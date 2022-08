Ranný brífing: Za ministra Korčoka nie je náhrada, Putin sa pripravuje na dlhú vojnu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ak nikto z politikov neustúpi, vládnej koalícii zostávajú už iba hodiny. Odchod ministra zahraničia Ivana Korčoka si však okrem SaS neželá ani Igor Matovič. Opäť sa tak ukazuje personálna prázdnota zvyšku koalície. Za skúseného diplomata totiž nemá náhradu.

Ak by sme mali viac vojakov, Ukrajina mohla vyzerať inak, znie z Ruska. Vladimir Putin zväčšuje armádu a so skorým mierom nepočíta.

Po rozdelení ĽSNS a Republiky sa Milanovi Uhríkovi darí tváriť, že extrémista nie je a nikdy nebol. Prekvapivo otočil aj počas osláv SNP - tento rok ho jeho strana oslavovala po celom Slovensku. V minulosti pritom obhajoval Kotlebu, ktorý nazval SNP boľševickým pučom. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tlak zostať rastie. S odchodom Korčoka riskuje Heger povesť v zahraničí. Svoju aj Slovenska

Premiér Eduard Heger a minister zahraničných vecí Ivan Korčok. (zdroj: TASR)

Do avizovaného odchodu ministrov za SaS z vlády Eduarda Hegera zostávajú hodiny. Odísť plánujú po dnešnom rokovaní vlády, ak najsilnejšia strana koalície OĽaNO ani na poslednú chvíľu nestiahne z funkcie ministra financií a svojho lídra Igora Matoviča.

Odchodom SaS zostane koalícia bez väčšinovej podpory v parlamente a premiér bude musieť hľadať náhradníkov za ich ministrov. Najvážnejšia situácia by nastala na ministerstve zahraničia. Viacerí bývalí aj súčasní diplomati nevidia nikoho, kto by bol adekvátnou náhradou za Ivana Korčoka.

„Odchod pána Korčoka môže poškodiť túto krajinu, a áno, aj priamo predsedu vlády, ak to chcete tak počuť,“ hovorí Hegerov poradca pre zahraničie Martin Wlachovský.

Aj preto Korčok na poslednú chvíľu čelí od Hegera, Matoviča aj od bývalého ministra Milana Kňažka výzvam, aby neodchádzal. Zároveň však čoraz intenzívnejšie zvažuje po odchode z funkcie vstup do domácej politiky.

„Potrebujem sa definitívne rozhodnúť, že po 30 rokoch v diplomacii sa chcem naplno venovať politickému dianiu doma,“ povedal v rozhovore.

Polovica OĽaNO chce Korčoka: To, že polovica OĽaNO na čele s Matovičom prehovárala Korčoka na zotrvanie, je, paradoxne, dobrou správou. Skutočnosť, že západná orientácia medzi Matovičovými poslancami zrejme prevažuje, môže byť v napätých a neistých časoch kľúčová. O svetovej strane, na ktorú sa prikloní budúca parlamentná väčšina, môže rozhodovať každý jeden hlas, píše Peter Schutz.

To, že polovica OĽaNO na čele s Matovičom prehovárala Korčoka na zotrvanie, je, paradoxne, dobrou správou. Skutočnosť, že západná orientácia medzi Matovičovými poslancami zrejme prevažuje, môže byť v napätých a neistých časoch kľúčová. O svetovej strane, na ktorú sa prikloní budúca parlamentná väčšina, môže rozhodovať každý jeden hlas, píše Peter Schutz. Špeciálna operácia OĽaNO: Ak niekto naozaj chce konkrétneho ministra, nemusí si volať na pomoc Mečiarovho poskoka, sú na to normálne politické prostriedky. Na ich aplikáciu boli takmer dva mesiace a keď sa nevyužili, tak preto, že niekto nechce. To sa smie, ale veď to normálne povedzme, píše Peter Tkačenko.

Kováčika čaká budúci týždeň ďalší súd. Prokuratúra zvažuje dovolanie v prvej kauze

Dušan Kováčik na Najvyššom súde. (zdroj: TASR)

Osem rokov väzenia nemusí byť pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika definitívnym trestom. Kováčika totiž už budúci týždeň čaká otvorenie procesu v druhej z jeho celkovo troch káuz, ktoré sa zatiaľ dostali na súdy. Obžalovaný je v nej z korupcie, a to spolu s podnikateľom Petrom Koščom prezývaným aj Pán X.

