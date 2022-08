Ranný brífing: Hľadajú sa náhradníci za ministrov SaS, Uhríkov policajt je nahratý

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Po odchode SaS z vlády bude musieť premiér Eduard Heger nahradiť skúsené dva a pol roka pôsobiace tímy vo vedení ministerstiev hospodárstva, zahraničných vecí, školstva a spravodlivosti. Poznáme mená, ktoré by mohli ministrov za SaS nahradiť.

Medzi odídencami od Mariana Kotlebu skončilo už niekoľko ľudí z bezpečnostných zložiek. Najnovšie do strany Republika vstúpil bývalý policajt Ján Rejda, ktorého nahrali v konšpiračnom byte.

Ukrajina už niekoľko týždňov hovorí o protiofenzíve. Každý deň sa objavujú správy o horiacich ruských skladoch či veliteľských stanovištiach, objavujú sa útoky na strategické dopravné uzly či muníciu. A spomína sa technika zo Západu. Znamená to, že Rusko začalo prehrávať? A môže Ukrajina získať naspäť stratené územia? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

V kríze meniť ministrov? Zmôžu sa na hasenie problémov, Heger ich však musí nájsť

Ministri za SaS: Ivan Korčok, Mária Kolíková, Richard Sulík a Branislav Gröhling. (zdroj: TASR)

Javí sa, že najvážnejší problém po odchode SaS z koalície čaká vládu v hľadaní chýbajúcej väčšiny v parlamente. Ešte akútnejšie však bude pre premiéra Eduarda Hegera obsadenie štyroch uprázdnených ministerských postov.

Uprostred mnohonásobnej krízy vyvolanej pandémiou, ruskou inváziou na Ukrajinu, infláciou a hroziacim skokovým nárastom cien elektriny a plynu, bude premiér musieť nahradiť aj skúsené dva a pol roka pôsobiace tímy vo vedení ministerstiev hospodárstva, zahraničných vecí, školstva a spravodlivosti.

Rekonštrukciu vlády bude mať v rukách Eduard Heger a jeho strana, ktorá má len 50 členov a bude musieť rýchlo presvedčiť aj úplne nových ľudí, aby jej pomohli s riadením rezortov.

Bude nástupcom Sulíka Matovičova pravá ruka v oblasti hospodárstva, poslanec Peter Kremský? Kto nahradí špičkového diplomata Ivana Korčoka na čele rezortu diplomacie? Má OĽaNO na ministerstvo školstva a spravodlivosti aj iné mená ako jednotku kandidátky Máriu Šofranko, konzervatívneho Richarda Vašečku či šéfa ústavnoprávneho výboru parlamentu Milana Vetráka?

Hoci zatiaľ nie je zrejmé ani to, či si niektoré s ministerstiev po SaS nebude nárokovať aj Sme rodina a Za ľudí, SME zúžilo potenciálny výber na niekoľko konkrétnych mien.

Sulíkove hriechy: Bezprostredným vinníkom nadchádzajúceho pádu vlády je síce Ten, koho radšej nebudeme menovať, ale nemožno obísť ani zlyhania Richarda Sulíka. Problémy si narobil najmä prehnanou úslužnosťou a dôverčivosťou, píše Peter Tkačenko.

Päťdesiattisíc? Koľko sme ti dávali? Čo Uhrík nepovedal o novom členovi Republiky Rejdovi

Milan Uhrík predstavuje nového člena Republiky Jána Rejdu. (zdroj: FB/ Milan Uhrík)

Chodili do konšpiračného bytu finančnej skupiny Penta a hovorili tam o úplatkoch pre najvyšších predstaviteľov štátu. Jedným z aktérov korupčnej kauzy Gorila bol aj bývalý policajt Ján Rejda, ktorý sa stal novou posilou strany Republika. Založili ju odídenci z fašistickej ĽSNS na čele s Milanom Uhríkom.

Rejdu predstavil Uhrík ako čestného policajta, ktorý v kauze Gorila stál na strane spravodlivosti. Zverejnená zvuková nahrávka zo sledovacej akcie SIS v konšpiračnom byte však hovorí niečo iné. Na stretnutí s bezpečnostným expertom Penty Zoltánom Vargom sa tam Rejda dohadoval o tom, koľko od neho berie peňazí.

„Zo SIS mala odísť informácia, že ja ti platím 50 mesačne,“ hovoril Varga. Dodal, že uvedená informácia je nepresná. Rejda to potvrdzuje. SME Rejdu požiadalo, či by mohol vysvetliť, ako to s peniazmi bolo, ale odmietol to.

