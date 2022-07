Ranný brífing: Fica hnevá Žilinka, Rusi už naplno pociťujú účinky amerických zbraní

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Z rozhovorov z poľovníckej chaty cítiť pozitívny vzťah šéfa Smeru ku generálnemu prokurátorovi. Zamietavé stanovisko Maroša Žilinku k uplatneniu sporného paragrafu 363 na prípad Roberta Fica a Roberta Kaliňáka teraz ukázalo zatiaľ najväčší názorový rozpor medzi oboma stranami.

Ukrajinská armáda systematicky ničí muničné sklady, ktoré si Rusi budujú na okupovaných územiach na východe krajiny. Americké raketomety HIMARS tak ukazujú, ako môžu Ukrajine pomáhať zbrane zo Západu.

Spolupracovníci denníka SME Branislav Ondrášik a fotograf Michal Burza sa vydali na cestu po Ukrajine. Dva a pol týždňa jazdili po vojnou zničenej krajine, navštevovali miesta, ktoré poznáme z fotografií a na každom kroku sa stretávali s dôkazmi teroru ruských vojsk. O svojich zážitkoch porozprávali v najnovšej epizóde Dobrého rána, ktorú si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Fico chcel Žilinkovi posielať podporné stanoviská, odmietnutie paragrafu 363 ho nahnevalo

„My sa pokúšame Žilinkovi neustále posielať podporné stanoviská,“ hovorí na nahrávkach z poľovníckej chaty Robert Fico. Z rozhovorov s oligarchom Miroslavom Bödörom a bývalým šéfom polície Tiborom Gašparom cítiť aj v ďalších pasážach pozitívny vzťah šéfa Smeru ku generálnemu prokurátorovi. Jeho strana Žilinku v decembri 2020 podporila aj pri zvolení do funkcie.

Žilinkovo zamietavé stanovisko k uplatneniu sporného paragrafu 363 na prípad Fica a jeho dlhoročného spolustraníka Roberta Kaliňáka ukázalo zatiaľ najväčší názorový rozpor medzi oboma stranami. Generálny prokurátor predstaviteľom Smeru odkázal, že návrh na paragraf 363 podali Fico s Kaliňákom predčasne. Z tohto dôvodu mu vraj Generálna prokuratúra nemohla vyhovieť.

Problémom, pre ktorý Generálna prokuratúra ešte nemohla rozhodnúť o ich 363-ke je, že ide o mimoriadny opravný prostriedok. Zatiaľ však ešte nebolo rozhodnuté ani o riadnom opravnom prostriedku, ktorým je sťažnosť proti obvineniu. Tú podali Fico a Kaliňák prakticky hneď po tom, ako ich začali stíhať.

„Vyjadrenie beriem na vedomie, ale nerozumiem mu,“ reagoval Fico na stanovisko Žilinku. Fico v reakcii na odmietnutie svojej žiadosti obvinil špeciálnu prokuratúru, že zámerne zdržiava.

Fico sa zlostí na Žilinku: Fico si ešte na poľovníckej chate pochvaľoval Žilinku a teraz toto! Fico vraví, že nerozumie. Pravdaže nerozumie, že to jednoducho nešlo, a zároveň nevidí, že spolu s odmietnutím dostal návod, ako treba postupovať. Žilinka de facto odkázal dotyčným právnikom, že ideovo v poriadku, len načasovanie škrípe a treba vyčkať času, píše Nataša Holinová.

Najprv Trnka tvrdil, že jeho hlas nie je jeho, teraz sa nehlási k notebooku s Gorilou

Mám všedný a ľahko zameniteľný hlas. Tak ešte v roku 2020 popieral nahrávku vlastného rozhovoru s Marianom Kočnerom bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Zvukový záznam zachytával rozhovor o tom, ako šiel Trnka s nahrávkou Gorila vydierať vtedajšieho šéfa Penty Jaroslava Haščáka.

Rozhovor, na ktorý si Trnka nepamätal a označoval ho za možný falzifikát, označili za pravý rovno dve znalkyne. Prvá povedala, že nahrávku podľa všetkého nik nezostrihal alebo nesfalšoval. Druhá zas potvrdila, že hlasy patria Trnkovi a Kočnerovi.

