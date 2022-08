Ranný brífing: Nad Ficom sa zmráka, bleskovú vojnu si takto Putin nepredstavoval

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Šéfa Smeru Roberta Fica či exministra vnútra Roberta Kaliňáka by mohli čoskoro obžalovať. Polícia už dopĺňa vyšetrovanie podľa pokynov špeciálnej prokuratúry. Fico svoju kauzu už nemá zákonne ako zvrátiť, najmä ak sa dostane na súdy.

Blesková vojna, ktorú plánoval Vladimir Putin, trvá už šesť mesiacov a Ukrajina stále vzdoruje. Zato Rusko muselo opakovane meniť plány, pretože pôvodné ciele operácie sa okupantom nepodarilo naplniť. Skúškou odhodlania Ukrajincov však bude príchod zimy.

Z atentátu na Dariu Duginovú Moskva automaticky obvinila ukrajinskú stranu, no medzitým sa k činu priznali aj ruskí partizáni, o ktorých predtým nikto nepočul a špekuluje sa aj o akcii ruskej tajnej služby. Kto naozaj stojí za vraždou Duginovej a ako to ovplyvní vojnu na Ukrajine? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ficov prípad polícia dopĺňa. Sám ho zvráti už len ťažko

Robert Kaliňák a Robert Fico. (zdroj: TASR)

Vládnu krízu by chcel šéf Smeru Robert Fico využiť na svoj návrat a opakovane spomína aj trestanie "nevhodných" prokurátorov či sudcov. V skutočnosti sa jeho priestor na ovplyvňovanie rozbehnutých káuz výrazne zužuje.

Väčšina z veľkých prípadov, ktoré sa dotýkajú Smeru či jeho nominantov, je už v pokročilom štádiu vyšetrovania. Podané sú obžaloby a čaká sa na ich prejednanie na súdoch alebo sa vyšetrovanie blíži ku koncu.



Väčšina z veľkých prípadov, ktoré sa dotýkajú Smeru či jeho nominantov, je už v pokročilom štádiu vyšetrovania. Podané sú obžaloby a čaká sa na ich prejednanie na súdoch alebo sa vyšetrovanie blíži ku koncu.



Očakáva sa však, že doplniť listinný dôkaz a tiež zabezpečiť výsluch dvoch svedkov by malo byť otázkou najbližších dní. Šéf NAKA Ľubomír Daňko ešte 11. augusta ohlásil, že vyšetrovanie Ficovej kauzy Súmrak by mohli skončiť do mesiaca. Len čo sa tak stane, polícia zrejme opäť navrhne podať obžalobu.



Po presune prípadu na súdy už Fico prakticky nebude mať ako politicky zasiahnuť do svojej kauzy. A to ani keby sa znovu dostal k moci.

Kto tu robí šarapatu: Ľudia zúfalo potrebovali, aby sa epocha „našich ľudí“ skončila spravodlivým spôsobom, pretože po Kuciakovej vražde už situáciu nevidel len ten, kto si zaviazal oči. Táto nádej sa im každým ďalším Žilinkovým statusom rozplýva pred očami – genprok hlási pripravenosť pomôcť ďalším relevantným postavám, píše Nataša Holinová.

Väčšina voličov SaS nechce jej odchod z vlády, aj keď sa nič nezmení

Ministri a poslanci strany Sloboda a Solidarita. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ak sa vo vládnej koalícii nič nezmení, SaS na konci augusta odíde z vlády. Zdá sa však, že s rozhodnutím strany nesúhlasia všetci jej voliči.

Viac ako polovica voličov SaS (52 percent) by bola radšej, keby strana napriek problémom vo vládnej koalícii zostala. Vyplýva to z prieskumu AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ. Dáta zbierali od 15. do 18. augusta.

Z celkovej vzorky populácie si 49,3 percenta oslovených myslí, že SaS by mala odísť. Naopak, zotrvanie vo vláde v takejto situácii podporuje iba podľa 28,4 percenta opýtaných.

Sú to najmä voliči opozičných strán — Republiky, SNS, Hlasu a Smeru, ktorí by chceli vidieť SaS odísť z vlády. Uvítali by to tri štvrtiny ich voličov.

Voliči SaS naopak takýto scenár nepreferujú a iba 44 percent ich voličov si myslí, že by strana mala odísť, ak v koalícii nenastanú zmeny, ktoré SaS požaduje.

Zostaviť vládu by nebolo ľahké: Voľby by v auguste podľa prieskumu AKO vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorú by podporilo 19,2 percent voličov. Druhý je Smer, ktorý by volilo 14,9 percenta. Tretie miesto by obsadila SaS, ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,1 percent opýtaných. Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo osem strán a hnutí.

