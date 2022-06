Ranný brífing: Namiesto liečby lietali deťom facky, Rezník sa aj klamstvami diskvalifikoval

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Hraň je na Slovensku jedinou detskou psychiatrickou liečebňou. A ukazuje, že môže byť obeťou dlhoročne nefungujúceho systému. Štát oblasť duševného zdravia dlhé roky zanedbával.

Jaroslava Rezníka za šéfa RTVS odborníci nechcú. V ich očiach sa diskvalifikoval vážnymi zlyhaniami, klamstvami a politikárčením. Odporúčajú zvoliť Tibora Búzu alebo Ľuboša Machaja.

Igor Matovič možno čelí prvej vážnejšej vzbure v OĽaNO, jeho vlastní poslanci totiž odmietajú prelomiť veto prezidentky tak, aby hlasovali spolu s fašistami. Aj keď sa hlasy, aby sa premiér Heger ministra financií zbavil, ozývajú už dlho, nič podobné nevidíme - a zrejme ani neuvidíme. Prečo sa OĽaNO nemôže Matoviča zbaviť a ako systém tejto strany funguje? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Lišiak: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený časopis Lišiak. Lúštite krížovky, osemsmerovky a iné hlavolamy a vyhrajte až 380 eur. SME na celý víkend spolu s časopisom Lišiak stojí len 1,50 eur.

Bazény a sauny zatienili facky a zákazy. Detská psychiatria v Hrani má kontroverznú povesť

Detská psychiatrická liečebňa Hraň. (zdroj: dplhran.sk)

Na vrchole kopca medzi stromami vyčnieva zrekonštruovaný kaštieľ s červenou strechou, udržiavanou záhradou aj fontánou. Detská psychiatrická liečebňa Hraň sa nachádza pri rovnomennej obci na východe Slovenska a pôsobí v nej ako osamotený ostrov. Na prvý pohľad zanecháva dojem prívetivosti a pokoja.

Napriek tomu už dlhé roky o jedinej detskej psychiatrickej liečebni na Slovensku kolujú znepokojivé informácie. Šíria sa na internetových fórach aj medzi bývalými hospitalizovanými pacientmi.

Hovoria o obmedzenom kontakte detských pacientov so svojimi rodinami, trestoch a odmenách na základe správania, sprchách len dvakrát týždenne či o nevhodnom správaní personálu k deťom.

"Nemá to nič spoločné s liečením, je to tam ako v polepšovni. Injekcie, kazajky, vyhrážanie sa, že človek nepôjde domov, ak niečo neurobí, a potom naozaj domov nešiel. Keď bol niekto zlý, dávali mu polovičné obedy, prípadne len jednu sladkosť za týždeň, zakázali mu vychádzať z izby," opisuje dvadsaťosemročný Pavel.

Zanedbaná detská psychiatria: Hraň je na Slovensku jedinou detskou psychiatrickou liečebňou, pričom štát oblasť duševného zdravia aj podľa samotného ministerstva zdravotníctva dlhé roky zanedbával. Nejde však len o problém liečebne na východe Slovenska. Pri nej sa ale ukazuje, že v istých oblastiach môže byť aj obeťou dlhoročne nefungujúceho systému.

Hraň je na Slovensku jedinou detskou psychiatrickou liečebňou, pričom štát oblasť duševného zdravia aj podľa samotného ministerstva zdravotníctva dlhé roky zanedbával. Nejde však len o problém liečebne na východe Slovenska. Pri nej sa ale ukazuje, že v istých oblastiach môže byť aj obeťou dlhoročne nefungujúceho systému. Podmienky ako z 19. storočia: Český detský psychiater a psychoterapeut Peter Pöthe v rozhovore pre SME hovorí, že porušovanie práv detí v detských psychiatrických zariadeniach ho neprekvapuje, pretože o ňom pravidelne počúva od svojich detských klientov aj od ich rodičov.

Český detský psychiater a psychoterapeut Peter Pöthe v rozhovore pre SME hovorí, že porušovanie práv detí v detských psychiatrických zariadeniach ho neprekvapuje, pretože o ňom pravidelne počúva od svojich detských klientov aj od ich rodičov. V liečebni fackali deti: Príhody a skúsenosti z detskej psychiatrie v Hrani atakujú ešte oveľa subtílnejšie súvislosti. Hospitalizované dieťa rovná sa choré dieťa. Tieto deti evidentne za chorobu dostávali trest. Vyzerá to ako historky z väzenia: obmedzený prístup k hygiene, porušovanie listového tajomstva, obmedzovanie kontaktu s rodinou, píše Nataša Holinová.

