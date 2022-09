Ranný brífing: Koaličná kríza má dve riešenia, obe smerujú k predčasným voľbám

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Zostali už len dve možnosti, ako môže kríza v koalícii skončiť - konflikt medzi SaS a OĽaNO sa presunie do parlamentu, ak by sa z Igora Matoviča a Richarda Sulíka napokon stali poslanci, alebo vznikne menšinová vláda. Oba scenáre Slovensko neodďaľujú, ale naopak približujú k variantu predčasných parlamentných volieb.

Koalícia sa už mala rozpadnúť, nakoniec ale demisiu podal iba Richard Sulík. OĽaNO totiž prišlo s novým nápadom: akýmsi desatorom, ktoré ak bude splnené, Igor Matovič možno odíde. Na to SaS povedala, že Matovič najskôr odíde a až potom sa môžu baviť. Ako pokračuje koaličná kríza? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič hľadá víťazný scenár. Do stabilnej koalície však nemá ako vyústiť

Igor Matovič. (zdroj: SME/Marko Erd)

Rozpad vládnej štvorkoalície odchodom SaS a strata parlamentnej väčšiny pre vládu sú aj po strede najpravdepodobnejším scenárom vyústenia koaličnej krízy.

Platí to aj po neočakávanom ťahu OĽaNO, ktoré v poslednej chvíli po dvoch mesiacoch neúspešných rokovaní o zachovaní koalície predložilo strane Richarda Sulíka desaťbodové ultimátum na podporu sociálnych a ekonomických opatrení, z ktorých mnohé však SaS už v minulosti odmietla.

OĽaNO je po novom ochotné nechať svojho lídra Igora Matoviča odísť z vládnych funkcií do parlamentu, na čom SaS trvá dva mesiace koaličnej krízy, ale len po splnení požiadaviek, čo by trvalo mesiace. Následne by Matovič odišiel, ak by sa postu ministra hospodárstva vzdal aj Sulík.

SaS odmietla o požiadavkách OĽaNO nateraz diskutovať, Sulík v stredu podal demisiu a v pondelok ho majú nasledovať aj ostatní traja ministri SaS, ak Matovič najskôr neodíde z vlády. Vládna kríza sa tak ani 31. augusta neskončila, hoci dovtedy mala SaS opustiť vládu.

Zostali však už len dve možnosti, ako môže kríza v koalícii skončiť - konflikt medzi SaS a OĽaNO sa presunie do parlamentu, ak by sa z Matoviča a Sulíka napokon stali poslanci, alebo vznikne menšinová vláda. Oba varianty Slovensko neodďaľujú, ale naopak približujú k variantu predčasných parlamentných volieb.

V parlamente hrozí chaos: Najbližšia schôdza Národnej rady môže byť jednou z najchaotickejších v histórii. Nielen preto, že vláda nebude mať po odchode SaS z koalície v parlamente zabezpečenú väčšinu a nebude sa môcť spoliehať na to, že jej budú prechádzať zákony. Vytvára sa priestor pre chaos a hrozí, že parlament nebude uznášaniaschopný.

Najbližšia schôdza Národnej rady môže byť jednou z najchaotickejších v histórii. Nielen preto, že vláda nebude mať po odchode SaS z koalície v parlamente zabezpečenú väčšinu a nebude sa môcť spoliehať na to, že jej budú prechádzať zákony. Vytvára sa priestor pre chaos a hrozí, že parlament nebude uznášaniaschopný. Sme prekliati: Boj s mafiou a Fico do väzenia sú skvelé volebné slogany. Ale nefungujú ako manuál riadenia štátu. To musia robiť dôveryhodní ľudia a inštitúcie. Preto očista štátu nemôže fungovať, ak sa zároveň rozkladajú jeho inštitúcie. Nemôže niekto loviť mafiánov a zároveň sa na nich vo verejnom diškurze podobať, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Boj s mafiou a Fico do väzenia sú skvelé volebné slogany. Ale nefungujú ako manuál riadenia štátu. To musia robiť dôveryhodní ľudia a inštitúcie. Preto očista štátu nemôže fungovať, ak sa zároveň rozkladajú jeho inštitúcie. Nemôže niekto loviť mafiánov a zároveň sa na nich vo verejnom diškurze podobať, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Matovič žiada, aby sa SaS rituálne poprela: Tak ako má SaS právo žiadať Matovičov odchod, aj on má právo žiadať o čokoľvek. Jeho dokument však zjavne nemá za cieľ udržať SaS vo vláde, ale nasadiť jej psiu hlavu sociálneho netvora. Nie je prešľapom, keď jeho túžbe, aby dokument odmietla, SaS vyhovie, píše Peter Tkačenko.

