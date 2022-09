Ranný brífing: Matovič pobúril už aj časť vlastných, lekárom došla s vládou trpezlivosť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Minister financií Igor Matovič pokračoval v tvrdých urážkach opozičnej SaS, prezidentky, médií a opozície. Svojím rozvášneným prejavom dokázal pobúriť už aj časť vlastných koaličných poslancov. Hlasovanie o jeho odvolávaní presunuli až na utorok, lebo v pléne skolaboval poslanec.

Lekári, ktorí podali výpovede, by mali odísť k 1. decembru. Odchod skoro dvetisíc lekárov môže ochromiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Hrozí, že viaceré a najmä kľúčové nemocnice budú musieť prejsť do núdzového stavu.

Urážky, osočovanie, krik aj vyviňovanie sa. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra financií Igora Matoviča bola plamenná a ostrá. Navyše to vyzerá na veľmi tesné hlasovanie. Aké sú prognózy a ako vyzerali uplynulé dva dni v parlamente? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Novinári sú Hitlerovými poskokmi, Cigániková je čert. Matovičovo odvolávanie zastavil kolaps poslanca

Podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Šéf SaS Richard Sulík je diktátor, poslankyňa Jana Bittó Cigániková "čert v ženskej koži", žurnalisti pracujú ako "hitlerovskí novinári", v spoločnosti je stotisíc žien, ktoré by funkciu prezidenta zastali lepšie ako Zuzana Čaputová.

Matovič aj vo štvrtok pokračoval v tvrdých urážkach opozičnej SaS, jej jednotlivých poslancov, prezidentky, médií a opozície. Počas dvoch dní trvania mimoriadnej schôdze o jeho odvolaní vystupoval takmer polovicu času jej trvania - takmer štyri hodiny čistého času.

Pre opozičnú SaS však jeho dva prejavy boli utvrdením, prečo musí vládny post ministra financií opustiť. Matovič navyše dokázal svojím rozvášneným prejavom pobúriť aj časť vlastných koaličných poslancov.

O tom, či Igor Matovič zostane v kresle ministra financií, alebo ho parlament odvolá, sa rozhodne až v utorok. Necelú hodinu pred plánovaným hlasovaním o návrhu na jeho odvolanie v pléne parlamentu skolaboval sedemdesiatosemročný poslanec OĽaNO Ján Kerekréti.

Naozaj chcete Matoviča: Argument s Ficom nás neustále zasahuje do srdca. Chápeme ho a väčšina z nás ho naozaj autenticky analyzuje. Ale strach z jeho návratu nemôže byť dôvodom, aby sme sa nečinne prizerali na rozklad štandardných štruktúr politiky a celkovo dôvery obyvateľstva v demokratický systém, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Argument s Ficom nás neustále zasahuje do srdca. Chápeme ho a väčšina z nás ho naozaj autenticky analyzuje. Ale strach z jeho návratu nemôže byť dôvodom, aby sme sa nečinne prizerali na rozklad štandardných štruktúr politiky a celkovo dôvery obyvateľstva v demokratický systém, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Matovič nie je demokracia: Minister financií sa má za zjavenie demokracie. Igor Matovič totiž vo svojej dlhej obhajobe pred samotným odvolávaním z postu ministra spojil svoje zotrvanie so zachovaním tohto zriadenia na Slovensku, píše Zuzana Kepplová.

Výpovede lekárov sú podané. Liečba v nemocniciach sa môže začať zhoršovať

Lekárski odborári na riaditeľstve UNB v bratislavskom Ružinove odovzdali hromadné výpovede. (zdroj: TASR)

Presne na jedenáste výročie hromadných výpovedí lekárov z čias vlády Ivety Radičovej podali predstavitelia Lekárskeho odborového združenia na čele s ich šéfom Petrom Visolajským výpovede na riaditeľstve najväčšej univerzitnej nemocnice na Slovensku v bratislavskom Ružinove.

Krátko po jednej popoludní bol ich počet 1948. Avšak len počas polhodinovej tlačovej konferencie pribudlo ďalších osem výpovedí. Hoci tentoraz ich lekárski odborári zozbierali menej ako v roku 2011, keď ich bolo 2411, aj tento počet môže vážne ochromiť fungovanie slovenských nemocníc.