Rezníka za šéfa RTVS nechcú, komisia upozorňuje, že na vypočúvaní aj klamal

Jaroslav Rezník počas vypočúvania na riaditeľa RTVS. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Vážne zlyhania, nepravdivé odpovede na vypočutí a schopnosť dohodnúť sa na politickej úrovni prakticky s kýmkoľvek, kto ho podporí, vyčíta odborná komisia úradujúcemu riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi. Vo svojom odporúčaní k voľbám nového šéfa telerozhlasu ho preto zaradila medzi neodporúčaných kandidátov.

"Reputačná záťaž kandidáta je obrovská až diskvalifikačná," znie v rozhodnutí 15-člennej poradnej komisie, zloženej zo zástupcov z oblasti médií, štátnych orgánov, tretieho sektora, akademickej obce, športu, menšín i znevýhodnených skupín.

Za najlepších kandidátov označila Tibora Búzu, bývalého programového riaditeľa RTVS z éry Václava Miku, a Ľuboša Machaja, bývalého programového šéfa Slovenského rozhlasu z éry Miloslavy Zemkovej.

Parlamentný výbor pre kultúru a médiá ôsmimi hlasmi odporúčania odbornej komisie prijal. Návrh na voľbu pôjde do pléna Národnej rady SR. Poslanci však nie sú viazaní riadiť sa týmto odporúčaním.

V krátkosti z domova:

Po Čurillovi prišiel rad na operatívcov: Keď v septembri 2021 obvinili vyšetrovateľov NAKA z tímu Očistec, považovalo sa to za vyvrcholenie vojny v polícii. Odvtedy sa ich stíhanie naťahuje. 15. júna však Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Michal Kulich prekvapivo po takmer roku obvinil za tú istú vec aj operatívcov, ktorí s tímom Očistec spolupracujú a prinášali mu informácie aj o aktivitách tímu Oblúk.

Keď v septembri 2021 obvinili vyšetrovateľov NAKA z tímu Očistec, považovalo sa to za vyvrcholenie vojny v polícii. Odvtedy sa ich stíhanie naťahuje. 15. júna však Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra Michal Kulich prekvapivo po takmer roku obvinil za tú istú vec aj operatívcov, ktorí s tímom Očistec spolupracujú a prinášali mu informácie aj o aktivitách tímu Oblúk. Ako sledovali Kuciaka a Lipšica: Domová prehliadka u Mariana Kočnera v októbri 2018 ukázala polícii aj USB kľúč, ktorý obsahoval informácie zozbierané pri sledovaní Jána Kuciaka či Daniela Lipšica. Teda ľudí, ktorých vraždu si podľa prokuratúry Kočner objednal. Napriek tomu sa tento dôkaz do prvého konania v kauze Kuciak na špecializovanom súde nedostal. Keď sa konanie vrátilo na špeciálny súd, zaznel tento dôkaz prvýkrát.

Domová prehliadka u Mariana Kočnera v októbri 2018 ukázala polícii aj USB kľúč, ktorý obsahoval informácie zozbierané pri sledovaní Jána Kuciaka či Daniela Lipšica. Teda ľudí, ktorých vraždu si podľa prokuratúry Kočner objednal. Napriek tomu sa tento dôkaz do prvého konania v kauze Kuciak na špecializovanom súde nedostal. Keď sa konanie vrátilo na špeciálny súd, zaznel tento dôkaz prvýkrát. Prieskum preferencií AKO: Ak by sa voľby konali začiatkom júna, vyhrala by strana Hlas so ziskom 20,2 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer, ktorému by hlas dalo 14,8 percent hlasov. Na treťom mieste sa ocitla SaS, ktorej by hlas odovzdalo 14,3 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane.

Ak by sa voľby konali začiatkom júna, vyhrala by strana Hlas so ziskom 20,2 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer, ktorému by hlas dalo 14,8 percent hlasov. Na treťom mieste sa ocitla SaS, ktorej by hlas odovzdalo 14,3 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 177 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 918 testov. V nemocniciach aktuálne leží 128 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Najvaľnyj skončil medzi najstráženejšími trestancami. Aká je budúcnosť ruskej opozície

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj. (zdroj: TASR/AP)

Tím Alexeja Navaľného spozornel. Uväznený ruský opozičný líder totiž zmizol z trestaneckej kolónie a dozorcovia na otázky jeho advokáta reagovali slovami: „Žiadny takýto väzeň neexistuje."

S odvolaním sa na Navaľného právnika o tom na twitteri informovala hovorkyňa odsúdeného kritika Kremľa Kira Jarmyšová.

V stredu sa už objavili informácie, že Alexeja Navaľného presunuli do väzenia s maximálnym stupňom stráženia.

