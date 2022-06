Ranný brífing: Staré kauzy sa pohli, ruskí okupanti sa neštítia ničoho

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Kauza Glance House sa pohla, no v obnovenom konkurznom konaní sa dejú čudné veci. Pôvodný developer projektu sa obáva, že klienti už nedostanú nič. Rovnako sa pohli aj veľké korupčné kauzy sudcov z Búrky a Víchrice. Viacerým z nich hrozí definitívna strata funkcie sudcu.

Mnohých obyvateľov Chersonskej oblasti ruskí okupanti bili či mučili pre ich proukrajinské postoje. Bez stopy tiež začali miznúť ľudia, ktorí sa stavali proti ruskej okupácii.

Debata o pomoci rodinám skĺzla do povrchnej politickej roviny, no na Slovensku žijú tisíce rodín, ktoré naozaj potrebujú pomoc. Mnohé z nich sú v hladových dolinách, kde je málo práce a veľa biedy. Takýmto rodinám by pomohli adresnejšie dávky ako predstavil minister financií Igor Matovič. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

INDEX: Ak si v dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený biznisový magazín INDEX. Prečítate si rozhovor s Ivanom Kmotríkom, v ktorom tvrdí, že nie je kamarát s politikmi. Dozviete sa, odkiaľ berú čerpacie stanice pohonné hmoty a tiež, akú spúšť zanechala ruská armáda na Sliači. SME na celý víkend spolu s magazínom stojí len 1,50 eur.

Kauza Glance House sa po rokoch rozbehla neznámym smerom

Bytovka Glance House. (zdroj: SME/Matúš Burčík)

Vyše desať rokov čakali oklamaní klienti, kým súdy začnú naprávať stav v kauze bytovky Glance House v Bernolákove. A síce sa konkurzné konanie napokon rozbehlo v uplynulých týždňoch, vstúpila doň ďalšia neznáma firma.

Kauza sa ťahá od roku 2011. Ešte počas výstavby domu si klienti zarezervovali byty, za ktoré zaplatili zálohy. Po kolaudácii sa však mafián Marian Kočner pokúsil novostavbu pôvodnej developerskej firme ukradnúť. Pomáhali mu jeho dlhoroční komplici - Štefan Ágh a Dobroslav Trnka.

Keď sa to prevalilo, začala sa séria súdnych ťahaníc, ktoré trvajú doteraz. Dom v Bernolákove je zatiaľ prázdny, chátra a ničia ho vandali. Pôvodný developer projektu Róbert Číž upozorňuje, že v obnovenom konkurznom konaní sa dejú čudné veci.

Na základe doterajších súdnych rozhodnutí je dnes už zrejmé, aký bol pôvodný Kočnerov plán. Cez vykonštruované pohľadávky chcel firmu vytunelovať a byty rozpredať. Svoj zámer však už nestihol dokončiť.

Pokus o ovládnutie bytovky, ktorý nevyšiel Kočnerovi, teraz podľa Číža dokoná niekto iný.

Po dvoch rokoch čakania došlo aj na sudcov z Búrky a Víchrice. Môžu prísť o talár

David Lindtner v súčasnosti vystupuje ako obhajca Roberta Kaliňáka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na veľké korupčné kauzy sudcov Búrka a Víchrica spred dvoch rokov sa už pomaly zabúda, no viacerí podozriví sudcovia sa až teraz postupne dostávajú pred disciplinárne senáty.

V priebehu júna by sa tak svoj trest mohli dozvedieť sudkyne Denisa Cviková a Ivona Hrčeková, ktoré rozhodli v prospech Mariana Kočnera v kauze zmeniek televízie Markíza. Disciplinárnym stíhaniam budú čeliť takisto sestra Moniky Jankovskej, sudkyňa Andrea Haitová a napokon aj David Lindtner, ktorý má pozastavený výkon funkcie sudcu a v súčasnosti vystupuje ako obhajca Roberta Kaliňáka zo Smeru.

Viacerým z nich hrozí definitívna strata funkcie sudcu.

Všetci štyria patria k hlavným tváram Búrky a Víchrice, čo sú dosiaľ vôbec najväčšie korupčné kauzy týkajúce sa slovenskej justície. Vyšetrovanie týchto prípadov ešte prebieha, no prokuratúra avizuje, že pri niektorých obvinených sa už blíži ku koncu.

