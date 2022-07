Ranný brífing: Trnka je bližšie k návratu do talára, vláda straší návratom Smeru

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Vyzeralo to, že sa blíži záver pojednávania v kauze, ktorá by mohla dostať bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku do väzenia. Sudca však zrazu po obednej prestávke nečakane oznámil, že ho oslobodzuje.

Premiér Heger, minister Matovič aj šéfka Za ľudí Remišová opisujú takmer ako istotu spojenie Hlasu, Smeru a Republiky po najbližších voľbách. Pre Hlas by to však vôbec nemuselo byť výhodné a Pellegrinimu by to voliči spočítali.

Mala to byť pomoc chudobným deťom, je z toho nakoniec niečo iné. Najchudobnejším deťom, ktoré najviac potrebujú pomoc štátu, balíček zákonov Igora Matoviča uškodí a Ľudová strana Naše Slovensko sa tým ešte chváli. Ako nové prídavky zasiahnu najchudobnejšie deti? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sudca tuší, že skutok sa stal. Trnku aj tak oslobodil

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. (zdroj: TASR)

Ešte v stredu ráno to vyzeralo na záverečné momenty pojednávania v kauze, ktorá by mohla dostať bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za mreže. Znalci v nej preukázali, že Trnka ako šéf prokuratúry zrejme roky skrýval nahrávku Gorily namiesto toho, aby ju vyšetroval.

Bratislavský okresný sudca Marek Filo však napokon prekvapil. Celé doobedie nechal na pojednávaní prehrávať nahrávku z kauzy Gorila a po obednej prestávke zrazu oznámil, že Trnku oslobodzuje.

Dôvod? Zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa prekvalifikoval sudca na prečin. Znamená to, že podľa neho sa Trnka dopustil skutku nižšej závažnosti, než mu kládla za vinu obžaloba. Avšak, keďže v prípade prečinov je kratšia premlčacia lehota a tá v prípade tejto kauzy uplynula už v roku 2018, sudca vyhlásil, že vec je premlčaná. Viedlo ho k tomu vraj presvedčenie, že niektoré dôkazy proti Trnkovi sú nezákonné.

Týka sa to najmä známej nahrávky rozhovoru Trnku s odsúdeným Marianom Kočnerom, ktorá exšéfa prokuratúry usvedčovala z toho, ako chcel obchodovať s Gorilou. Kočner na zázname častuje Trnku výrazmi ako „nebetyčný kok...t“. Nahrávku však súd odmietol.

„Následkom tohto vznikla v konaní dôkazná núdza," vysvetlil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

Sudca Filo pritom až dosiaľ žiadne takéto úvahy nesignalizoval. Trnkovu kauzu začal pojednávať ešte v septembri minulého roka. Spomínaný rozhovor Trnka - Kočner dal prehrať hneď v tretí pojednávací deň a na námietky Trnkovho obhajcu, že ide o nezákonný dôkaz, v tom čase nijako nereagoval.

Symbol zneužívania moci: Tí, čo podrobne nesledujú súdne pojednávania, si pokojne mohli myslieť, že Dobroslav Trnka je už dávno právoplatne odsúdený. Asistent mafiána Mariana Kočnera, ktorý v tom čase mimochodom robil aj generálneho prokurátora, sa stal symbolom zneužívania moci, devastácie dôvery občana v právny štát a hlavne kšeftárom s Gorilou, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Tí, čo podrobne nesledujú súdne pojednávania, si pokojne mohli myslieť, že Dobroslav Trnka je už dávno právoplatne odsúdený. Asistent mafiána Mariana Kočnera, ktorý v tom čase mimochodom robil aj generálneho prokurátora, sa stal symbolom zneužívania moci, devastácie dôvery občana v právny štát a hlavne kšeftárom s Gorilou, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Otočke súdu sa nedá rozumieť: Dôvera v súdnictvo stojí a padá na jedinej veci: čo robia sudcovia pre to, aby odkomunikovali svoje rozhodnutia. A tak poslal sudca Marek Filo dôveru v slovenské súdnictvo opäť o priečku nižšie. Pretože jeho otočke v prípade Dobroslava Trnku sa nedá rozumieť, navyše keď sa udiala rýchlosťou vrtochu, píše Nataša Holinová.

