Ranný brífing: Ústavní činitelia si mýlia pojmy s dojmami, páliť sa bude aj dobré drevo

Ministrovi práce Milanovi Krajniakovi a generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi prekáža v na prvý pohľad banálnom dokumente termín liberálna demokracia. Teda spoločenské zriadenie, ktoré sa opiera o princípy zastupiteľskej demokracie, deľby moci, právneho štátu či ľudských práv.

Dopyt po palivovom dreve už niekoľko mesiacov výrazne rastie, čo sa prejavilo na jeho nedostatku, pričom jeho cena medziročne stúpla v desiatkach percent. Ľudia už vykupujú aj drahšiu kvalitnú drevnú hmotu, z ktorej sa vyrába napríklad nábytok.

Čo si tak asi ministerstvo práce a generálna prokuratúra predstavujú pod pojmom liberálny? Prečo sa niečím podobným vôbec zaoberajú? A ako veľmi sa pri tom inšpirovali Maďarskom? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Krajniak a Žilinka si mýlia liberálnu demokraciu s liberalizmom. Chcú neutrálnejší termín

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. (zdroj: TASR)

Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2022-2030 je na prvý pohľad celkom banálny dokument, akých prejdú bez povšimnutia širšej verejnosti legislatívnym procesom desiatky ročne. Rovnako banálne sa aj začína vetou: „Občianska spoločnosť je neoddeliteľná súčasť systému liberálnej demokracie.“

No s nevinne vyzerajúcou vetou má problém Generálna prokuratúra aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Obom prekáža termín liberálna demokracia. V pripomienkach ku koncepcii navrhli vypustiť slovo „liberálna“ alebo ho nahradiť slovom „ústavná“. Odvolávajú sa na Ústavu SR, podľa ktorej sa Slovensko neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo.

Termín liberálna demokracia pritom znamená spoločenské zriadenie, ktoré sa opiera o princípy zastupiteľskej demokracie, deľby moci, právneho štátu či ľudských práv.

Existuje aj pojem liberalizmus, ktorý možno chápať ako politickú ideológiu, ktorá sa zasadzuje o podporu menšín alebo dereguláciu trhu, no tieto termíny neznamenajú to isté.

„Aj študent posledných ročníkov gymnázia vie, že liberálna demokracia nie je vláda liberálov,“ tvrdí politológ Grigorij Mesežnikov z Inštitútu pre verejné otázky.

Ústavný právnik Marek Káčer hovorí, že v spomínanom koncepčnom dokumente sa pod pojmom liberálna demokracia nemyslí politická ideológia, ale spoločenské zriadenie.

Sudca spravil 500 chýb vo verdikte. Súdna rada to na trest nevidí

Predseda Súdnej rady Ján Mazák. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V jedinom rozsudku, ktorý má 21 strán, spravil sudca viac ako 500 chýb. Mnohým slovám chýbala interpunkcia, mnohým vetám čiarky, no našlo sa aj množstvo preklepov, vety, ktoré nedávali zmysel, či nesprávny odkaz na paragrafové znenie zákona.

Súdna rada riešila nezvyčajný prípad piešťanského okresného sudcu Pavla Ištóka, na ktorého sa sťažoval účastník sporu. V marci dostal rozsudok, ktorý ho zarazil. Miestami mu vraj ani nerozumel.

Keďže čudný rozsudok bol v jeho neprospech, potreboval sa odvolať v určenej lehote. Lúštenie verdiktu mu podľa jeho slov zabralo viac času a ťažšie sa mu aj hľadali protiargumenty.

Predseda Súdnej rady Ján Mazák mu dal najprv za pravdu a kolegom v rade navrhol, aby na sudcu Ištóka podali podnet na disciplinárne stíhanie.

Tým by sa zaoberal Najvyšší správny súd, ktorý by skúmal, či sudca neprestal spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Súdna rada mala podľa Mazáka zároveň vykonať dohľad nad prácou tohto sudcu.

Zasadnutie súdnej rady však malo napokon opačný záver.

V krátkosti z domova:

Výzva SaS Matovičovi: Strana SaS a jej predseda Richard Sulík vyzývajú lídra hnutia OĽaNO Igora Matoviča, aby svojimi klamstvami prestal škodiť rokovaniam o obnovení štvorkoalície. Strana zároveň tvrdí, že nemôže za pád Radičovej vlády spred 11 rokov, čo potvrdil aj sám Matovič. Podľa Sulíka si Matovič prispôsobuje realitu tak, ako sa mu zachce.

Komplikovaná zmena priezviska: Zmeniť si meno alebo priezvisko na Slovensku nie je úplne jednoduché. Vo väčšine prípadov musí zmenu povoliť okresný úrad. Ak si chce priezvisko zmeniť vydatá žena alebo ženatý muž, zmenu úrady povolia, iba ak žiadosť podajú obaja manželia. Nezáleží na tom, že priezvisko si chce zmeniť iba jeden z nich.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 639 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 684 testov. V nemocniciach aktuálne leží 511 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

Vyschnuté rieky, zastavená doprava a mŕtve polia. Väčšie sucho Európa za 500 rokov nezažila

Nízka hladina rieky Rýn v nemeckom Düsseldorfe. (zdroj: TASR/AP)

Kaub je malé historické mestečko na západe Nemecka, neďaleko Frankfurtu. Známe je najmä ako sídlo vodomernej stanice, ktorá rozhoduje o tom, ako bude vyzerať kľúčová preprava tovaru po rieke Rýn.