Tak ako má SaS právo žiadať Matovičov odchod, aj on má právo žiadať o čokoľvek. Jeho dokument však zjavne nemá za cieľ udržať SaS vo vláde, ale nasadiť jej psiu hlavu sociálneho netvora. Nie je prešľapom, keď jeho túžbe, aby dokument odmietla, SaS vyhovie, píše Peter Tkačenko. Škrupinkár chce hrať o "pomoc ľuďom": Tento spôsob vyvíjania nátlaku, keď boli dva mesiace na prebratie každého jedného bodu, sa podobá spôsobu práce škrupinkárov pred Tescom. Lenže tu sa díluje s „pomocou ľuďom“. Pri škrupinkároch je len jedna zásada. Ani sa pri nich nepristaviť. Nehrať, neobzerať sa, keď volajú k stolu, píše Zuzana Kepplová.

Tento spôsob vyvíjania nátlaku, keď boli dva mesiace na prebratie každého jedného bodu, sa podobá spôsobu práce škrupinkárov pred Tescom. Lenže tu sa díluje s „pomocou ľuďom“. Pri škrupinkároch je len jedna zásada. Ani sa pri nich nepristaviť. Nehrať, neobzerať sa, keď volajú k stolu, píše Zuzana Kepplová. Takto koaličnú krízu nemožno vyriešiť: Matovič neuhol, keďže z desiatich bodov, ktorých schválenie stanovil ako cenu za svoju hlavu, sa dá diskutovať azda o troch. Teda diskutovať za SaS. S prižmúrením oka štyroch, ale určite ani o tých nie do pondelka, ktorý je novým deadlinom troch ďalších demisií, ktoré sa pridajú k Sulíkovi, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Ústava oslavuje 30 rokov: Nesie podpisy Ivana Gašparoviča a Vladimíra Mečiara. Dvojice, ktorá sa dopustila aj porušovania ústavy a zákona. Už samotný text ústavy však obsahuje falzifikácie histórie. A podieľali sa na ňom aj ľudia, pre ktorých bol inšpiráciou hoci aj vojnový režim slovenského štátu. Paradoxov je okolo základného dokumentu nášho štátu viac. Od jeho prijatia ubehlo tridsať rokov.

Nesie podpisy Ivana Gašparoviča a Vladimíra Mečiara. Dvojice, ktorá sa dopustila aj porušovania ústavy a zákona. Už samotný text ústavy však obsahuje falzifikácie histórie. A podieľali sa na ňom aj ľudia, pre ktorých bol inšpiráciou hoci aj vojnový režim slovenského štátu. Paradoxov je okolo základného dokumentu nášho štátu viac. Od jeho prijatia ubehlo tridsať rokov. Kandidátky sú plné zvláštnych mien: Športovci, umelci, analytici, policajt NAKA či tváre známe z parlamentu. Na hlasovacích lístkoch v jesenných miestnych a župných voľbách sa objavia viaceré mená, ktoré sa dosiaľ s týmto typom politiky nespájali. Denník SME prináša prehľad najznámejších kandidátiek a kandidátov, ktorí sa uchádzajú o podporu.

Športovci, umelci, analytici, policajt NAKA či tváre známe z parlamentu. Na hlasovacích lístkoch v jesenných miestnych a župných voľbách sa objavia viaceré mená, ktoré sa dosiaľ s týmto typom politiky nespájali. Denník SME prináša prehľad najznámejších kandidátiek a kandidátov, ktorí sa uchádzajú o podporu. Uhríkovo augustové obrodenie: Strana Republika nielenže nevylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom, ale 29. augusta si jej predstavitelia oficiálne pripomenuli SNP, ktoré doteraz bojkotovali. Otáčanie názorov ako pri SNP nie je však v prípade strany Milana Uhríka niečím výnimočným.

Strana Republika nielenže nevylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom, ale 29. augusta si jej predstavitelia oficiálne pripomenuli SNP, ktoré doteraz bojkotovali. Otáčanie názorov ako pri SNP nie je však v prípade strany Milana Uhríka niečím výnimočným. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 502 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 453 testov. V nemocniciach aktuálne leží 452 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Na Západe idol, doma vinník. Ako sa Gorbačov dostal k moci a nedokázal zachrániť Sovietsky zväz

Michail Gorbačov. (zdroj: SITA/AP)

Vďaka nemu sa dnes na hodinách dejepisu učí o "glasnosti" a "perestrojke", teda o otvorenosti a prestavbe. Tie mali charakterizovať reformu Sovietskeho zväzu. Michail Gorbačov stál na čele Zväzu sovietskych socialistických republík od roku 1985 až do rozpadu bloku v roku 1991.