„Navaľnyj bol premiestnený do väznice IK-6 v obci Melechovo vo Vladimirskej oblasti,“ informovali ruské štátne tlačové agentúry s odvolaním sa na Sergeja Jažana, predsedu regionálnej verejnej monitorovacej komisie.

Denník Guardian pripomína, že trestanecká kolónia IK-6 má neslávnu povesť, pretože sa spája s početnými podozreniami, že tam väzňov zneužívajú a mučia.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Na následky ruskej agresie proti Ukrajine sa prišli osobne pozrieť z troch najsilnejších štátov EÚ - Francúzska, Nemecka a Talianska. Z návštevy Emmanuela Macrona, Olafa Scholza a Maria Draghiho sa zásadnejší výsledok neočakával, no ukrajinskí politici hovoria o jasnom odkaze európskej podpory obrancom. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Na následky ruskej agresie proti Ukrajine sa prišli osobne pozrieť z troch najsilnejších štátov EÚ - Francúzska, Nemecka a Talianska. Z návštevy Emmanuela Macrona, Olafa Scholza a Maria Draghiho sa zásadnejší výsledok neočakával, no ukrajinskí politici hovoria o jasnom odkaze európskej podpory obrancom. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Okamžitý vstup Ukrajiny do EÚ: Vrcholní predstavitelia Francúzska, Nemecka, Talianska a Rumunska počas návštevy Kyjeva podporili, aby Ukrajina rýchlo získala postavenie kandidáta na členstvo v Európskej únii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že štvorica európskych predstaviteľov podporila myšlienku udeliť Ukrajine "okamžitý" status kandidáta.

Vrcholní predstavitelia Francúzska, Nemecka, Talianska a Rumunska počas návštevy Kyjeva podporili, aby Ukrajina rýchlo získala postavenie kandidáta na členstvo v Európskej únii. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že štvorica európskych predstaviteľov podporila myšlienku udeliť Ukrajine "okamžitý" status kandidáta. Milióny vysídlených osôb: Vojna na Ukrajine zvýšila počet vysídlených osôb vo svete nad 100 miliónov a v dôsledku potravinovej krízy sa toto číslo ešte navýši, vyhlásil vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Na Ukrajine bolo v dôsledku vojny tento rok vnútorne vysídlených osem miliónov ľudí a úrady zaznamenali viac ako šesť miliónov utečencov.

Vojna na Ukrajine zvýšila počet vysídlených osôb vo svete nad 100 miliónov a v dôsledku potravinovej krízy sa toto číslo ešte navýši, vyhlásil vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. Na Ukrajine bolo v dôsledku vojny tento rok vnútorne vysídlených osem miliónov ľudí a úrady zaznamenali viac ako šesť miliónov utečencov. Rusi zajali prvých Američanov: Rusko zajalo pri východoukrajinskom Charkove dvoch bývalých príslušníkov amerických ozbrojených síl, píše britský The Telegraph. Podľa neho sú to zrejme prví Američania v ruskom zajatí. Obaja muži slúžili ako dobrovoľníci v ukrajinskej armáde.

Rusko zajalo pri východoukrajinskom Charkove dvoch bývalých príslušníkov amerických ozbrojených síl, píše britský The Telegraph. Podľa neho sú to zrejme prví Američania v ruskom zajatí. Obaja muži slúžili ako dobrovoľníci v ukrajinskej armáde. Gazprom priškrtil Čechom kohútik: Gazprom obmedzil dodávky plynu aj do Česka, keď znížil dodávky zemného plynu energetickej spoločnosti ČEZ. Podľa hovorcu firmy Ladislava Kříža však ide len o malú časť spotreby, ktorú ČEZ dokáže nahradiť z iných zdrojov. Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat bolo Česko v minulom roku úplne závislé od ruského plynu.

Gazprom obmedzil dodávky plynu aj do Česka, keď znížil dodávky zemného plynu energetickej spoločnosti ČEZ. Podľa hovorcu firmy Ladislava Kříža však ide len o malú časť spotreby, ktorú ČEZ dokáže nahradiť z iných zdrojov. Podľa údajov európskeho štatistického úradu Eurostat bolo Česko v minulom roku úplne závislé od ruského plynu. Dobytie stratených území: Zbrane z USA pomôžu Ukrajine získať späť Rusmi okupované územia vrátane Krymu a Donbasu. "Chystáme sa oslobodiť všetky naše územia, všetko vrátane Krymu," uviedol ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Podľa jeho slov je Krym pre Ukrajinu strategickým cieľom.