Zároveň stále nie je vylúčené, že sa Najvyšší súd znova pozrie na prípad, pre ktorý Kováčika právoplatne odsúdil v máji tohto roka. Kauza sa týkala pomoci mafiánskej skupine takáčovcov. Bývalý špeciálny prokurátor sa za úplatok 50-tisíc eur angažoval pri prepustení jej bosa Ľubomíra Kudličku na slobodu.

Úrad, ktorému Kováčik donedávna šéfoval, nevylučuje dovolanie v kauze. Reaguje tak na viac než dvestostranový písomný verdikt Najvyššieho súdu.

„Po preštudovaní a analýze právnych úvah senátu Najvyššieho súdu sa Úrad špeciálnej prokuratúry rozhodne o ďalšom postupe,“ povedala hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová s tým, že ide o kompetenciu špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Ak by takéto dovolanie navrhol, posledné slovo by mal ešte generálny prokurátor Maroš Žilinka.

V krátkosti z domova:

Fico je servilný voči Rusku: Šéf opozičného Smeru Robert Fico pozval na oslavy SNP vo Zvolene ruského veľvyslanca na Slovensku Igora Bratčikova. Denník SME v tejto súvislosti oslovil diplomatov a odborníkov na zahraničnú politiku s otázkou: Ako z diplomatického pohľadu vnímate, že šéf Smeru Robert Fico pozval na oslavy SNP vo Zvolene veľvyslanca Ruska, ktoré Slovensko zaradilo medzi nepriateľské krajiny?

Šéf opozičného Smeru Robert Fico pozval na oslavy SNP vo Zvolene ruského veľvyslanca na Slovensku Igora Bratčikova. Denník SME v tejto súvislosti oslovil diplomatov a odborníkov na zahraničnú politiku s otázkou: Ako z diplomatického pohľadu vnímate, že šéf Smeru Robert Fico pozval na oslavy SNP vo Zvolene veľvyslanca Ruska, ktoré Slovensko zaradilo medzi nepriateľské krajiny? Únos prezidentovho syna: Koncom augusta má 27 rokov jedna z najvážnejších káuz v histórii Slovenska - únos prezidentovho syna štátnou tajnou službou. SME pri tejto príležitosti zisťovalo, či už umrela. Prečo sa ani po zrušení Mečiarových amnestií stále nedostala pred súd a či ešte je reálne, že sa tak niekedy stane.

Koncom augusta má 27 rokov jedna z najvážnejších káuz v histórii Slovenska - únos prezidentovho syna štátnou tajnou službou. SME pri tejto príležitosti zisťovalo, či už umrela. Prečo sa ani po zrušení Mečiarových amnestií stále nedostala pred súd a či ešte je reálne, že sa tak niekedy stane. Nákup fínskych transportérov Patria: Slovensko uzavrelo s Fínskom medzivládnu dohodu na nákup 76 bojových obrnených vozidiel 8x8. Prvé vozidlo by malo byť dodané v septembri 2023. Predpokladaná cena bude podľa vládnych dokumentov 450 miliónov eur.

Slovensko uzavrelo s Fínskom medzivládnu dohodu na nákup 76 bojových obrnených vozidiel 8x8. Prvé vozidlo by malo byť dodané v septembri 2023. Predpokladaná cena bude podľa vládnych dokumentov 450 miliónov eur. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 125 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 488 testov. V nemocniciach aktuálne leží 481 pacientov, nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19.

Kremeľ so skorým mierom nepočíta, Putin navyšuje počty v armáde

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Rusko v posledných mesiacoch využíva rôzne spôsoby, ako nahradiť straty na ukrajinskom bojisku. Prezident Vladimir Putin ešte nespustil mobilizáciu, lebo by sa mu rozpadlo tvrdenie, že na Ukrajine nejde o vojnu ale len o „špeciálnu vojenskú operáciu“.

