Ranný brífing: Deti objavili novú drogu, Rusi sa rozhodujú medzi obranou a útokom

Ich obaly sú na nerozoznanie od cukríkov či žuvačiek, v obchodoch sú vystavené blízko pokladníc. A sú hitom u detí základných škôl. Nikotínové vrecúška pritom obsahujú viac nikotínu ako cigarety a môžu spôsobiť závislosť i otravu.

Ukrajinská protiofenzíva v Chersonskej oblasti sa zrejme už začala, prípadne sa čoskoro začne. Ruská armáda preto stojí pred dilemou, či zintenzívniť ofenzívu v Donbase, alebo posilniť svoje pozície v okupovanej Chersonskej oblasti.

Po troch rokoch sa do bratislavských ulíc vrátil Dúhový pride. Horúčavy neodradili tisíce ľudí, aby prišli a ukázali, že LGBT+ menšina je našou súčasťou a že okrem tolerancie potrebuje aj riadne práva. Ako to na Pride vyzeralo? A ako sa LGBT+ ľuďom na Slovensku žije? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Droga za pár eur, vyzerá ako žuvačka a je hitom školákov. Nikotínové vrecká ich môžu otráviť

Nikotínové vrecká. (zdroj: Adobe Stock)

Ich obaly sú na prvý pohľad na nerozoznanie od cukríkov alebo žuvačiek. V obchodoch sú pestrofarebné plastové škatuľky v tvare puku najčastejšie vystavené blízko pokladníc vedľa drobných cukroviniek.

Konzumentov lákajú nielen pestrým obalom, ale aj príchuťami. Okrem mentolu či mäty sú k dispozícii aj príchute koly, tropického ovocia, vanilky či dokonca gumených cukríkov.

Že ide o produkt s vysokým obsahom nikotínu, sa zvyčajne dozviete až zo zadnej strany škatuľky. Na rozdiel od cigariet sa nenápadne vkladajú pod hornú peru, nie sú nijako viditeľné a nepáchnu. Aj preto nikotínové vrecká unikajú pozornosti rodičov a sú hitom medzi deťmi už v základných školách.

Najslabšie vrecúška dostupné v obchodoch alebo na internete obsahujú štyri až sedem miligramov, najsilnejšie päťdesiat. To je už dávka, ktorá môže viesť k otrave nikotínom aj u dospelého človeka s hmotnosťou 70 kilogramov.

Kotlebu za šeky odsúdili, stíhania spolustraníkov NAKA zatiaľ stopla

Poslanec NR SR Peter Krupa (ĽSNS). (zdroj: TASR)

Chcú chrániť bielu rasu, v srdciach nosia prezidenta vojnového štátu Jozefa Tisa a majú problém so židmi. Po rozsudku Najvyššieho súdu, že šéf ĽSNS Marian Kotleba sympatizoval s neonacizmom, sa Úrad špeciálnej prokuratúry pozrel aj na ľudí z jeho okolia, ktorí sa takisto hlásili k symbolu 1488.

V extrémistickej symbolike číslo 1488 predstavuje spojenie čísla 14, ktoré odkazuje na vetu amerického pravicového teroristu Davida Lana o ochrane bielej rasy a čísla 88, ktoré symbolizuje pozdrav 'Heil Hitler!'.

Prokuratúra preto preverovala aj Kotlebovho poslanca Petra Krupu, niekdajšieho kandidáta na poslanca za ĽSNS a okresného predsedu pre Prešov Františka Lipku a študenta Romana Serafina, ktorý už od sympatií k ĽSNS prešiel k odídencom v podobnej strane Republika.

Konať prokuratúra začala potom, ako sa na nich pýtal denník SME po Kotlebovom odsúdení v apríli. Otázky vyhodnotila ako podnet, ktorý posunula NAKA, ktorá koncom apríla začala vyšetrovanie.

Nakoniec však vyšetrovateľ trestné stíhanie 27. júna odložil, pretože činy sú už premlčané. Úrad špeciálnej prokuratúry rozhodnutie ešte preveruje a môže ho zvrátiť.

