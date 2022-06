Ranný brífing: Matovič sa dôkladne zabetónoval, politici stupňujú hystériu z medveďov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Igor Matovič si roky stráži, aby ho v OĽaNO nik neohrozil. Viesť hnutie nemôže prakticky nikto iný, zo strany môže vylúčiť, koho chce. Eduard Heger je preto tiež len jeho človek.

Niektorí politici podliehajú čoraz silnejšej hystérii vyvolanej medializáciou niekoľkých stretnutí a útokov medveďa na človeka. Politici pritom ignorujú podrobnosti prípadov, niektoré médiá si neoverujú priebeh udalostí.

Detská psychiatrická starostlivosť je na Slovensku zanedbávaná. Nemáme dostatok odborníkov a odborníčok, ani miest, kde by sa deti mohli liečiť. Jediná takto špecializovaná liečebňa na Slovensku má ku všetkému problematickú povesť. Čo sa v Hrani dialo a čo hovorí zariadenie na obvinenia? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Heger Matoviča odvolať nechce, a vlastne ani nemôže

Predseda OĽaNO a minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ani neochota ôsmich poslancov OĽaNO prelomiť prezidentkino veto pri sociálnom balíčku ich straníckeho šéfa Igora Matoviča rozkol v hnutí nevyvolá. Ak by aj podporili námietky Zuzany Čaputovej, prípadnú revoltu dokonať nemôžu. Nie sú členmi hnutia a nemajú v ňom žiadny hlas.

OĽaNO je už 11 rokov exkluzívnym klubom, do ktorého Matovič púšťa len najoddanejších. Ako jediný predseda politickej strany na Slovensku môže sám rozhodnúť, koho do strany príjme a koho vylúči. Takú právomoc nemajú ani predsedovia extrémistických strán.

Matovičovo hnutie aj preto rozkolu nikdy nečelilo. Keď chcel do strany vstúpiť Alojz Hlina s podobným politickým štýlom, Matovič to neumožnil, hoci bol Hlina poslancom za OĽaNO. „Asi sa bál, že ho presvietim,“ povedal Hlina.

Premiér Eduard Heger čelí otázkam, prečo Matoviča za prešľapy neodvolá z funkcie ministra financií. Matovič by však zostal jeho straníckym šéfom a lídrom koaličnej rady. Pokus ovládnuť OĽaNO by sa zrejme skončil Hegerovým odchodom.

Matovič prezidentke neustúpi: Minister financií je rozhodnutý prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej. Priestor na dohodu nevidí. Líder OĽaNO potrebuje dať dokopy aspoň 76 hlasov. Proti prelomeniu veta je okrem SaS, aj niekoľko poslancov z hnutia "obyčajných". Igor Matovič tvrdí, že kompromis by "zabil" prorodinný balíček.

Minister financií je rozhodnutý prelomiť veto prezidentky Zuzany Čaputovej. Priestor na dohodu nevidí. Líder OĽaNO potrebuje dať dokopy aspoň 76 hlasov. Proti prelomeniu veta je okrem SaS, aj niekoľko poslancov z hnutia "obyčajných". Igor Matovič tvrdí, že kompromis by "zabil" prorodinný balíček. Hegerova dilema má jednoduché riešenie: Minister môže kritikou premiérskeho stanoviska vyjadriť nedôveru predsedovi vlády – ale hneď na to má podať demisiu. Ak to nechápe, má mu pomôcť premiér. Nie preto, že inak Heger rezignuje na vlastnú hrdosť – na to má právo, píše Peter Tkačenko.

Minister môže kritikou premiérskeho stanoviska vyjadriť nedôveru predsedovi vlády – ale hneď na to má podať demisiu. Ak to nechápe, má mu pomôcť premiér. Nie preto, že inak Heger rezignuje na vlastnú hrdosť – na to má právo, píše Peter Tkačenko. Hrdina proti všetkým: Matovič sa síce zľakol, lebo nie všetky ovečky chcú hlasovať s fašistami, prirodzene nastavenými „za rodiny“. No teraz už vie, že je to preňho dobre rozohraná partička. Bilbordy s kravinou storočia („sľúbili sme 200 eur na dieťa, splnili sme“) stoja, posolstvo je doručené, píše Nataša Holinová.