"V krátkom čase mali byť niektoré z týchto káuz na konci vyšetrovania," avizoval vo februárovom rozhovore pre SME špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dodal, že medzi prvými ukončenými kauzami by mal byť aj prípad bývalej štátnej tajomníčky za Smer Moniky Jankovskej.

V krátkosti z domova:

Kollárove nájomné byty: K zvýšeniu cien bytov by mohli investorov motivovať nové pravidlá výstavby nájomných bytov vicepremiéra Štefana Hollého. Keďže Hollý v krátkom čase avizuje vznik tisícok nových bytov určených na nájomné bývanie, investori nebudú mať čas ich postaviť a mnohí preto skúpia už rozostavené bytovky, ktoré sa však pôvodne mali predávať.

K zvýšeniu cien bytov by mohli investorov motivovať nové pravidlá výstavby nájomných bytov vicepremiéra Štefana Hollého. Keďže Hollý v krátkom čase avizuje vznik tisícok nových bytov určených na nájomné bývanie, investori nebudú mať čas ich postaviť a mnohí preto skúpia už rozostavené bytovky, ktoré sa však pôvodne mali predávať. Rozhovor s Machajom: Vyše štyridsať rokov pôsobí vo verejnoprávnych médiách. A zastával aj vedúce pozície. "Je mi jasné, že v tej opozičnej vetve je podpora skôr na strane súčasného riaditeľa. Ale predsa len dúfam, že táto voľba nebude iba ideologická, ale aj odborná. Aby sa budúci riaditeľ nedostal pod politický tlak," hovorí v rozhovore pre SME Ľuboš Machaj, ktorý kandiduje za riaditeľa RTVS.

Vyše štyridsať rokov pôsobí vo verejnoprávnych médiách. A zastával aj vedúce pozície. "Je mi jasné, že v tej opozičnej vetve je podpora skôr na strane súčasného riaditeľa. Ale predsa len dúfam, že táto voľba nebude iba ideologická, ale aj odborná. Aby sa budúci riaditeľ nedostal pod politický tlak," hovorí v rozhovore pre SME Ľuboš Machaj, ktorý kandiduje za riaditeľa RTVS. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 148 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 088 testov. V nemocniciach aktuálne leží 173 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 31 ľudí.

Pálenie žehličkou aj mrzačenie genitálií. Okupanti v Chersonskej oblasti mučia Ukrajincov

Ruskí vojaci v Chersone, nechýba ani typické Z. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinec Olexander Guz bol pred vojnou obecným poslancom v Bilozerke, malej dedinke v Chersonskej oblasti. Spolu s manželkou sa verejne stavali proti ruskej okupácii. Jeho žena sa zúčastňovala na proukrajinských demonštráciách, Olexander sa snažil zabrániť vstupu ruských vojsk do dediny.

Juhoukrajinský Cherson bol však jedným z prvých miest, ktoré ruskí okupanti od začiatku invázie obsadili. Preto netrvalo dlho a po Olexandra si Rusi prišli.

"Na hlavu mi dali vrece, okolo krku mi uviazali jeden povraz a ďalší okolo zápästí," opisuje muž v rozhovore s reportérkou Caroline Daviesovou z televízie BBC.

Olexander ešte dodáva, že pri výsluchu mu kázali stáť s naširoko rozkročenými nohami. Akákoľvek nezodpovedaná otázka viedla k tomu, že ho okupanti silno udierali do rozkroku. "Spadol som a začal som sa dusiť. Keď som sa pokúsil vstať, mlátili ma. Potom svoje otázky kládli znova."

Olexander je iba jedným z mnohých obyvateľov Chersonskej oblasti, ktorých okupanti bili či mučili pre ich proukrajinské postoje.

