti z ekonomiky:

Prepadnutie majetku Fica a Kaliňáka: Prokurátor Ján Šanta zo Špeciálnej prokuratúry na protikorupčnom festivale Pucungn naznačil, že Robertovi Ficovi s Robertovi Kaliňákom hrozí pri preukázaní obvinení prepadnutie majetku. Dôvodom je, že v ich obvinení sa spomína zločinecká skupina, v prípade ktorej býva často vznesený aj návrh na zaistenie a prepadnutie majetku.

Prokurátor Ján Šanta zo Špeciálnej prokuratúry na protikorupčnom festivale Pucungn naznačil, že Robertovi Ficovi s Robertovi Kaliňákom hrozí pri preukázaní obvinení prepadnutie majetku. Dôvodom je, že v ich obvinení sa spomína zločinecká skupina, v prípade ktorej býva často vznesený aj návrh na zaistenie a prepadnutie majetku. Na vyšší plat treba fakty: Slovensko má najviac voľných pracovných miest v histórii. Ide o ideálny čas zájsť za šéfom a vypýtať si vyšší plat. Firmy by sa tejto téme nemali vyhýbať a otvorene so zamestnancami hovoriť o možnostiach, ako im prilepšiť k platu. Šéfka pracovného portálu Profesia.sk Ivana Molnárová upozorňuje, že stále je to pre firmu lacnejšie ako hľadať za zamestnanca náhradu.

Slovensko má najviac voľných pracovných miest v histórii. Ide o ideálny čas zájsť za šéfom a vypýtať si vyšší plat. Firmy by sa tejto téme nemali vyhýbať a otvorene so zamestnancami hovoriť o možnostiach, ako im prilepšiť k platu. Šéfka pracovného portálu Profesia.sk Ivana Molnárová upozorňuje, že stále je to pre firmu lacnejšie ako hľadať za zamestnanca náhradu. Ako sa brániť developerom: Developeri v Stupave a Rovinke rušia klientom existujúce zmluvy, prípadne od nich pýtajú doplatok k dohodnutie kúpnej cene. Spýtali sme sa právnikov, čo majú klienti robiť, keď sa s takýmito praktikami developerov stretnú.

Kritizoval vojnu. Teraz som rukojemník a Kremeľ ma môže zabiť, bojí sa Tiňkov

Oleg Tiňkov. (zdroj: TASR/AP)

Vlani na jeseň mal jeho majetok hodnotu okolo 9 miliárd dolárov. Teraz mu ostal len zlomok. Aj v dôsledku vojny na Ukrajine. Oleg Tiňkov najskôr ostro kritizoval ruskú agresiu na Ukrajine.

„Generáli precitli z opitosti a zistili, že majú armádu na hovno. Ak je takáto armáda, aj všetko ostatné v krajine stojí za hovno. Utápa sa v rodinkárstve, lokajstve a úradníckom hnoji?“ napísal na instagrame.

Podľa neho by krajiny mali dbať na zdravie svojich ľudí a nie ich zabíjať. Vyzval, aby Rusko zastavilo vojnu. To bolo 19. apríla.

Na druhý deň kontaktovali vedenie Tinkoff bank ľudia z okolia Vladimira Putina a pohrozili, že pokiaľ sa Tiňkov nezbaví svojho 35-percentného podielu, banku znárodní. Svoj podiel v banke, ktorú vybudoval od nuly, musel predať.

Päťdesiatštyriročný milionár po prvý raz od verejnej kritiky Ruska a Putina prehovoril. Má vraj obavu o svoj život, najal si ochranku a nechce zverejniť, kde sa nachádza.

Nová štúdia búra mýty. Má zmysel odopierať si večer jedlo?

Ilustračná fotografia. (zdroj: AdobeStock)

Recept na to, ako rýchlo a efektívne schudnúť, by chcel poznať asi každý. Medzi najpopulárnejšie triky patrí obmedzenie stravovania na určitý časový úsek dňa, napríklad od ôsmej do šestnástej hodiny.

Aj vedecké štúdie sa doteraz prikláňali k tomuto modelu. Jeho efektívnosť potvrdili experimenty na myšiach, ale aj niekoľko malých výskumov na ľuďoch, ktorým sa týmto spôsobom podarilo zhodiť nadbytočné kilogramy.

V apríli však odborný časopis New England Journal of Medicine uverejnil väčšiu štúdiu, podľa ktorej môže byť všetko inak. V štúdii zjedli ženy denne 1200 až 1500 kalórií, muži 1500 až 1800 kalórií. Odborníci od všetkých vyžadovali, aby si viedli denníky o jedle a každý kúsok potravy odfotografovali.

Navyše boli účastníci rozdelení do dvoch skupín. Hoci všetci konzumovali rovnakú nízkokalorickú stravu, prvá skupina prijímala jedlo výhradne v čase od 8.00 do 16.00 h. Druhá mohla jesť kedykoľvek počas dňa. Výsledky ročného experimentu mnohých prekvapili.

V krátkosti o zdraví:

Umelé sladidlá vyberajte obozretne: Ľudia často považujú umelé sladidlá za zdravšiu náhradu cukru. Vedecké štúdie však ich nadmernú konzumáciu spájajú s obezitou , cukrovkou druhého typu aj so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Podľa novej štúdie toto spojenie nie je mýtus. Tí, ktorí konzumujú vysoké hladiny niektorých sladidiel, môžu mať zvýšené riziko vzniku určitých typov rakoviny.

Ľudia často považujú umelé sladidlá za zdravšiu náhradu cukru. Vedecké štúdie však ich nadmernú konzumáciu spájajú s obezitou , cukrovkou druhého typu aj so srdcovo-cievnymi ochoreniami. Podľa novej štúdie toto spojenie nie je mýtus. Tí, ktorí konzumujú vysoké hladiny niektorých sladidiel, môžu mať zvýšené riziko vzniku určitých typov rakoviny. Jedlo môže ovplyvniť gény: Väčšina ľudí si pod jedlom predstaví kalórie, energiu alebo výživu. Výskumy však odkrývajú, že jeho funkcia je omnoho významnejšia. Dokáže napríklad aktívne komunikovať s naším genómom, čo je úplná genetická informácia uložená v DNA. Vôbec pritom nejde len o zdvorilostnú konverzáciu, ale skôr hlboký dialóg.

Väčšina ľudí si pod jedlom predstaví kalórie, energiu alebo výživu. Výskumy však odkrývajú, že jeho funkcia je omnoho významnejšia. Dokáže napríklad aktívne komunikovať s naším genómom, čo je úplná genetická informácia uložená v DNA. Vôbec pritom nejde len o zdvorilostnú konverzáciu, ale skôr hlboký dialóg. Črevné mikróby ovplyvňujú aj výber partnera: "Mikróby fungujú ako továreň, ktorá má svoje oddelenia. Každá časť má svoju funkciu, každý mikrób má svoju úlohu. Na to, aby dobré mikróby vyprodukovali všetko, čo potrebujeme, je potrebná dobre fungujúca továreň. Preto je dôležité, aby bol mikrobióm v našich črevách rozmanitý," hovorí pre SME gastroenterológ Ladislav Kužela.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Tomáš Šedivý. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Starne kapela Para? Sú už vychillovaní štyridsiatnici? O čom je ich nová pesnička a kedy bude nový album? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spevákom skupiny Para Tomášom Šedivým.