Matovič sa síce zľakol, lebo nie všetky ovečky chcú hlasovať s fašistami, prirodzene nastavenými „za rodiny“. No teraz už vie, že je to preňho dobre rozohraná partička. Bilbordy s kravinou storočia („sľúbili sme 200 eur na dieťa, splnili sme“) stoja, posolstvo je doručené, píše Nataša Holinová. Matovičov dokonalý stroj: Matovič sa nemusí obmedzovať záujmami straníkov, pretože žiadni nie sú. Tieto „osobnosti“ mu potom prinesú hlasy, ktoré generujú peniaze, moc a kruh sa uzatvára. Skrátka, Matovič zhotovil dokonalý politický stroj, píše Peter Tkačenko.

Medvede, kaleráby a mrkvy. Hystériu z medveďov stupňujú Kollár, Smer aj Hlas

Výstraha pred zvýšeným pohybom medveďa hnedého. (zdroj: Archív SME/Ján Krošlák)

„Aj tento medveď si pomýlil záchranára s mrkvou či kalerábom?“ napísal nasrdený predseda Sme rodina Boris Kollár a majiteľ strediska na Donovaloch cez facebook odkaz ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi z OĽaNO.

„Dokedy budete otáľať,“ pýtal sa. „Kým vegetariáni zabijú prvé dieťa?“ Budajovi pohrozil, že jeho prípadné odvolávanie v parlamente podporí, ak nedovolí početné odstrely medveďov.

Kollár sa pripojil k čoraz silnejšej hystérii, ktorú vyvolala medializácia niekoľkých stretnutí a útokov medveďa na človeka. Politici pritom ignorujú podrobnosti prípadov, niektoré médiá si neoverujú priebeh udalostí.

K prvým výzvam na odstrel medveďov sa prihlásila aj strana Hlas, už pred troma rokmi žiadal „odstrel tisícky medveďov“ Marek Belák z kandidátky extrémistickej ĽSNS a teraz aj opozičný Smer naznačuje, že uznať medveďa za chránené zviera bola chyba.

V krátkosti z domova:

Prieskum preferencií prezidentky: Ak by sa prezidentské voľby konali budúci víkend, 15 percent ľudí by za prezidentku určite volilo Zuzanu Čaputovú a pre ďalších 31 percent ľudí by bola jednou z kandidátok, ktorej voľbu by zvažovali. Dohromady by teda mohla získať najviac 46 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre reláciu Na telo televízie Markíza pripravila agentúra Focus. Presne rovnaký počet ľudí uviedlo, že by ju za prezidentku nevolilo.

Ak by sa prezidentské voľby konali budúci víkend, 15 percent ľudí by za prezidentku určite volilo Zuzanu Čaputovú a pre ďalších 31 percent ľudí by bola jednou z kandidátok, ktorej voľbu by zvažovali. Dohromady by teda mohla získať najviac 46 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre reláciu Na telo televízie Markíza pripravila agentúra Focus. Presne rovnaký počet ľudí uviedlo, že by ju za prezidentku nevolilo. Kvietik úplatky poprel: Po predošlých výpovediach vyberačov úplatkov sa súd v kauze Dobytkár dostal k ľuďom na vrchole pyramídy. Prvým vypočúvaným bol Martin Kvietik, druhým niekdajší výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, ktorý podľa obžaloby posúval peniaze Norbertovi Bödörovi. Kvietik korupciu na súde poprel a spochybňoval svedkov.

Po predošlých výpovediach vyberačov úplatkov sa súd v kauze Dobytkár dostal k ľuďom na vrchole pyramídy. Prvým vypočúvaným bol Martin Kvietik, druhým niekdajší výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika, ktorý podľa obžaloby posúval peniaze Norbertovi Bödörovi. Kvietik korupciu na súde poprel a spochybňoval svedkov. Vraha Riga pochovajú ako bezdomovca: Sériový vrah Ondrej Rigo si doživotný trest odpykával v najstráženejších väzniciach v Ilave a neskôr v Leopoldove. Vo veku 66 rokov zomrel v utorok vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Príbuzní sa k nemu po smrti neprihlásili. Zabezpečenie pohrebu tak zostalo na meste Trenčín.