Voľby by v auguste podľa prieskumu AKO vyhrala strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, ktorú by podporilo 19,2 percent voličov. Druhý je Smer, ktorý by volilo 14,9 percenta. Tretie miesto by obsadila SaS, ktorému by svoj hlas odovzdalo 13,1 percent opýtaných. Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo osem strán a hnutí. O práve na sebaurčenie: Po prvé, nie predčasným voľbám a nie pádu vlády – dva kľúčové postuláty – Sulík opakuje do úmoru. Po druhé, omnoho zložitejšie na pochopenie voličom (nielen) SaS by bolo, keby sa v najkritickejších hlasovaniach periódy Sloboda a solidarita spojila so Smerom a fašistami, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Zdravotníctvo u nás už skolabovalo: Ministri financií Igor Matovič aj zdravotníctva Vladimír Lengvarský prezentovali svoj návrh zvýšenia platov lekárov. Ide o menšie zvýšenie, než požadujú lekárski odborári. O tom, aká je situácia medzi lekármi a o ich požiadavkách sa denník SME rozprával s Miroslavom Mendelom, šéfom lekárskych odborárov v ružinovskej nemocnici.

Ministri financií Igor Matovič aj zdravotníctva Vladimír Lengvarský prezentovali svoj návrh zvýšenia platov lekárov. Ide o menšie zvýšenie, než požadujú lekárski odborári. O tom, aká je situácia medzi lekármi a o ich požiadavkách sa denník SME rozprával s Miroslavom Mendelom, šéfom lekárskych odborárov v ružinovskej nemocnici. Medveďov za desať rokov nepribudlo: Medveďov nepribudlo, zistili vedci, a hneď vznikol ďalší spor. Lesníci, poľovníci, ale aj časť verejnosti a politikov je presvedčená, že medvede sú premnožené a mali by sa prísnejšie regulovať. Výhrady má vedec, ktorý už medvede počítal. Tvrdí, že by ich malo byť viac.

Medveďov nepribudlo, zistili vedci, a hneď vznikol ďalší spor. Lesníci, poľovníci, ale aj časť verejnosti a politikov je presvedčená, že medvede sú premnožené a mali by sa prísnejšie regulovať. Výhrady má vedec, ktorý už medvede počítal. Tvrdí, že by ich malo byť viac. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 544 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 697 testov. V nemocniciach aktuálne leží 502 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Kremeľ chcel bleskovú vojnu, Ukrajina sa bráni už pol roka. Skúškou pre domácich bude zima

Od Putinovho rozkazu k plnoformátovej invázii uplynulo pol roka. (zdroj: TASR/AP)

Presne pred pol rokom, 24. februára 2022, napadli ruské vojská Ukrajinu. Šéf Kremľa Vladimir Putin vyzýval ukrajinskú armádu na prevrat, médiá poplatné Moskve už pripravovali články predčasne oslavujúce ruské víťazstvo.

V realite však blesková vojna, ktorú plánoval Putin, trvá už šesť mesiacov a Ukrajina stále vzdoruje. Zato Rusko muselo opakovane meniť plány, pretože pôvodné ciele operácie sa okupantom nepodarilo naplniť.

"Pravdepodobne príde chvíľa, keď už Putin bude počítať s letargiou Západu a ponúkne určité možnosti... s cieľom dotlačiť západných lídrov k nátlaku na Ukrajinu, aby ukončila konflikt za ruských podmienok," hovorí Marie Dumoulinová, riaditeľka Európskej rady pre zahraničné vzťahy.



Skúškou odhodlania Ukrajincov bude aj príchod zimy. Budú totiž čeliť nedostatku energií a musia sa pripraviť na výpadky elektriny či kúrenia.

Aké boli dosiaľ najzlomovejšie momenty ruskej invázie a aká budúcnosť čaká Ukrajinu? Prinášame veľký prehľad.

Zlo sídli v Moskve: Ukrajinský prezident Zelenskyj nemá inú možnosť, ako žiadať viac zbraní, inak by Ukrajina prehrala a s ňou aj demokratický svet. Slovensko navyše pomáha viac, ako môže, tvrdí v rozhovore mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Jurij Muška. Dodávka slovenských stíhačiek podľa neho ešte nie je uzavretá.

