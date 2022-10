Ranný brífing: Vláda má ďalší existenčný problém, utrpela aj pýcha Putinovho režimu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

V parlamente zlyhávajú hlasovacie zariadenia. Keďže vládna koalícia je v menšine a záleží na každom hlase, z technického problému sa stáva pre vládu existenčný problém. Vláde pre chybu zariadenia nemusia prejsť návrhy zákonov.

Kerčský most je jedným zo symbolov ruskej okupácie Krymu a kľúčovým pre zásobovanie ruských jednotiek na juhu Ukrajiny. Moskva dlhodobo tvrdila, že ani počas vojny mu nič nehrozí. To už však neplatí, keď sa objavili zábery, ako na ňom došlo k výbuchu.

Súd vyhlásil, že Dušana Dědečka bude stíhať na slobode. Mnohí zúria, pretože nerozumejú pravidlám väzby. Aký je náš systém? Máme dostatočne vysoké tresty? Zvládla polícia a prokuratúra tlak? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nepredvídateľné financie: Neistota je slovo, ktoré začína najlepšie vystihovať situáciu v slovenskom zdravotníctve. Ako nepredvídateľné financovanie zneisťuje zdravotníctvo? Pozrite si záznam z panelu Nepredvídateľné financie.

Parlament je takmer nefunkčný. Poslancom nefungujú hlasovacie zariadenia

Hlasovacie zariadenia v parlamente zlyhávajú, zažili ešte premiéra Mikuláša Dzurindu. (zdroj: SME/Marko Erd)

"Pošúchajte si," radil predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina poslancom, čo majú urobiť s hlasovacími kartami, kým ich zasunú do často nefunkčných hlasovacích zariadení.

Jednoduchá procedúra - zasunúť hlasovaciu kartičku do zariadenia, stlačiť tlačidlo "prítomný," a následne jedno z troch ďalších tlačidiel "za", ,proti" alebo "zdržal sa" je aktuálne najstresujúcejší moment poslaneckej práce. Nemôžu si byť istí, či hlasovacie zariadenia zaznamenali ich hlas.

Keďže vládna koalícia je v menšine a záleží na každom hlase, z technického problému sa stáva pre vládu existenčný problém. Vláde pre chybu zariadenia nemusia prejsť návrhy zákonov.

Kým hlasovania v obecných zastupiteľstvách sa môžu vyhlásiť za "zmätočné," ak sa stane technická chyba, a poslanci môžu hlasovať znova, v parlamente nie sú opravy hlasovaní možné. Každé hlasovanie sa považuje za jedinečné a platí aj v prípade, že poslancom zlyhá technika.

Dve tretiny Sloveniek zažili sexuálne obťažovanie. Je ich viac ako pred desiatimi rokmi

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Slovensko má prvý reprezentatívny prieskum o sexuálnom obťažovaní za uplynulých desať rokov.

Nové dáta Inštitútu pre výskum práce a rodiny ukazujú, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla dokopy viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny všetkých žien.

V porovnaní s dávnejšími meraniami došlo k nárastu žien, ktoré hlásili skúsenosť so sexuálnym obťažovaním, v priemere až o desať percent. Práve ony sú týmto neželaným správaním ohrozené najviac, a to konkrétne v mladom veku do 34 rokov.

Všetky typy sexuálneho obťažovania – od neverbálneho až po sexuálny nátlak – podľa prieskumu zažilo až šesť percent ľudí. Väčšina obetí obťažovania pritom nevyhľadá pomoc alebo sa nikomu nezdôverí. Urobila tak iba štvrtina opýtaných.

V krátkosti z domova:

Väzba nemá nahrádzať väzenie: Dušan Dědeček, ktorý autom zabil piatich ľudí na bratislavskej zastávke, je až do odsúdenia slobodný človek, ktorý má právo robiť, čokoľvek chce. Súdy aj prokurátori však celý týždeň od nehody opakovane upozorňujú verejnosť, že stíhanie na slobode ešte neznamená, že by bol zbavený obvinenia a nečakal ho súdny proces.

