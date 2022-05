Ranný brífing: Polovica Slovákov chce vládu tvrdej ruky, Rusi strácajú top trh

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Takmer polovica slovenskej populácie by si želala silného autokratického lídra, ktorého nebude zbytočne zdržiavať parlament. Výrazne ale klesol počet Slovákov, ktorí obdivujú ruského prezidenta. Aj napriek vojne má v slovenskej populácii 24 percent obdivovateľov.

Rusi strácajú top trh, čiastočné embargo na ropu od Európskej únie im vezme desať miliárd eur ročne. Príjmy z vývozu ropy a ropných produktov sú pre Rusko kľúčové. Dovoz je zas kľúčový pre Slovensko.

Vedel sa skrývať v online prostredí, citoval neonacistov, vyzýval na teroristické útoky a zverejňoval návody na výrobu improvizovaných zbraní. Takými slovami začína text opisujúci zrejme prvý potvrdený prípad teroristu z novodobého Slovenska. O čo sa 22-ročný študent pokúšal, na čo sa chystal a ako ho nakoniec policajti vypátrali? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Chvastal sa, aký je v posteli s maloletými. V kauze Chachaland vypovedali svedkovia z tábora

Katarína Danová prichádza na súd v kauze Chachaland. (zdroj: TASR)

V pojednávacej miestnosti sa na seba ani nepozreli. Kým vedúci detského tábora Roman Paulíny neprítomne hľadel pred seba, jeho bývalú chovankyňu Katarínu Danovú zavolali len na niekoľko minút. Súd chcel tak vyhovieť jej prosbe, aby vypovedala bez Paulínyho prítomnosti.

Takto sa začal druhý pojednávací deň v kauze Chachaland, na ktorú denník SME upozornil ešte v marci 2019.

Paulíny je obžalovaný zo sexuálneho zneužitia Danovej v čase, keď mu bola zverená v tábore. V prípade preukázania viny mu hrozí trest dva až desať rokov za mrežami.

"Pomohlo mi, že ho z výsluchu vylúčili, neviem si predstaviť, ako by som to zvládala, ak by tam bol. Už aj tak to bolo pre mňa dosť náročné," povedala po pojednávaní Katarína Danová.

Okrem Danovej vypočuli aj niekoľko jej rovesníkov, ktorí podobne ako ona, boli v tábore ešte ako deti. Pred súdom opísali, ako sa Paulíny k Danovej správal s tým, že ich vzťah bol v tábore verejným tajomstvom.

Jeden z najsilnejších momentov však nastal, keď vypočúvali kamarátku inej Paulínyho bývalej priateľky, ktorá na súde opísala jeho zvrhlé reči.

Priveľa ľuďom je sexuálne zneužívanie detí ľahostajné: Ľudia sa na takéto asymetrické "vzťahy" dívajú natoľko ľahostajne, že štyridsiatnikovi ani nenapadne, že by sa orgazmami, ktoré údajne spravil 14-ročnému dievčaťu, asi nemal chváliť v krčme. Komu v tej spoločnosti vôbec zišlo na um, že sa chváli zločinom? Pýta sa Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Mikulec kúpil neobratné drony: Minister vnútra Roman Mikulec sa pri verejnej súťaži na monitorovanie východnej hranice Slovenska s Ukrajinou zameral na menej obratné bezpilotné lietadlá, než aké ponúka trh. Ministerstvo vnútra sa pri definovaní zákazky sústredilo len na bezpilotné lietadlo s pevným krídlom a nepripustilo modely s alternatívnou konštrukciou.

Minister vnútra Roman Mikulec sa pri verejnej súťaži na monitorovanie východnej hranice Slovenska s Ukrajinou zameral na menej obratné bezpilotné lietadlá, než aké ponúka trh. Ministerstvo vnútra sa pri definovaní zákazky sústredilo len na bezpilotné lietadlo s pevným krídlom a nepripustilo modely s alternatívnou konštrukciou. Zodpovednosť za znečistenie Slanej: Minister životného prostredia Ján Budaj nepriamo obvinil štátny podnik Rudné bane, ktoré patria pod ministerstvo hospodárstva, že sú zodpovedné za znečistenie rieky Slaná. O zanedbaní povinností hovorí aj šéf Rudných baní Peter Žitňan.