„V oboch prípadoch bola maximálna možná miera stotožnenia, ktorá je vo fonoskopii možná,“ povedala znalkyňa Adriana Farkašová. Znalkyne vypovedali na súde v rámci procesu s Trnkom za to, že Gorilu u seba sedem rokov skrýval v čase, keď sa mala vyšetrovať.

Trnka po vystúpení znalkýň nechcel obsah sporného rozhovoru vôbec komentovať. „Nahrávky neboli získané zákonným spôsobom,“ vysvetľoval jeho postoj obhajca Martin Krakovský.

Stopy po nahrávke našli znalci aj v notebooku označenom ako počítač generálneho prokurátora. Tiež to odznelo na súde. Trnka tvrdí, že notebook nie je jeho.

Trnka je nahratý: Isteže Kočnerove nahrávky nevznikli legálne, ale na disciplinárke ich vysvetľovať musel. Znalkyne potvrdili zhodu s jeho hlasom i nedotknutosť záznamu. Je nahratý, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Smer vábil na akciu politikov OĽaNO: Až náhodne zhliadnutý plagát k oslavám výročia deklarácie zvrchovanosti s logom Smeru odradil OĽaNO od účasti na akcii v Starej Bystrici. Pozvaný bol poslanec hnutia György Gyimesi a poslanec Smeru Ľuboš Blaha, akciu finančne podporil Žilinský kraj vedený Erikou Jurinovou z OĽaNO. Účasť zrušila aj hudobná skupina Peter Bič Project, ktorá mala byť headlinerom, aj súbor SĽUK.

Až náhodne zhliadnutý plagát k oslavám výročia deklarácie zvrchovanosti s logom Smeru odradil OĽaNO od účasti na akcii v Starej Bystrici. Pozvaný bol poslanec hnutia György Gyimesi a poslanec Smeru Ľuboš Blaha, akciu finančne podporil Žilinský kraj vedený Erikou Jurinovou z OĽaNO. Účasť zrušila aj hudobná skupina Peter Bič Project, ktorá mala byť headlinerom, aj súbor SĽUK. Kríza by mohla Hegera posilniť: Nakoľko SaS sa už dlhšie na zasadnutiach koaličnej rady nezúčastňuje a najnovšie koaličnú zmluvu vypovedala, toto fórum nebude môcť zohrať rovnakú úlohu ako pri sporoch v minulosti. Rastie tak význam premiéra Eduarda Hegera a jeho vplyv na budúcnosť koalície, aj keď si ho sám nepripúšťa.

Nakoľko SaS sa už dlhšie na zasadnutiach koaličnej rady nezúčastňuje a najnovšie koaličnú zmluvu vypovedala, toto fórum nebude môcť zohrať rovnakú úlohu ako pri sporoch v minulosti. Rastie tak význam premiéra Eduarda Hegera a jeho vplyv na budúcnosť koalície, aj keď si ho sám nepripúšťa. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 114 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 309 testov. V nemocniciach aktuálne leží 297 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Americký systém ukázal, aký rozdiel môžu na Ukrajine urobiť aj malé dodávky zbraní

Obrovský výbuch zasiahol 15. júna sklad v meste Chrustalnij v Luhanskej oblasti, ktorú okupuje ruská armáda. Výbuchy pokračovali niekoľko dní, zničené boli objekty aj stovky metrov od epicentra výbuchov.

Išlo o jeden z najväčších vojenských skladov, ktoré Rusi postavili v Luhanskej oblasti po tom, ako separatisti s ich pomocou prebrali kontrolu nad týmto územím v roku 2014.

V posledných týždňoch sa niečo podobné odohráva v oblastiach pod ruskou okupáciou prakticky denne. Scenár sa pritom opakuje: strela zasiahne muničný sklad, vypuknú požiare, pri ktorých tony munície ešte hodiny vybuchujú.

Je to jeden z príkladov, ako môžu západné dodávky zbraní pomôcť Ukrajine pri obrane proti agresorovi. Ukrajinci mohli zvýšiť rozsah útokov na ruské muničné sklady na ich území po tom, ako do krajiny dorazili americké salvové raketomety HIMARS.