Návrat Smeru bude mať v rukách Pellegrini. Ficovým voličom hovorí áno, Ficovi najradšej nie

Peter Pellegrini a Robert Fico. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

Líder Hlasu Peter Pellegrini si v prezidentskom paláci preberá dekrét na zostavenie novej vlády. To nemusí byť len spomienka na rok 2018, keď vtedajšia dvojka Smeru nahrádzala na čele vlády skompromitovaného šéfa Roberta Fica.

Lídri OĽaNO Igor Matovič a premiér Eduard Heger aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová vykresľujú takúto budúcnosť po parlamentných voľbách, akoby ich výsledok bol vopred istý. Opakujú, ako sa Hlas spojí so Smerom a extrémistickou stranou Republika, aby vytvorili vládu.

Keďže Pellegriniho Hlas dlhodobo vedie prieskumy preferencií a Ficov Smer je v závese druhý, mohlo by sa spojenie bývalých politických spolupútnikov javiť ako prirodzené. Spojenectvo Pellegriniho a Fica po budúcich riadnych či prípadných predčasných voľbách však vôbec nie je samozrejmé.

V skutočnosti takmer polovica Pellegriniho voličov vládu so Smerom odmieta a navyše, voľby ešte nikdy nedopadli tak, ako prieskumy pred nimi. Mesiace pred poslednými voľbami 2020 sa napríklad pre OĽaNO vyslovovalo v prieskumoch len šesť percent voličov, získalo však vyše 25 percent.

V krátkosti z domova:

Tandem Machaj a Zemková: Kedysi tvorili riadiaci tandem v Slovenskom rozhlase a krátko aj v novovzniknutej RTVS. Ľuboš Machaj sa v auguste stane novým generálnym riaditeľom televízie a rozhlasu a do svojho tímu chce prizvať Miloslavu Zemkovú, s ktorou spolupracoval v rokoch 2006 až 2012.

Kedysi tvorili riadiaci tandem v Slovenskom rozhlase a krátko aj v novovzniknutej RTVS. Ľuboš Machaj sa v auguste stane novým generálnym riaditeľom televízie a rozhlasu a do svojho tímu chce prizvať Miloslavu Zemkovú, s ktorou spolupracoval v rokoch 2006 až 2012. Premiér sa stretne so Sulíkom: Eduard Heger potvrdil pozvanie lídra SaS Richarda Sulíka na osobné stretnutie. Schôdzka sa má uskutočniť v sobotu večer, diskutovať budú o zmiernení koaličnej krízy. Premiér opäť zopakoval, že minister financií Matovič neodstúpi.

Eduard Heger potvrdil pozvanie lídra SaS Richarda Sulíka na osobné stretnutie. Schôdzka sa má uskutočniť v sobotu večer, diskutovať budú o zmiernení koaličnej krízy. Premiér opäť zopakoval, že minister financií Matovič neodstúpi. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 873 nových prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá vyhodnotili 2 122 vzoriek. V nemocniciach aktuálne leží 307 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Má 58 rokov a za sebou dva dni výcviku. Ako Dedo zostrelil ruský Suchoj

Ukrajinskí vojaci. (zdroj: TASR/AP)

V bežnom živote pracoval v továrni na papier. „Mám už 58 rokov, tak ma začali volať Dedo,“ spomína pre ukrajinskú televíziu Hromadske na vznik svojej vojnovej prezývky muž, ktorý prezradil len toto krycie meno.