Minister životného prostredia Ján Budaj nepriamo obvinil štátny podnik Rudné bane, ktoré patria pod ministerstvo hospodárstva, že sú zodpovedné za znečistenie rieky Slaná. O zanedbaní povinností hovorí aj šéf Rudných baní Peter Žitňan. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 145 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 688 testov. V nemocniciach aktuálne leží 173 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 33 ľudí.

Putin stráca popularitu, čoraz viac Slovákov chce vládcu autokrata. Čo ukázal veľký prieskum

Protest proti vojne na Ukrajine. (zdroj: TASR/AP)

Pribúda Slovákov, ktorí chcú byť súčasťou Západu, no viac než polovica z oslovených by najradšej zostala niekde uprostred.

Až pätina opýtaných by preferovala, aby Slovensko vystúpilo zo Severoatlantickej aliancie a 13 percent Slovákov považuje Ukrajinu za súčasť Ruska, ktorá nemá nárok na samostatnosť. Ukazuje to najnovší prieskum organizácie Globsec, ktorý sleduje trendy v deviatich krajinách v strednej a východnej Európe.

Prieskum sa zameriaval na krajiny V4, teda Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko, trojicu pobaltských štátov – Litvu, Estónsko, Lotyšsko, a Rumunsko a Bulharsko.

Sondáž na deviatich tisíckach respondentov z prelomu marca a apríla ukázala, že v regióne výrazne klesla popularita Vladimira Putina. Dáta však zároveň ukazujú, že Slováci a Bulhari sú v rámci regiónu najnáchylnejší veriť konšpiráciám a takmer polovica slovenskej populácie by si želala silného autokratického lídra, ktorého nebude zbytočne zdržiavať parlament.

Ruských vojakov ubúda. Verbujú ich na vysoký plat, do boja idú nepripravení

Ruský vojak v okupovanom Chersone. (zdroj: TASR/AP)

Pred univerzitou vo Vladivostoku sa objavili bilbordy pozývajúce mužov, aby sa na základe kontraktu pridali k ruskej armáde. Podobné výzvy sa v Rusku opakujú čoraz častejšie – aj na námestiach vyrastajú stánky verbujúce do armády, lákajúce na štvornásobok armádnych platov a obmedzené pôsobenie na fronte. Na druhej strane chystané zákony, ktoré majú zvýšiť vek na verbovanie vojakov.

Aj týmito nástrojmi sa snaží Rusko doplniť svoje straty vo vojne na Ukrajine. Rusi podľa ukrajinských úradov prišli na Ukrajine o 30-tisíc vojakov, aj keď tieto údaje sa nedajú nezávisle overiť.

Veľké vojenské straty priznali viacerí ruskí analytici, aj keď Kremeľ oficiálne čísla odmieta. Z približne 150-tisíc vojakov, ktorí vo februári vtrhli na Ukrajinu, je podľa odhadov britských tajných služieb tretina mŕtva alebo zranená.

Veľké straty však nútia Rusko verbovať medzi dobrovoľníkmi a vyhnúť sa tak všeobecnej mobilizácii, ktorá by mohla imidžu prezidenta Vladimira Putina skôr uškodiť. Za lákadlami sa však skrývajú aj chaos na fronte, nedostatočný tréning či takmer nulové vybavenie.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Zatiaľ čo ruská armáda postupuje do kľúčového mesta Severodoneck, európski politici chcú na Rusko zatlačiť aj embargom na dovoz ruskej ropy. Rusko tak do konca roka príde o miliardy eur, Slovensko bude mať z embarga dočasnú výnimku. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Zatiaľ čo ruská armáda postupuje do kľúčového mesta Severodoneck, európski politici chcú na Rusko zatlačiť aj embargom na dovoz ruskej ropy. Rusko tak do konca roka príde o miliardy eur, Slovensko bude mať z embarga dočasnú výnimku. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Čaputová v Kyjeve: Prezidentka Zuzana Čaputová bola na oficiálnej návšteve Ukrajiny. Stretla sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským a vystúpila s príhovorom pred ukrajinským parlamentom, kde podporila čo najrýchlejší vstup Ukrajiny do Európskej únie a ruského prezidenta Vladimira Putina prirovnala k Adolfovi Hitlerovi.