Keď hladina na vodočte klesne pod 76 centimetrov, mestečko vyhlási nízky stav vody a lode musia cez oblasť preplávať menej naložené.

V pondelok klesol vodný stav jednej z najväčších európskych riek v Kaube na hodnotu 31 centimetrov. Pre väčšinu lodí to znamená, že kľúčovú dopravnú tepnu pre celé Nemecko nemôžu využiť.

Nemecko sa teraz obáva, že ochromená doprava tovarov na Rýne ešte viac zhorší energetickú krízu v Európe. Podobné problémy pritom riešia aj iné štáty – vedci hovoria o najväčšom suchu za posledných 500 rokov.

Britský Hyde Park vyzerá ako vyprahnuté pole, Francúzi bojujú s masívnymi požiarmi na západe, Nemecko sa obáva, že príde o úrodu zemiakov a jadrovým elektrárňam chýba voda z riek na chladenie reaktorov. Väčšina štátov pritom na takéto suchá nie je pripravená.

V krátkosti z Ukrajiny:

Blízky začiatok protiofenzívy: Ukrajinská spravodajská služba naznačuje, že protiofenzíva by sa mohla začať onedlho. „V najbližšej budúcnosti nastanú akútne udalosti na celom fronte," povedal hovorca obranného spravodajstva Andrij Jusov. „Nejde o viazanie sa na nejaké dátumy, avšak musíme brať do úvahy faktor Dňa nezávislosti Ukrajiny," dodal s odkazom na 24. august.

Masívne ruské ostreľovanie: Ruské ostreľovanie Doneckej oblasti si počas uplynulých 24 hodín vyžiadalo najmenej dvoch mŕtvych civilistov. Ruský bombardér Tu-22M3 vypustil strely Ch-22 na Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny. Strely zasiahli rekreačné zariadenia a okolité domy a zranili troch civilistov. Najmenej päť rakiet odpálili ruské jednotky ráno z Belgorodu na Charkovskú oblasť, ktorej gubernátor hlási jedného zraneného. Rusi použili aj rakety S-300 na ostreľovanie Mykolajiva na juhu krajiny.

Ruský postup v Donbase: Ruské vojská "pokračujú v postupe po celej frontovej línii" v Donbase, avšak Ukrajinci majú stále situáciu pod kontrolou, vyhlásil vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. Rusi podľa neho uskutočňujú denne 700 až 800 delostreleckých útokov a celkovo pri tom vypália 40-tisíc až 60-tisíc delostreleckých granátov.

Zelenskyj Ukrajincov nevaroval zámerne: Kyjev pred možnosťou ruskej invázie Ukrajincov nevaroval zámerne, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V rozhovore s denníkom The Washington Post tvrdil, že by sa podľa neho v krajine inak rozšírila panika a Rusko by krajinu ovládlo do niekoľkých dní.

Zo zahraničných webov:

Návrat ku klasike sa brutálne predražuje. O palivové drevo je obrovský záujem

Ilustračné foto. (zdroj: Lucia Svitková)

Živnostník Marián Mikolaj sa ťažbe, preprave a predaju palivového dreva z lesov pri Prešove venuje 15 rokov. Keď koncom februára vypukla vojna na Ukrajine, mnoho ľudí sa podľa neho zľaklo.

Začali mu vyzváňať telefonáty a vo veľkom pribúdať objednávky na drevo na ďalšiu zimnú sezónu. „Svoje kapacity som už v marci vypredal na celý rok. Dnes už neprijímam objednávky,“ vraví v kabíne lesného traktora.

Avizované výrazné zdraženie zemného plynu a elektriny motivuje časť Slovákov zabezpečiť si teplo v domácnosti inými cestami. Dopyt po palivovom dreve je už niekoľko mesiacov extrémne vysoký, čo sa prejavilo na jeho nedostatku a podstatne vyššej cene. O desiatky percent zdraželi aj brikety a pelety.

Teplárenské spoločnosti zasa varujú pred nedostatkom drevnej štiepky na zimu, preto žiadajú reguláciu exportu dreva a biomasy. Zväz spracovateľov dreva k tomu dodáva, že dopyt po palivovom dreve tlačí do spaľovania aj drevnú hmotu, z ktorej by sa dali spracovať produkty s pridanou hodnotou.

V krátkosti z ekonomiky:

Slovalco zastavuje výrobu: Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom definitívne zastaví výrobu primárneho hliníka. Rozhodnutie je reakciou na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie zo strany štátu, na ktoré v uplynulých dvoch rokoch podnik upozorňuje. Odstavenie pecí sa dotkne 300 zamestnancov spoločnosti.