Sériový vrah Ondrej Rigo si doživotný trest odpykával v najstráženejších väzniciach v Ilave a neskôr v Leopoldove. Vo veku 66 rokov zomrel v utorok vo väzenskej nemocnici v Trenčíne. Príbuzní sa k nemu po smrti neprihlásili. Zabezpečenie pohrebu tak zostalo na meste Trenčín. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 114 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 510 testov. V nemocniciach aktuálne leží 126 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Paríž či Ženeva sú minulosťou. Bohatí Rusi vymenili európske metropoly za nové destinácie

Panoráma Dubaja. (zdroj: TASR/AP)

Pred vpádom ruských vojsk na Ukrajinu lietali súkromné tryskáče ruských boháčov z Moskvy najčastejšie do Paríža, Milána, Ženevy či do Londýna.

Keď však Rusko rozpútalo vojnu a Európa uzavrela svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá, tamojší oligarchovia boli nútení preorientovať sa na iné destinácie.

Bohatí Rusi začali od 24. februára lietať predovšetkým do Strednej Ázie a na Blízky východ. Vyplýva to z tisícok záznamov spoločnosti RadarBox, ktorá mapuje jednotlivé lety. Dáta RadarBoxu analyzoval denník New York Times.

Záznamy ukazujú nové vzorce najmä v cestovateľskom správaní ruských podnikateľov. Kým ruskí novinári, aktivisti a technologickí pracovníci sa hromadne presúvali do bývalých sovietskych republík, prevažne do Arménska či Gruzínska, ktoré Rusom umožňujú bezvízový styk, pre skupinu obchodných magnátov a ruských celebrít sa stal hlavným cieľom Dubaj.

V krátkosti z Ukrajiny:

Kde skončili obrancovia Azovstaľu: Bojovníkov pluku Azov presunuli do zariadenia v Olenivke. Ide o mesto v Doneckej oblasti pod kontrolou proruských separatistov. Podľa svedkov, ktorí tam už po napadnutí Ruskom nejaký čas strávili, je zariadenie preľudnené, v celách je pleseň, vlhko, nedostatok sveta a tepla či ploštice.

Bojovníkov pluku Azov presunuli do zariadenia v Olenivke. Ide o mesto v Doneckej oblasti pod kontrolou proruských separatistov. Podľa svedkov, ktorí tam už po napadnutí Ruskom nejaký čas strávili, je zariadenie preľudnené, v celách je pleseň, vlhko, nedostatok sveta a tepla či ploštice. Velitelia Azova v Rusku: Veliteľov obrancov Mariupoľa previezli do Ruska na vyšetrovanie. Podľa agentúry TASS ide o zástupcu veliteľa pluku Azov Svjatoslava Palamara a veliteľa 36. brigády námornej pechoty Serhija Volynského. Osud stoviek bojovníkov zajatých ruskými silami v máji po niekoľkomesačnom obliehaní Mariupolu sprevádza neistota.

Veliteľov obrancov Mariupoľa previezli do Ruska na vyšetrovanie. Podľa agentúry TASS ide o zástupcu veliteľa pluku Azov Svjatoslava Palamara a veliteľa 36. brigády námornej pechoty Serhija Volynského. Osud stoviek bojovníkov zajatých ruskými silami v máji po niekoľkomesačnom obliehaní Mariupolu sprevádza neistota. Mariupoľ pripomína stredovek: V už dobytom a takmer úplne zničenom prístavnom meste Mariupoľ majú obyvatelia veľmi sťažené podmienky pre život. Poradca starostu Petro Andriuščenko prirovnal situáciu k stredoveku, Rusko podľa jeho slov v Mariupoli zriaďuje „vojenský tábor“. Odchod z mesta je navyše možný iba do Ruska, na územia pod kontrolou Ukrajiny ľudí nepustia.

V už dobytom a takmer úplne zničenom prístavnom meste Mariupoľ majú obyvatelia veľmi sťažené podmienky pre život. Poradca starostu Petro Andriuščenko prirovnal situáciu k stredoveku, Rusko podľa jeho slov v Mariupoli zriaďuje „vojenský tábor“. Odchod z mesta je navyše možný iba do Ruska, na územia pod kontrolou Ukrajiny ľudí nepustia. Johnson opäť v Kyjeve: Britský premiér Boris Johnson pricestoval už na druhú neohlásenú návštevu Kyjeva od začiatku ruskej vojny. Jeho cesta nebola ohlásená z bezpečnostných dôvodov. Prvýkrát ukrajinské hlavné mesto navštívil v apríli. Zelenskyj a Johnson podľa šéfa úradu ukrajinského prezidenta na stretnutí diskutovali aj o dodávkach ťažkých zbraní.