Prezidentka Zuzana Čaputová bola na oficiálnej návšteve Ukrajiny. Stretla sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským a vystúpila s príhovorom pred ukrajinským parlamentom, kde podporila čo najrýchlejší vstup Ukrajiny do Európskej únie a ruského prezidenta Vladimira Putina prirovnala k Adolfovi Hitlerovi. Milióny opustených a nechcených: Tí, ktorí mohli z krajiny napadnutej Ruskom utiecť, už odišli. Pozadu však zostali starí, chorí a nechcení. Na Ukrajine tak deň za dňom prežívajú vojnu deti s postihnutím, siroty, starí a bezvládni ľudia. Rovnako aj približne dva milióny starších žien, ktoré žijú samy, unikajú pozornosti úradov, záujmu médií aj humanitárnych organizácií.

Tí, ktorí mohli z krajiny napadnutej Ruskom utiecť, už odišli. Pozadu však zostali starí, chorí a nechcení. Na Ukrajine tak deň za dňom prežívajú vojnu deti s postihnutím, siroty, starí a bezvládni ľudia. Rovnako aj približne dva milióny starších žien, ktoré žijú samy, unikajú pozornosti úradov, záujmu médií aj humanitárnych organizácií. Rusi čelia aj partizánom: Partizáni môžu zohrať kľúčovú úlohu v bitke o juh Ukrajiny. V posledných týždňoch príslušníci odboja útočili na železnice, sklady, no najmä na ruských vojakov. Podľa medializovaných informácií ich zabili desiatky.

Partizáni môžu zohrať kľúčovú úlohu v bitke o juh Ukrajiny. V posledných týždňoch príslušníci odboja útočili na železnice, sklady, no najmä na ruských vojakov. Podľa medializovaných informácií ich zabili desiatky. Boje o Severodoneck: Ruský letecký útok zasiahol chemickú továreň v Severodonecku. Okupanti už kontrolujú väčšinu mesta, informoval gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Podľa Hajdaja bola v továrni zasiahnutá nádrž s kyselinou dusičnou. Zároveň vyzval obyvateľov mesta, aby neopúšťali svoje úkryty z dôvodu jedovatých výparov.

Ruský letecký útok zasiahol chemickú továreň v Severodonecku. Okupanti už kontrolujú väčšinu mesta, informoval gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Podľa Hajdaja bola v továrni zasiahnutá nádrž s kyselinou dusičnou. Zároveň vyzval obyvateľov mesta, aby neopúšťali svoje úkryty z dôvodu jedovatých výparov. Odsúdili ďalších okupantov: Ukrajinský súd odsúdil okupantov Alexandra Bobykina a Alexandra Ivanova na 11 rokov a šesť mesiacov väzenia. Tí priznali vinu za delostrelecké ostreľovanie Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny.

Ukrajinský súd odsúdil okupantov Alexandra Bobykina a Alexandra Ivanova na 11 rokov a šesť mesiacov väzenia. Tí priznali vinu za delostrelecké ostreľovanie Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny. V Mariupoli sú tisícky mŕtvych: V Mariupoli bolo zabitých najmenej 22-tisíc ľudí. Čoraz viac údajov však podľa slov starostu Vadyma Bojčenka potvrdzuje, že následky tohto "rasistického zločinu" sú oveľa horšie. Tisíce tiel sú stále pod troskami či v márniciach.

Zo zahraničných webov:

Ropné embargo zdecimuje ruskú štátnu kasu, tankovanie ešte zdražie

Lídri členských krajín Únie sa dohodli na zákaze dovozu väčšiny ruskej ropy. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Lídri sa po niekoľkých týždňoch dohodli na šiestom balíku sankcií proti Rusku. V rámci neho sa dohodla stopka na dovoz ropy a ropných produktov prostredníctvom ropných tankerov. Ruská ropa tak bude môcť naďalej prúdiť len prostredníctvom ropovodov.