Slušná strana by Rejdu rovno poslala do čerta: Prezumpcia neviny náleží isteže aj Rejdovi. Na toľkom by sme sa však zhodnúť mohli, že slušná štandardná strana – ak by ho rovno neposlala do čerta – by mu členstvo pozdržala, až kým sa NAKA, prípadne prokurátor a súd, definitívne nevysomária. Také privysoké nároky však na Uhríka a Republiku mať nemôžeme, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Kollárove byty nie sú výhodné: Politici zo Sme rodina predstavili detaily nájomného v štátom podporovaných nájomných bytoch, ktoré by sa už od budúceho roka mohli stať realitou. Aj keď na prvý pohľad vyzerajú cenové mapy priaznivo, nájomné bývanie v týchto bytoch nemusí byť výhodnejšie, ako je bežný komerčný podnájom.

Politici zo Sme rodina predstavili detaily nájomného v štátom podporovaných nájomných bytoch, ktoré by sa už od budúceho roka mohli stať realitou. Aj keď na prvý pohľad vyzerajú cenové mapy priaznivo, nájomné bývanie v týchto bytoch nemusí byť výhodnejšie, ako je bežný komerčný podnájom. Mobilné telefóny v školách: Nová vyhláška o základných školách ministerstva školstva, platná od 1. júla 2022, zrušila zákaz používania mobilných telefónov na školách a prenechala rozhodnutie o pravidlách ich používania školám. Školy sa tak k tejto problematike môžu postaviť aj opačne a vo svojich pravidlách prijať nevyhnutnosť telefónov.

Nová vyhláška o základných školách ministerstva školstva, platná od 1. júla 2022, zrušila zákaz používania mobilných telefónov na školách a prenechala rozhodnutie o pravidlách ich používania školám. Školy sa tak k tejto problematike môžu postaviť aj opačne a vo svojich pravidlách prijať nevyhnutnosť telefónov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 695 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 063 testov. V nemocniciach aktuálne leží 512 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Dobytá ukrajinská elektráreň: pracovníci opisujú výbuchy a neustály strach

Andre a Victor, sa prehrabávajú troskami bytu po ruskom útoku na Nikopol. (zdroj: Pre The Washington Post - Heidi Levine)

Nepočuť žiadne varovanie. Keď strely zasahujú areál najväčšej európskej jadrovej elektrárne, robotníci sa náhlia do úkrytov.

„Najprv ide treskot a potom každý uteká,“ píše nám v správe jeden zamestnanec z Enerhodaru, mesta ovládaného Ruskom na brehu rieky Dneper, kde sa nachádza Záporožská jadrová elektráreň.

Vibrácie z odchádzajúcej delostreleckej paľby Rusov sú často také silné, že manažéri mi prikážu prestať pracovať, hovorí ďalší zamestnanec, ktorý občas vo výške opravuje zariadenia.

Denník Washington Post sa zhováral so šiestimi ľuďmi z elektrárne, ktorí opisujú každodenný teror práce v jadrovom zariadení, ktoré Rusko posledné týždne používa ako štít pri svojich útokoch.

Piati z nich v posledných dňoch a týždňoch utiekli na územie pod kontrolou Ukrajiny. Inžinieri a členovia operačného personálu sa pridali ku kolónam odchádzajúcich áut, čím sa do zoznamu problémov jadrovej elektrárne pridal aj nedostatok pracovníkov.

Ich výpovede nastoľujú obraz o zhoršenej bezpečnostnej situácii v elektrárni, ktorá vyvoláva celosvetové obavy o možnej jadrovej katastrofe.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Zatiaľ čo Rusko stále hovorí o sabotážach aj náhodnom požiari, Ukrajina čoraz viac naznačuje, že do južného frontu vojny patrí aj Krymský polostrov. Týždeň po útoku na leteckú základňu Saky zasiahli viaceré explózie na Kryme ďalšie letisko, muničný sklad aj trafostanicu. Ruská invázia trvá už 25 týždňov, pozrite si kľúčové dianie z posledných dní.

Zatiaľ čo Rusko stále hovorí o sabotážach aj náhodnom požiari, Ukrajina čoraz viac naznačuje, že do južného frontu vojny patrí aj Krymský polostrov. Týždeň po útoku na leteckú základňu Saky zasiahli viaceré explózie na Kryme ďalšie letisko, muničný sklad aj trafostanicu. Ruská invázia trvá už 25 týždňov, pozrite si kľúčové dianie z posledných dní. Rozkol medzi separatistami: Medzi proruskými separatistami na Donbase sa objavujú známky rozkolu. Niektoré jednotky samozvanej Luhanskej ľudovej republiky údajne odmietli pokračovať v bojoch s ukrajinskou armádou v Doneckej oblasti. Ľudia v LNR majú dosť ofenzív za hranicami, ktoré si tamojší separatisti nárokujú.