Vo vážnom ohrození je najmä Univerzitná nemocnica Bratislava. Väčšinu výpovedí vraj podľa lekárskych odborárov tvoria anestéziológovia. Títo lekárski špecialisti sú nepostrádateľní pri operáciách.

V dôsledku toho môže byť v UNB v najbližších týždňoch a mesiacoch obmedzená operatíva. Je to znepokojivá správa pre celú krajinu, lebo táto nemocnica je v mnohých prípadoch koncovou pre celé Slovensko.

Ak sa za nasledujúce dva mesiace nedohodne vláda Eduarda Hegera s lekármi, prvého decembra hrozí, že viaceré a najmä kľúčové nemocnice budú musieť prejsť do núdzového stavu. Medziiným to znamená, že by sa v nemocniciach robili len akútne a nie plánované operačné zákroky.

V krátkosti z domova:

Pokoj na hraniciach vystriedala hádka na výbore: Na hraniciach sú kolóny a pokoj. Autá zo Slovenska kontrolujú Česi aj Rakúšania, slovenskí poslanci a ľudia okolo ministra Romana Mikulca sa pre situáciu s nelegálnymi migrantmi pochytili na výbore. Maďarsko podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana odmieta brať chytených utečencov naspäť.

Na hraniciach sú kolóny a pokoj. Autá zo Slovenska kontrolujú Česi aj Rakúšania, slovenskí poslanci a ľudia okolo ministra Romana Mikulca sa pre situáciu s nelegálnymi migrantmi pochytili na výbore. Maďarsko podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana odmieta brať chytených utečencov naspäť. Trasy migrantov sa zmenili aj pre vojnu: Nárast nelegálnej migrácie cítiť aj v slovenských zaisťovacích zariadeniach, hovorí Peter Devínsky zo Slovenskej humanitnej rady, ktorý pracuje so žiadateľmi o azyl. Slovensko má iba 300 miest v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.

Nárast nelegálnej migrácie cítiť aj v slovenských zaisťovacích zariadeniach, hovorí Peter Devínsky zo Slovenskej humanitnej rady, ktorý pracuje so žiadateľmi o azyl. Slovensko má iba 300 miest v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 601 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 694 testov. V nemocniciach aktuálne leží 536 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Nord Stream zrejme skončil. Ďalší útok by mohol Európu ochromiť

Plyn uniká z potrubí na štyroch miestach. (zdroj: TASR/AP)

Oceľové rúry vedú asi 70 metrov pod hladinou, majú steny hrubé asi štyri centimetre a chráni ich 11 centimetrov hrubý betónový plášť. Napriek tomu tento týždeň na štyroch rôznych miestach v okolí dánskeho ostrova Bornholm začal z rúr plynovodov Nord Stream 1 a 2 unikať plyn.

Incident v Baltskom mori, ktorý experti aj politickí lídri označujú za sabotáž, opäť zvýšil ceny plynu v Európe a zvýšil nervozitu na trhoch pred blížiacou sa zimou. Niektorí politici považujú výbuchy na plynovodoch za súčasť hybridnej vojny zo strany Ruska.

Švédsko potvrdilo, že plyn uniká aj na štvrtom mieste. Experti predpokladajú, že rozsah škôd na troch zo štyroch plynových potrubí je taký zásadný, že nebude možné ich jednoducho opraviť a zrejme ide o koniec projektu Nord Stream.

Zvýšil sa tak tlak na Nórsko, ktoré sa stáva jedným z hlavných dodávateľov plynu pre celú Európu. "Tieto incidenty ukazujú, že energetická infraštruktúra nie je v bezpečí. Môžeme to interpretovať aj ako varovanie,“ reagovala predsedníčka litovského parlamentu Viktorija Čmilytė-Nielsenová.

Nórsko sa teraz obáva, že sa môže stať terčom ďalšieho útoku. "V Európe prebieha veľká vojna. Nórske zásoby plynu sú zrejme najväčší a strategicky najdôležitejší cieľ možnej sabotáže v celej Európe,“ tvrdí pre nórske verejné rádio NRK výskumník a podplukovník Geir Hågen Karlsen.