V krátkosti z Ukrajiny:

Protiofenzíva v Chersonskej oblasti: Ukrajinské sily sa podľa vicepremiérky Iryny Vereščukovej pripravujú na protiofenzívu v Chersonskej oblasti. Tamojších obyvateľov vyzvala na okamžitú evakuáciu. Vicepremiérka uviedla, že nemôže povedať, kedy presne dôjde k zmienenej protiofenzíve.

Ukrajinské sily sa podľa vicepremiérky Iryny Vereščukovej pripravujú na protiofenzívu v Chersonskej oblasti. Tamojších obyvateľov vyzvala na okamžitú evakuáciu. Vicepremiérka uviedla, že nemôže povedať, kedy presne dôjde k zmienenej protiofenzíve. Milión vojakov na dobytie juhu: Ukrajina pripravuje milión vojakov pre opätovné dobytie juhu krajiny, uviedol minister obrany Olexij Reznikov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil získanie pobrežných oblastí, ktoré sú životne dôležité pre hospodárstvo krajiny.

Ukrajina pripravuje milión vojakov pre opätovné dobytie juhu krajiny, uviedol minister obrany Olexij Reznikov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil získanie pobrežných oblastí, ktoré sú životne dôležité pre hospodárstvo krajiny. Útok na bytovku v meste Časiv Jar: Na 24 stúpol počet obetí ruského raketového útoku na bytový dom v meste Časiv Jar na východe Ukrajiny. Ukrajinské záchranné zložky uviedli, že stále pátrajú v troskách budovy po prípadných preživších. Pohotovostná služba uviedla, že z budovy sa doposiaľ podarilo zachrániť deväť ľudí.

Na 24 stúpol počet obetí ruského raketového útoku na bytový dom v meste Časiv Jar na východe Ukrajiny. Ukrajinské záchranné zložky uviedli, že stále pátrajú v troskách budovy po prípadných preživších. Pohotovostná služba uviedla, že z budovy sa doposiaľ podarilo zachrániť deväť ľudí. Nezvestní vojaci: Na Ukrajine je nezvestných približne 7200 vojakov, veľká časť z nich upadla do zajatia a žije, uviedol splnomocnenec pre nezvestné osoby Oleh Kotenko. Ruské ministerstvo obrany na konci júna oznámilo, že ruská strana drží v zajatí vyše 6-tisíc ukrajinských vojakov.

V krátkosti zo sveta:

Macron vybavoval Uberu úľavy: Zatiaľ čo protesty taxikárov vo Francúzsku počas rokov 2015 a 2016 proti dopravnej službe Uber často sprevádzalo násilie, jej vtedajší šéf Travis Kalanick mal za sebou niekoľko priateľských stretnutí s tamojším ministrom hospodárstva Emmanuelom Macronom, ktorý mu neskôr oznámil, že sa mu vo vláde podarilo presadiť zákon, ktorý by uľahčil pôsobenie Uberu na francúzskom trhu.

Zatiaľ čo protesty taxikárov vo Francúzsku počas rokov 2015 a 2016 proti dopravnej službe Uber často sprevádzalo násilie, jej vtedajší šéf Travis Kalanick mal za sebou niekoľko priateľských stretnutí s tamojším ministrom hospodárstva Emmanuelom Macronom, ktorý mu neskôr oznámil, že sa mu vo vláde podarilo presadiť zákon, ktorý by uľahčil pôsobenie Uberu na francúzskom trhu. Dovolenkový raj kolabuje: Po mesiacoch výpadkov elektriny, nedostatku liekov, jedla aj benzínu obsadili demonštranti na Srí Lanke rezidencie prezidenta aj premiéra. Prezident už avizoval svoju rezignáciu. Odchod súrodencov, ktorí roky ostrovný štát ovládajú, môže čiastočne spomaliť ekonomický kolaps krajiny. Srílančania dúfajú, že situácia sa stabilizuje a do krajiny sa vrátia turisti.