Ukrajinský prezident Zelenskyj nemá inú možnosť, ako žiadať viac zbraní, inak by Ukrajina prehrala a s ňou aj demokratický svet. Slovensko navyše pomáha viac, ako môže, tvrdí v rozhovore mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Jurij Muška. Dodávka slovenských stíhačiek podľa neho ešte nie je uzavretá. Ukrajina potrebuje najmä zbrane: Vojna na Ukrajine si vyžiadala desaťtisíce obetí, milióny utečencov a miliardové škody. Ruský agresor nedokázal naplniť svoje ciele pri obsadení Kyjeva a zvrhnutí vlády. Presunul svoju pozornosť aj vojenskú silu na juh a východ krajiny, kde postupne za cenu veľkých strát postupuje. Pripravili sme sériu otázok a odpovedí od čitateľov o tom, ako sa vyvíja vojna na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine si vyžiadala desaťtisíce obetí, milióny utečencov a miliardové škody. Ruský agresor nedokázal naplniť svoje ciele pri obsadení Kyjeva a zvrhnutí vlády. Presunul svoju pozornosť aj vojenskú silu na juh a východ krajiny, kde postupne za cenu veľkých strát postupuje. Pripravili sme sériu otázok a odpovedí od čitateľov o tom, ako sa vyvíja vojna na Ukrajine. Putin nás chce vyčerpať aj zamraziť: Putin čaká na to, že hlasy vyčítajúce Zelenskému, že odoláva, budú silnieť. Lebo budú chcieť koniec vojny. No nie preto, že sú skutoční pacifisti, ale preto, že buď pomáhajú Putinovi, alebo padajú vyčerpaním. Mali by sme vydržať, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi pri Duginovej znovu vytiahli Azov: Ruským úradom tradične trvá veľmi dlho, kým vraždy známych ľudí vyšetria - objednávateľov vraždy novinárky Anny Politkovskej alebo politika Borisa Nemcova dodnes nepoznáme. Teraz mali Rusi podľa nich konečnú verziu už po dvoch dňoch aj so zábermi z kamier. Mnohí výsledky ich vyšetrovania spochybňujú.

Ruským úradom tradične trvá veľmi dlho, kým vraždy známych ľudí vyšetria - objednávateľov vraždy novinárky Anny Politkovskej alebo politika Borisa Nemcova dodnes nepoznáme. Teraz mali Rusi podľa nich konečnú verziu už po dvoch dňoch aj so zábermi z kamier. Mnohí výsledky ich vyšetrovania spochybňujú. Ruské neúspechy: Na ukrajinskom Donbase sa ruské vojská sústreďujú na aktívne akcie v oblasti miest Bachmut a Avdijivka, vyplýva z hlásenia generálneho štábu ukrajinskej armády. Rusi sa podľa tohto hlásenia neúspešne pokúsili o útočné akcie pri meste Soledar. S úspechom sa nestretol ani ich pokus postúpiť pri Avdijivke, tvrdí ukrajinská armáda.

Na ukrajinskom Donbase sa ruské vojská sústreďujú na aktívne akcie v oblasti miest Bachmut a Avdijivka, vyplýva z hlásenia generálneho štábu ukrajinskej armády. Rusi sa podľa tohto hlásenia neúspešne pokúsili o útočné akcie pri meste Soledar. S úspechom sa nestretol ani ich pokus postúpiť pri Avdijivke, tvrdí ukrajinská armáda. Kyjevčania sa obávajú útokov: Mnoho civilistov odchádza z Kyjeva zo strachu z ruského útoku, vyhlásil Alex Rodnjanský, poradca ukrajinského prezidenta Zelenského. Uviedol, že ľudia sú „znepokojení“ a že „určite existuje určitá obava“, z ruského útoku počas dnešného dňa nezávislosti krajiny.

Mnoho civilistov odchádza z Kyjeva zo strachu z ruského útoku, vyhlásil Alex Rodnjanský, poradca ukrajinského prezidenta Zelenského. Uviedol, že ľudia sú „znepokojení“ a že „určite existuje určitá obava“, z ruského útoku počas dnešného dňa nezávislosti krajiny. Varovanie pred útokmi na civilné ciele: USA varujú, že Rusko stupňuje prípravy na spustenie nových útokov proti civilnej infraštruktúre a vládnym zariadeniam na Ukrajine. Veľvyslanectvo USA v Kyjeve vyzvalo svojich občanov na Ukrajine, aby jej územie okamžite opustili.