Medzi proruskými separatistami na Donbase sa objavujú známky rozkolu. Niektoré jednotky samozvanej Luhanskej ľudovej republiky údajne odmietli pokračovať v bojoch s ukrajinskou armádou v Doneckej oblasti. Ľudia v LNR majú dosť ofenzív za hranicami, ktoré si tamojší separatisti nárokujú. Ostreľovanie Záporožskej elektrárne: Z oblasti Záporožskej jadrovej elektrárne znovu prichádzajú správy o ostreľovaní. Predstavitelia proruskej a ukrajinskej strany sa opäť navzájom obviňujú. V reakcii na informácie o opätovnom ostreľovaní elektrárne vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť medzinárodné spoločenstvo, aby zaistilo ochranu Záporožskej elektrárne a predišlo tak jadrovej havárii.

Z oblasti Záporožskej jadrovej elektrárne znovu prichádzajú správy o ostreľovaní. Predstavitelia proruskej a ukrajinskej strany sa opäť navzájom obviňujú. V reakcii na informácie o opätovnom ostreľovaní elektrárne vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť medzinárodné spoločenstvo, aby zaistilo ochranu Záporožskej elektrárne a predišlo tak jadrovej havárii. Lotyšská pomoc s vrtuľníkmi: Ukrajina dostala od Lotyšska štyri vojenské vrtuľníky sovietskej výroby. Ide o dva viacúčelové stroje Mi-17 a dva ľahké vrtuľníky Mi-2. Helikoptéry boli odovzdané čiastočne v rozobratom stave, jedna z nich prešla celkovou opravou.

Zo zahraničných webov:

Kúpime trojizbový byt, berieme akýkoľvek. Ako sme hľadali byty po Slovensku

Ilustračná snímka Bratislavy. (zdroj: INDEX)

INDEX po roku znova zmapoval situáciu v realitách v slovenských okresných a krajských mestách. Naším cieľom bolo zistiť, aké možnosti majú kupujúci, zamerali sme sa na trojizbové byty, ktoré sú prvou voľbou pre rodiny.

V predchádzajúcich dvoch rokoch vládol na trhu nákupný ošiaľ. Lacné hypotéky a priaznivá ekonomická situácia spôsobili, že dopyt prevažoval nad ponukou. V posledných týždňoch sme však svedkami ochladenia záujmu o kúpu nového bývania.

Na strane ponuky vidieť veľké rozdiely medzi väčšími a menšími mestami. Celkovo bolo v predaji o šesť percent menej trojizbových bytov ako vlani v lete.

Kým však v Bratislave, Košiciach, Prešove či v Žiline bytov pribudli, v okresných mestách Nitrianskeho a Trnavského kraja ponúk ubudlo. Veľké medziročné zmeny sme zaznamenali v Košiciach, kde bol v ponuke dvojnásobný počet sledovaných bytov.

V krátkosti z ekonomiky:

Obrovský záujem o palivové drevo: Výrazné zdraženie zemného plynu a elektriny motivuje časť Slovákov zabezpečiť si teplo v domácnosti inými cestami. Dopyt po palivovom dreve je už niekoľko mesiacov extrémne vysoký, čo sa prejavilo na jeho nedostatku a podstatne vyššej cene. O desiatky percent zdraželi aj brikety a pelety.

Výrazné zdraženie zemného plynu a elektriny motivuje časť Slovákov zabezpečiť si teplo v domácnosti inými cestami. Dopyt po palivovom dreve je už niekoľko mesiacov extrémne vysoký, čo sa prejavilo na jeho nedostatku a podstatne vyššej cene. O desiatky percent zdraželi aj brikety a pelety. Rekordné ceny elektriny: Cena elektriny na burze v Nemecku prvýkrát presiahla 500 eur za megawatthodinu. Za posledný rok sa tak zvýšila zhruba o 500 percent, nahor ju tlačí hlavne obmedzovanie dodávok ruského plynu.

Cena elektriny na burze v Nemecku prvýkrát presiahla 500 eur za megawatthodinu. Za posledný rok sa tak zvýšila zhruba o 500 percent, nahor ju tlačí hlavne obmedzovanie dodávok ruského plynu. Slovenská ekonomika sa spomalila: HDP v stálych cenách v druhom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,7 percent. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,6 percent a medzikvartálne o 0,4 percent. V bežných cenách sa v druhom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 26,45 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,9 percent.

