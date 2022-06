Ranný brífing: Matovičovo krúžkovné musia opraviť, chyby má aj bratislavské parkovanie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Krúžkovné z dielne ministra financií Igora Matoviča má diery. Je tam strašne veľa vecí, ktoré treba upraviť, hovorí šéf školského výboru Richard Vašečka. Úpravy Matovičovho plánu za viac ako 400 miliónov eur sa budú robiť už v septembri.

Parkovacia politika v Bratislave zápasí s problémami a pôsobí chaoticky. Parkovacích miest je stále nedostatok, vozidlá, ktoré už v regulovanej zóne neparkujú, sa presunuli za hranicu platenej zóny, jednotlivé lokality majú rozličné tarify aj časy spoplatnenia a podobne. Prináša však aj prvé výsledky.

Už sme si vydýchli z pandémie covidu, no prekvapil nás ďalší vírus. Prvé prípady opičích kiahní už oznámilo Česko, Rakúsko aj Maďarsko. Na Slovensku sa zatiaľ výskyt opičích kiahní nepotvrdil, no je to skôr len otázka času. O aké ochorenie ide, aké má príznaky a priebeh a je strach, že sa opičie kiahne pretavia do pandémie, oprávnený? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Expresne schválené Matovičovo krúžkovné za 400 miliónov má diery. Poslanci ho budú opravovať

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Len sedem dní stačilo Igorovi Matovičovi na to, aby presadil zmeny k voľnočasovým poukazom za viac ako 400 miliónov eur ročne. Napísaný návrh koaličným partnerom ako súčasť protiinflačného balíčka ukázal 17. mája, už o týždeň neskôr ho v zrýchlenom konaní odobrili poslanci.

Návrh ministra financií prijali bez toho, aby sa k nemu mohli riadne v pripomienkovom konaní vyjadriť tí, ktorých sa zmeny bezprostredne týkajú. Štandardne pri tom rokovania a schvaľovanie zákona trvá mesiace.

Nejde o zanedbateľné peniaze, sumou 400 miliónov eur dokáže štát na viac ako tri mesiace zaplatiť mzdy všetkým učiteľom základných a stredných škôl.

Už krátko po schválení zmien sa však ukazuje, že ich poslanci budú ešte dodatočne opravovať. A úpravy sa nebudú týkať iba zanedbateľných detailov.

"Je tam veľmi veľa vecí, ktoré treba upraviť," priznáva poslanec OĽaNO a predseda školského parlamentného výboru Richard Vašečka.

Parkovacia politika v Bratislave zápasí s problémami, no prináša aj prvé výsledky

Regulované parkovanie v Bratislave PAAS. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bratislava bolo posledné európske hlavné mesto, ktoré nemalo jednotnú reguláciu parkovania. Od januára tohto roka sa zaviedla celomestská parkovacia politika v troch lokalitách - v petržalskej časti Dvory 4, v Krasňanoch v mestskej časti Rača a v časti Tehelné pole v Novom Meste. Po nich nasledovali niektoré západné časti Ružinova a naposledy aj rozsiahla časť Starého Mesta.

Nejde to však bez problémov. Mesto chce, aby nerezidenti využívali na platenie mobilnú aplikáciu, no aby ušetrilo, nevyvinulo vlastnú. Na trhu funguje päť komerčných aplikácií, ktoré je možné na mestské parkovanie využívať, no tie nefungujú bezchybne.

Tí, ktorí nepoužívajú smartfóny, môžu využívať parkovacie automaty či pomoc parkovacích asistentov, no tých zatiaľ nie je dostatok. Napríklad v Krasňanoch sú len tri parkovacie automaty, podobná situácia je aj v Petržalke.

Nedá sa platiť ani cez SMS, pretože magistrát považoval túto možnosť za pridrahú.

Mestská parkovacia politika navyše pôsobí chaoticky, pretože jednotlivé lokality majú rozličné tarify aj časy spoplatnenia. Cena pre nerezidenta sa za hodinu parkovania pohybuje od 0,50 eur do dvoch eur v závislosti od lokality.