Návrh počíta s tým, že členské štáty EÚ by postupne ukončili dodávky ropy v priebehu šiestich mesiacov a zastavili dodávky ropných produktov z Ruska v priebehu ôsmich mesiacov od vstupu opatrenia do platnosti.

Avizované embargo sa už prejavilo na zvýšenej cene ropy na burzách. Cena ropnej zmesi Brent zdražela na úroveň 120 dolárov za barel, čo je najviac od vypuknutia vojny na Ukrajiny. Očakáva sa, že dočasne na čerpacích staniciach dôjde opäť k zdražovaniu pohonných látok.

Od začiatku roka benzín zdražel takmer o štvrtinu, ceny stúpli najmä po ruskej invázii na Ukrajinu. Za naftu si vodiči oproti začiatku roka priplatia 30 percent. Je možné predpokladať, že zdražovanie sa nekončí. Nenahráva tomu ani blížiaca sa letná sezóna, keď sa spotreba pohonných látok sezónne zvyšuje pre rastúci dopyt.

Šiesty balík protiruských sankcií je na svete: Úspech, čiže výrazné obmedzenie financovania vojny, to určite je. Otázna je jeho cena. Už siedmy balík – v ktorom plyn určite nebude – zreteľne naznačí, či tá jednota je so somárskymi ušami, alebo ešte je priestor, kam ustupovať Orbánovi, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Prichádza elektronická PN: Prenášanie papierov od lekára do poisťovne a k zamestnávateľovi môže od júna tohto roka ukončiť možnosť elektronickej PN. Ako bude fungovať? Prečítajte si otázky a odpovede k novinke, ktorá by vám mala uľahčiť život.

Prenášanie papierov od lekára do poisťovne a k zamestnávateľovi môže od júna tohto roka ukončiť možnosť elektronickej PN. Ako bude fungovať? Prečítajte si otázky a odpovede k novinke, ktorá by vám mala uľahčiť život. Vláda schválila vyššie eurofondy: Mnohé samosprávy v posledných mesiacoch zistili, že európske dotácie im pre infláciu nestačia na pokrytie nákladov spojených s realizáciou ich projektu. Problém má vyriešiť novela zákona o eurofondoch, ktorá v polovici mája prešla parlamentom.

Mnohé samosprávy v posledných mesiacoch zistili, že európske dotácie im pre infláciu nestačia na pokrytie nákladov spojených s realizáciou ich projektu. Problém má vyriešiť novela zákona o eurofondoch, ktorá v polovici mája prešla parlamentom. Rekordný rast cien nehnuteľností: Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie počas prvého štvrťroka 2022 medziročne vzrástli o 14,2 percenta, čo predstavovalo nový rekord medziročného vzostupu. Skutočné predajné ceny nehnuteľností na Slovensku dosiahli v úvode roka vysoký rast najmä vďaka rastu cien pri predaji nových domov a bytov.

Najlepší Slovák je svetová trieda. Jeho cena dosiahla strop

Slovenský futbalista Interu Miláno Milan Škriniar (zdroj: TASR/AP)

V piatok odštartujú futbalisti Slovenska Ligu národov, čaká ich C kategória. Zápas proti Bielorusku sa odohrá už tretieho júna na neutrálnej pôde v Novom Sade.

V priebehu desiatich dní čaká Slovensko porcia štyroch zápasov. Dvakrát ich preverí Kazachstan, najprv doma v Trnave (6. jún), potom vonku (13. júna), medzitým nastúpia aj v Azerbajdžane (10. júna).

Slováci majú za sebou klubovú sezónu. Napríklad Ladislav Almási sa vyšvihol. Zo všetkých reprezentantov strelil najviac gólov, šestnásť.

Redakcia Sportnetu vo svojej analýze oznámkovala hráčov na stupnici od 1 (najmenej) do 10 (najviac). Kto z nich podával výkony európskej triedy? Kto najviac vyskočil? Komu sezóna nevyšla?