Ruka zákona je na fašistov krátka: Je to skutočné zúfalstvo, keď poslanec Ján Benčík, ktorý to vôbec nemá v náplni práce, dlhé roky trpezlivo sleduje slovenský extrémizmus a zbiera dôkazy proti šíriteľom fašistických názorov, zatiaľ čo polícia sa uspokojí s typickou zbabelou odpoveďou poslanca Petra Krupu, že zmazaný facebookový profil nie je jeho, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Armádne právo zostreliť dron: Ak bezpilotné lietadlo nepovolene preletí nad vojenským objektom, armáda ho bude môcť zostreliť. Túto možnosť dáva vojakom a vojenským policajtom novela zákona o Ozbrojených silách, ktorá sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort obrany zmeny odôvodňuje nárastom počtu nepovolených preletov dronov nad vojenskými objektmi.

Stupava sa vlakov tak skoro nedočká: Posledný osobný vlak do Stupavy vypravili železničiari v roku 2005. Odvtedy v meste vytrhali koľaje a väčšina pozemkov niekdajšej trate zarástla krovinami. Územný plán mesta či kraja s návratom vlakov do mesta počíta, železničiari však pozemok, na ktorom chce mesto vybudovať novú vlakovú stanicu, ponúkli do aukcie.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 153 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 338 testov. V nemocniciach aktuálne leží 436 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Okupanti majú dilemu, či posilniť ofenzívu v Donbase, alebo držať Cherson

Ruskí vojaci strieľajú zo samohybného ťažkého mínometu 2S4 Tulpan. (zdroj: SITA/AP)

Ukrajinská protiofenzíva v Chersonskej oblasti sa zrejme už začala, prípadne sa čoskoro začne. V najnovšej analýze vývoja na fronte to uvádza americký Inštitút pre štúdium vojny.

Ukrajinské južné operačné velenie už v nedeľu 24. júla oznámilo, že obrancovia ostreľujú dopravnú infraštruktúru v Chersonskej oblasti s cieľom sťažiť ruským okupantom manévrovanie a poskytovanie logistickej podpory ich jednotkám v oblasti. Tento postup prezrádza pripravovanú, prípadne už prebiehajúcu protiofenzívu.

Ruská armáda zatiaľ stojí pred dilemou, či zintenzívniť ofenzívu v Donbase, alebo posilniť svoje pozície v Chersonskej oblasti, ktorú okupuje, informuje britské ministerstvo obrany po vyhodnotení najnovších informácií od tajných služieb.

„Chersonská oblasť bude definitívne oslobodená do septembra a všetky plány okupantov zlyhajú,“ uviedol v rozhovore pre ukrajinskú televíziu Serhij Chlaň, poradca šéfa ukrajinskej administratívy Chersonskej oblasti.

V krátkosti z Ukrajiny:

Najbohatší Ukrajinec žaluje Rusko: Najbohatší Ukrajinec a železiarsky magnát Rinat Achmetov sa snaží odpútať od nálepky oligarchu – vzdáva sa svojich médií a žaluje Rusko, ktoré mu vo vojne zničilo najväčšie podniky. Môže ísť o snahu prežiť turbulentné obdobie vojny, ale aj novú éru ukrajinskej politiky a médií.

Reportáž o ukrajinských športovcoch: Park mládeže v Charkove bol donedávna miestom, kde sa preháňali mladí a športovali. Dominuje mu totiž jedno z najväčších športovísk pre študentov v krajine. Teda kedysi bolo. Pred časom ho zničil ruský raketový útok.

Vývoz obilia po mori: Vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more podľa dohody sprostredkovanej OSN a Tureckom by sa mohol začať v priebehu tohto týždňa, vyhlásil ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov. Podľa neho sa očakáva spustenie vývozu obilia napriek víkendovým ruským útokom na ciele v ukrajinskom prístavnom meste Odesa.