Novinárom, s ktorými sa stretol v Donbase, opisuje, ako sa mu podarilo zostreliť ruské bojové lietadlo Suchoj Su-25, po čom jeho spoločníci zajali pilota. Nešlo o ruského vojaka, ale o žoldniera z agentúry Wagner.

Dedo mal v minulosti skúsenosti s bojom proti proruským separatistom po roku 2014 alebo s protiteroristickou operáciou, ako sa tomu na Ukrajine hovorí. Bol už aj šoférom, strieľal zo samopalu, z mínometov. Teraz dostal za úlohu zostreľovať lietadlá.

Pred zostrelením lietadla nemal priame skúsenosti s odpaľovaním protilietadlových striel. Absolvovali len dvojdňový výcvik na simulátore. „Bolo to ako počítačová hra. Nasadíte si helmu, zoberiete raketu. Je ako skutočná, len o trochu ťažšia,“ spomína.

V krátkosti z Ukrajiny:

Pašovanie zbraní: Odkedy na územie Ukrajiny vpadli ruské okupačné vojská, snaží sa Západ zásobovať napadnutý štát muníciou a zbraňovými systémami. Ibaže s neutíchajúcim konfliktom narastajú obavy, že nie všetky západné zbrane budú môcť využiť ukrajinskí vojaci k obrane vlasti. Západní predstavitelia hovoria o riziku, že sa môžu dostať ilegálnou cestou späť do Európy a skončiť na čiernom trhu.

Odkedy na územie Ukrajiny vpadli ruské okupačné vojská, snaží sa Západ zásobovať napadnutý štát muníciou a zbraňovými systémami. Ibaže s neutíchajúcim konfliktom narastajú obavy, že nie všetky západné zbrane budú môcť využiť ukrajinskí vojaci k obrane vlasti. Západní predstavitelia hovoria o riziku, že sa môžu dostať ilegálnou cestou späť do Európy a skončiť na čiernom trhu. Výmena väzňov: Ona je americká basketbalová hviezda, ikona vo svojom športe, dvojnásobná olympijská víťazka. On je vojnový zločinec a obchodník so zbraňami, ktorý dodával zbrane prakticky vo všetkých svetových konfliktoch 90. rokov a prelomu tisícročí. Osudy 31-ročnej Brittney Grinerovej a 55-ročného Viktora Buta sú veľmi odlišné, no už čoskoro by sa mohli prepojiť.

Ona je americká basketbalová hviezda, ikona vo svojom športe, dvojnásobná olympijská víťazka. On je vojnový zločinec a obchodník so zbraňami, ktorý dodával zbrane prakticky vo všetkých svetových konfliktoch 90. rokov a prelomu tisícročí. Osudy 31-ročnej Brittney Grinerovej a 55-ročného Viktora Buta sú veľmi odlišné, no už čoskoro by sa mohli prepojiť. Prevádzka Nord Stream 1: Gazprom varoval, že nemôže zaručiť bezproblémovú prevádzku plynovodu Nord Stream 1. Firma uviedla, že nie je jasné, či dostane opravenú turbínu, ktorej servis v Kanade zabezpečila nemecká spoločnosť Siemens Energy.

Gazprom varoval, že nemôže zaručiť bezproblémovú prevádzku plynovodu Nord Stream 1. Firma uviedla, že nie je jasné, či dostane opravenú turbínu, ktorej servis v Kanade zabezpečila nemecká spoločnosť Siemens Energy. Litva a Kaliningrad: Európska komisia vydala nové usmernenie ohľadne sankcií na dovoz tovaru do ruskej exklávy Kaliningrad zo zvyšku Ruskej federácie. Vyplýva z neho, že Litva musí umožniť tranzit ruského tovaru do oblasti po železnici, pričom sankcie sa vzťahujú na cestnú dopravu.