Jeho nástupom k moci sa skončila éra posmešne prezývaná gerontokraciou, keďže sa počas nej na čelo ZSSR dostávali seniori, ktorí vo vysokom veku vo svojom úrade umierali.

Gorbačov bol mimoriadne obľúbený na Západe, no doma bola jeho pozícia náročnejšia a v roku 1991 na sklonku svojho pôsobenia v úrade čelil dokonca pokusu o prevrat. Aj z pohľadu západných demokracií však zostával rozporným politikom.

Mnohí Rusi dodnes považujú Gorbačova za jediného vinníka ekonomického úpadku a zároveň mu vyčítajú, že Rusko za jeho vlády začalo strácať postavenie veľmoci.

Gorbačov síce kritizoval stalinský režim, no zároveň po odchode z funkcie schvaľoval ruskú inváziu do Gruzínska v roku 2008 či anexiu ukrajinského Krymu v roku 2014. Zomrel v utorok 30. augusta vo veku 91 rokov.

Gorbačov na návšteve Slovenska: Pršalo a bol prechladnutý. Napriek tomu spieval s folkloristami a dlho sa rozprával s obyčajnými ľuďmi. V obci Cífer pri Trnave si ľudia dodnes spomínajú na návštevu generálneho tajomníka Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Michaila Gorbačova spred 35 rokov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinci zatlačujú líniu frontu: Ukrajinskej armáde sa na niektorých miestach podarilo zatlačiť frontovú líniu na juhu Ukrajiny a Rusko sa s veľkou pravdepodobnosťou pokúsi posilniť tieto oblasti, tvrdí britská spravodajská služba. Rozviedka poznamenala, že od pondelka 29. augusta ukrajinské sily pokračujú v útokoch na ruské vojská na juhu Ukrajiny, a to v niekoľkých smeroch.

Ukrajinskej armáde sa na niektorých miestach podarilo zatlačiť frontovú líniu na juhu Ukrajiny a Rusko sa s veľkou pravdepodobnosťou pokúsi posilniť tieto oblasti, tvrdí britská spravodajská služba. Rozviedka poznamenala, že od pondelka 29. augusta ukrajinské sily pokračujú v útokoch na ruské vojská na juhu Ukrajiny, a to v niekoľkých smeroch. Zelenského poradca schladil očakávania: Rýchle úspechy, by priniesli veľa krvi. Ľudia by preto nemali očakávať rýchle víťazstvá proti ruským vojakom počas protiofenzívy. Kyjev nechce podľa Zelenského poradcu Oleksija Arestovyča obetovať príliš veľa svojich vojakov.

Rýchle úspechy, by priniesli veľa krvi. Ľudia by preto nemali očakávať rýchle víťazstvá proti ruským vojakom počas protiofenzívy. Kyjev nechce podľa Zelenského poradcu Oleksija Arestovyča obetovať príliš veľa svojich vojakov. Inšpektori v Záporožskej elektrárni: Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu dorazili do Záporožskej jadrovej elektrárne. Začatie dlho očakávanej inšpekcie v elektrárni na niekoľko hodín oneskorilo ostreľovanie, z ktorého sa Kyjev a Moskva vzájomne obviňujú.

Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu dorazili do Záporožskej jadrovej elektrárne. Začatie dlho očakávanej inšpekcie v elektrárni na niekoľko hodín oneskorilo ostreľovanie, z ktorého sa Kyjev a Moskva vzájomne obviňujú. Úmrtie viceprezidenta Lukoilu: Po páde z okna zomrel Ravil Maganov, viceprezident koncernu Lukoil. Spoločnosť Lukoil bez ďalších podrobností uviedla, že Maganov zomrel po "vážnej chorobe". Lukoil bol jedným z prvých ruských podnikov, ktoré sa kriticky vyjadrili voči vojne na Ukrajine a vyzvali na jej ukončenie.