Zbrane z USA pomôžu Ukrajine získať späť Rusmi okupované územia vrátane Krymu a Donbasu. "Chystáme sa oslobodiť všetky naše územia, všetko vrátane Krymu," uviedol ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov. Podľa jeho slov je Krym pre Ukrajinu strategickým cieľom. Slovenské vrtuľníky na Ukrajine: Slovensko darovalo Ukrajine štyri vrtuľníky Mi-17 a jeden vrtuľník Mi-2, ako aj muníciu do systému Grad. Pomoc schválila vláda. Po bezpečnom odovzdaní sú už v užívaní ozbrojených síl Ukrajiny. Uvedené vrtuľníky boli z našich ozbrojených síl vyradené a nahradené modernými vrtuľníkmi UH-60M Black Hawk.

Zo zahraničných webov:

Strach z dlhovej krízy je späť. ECB narýchlo rieši Grékov a Talianov

Európska centrálna banka. (zdroj: TASR/AP)

V júli 2011 sa udialo pár zásadných vecí. Petra Kvitová v Londýne vyhrala svoj prvý Grand Slam, do kín prišiel záverečný diel ságy Harry Potter a bolo to poslednýkrát, čo Európska centrálna banka zvýšila svoje úrokové sadzby. Dnes sa opäť hlási k slovu.

Takto kvetnato oznámil začiatkom roka guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír informáciu, že sa ECB rozhodla, že o mesiac prestane pumpovať miliardy do ekonomiky a zároveň chce v júli prvýkrát po jedenástich rokoch zvýšiť úroky.

ECB len pred pár dňami konečne ohlásila zmenu menovej politiky a júlové zvýšenie základnej úrokovej sadzby z nuly na 0,25 percenta. V septembri by mohlo nasledovať jej ďalšie zvýšenie.

Rozhodnutie centrálnych bankárov však okamžite oživilo starý problém, ktorý sa odsúva a systematicky nerieši. Je ním dlhová kríza.

V krátkosti z ekonomiky:

Parlament schválil druhé "kilečko": Národná rada SR vo štvrtok schválila druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne Ministerstva hospodárstva. Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, obsahuje takmer 200 výsledných opatrení.

Národná rada SR vo štvrtok schválila druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne Ministerstva hospodárstva. Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, obsahuje takmer 200 výsledných opatrení. Ruská plynová hrozba: Ruský veľvyslanec pri Európskej únii Vladimir Čižov podľa agentúry RIA Novosti vyhlásil, že pretrvávajúce problémy s opravou zariadenia pre kompresorové stanice by mohli viesť k tomu, že Rusko úplne zastaví plynovod Nord Stream 1. Ten je pritom hlavnou trasou pre prepravu ruského plynu do Európskej únie.

Ruský veľvyslanec pri Európskej únii Vladimir Čižov podľa agentúry RIA Novosti vyhlásil, že pretrvávajúce problémy s opravou zariadenia pre kompresorové stanice by mohli viesť k tomu, že Rusko úplne zastaví plynovod Nord Stream 1. Ten je pritom hlavnou trasou pre prepravu ruského plynu do Európskej únie. Fed prudko zvýšil úrokovú sadzbu: Americká centrálna banka sprísnila menovú politiku najagresívnejšie za 28 rokov, aby spomalila infláciu. Menový výbor zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 1,50 až 1,75 percenta, čo je jej najprudšie zvýšenie od roku 1994.

Top etapy na Tour? Šialenstvo. Skončiť môže celý pelotón, vraví športový riaditeľ

Tour de France. (zdroj: SITA/AP)

Napínavé preteky vždy musia urobiť samotní pretekári. Je jedno, aký má etapa profil. Aj na zdanlivo prostom teréne, napríklad na rovine, sa môže odohrať dráma.

Naopak ani horská etapa s krkolomnými stúpaniami negarantuje súboje, úniky a hrdinské nástupy. Etapa je vždy len priestor medzi štartom a cieľom. Je na cyklistoch, ako tento terén dokážu využiť.

Tento rok organizátori Tour de France najmä v prvom týždni pripravili viacero príležitostí pre silných klasikárov. Prvý týždeň môže priniesť zaujímavý priebeh.

Celkovo na trase Tour nie sú žiadne veľké experimenty. Klasických šprintérskych etáp, kde je od štartu jasné, že do cieľa príde pelotón pokope je menej ako zvyčajne. Naopak zvlnené etapy sú prísľubom aktívneho pretekania. Celá Tour môže mať rýchly spád bez hluchých etáp.