Kremeľ totiž v Chersone dosadil bábkovú vládu, ukrajinskú hrivnu násilne nahradil ruským rubľom a predstaviteľ okupačnej chersonskej administratívy Kirill Stremousov sa podľa vlastných slov chystá požiadať Vladimira Putina, aby celú Cheronskú oblasť anektoval a pripojil k Rusku.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Od začiatku ruského útoku na Ukrajinu uplynulo 99 dní a ruská armáda kontroluje asi pätinu ukrajinského územia. Vojenský úspech pri zisku Severodonecka však tiež znamená vyčerpanie oboch strán a nutnú taktickú prestávku. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Od začiatku ruského útoku na Ukrajinu uplynulo 99 dní a ruská armáda kontroluje asi pätinu ukrajinského územia. Vojenský úspech pri zisku Severodonecka však tiež znamená vyčerpanie oboch strán a nutnú taktickú prestávku. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Rusko sa z chýb poučilo: Ruská armáda sa zo svojich chýb na začiatku vojny poučila, stále však dosahuje len veľmi obmedzené zisky. Straty ale rastú aj na ukrajinskej strane a ak chce Kyjev v lete vykonať protiútok, bude musieť premyslieť stratégiu. Frank Ledwidge, profesor vojenských stratégií a práva na Portsmouthskej univerzite však hovorí, že vojnu rozhodnú najmä zbrane a spravodajská podpora zo Západu.

Ruská armáda sa zo svojich chýb na začiatku vojny poučila, stále však dosahuje len veľmi obmedzené zisky. Straty ale rastú aj na ukrajinskej strane a ak chce Kyjev v lete vykonať protiútok, bude musieť premyslieť stratégiu. Frank Ledwidge, profesor vojenských stratégií a práva na Portsmouthskej univerzite však hovorí, že vojnu rozhodnú najmä zbrane a spravodajská podpora zo Západu. Ruský útok pri Ľvove: Ruské rakety zasiahli železničnú trať v Ľvovskej oblasti. Zranenia utrpeli piati ľudia. Strely dopadli neďaleko kľúčového železničného tunela v Karpatoch, ktorý však údajne poškodený nebol. Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko uviedol, že cieľom ruského útoku bolo prerušiť kľúčové železničné spojenie a zastaviť tak dodávky zbraní a paliva.

Ruské rakety zasiahli železničnú trať v Ľvovskej oblasti. Zranenia utrpeli piati ľudia. Strely dopadli neďaleko kľúčového železničného tunela v Karpatoch, ktorý však údajne poškodený nebol. Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko uviedol, že cieľom ruského útoku bolo prerušiť kľúčové železničné spojenie a zastaviť tak dodávky zbraní a paliva. Boj o dôležitú tepnu: V okupovanej Chersonskej oblasti sa bojuje o dôležitú dopravnú tepnu. Ruská armáda čelila protiofenzíve obrancov a musí zabezpečiť pozemnú líniu. Ukrajinské sily podnikli sériu protiútokov zameraných na osady na východnom brehu rieky Inhulets. V blízkosti vedie diaľnica, ktorá je pre ruskú armádu kľúčová pri zásobovaní jednotiek.

V okupovanej Chersonskej oblasti sa bojuje o dôležitú dopravnú tepnu. Ruská armáda čelila protiofenzíve obrancov a musí zabezpečiť pozemnú líniu. Ukrajinské sily podnikli sériu protiútokov zameraných na osady na východnom brehu rieky Inhulets. V blízkosti vedie diaľnica, ktorá je pre ruskú armádu kľúčová pri zásobovaní jednotiek. Rusi kontrolujú územie o rozlohe Česko-Slovenska: Rusko v súčasnosti kontroluje asi 20 percent územia Ukrajiny, oznámil ukrajinský prezident. To je približne rozloha Česka a Slovenska spolu. Zelenskyj v prejave v luxemburskom parlamente povedal, že takmer 125-tisíc kilometrov štvorcových je teraz v rukách Moskvy a dodal, že súčasná frontová línia sa predĺžila na viac ako tisíc kilometrov.

Rusko v súčasnosti kontroluje asi 20 percent územia Ukrajiny, oznámil ukrajinský prezident. To je približne rozloha Česka a Slovenska spolu. Zelenskyj v prejave v luxemburskom parlamente povedal, že takmer 125-tisíc kilometrov štvorcových je teraz v rukách Moskvy a dodal, že súčasná frontová línia sa predĺžila na viac ako tisíc kilometrov. Zhoda na sankciách: Veľvyslanci krajín EÚ sa zhodli na podrobnostiach šiesteho balíka sankcií proti Rusku vrátane zákazu dovozu väčšiny ruskej ropy. Ostatné krajiny v záujme konečného schválenia opäť ustúpili Maďarsku, keď zo sankčného zoznamu odstránili moskovského patriarchu Kirilla.

