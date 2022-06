Ranný brífing: Na Kováčikovo úžasné skóre sa nezabudlo, s učiteľmi je to už horšie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik dlhé roky čelil podozreniam, že namiesto boja proti zločinu svoje právomoci zneužíval na zametanie káuz. Generálna prokuratúra si prešla jeho prácu a začala dve trestné stíhania práve za zneužitie právomoci verejného činiteľa.

Mnoho stredných škôl má problém získať nových pedagógov. Niet sa čo čudovať. Nástupný tabuľkový plat učiteľa je 916 eur v hrubom, čo v čistom vychádza na 640 eur. Navyše sa koalícia pre platy učiteľov dostala do ďalšieho konfliktu.

Zatiaľ čo sa Igor Matovič čoraz hlbšie prepadáva do nedôvery a dokonca sa vyhlasuje za prenasledovaného Žida 21. storočia, Peter Pellegrini si získal viac dôvery ako prezidentka. Čo je za tým? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Čo sa stalo s Kováčikovým kontom 61:0? Prokuratúra už začala stíhanie

Dušan Kováčik na Najvyššom súde. (zdroj: TASR)

Generálna prokuratúra po preštudovaní práce bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika začala dve trestné stíhania za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Pre SME to potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

„V dvoch trestných veciach... bolo začaté trestné stíhanie pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa,“ povedal Skladan. Neprezradil však, o aké prípady ide.

Kováčik bol vo funkcii 16 rokov, našli u neho spolu 111 spisov. Päť z nich bolo podozrivých. Vyplýva to z dávnejšie zverejnenej analýzy, ktorú prokuratúra vypracovala. Známa je aj štatistika 61:0, ktorá ukazuje, že zo 61 prípadov za osem rokov nepodal žiadnu obžalobu.

Kováčik je právoplatne odsúdený za prijatie úplatku v kauze prepustenia bosa mafiánskej skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku na slobodu. Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská mu vtedy štatistiku opisujúcu jeho prácu pripomenula.

Kováčika čakajú ešte súdy v kauze Očistec a za prijatie úplatku 50-tisíc eur za zastavenie vyšetrovania policajného funkcionára Jozefa Reháka.

Čakal vyšší trest: Koncom mája dosiahol na Najvyššom súde právoplatné odsúdenie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ide zatiaľ o najvyššie postaveného funkcionára, ktorý sa spreneveril svojmu povolaniu. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek v rozhovore opisuje, ako prebiehalo vyšetrovanie vlastného nadriadeného a aké dojmy mal zo súdu s ním.

Ficova nočná mora pokračuje: Nevedno, či sa zas archivované spisy nepostrácajú v pracovni iného zametača. Či sa vôbec dajú Kováčikovi preukázať ďalšie trestné činy, nechajme orgánom na to určeným a poďme tipovať, kedy strana Smer prestane tárať o politických obetiach Matovičovho režimu, píše Nataša Holinová.

Profesia učiteľa je taká nezaujímavá, že už nechcú učiť ani tí, čo by nemali

Minister školstva Branislav Gröhling skúša murovať počas školskej súťaže. (zdroj: TASR)

V školách často učia aj pedagógovia, ktorí by už mohli byť na dôchodku. Niektorí učitelia majú väčšie úväzky alebo školám aspoň na niekoľko hodín vypomáhajú učitelia z vysokých škôl či experti z firiem.

Inštitút vzdelávacej politiky vypočítal, že od septembra bude v školách chýbať asi 1300 učiteľov a toto číslo do roku 2025 stúpne na takmer 8500.

Riaditeľ Strednej odbornej školy technológií a remesiel v Bratislave Ľubomír Kovaľ si myslí, že dnes v školstve pracujú najmä tí, ktorí majú kde bývať. Aj preto je učiteľský zbor taký prestarnutý. Veľká časť mladých učiteľov býva v internátoch, u rodičov alebo v spoločnom byte.

Nástupný tabuľkový plat učiteľa je 916 eur v hrubom, čo v čistom vychádza na 640 eur. „Z učiteľského platu si v živote nenašetria, aby si mohli raz zobrať hypotéku,“ myslí si riaditeľka Strednej odbornej školy technickej v Bratislave Petra Pavelková.