Kremeľ tiež tvrdí, že na bojisko neposiela brancov, ale unikajú správy, že aj nevycvičeným nováčikom dávajú podpisovať profesionálne zmluvy a potom ich posielajú na Ukrajinu.

Moskva nasadzuje napríklad čečenské milície, žoldnierov zo spoločnosti Wagner alebo „dobrovoľníkov“. Teraz však Putin podpísal dekrét, podľa ktorého bude môcť počet vojakov na Ukrajine posilniť aj oficiálne.

Dekrét rozširuje množstvo príslušníkov a zamestnancov ruských ozbrojených síl zo súčasných 1,9 milióna na 2,04 milióna. Kľúčové je, že by malo pribudnúť 137-tisíc vojakov na 1,15 milióna.

Ide o výrazný nárast. Keď naposledy Rusko rozširovalo rady svojej armády v roku 2017, pridalo len necelých 14-tisíc vojakov. Teraz nie je jasné, koľko zdrojov navýšenie počtu vojakov zhltne.

Rusko nezverejňuje, koľko vojakov stratilo na Ukrajine, ale napríklad britské ministerstvo obrany v máji uviedlo, že Moskva stratila na Ukrajine už tretinu pozemných síl.

V krátkosti z Ukrajiny:

Protiofenzíva pri Chersone: V pondelok Kyjev informoval, že ukrajinskí vojaci v Chersonskej oblasti spustili dlho očakávanú protiofenzívu. Prezidentská kancelária uviedla, že v celom regióne teraz prebiehajú ťažké boje. Pre morálku ukrajinskej armády je dôležité, aby bola operácia úspešná. Ako sa môže situácia vyvíjať a čo priniesol posledný týždeň bojov? Prinášame prehľad.

V pondelok Kyjev informoval, že ukrajinskí vojaci v Chersonskej oblasti spustili dlho očakávanú protiofenzívu. Prezidentská kancelária uviedla, že v celom regióne teraz prebiehajú ťažké boje. Pre morálku ukrajinskej armády je dôležité, aby bola operácia úspešná. Ako sa môže situácia vyvíjať a čo priniesol posledný týždeň bojov? Prinášame prehľad. Zelenskyj avizuje oslobodenie Ukrajiny: Ukrajina si berie čo jej patrí a jej armáda zatlačí ruské sily k hraniciam, ktorých línia sa nezmenila, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hovoril o opätovnom oslobodení Charkovskej, Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, polostrova Krym a pobrežia Čierneho a Azovského mora od Hadieho ostrova po Kerčský prieliv.

Ukrajina si berie čo jej patrí a jej armáda zatlačí ruské sily k hraniciam, ktorých línia sa nezmenila, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hovoril o opätovnom oslobodení Charkovskej, Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, polostrova Krym a pobrežia Čierneho a Azovského mora od Hadieho ostrova po Kerčský prieliv. Odrazené ruské útoky: Ukrajinská armáda odrazila ruské útoky na piatich úsekoch frontu na východe krajiny, informoval ukrajinský generálny štáb. Ukrajinské sily odrazili ruské jednotky pri Charkove, Slovjansku, Bachmute, Avdijivke a na Južnom Bugu a prinútili ich stiahnuť sa.

Ukrajinská armáda odrazila ruské útoky na piatich úsekoch frontu na východe krajiny, informoval ukrajinský generálny štáb. Ukrajinské sily odrazili ruské jednotky pri Charkove, Slovjansku, Bachmute, Avdijivke a na Južnom Bugu a prinútili ich stiahnuť sa. Makety raketometov HIMARS: Ukrajinská armáda používa na zmätenie ruských ozbrojených síl drevené makety raketometov HIMARS, ktoré potom na ich zničenie plytvajú drahé strely s plochou dráhou letu. Po niekoľkých týždňoch nasadenia na bojisku falošné raketomety zasiahlo najmenej desať ruských striel s plochou dráhou letu Kaliber.