Veľvyslanci krajín EÚ sa zhodli na podrobnostiach šiesteho balíka sankcií proti Rusku vrátane zákazu dovozu väčšiny ruskej ropy. Ostatné krajiny v záujme konečného schválenia opäť ustúpili Maďarsku, keď zo sankčného zoznamu odstránili moskovského patriarchu Kirilla. Slovenské Zuzany 2 pre Ukrajinu: Štátna akciová spoločnosť Konštrukta Defence, patriaca pod rezort obrany, uzatvorila kontrakt na komerčný predaj samohybných húfnic Zuzana 2 pre Ukrajinu. Dodaných jej bude osem kusov.

Zo zahraničných webov:

Sulíkova megainvestícia? Východu už sľubovali 12 automobiliek

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Klasik by povedal: "Máme to tu znova." Minister hospodárstva Richard Sulík už dlhšie hovorí o megainvestícii na východnom Slovensku, ktorá by priniesla tisícky nových pracovných miest.

"Deň D sa blíži, už nie sme tak ďaleko. Vo Valalikoch je to na spadnutie, výrazne sme tam pokročili. Keď sa toto na východe podarí, bude to úplná bomba. Ľudia sa začnú vracať z Bratislavy, Prahy, Londýna aj z Írska," povedal naposledy Sulík pre Hospodárske noviny.

Identitu potenciálneho investora nespresnil, ale z kontextu - napríklad avizovaných 25-tisíc pracovných miest - je zrejmé, že ide o automobilku. Navyše, médiá už mesiace špekulujú o tom, že o Slovensko sa zaujíma koncern Volvo, ktorý hľadá miesto pre svoju tretiu európsku fabriku na výrobu 400-tisíc áut ročne.

Pre východniarov nie sú "megainvestori na spadnutie" žiadnou novinkou, podobné slová počuli už nie raz, nie dvakrát a dokonca ani desaťkrát.

INDEX spočítal, že s východnou časťou Slovenska sa za posledných 30 rokov spájalo 12 rôznych automobiliek. Politici, analytici a štátni úradníci vykresľovali, ako tá-ktorá investícia zmení región a prinesie pracovné miesta. Realita však bola krutá.

V krátkosti z ekonomiky:

Väčšina vlastníkov bytov si vydýchla: Ročné vyúčtovanie mnohých vlastníkov bytov potešilo. Nedoplatky mali väčšinou tí, ktorí bývajú v bytovom dome s vlastnou kotolňou. Aké budú nové zálohy a čo si treba skontrolovať?

Ročné vyúčtovanie mnohých vlastníkov bytov potešilo. Nedoplatky mali väčšinou tí, ktorí bývajú v bytovom dome s vlastnou kotolňou. Aké budú nové zálohy a čo si treba skontrolovať? Pokuta pre diaľničiarov: Diaľničná spoločnosť dostala pokutu 30-tisíc eur v rámci zákazky na prepojenie diaľnic D1 a D4. Sankciu udelil Úrad pre verejné obstarávanie. Diaľničiari porušili princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov. NDS voči nemu nepodala rozklad, je teda právoplatné.

Diaľničná spoločnosť dostala pokutu 30-tisíc eur v rámci zákazky na prepojenie diaľnic D1 a D4. Sankciu udelil Úrad pre verejné obstarávanie. Diaľničiari porušili princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov. NDS voči nemu nepodala rozklad, je teda právoplatné. Euro v Chorvátsku: Európska komisia dospela k záveru, že Chorvátsko je pripravené prijať euro k 1. januáru 2023 a stať sa tak v poradí 20. členským štátom eurozóny. V správe EK sa uvádza, že momentálne iba Chorvátsko a Švédsko spĺňajú kritérium cenovej stability.

V Dunajskej Strede sa skloňuje meno Weiss. Prídu otec aj syn?

Tréner Vladimír Weiss st. (zdroj: TASR)

V posledný májový deň sa skončila zmluva portugalskému koučovi Joaovi Janeirovi, ktorý na Žitný ostrov prišiel vlani v novembri. DAC ho vykúpil z Kisvárdy, kde mal platnú zmluvu, údajne za stotisíc eur.

Základný cieľ síce splnil a v baráži si DAC vybojoval účasť v kvalifikácii Európskej konferenčnej ligy, no jeho pôsobenie v Dunajskej Strede je považované za sklamanie.