V krátkosti z domova:

Bývalý šéf železníc o zrážke vlakov: V piatok večer sa na trati medzi Varínom a Vrútkami zrazili dva vlaky. Do pokazeného vlaku narazil rušeň, ktorý mu išiel na pomoc. Pri zrážke sa zranilo 74 ľudí. O havárii na trati sa denník SME rozprával s Pavlom Kravecom, bývalým šéfom Železničnej spoločnosti Slovensko.

V piatok večer sa na trati medzi Varínom a Vrútkami zrazili dva vlaky. Do pokazeného vlaku narazil rušeň, ktorý mu išiel na pomoc. Pri zrážke sa zranilo 74 ľudí. O havárii na trati sa denník SME rozprával s Pavlom Kravecom, bývalým šéfom Železničnej spoločnosti Slovensko. Progresívne Slovensko posilňuje: Najväčším skokanom májové prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza je Progresívne Slovensko. Za vyše mesiac narástli preferencie PS o 1,8 percenta. Progresívci tak v májovom prieskume dosiahli 9,1 percenta a stali sa štvrtou najsilnejšou stranou.

Najväčším skokanom májové prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza je Progresívne Slovensko. Za vyše mesiac narástli preferencie PS o 1,8 percenta. Progresívci tak v májovom prieskume dosiahli 9,1 percenta a stali sa štvrtou najsilnejšou stranou. Sumár nedeľných politických diskusií: Embargo na ruskú ropu, referendum o predčasných voľbách, koaličné vzťahy, či nový prieskum preferencií. Toto všetko boli témy nedeľných diskusných relácií.

Embargo na ruskú ropu, referendum o predčasných voľbách, koaličné vzťahy, či nový prieskum preferencií. Toto všetko boli témy nedeľných diskusných relácií. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 78 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 591 testov. V nemocniciach aktuálne leží 169 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Cichanovská: Padá opona, chceme byť na opačnej strane ako Rusko

Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. (zdroj: TASR/AP)

Nezabúdajte na Bielorusko, pomoc Bielorusku znamená aj pomoc Ukrajine proti ruskej agresii. Takto znel hlavný odkaz, s ktorým prišla bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská na bratislavskú konferenciu Globsec.

„Kým sa Alexander Lukašenko udrží v Bielorusku pri moci, bude ohrozovať aj Ukrajinu,“ povedala Cichanovská, ktorá pred dvomi rokmi kandidovala proti diktátorovi za zjednotenú opozíciu.

Režim však voľby zmanipuloval a Cichanovská z obáv o bezpečnosť odišla do zahraničia. V bieloruskom väzení je napríklad dodnes jej manžel, ktorý chcel kandidovať pôvodne.

Európskych lídrov vyzvala, aby nerušili sankcie, ktoré zaviedli po voľbách spred dvoch rokov. Lukašenko sa pritom práve o toto pokúša a jeho režim navrhuje, že výmenou za zrušenie sankcií by mohol umožniť vývoz ukrajinského obilia, ktoré v krajine pre vojnu uviazlo.

„Ak Európa zruší sankcie, zničí všetko, čo posledné dva roky budovala,“ zdôraznila Cichanovská. „Veďte politiku na základe hodnôt, nie záujmov.“ Ustupovanie diktátorovi podľa nej vedie k jeho beztrestnosti.

Orbán je lúzer: Orbánova vláda môže produkovať propagandistické nezmysly o tom, čo všetko líder pri sankciách dosiahol v prospech Maďarska a ako Brusel položil na lopatky, nie je to tak. Orbán je v EÚ ako prst. Možno vztýčený prostredník, ale sám, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Boj o Severodoneck na východnej Ukrajine sa nekončí, ukrajinská armáda opätovne získala kontrolu asi nad polovicou mesta. Rovnováhu síl by mohli zmeniť aj Američanmi dodané raketové systémy s dlhším doletom. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Boj o Severodoneck na východnej Ukrajine sa nekončí, ukrajinská armáda opätovne získala kontrolu asi nad polovicou mesta. Rovnováhu síl by mohli zmeniť aj Američanmi dodané raketové systémy s dlhším doletom. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Prečo Putin narazil: Ukrajina musí rozhodnúť o svojej budúcnosti a my za ňou musíme bezpodmienečne stáť, hovorí v rozhovore bývalá estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová. Vysvetľuje, prečo nemá zmysel pokúšať sa o dohodu s Vladimirom Putinom a prečo je pokračovanie v sankciách proti Rusku aj v ekonomickom záujme európskych štátov.