Bizarný zápas. Slovenský piatoligista nastúpi proti účastníkovi majstrovstiev sveta

Futbalisti Domaniže. (zdroj: FB/TJ Partizán Domaniža)

V histórii slovenského futbalu sa hralo množstvo bizarných stretnutí, toto môže byť jedno z nich. Futbalisti piatoligového klubu TJ Partizán Domaniža nastúpia 27. augusta o 17:00 h vo Viedni v prípravnom zápase proti reprezentácii Kataru, hostiteľovi a účastníkovi blížiacich sa majstrovstiev sveta.

„Najskôr to znelo ako fór, bláznivý úlet. Ale je to pravda. Stále tomu nemôžeme uveriť, no zmluva je podpísaná. Bude to zážitok na celý život, obrovská skúsenosť,“ teší sa tréner a predseda TJ Partizán Domaniža Milan Svoboda.

Katar sa vo svetovom rebríčku FIFA nachádza na 49. mieste. Domaniža je v piatej lige Severozápad o skóre tretia. Napriek veľkému výkonnostnému rozdielu si slovenský outsider na favorita verí.

„Pripravíme sa zodpovedne, nejdeme na výlet. Pozrieme si video, analyzujeme súpera a možno oslovíme aj Vladimíra Weissa, ktorý tam hrával,“ dodal Svoboda.

Na frázu "ja v tvojom veku" zabudnite. Môžete ňou znižovať sebavedomie svojho dieťaťa

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

To ako dieťa vníma samo seba, vplýva aj na to, ako reaguje na svoje okolie. Štúdia psychologičky Michelle Mannovej z roku 2004 uvádza, že zdravé sebavedomie môže viesť k lepšiemu zdraviu a sociálnemu správaniu. A naopak, ak je nízke, je spojené so širokou škálou duševných porúch či sociálnych problémov.

Psychologička Karin Gálová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie poznamenáva, že sebavedomé dieťa ľahšie prekonáva prekážky i nadväzuje kamarátstva a je si istejšie v sociálnych vzťahoch.

Dodáva, že zdravo sebavedomý človek si je vedomý svojich predností a nedostatkov, dokáže s nimi vhodne narábať a vie tiež zhodnotiť, čo dokáže a čo je už nad jeho sily. Zároveň sa však nebojí výziev, má snahu napredovať a dosahovať stále nové ciele.

Gálová tvrdí, že osobám s prehnaným sebavedomím chýba objektívne zhodnotenie svojich predností a nedostatkov. Taký človek vníma seba ako najlepšieho v rôznych oblastiach života a svoje nedostatky zahmlieva alebo si ich nepripúšťa.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Tipy pre rodičov k školskej príprave: Nástup do školy predstavuje pre dieťa veľkú zmenu. Musí sa preladiť na nový režim dňa, pribudnú mu povinnosti. Ako mu môžu rodičia pomôcť? Prečítajte si rady od špeciálnej pedagogičky Sone Pekarovičovej z CentrumDys v Novom Meste nad Váhom o tom, kedy, kde a ako sa pripravovať s dieťaťom do školy.

Nástup do školy predstavuje pre dieťa veľkú zmenu. Musí sa preladiť na nový režim dňa, pribudnú mu povinnosti. Ako mu môžu rodičia pomôcť? Prečítajte si rady od špeciálnej pedagogičky Sone Pekarovičovej z CentrumDys v Novom Meste nad Váhom o tom, kedy, kde a ako sa pripravovať s dieťaťom do školy. Výber školských pomôcok: S výberom školských pomôcok, ktoré vyžadujú vyššiu investíciu, ako napríklad školská taška, odborníci radia nečakať do poslednej chvíle. Je lepšie začať najneskôr v polovici prázdnin, keď vás čas ešte nenúti urobiť unáhlené rozhodnutia. Písacie potreby či zošity potom stačí doplniť na začiatku školského roka podľa odporúčaní učiteľov.

S výberom školských pomôcok, ktoré vyžadujú vyššiu investíciu, ako napríklad školská taška, odborníci radia nečakať do poslednej chvíle. Je lepšie začať najneskôr v polovici prázdnin, keď vás čas ešte nenúti urobiť unáhlené rozhodnutia. Písacie potreby či zošity potom stačí doplniť na začiatku školského roka podľa odporúčaní učiteľov. Tipy na zdravú desiatu: Zase si nezjedol desiatu? Túto vetu vyslovujú rodičia počas roka pomerne často. Aj keď ju v školskej taške nájdu občas nedotknutú, aj tak by to s desiatou pre školákov nemali vzdávať. Radšej by mohli skúsiť porozmýšľať, najlepšie spolu s dieťaťom, ako spraviť desiatu atraktívnejšou.