Po mesiacoch výpadkov elektriny, nedostatku liekov, jedla aj benzínu obsadili demonštranti na Srí Lanke rezidencie prezidenta aj premiéra. Prezident už avizoval svoju rezignáciu. Odchod súrodencov, ktorí roky ostrovný štát ovládajú, môže čiastočne spomaliť ekonomický kolaps krajiny. Srílančania dúfajú, že situácia sa stabilizuje a do krajiny sa vrátia turisti. Znepokojujúci subvariant omikronu: Odborníkov znepokojuje nový vysoko nákazlivý omikronový subvariant BA.2.75, ktorý sa výrazne šíri v Indii a vyskytol sa už aj v iných krajinách. Daný subvariant môže byť podľa vedcov schopný obísť imunitu nadobudnutú vakcináciou či prekonaním infekcie. Nie je však isté, či môže spôsobiť vážnejší priebeh ochorenia.

Zo zahraničných webov:

Šéf oravských OFZ: Kríza vystupňovala do bodu, keď kompromis nebol možný

Hutnícka spoločnosť OFZ na Orave pred niekoľkými dňami ohlásila hromadné prepúšťanie, o prácu príde 150 zamestnancov. Vypla všetky elektrické oblúkové pece na výrobu ferozliatin a zostávajúcich približne dvesto zamestnancov čerpá nútenú dovolenku.

Oravským hutníkom ubližujú extrémne vysoké ceny elektriny a lacnejšia konkurencia z tretích krajín.

„Každý deň produkcie navyše pri súčasných podmienkach pre nás znamená neúnosné zvyšovanie straty,“ vysvetľuje dôvody prepúšťania v rozhovore pre INDEX výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.

V krátkosti z ekonomiky:

Práce na petržalskej električke stoja: Výstavba druhej etapy električkovej trate v bratislavskej mestskej časti Petržalka čelí len pár mesiacov po spustení problémom. Rozsiahlejšie stavebné práce na úseku Bosákova – Janíkov dvor brzdia skokové nárasty cien stavebných materiálov, hlavne ocele, železa, betónu, ale aj pohonných hmôt, v desiatkach percent.

Výstavba druhej etapy električkovej trate v bratislavskej mestskej časti Petržalka čelí len pár mesiacov po spustení problémom. Rozsiahlejšie stavebné práce na úseku Bosákova – Janíkov dvor brzdia skokové nárasty cien stavebných materiálov, hlavne ocele, železa, betónu, ale aj pohonných hmôt, v desiatkach percent. Obavy z údržby Nord Streamu 1: Ruský plynárenský gigant Gazprom začal desaťdňovú každoročnú údržbu na svojom plynovode Nord Stream 1, ktorý smeruje cez Baltické more do Nemecka. Vláda v Berlíne, ako aj ďalšie európske krajiny majú pritom obavy, že po tejto odstávke sa dodávky plynu cez potrubie neobnovia.

Ruský plynárenský gigant Gazprom začal desaťdňovú každoročnú údržbu na svojom plynovode Nord Stream 1, ktorý smeruje cez Baltické more do Nemecka. Vláda v Berlíne, ako aj ďalšie európske krajiny majú pritom obavy, že po tejto odstávke sa dodávky plynu cez potrubie neobnovia. Litva ďalej škrtí Kaliningrad: Litva rozšírila obmedzenia na prevoz tovaru cez svoje územie do ruskej Kaliningradskej oblasti. Ide o ďalšiu etapu postupne uplatňovaných sankcií EÚ voči Rusku. Na sankčný zoznam najnovšie pribudli alkohol, betón, drevo a priemyselné chemikálie.

Kyrgios opäť provokoval. Podľa expertov však finále môže byť bod zlomu

Dlho by sme museli hľadať v histórii finále niektorého z tenisových grandslamových turnajov, ktoré vzbudzovalo taký veľký záujem, ako práve to z Wimbledonu 2022.

Možno v určitom zmysle aj väčší ako legendárne súboje, kde sa vo finále stretli dvaja zástupcovia z trojice Novak Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal. Finále medzi Novakom Djokovičom a Nickom Kyrgiosom malo ponúknuť úplne iný náboj.

Televízny expert Eurosport a bývalá svetová jednotka Mats Wilander sa tešil na to, že vo finále sa možno dočká podania zospodu. Že si ho ešte vo wimbledonskom finále nepamätá. A dočkal sa už v prvom sete.