Dušan Dědeček, ktorý autom zabil piatich ľudí na bratislavskej zastávke, je až do odsúdenia slobodný človek, ktorý má právo robiť, čokoľvek chce. Súdy aj prokurátori však celý týždeň od nehody opakovane upozorňujú verejnosť, že stíhanie na slobode ešte neznamená, že by bol zbavený obvinenia a nečakal ho súdny proces. Odchodom hrozia aj sestry: Slovensko riskuje, že túto jeseň zažije v nemocniciach kolaps. Hrozí, že k hromadným výpovediam lekárov sa v najbližších týždňoch pripoja aj sestry. V niektorých nemocniciach už výpovede podali. Hoci počet výpovedí sestier sa zatiaľ pohybuje len v desiatkach, v najbližších týždňoch možno očakávať ďalšie. Aj tento relatívne malý počet môže ohroziť fungovanie nemocníc.

Slovensko riskuje, že túto jeseň zažije v nemocniciach kolaps. Hrozí, že k hromadným výpovediam lekárov sa v najbližších týždňoch pripoja aj sestry. V niektorých nemocniciach už výpovede podali. Hoci počet výpovedí sestier sa zatiaľ pohybuje len v desiatkach, v najbližších týždňoch možno očakávať ďalšie. Aj tento relatívne malý počet môže ohroziť fungovanie nemocníc. Polícia odmietla stíhať Krajčího: Marek Krajčí ešte ako minister zdravotníctva podpísal utajenú zmluvu na ruskú vakcínu Sputnik V, v ktorej Slovensko na seba prebralo prakticky celé riziko v súvislosti s jej účinkami, a nechal si len minimálne možnosti, ako od zmluvy odstúpiť. Polícia po roku prípad uzavrela s tým, že nevidí dôvod na začatie trestného stíhania.

Marek Krajčí ešte ako minister zdravotníctva podpísal utajenú zmluvu na ruskú vakcínu Sputnik V, v ktorej Slovensko na seba prebralo prakticky celé riziko v súvislosti s jej účinkami, a nechal si len minimálne možnosti, ako od zmluvy odstúpiť. Polícia po roku prípad uzavrela s tým, že nevidí dôvod na začatie trestného stíhania. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 240 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 691 testov. V nemocniciach aktuálne leží 778 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Kto útočil na Kerčský most? Teórie sa rôznia. Premávku obnovili, Rusi majú stále problém

Poškodený Kerčský most. (zdroj: TASR/MAXAR/AP)

Len pol dňa po tom, ako sociálne siete obleteli zábery horiaceho Kerčského mosta, už ruské úrady hlásili, že problém úspešne vyriešili. Takmer 20-kilometrové prepojenie okupovaného ukrajinského Krymu s ruským vnútrozemím znovu otvorili pre premávku a dodávky pokračujú bez meškania.

Ako to už pri vyjadreniach ruských úradov býva, ani tentokrát nie je celkom presné. Po moste, na ktorom výbuch zničil jeden pruh cestnej časti, síce jazdia autá, no nákladné vozidlá a vlaky, ktoré sú pre zásobovanie polostrova aj armády kľúčové, zatiaľ nie.

„Výbuch pre Ukrajincov nie je nutne rozhodujúcim víťazstvom, ale ťažisko vojny sa často presúva zozbieraním menších víťazstiev,“ povedal pre New York Times Ben Barry z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdiá. „Bude to znamenať ďalšie zvyšovanie tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina.“

Stále nie je známe, čo je za výbuchom na moste. Podľa ruskej verzie sa výbušniny nachádzali v nákladnom vozidle, ktoré smerovalo z ruského územia na Krym. Keď vybuchli, okrem vozidla s tromi ľuďmi sa zapálilo aj sedem vozňov vedľa idúceho vlaku.

„Verzia s nákladiakom je logická, pretože rieši problém, ako dostať obrovské množstvo výbušniny na most,“ hovorí pre ruský nezávislý web Meduza vojenský expert David Gendelman.

Putin obvinil ukrajinské tajné služby: Ruský prezident Vladimir Putin obvinil ukrajinské tajné služby z výbuchu, ktorý zasiahol Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s anektovaným Krymským polostrovom. Prezident výbuch označil za teroristický čin. Rusko až doteraz zodpovednosť Ukrajine oficiálne neprisúdilo.

V krátkosti z Ukrajiny:

Čo môže ukončiť vojnu: Ukrajinci sú výborní bojovníci, ktorí svojimi obrannými a útočnými operáciami predvádzajú učebnicové výkony. Keby takéto učebnice existovali. Keď raz budú, tak podľa príkladu ukrajinskej armády. Americký historik Timothy Snyder zverejnil analýzu , v ktorej sa zamýšľa nad možnými závermi vojny na Ukrajine.

