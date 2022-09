Ranný brífing: Pre OĽaNO je jeden minister viac ako štyria a väčšina v parlamente

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Hnutie OĽaNO si odhlasovalo, že Igor Matovič zostáva na svojom poste ministra financií, takže dnes odchádza z vlády strana SaS. Koalícia bude mať v parlamente len 70 poslancov, na bezproblémové vládnutie jej chýba aspoň šesť hlasov. Tri zvyšné koaličné strany si už delia štyri ministerstvá po SaS.

Vláda avizuje pomoc domácnostiam s až trojnásobným rastom cien elektriny a plynu prostredníctvom zastropovania cien energií. Schválenia sme sa však stále nedočkali. Čo nás teda čaká a aké opatrenia sú pripravené? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič zostáva. Vláda ide do menšiny

Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Teambuilding OĽaNO v štátnom rehabilitačnom zariadení v Liptovskom Jáne nepriniesol prekvapenie. Šéf OĽaNO Igor Matovič zostáva ministrom financií. Znamená to, že z koalície dnes definitívne odíde SaS a vláda Eduarda Hegera bude menšinová.

V parlamente sa bude opierať len o podporu 70 poslancov. Na väčšinu, ktorej môžu prejsť zákony, by potrebovala aspoň 76 poslancov.

„Pán minister financií neodchádza a ideme do menšinovej vlády,“ povedal po víkendovom rokovaní OĽaNO poslanec tejto strany Tomáš Šudík.

Ďalší poslanec OĽaNO Lukáš Kyselica povedal, že na stretnutí sa rozprávali aj o štyroch ministerstvách, ktoré sa uvoľnia po odchode SaS. Nechcel však povedať podrobnosti.

Najmenší záujem je pre energetickú krízu podľa informácií SME o Sulíkovo ministerstvo hospodárstva. Malo by pripadnúť OĽaNO, rovnako aj ministerstvo spravodlivosti. Oň by však mohla mať záujem aj Sme rodina, lebo chce presadiť exekučnú amnestiu. Zahraničie by mohla obsadiť Za ľudí, hoci má už len troch poslancov. Večer o tom rokovala koaličná rada.

Hor sa do menšiny: Pokiaľ Matovič neodpáli ešte jednu atómovku, Slovensko si užije tretie vládnutie v menšine. Hoci to „vládnutie" patrí do úvodzoviek. „Základne príčetná" SaS by tu mala pred vlastnými preferenciami uprednostniť oddialenie extrémistickej povolebnej alternatívy. Tá by bola v tejto geopolitickej konštelácii slovenskou národnou tragédiou, píše Peter Schutz.

Ak zlyhal Sulík, tak aj Heger: V politike sú garancie krehké a aj keď robíte veci dobre, nie je to záruka úspechu. No na niektoré veci sa dá spoľahnúť. Napríklad, keď priložíte ruku k likvidácii vlastnej vlády, úspech je zaručený, píše Peter Tkačenko.

Fico nevedel prísť Mečiarovi na meno. Teraz vyzval na potlesk pre neho aj pre Gašparoviča

Predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar v roku 2009. (zdroj: TASR)

Svoju politickú kariéru naštartoval šéf Smeru Robert Fico aj kritikou Vladimíra Mečiara, ktorému nevedel prísť na meno. Vo štvrtok pre neho už žiadal potlesk.

„Môžete to hodnotiť, ako chcete, ale chcem vás požiadať o potlesk pre dvoch ľudí. Pána predsedu vtedajšej Národnej rady Ivana Gašparoviča a predsedu vtedajšej vlády Vladimíra Mečiara, že to zobrali do svojich rúk,“ povedal Fico v príhovore na slávnostnej schôdzi parlamentu k 30. výročiu prijatia ústavy.

Bývalí či súčasní poslanci v sále reagovali rozpačito. Napríklad šéf mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Kollár, ktorý je nezávislým poslancom, po Ficovej výzve odišiel zo sály. Vďaku Mečiarovi neskôr označil za relativizáciu hodnôt, selektívnu amnéziu a krivenie dejín.

Ešte na prelome tisícročí pritom Fico, ktorý rozbiehal projekt Smeru, označoval Mečiarovu éru za obdobie korupcie a štýlu politiky, ktorý treba nahradiť.