Ukrajina musí rozhodnúť o svojej budúcnosti a my za ňou musíme bezpodmienečne stáť, hovorí v rozhovore bývalá estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová. Vysvetľuje, prečo nemá zmysel pokúšať sa o dohodu s Vladimirom Putinom a prečo je pokračovanie v sankciách proti Rusku aj v ekonomickom záujme európskych štátov. Ruslana Zelenskému verí: Ako symbol odporu voči tlakom Kremľa stála na pódiu počas Oranžovej revolúcie, Euromajdanu a hlasom ukrajinského odboja je aj dnes, keď Rusko bombarduje a okupuje Ukrajinu, pričom zabíja civilistov. „Od politikov sa dnes držím ďalej, no Zelenskému verím, že bude robiť správne rozhodnutia. A verím mu práve preto, že nie je politik, ale herec,“ vysvetľuje speváčka Ruslana v rozhovore pre SME.

Ako symbol odporu voči tlakom Kremľa stála na pódiu počas Oranžovej revolúcie, Euromajdanu a hlasom ukrajinského odboja je aj dnes, keď Rusko bombarduje a okupuje Ukrajinu, pričom zabíja civilistov. „Od politikov sa dnes držím ďalej, no Zelenskému verím, že bude robiť správne rozhodnutia. A verím mu práve preto, že nie je politik, ale herec,“ vysvetľuje speváčka Ruslana v rozhovore pre SME. Čínska podpora Ruska: Čínsky prezident Si Ťin-pching požiadal svojich poradcov, aby prišli na to, ako Rusku finančne pomôcť bez porušenia sankcií. Moskva dvakrát tlačila na Peking, aby posilnil čínsku podporu.

Čínsky prezident Si Ťin-pching požiadal svojich poradcov, aby prišli na to, ako Rusku finančne pomôcť bez porušenia sankcií. Moskva dvakrát tlačila na Peking, aby posilnil čínsku podporu. Znárodňovanie v Záporoží: Proruskí predstavitelia v Záporožskej oblasti, ktorú čiastočne ovláda Moskva, vydali dekrét o "znárodnení" tamojšieho štátneho majetku. Znárodnenie by sa mohlo týkať aj Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú Rusi obsadili v marci.

Proruskí predstavitelia v Záporožskej oblasti, ktorú čiastočne ovláda Moskva, vydali dekrét o "znárodnení" tamojšieho štátneho majetku. Znárodnenie by sa mohlo týkať aj Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorú Rusi obsadili v marci. Vývoz ukrajinského obilia: Ukrajinské obilie by mohlo byť vyvážané cez Bielorusko, ak budú zrušené sankcie voči Minsku, vyhlásil Putin. Kyjev tvrdí, že v ukrajinských prístavoch uviazlo 22 miliónov ton obilia. Putin tiež navrhol možnosť vývozu z prístavu v Odese, pričom Rusko by umožnilo lodiam bezpečný prechod.

Ukrajinské obilie by mohlo byť vyvážané cez Bielorusko, ak budú zrušené sankcie voči Minsku, vyhlásil Putin. Kyjev tvrdí, že v ukrajinských prístavoch uviazlo 22 miliónov ton obilia. Putin tiež navrhol možnosť vývozu z prístavu v Odese, pričom Rusko by umožnilo lodiam bezpečný prechod. Rozkazy na obsadenie Severodonecka: Ruský generál Dvornikov dostal za úlohu úplne obsadiť Sjevjerodoneck do 10. júna. Ak by sa mu to nepodarilo, má úplne odrezať cestu Lysyčansk-Bachmut a dostať ju pod kontrolu.