V prvom sete Kyrgios skutočne priniesol aj takúto parádu. A vyzeral absolútne suverénne. Na úvod zápasu nerobil prakticky žiadne chyby. Vo všetkých smeroch prevyšoval Djokoviča.

Nakoniec však celý zápas prehral. Djokovič sa tešil z triumfu pomerom 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3). Vôbec prvýkrát v kariére srbský tenista zdolal Kyrgiosa a získal už svoj 21. grandslamový titul.

Hladní, bez slnka a jedla. Čo by sa stalo so Zemou po rozsiahlej jadrovej vojne?

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajine sa pravidelne objavujú z ruskej strany narážky na použitie jadrových zbraní. Napriek hrozbám mnohí experti odhadujú, že skutočné riziko jadrovej vojny je menšie ako päť percent.

Vedci dúfajú, že od použitia nukleárnych zbraní odradia mocnosti dôkazy o nezvratných následkoch pre život na Zemi. Pri rozsiahlej jadrovej vojne by umreli miliardy ľudí. Preživším by zostal vyprahnutý zničený svet.

Najnovšie simulovali, čo by sa dialo s prírodnými systémami, keby sa skutočne rozpútala jadrová vojna. Bez ohľadu na to, kde by sa vojna odohrávala, dym a sadze z nasledujúcich požiarov by sa rýchlo rozniesli po celom svete.

Na Zem by sa dostával len zlomok súčasného slnečného žiarenia, čo by viedlo k poklesu úrody na celom svete. Kto by aj prežil samotné bombardovanie, hrozila by mu smrť vyhladovaním. Miliardy ľudí by nemali čo jesť.

V krátkosti z vedy a techniky:

Nová technológia spôsobuje zimomriavky: Najnovšia aktualizácia hlasového smart asistenta Alexa prináša možnosť zvoliť si hlas svojho zosnulého príbuzného. Psychologička Hana Ševčíková však varuje, že ak má človek zvládnuť stratu blízkeho človeka a vyrovnať sa s ňou, musí bez výhrad prijať nezvratnosť smrti. Alexa hovoriaca hlasom zosnulých príbuzných však môže mať opačný efekt.

Najnovšia aktualizácia hlasového smart asistenta Alexa prináša možnosť zvoliť si hlas svojho zosnulého príbuzného. Psychologička Hana Ševčíková však varuje, že ak má človek zvládnuť stratu blízkeho človeka a vyrovnať sa s ňou, musí bez výhrad prijať nezvratnosť smrti. Alexa hovoriaca hlasom zosnulých príbuzných však môže mať opačný efekt. Víkendoví bojovníci: Počas bežného týždňa nemáte čas cvičiť pred prácou ani po nej. Zaužívaný argument používajú mnohí na ospravedlnenie svojej nehybnosti. Pravidelné cvičenie minimálne dve a pol hodiny týždenne je však dôležité pre zdravie. A nový výskum ukazuje, že si tento čas určený na cvičenie nemusíte rozložiť na celý týždeň.

Počas bežného týždňa nemáte čas cvičiť pred prácou ani po nej. Zaužívaný argument používajú mnohí na ospravedlnenie svojej nehybnosti. Pravidelné cvičenie minimálne dve a pol hodiny týždenne je však dôležité pre zdravie. A nový výskum ukazuje, že si tento čas určený na cvičenie nemusíte rozložiť na celý týždeň. Múdre hodinky s ručičkami: Žiadny obrovský displej, neutíchajúce oznámenia, žiadne aplikácie a hry či pozeranie videí. Francúzska spoločnosť Withings pristupuje k múdrym hodinkám odlišne ako konkurencia a snaží sa používateľov zbytočne nerozptyľovať.

Aký má vzťah s Igorom Matovičom? Ešte stále ho chcú v OĽaNO odvolať z funkcie? Prečo trvalo mesiace, kým predložil výstavbu nemocníc? A kedy bude jasné, o koľko sa zdvíhajú zdravotníkom platy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Keby sme boli sudičky, niečo iné by sme želali chlapcovi a niečo iné dievčaťu

Keby sme boli sudičky, niečo iné by sme želali chlapcovi a niečo iné dievčaťu Tak bolo: Bol by dnes Mussolini v slovenskom parlamente?

Karikatúra