Ukrajinci sú výborní bojovníci, ktorí svojimi obrannými a útočnými operáciami predvádzajú učebnicové výkony. Keby takéto učebnice existovali. Keď raz budú, tak podľa príkladu ukrajinskej armády. Americký historik Timothy Snyder zverejnil analýzu , v ktorej sa zamýšľa nad možnými závermi vojny na Ukrajine. Rusom sú Putinove narodeniny ľahostajné: Vladimir Putin v minulosti oslavoval narodeniny buď na ľade po boku ruských hokejových hviezd, alebo v sibírskej tajge s ministrom obrany Sergejom Šojgu, prípadne na summitoch so svetovými lídrami. Šéf Kremľa sa dožil sedemdesiatin a už vopred bolo jasné, že tohtoročné jubileum oslávi oveľa skromnejšie ako v minulosti.

Vladimir Putin v minulosti oslavoval narodeniny buď na ľade po boku ruských hokejových hviezd, alebo v sibírskej tajge s ministrom obrany Sergejom Šojgu, prípadne na summitoch so svetovými lídrami. Šéf Kremľa sa dožil sedemdesiatin a už vopred bolo jasné, že tohtoročné jubileum oslávi oveľa skromnejšie ako v minulosti. Frontové mesto Mykolajiv: Pred troma rokmi dostal Mykolajiv nové logo a stal sa „mestom na vlne“. Práve tento slogan možno vidieť takmer všade: vo verejnej doprave, na bilbordoch a dokonca aj na plotoch. So začiatkom totálnej ruskej invázie sa však Mykolajiv zmenil na mesto, ktoré muselo ako jedno z prvých odolávať ruskej armáde.

Pred troma rokmi dostal Mykolajiv nové logo a stal sa „mestom na vlne“. Práve tento slogan možno vidieť takmer všade: vo verejnej doprave, na bilbordoch a dokonca aj na plotoch. So začiatkom totálnej ruskej invázie sa však Mykolajiv zmenil na mesto, ktoré muselo ako jedno z prvých odolávať ruskej armáde. Putin nehovorí ministrom o plánoch: Ruský prezident už nehovorí ministrom o svojich plánoch a v Kremli čelí čoraz väčšej kritike, tvrdí nezávislá ruská spravodajská stránka Meduza sídliaca v Lotyšsku s odvolaním sa na nemenované zdroje blízke Kremľu a vláde. Podľa spomenutého webu Putin robí všetky kritické rozhodnutia sám.

Ruský prezident už nehovorí ministrom o svojich plánoch a v Kremli čelí čoraz väčšej kritike, tvrdí nezávislá ruská spravodajská stránka Meduza sídliaca v Lotyšsku s odvolaním sa na nemenované zdroje blízke Kremľu a vláde. Podľa spomenutého webu Putin robí všetky kritické rozhodnutia sám. Nový ruský veliteľ vojsk na Ukrajine: Ruské ministerstvo obrany vymenovalo generála Sergeja Surovikina za hlavného veliteľa vojsk "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine. Ide o prvý prípad, keď všetky ruské sily na Ukrajine dostali spoločného veliteľa. Surovikin od leta velil ruskej armáde na juhu Ukrajiny.

Ruské ministerstvo obrany vymenovalo generála Sergeja Surovikina za hlavného veliteľa vojsk "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine. Ide o prvý prípad, keď všetky ruské sily na Ukrajine dostali spoločného veliteľa. Surovikin od leta velil ruskej armáde na juhu Ukrajiny. Výpadky Starlinku na fronte: Ukrajinskí vojaci aj vládni predstavitelia informujú o výpadkoch komunikačných zariadení Starlink na frontovej línii, čo následne bráni snahám o oslobodenie území okupovaných ruskými jednotkami.

Ukrajinskí vojaci aj vládni predstavitelia informujú o výpadkoch komunikačných zariadení Starlink na frontovej línii, čo následne bráni snahám o oslobodenie území okupovaných ruskými jednotkami. Ruská príprava verejnosti: Ruskí predstavitelia začali pripravovať tamojšiu verejnosť na možné použitie jadrových zbraní. V rozhovore pre britskú stanicu BBC to povedal ukrajinský prezident Zelenskyj, ktorý si však podľa vlastných slov nemyslí, že Moskva sa naozaj chystá tieto zbrane použiť.