Ruský generál Dvornikov dostal za úlohu úplne obsadiť Sjevjerodoneck do 10. júna. Ak by sa mu to nepodarilo, má úplne odrezať cestu Lysyčansk-Bachmut a dostať ju pod kontrolu. Pápežova návšteva Ukrajiny: Pápež František oznámil, že sa čoskoro stretne s ukrajinskými predstaviteľmi, s ktorými chce prediskutovať možnosti svojej návštevy ich vojnou sužovanej vlasti. Podľa vlastných slov chce Ukrajinu navštíviť, ale musí si vybrať správny čas.

V krátkosti zo sveta:

Platinové jubileum Alžbety II.: Kráľovná Alžbeta II., ktorá tento rok oslávila 96 rokov a zavŕšila 70 rokov na britskom tróne, je nielen najdlhšie vládnucou britskou kráľovnou v dejinách, ale aj najstarším panovníkom na svete. Oslavy výročia kráľovnej otvárajú nielen v britskej spoločnosti otázku monarchistického zriadenia krajiny, ktoré najmä medzi mladšou generáciou stráca na popularite.

Kráľovná Alžbeta II., ktorá tento rok oslávila 96 rokov a zavŕšila 70 rokov na britskom tróne, je nielen najdlhšie vládnucou britskou kráľovnou v dejinách, ale aj najstarším panovníkom na svete. Oslavy výročia kráľovnej otvárajú nielen v britskej spoločnosti otázku monarchistického zriadenia krajiny, ktoré najmä medzi mladšou generáciou stráca na popularite. Čínu treba pochopiť: Až do pádu socializmu nemohla sinologička, filozofka a prekladateľka Marína Čarnogurská pôsobiť vo svojich odboroch, napriek tomu sa venovala čínskym filozofickým i literárnym dielam. V jej preklade vyšli zásadné diela vrátane Tao Te ťingu od prvého čínskeho mysliteľa Lao c’a.

Až do pádu socializmu nemohla sinologička, filozofka a prekladateľka Marína Čarnogurská pôsobiť vo svojich odboroch, napriek tomu sa venovala čínskym filozofickým i literárnym dielam. V jej preklade vyšli zásadné diela vrátane Tao Te ťingu od prvého čínskeho mysliteľa Lao c’a. Úmrtie ruského agenta Kovtuna: Na následky ochorenia Covid-19 zomrel v Moskve Dmitrij Kovtun, jeden z dvoch bývalých ruských agentov obvinených Britániou z otravy kritika Kremľa Alexandra Litvinenka v roku 2006. Vražda Litvinenka mala zásadný vplyv na zhoršenie vzťahov medzi Britániou a Ruskom.

Zo zahraničných webov:

Regióny odrezané od sveta. Hrozí, že zmizne každý tretí vlak?

Vlaky, ktoré jazdia po slovenských koľajniciach, dosluhujú. (zdroj: TASR)

Železničná spoločnosť Slovensko varuje, že by mohla zrušiť až tretinu osobných vlakových spojov. Ak sa tak stane, o prácu príde dvesto až päťsto zamestnancov národného dopravcu. Vyplýva to z vyjadrenia generálneho riaditeľa spoločnosti Romana Koreňa.

Železničnému dopravcovi podľa neho chýba v rozpočte 24 miliónov eur. Je to rozdiel medzi nákladmi za dopravné výkony vo verejnom záujme (354 miliónov eur) a poskytnutou dotáciou zo štátneho rozpočtu (330 miliónov eur).

Masívne škrtanie spojov je síce v najbližších mesiacoch nepravdepodobným scenárom, ale vylúčiť sa nedá.

Vyvolalo by to veľkú nevôľu verejnosti, pretože niektoré regióny Slovenska by ostali doslova "odrezané od sveta" - ľudia by sa nemali ako dostať do práce a do školy. Koaliční politici by kroky ZSSK len ťažko obhajovali pred voličmi a opozícia by dostala ďalší priestor pre kritiku.