Britský premiér Boris Johnson pricestoval už na druhú neohlásenú návštevu Kyjeva od začiatku ruskej vojny. Jeho cesta nebola ohlásená z bezpečnostných dôvodov. Prvýkrát ukrajinské hlavné mesto navštívil v apríli. Zelenskyj a Johnson podľa šéfa úradu ukrajinského prezidenta na stretnutí diskutovali aj o dodávkach ťažkých zbraní. Kandidátsky štatút Ukrajiny: Eurokomisia odporučila kandidatúru Ukrajiny do Európskej únie, oznámila Ursula von der Leyenová. S prijímacím procesom bude spojené množstvo reforiem. Kyjev by sa mal zamerať na nedostatky v otázkach právneho štátu či boja s korupciou.

Eurokomisia odporučila kandidatúru Ukrajiny do Európskej únie, oznámila Ursula von der Leyenová. S prijímacím procesom bude spojené množstvo reforiem. Kyjev by sa mal zamerať na nedostatky v otázkach právneho štátu či boja s korupciou. Putinova obhajoba vojny: Rozhodnutie začať "špeciálnu operáciu" na Ukrajine bolo ťažké, ale nevyhnutné, povedal ruský prezident Putin na ekonomickom fóre. Počas prejavu tiež vyhlásil, že ruskí vojaci bránia práva Ruska na bezpečný vývoj. Dodal, že operácia je určená na obranu ľudí v Donbase a všetky jej úlohu budú splnené.

Rozhodnutie začať "špeciálnu operáciu" na Ukrajine bolo ťažké, ale nevyhnutné, povedal ruský prezident Putin na ekonomickom fóre. Počas prejavu tiež vyhlásil, že ruskí vojaci bránia práva Ruska na bezpečný vývoj. Dodal, že operácia je určená na obranu ľudí v Donbase a všetky jej úlohu budú splnené. Rusko nasadzuje zálohy: Rusko posiela do Severodonecka veľké množstvo záložných jednotiek z iných oblastí, pokúša sa získať plnú kontrolu nad mestom na východe frontovej línie, tvrdí guvernér Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Ruské sily už podľa neho kontrolujú väčšinu mesta, ale nie celý Severodoneck.

Rusko posiela do Severodonecka veľké množstvo záložných jednotiek z iných oblastí, pokúša sa získať plnú kontrolu nad mestom na východe frontovej línie, tvrdí guvernér Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj. Ruské sily už podľa neho kontrolujú väčšinu mesta, ale nie celý Severodoneck. Zábery zajatých Američanov: Ruské médiá zverejnili zábery dvoch mužov, ktorých označili za zajatých amerických občanov bojujúcich za Ukrajinu. Alexander Drueke a Andy Huynh sú nezvestní už týždeň a ich rodiny sa obávajú, že boli zajatí.

Ruské médiá zverejnili zábery dvoch mužov, ktorých označili za zajatých amerických občanov bojujúcich za Ukrajinu. Alexander Drueke a Andy Huynh sú nezvestní už týždeň a ich rodiny sa obávajú, že boli zajatí. Roky trvajúca vojna: Vojna Ruska na Ukrajine môže trvať roky, povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore s nemeckými novinami Bild am Sonntag. Preto by sa podľa neho nemalo poľaviť v podpore Ukrajiny.

Vojna Ruska na Ukrajine môže trvať roky, povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore s nemeckými novinami Bild am Sonntag. Preto by sa podľa neho nemalo poľaviť v podpore Ukrajiny. Zdrvujúce sankcie: Ruskej ekonomike môže trvať desaťročie, kým sa zotaví zo zdrvujúcich sankcií uvalených Západom po začiatku invázie na Ukrajinu, povedal šéf najväčšej ruskej banky Sberbank German Gref. Odhadol, že krajiny, ktoré prerušili vzťahy s Ruskom, sa podieľali na jeho vývoze 56 percentami a na jeho dovoze 51 percentami, čo ochromuje ruskú ekonomiku.

Zo zahraničných webov:

Rusko kráti plyn aj Slovensku. Katastrofa sa skloňuje, ale zatiaľ nehrozí

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Ruský plynárenský gigant Gazprom kráti aj dodávky plynu na Slovensko. Na konferencii ITAPA to priznal šéf Slovenského plynárenského podniku Richard Prokypčák. Ako dodal, stále existuje aj riziko úplného zastavenia dodávok plynu z Ruska, o ktorom hovorí už niekoľko týždňov.