Zo zahraničných webov:

Fiktívne obchody, pobláznení politici, tajné služby. Z pýchy Nemecka je podvod storočia

Dokument o nemeckej firme Wirecard na Netflixe. (zdroj: Netflix)

Daimler, BMW, Siemens, Volkswagen sú tradičnými symbolmi nemeckého úspechu v priemysle. Na rozdiel od USA však Nemcom chýbajú firmy novej generácie, ktoré prerazili na globálnom trhu. Nemajú svoj Google či Amazon. Zmeniť to mal Wirecard.

Firma, ktorá sa zameriavala na spracovanie digitálnych platieb a jej obrat sa pohyboval v miliardách eur, pôsobila po celom svete, mala pobočku aj v Košiciach. Pre nemeckých politikov bola splneným snom a dôkazom, že aj v Nemecku majú vhodné podnikateľské prostredie pre perspektívne startupy.

Príbeh Wirecardu však pripomína skôr hollywoodsky triler. Ukázalo sa, že firma manipulovala s účtovníctvom, realizovala fiktívne transakcie a pre pochybných ľudí prala špinavé peniaze. Ústrednou postavou bol prevádzkový riaditeľ Jan Marsalek, tajomný rakúsky bankár s údajným napojením na ruské tajné služby. Od leta 2020, keď sa prevalil škandál s Wirecardom a firma skrachovala, je nezvestný.

Dokument Skandal! Bringing Down Wirecard na streamovacej platforme Netflix vysvetľuje, prečo je príbeh Wirecardu najväčším finančným podvodom v Nemecku a tiež ukazuje, aká dôležitá, ale aj podceňovaná je investigatívna žurnalistika.

V krátkosti z ekonomiky:

Za vysokou infláciou nie je len agresia Putina: Spúšťačom inflácie bola dlhodobá geopolitická hra Vladimira Putina s ruskými energonosičmi a jeho vojenská agresia na Ukrajine, po ktorej EÚ začala vo veľkom hľadať alternatívne zdroje, čo malo za následok aj ich prudké zdraženie. Na pozadí tohto „urýchľovača“ vysokých cien je však aj dlhoročná uvoľnená menová politika centrálnych bánk.

Spúšťačom inflácie bola dlhodobá geopolitická hra Vladimira Putina s ruskými energonosičmi a jeho vojenská agresia na Ukrajine, po ktorej EÚ začala vo veľkom hľadať alternatívne zdroje, čo malo za následok aj ich prudké zdraženie. Na pozadí tohto „urýchľovača“ vysokých cien je však aj dlhoročná uvoľnená menová politika centrálnych bánk. Dlhy za výrobcom hliníkových konštrukcií: Máte úspešnú firmu, ktorá za ostatných šesť rokov nebola ani raz v strate. Napriek tomu ju pošlete do konkurzu, lebo si takto môžete "vymazať" dlhy v štátnych inštitúciách. To je aj prípad spoločnosti Trewin z Nového Mesta nad Váhom. Výrobca hliníkových konštrukcií sa poslal do konkurzu, v biznise však pokračuje ďalej, len pod inou firmou.

Máte úspešnú firmu, ktorá za ostatných šesť rokov nebola ani raz v strate. Napriek tomu ju pošlete do konkurzu, lebo si takto môžete "vymazať" dlhy v štátnych inštitúciách. To je aj prípad spoločnosti Trewin z Nového Mesta nad Váhom. Výrobca hliníkových konštrukcií sa poslal do konkurzu, v biznise však pokračuje ďalej, len pod inou firmou. Najhodnotnejšia európska automobilka: Firma Porsche, ktorá vstúpila na burzu, sa stala najhodnotnejšou európskou automobilkou. Predstihla tak doterajšieho lídra tohto rebríčka, ktorým bol jej materský koncern Volkswagen. Trhová hodnota výrobcu luxusných športových áut približne 85 miliárd eur.

Bizarné a chaotické. Som majster sveta? Ste si istý? pýtal sa Verstappen

Max Verstappen sa druhýkrát stal majstrom sveta. (zdroj: TASR/AP)

Pred Veľkou cenou Japonska boli karty rozdané jasne. Ak Max Verstappen získa o osem bodov viac ako Charles Leclerc, bude majstrom sveta.