Európska komisia vydala nové usmernenie ohľadne sankcií na dovoz tovaru do ruskej exklávy Kaliningrad zo zvyšku Ruskej federácie. Vyplýva z neho, že Litva musí umožniť tranzit ruského tovaru do oblasti po železnici, pričom sankcie sa vzťahujú na cestnú dopravu. Vývoz obilia: V Istanbule sa začalo rokovanie Ukrajiny a Ruska týkajúce sa vývozu obilia. Ide o prvé osobné stretnutie ruských a ukrajinských predstaviteľov od 29. marca. Štvorstranné stretnutie sa koná v čase, keď vo svete kvôli ruskej invázii na Ukrajinu prudko stúpajú ceny potravín.

V krátkosti zo sveta:

Srí Lanka vyhlásila výnimočný stav: Protesty v krajine zosilneli po tom, čo sa verejnosť dozvedela, že prezident Rádžapakša spolu s manželkou ušiel na Maldivy. Polícia preto vyhlásila zákaz vychádzania, no ani to miestnym obyvateľom nezabránilo, aby vyšli do ulíc. Na celom území Srí Lanky bol preto vyhlásený aj výnimočný stav.

Protesty v krajine zosilneli po tom, čo sa verejnosť dozvedela, že prezident Rádžapakša spolu s manželkou ušiel na Maldivy. Polícia preto vyhlásila zákaz vychádzania, no ani to miestnym obyvateľom nezabránilo, aby vyšli do ulíc. Na celom území Srí Lanky bol preto vyhlásený aj výnimočný stav. Stav energetickej núdze v Maďarsku: Maďarsko vyhlásilo stav energetickej núdze, ktorého súčasťou je zákaz vývozu zdrojov energie. Zrušilo tiež dlhoročne platný cenový strop pri energiách pre domácnosti s nadpriemernou spotrebou a plánuje zvýšiť domácu ťažbu zemného plynu. Súbor opatrení má krajinu pripraviť na nadchádzajúcu zimu.

Maďarsko vyhlásilo stav energetickej núdze, ktorého súčasťou je zákaz vývozu zdrojov energie. Zrušilo tiež dlhoročne platný cenový strop pri energiách pre domácnosti s nadpriemernou spotrebou a plánuje zvýšiť domácu ťažbu zemného plynu. Súbor opatrení má krajinu pripraviť na nadchádzajúcu zimu. Vplyvnejšie pozície pre ženy v cirkvi: Pápež vymenoval tri ženy do poradného výboru, ktorý mu radí pri výbere biskupov. Toto tzv. Dikastérium pre biskupov bolo doposiaľ zložené len z mužov z radov cirkevných hodnostárov. Medzi novovymenovanými členmi je osem súčasných alebo dezignovaných kardinálov, dvaja biskupi, jeden opát a tri ženy: dve rehoľné sestry a jedna laička.

Zo zahraničných webov:

Miliónové tržby aj aféry s mäsom. Firme z východu berú fabriku

Závod spoločnosti Globaltrading Slovakia, ktorý mieri do dražby. (zdroj: Heypay.sk)

Výrobca hlbokozmrazených mäsových výrobkov Globaltrading Slovakia má na konte (na prvý pohľad) pôsobivé čísla. V roku 2016 dosiahol tržby 1,3 milióna eur, o štyri roky už atakoval hranicu 25 miliónov eur.

Čísla sú jedna vec, realita druhá. Globaltrading Slovakia v súčasnosti ako dlžníka eviduje finančná správa aj Všeobecná zdravotná poisťovňa. Trpezlivosť už došla financujúcej banke, ktorá sa rozhodla firme zobrať fabriku vo východoslovenských Rozhanovciach.

Aj keď väčšine čitateľov názov firmy zrejme nič nehovorí, Globaltrading Slovakia sa so svojimi výrobkami dostával do tisícok domácností. Firma má v ponuke kuracie a morčacie mäso, ako aj výrobky z neho, ako kurací rezeň, krídelka a špíz.