Ukrajinská armáda používa na zmätenie ruských ozbrojených síl drevené makety raketometov HIMARS, ktoré potom na ich zničenie plytvajú drahé strely s plochou dráhou letu. Po niekoľkých týždňoch nasadenia na bojisku falošné raketomety zasiahlo najmenej desať ruských striel s plochou dráhou letu Kaliber. Iránske drony pre Rusko: Irán dodal Rusku prvé drony, ktoré môžu byť nasadené do vojny na Ukrajine. Počas prvých skúšok sa však vyskytlo veľa porúch a ruské ozbrojené sily s dronmi "nie sú spokojné", tvrdia zdroje. Americká vláda predpokladá, že Irán dodá Moskve ďalšie stovky bezpilotných lietadiel.

Zo zahraničných webov:

Na nájomné byty dosiahnu aj bohatší, časť záujemcov bude mať prednosť

Ilustračné foto. (zdroj: SME/Marko Erd)

Príprava legislatívy pre „lacné nájomné byty“, ktoré presadzuje vicepremiér Štefan Holý a jeho stranícky šéf Boris Kollár, sa dostáva do ďalšej fázy. Nariadenie vlády, ktorého súčasťou je aj vzorec na výpočet nájomného v bytoch, je od konca minulého týždňa v pripomienkového konaní.

Ukončiť by sa malo už o necelé dva týždne 6. septembra. Pripomienkové konanie by tak trvalo kratšie než zvyčajne, čo Holého úrad vysvetľuje tým, že musí čo najskôr začať vyjednávať zmluvy s potenciálnymi investormi do nájomných bytov. Nariadenie vlády by malo nadobudnúť účinnosť 1. októbra tohto roka.

Podmienkou na pridelenie nájomného bytu bude, aby priemerný čistý mesačný príjem domácnosti žiadateľa dosahoval najviac osemnásobok životného minima. Holý nedávno hovoril o šesťnásobku.

Životné minimum pri trojčlennej rodine predstavuje 505 eur, takže príjmový strop by bol na úrovni 4040 eur. O nájomné byty by tak mohli požiadať aj ľudia s vyššími príjmami.

V krátkosti z ekonomiky:

Nestabilné ceny energií: Európske ceny energií výrazne klesajú na základe náznakov, že región zvyšuje úsilie ako zmierniť energetickú krízu. Ceny sú však v posledných dňoch mimoriadne nestabilné. Veľkoobchodná cena elektriny pre nemecký trh s dodaním v budúcom roku, ktorá je pre Európu kľúčová, klesla až o 26 percent a holandský plyn o 11 percent.

Európske ceny energií výrazne klesajú na základe náznakov, že región zvyšuje úsilie ako zmierniť energetickú krízu. Ceny sú však v posledných dňoch mimoriadne nestabilné. Veľkoobchodná cena elektriny pre nemecký trh s dodaním v budúcom roku, ktorá je pre Európu kľúčová, klesla až o 26 percent a holandský plyn o 11 percent. Rusi obmedzili Francúzom plyn: Rusko obmedzuje dodávky plynu aj do Francúzska, čo zvyšuje obavy z energetickej krízy v Európe počas zimy. Ruský koncern Gazprom informoval spoločnosť Engie, že znižuje dodávky pre spor týkajúci sa niektorých kontraktov, uviedla francúzska elektrárenská firma. To signalizuje, že nedostatok na európskom trhu s energiami sa zrejme prehĺbi.

Rusko obmedzuje dodávky plynu aj do Francúzska, čo zvyšuje obavy z energetickej krízy v Európe počas zimy. Ruský koncern Gazprom informoval spoločnosť Engie, že znižuje dodávky pre spor týkajúci sa niektorých kontraktov, uviedla francúzska elektrárenská firma. To signalizuje, že nedostatok na európskom trhu s energiami sa zrejme prehĺbi. Reforma trhu s elektrinou: Európska únia pracuje na štrukturálnej reforme trhu s elektrickou energiou, vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá tiež upozornila na potrebu zbaviť sa závislosti od ruských fosílnych palív.

Z predavača kávy je svetový taktik. Slovákov bude viesť Ciccio

Francesco Calzona. (zdroj: Twitter/Spazio Napoli)

Ešte v marci šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik tvrdil, že je zástancom toho, aby národný tím viedol Čech alebo Slovák. Odvtedy zmenil názor. Šéfstvo slovenského futbalu sa možno inšpirovalo hokejistami, ktorých úspešne vedie Kanaďan Craig Ramsay.