Zvyšovanie učiteľských platov má na Slovensku búrlivú históriu. Aj najnovší pokus dostal koalíciu do ďalšieho konfliktu. Minister školstva Branislav Gröhling ich chce zvýšiť od budúceho roka o desať percent, no minister financií Igor Matovič to podmieňuje zvyšovaním daní, ktoré SaS odmieta.

Gröhling aj Matovič navyše ohlásili, že sa 15. júna zúčastnia na veľkom proteste v Bratislave, na ktorom odborári očakávajú desaťtisíc učiteľov.

V krátkosti z domova:

Voľba šéfa RTVS: Ak by sa poslanci rozhodovali pri voľbách generálneho riaditeľa RTVS len na základe verejného vypočutia kandidátov, vyberali by zrejme medzi Tiborom Búzom, Ivanom Golianom a Jaroslavom Rezníkom. Tí dostali najviac otázok a strávili pred parlamentným výborom pre kultúru a médiá a poradnou odbornou komisiou najdlhší čas.

Časť OĽaNO zvažuje revoltu: Medzi poslancami OĽaNO sa schyľuje k najväčšej revolte proti predsedovi hnutia Igorovi Matovičovi od volieb. Viacerí z nich zvažujú, že podporia výhrady prezidentky Zuzany Čaputovej k Matovičovmu zákonu, ktorý má zvyšovať dávky pre rodiny s deťmi. Niektorým prekáža aj to, že budú nútení hlasovať s extrémistami.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 28 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 244 testov. V nemocniciach aktuálne leží 124 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Z Moskvy sa stáva provinčné mesto. Ako vyzerá život cudzincov v Rusku

Ruská mládež pred zavretou kaviarňou Starbucks v Moskve. (zdroj: TASR/AP)

V regáloch supermarketov sú už namiesto coca-coly či fanty ruské kópie – coolCola a fancy. Názvy sladených nápojov nie sú na etiketách v azbuke, zostali v latinke a znejú ešte anglickejšie ako originály. Limonádu sprite nahradila zasa „street“.

Český publicista Jiří Just, ktorý už viac než pätnásť rokov žije v Moskve, pre SME opisuje, s čím sa Rusi v jeho okolí zmierili a aké služby si stále nevedia odoprieť. „Jednej mojej známej som cez svoju platobnú kartu opäť uhrádzal službu, ktorú si zaplatila v obchode firmy Apple,“ vysvetľuje Just.

Koncom marca sa viacerí Rusi z jeho okolia rozhodli emigrovať. Dnes už podobný trend nepozoruje. Zdôrazňuje však, že nik z jeho známych, ktorí mali na emigráciu peniaze, sa do krajiny nevrátil. „Snažia sa nanovo usadiť v Gruzínsku či v Arménsku, už tam majú podnájmy, niektorí si byty kúpili a hľadajú si tam prácu,“ hovorí.

Publicista tvrdí, že neľutuje rozhodnutie zostať v Moskve, hoci prišiel o pohodlie, ktoré mu život v ruskej metropole prinášal pred vojnou. „Pre mňa je dôležité nepozorovať ruskú spoločnosť zvonka, z pohodlia, ale priamo z Ruska. Chcem sledovať, ako uvažujú, ako prijímajú jednotlivé propagandistické naratívy, prečo je to pre nich pohodlnejšie,“ hovorí Just a zároveň uznáva, že ako Brit či Američan by to dnes mohol mať v Moskve zložitejšie.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Už keď som videl zábery z bezpečnostnej rady, bolo mi jasné, že do niekoľkých dní vypukne vojna, povedal v rozhovore Michail Kasianov, ktorý v čase prezidentovania Vladimira Putina štyri roky pôsobil na čele ruskej vlády. Verí, že na Ukrajine sa bojuje aj o budúcnosť Ruska. Ak Kyjev padne, ďalšie na rade sú podľa neho pobaltské štáty. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Putin stratil kontakt s realitou: Putinovo vládnutie s tvrdou domácou diktatúrou mohlo pokračovať desaťročia, ale útokom na Ukrajinu sám rozhodol o konci režimu, hovorí pre SME Natalia Arnová, šéfka mimovládnej organizácie Nadácia za slobodné Rusko. V rozhovore vysvetľuje aj to, prečo napriek prieskumom o rastúcej Putinovej popularite verí, že slobodné Rusko je možné.