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Surovosť stúpala, prerušoval ju smiech. Kto má väčšie šance v procese Depp vs. Heardová?

Johnny Depp a Amber Heardová. (zdroj: SITA/AP)

"Je mi ľúto, že ste to museli počúvať. Ale situácia sa už vymkla spod kontroly. Preto som sem potreboval prísť a zverejniť, čo som bol nútený niesť na svojich pleciach celých šesť rokov," povedal Johnny Depp, keď sa súdny proces, v ktorom stál proti svojej bývalej manželke Amber Heardovej, dostal ku koncu.

"Nikto nie je dokonalý. No nikdy v živote som nikomu fyzicky neublížil ani naňho sexuálne nezaútočil. Obvinenia, ktoré ste počuli, sú strašné, smiešne, ponižujúce, nezmyslené, bolestivé, surové. Nepredstaviteľne brutálne, kruté a nepravdivé. Všetky nepravdivé."

Johnny Depp sa obrátil na súd vo Virginii, aby očistil svoje meno a získal späť status žiadanej hereckej super hviezdy. Tvrdí, že o jedno aj druhé prišiel, keď Amber Heardová začala hovoriť, že je obeťou domáceho násilia.

Bránil sa tým, že v skutočnosti bol obeťou domáceho násilia on. A aby o ich spore mohol súd rozhodnúť, obaja museli dopodrobna opísať situácie, ktoré podľa nich skutkovú podstatu násilia napĺňali. Zneli nahrávky z ich hádok, premietli sa fotografie, na ktorých boli črepy zo skla, krv aj odseknutý prst. Reč bola o vagíne aj o penise.

V krátkosti z kultúry:

Cannes má opäť švédskeho víťaza: Rozrušiť divákov v Cannes sa tento rok podarilo len švédskemu režisérovi Rubenovi Östlundovi. Najmä preto, že v jeho víťaznom filme Triangle of Sadness je dlhá sekvencia, v ktorej pasažieri luxusného parníka vracajú a topia sa vo vlastných výkaloch. Nie je prekvapením, že práve on si odniesol Zlatú palmu.

Rozrušiť divákov v Cannes sa tento rok podarilo len švédskemu režisérovi Rubenovi Östlundovi. Najmä preto, že v jeho víťaznom filme Triangle of Sadness je dlhá sekvencia, v ktorej pasažieri luxusného parníka vracajú a topia sa vo vlastných výkaloch. Nie je prekvapením, že práve on si odniesol Zlatú palmu. Čo hľadá Boris Kollár v parlamente: Upozornili na svoj pôvod a neobišli pocit historickej krivdy. Réka Derzsi a Kristína Kilo hrajú v divadle Astorka o svojbytnosti s citom a rozumom. Zhodou okolností robia potrebnú službu suverenite Slovenského národného divadla, na ktoré siaha politická moc.

Upozornili na svoj pôvod a neobišli pocit historickej krivdy. Réka Derzsi a Kristína Kilo hrajú v divadle Astorka o svojbytnosti s citom a rozumom. Zhodou okolností robia potrebnú službu suverenite Slovenského národného divadla, na ktoré siaha politická moc. Novinky na Netflixe a HBO Max: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: György Gyimesi. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo predkladá zákon, ktorý rieši niečo, čo sa nedeje? Aký trest by si dal za porušenie pravidiel? Bude kandidovať za maďarskú Alianciu? Má blízko k Viktorovi Orbánovi, ako sa hovorí? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom OĽaNO Györgym Gyimesim.

Podcasty SME

Gyncast: Primár Kaščák: Myómy sú večnou témou gynekológie

Primár Kaščák: Myómy sú večnou témou gynekológie Pravidelná dávka: Dá sa Božia existencia dokázať?

Karikatúra

Ťažká voľba. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Tataráčik z lososa. (zdroj: Naničmama.sk | M.á.r.i.a )

Ako pripraviť lososa? Ponúkame vám recepty na najchutnejšie pokrmy z obľúbenej ryby.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.