Globaltrading Slovakia sa do pozornosti médií dostal viackrát. Nikdy nešlo o pozitívne PR. Napríklad v roku 2017 týždenník Plus 1 deň rozoberal tému prebaľovania a pôvodu mäsa. Ako jeden z príkladov menoval kuracie hlbokozmrazené rezne. Ich výrobcom bola práve firma z východu Slovenska.

V krátkosti z ekonomiky:

Vláda a odbory sa dohodli: Zamestnanci pracujúci v štátnej a verejnej službe dostanú na jeseň tohto roka odmenu v sume 500 eur. Ich platy sa zároveň v budúcom roku dvakrát zvýšia. Najvýraznejšie sa pritom zvýšia platy pedagogických zamestnancov.

Zamestnanci pracujúci v štátnej a verejnej službe dostanú na jeseň tohto roka odmenu v sume 500 eur. Ich platy sa zároveň v budúcom roku dvakrát zvýšia. Najvýraznejšie sa pritom zvýšia platy pedagogických zamestnancov. Ako sa darí firmám: Vlaňajšok doprial firmám nádych pred ďalším ťažkým rokom. Čakajú ich drahé vstupy a dosahy ruskej invázie na Ukrajinu. Keďže mnohé významné podniky zverejňujú výsledky za uplynulý účtovný rok až na prelome júna a júla, FinStat pripravil analýzu vybraných odvetví.

Vlaňajšok doprial firmám nádych pred ďalším ťažkým rokom. Čakajú ich drahé vstupy a dosahy ruskej invázie na Ukrajinu. Keďže mnohé významné podniky zverejňujú výsledky za uplynulý účtovný rok až na prelome júna a júla, FinStat pripravil analýzu vybraných odvetví. Euro a dolár: Prvýkrát za takmer 20 rokov zaznamenalo euro pokles pod paritu s dolárom. Americká mena vyskočila oproti menovému košu na 20-ročné maximum po tom, ako inflácia v USA dosiahla v júni nové viac než 40-ročné maximum.

Pogačar mal veľkú krízu a prišiel o žltý dres, sľubuje odvetu

Tadej Pogačar sa teší z víťazstva na La Super Planche des Belles Filles.

Kariéra Tadeja Pogačara je krátka, ale je ovenčená veľkými úspechmi. Slabé miesta by ste doteraz hľadali len veľmi ťažko. Pôsobil neohrozeným dojmom, dokázal prechádzať etapami bez ťažkostí a vyhrával. V minulosti zvládal s prehľadom aj ťažké dni v kopcoch. Ba patril v nich medzi najlepších.

V stredu v 11. etape na Tour de France 2022 však prišla jeho prvá veľká prehra. Jeden z kľúčových dní pretekov nezvládol. V závere mu došli sily. Keď necelých päť kilometrov pred cieľom na Col du Granon Jonas Vingegaard pridal, Pogačar sa len pozeral, ako Dán pomaly mizne.

Nebol to rýchly nástup. Col du Granon je však jedno z najnáročnejších stúpaní v Alpách vôbec. Sklon pod 9 percent prakticky neklesá celých 11 kilometrov. Pogačar zatínal zuby, snažil sa pridať, no súperi ho postupne predbiehali. Na víťaza stratil bezmála tri minúty. Na Tour je to strata, akú je takmer nemožné zmazať.

Obhajca víťazstva prišiel o dres lídra, v celkovom poradí sa prepadol na tretiu priečku. V cieli však džentlmensky prišiel za víťazom a poblahoželal mu. Na bicykli nepôsobil takým dojmom ako v minulosti, keď bol prakticky nezdolateľný. "Zajtra zaútočím," povedal Slovinec pre France TV.

Značka áut MG vstupuje na slovenský trh, lákadlom je najlacnejší model

MG ZS (zdroj: MG Motor)

Malé mestské SUV s voľbou dvoch benzínových motorov alebo väčšie rodinné SUV ako plug-in hybrid. Tak vyzerá úvodná ponuka značky MG Motors, ktorá prichádza na slovenský trh.