Leo Express na trati Bratislava-Komárno: Novým železničným dopravcom na trati Bratislava-Komárno bude Leo Express. Nový dopravca by mal začať premávať od 10. decembra 2023 na najbližších deväť rokov, teda do 9. decembra 2032, je však možné, že jazdiť začne už o rok skôr.

Rast ekonomiky eurozóny: Rast ekonomiky eurozóny sa v druhom štvrťroku 2022 oproti predchádzajúcemu kvartálu zrýchlil menej, než naznačil prvý odhad. Hrubý domáci produkt euroregiónu sa v druhom štvrťroku 2022 po úprave o sezónne vplyvy zvýšil o 0,6 percenta, a nie o 0,7 percenta, ako hovorili odhady.

Kozák ho mal za veľký talent. V Trnave ožil špilmacher so slávnym menom

Hráč Spartaka Trnava Samuel Štefánik. (zdroj: TASR)

Keď mal štrnásť, stal sa majstrom Slovenska v cezpoľnom behu. Samuel Štefánik tvrdil, že to iba preto, aby sa ulial zo školy. Bol považovaný aj za veľký futbalový talent.

„Dlhodobo ho sledujem. Je to veľký prísľub pre náš futbal. V Trenčíne podával veľmi dobré výkony. Je obojnohý, priamočiary, s dobrou finálnou prihrávkou a strelou. Vyrastá z neho komplexný futbalista,“ chválil ho Ján Kozák st. Vtedajší tréner reprezentácie v ňom videl tak trošku nového Hamšíka.

Keď v auguste 2013 Štefánik debutoval v reprezentácii proti Rumunsku, vystriedal v druhom polčase práve Hamšíka. „Pozícia Hamšíka mi vyhovuje. Aj v klube som zvyknutý na tento post,“ priznal vtedy Štefánik.

V takmer rovnakom čase debutoval aj v holandskej lige a raketovo zažiaril. V drese NEC Nijmegen strelil dva góly proti slávnemu Feyenoordu Rotterdam. Ďalšie góly už v holandskej lige nepridal.

Štefánik mal vtedy iba dvadsaťjeden a veštili mu veľkú kariéru. Čo sa s ním následne stalo a ako to vysvetľuje sám Štefánik?

Český producent o výstrele Aleca Baldwina na pľaci: Omyl či hlúpy vtip? Nič mi nedáva zmysel

Herec Alec Baldwin telefonuje po tom, ako ho vypočuli v úrade šerifa okresu Santa Fe. (zdroj: TASR/AP)

"Nestlačil som spúšť. Nevystrelil som,“ vravel Alec Baldwin, keď poskytol prvý rozhovor po tom, čo pri nakrúcaní filmu Rust nešťastne usmrtil kameramanku Halynu Hutchinsovú. V októbri 2021 ju na pľaci v Novom Mexiku zasiahol náboj zo zbrane, ktorú držal on.

Jeho slová však nedávali celkom zmysel. Experti, ktorí jeho slová počuli, to preto hodnotili veľmi zdržanlivo. „Na škále od 1 do 10 by som sa dala tejto verzii pripísať pravdepodobnosť nula,“ hovorili. Ich odhad teraz definitívne potvrdili vyšetrovatelia z FBI.

Alec Baldwin mal v rukách revolver kalibru 45 Long Colt, konštatujú v záverečnej správe. "A tá nemohla vystreliť bez stlačenia spúšte."

Na filme Rust spolupracoval ako kreatívny producent aj český filmár Petr Jákl. O tom, čo sa udialo, a čo to bude pre štáb znamenať, hovoril pre denník SME.

V krátkosti z kultúry:

Remake Veľkého víťazstva: Bojovné a pritom rozkošné, ochotné zastúpiť mužov a zároveň stiahnuť sa v správny čas do úzadia. Tohtoročný seriálový remake slávneho filmu Veľké víťazstvo však ukazuje, že hráčkam išlo o viac. Liga pre ne nebola len zábava. Vďaka nej získavali sebavedomie, vlastné peniaze, osobnú aj sexuálnu slobodu.

Nahí muži aj včely: Maliar Andrej Dúbravský sa kedysi netajil tým, že inšpiráciu nachádzal hoci aj v porne, dnes je preňho inšpiráciou i príroda, ktorou je obkolesený na vidieku, a jej ochrana. Oboje možno vidieť na jeho doteraz najväčšej výstave na Slovensku, v Galérii Jána Koniarka v Trnave.

Pár poznámok o smútku: Chimamanda Ngozi Adichieová po smrti otca nedokázala vysloviť, že zomrel. Nedokázala povedať, že je mŕtvy. Dokázala však písať o tom, čo všetko cítila. Výsledkom je krátka, no o to intenzívnejšia kniha Pár poznámok o smútku.

Podcasty SME

Zoom: Vedci stvorili syntetické embryá

Karikatúra

Vďačný národ. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Špagety s hráškovým pestom. (zdroj: Fotolia)

S mäsom, bez mäsa, zeleninové či syrové. Špagety nemusia byť nuda.

Voľný čas