Rusov spomaľuje HIMARS: Ukrajina pokračuje v protiofenzíve v Chersonskej oblasti, Rusi pokračujú v pozemných útokoch severozápadne od Slovjanska, východne od Siverska a južne od Bachmutu, letecké útoky využívajú v Charkove. Tempo ruských operácií sa spomaľuje aj vďaka raketovému systému HIMARS. Tie zasiahli 50 ruských muničných skladov, uviedol ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov, pričom sa odvolal na údaje zo satelitných snímok.

Nemecké Gepardy pre Ukrajinu: Ukrajina dostala od Nemecka prvé tri samohybné protilietadlové systémy Gepard, povedal minister obrany Reznikov. Doručených bolo aj niekoľko desiatok tisíc kusov munície. Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v máji oznámila, že Nemecko dodá Ukrajine v júli prvých 15 protilietadlových systémov typu Gepard.

Zo zahraničných webov:

Máme dosť plynu na zimu? Čaká nás krátenie, štát musí vybrať podniky

Kompresorová prečerpávacia stanica Veľké Kapušany. (zdroj: SME/Tomáš Benedikovič)

Aj keď sa tok plynu cez Nord Stream I obnovil, obavy Európskej únie z náhleho prerušenia dodávok sa neskončili. Z Ruska do Európy totiž stále priteká len tretina bežného objemu, čo zásadne komplikuje snahu naplniť plynové zásobníky ešte pred koncom novembra aspoň na 80 percent.

Opatrné sú preto aj trhy. Po opätovnom spustení síce mesačný kontrakt na plyn klesol na trojtýždňové minimum, no stále je vysoko nad priemerom. „Trhy už jednoducho neveria vyhláseniam a neustále sa meniacim podmienkam,“ hovorí analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Pokles cien plynu tak podľa neho bude skôr postupný a pôjde ruka v ruke s plnením zásobníkov a tým, do akej miery členské štáty pristúpia k obmedzovaniu dopytu, na ktorý ich vyzvala Európska komisia.

Ak návrh Komisie prejde, svoj národný núdzový plán bude musieť do konca septembra aktualizovať aj Slovensko. Okrem krokov na zníženie spotreby má obsahovať aj zoznam pre krajinu kľúčových odvetví a podnikov, ktorých by sa obmedzenia týkali ako posledných.

V krátkosti z ekonomiky:

Koniec administratívneho maratónu: Získanie rodného listu či príspevku pri narodení dieťaťa už nemusia rodičia vybavovať osobne na úradoch. Napríklad, príspevok im poskytne štát proaktívne, úrady si vymenia medzi sebou údaje a rodičia dostanú peniaze na účet. Umožňuje to zavedenie elektronizácie prvej z viacerých životných situácií ľudí.

Pohonné látky by mali opäť zlacnieť: Od polovice júna dochádza k poklesu cien na ropnom trhu, ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach by vďaka tomu mali klesať aj budúci týždeň. Benzíny a nafta by tak mali zlacnieť už tretí týždeň po sebe.

Dodávky plynu zostávajú ohrozené: Gazprom uviedol, že sankcie stále bránia údržbe plynovodu Nord Stream 1. Vyhlásenie je jasným signálom, že dodávky energie do Európy zostávajú ohrozené, pokiaľ Západ nezmierni sankcie.

Aká bola Tour? Sagan nemá víťazstvo, no je veľmi rád, že vôbec prišiel do Paríža

Peter Sagan na Tour de France. (zdroj: TASR/AP)

Ubehlo len pár minút odkedy prešli cyklisti cieľom poslednej etapy Tour de France 2022 a členovia tímu TotalEnergies stáli spoločne pri tímovom autobuse s pohármi šampanského. Oslavujú a generálny manažér tímu Jean Rene Bernaudeau je spokojný. Tím ukázal bojovného ducha, jeho cyklisti vybojovali viacero umiestnení v top10, v niektorých etapách jazdili v úniku.