USA varujú, že Rusko stupňuje prípravy na spustenie nových útokov proti civilnej infraštruktúre a vládnym zariadeniam na Ukrajine. Veľvyslanectvo USA v Kyjeve vyzvalo svojich občanov na Ukrajine, aby jej územie okamžite opustili. Leopardy za BVPčka: Slovensko daruje Ukrajine 30 kusov československých bojových vozidiel pechoty BVP-1 z mobilizačných zásob. Namiesto toho podľa ministra obrany Jaroslava Naďa získa od Nemecka 15 kusov tankov Leopard 2A4 vrátane munície, náhradných dielov a komplexného výcviku.

Zo zahraničných webov:

Budúcnosť slovenských kúpeľov? Wellness hotely, ktoré nebudú pre všetkých

Socha barlolámača pri kolonádovom moste v Piešťanoch. (zdroj: TASR)

Slovenské kúpele majú za sebou dva ťažké covidové roky, ktoré negatívne poznačili ich podnikanie. Prežili niekoľko lockdownov, prepúšťanie, úteky zamestnancov do iných odvetví a nedostatok hostí.

Nakopené problémy stále nie sú vyriešené a zdá sa, že tak skoro sa ani nevyriešia. V akom stave sú slovenské kúpele po pandémii? A majú šancu prežiť energetickú krízu a infláciu?

Majiteľov piešťanských kúpeľov napríklad prinútila pandémia rozmýšľať o spôsoboch, ako do ich hotelov a liečebných domov priviesť novú klientelu. „Napríklad sme prišli s novým konceptom zameraným na rodiny s deťmi,“ vysvetľuje generálny manažér Piešťany & Smrdáky Ensana Health Spa Hotels Peter Bednarčík.

Podľa šéfky asociácie kúpeľov Janky Zálešákovej je to však dvojsečná zbraň. „Obávam sa, že kúpele sa budú meniť na wellness zariadenia, pričom liečebného kúpeľníctva v nich bude menej. Navyše, pre bežných občanov či dôchodcov budú kúpele nedostupné,“ tvrdí.

V krátkosti z ekonomiky:

Skrachované športovo-relaxačné centrum: Na začiatku tohto príbehu bola veľká snaha a aj kroky, ktoré by iní investori nespravili. Na jeho konci sú dlhy, finančné problémy a bankrot. Osud športovo-relaxačného komplexu Hangar Center v Turčianskych Tepliciach ukazuje, ako môžu dopadnúť veľké plány vo vratkom biznise.

Na začiatku tohto príbehu bola veľká snaha a aj kroky, ktoré by iní investori nespravili. Na jeho konci sú dlhy, finančné problémy a bankrot. Osud športovo-relaxačného komplexu Hangar Center v Turčianskych Tepliciach ukazuje, ako môžu dopadnúť veľké plány vo vratkom biznise. Veľa ruských potravín nie je z Ruska: Predávajú ruskú zmrzlinu, mäsové knedličky peľmene, kaviár aj boršč v zaváraninových pohároch. Obaly sú popísané ruskými nápismi, väčšina tovaru však v skutočnosti nie je z Ruska. Predajne ho na Slovensko dovážajú z Nemecka alebo rôznych východoeurópskych krajín.

Predávajú ruskú zmrzlinu, mäsové knedličky peľmene, kaviár aj boršč v zaváraninových pohároch. Obaly sú popísané ruskými nápismi, väčšina tovaru však v skutočnosti nie je z Ruska. Predajne ho na Slovensko dovážajú z Nemecka alebo rôznych východoeurópskych krajín. Zdanenie ruskej ropy: Daň z ruskej ropy nie je pasé. Ako povedal na tlačovej besede minister hospodárstva Richard Sulík, strana SaS za túto daň na septembrovej parlamentnej schôdzi zahlasuje pod podmienkou, že DPH z pohonných látok klesne z 20 na osem percent.

Najdrahší hráč slávneho klubu? Slovák, čo v noci študuje sám seba

Dávid Hancko. (zdroj: Twitter/Feyenoord Rotterdam)

Po zápase často nespí, pracuje a analyzuje. Sám seba. Aj o druhej v noci si zapne záznam svojho výkonu a študuje, čo mohol urobiť lepšie. „Vždy som pracoval navyše. Až ma v Taliansku brzdili, aby som už toľko netrénoval,“ hovoril Dávid Hancko. Aj podľa slov svojich blízkych pôsobí ako workoholik.

„Taliani, ktorí mali preňho naprogramovaný tréning, boli z neho nešťastní, prečo ešte zostáva na tréningu. Keď cíti, že sa môže zlepšiť, tak si ešte pridá,“ vravel ešte predvlani jeho agent Branislav Jašurek.