V krátkosti z domova:

Zrušené študijné programy: Univerzity na Slovensku vo veľkom rušia študijné programy, aby sa zladili s novými požiadavkami akreditačných štandardov, ktoré vydala ešte pred dvoma rokmi Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Školy mali čas do septembra, aby sa podmienkam prispôsobili. Napríklad Univerzita Komenského od 31. augusta ruší okolo dvesto programov.

Tiger na úteku: Z domáceho chovu v obci Strychava na zakarpatskej Ukrajine ušlo mláďa tigra. Fotopasce ho zachytili v blízkosti obce Ulič pri ukrajinskej hranici. Mláďa je zvyknuté na prítomnosť človeka, polícia však vyzýva na zvýšenú opatrnosť.

Nové vakcíny proti omikronu: Európska lieková agentúra odporučila schváliť dve vakcíny proti covidu. Vakcíny od amerických farmaceutických firiem Pfizer a Moderna sú účinné špeciálne proti variantu omikron. Denník SME zozbieral odpovede na otázky, aké sú odporúčané vakcíny, aké majú účinky a či a kedy prídu na Slovensko.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 161 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 592 testov. V nemocniciach aktuálne leží 427 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Rusi vojakov inšpektorom v elektrárni neukázali. Ukrajinská raketa spravila prudkú otočku, tvrdia

Šéf Medzinárodnej organizácie pre atómovú energiu Rafael Grossi počas návštevy Záporožskej jadrovej elektrárne. (zdroj: TASR/AP)

Satelitné zábery britského ministerstva obrany spred dvoch týždňov ukazujú, že ruskí vojaci sa so zariadením nachádzajú len 60 metrov od jedného z dvoch funkčných reaktorov Záporožskej jadrovej elektrárne.

Potvrdzuje to tvrdenia ukrajinskej strany, že ruskí okupanti využívajú najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe na to, aby tam mohli skladovať zásoby. Nikto si totiž zo strachu pred jadrovou katastrofou nedovolí zaútočiť v bezprostrednom okolí reaktorov.

Keď vo štvrtok do elektrárne za prísnych bezpečnostných opatrení a vďaka ochrane jednotiek OSN prichádzal šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi, aby videl, či je elektráreň naozaj v ohrození, nič z tohto mu neukázali.

Rusi v posledných dňoch presúvali vojakov aj zariadenie a ruský minister obrany Sergej Šojgu zopakoval tvrdenie, že v komplexe sa nenachádza žiadne vojenské zariadenie.

Grossi po návrate do sídla organizácie vo Viedni povedal, že jeho tím videl všetko, "čo chcel vidieť", ale nepodarilo sa mu hovoriť s veliteľom ruských vojakov, ktorí elektráreň ovládajú a dohliadajú aj na ukrajinských zamestnancov. Tí ju naďalej spravujú, aby nedošlo ku katastrofe.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zahmlené oslobodzovanie Chersonu: Napriek tomu, že ukrajinská armáda poskytuje o dlho očakávanej protiofenzíve v Chersonskej oblasti svetu aj samotným Ukrajincom len málo informácií, Oleksander Skovorodka už na Rusmi okupovanom území cíti zmenu. Delostrelecká paľba z oboch smerov zosilnela, hovorí obyvateľ dediny Kamjane, ktorá je obkľúčená ruskými silami.

Okupanti využívali školy ako základne: Mŕtve telá sú už preč. Aj krv zo stien sa podarilo vydrhnúť. Tretia škola v ukrajinskom mestečku Buča na predmestí Kyjeva však zostáva zatvorená. Ukrajinské vzdelávacie inštitúcie musia byť povinne vybavené protibombovými krytmi. Problémom podľa miestnych je, že suterén Tretej školy ruskí okupanti využívali ako mučiareň.

Kremeľ vraj ukáže dôkazy o biologických zbraniach: USA podľa Kremľa v tajných laboratóriách na Ukrajine vyrábali biologické zbrane. Vycvičili vtáky, aby preniesli patogény do Ruska. Moskva zvolala prvé zasadnutie signatárov Dohovoru o zákaze biologických zbraní po 25 rokoch a tvrdí, že dnes prednesie v Ženeve pred nimi dôkazy.