Novým trénerom slovenskej reprezentácie sa stal Talian Francesco Calzona. Slovenský futbalový zväz oznámil, že s ním podpísal zmluvu do konca roku 2023. V prípade postupu na ME 2024 sa automaticky predlžuje aj na Euro.

Taliana odporučil bývalý kapitán reprezentácie Marek Hamšík. Dobré referencie mu dal aj Stanislav Lobotka. Oboch Slovákov spojila s Calzonom spolupráca v Neapole.

Calzona sa stane hlavným trénerom vôbec prvýkrát v kariére. Vo veku päťdesiattri rokov. Doteraz pracoval na klubovej úrovni iba v pozícii asistenta a pracoval iba v talianskych kluboch. Okrem SSC Neapol bol asistentom trénera aj v Cagliari, Empoli, Sorrente, Alessandrii a Perugii.

Všetko, čo chce vedieť váš kamarát o hemoroidoch

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Existuje viacero problémov, ktoré trápia mnohých ľudí, no napriek tomu sa ako témy v rozhovoroch s blízkymi objavia len výnimočne. Patria medzi ne aj hemoroidy.

Redaktorka denníka New York Times Melinda Wenner Moyerová oslovila amerických lekárov s pomerne jednoduchým želaním, dozvedieť sa o nich viac.

Ich spontánna reakcia zahŕňala najprv smiech. Slová, ktoré prišli po ňom, by sa dali voľne parafrázovať ako: "Toto je nejaký vtip? New York Times sa chce rozprávať o hemoroidoch?" Redaktorka reagovala: "Samozrejme, pre kamaráta."

Hemoroidy zapadajú medzi témy, o ktorých ľudia čítajú radi, no komentár a rozprávanie o osobnej skúsenosti nájdete pod takými textami len výnimočne. Hovoríme pritom o niečom, čo patrí medzi najrozšírenejšie civilizačné ochorenia 21. storočia. Podľa štatistík postihujú až 75 percent ľudí starších ako 25 rokov.

V nasledujúcom texte sme zhrnuli informácie, ktoré by ste o nich mali vedieť.

V krátkosti o zdraví:

Ako si správne vybrať tlakomer: Problémy s vysokým krvným tlakom zapríčiňujú vo veľkých mestách 12 až 20 percent výjazdov sanitiek. Pacientom s hypertenziou lekári často odporúčajú, aby si kúpili zariadenie na monitorovanie tlaku. Na trhu je k dispozícii široká ponuka tlakomerov. Vedci sa pozreli na to, či sa líšia v presnosti merania.

Problémy s vysokým krvným tlakom zapríčiňujú vo veľkých mestách 12 až 20 percent výjazdov sanitiek. Pacientom s hypertenziou lekári často odporúčajú, aby si kúpili zariadenie na monitorovanie tlaku. Na trhu je k dispozícii široká ponuka tlakomerov. Vedci sa pozreli na to, či sa líšia v presnosti merania. Čo dnes s istotou vieme o depresii: "Antidepresíva by mali zabrať najneskôr do troch týždňov. Moja skúsenosť je taká, že ak nezaberú do týždňa, tak sa treba zamyslieť, pretože väčšinou zaberajú do piatich až siedmich dní, hovorí pre SME známy český psychiater Cyril Höschl.

"Antidepresíva by mali zabrať najneskôr do troch týždňov. Moja skúsenosť je taká, že ak nezaberú do týždňa, tak sa treba zamyslieť, pretože väčšinou zaberajú do piatich až siedmich dní, hovorí pre SME známy český psychiater Cyril Höschl. Ako funguje linka podpory pre učiteľov: Mať ťažkosti sa v súčasnosti nenosí. Všetci sa snažíme ukázať, že sa máme fajn a že nám je dobre. Dva roky pandémie a vojna na Ukrajine však ukázali, že duševné zdravie je veľmi krehké. "Podporu potrebovali nielen deti a mladí ľudia, ale aj učitelia,“ hovorí v rozhovore pre SME poradkyňa liniek pomoci IPčko Zuzana Juráneková o Linke podpory pre učiteľov.

