Ranný brífing: Heger skúsi napodobniť Dzurindu, Rusi utekajú z charkovského frontu

O Rusku už vieme všetko: Vďaka pôsobivej morálnej a vojenskej sile Ukrajiny museli Rusi predviesť viac-menej všetko, čoho sú pri ofenzívnej vojne schopní. Je to odpudivé, stojí to desaťtisíce životov a spôsobuje to nepredstaviteľné škody, ale víťazstvo to nie je a nebude, píše Peter Tkačenko.