Dvadsaťštyriročný Dávid Hancko definitívne prestúpil z pražskej Sparty do Feyenoordu Rotterdam, s ktorým podpísal štvorročný kontrakt.

Slovák sa postavil na vrchol pyramídy najdrahších posíl v dejinách jedného z dvoch najväčších holandských klubov. Za žiadneho hráča nedal slávny Feyenoord Rotterdam viac peňazí, čo svedčí o veľkom záujme o Hancka.

„Feyenoord tvrdí, že našiel ľavého obrancu, ktorého hľadal,“ napísal holandský denník AD. Nie raz bola jeho kariéra na hrane, nie raz ho odpisovali.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Zima opäť prichádza. Novinka Rod draka sa zatiaľ otrocky drží prvkov, ktoré preslávili Hru o tróny

Jednou z hlavných hviezd Rodu draka je austrálska herečka Milly Alcock, ktorá stvárňuje princeznú Rhaenyru Targaryen. (zdroj: HBO)

Keď sa pred troma rokmi Hra o tróny lúčila s televíznymi divákmi a diváčkami, zanechala trpkú pachuť. Vyvrcholenie, ktoré sa pripravovalo osem rokov, vyvolávalo v niektorých okamihoch úprimné ohromenie, v iných sklamanie. Seriál sa v posledných epizódach totiž menil na nepoznanie.

Z poctivo a pomaly budovaných príbehov jednotlivých postáv zostalo niekoľko ohromných akčných sekvencií, ale aj chaos. Dá sa povedať, že jeho scenáristi David Benioff a D. B. Weiss nezvládli tlak z očakávania fanúšikov, ale ani od producentov, ktorí z jeho úspechu zarábali. Ako sa často stáva, Benioff a Weiss chceli uspokojiť priveľa túžob, a preto sa im seriál rozpadol pod rukami.

Tlak nie je o nič menší, možno práve naopak, keď sa teraz Hra o tróny vracia v podobe prequelu s názvom Rod draka. Aj na ňom sa podpísal, čo vidno hneď z prvej epizódy. Príbeh sa vrátil do minulosti, takmer o dvesto rokov, a snaží sa chyby svojho predchodcu napraviť. Zatiaľ však s nejasným výsledkom.

Rod draka zatiaľ trpí chorobou väčšiny súčasnej hollywoodskej produkcie. Tým, že sa príbeh odohráva v známom prostredí, kontexte a pracuje s nostalgiou k pôvodnému seriálu, bojí sa priniesť niečo skutočne nové a originálne.

V krátkosti z kultúry:

Sandman nebol iba deprimovaný nihilista: Jeden z najlepších mýtov okolo snov vybudoval kultový komiks Sandman od Neila Gaimana, ktorý začal vychádzať v roku 1989. Komiks sa dlho považoval za nesfilmovateľný, no teraz sa v podobe televízneho seriálu dostal do ponuky služby Netflix. Hoci sa predlohu pokúsil spracovať verne, v mnohom sa jej nevyrovná.

Jeden z najlepších mýtov okolo snov vybudoval kultový komiks Sandman od Neila Gaimana, ktorý začal vychádzať v roku 1989. Komiks sa dlho považoval za nesfilmovateľný, no teraz sa v podobe televízneho seriálu dostal do ponuky služby Netflix. Hoci sa predlohu pokúsil spracovať verne, v mnohom sa jej nevyrovná. Pád Mickeyho Rourkea: Stačí sa pozrieť na jeho tvár a vytušíte veľa o jeho živote. Rozbité ústa, zdeformovaný nos, unavené oči. Mickey Rourke je doráňaný na tele aj na duši. Má rozrobených množstvo projektov, tie však nie sú hodné jeho mena. Naopak, sú smutným svedectvom toho, čo všetko sa v jeho živote pokazilo.

Stačí sa pozrieť na jeho tvár a vytušíte veľa o jeho živote. Rozbité ústa, zdeformovaný nos, unavené oči. Mickey Rourke je doráňaný na tele aj na duši. Má rozrobených množstvo projektov, tie však nie sú hodné jeho mena. Naopak, sú smutným svedectvom toho, čo všetko sa v jeho živote pokazilo. Novinky na Netflixe a Prime Video: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Podcasty SME

Všesvet: Dubaj je mesto kontrastov. Väčšina obyvateľov nie sú boháči, ale pracovná sila je z Ázie či Afriky

Karikatúra

Bola raz jedna repa. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Jednoduchá cuketová polievka. (zdroj: Fotolia)

Z cukety či cukiny sa dajú uvariť rozmanité polievky, od jemného vývaru po sýte krémové polievky.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.