Nord Stream – labutia pieseň: Taký plynový úder, ktorý by bol ozaj bolestivý, Rusi už Európe nemôžu zasadiť. Zložitejšie to zrejme bude s elektrinou, ktorej časť spotreby sa vyrába tiež z plynu. Treba veriť, a indície tomu pritakávajú, že diery v Nord Streame sú labuťou piesňou ruského škodcovstva, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusko odvedencov cvičiť nebude: „Ruská mentalita je oveľa bližšie ázijskej. Cena ľudského života je tam oveľa nižšia ako u nás. Rusko odvedencov cvičiť nebude, rovno ich navozia na Ukrajinu a kto prežije, získa bojové skúsenosti, kto neprežije, bude nahradený niekým ďalším," hovorí bezpečnostný analytik Milan Mikulecký.

„Ruská mentalita je oveľa bližšie ázijskej. Cena ľudského života je tam oveľa nižšia ako u nás. Rusko odvedencov cvičiť nebude, rovno ich navozia na Ukrajinu a kto prežije, získa bojové skúsenosti, kto neprežije, bude nahradený niekým ďalším," hovorí bezpečnostný analytik Milan Mikulecký. Putin anektuje okupované územia: Kremeľ vyhlásil, že štyri okupované oblasti na juhu a východe Ukrajiny - Donecká, Luhanská, Chersonská a Záporožská oblasť - budú do Ruskej federácie začlenené podpísaním príslušných dohôd v Kremli. Moskvou dosadení "lídri" týchto oblastí podpíšu dohody o pričlenení k Ruskej federácii na dnešnej ceremónii za účasti Vladimira Putina.

Kremeľ vyhlásil, že štyri okupované oblasti na juhu a východe Ukrajiny - Donecká, Luhanská, Chersonská a Záporožská oblasť - budú do Ruskej federácie začlenené podpísaním príslušných dohôd v Kremli. Moskvou dosadení "lídri" týchto oblastí podpíšu dohody o pričlenení k Ruskej federácii na dnešnej ceremónii za účasti Vladimira Putina. Zelenského varovanie pred anexiou: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred tvrdou reakciou Ukrajiny, pokiaľ Rusko pristúpi k anexii okupovaných území, na ktorých zorganizovalo pseudoreferendá o pripojení.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval pred tvrdou reakciou Ukrajiny, pokiaľ Rusko pristúpi k anexii okupovaných území, na ktorých zorganizovalo pseudoreferendá o pripojení. Ukrajina sa území nevzdá: Ukrajina bude bojovať o územia, ktoré Rusko anektuje. Zároveň berie vážne hrozby suseda, ktorý sa vyhráža použitím jadrových zbraní, tvrdí poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Ukrajina a jej západní spojenci odsúdili Kremľom organizované pseudoreferendá ako nezákonné a falošné.

Ukrajina bude bojovať o územia, ktoré Rusko anektuje. Zároveň berie vážne hrozby suseda, ktorý sa vyhráža použitím jadrových zbraní, tvrdí poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. Ukrajina a jej západní spojenci odsúdili Kremľom organizované pseudoreferendá ako nezákonné a falošné. Takmer obkľúčený Lyman: Ukrajinci už takmer obkľúčili okupované mesto Lyman, ukázal americký Inštitút pre štúdium vojny. Zásobovanie Lymanu môže prechádzať už iba úzkym koridorom cez obec Torske, ktorá je pod paľbou ukrajinských síl. Experti inštitútu poznamenávajú, že ruskí vojenskí blogeri predpovedajú ruským silám v Lymane bezprostrednú porážku.

Ukrajinci už takmer obkľúčili okupované mesto Lyman, ukázal americký Inštitút pre štúdium vojny. Zásobovanie Lymanu môže prechádzať už iba úzkym koridorom cez obec Torske, ktorá je pod paľbou ukrajinských síl. Experti inštitútu poznamenávajú, že ruskí vojenskí blogeri predpovedajú ruským silám v Lymane bezprostrednú porážku. Fíni nepustia ruských turistov: Fínsko zakázalo vstup väčšine ruských občanov, ktorí prichádzajú na fínske územie so schengenskými turistickými vízami. Helsinki k tomuto kroku pristúpili po tom, ako po vyhlásení mobilizácie v Rusku výrazne stúpol počet Rusov vstupujúcich do Fínska.

Zo zahraničných webov:

Vicepremiér Holý: Máme sľúbené peniaze na 40-tisíc nájomných bytov

Vicepremiér Štefan Holý. (zdroj: SME/Marko Erd)

Vicepremiér pre legislatívu Štefan Holý je napriek výhradám Národnej banky Slovenska či ministerstva financií presvedčený o správnosti svojho modelu podpory nájomného bývania.