Obdivuhodné hrdinstvo Ukrajincov: Rusku sa na Ukrajine nepodarilo dosiahnuť úspech, aký očakávalo, hovorí pre SME Vince Kirstein, veliteľ misie NATO v Lotyšsku. Tušili sme, že Rusko zaútočí, ale aj tak som dúfal, že ruská armáda napokon hranice neprekročí, spomína na 24. február, keď Rusko napadlo Ukrajinu.

Ruské elitné jednotky utrpeli citeľné straty: Za pol roka vojny na Ukrajine prišla ruská armáda o tisícky vojakov. Dôležitý je nielen počet, ale aj to, akí ľudia zomierajú, píše ruská redakcia BBC. Rusko podľa nej prišlo o viac ako 900 elitných špecialistov, ktorých výcvik trval roky a stál milióny dolárov.

Nord Stream je mimo prevádzky: Údržba jedinej prevádzkyschopnej turbíny plynovodu Nord Stream 1 odhalila nedostatky. Do ich odstránenia ostane plynovod mimo prevádzky, uviedol Gazprom. Nespresnil, kedy by sa dodávky týmto plynovodom mohli obnoviť.

Kadyrov si chce dať pauzu: Čečenský líder Ramzan Kadyrov oznámil, že si zaslúži časovo „nevymedzenú a dlhú" pauzu vo svojej funkcii. Vyvolalo to špekulácie, či neuvažuje o odstúpení alebo či neprišiel o priazeň Moskvy. Kadyrov vedie región od roku 2007.

Zelenskyj varoval pred ťažkou zimou: Volodymyr Zelenskyj varoval Európanov, aby sa pripravili na ťažkú zimu. Dôvodom je invázia, ktorá viedla k obmedzeniu vývozu ropy a plynu z Ruska. "Rusko pripravuje cez zimu rozhodujúci energetický úder na všetkých Európanov," vyhlásil ukrajinský prezident.

Cieľ ukrajinskej protiofenzívy: Cieľ ukrajinskej protiofenzívy na juhu je zdecimovať ruské invázne jednotky a rozkryť a zničiť ich zásobovanie, povedal poradca ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč s tým, že taktika môže byť pomalšia, ale Ukrajina sa podľa neho nemá kam ponáhľať.

Zo zahraničných webov:

Extrémne drahú elektrinu a plyn štát stále nevyriešil. Čo má pomôcť domácnostiam a firmám?

Minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Hľadanie riešení energetickej krízy pokračuje. Vláda totiž ani na piatkovej schôdzi neprijala žiadne legislatívne opatrenia, ktoré by mohli od zdražovania uchrániť domácnosti a podniky.

Opätovne došlo len k prerokovaniu návrhov z dielne ministerstva hospodárstva, ktoré rezort priniesol na vládu už v stredu 31. augusta.

Podľa štátneho tajomníka rezortu Karola Galeka je dôvodom chýbajúca súhra na medzirezortnej úrovni, ako aj fakt, že parlamentom najprv musí prejsť niekoľko zmien v otvorených zákonoch o energetike, aby následne koaliční partneri boli ochotní prijať na vláde zákony o všeobecnom hospodárskom záujme týkajúce sa elektriny a plynu.

Bez nich totiž štát nie je schopný ovplyvniť ceny elektriny a plynu do takej miery ako treba. Hľadanie riešení sa však bezvýsledne ťahá už niekoľko týždňov. Isté opatrenia už pritom zaviedli viaceré európske krajiny, situáciu sa chystá riešiť už aj Európska únia.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako sa tvorí cena elektriny na burze: Na pražskej burze PXE sa elektrina pre Slovensko s dodávkou v budúcom roku predávala nad tisíc eur za megawatthodinu. Pred rokom sa pritom elektrina obchodovala za 70 až 80 eur za MWh. Prečo ceny na burze tak prudko rastú, ako sa vôbec stanovujú a čo spôsobuje extrémne výkyvy v obchodovaní?

Prečo je elektrina taká drahá: Jedna megawatthodina sa pred pár dňami obchodovala za tisíc eur, čo je niekoľkonásobok ceny spred roka. Na trhoch panuje neistota, a to najmä v súvislosti s ruskými dodávkami plynu. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na súčasné ceny elektriny. Čo za nimi stojí a ako vlastne trh s elektrinou v Európe funguje.