Vybrali sme pre vás päť etáp, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Tom Cruise ešte nie je boh, ale verí, že je tretím najväčším človekom na zemi

Tom Cruise boduje s filmom Top Gun: Maverick. (zdroj: SITA/AP)

Aj by to bolo zvláštne, keby sa to nestalo.Po prvých týždňoch, keď médiá zapĺňali pozitívne reakcie na Top Gun: Maverick a fotografie šťastného Toma Cruisa na vrchole slávy, sa už objavili prvé príspevky v opačnom duchu. Dôvod? Jeho príslušnosť k scientologickej cirkvi.

"Nedajte sa oklamať jeho šarmom filmovej hviezdy," napísala americká herečka Leah Remini s odkazom na tweet, v ktorom ho bývalá členka cirkvi Claire Headly obvinila zo "zločinov proti ľudskosti", ktoré vraj v mene scientologického učenia spáchal.

Nie je síce boh, ani najkompetentnejší človek na zemi, ale je tretím v poradí. No už o tom nehovorí. A to preto, že filmový svet zareagoval veľmi prísne, keď o svojom náboženstve začal hovoriť: odvrátili sa od neho aj režiséri, aj štúdio Paramount, s ktorým mal uzavretú zmluvu.

Veľa filmov potom nakrútil vo vlastnej produkcii a status veľkej hviezdy mu pomáhala udržať v podstate len akčná séria Mission Impossible. Stratenú pozíciu mu teraz zrejme vráti Top Gun: Maverick. Jeho nadšených divákov je nepomerne viac ako tých, ktorým sa nepáči, že topkou v jeho živote je scientológia.

V krátkosti z kultúry:

Slováci by Vládu nakrútiť nemohli: Dánsky seriál Vláda sa stal hitom na celom svete. Nielen preto, že by sa diváci zamilovali do dánskeho životného štýlu a modernej premiérky. Vláde prepadli preto, že dostali exkluzívny pohľad do sveta vysokej politiky a vzrušujúcich mechanizmov demokracie – a našli pritom aj niečo iné ako pragmatizmus a cynizmus, bezohľadnosť a hnoj.

Dánsky seriál Vláda sa stal hitom na celom svete. Nielen preto, že by sa diváci zamilovali do dánskeho životného štýlu a modernej premiérky. Vláde prepadli preto, že dostali exkluzívny pohľad do sveta vysokej politiky a vzrušujúcich mechanizmov demokracie – a našli pritom aj niečo iné ako pragmatizmus a cynizmus, bezohľadnosť a hnoj. Dracula v Aréne: Divadlo Aréna prednedávnom uviedlo divadelnú adaptáciu románu Brama Stokera Dracula. Vzdáva v nej poctu starým filmovým klasikám a inšpiruje sa nimi v dobrom aj v zlom. Na javisku teda príbeh ožíva trochu ako horor, trochu ako porno, trochu ako klasika a trochu ako atmosférické divadlo s nečakaným obsadením.

Divadlo Aréna prednedávnom uviedlo divadelnú adaptáciu románu Brama Stokera Dracula. Vzdáva v nej poctu starým filmovým klasikám a inšpiruje sa nimi v dobrom aj v zlom. Na javisku teda príbeh ožíva trochu ako horor, trochu ako porno, trochu ako klasika a trochu ako atmosférické divadlo s nečakaným obsadením. Sandler má dobrý film: Keď sa vyhlasujú nominácie na Zlaté maliny, je takmer isté, že jedna sa ujde aj Adamovi Sandlerovi. Teraz sa zdá, že veci sú inak. Americký komik má nový film z prostredia vrcholového basketbalu - Hustle. A po svete sa už šíri správa v znení: Toto je prvýkrát, čo Adam Sandler nakrútil niečo dobré. Konečne ukázal, že vie hrať.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Vladimír Bilčík. (zdroj: SME)

Ako zmeniť fungovanie RTVS, ak sa nezvýšia koncesie? Má ešte zmysel reformovať inštitúciu, ktorá sa roky cyklí v rovnakých problémoch? A prečo je podľa neho Jaroslav Rezník zlý riaditeľ RTVS? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslancom Vladimírom Bilčíkom.

Podcasty SME

Index: Roky bol úspešný, teraz Strabag pre Putinovho Rusa v štruktúrach zažíva problémy

Roky bol úspešný, teraz Strabag pre Putinovho Rusa v štruktúrach zažíva problémy Ľudskosť: Katka Feldeková o bipolárnej poruche: Každý máme právo cítiť sa zle

Karikatúra

Slovo o egu Igorovom. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Jablkový koláč zo zemiakového cesta. (zdroj: Tortyodmamy.sk | sedita321321 )

Jablkový, orechový, tvarohový. Vybrali sme pre vás recepty na mrežovníky.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.