Rakúsku schému považuje za zastaranú a náchylnú na korupciu. Slovenský model bude podľa neho transparentný, s nulovou možnosťou na obchádzanie pravidiel. Spripomienkované nariadenie vlády o štátnej podpore nájomného bývania má vláda posudzovať na budúci týždeň.

Zúrivá klikačka na rezervačnom webe podľa vicepremiéra nehrozí. „Developeri budú nahadzovať byty, kým bude dopyt v danej lokalite. Aj teraz developeri nahadzujú byty na svoje weby postupne, ako ich dokončujú. Komu sa byt neujde v prvej vlne, dá sa na čakačku v rezervačnom portáli,“ tvrdí Štefan Holý v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Energetická vojna s Ruskom: Nemecko si požičia až 200 miliárd eur na financovanie plánu na pomoc podnikom a domácnostiam s prudko stúpajúcimi nákladmi na energie v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Minister financií Christian Lindner označil balík pomoci za najnovšiu taktiku v rámci toho, čo nazval "energetickou vojnou" s Ruskom.

Nemecko si požičia až 200 miliárd eur na financovanie plánu na pomoc podnikom a domácnostiam s prudko stúpajúcimi nákladmi na energie v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Minister financií Christian Lindner označil balík pomoci za najnovšiu taktiku v rámci toho, čo nazval "energetickou vojnou" s Ruskom. Maďarský bojkot sankcií: Maďarsko sa nepridá ani k chystanému ôsmemu balíku sankcií EÚ proti Rusku, ak bude obsahovať energetické sankcie, uviedol šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Navrhované sankcie zahŕňajú okrem iného právny základ pre cenový strop na dovoz ropy, ako aj ďalšie dovozné obmedzenia v hodnote sedem miliárd eur.

Maďarsko sa nepridá ani k chystanému ôsmemu balíku sankcií EÚ proti Rusku, ak bude obsahovať energetické sankcie, uviedol šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Navrhované sankcie zahŕňajú okrem iného právny základ pre cenový strop na dovoz ropy, ako aj ďalšie dovozné obmedzenia v hodnote sedem miliárd eur. Ďalší pokles ruskej ekonomiky: Ekonomika Ruska podľa šéfa moskovského Centra pre výskum postindustriálnej spoločnosti v dôsledku mobilizácie klesne o desať percent. Pred mobilizáciou odhadoval, že hospodárstvo Ruska sa v tomto roku zmenší o štyri až päť percent.

Koľko bodov získa Slafkovský a kam pošlú Mešára? Montreal chce zažiť úspešný rok

Slovenský hráč Montrealu Canadiens Juraj Slafkovský. (zdroj: TASR/AP)

Bolo leto 2021, keď fanúšikovia v Montreale prežívali rozprávku. Ich miláčikovia sa po prvý raz od roku 1993 dostali do finále bojov o Stanley Cup. Outsider zdolal v prvom kole Toronto, potom si jasne poradil s Winnipegom a vo finále konferencie aj s Las Vegas. Canadiens delil od pohára krôčik, no Tampa Bay Lightning už boli nad ich sily.

Ročník 2021/22 sa niesol v absolútne opačnom duchu. S 55 bodmi skončili Habs na úplne poslednom mieste v celej lige, dva body za Arizonou.

Čakať od nich v novej sezóne zázraky je odvážne, no generálny manažér Kent Hughes už od začiatku svojho pôsobenia na poste ukazuje, že chce byť aktívny a z Montrealu rýchlo spraviť úspešný klub.

V lete sa ukázalo, že súčasťou procesu majú byť aj Slováci. Analytický model webu The Athletic predpokladá, že Juraj Slafkovský odohrá v NHL v budúcom ročníku 76 zápasov a že sa stane druhým najproduktívnejším Slovákom po Tomášovi Tatarovi.

S výbornými ohlasmi sa stretla aj hra Filipa Mešára. Ten mal podľa prvotných informácií smerovať do juniorskej OHL, avšak jeho budúcnosť ešte nie je vyriešená.