Šesť mýtov o ruskej ekonomike: Pri laickom pohľade zvonka sa zdá, že sankcie na Rusko veľmi neúčinkujú, prípadne účinkujú len pomaly. Proruské naratívy preto šíria tvrdenia o sile a odolnosti ruskej ekonomiky. Hlbší pohľad však ukazuje, že ide o mýty.

Jej otca popravil Taliban. V novej vlasti sa stala futbalistkou, už má aj lekársky titul

Nadia Nadimová. (zdroj: TASR/AP)

Prvú futbalovú loptu dostala od otca. Vtedy ešte žila v Afganistane a o futbale veľa nevedela. Nadia Nadimová sa narodila v roku 1988 v afganskom meste Herat. Jej otec bol vojenským generálom a matka riaditeľkou školy. Žila spokojný život, až kým jedného dňa jeho otec neprišiel domov.

„Keď mama pochopila, že môjho otca popravil Taliban, vedela, že musíme opustiť krajinu,“ spomínala Nadimová neskôr v jednom z početných rozhovorov, ktoré dala pre svetové médiá.

Po smrti jej otca rodina utiekla z Afganistanu a dostala sa do utečeneckého tábora v Dánsku. Malá Nadia sa po dlhom čase znovu cítila v bezpečí. Nemusela rozmýšľať nad tým, či ju ten ďalší deň čaká smrť alebo „niečo ešte horšie“.

Našla si aj nový koníček: futbal. Bola rýchla a mala čuch na góly, stala sa útočníčkou. Za dánsku reprezentáciu odohrala 103 zápasov a strelila 38 gólov.

Vždy si však uvedomovala, že aj maličká pomoc môže niekomu zmeniť život. Aj preto považuje za svoje poslanie, aby pomáhala ľuďom. Vyštudovala medicínu, špecializuje sa na chirurgiu. Titul získala začiatkom tohto roka.

Súrodenci majú kľúčovú rolu v našom detstve. Ako ovplyvňujú našu osobnosť?

Súrodenci zohrávajú v detstve jednu z kľúčových úloh. (zdroj: Unsplash)

Na psychologický vývin i celkový rozvoj dieťaťa nemajú vplyv iba rodičia. Jednu z kľúčových úloh v detstve totiž zohrávajú aj súrodenci. Ak ich máme.

Vzťahy medzi súrodencami nie sú len o súboji o pozornosť rodičov, rivalite či žiarlivosti. Kanadské štúdie z roku 2018 ukázali, že vrelosť a podpora staršieho súrodenca, dokáže pomôcť tomu mladšiemu s rozvojom reči či s pochopením myslenia a názorov iných.

Obe strany majú zároveň vplyv aj na rozvoj empatie u toho druhého. Podľa štúdie platí, že ak je jeden z nich empatický, druhému to prospeje.

Výskumníci Jan Feld a Thomas Dudek z novozélandskej Victoriinej univerzity vo Wellingtone a Anne Ardila Brenøeová z univerzity v Zürichu sa v najnovšej štúdii pokúsili nájsť odpoveď na otázku, ako a či vôbec má na našu osobnosť vplyv to, či sme vyrastali s bratom, alebo so sestrou.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Deti trávia pred obrazovkami priveľa času: Dospelý človek sa v súčasnosti len ťažko vyhne mobilným, počítačovým či televíznym obrazovkám. Pomáhajú mu pri práci a tiež pri oddychu. Aj pre neho môže byť zložité nastaviť a dodržiavať pravidlá tak, aby tieto zariadenia nepoužíval príliš často. A ešte ťažšou úlohou môže byť nastavenie rovnakých pravidiel pre deti.

Odporúčania na zníženie nočného budenia: Čerstvých rodičov napriek psychickej príprave stále môže prekvapiť, ako často musia k dieťaťu v noci vstávať. Následne môžu prísť pocity zlyhania, či neistoty zo svojich schopností alebo zdravia dieťaťa. Tieto pocity sú však normálne a rodičia nie sú zlí a ani ich dieťa abnormálne.

Školský psychológ je prekladateľom: „Časť mojej práce spočíva v tom, že som ,prekladateľ'. Prekladám deťom, čo ich rodičia myslia tým, čo im hovoria a prečo to hovoria. A naopak, rodičom prekladám, čo ich deti prežívajú a čím si prechádzajú," približuje v rozhovore pre SME prácu školskej psychologičky Eliška Kostelníková s 18-ročnými skúsenosťami.