Boje o Severodoneck: Pre vozidlá sú neprejazdné už všetky tri mosty spájajúce ukrajinské mestá Severodoneck a Lysyčansk, oznámil gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Zničenie mostov podľa neho poskytuje ruskej armáde ďalšiu výhodu. Rusi zároveň vytlačili ukrajinské obranné jednotky z centra Severodonecka. Boje v meste podľa ukrajinského generálneho štábu pokračujú. Vodca samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky vyzval Ukrajincov v Severodonecku aby sa vzdali, alebo zomreli.

Rozhodujúca bitka o Donbas: Rusko deň za dňom neúnavne podniká letecké nálety, delostrelecky ostreľuje ukrajinský Donbas a pomaly, ale vytrvalo postupuje. Podľa agentúry AP sa odohráva riskantná akcia, ktorá môže určiť priebeh celej vojny.

Rusi otvorili náhradu McDonald's: V Moskve a okolí znovu otvorili prvých 15 bývalých reštaurácií reťazca McDonald's. Majú iného majiteľa a ponesú nový názov Vkusno a točka (Chutne a bodka). Reštaurácie zákazníkom ponúknu premenované hamburgery, ich zloženie sa podľa nového majiteľa nezmenilo.

Ruské zárobky počas vojny: Rusko počas vojny na Ukrajine zarobilo 93 miliárd eur z vývozu fosílnych palív, vyplýva zo správy, ktorú zverejnilo nezávislé Centrum pre výskum energie a čistého ovzdušia vo Fínsku. Väčšinu z nich pritom exportovalo do EÚ.

Praha nemá pre utečencov miesta: Krajské asistenčné centrum pre ukrajinských utečencov v pražskej časti Vysočany zatvoria, prichádzajúcich Ukrajincov budú posielať do iných regiónov. Hlavné mesto tvrdí, že o ďalších utečencov sa už nedokáže postarať, a preto v centre už nemôžu registrovať nových utečencov.

Pol milióna utečencov od začiatku vojny: Na Slovensko vstúpilo z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vyše pol milióna ľudí, vyplýva z údajov ministerstva vnútra. V posledných týždňoch nápor ukrajinských utečencov cez slovensko-ukrajinskú hranicu zoslabol a počty ľudí, ktorí vstupujú na Slovensko z Ukrajiny, sú často porovnateľné alebo nižšie ako pri ceste opačným smerom.

Zo zahraničných webov:

Drahšia tyčinka vyvolala údiv. Japonci zažívajú nepoznanú realitu

Japonský jen prudko oslabuje. (zdroj: TASR/AP)

Kurz japonskej meny jen k americkému doláru je najslabší za posledných 24 rokov. Od začiatku roka sa oproti doláru oslabil o približne 17 percent. Kým centrálne banky po celom svete zvyšujú úrokové sadzby, aby skrotili infláciu, Japonsko je akoby izolovaným ostrovom, ktorého sa zdražovanie netýka.

Desaťročia Japonci bojovali proti deflácii (poklesu cien), ale neúčinne. Kým v eurozóne a USA inflácia aktuálne presahuje osem percent, v Japonsku ani dnes nedosahuje dve percentá (1,9 percenta za máj).

Japonská centrálna banka skalopevne razí politiku ponechania nízkej úrokovej sadzby, aby si aspoň akú-takú infláciu udržala. Extrémne slabý jen, ktorého kurz bude ešte slabnúť, môže ekonomike, firmám i japonským spotrebiteľom prospieť, ale aj uškodiť.

Je výsledkom krokov centrálnej banky, ktorá pumpuje peniaze do ekonomiky a nič na tom neplánuje zmeniť. Ľudia si však musia zvykať na novú realitu, ktorú mladá generácia ešte nezažila.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako je na tom Ukrajina: Ukrajina je najväčšou krajinou Európy, má úrodnú pôdu, more a ťažký priemysel. Napriek tomu patrí jej ekonomika k jednej z najslabších. Navyše je v súčasnosti sužovaná vojnou s Ruskom, ktorá ju bude stáť možno až polovicu HDP. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa na ukrajinskú ekonomiku a jej vývoj pozreli bližšie.