Po páde z okna zomrel Ravil Maganov, viceprezident koncernu Lukoil. Spoločnosť Lukoil bez ďalších podrobností uviedla, že Maganov zomrel po "vážnej chorobe". Lukoil bol jedným z prvých ruských podnikov, ktoré sa kriticky vyjadrili voči vojne na Ukrajine a vyzvali na jej ukončenie. Vydávanie víz Rusom: Európska únia pozastaví uplatňovanie dohody s Ruskom, ktorá uľahčuje vydávanie víz jeho občanom. Všeobecný zákaz vydávania víz však nezavedie, pretože v tom nepanuje zhoda. Dohoda s Ruskom uľahčujúca vydávanie víz bude pozastavená na základe rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou.

Zo zahraničných webov:

Cena za rozpad koalície? Možno až 1,6 miliardy eur

Lídri koaličných strán. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo )

Koaličná kríza a očakávané výmeny na ministerských stoličkách sú hrozbou aj pre plán obnovy. Najbližšie dve platby, každá vo výške 815 miliónov eur, sa totiž viažu na schválenie viacerých zákonov. Niektoré však ešte ani neprešli vládou, iné čakajú na druhé čítanie v parlamente. Viaceré pritom spadajú pod rezorty strany Sloboda a solidarita.

Už v polovici septembra má pritom prvýkrát po lete zasadať aj Národná rada. Či kľúčové reformy budú na programe dňa, zatiaľ známe nie je. Rovnako ani to, či bude parlament tak skoro po koaličnej kríze vôbec funkčný.

Schvaľovanie reforiem, ku ktorým sa Slovensko v pláne obnovy zaviazalo, sa však presúvať ani meniť nedá. Inými slovami, ak nebudú splnené, neprídu ani peniaze.

Bezproblémová zjavne nebude ani tretia žiadosť o platbu, ktorá je naplánovaná na budúcu jar. Viacero reforiem, ktoré sa na ňu viažu, totiž ešte stále neprešlo vládou, respektíve medzirezortným pripomienkovým konaním. Mnohé sa pritom nachádzajú práve v gescii odchádzajúcich ministrov.

V krátkosti z ekonomiky:

Počiatkov štátny Waze je v kóme: V roku 2017 prišiel štát s vlastnou verziou navigácie pre vodičov. Súčasťou takzvaného Národného systému dopravných informácií za vyše 14 miliónov eur bola webová stránka odoprave.info i rovnomenná mobilná aplikácia pre Android a iOS. Tento rok v júni „štátny Waze“ upadol do kómy, z ktorej sa už nemusí prebrať.

V roku 2017 prišiel štát s vlastnou verziou navigácie pre vodičov. Súčasťou takzvaného Národného systému dopravných informácií za vyše 14 miliónov eur bola webová stránka odoprave.info i rovnomenná mobilná aplikácia pre Android a iOS. Tento rok v júni „štátny Waze“ upadol do kómy, z ktorej sa už nemusí prebrať. Inovatívni Slováci sú lídrami v odpadoch: Slovenská firma Sensoneo pomáha mestám, obciam i firmám vo vyše 70 krajinách celého sveta s manažmentom odpadu. Pred dvoma rokmi firma manželov Martina a Andrey Basilovcov získala prestížny európsky grant. Slovenským inovatívnym firmám odkazujú, aby sa nebáli podnikať.

Slovenská firma Sensoneo pomáha mestám, obciam i firmám vo vyše 70 krajinách celého sveta s manažmentom odpadu. Pred dvoma rokmi firma manželov Martina a Andrey Basilovcov získala prestížny európsky grant. Slovenským inovatívnym firmám odkazujú, aby sa nebáli podnikať. Bývalá colnica smeruje do dražby: "...vyzerá ako Bohom zabudnuté miesto niekde veľmi ďaleko od Európy. Hrozná, hrboľatá cesta, zničené, prázdne budovy. Hanba. Sme ešte v Európe?" Tento príspevok na Google mapách opisuje bývalú colnicu v Šahách na slovensko-maďarských hraniciach. Jeho autor zrejme nevedel, že má za sebou biznisový príbeh, ktorý nemá šťastný koniec.

Menili sa tréneri, majitelia, dlhy sa dedili. Ako futbalová Nitra padla na dno

Štadión FC Nitra. (zdroj: TASR)

Viete, čo spája hráčov ako Ľubomír Moravčík, Igor Demo, Miroslav König, Ladislav Molnár, Ivan Hodúr alebo Miroslav Stoch? Všetky tieto futbalové legendy, a mnohé ďalšie veľké osobnosti, začínali svoje bohaté kariéry v Nitre. Tradičná futbalová bašta a dlhoročná liaheň talentov dnes stojí pred rozpadom, zánikom.