Havária Nord Streamu neohrozuje len energetiku. Do ovzdušia uniká nebezpečný plyn

Unikajúci plyn v Baltskom mori. (zdroj: Danish Defence Command)

Niekoľko rozsiahlych bublajúcich vodných plôch, ktoré sa vytvorili po vážnom poškodení podmorských plynovodov Nord Stream 1 a 2 , nie sú problémom len pre budúce dodávky plynu do Európy.

Odborníci sa teraz obávajú, že únik na plynovodoch Nord Stream môže ďalej prehĺbiť klimatickú krízu.

Hoci boli oba plynovody v súčasnosti odstavené, stále obsahovali zemný plyn. Jeho hlavnou zložkou je metán, jeden z najsilnejších skleníkových plynov. Z krátkodobého hľadiska výrazne viac otepľuje atmosféru ako častejšie spomínaný oxid uhličitý.

Rozsah úniku metánu z plynovodov Nord Stream je zatiaľ ťažké odhadnúť. Ale "potenciál vzniku obrovskej a veľmi škodlivej emisnej udalosti je veľmi znepokojujúci", povedal pre Reuters atmosférický chemik David McCabe z neziskovej organizácie Clean Air Task Force.

V krátkosti z vedy a techniky:

Deň pod psa má špecifický pach: Niektoré psy sú schopné iba z ľudského dychu či potu rozoznať, či je človek v strese, alebo v pohode. Schopnosť rozoznávať chemikálie stresu potvrdili podľa vedcov iba štyri psy z dvadsiatich - kokeršpaniel, cockapoo, krížený chrt a krížený teriér. Zatiaľ nevedno, v čom presne sú výnimočné ani či na schopnosť vyňuchať emócie vplýva plemeno.

Niektoré psy sú schopné iba z ľudského dychu či potu rozoznať, či je človek v strese, alebo v pohode. Schopnosť rozoznávať chemikálie stresu potvrdili podľa vedcov iba štyri psy z dvadsiatich - kokeršpaniel, cockapoo, krížený chrt a krížený teriér. Zatiaľ nevedno, v čom presne sú výnimočné ani či na schopnosť vyňuchať emócie vplýva plemeno. Čo vedia Slováci ponúknuť ESA: Zem obiehajú milióny kusov vesmírnych odpadov, ktoré by mohli spôsobiť katastrofické zrážky. Dráhy najväčších z nich sledujú aj slovenskí vedci, medzi nimi astronóm Jiří Šilha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Pre denník SME hovorí, že práve vesmírna bezpečnosť je oblasť, v ktorej sú Slováci veľmi silní a majú čo ponúknuť.

Zem obiehajú milióny kusov vesmírnych odpadov, ktoré by mohli spôsobiť katastrofické zrážky. Dráhy najväčších z nich sledujú aj slovenskí vedci, medzi nimi astronóm Jiří Šilha z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Pre denník SME hovorí, že práve vesmírna bezpečnosť je oblasť, v ktorej sú Slováci veľmi silní a majú čo ponúknuť. Sonda NASA zasiahla asteroid: Sonda DART americkej vesmírnej agentúry NASA zasiahla podľa plánu mesiac planétky Didymos. Išlo o prvý test obrany Zeme pred vesmírnym telesom. Tento asteroid žiadne nebezpečenstvo pre Zem nepredstavoval. Či a ako sa podarilo zmeniť jeho trajektóriu, zistí NASA o niekoľko dní či týždňov.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Rastislav Káčer. (zdroj: SME)

Ako sa pozerá na vzťahy s Maďarskom? Ako bude Slovensko hlasovať pri pozastavení eurofondov Maďarsku? Ako sa mu zatiaľ funguje v parlamente a vo vláde? A neohrozuje energetická kríza podporu Ukrajiny? Pozrite si záznam debaty Hlboká online, kde diskutovala Zuzana Kovačič Hanzelová s ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom.

Podcasty SME

Index: Máme sa lepšie ako počas poslednej ekonomickej krízy. Treba sa len naučiť šetriť

Máme sa lepšie ako počas poslednej ekonomickej krízy. Treba sa len naučiť šetriť Ľudskosť: Osamelosť škodí zdraviu: zhoršuje imunitu, sebavedomie a dostáva nás do stresu

Karikatúra

Znova na nohách. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Korenená karí polievka zo sladkých zemiakov. (zdroj: Isifa)

Cviklová, zemiaková aj tekvicová. Najlepšie krémové polievky, ktoré vás zasýtia aj zohrejú.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