Jedným z kandidátov na jeho miesto má byť Vladimír Weiss st., ktorý v minulej sezóne viedol bratislavský Slovan. O Weissovi sa v Dunajskej Strede hovorilo už aj pred ročníkom 2021/22, lenže bývalý reprezentačný tréner Slovenska i Gruzínska vtedy prijal ponuku belasých. Majiteľ DAC teraz uznal, že možno v minulosti spravil pri výbere trénerov chybu.

Navyše v dunajskostredskej MOL Akadémii v uplynulých dňoch videli aj Vladimíra Weissa mladšieho, čo spustilo ďalšie špekulácie, že by na Žitný ostrov mohli zamieriť otec aj syn.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

V mozgu je okruh nenávisti. Zapína sa, aj keď vidíte neobľúbeného politika

Ján Slota, Robert Fico a Vladimír Mečiar. (zdroj: TASR)

Muž v obleku či žena v kostýme sa postaví pred mikrofón. Ešte sa ani nedostane k podstate svojej tlačovej besedy a vám už vrie krv v žilách. Takmer každý má svojho neobľúbeného politika. Potom už stačí len jedna veta a cítite nevysvetliteľný hnev. Čo o ňom hovorí veda?

Základným nastavením mysle je byť pokojný. No stačí jeden stimul, hoci pohľad na neobľúbenú osobu, a v mozgu sa spustí okruh nenávisti. Vedci tak označujú sieť prepojení rôznych častí mozgu, ktoré súvisia s hnevom.

Existujú hypotézy, že nenávisť má evolučný základ. Táto emócia mohla našim predkom uľahčiť boje o vzácne potraviny od konkurenčných skupín. Nenávisť im pomohla takéto konanie ospravedlniť. Prípadne im nenávisť či hnev dávali na známosť, že sú v ohrození.

Preto, keď sa rozčúlite pri pozeraní sa na neobľúbeného politika či političku a začnete nadávať, nie je to úplne vaša chyba.

V krátkosti z vedy a techniky:

Ako prekonať odpor k cvičeniu: Viete, že pohyb je zdravý a vaše sedavé telo ho skutočne potrebuje. Aj tak sa však k cvičeniu neviete prinútiť. Nemusí byť za tým iba lenivosť. Niektorí ľudia sú naprogramovaní tak, že ich to k cvičeniu jednoducho neťahá. Tento odpor sa však dá prekonať.

Viete, že pohyb je zdravý a vaše sedavé telo ho skutočne potrebuje. Aj tak sa však k cvičeniu neviete prinútiť. Nemusí byť za tým iba lenivosť. Niektorí ľudia sú naprogramovaní tak, že ich to k cvičeniu jednoducho neťahá. Tento odpor sa však dá prekonať. Nová vlna vnútri Zeme: Hlboko vnútri našej planéty objavili vedci vlnenie, ktoré by mohlo vysvetliť zvláštne výkyvy v magnetickom poli Zeme. Pomalá vlna sa prejavuje zhruba tritisíc kilometrov pod vašimi nohami.

Hlboko vnútri našej planéty objavili vedci vlnenie, ktoré by mohlo vysvetliť zvláštne výkyvy v magnetickom poli Zeme. Pomalá vlna sa prejavuje zhruba tritisíc kilometrov pod vašimi nohami. Banány a stres myší: Stačí, že sú mladé myšie samce v blízkosti banánu a pocítia stres. Neboja sa jeho podlhovastého tvaru ani zdanlivo výstražnej žltej farby. Stres z banánu súvisí s chemickými signálmi, ktoré vysielajú gravidné a dojčiace samice.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Igor Ribár. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako pomohla alebo nepomohla novela OĽaNO, ktorá mala znížiť drakonické tresty za marihuanu? Podľa čoho sa dnes rozhodujú súdy pri týchto trestných činoch? A ako sa dá obhájiť, že dôchodca dostal za tri rastliny v skleníku vyšší trest ako vysokopostavení funkcionári za korupciu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s advokátom Igorom Ribárom.

Podcasty SME

Ľudskosť: Otec na rodičovskej “dovolenke”: Zmenilo ma to. Cítim, že som citlivejší

Otec na rodičovskej “dovolenke”: Zmenilo ma to. Cítim, že som citlivejší Index: Samosprávy štrajkujú a varujú pred veľkým napätím

Karikatúra

Ruská ropa. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Zlatisté rybičky na hrianke s praženicou. (zdroj: Fotolia)

Pikantné, sladké aj zdravé. Vybrali sme pre vás recepty na výborné vaječné jedlá.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.