Súčasné čiastočné obmedzenie, spôsobené ruskou stranou, však podľa neho SPP neohrozuje. Štátna firma neplánuje obmedziť dodávky plynu pre veľké firmy ani domácnosti.

SPP naďalej plní zásobníky zemným plynom, aby Slovensko zvládlo budúcu vykurovaciu sezónu. V posledných dňoch sa stretáva s výpadkami, ruské dodávky klesli v stredu o desatinu a vo štvrtok o 34 percent.

Podľa plánu by zásobníky mohli byť 10. júla naplnené v objeme, ktorý by pokryl spotrebu Slovenska v zimných mesiacoch.

V krátkosti z ekonomiky:

Rast cien plynu pre domácnosti: Ceny zemného plynu od Slovenského plynárenského priemyslu pre domácnosti vzrastú od začiatku budúceho roka o 34 až 59 percent. Nižšiu sumu si priplatia odberatelia, ktorí od augusta do konca roka uzatvoria s SPP štvorročnú zmluvu, a vyšší nárast platí pre domácnosti, ktoré budú mať jednoročný kontrakt.

Ceny zemného plynu od Slovenského plynárenského priemyslu pre domácnosti vzrastú od začiatku budúceho roka o 34 až 59 percent. Nižšiu sumu si priplatia odberatelia, ktorí od augusta do konca roka uzatvoria s SPP štvorročnú zmluvu, a vyšší nárast platí pre domácnosti, ktoré budú mať jednoročný kontrakt. Utopické bývanie vo vlastnom: Ceny bytov raketovo stúpajú. V kombinácii s rastúcimi úrokovými sadzbami, potrebou vlastných zdrojov aspoň vo výške 20 percent z ceny nehnuteľnosti, stúpajúcou infláciou a pomalou valorizáciou miezd môže byť pre mladých bývanie vo vlastnom doslova utópiou.

Ceny bytov raketovo stúpajú. V kombinácii s rastúcimi úrokovými sadzbami, potrebou vlastných zdrojov aspoň vo výške 20 percent z ceny nehnuteľnosti, stúpajúcou infláciou a pomalou valorizáciou miezd môže byť pre mladých bývanie vo vlastnom doslova utópiou. Nová prezidentka KOZ: Novou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov sa na nasledujúce štyri roky stala jej doterajšia viceprezidentka Monika Uhlerová. Jedným z pilierov odborárov na najbližšie roky bude podľa Uhlerovej sociálny dialóg ako nástroj na obhajovanie práv zamestnancov.

Je ako švajčiarsky nožík, dokáže takmer všetko. Teraz chce zelený dres

Wout van Aert (v žltom) kričí na Petra Sagana po prejazde cieľovou čiarou. (zdroj: SITA/AP)

Pred príchodom Petra Sagana na Tour de France aj pri prvých rokoch bol pre šprintérov zisk zeleného dresu prirodzenou ambíciou. A neostýchali sa o nej hovoriť. Bola to prestíž pre pretekára, pre tím aj pre sponzorov.

Po nástupe Petra Sagana sa ambície ostatných súperov v tejto súťaži vytratili. Bol natoľko silný, že vyhrával v bodovacej súťaži s výrazným náskokom. Pre súperov to stratilo zmysel.

Trápilo to však aj organizátorov, zmenili preto pravidlá a zvýšili počet bodov v rovinatých etapách, aby mali šprintéri väčšiu šancu uspieť proti Saganovi. Aj tak sa mu podarilo v bodovacej súťaži zvíťaziť.

V minulosti sa ukazovalo niekoľko potenciálnych vyzývateľov, no nikomu sa nepodarilo pozíciu slovenského majstra ohroziť. Desať rokov po vstupe Žilinčana na Tour prichádza vyzývateľ, ktorý je mladší, silnejší a najmä už pol roka otvorene vraví, že chce získať zelený dres.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Záhada stratených mŕtvol. Desaťtisíce padlých pri Waterloo nevedia nájsť

Výjav po bitke pri Waterloo. (zdroj: Jan Willem Pieneman La bataille de Waterloo (1824, Rijksmuseum, Amsterdam))

Prihrbeného mladého vojaka zasiahla olovená guľka medzi rebrá. Už mu nevedel nikto pomôcť. Umrel v bitke pri Waterloo presne pred 207 rokmi. Tento 23-ročný vojak nemal žiadnu vysokú hodnosť, nebol významným hrdinom. Dnes je známy iba preto, že jeho kostra je jedinou celistvou, ktorá sa zachovala z poslednej prehry Napoleona.