O nitrianskom futbale je napísaných niekoľko kníh. Mapujú desaťročia futbalu, stovku sezón. Doby, kedy Nitra patrila medzi najlepšie kluby na Slovensku, reprezentovala krajinu v Európe, mládežnícke tímy zbierali tituly.

Posledné roky sú však námetom na ďalší román, ba až film. Žánrom najskôr tragikomédia, zrejme bez happyendu. Prehrané súdne spory a nové ťahanice pribúdali a pribúdajú. Klub sa neudržal ani v tretej lige, spadol až do štvrtej. Tým prišiel aj o štatút akadémie.

„Dianie v Nitre už nesledujem. Poznám vinníkov, ale nie som sudca ani prokurátor. Môžem vyjadriť len úprimnú ľútosť nad tým, ako futbal v Nitre dopadol,“ vraví ikona klubu Ivan Galád.

Nechcela byť sexuálnym objektom, mama jej však vysnívala kariéru

Americká herečka Jennette McCurdy v knihe opisuje, ako ju jej mama ovládala. (zdroj: SITA/AP)

Americká herečka Jennette McCurdy si získala popularitu najmä vďaka televíznym seriálom. Na Slovensku nie je jej meno až také známe, ale v Spojených štátoch si zažila slávu. Ľudia ju na ulici bežne spoznávali, chceli sa s ňou odfotografovať a číhali na ňu aj paparazzovia.

McCurdy si však svoju hviezdnosť neužívala. Zdalo sa jej, že sa k nej ľudia správajú ako k svojmu majetku. Lenže ako k svojmu majetku sa k nej správala najmä jej mama. A to bolo najzhubnejšie.

Teraz má McCurdy tridsať rokov a o odvrátených stranách svojho úspechu napísala spomienkovú knihu, ktorá sa stala okamžite bestsellerom. Nečudo, veď sa volá Som rada, že mama zomrela (I'm Glad My Mom Died).

Nie je to žiadna zbierka bulvárnych správ zo sveta šoubiznisu, o tom, kto, s kým a kde. Jennette McCurdy vyrozprávala svoj vlastný príbeh, ktorý je príbehom strateného detstva a života, ktorý jej naprojektoval niekto iný. Je vnímavá, úprimná a pri všetkej tej ťaživosti, o ktorej píše, má aj zmysel pre humor a nadhľad.

V krátkosti z kultúry:

Víťaz Slovak Press Photo: Deň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu letel s vládnym špeciálom na slovensko-ukrajinské hranice. Zachytil prvé okamihy príchodu ukrajinských žien, detí i seniorov, utekajúcich pred vojnou na Slovensko. Fotoreportér denníka SME Marko Erd sa so sériou fotografií z hraničného prechodu Vyšné Nemecké stal víťazom 11. ročníka súťaže Slovak Press Photo.

Deň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu letel s vládnym špeciálom na slovensko-ukrajinské hranice. Zachytil prvé okamihy príchodu ukrajinských žien, detí i seniorov, utekajúcich pred vojnou na Slovensko. Fotoreportér denníka SME Marko Erd sa so sériou fotografií z hraničného prechodu Vyšné Nemecké stal víťazom 11. ročníka súťaže Slovak Press Photo. Chodí pravidelne k psychologičke: Petra Polnišová sa stala kreatívnou producentkou a do kina uviedla už svoj druhý film Vitaj doma, brate. V rozhovore pre SME hovorí o tom, že problémy ventiluje u svojej psychologičky a v scenároch, ktoré píše, aj o tom, že pochopila svoje nedostatky a nedokonalosti a už sa nesústreďuje na to, čo nevie.

Petra Polnišová sa stala kreatívnou producentkou a do kina uviedla už svoj druhý film Vitaj doma, brate. V rozhovore pre SME hovorí o tom, že problémy ventiluje u svojej psychologičky a v scenároch, ktoré píše, aj o tom, že pochopila svoje nedostatky a nedokonalosti a už sa nesústreďuje na to, čo nevie. Jesenné tromfy Markízy a Joj: Jesenný boj televízii začína ostrými duelmi. Televízie Markíza a Joj napriek plánovaným pozvoľnejším štartom prekopali programy a divák nebude stíhať večer prepínať z kanálu na kanál. Ešteže RTVS sa tohto boja nezúčastňuje.

Aké to je byť mužom v 21. storočí? Čo je to mužnosť? A ako muža zmení otcovstvo? Mali by byť muži feministi? A prečo sa niektorí muži cítia feminizmom ohrození? Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s moderátorom Matejom Sajfom Cifrom a komikom Tomášom Hudákom.