Krátiť zdroje na koľajniciach je nesprávne: Základom rozpočtovej konsolidácie musia byť úspory na výdavkovej strane. To, že ZSSK dostala o 24 miliónov menej na výkony vo verejnom záujme, je však znamením, že v prioritách má slovenská politika hokej, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Kráľovská mašinéria: Na Alžbetu II., ktorá oslavuje 70 rokov na tróne, sa dá nazerať z biznisového hľadiska ako na najdlhšie slúžiaceho šéfa firmy. Konkuruje jej len zakladateľ spoločnosti Berkshire Hathaway a starý investorský lišiak Warren Buffett, ktorý vedie svoju firmu od roku 1970. Aká je hodnota kráľovskej rodiny a z čoho sa financuje?

Na Alžbetu II., ktorá oslavuje 70 rokov na tróne, sa dá nazerať z biznisového hľadiska ako na najdlhšie slúžiaceho šéfa firmy. Konkuruje jej len zakladateľ spoločnosti Berkshire Hathaway a starý investorský lišiak Warren Buffett, ktorý vedie svoju firmu od roku 1970. Aká je hodnota kráľovskej rodiny a z čoho sa financuje? Skrytá inflácia: Potraviny sú čím ďalej tým drahšie. Ale ľudia si možno nevšimli, že sa tiež zmenšujú. Ak potravinárska firma uvedie na trh napríklad menší pohár džemu, môže si účtovať vyššiu jednotkovú cenu, a pritom sa opticky vyhnúť "zdraženiu", ktoré by znížilo predaj. Inflačné zmenšovanie je teraz opäť v móde.

Potraviny sú čím ďalej tým drahšie. Ale ľudia si možno nevšimli, že sa tiež zmenšujú. Ak potravinárska firma uvedie na trh napríklad menší pohár džemu, môže si účtovať vyššiu jednotkovú cenu, a pritom sa opticky vyhnúť "zdraženiu", ktoré by znížilo predaj. Inflačné zmenšovanie je teraz opäť v móde. Paralyzovanie PPA počas kauzy Dobytkár: Paralyzovanie Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zrejme počas kauzy Dobytkár žiadúce. Navyše sa malo manipulovať s dokumentmi. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss informoval aj o rozšírení trestného oznámenia, ktoré PPA podala na Generálnu prokuratúru.

Nadal štrnásty raz ovládol Roland Garros, získal už 22. grandslamový titul

Rafael Nadal vyhral Roland Garros 2022. (zdroj: TASR/AP)

Španielsky tenista Rafael Nadal triumfoval štrnásty raz v kariére na Roland Garros a získal rekordný 22. grandslamový titul. Vo finále mužskej dvojhry zdolal v pozícii turnajovej päťky nasadenú osmičku Nóra Caspera Ruuda hladko 6:3, 6:3, 6:0.

Španiel si upevnil prvé miesto v historických tabuľkách. Odskočil Srbovi Novakovi Djokovičovi a Švajčiarovi Rogerovi Federerovi, ktorí majú na konte 20 grandslamových trofejí.

Nadal je vo veku 36 rokov najstarší parížsky šampión, doposiaľ ním bol jeho krajan Andres Gimeno. Vo finálových dueloch na dvorci Philippa Chatriera ešte antukový kráľ nenašiel premožiteľa, po nedeli má bilanciu 14:0.

Nadal po prvý raz vyhral v jednej sezóne Australian Open i Roland Garros.

Vďaka triumfu si z francúzskej metropoly odnáša prémiu 2,2 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP. V jeho novom vydaní sa posunie na štvrté miesto.

Amber Heard sa vysmievali za výroky aj grimasy. Tento proces bol katastrofa, vraví hnutie MeToo

Amber Heard. (zdroj: SITA/AP)

Svet nevidel, ako Johnny Depp prijal verdikt poroty, ktorá rozhodovala o jeho súdnom spore s bývalou manželkou Amber Heard. Bol vtedy v Anglicku a sedel v krčme.