Problém s nedostatkom sestier: Ministerstvo zdravotníctva chce zvýšiť mzdy sestier na rýchlu stabilizáciu personálu. Avizuje aj systémové opatrenia, ako sú študentské dotácie, príspevky ku mzde absolventov, návrat do rodiska, adaptačná jazyková príprava či vstupná náborová jednorazová dotácia. Problém nedostatku sestier na Slovensku sa podľa ministerstva postupne prehlbuje.

Upravená suma životného minima: S účinnosťou od 1. júla sa zvýši suma životného minima na 234,42 eura. Pozitívne to ovplyvní všetky domácnosti v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia, ktoré sú prijímateľmi niektorej z dávok, príspevkov, daňových úľav alebo ich kombinácie. Narastie tak takmer 60 príspevkov a dávok, ktoré sú viazané na životné minimum.

Slováci prehrali aj v Kazachstane a sú iba krok od potupy

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Samuel Slovák. (zdroj: TASR)

Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali vo štvrtom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov na pôde Kazachstanu 1:2. Slováci získali v reprezentačnom bloku šesť bodov v štyroch dueloch, v tabuľke im patrí druhé miesto a na lídra skupiny Kazachstan strácajú už štyri body.

Jediný gól Slovenska strelil v 51. minúte za stavu 0:2 Matúš Bero, pre ktorého to bol premiérový zásah v reprezentačnom A-tíme. Duel dohrávali v desiatich, keď v 87. minúte dostal priamu červenú kartu Ondrej Duda.

Slováci nastúpili druhýkrát pod taktovkou dočasnej trénerskej dvojice Samuel Slovák, Marek Mintál. Tá si po víťazstve 1:0 v Azerbajdžane pripísala prvú prehru.

Aké sú šance Slovenska na postup? O všetkom rozhodnú dva septembrové zápasy. Slovensko v nich má maličkú výhodu. V oboch bude mať výhodu domáceho prostredia.

Alergiu na mäso po uhryznutí kliešťom môžete dostať aj na Slovensku

Samuel Hitka. (zdroj: SME/Marko Erd)

V lete 2019 išiel jedenásťročný Samuel Hitka s rodičmi na obľúbený hamburger do reštaurácie v Stupave. Nebolo to nič nezvyčajné, pretože patrili k pravidelným hosťom. Nevšedná však bola o niekoľko hodín neskôr reakcia jeho organizmu.

"Po celom tele mal vyrážky, dostal anafylaktický šok a začal sa dusiť," hovorí pre denník SME jeho mama Ľubica Hitková.

"Mysleli sme si, že v jedle bola sója, na ktorú je alergický. Nikdy však na ňu nemal takú agresívnu reakciu. Majiteľ reštaurácie dokonca kvôli nám telefonoval dodávateľom a overoval si zloženie mäsa, ktoré bolo v hamburgeroch," pridáva detaily.

Vtedy ešte netušila, že anafylaktické šoky sa na dvanásť mesiacov stanú bežnou súčasťou ich života a v taške bude mať pre syna vždy pripravenú injekciu adrenalínu pre prípad núdze.

Až v roku 2020 prišli lekári na dôvod jeho stavov. Samuel sa stal prvým pacientom na Slovensku, ktorému diagnostikovali alfa-gal syndróm, teda alergickú reakciu na mäso, ktorú vedci spájajú s uhryznutím kliešťa.

V krátkosti o zdraví:

Mýtická superschopnosť žien: O ženách sa hovorí, že v porovnaní s mužmi dokážu robiť viac vecí naraz. Vedkyňa Leah Ruppannerová z Univerzity v Melbourne sa venuje tejto téme už niekoľko rokov a rada búra mýty o ženách. Je pravda, že dokážu robiť viac vecí naraz? A majú aj lepšie oko na neporiadok v domácnosti?

Káva znižuje riziko predčasnej smrti: Pitie kávy je už roky vďačnou témou pre vedcov a ich výskumy. Už viaceré ukázali, že konzumácia kávy poskytuje viaceré zdravotné výhody. Najnovšie vedci hovoria aj o vplyve obľúbeného nápoja na zníženie rizika predčasnej smrti.

Naša koža nás nedefinuje: Ochorenie kože zasiahne snáď každú oblasť života. Spoločnosť kožné diagnózy ešte stále vníma ako čisto estetický problém. O tom, čím všetkým si pacient prejde od prvých príznakov až po správnu liečbu, nám porozprávala blogerka Petra Švábiková, ktorá trpí kožnou diagnózou rosacea.