Pri Waterloo 18. júna 1815 umreli desaťtisíce francúzskych, anglických a pruských vojakov. Ich telá archeológovia však stále nevedia nájsť.

Po tom, ako vojakov olúpili, miestni telá spálili, pochovali alebo ich nechali ležať na bojisku. Niektoré telá bolo stále vidieť aj rok po bitke. Potom začali miznúť aj ostatky vojakov. Historici to vysvetľujú tým, že ich kosti sa použili ako poľnohospodárske hnojivo bohaté na fosfor a vápnik.

Výrobcovia kostnej múčky zrejme vyberali masové hroby, kde bolo najviac tiel. Zdá sa to ako pravdepodobné vysvetlenie chýbajúcich tiel z Waterloo. Archeológ Tony Pollard, odborník na archeológiu bojísk, chce túto hypotézu raz a navždy potvrdiť alebo vyvrátiť. Plánuje preto niekoľkoročné kopanie a pátranie po vojakoch vo Waterloo.

V krátkosti z vedy a techniky:

Údajný mimozemský signál: Akýkoľvek nezvyčajný signál z vesmíru ľahko vzbudí senzáciu. Príbehu z Číny však ešte pridalo na tajomnosti, že veľmi rýchlo zmizol z webu. Po tom, ako čínske štátne noviny správu stiahli, ostali už iba fámy o možnom nájdení správy od mimozemskej civilizácie.

Akýkoľvek nezvyčajný signál z vesmíru ľahko vzbudí senzáciu. Príbehu z Číny však ešte pridalo na tajomnosti, že veľmi rýchlo zmizol z webu. Po tom, ako čínske štátne noviny správu stiahli, ostali už iba fámy o možnom nájdení správy od mimozemskej civilizácie. Najlepšie fotomobily na trhu: Smartfóny nám v prípade potreby nahrádzajú počítače, televízory, herné konzoly aj fotoaparáty. Práve fotografovanie a záznam videa je pre mnohých výrobcov hlavným lákadlom pre náročnejších zákazníkov. Ako sa vyznať vo všetkých tých trojitých až štvoritých fotoaparátoch v cenách od sto po vyše 1200 eur?

Smartfóny nám v prípade potreby nahrádzajú počítače, televízory, herné konzoly aj fotoaparáty. Práve fotografovanie a záznam videa je pre mnohých výrobcov hlavným lákadlom pre náročnejších zákazníkov. Ako sa vyznať vo všetkých tých trojitých až štvoritých fotoaparátoch v cenách od sto po vyše 1200 eur? 1300-ročný vrak lode: V južnom Francúzsku neďaleko Bordeaux objavili vzácny 1300 rokov starý vrak lode. Natrafili naň pri rieke Garonne, ktorá oblasťou preteká. Loď momentálne rozoberajú, aby odhalili jej skutočnú charakteristiku a dozvedeli sa viac o stavbe plavidiel v stredoveku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Branislav Gröhling. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na konflikt s Igorom Matovičom? Prečo nehľadá kompromis pri voľnočasových krúžkoch? Ako treba zvýšiť platy učiteľov, aby sme nejakých nových do systému prilákali? A ako to teraz vyzerá v koalícii? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva za SaS Branislavom Gröhlingom.

Podcasty SME

Dejiny: O Rusku si nerobil ilúzie. Kto bol Bohdan Pavlů?

O Rusku si nerobil ilúzie. Kto bol Bohdan Pavlů? Klik: Zachovajte pokoj, počítače zatiaľ neprecitli

Zachovajte pokoj, počítače zatiaľ neprecitli TECH_FM: Internet Explorer končí, povedal to niekto úradom?

Internet Explorer končí, povedal to niekto úradom? Zblízka: Maskér Juraj Steiner: Nemal som snahu všetko prikrášľovať

Karikatúra

Konzultácia. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Hermelín na tri spôsoby. (zdroj: Fotolia)

Mäso, zelenina aj syry. Vybrali sme desať receptov na letnú grilovačku.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.