Ale videl, ako naň zareagovala ona: vypočula si ho so sklonenou hlavou a so smutným výrazom v tvári. Porota dala za pravdu jemu. Uznala, že Amber Heard ho so zlým úmyslom ohovárala a zničila mu tak nielen kariéru, ale aj šesť rokov života.

Herečka výsledok prezentovala nielen ako zlú správu pre seba, ale aj ako zlú správu pre ženy, ktoré zažili domáce násilie a rozhodli sa o ňom prehovoriť.

"Som zdrvená, že ani hora dôkazov nestačila na to, aby som čelila neprimeranej moci a vplyvu môjho manžela,“ povedala.

"Ešte viac ma zarmucuje, čo tento rozsudok bude znamenať pre iné ženy. Vracia nás to do čias, keď žena, ktorá prehovorila, mohla byť verejne zahanbená a ponížená. Škodí to odhodlaniu, že násilie páchané na ženách by sa malo brať vážne."

V krátkosti z kultúry:

Animovaná Anna Franková: Odložím svoju smrť, ak nakrútiš tento film. Zomriem až po jeho premiére, povedala izraelskému režisérovi Arimu Folmanovi mama. Keď mu ponúkli spracovať príbeh Anny Frankovej a posunúť ho do súčasnosti, nemal žiadny záujem. No predstava, že by tým predĺžil život mame, ho lákala. Mala deväťdesiat osem rokov, keď ho uvidela.

Odložím svoju smrť, ak nakrútiš tento film. Zomriem až po jeho premiére, povedala izraelskému režisérovi Arimu Folmanovi mama. Keď mu ponúkli spracovať príbeh Anny Frankovej a posunúť ho do súčasnosti, nemal žiadny záujem. No predstava, že by tým predĺžil život mame, ho lákala. Mala deväťdesiat osem rokov, keď ho uvidela. Zaobchádzanie komunistov s mníškami: Knihy Kateřiny Tučkovej sú preložené do dvadsiatich jazykov. V románe Bílá Voda otvára nielen témy krutého zaobchádzania s rehoľnými sestrami, ktoré chcel komunistický režim potlačiť, a kolaborantstva kňazov, ale aj súčasné témy ako postavenie žien v cirkvi a opätovné snahy o potláčanie ich práv.

Knihy Kateřiny Tučkovej sú preložené do dvadsiatich jazykov. V románe Bílá Voda otvára nielen témy krutého zaobchádzania s rehoľnými sestrami, ktoré chcel komunistický režim potlačiť, a kolaborantstva kňazov, ale aj súčasné témy ako postavenie žien v cirkvi a opätovné snahy o potláčanie ich práv. Strach a peniaze nemá: O Markovi Igondovi sa nedá povedať, že by obsedel na jednom mieste a tešil sa z dosiahnutého. Jeho životopis je plný dramatických obratov. Sedem rokov len nakrúcal filmy po svete, teraz si užíva zájazdové divadlá, organizuje Dračie dni a chystá sa režírovať vlastnú hru. Predtým však prichádza do kín ako herec v rozprávke Zakliata jaskyňa.

Rozhovory ZKH: Béla Bugár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na túto koalíciu? Čo hovorí na obvinenia Gábora Gála, ktorého polícia obvinila z korupcie? Na koho strane je pri spore Matoviča a Sulíka? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s expolitikom Bélom Bugárom.

Podcasty SME

Zblízka: Martin Huba: Nenahováram si, že som najlepší herec na svete, ale rád by som ním bol

Martin Huba: Nenahováram si, že som najlepší herec na svete, ale rád by som ním bol Vedecký podcast SAV: Historička Zavacká: S totalitnou minulosťou sme sa stále nevyrovnali

Historička Zavacká: S totalitnou minulosťou sme sa stále nevyrovnali TECH_FM: Vedci omylom objavili najväčšiu rastlinu na planéte

Vedci omylom objavili najväčšiu rastlinu na planéte Klik: Prečo je chat stredobodom boja o technologickú nadvládu

Na holine zlá chvíľa. (zdroj: Vico)