Z jeho pohľadu bola Tour úspešná a oceňuje prínos Petra Sagana. Bernaudeau ho chváli, hoci platí, že slovenský majster prežil najhoršiu Tour v kariére. Pre svoj nový tím nezískal zelený dres a nepodarilo sa mu vybojovať ani etapové víťazstvo. V piatich etapách sa umiestnil v prvej desiatke. Dva razy bol štvrtý.

Celú Tour nevidí ako neúspech. Bol spokojný s tým, že sa mu podarilo prejsť všetky etapy, pretože konkurencia bola tento rok výnimočne silná.

„Celkovo to nebolo až také zlé, ako to vyzerá. Mohlo to byť lepšie, mohlo to byť aj horšie. Ale tak to chodí. Nemám síce víťazstvo, ale prišiel som až do Paríža. Som veľmi rád, že sa mi podarilo Tour dokončiť,“ hovoril krátko po nedeľňajšej etape.

Pripomína Helmov žľab z Pána prsteňov. V Iraku možno objavili stratené mesto z čias Partov

Pohľad zhora na ostatky svätyne v pevnosti Rabana-Merquly. (zdroj: Rabana-Merquly Archaeological Project)

Nikto netušil, kde sa nachádza Natounia. Stratené kráľovské mesto starovekej ríše sa spomínalo iba na pár zachovaných minciach. Archeológovia si teraz myslia, že Natounia sa môže nachádzať vysoko v horách v dnešnom Iraku. Skúmali tu starodávnu pevnosť, ktorá výskumníkom pripomenula výjav z kníh Pána prsteňov od J.R.R. Tolkiena.

Pevnosť Rabana-Merquly skúmajú archeológovia už viac ako desať rokov. Nachádza sa v irackom Kurdistane na juhozápadnom úbočí hory Piramagrun v pohorí Zagros.

"Ak poznáte Pána prsteňov, vyzerá ako skutočný Helmov žľab," povedal pre web Artnet archeológ Michael Brown o opevneniach Rabana-Merquly zasadených do úbočia hory.

Pri posledných vykopávkach našiel Brown náznaky, že pevnosť by mohla byť mestom Natounia. Archeológovia ho prezývajú stratené mesto, lebo jediné informácie o ňom doteraz našli iba na minciach z prvého storočia pred naším letopočtom.

V krátkosti z vedy a techniky:

Opaľovací krém sa v mori zmení na toxín: Vašu pokožku majú chrániť pred škodlivými lúčmi. Keď sa však natretí bežným opaľovacím krémom vnoríte do vody, zmývate zo seba látky, ktoré môžu škodiť vodným živočíchom. Ako si vybrať krém, ktorý je šetrný k vám aj k prírode okolo vás?

Ako vplýva sucho na kvalitu vôd: Jedno z najhorších súch, aké Slovensko zažilo, má za následok alarmujúce vyschnutie rieky Bodva. Klesajú tiež zásoby podzemnej vody, našťastie zatiaľ nie vo významných množstvách. Hydrologička Jana Poórová pre denník SME hovorila o vplyve súch na zásoby kvalitnej vody na Slovensku.

Tajomný zväzok na Marse: Rover Perseverance odfotil nezvyčajný snímok niečoho ležiaceho na povrchu Marsu. Predstavitelia vesmírnej agentúry NASA sa domnievajú, že ide o motúz, ktorý zostal v piesku po pristátí rovera Perseverance. Robotické vozidlo však dovtedy v oblasti, kde sa zväzok šnúrok našiel, nebolo.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Milan Krajniak. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako budú riešiť vládnu krízu? Na čo je vláde nová koaličná dohoda, keď ani táto sa nedodržuje? Čo bude s fabrikou Slovalco a mstí sa im Igor Matovič za to, že ich spoluvlastní Penta? A kedy táto vláda zjednoduší život párom rovnakého pohlavia ako sľubovala? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom práce a podpredsedom Sme rodina Milanom Krajniakom.

Karikatúra

Bitkár. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Maďarský guláš. (zdroj: Fotolia)

Chutný, voňavý a poctivý. Uvarte si guláš podľa našich desiatich receptov.