Dôvodov, prečo práve teraz vstupuje na trh ďalšia značka áut, je niekoľko. Tým hlavným je fakt, že ponuka Mitsubishi, ktorú na Slovensku zastrešuje rovnaký importér, je čoraz slabšia. Nový Colt či ASX prídu až v budúcom roku, pôjde však už len o preznačkované Renaulty Clio a Captur. Druhým dôvodom je kratšia čakacia lehota na dodanie nového auta oproti konkurencii.

Predajca AutoPalace, ktorý je súčasťou holandskej skupiny AutoBinck, sa preto v Českej republike aj na Slovensku rozhodol rozšíriť ponuku, k Mazde, Mitsubishi, BMW a Mini tak pribudlo aj MG.

História pôvodne britskej značky siaha do roku 1924 a názov je skratkou pre Morris Garages. V minulosti bol výrobca známy malými športovými kabrioletmi. Potom prišli problémy a po krachu v roku 2005 sa spolu s Roverom ocitlo MG v čínskych rukách, ako súčasť koncernu SAIC Motor.

Popri vlastných značkách vyrába tento gigant v Číne aj autá koncernu Volkswagen, ako Škoda Octavia, Audi A8, ale aj ďalších západných značiek, napríklad General Motors a tiež dodávky Iveco či autobusy Volvo.

V krátkosti ďalšie auto novinky:

Citroën C4 X na Slovensku: Citroën ukázal novú karosársku verziu modelu C4. S písmenom X v názve pribudol autu aj väčší kufor s karosériou typu sedan. Novinka má primárne zabezpečiť rast značky na Blízkom východe a v Afrike, no bude sa predávať aj v Európe, teda aj na slovenskom trhu.

Citroën ukázal novú karosársku verziu modelu C4. S písmenom X v názve pribudol autu aj väčší kufor s karosériou typu sedan. Novinka má primárne zabezpečiť rast značky na Blízkom východe a v Afrike, no bude sa predávať aj v Európe, teda aj na slovenskom trhu. Parkovanie v lete: Obdobia horúčav a sucha nebezpečne zvyšujú riziko vzniku požiarov. Zapríčiniť ich môžu aj motoristi jednou zbytočnou chybou. Rizikom, na ktoré vodiči často zabúdajú, je kombinácia suchého porastu s rozpáleným podvozkom auta. Jeho časti ako výfukové potrubie s katalyzátorom neraz po jazde dosahujú teplotu 200 stupňov Celzia.

Obdobia horúčav a sucha nebezpečne zvyšujú riziko vzniku požiarov. Zapríčiniť ich môžu aj motoristi jednou zbytočnou chybou. Rizikom, na ktoré vodiči často zabúdajú, je kombinácia suchého porastu s rozpáleným podvozkom auta. Jeho časti ako výfukové potrubie s katalyzátorom neraz po jazde dosahujú teplotu 200 stupňov Celzia. Volkswagen Amarok je späť: Viacerí výrobcovia áut sa v uplynulých rokoch rozhodli zo svojej ponuky vyradiť pick-upy, najmä ak išlo o európsky trh. Európa sa tak rozlúčila s Nissanom Navara, aj z neho vychádzajúcej dvojice Mercedes X a Renault Alaskan. K zopár preživším sa teraz vracia Volkswagen s pick-upom Amarok.

Rozhovory ZKH

Ľubomír Andrassy v relácii Rozhovory ZKH.

Je riešenie situácie podať audit kompetencií na Ústavný súd? Rozporuje dnes niekto, že Slovensko.sk je predražené? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrassym.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Poviedka, ktorá sa stala základom pre film Arrival, je založená na fyzike

Karikatúra

Erupcie korupcie. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Hrnčekový kakaovo-tvarohový koláč s ovocím (zdroj: Tortyodmamy.sk | Kamila)

S jablkami, slivkami aj banánmi. Pripravte si hrnčekové koláče s ovocím.

Voľný čas