Mimoriadne tesne vyhral na okruhu Suzuka kvalifikáciu. A pokiaľ by vyhral aj preteky, plus k ním pridal bod navyše za najrýchlejšie kolo, nemusel by sa pozerať na to, koľko bodov získa Leclerc.

Lenže preteky v Japonsku boli špecifické. Po úvodných troch kolách piloti zamierili späť do boxov, pretože poveternostné podmienky boli proti. Dážď však postupne ustál a po skoro dvojhodinovom čakaní sa znovu začalo pretekať. Nešlo sa však na počet kôl, ale časomiera odpočítavala čas do konca. Boli to akoby šprintové preteky na 40 minút.

Verstappen ich vyhral, no zdalo sa, že majstrovské oslavy bude musieť odložiť. Očakávalo sa totiž, že keďže sa neodjazdila ani polovica z predpísaného počtu kôl, budú sa udeľovať iba polovičné body. Napokon sa stal jedenástym pilotom F1, ktorému sa podarilo obhájiť titul.

Emancipovaná, slobodná a až neúprosne úprimná. Kto je nobelistka Annie Ernaux

Annie Ernaux. (zdroj: TASR/AP)

Začínala ako učiteľka a knihy jej začali vychádzať až po tridsiatke. Väčšinou mali autobiografický základ. Nesnažila sa však len prerozprávať svoje životné spomienky, často sa chcela priam vrátiť v čase a zachytiť momenty z minulosti. Vrátane všetkého toho, čo ju obklopovalo, v čom žila.

Taká je aj jej kniha Roky, ktorá sa ocitla v užšom výbere na prestížnu Bookerovu cenu a minulý rok vyšla aj v slovenčine.

Jej autorka, francúzska spisovateľka Annie Ernaux získala Nobelovu cenu za literatúru. „Za odvahu a klinickú prenikavosť pri odkrývaní koreňov, odlúčenosti a kolektívnych obmedzení osobnej pamäti“. Cena pre ňu nie je prekvapením, jej meno sa už nejaký čas vyskytovalo v odhadoch, aj kurzy stávkových kanceláriách to potvrdzovali.

Vo svojich knihách otvárala rôzne témy, ktoré súviseli s jej osobnou skúsenosťou. Od telesnosti a sexuality až po premenlivosť času a spoločnosti. Jej tvorbu ovplyvnili aj úvahy o nerovnosti pohlaví. A samozrejme, intímne vzťahy, aj ich fyzická podoba.

V krátkosti z kultúry:

Dracula na Orave: „Nosferatu - upír! Elitné predstavenie!“ čítala verejnosť pred rovnými sto rokmi v Slovenských ľudových novinách. Horor o krvilačnom upírovi sa dodnes považuje za najbrutálnejšie stvárnenie knižnej predlohy. Film súčasne patrí do zlatého fondu svetovej kinematografie. Celá jedna tretina sa spája so Slovenskom, hoci o tom dlho nikto nemal poňatia.

„Nosferatu - upír! Elitné predstavenie!“ čítala verejnosť pred rovnými sto rokmi v Slovenských ľudových novinách. Horor o krvilačnom upírovi sa dodnes považuje za najbrutálnejšie stvárnenie knižnej predlohy. Film súčasne patrí do zlatého fondu svetovej kinematografie. Celá jedna tretina sa spája so Slovenskom, hoci o tom dlho nikto nemal poňatia. Ursinyho protestsongy: Album Modrý vrch nahral Dežo Ursiny so skupinou Burčiak a vyšiel v roku 1981. Na koncerte, ktorý bol 9. októbra v bratislavskom MMC, sa album pokúsil oživiť Dežov syn Jakub. Koncert sa uskutočnil pri príležitosti nedožitých 75. narodenín neprehliadnuteľného muzikanta.

Album Modrý vrch nahral Dežo Ursiny so skupinou Burčiak a vyšiel v roku 1981. Na koncerte, ktorý bol 9. októbra v bratislavskom MMC, sa album pokúsil oživiť Dežov syn Jakub. Koncert sa uskutočnil pri príležitosti nedožitých 75. narodenín neprehliadnuteľného muzikanta. Nevie predstaviť robiť niečo iné: Hudobník Ondrej Karnáč má verných fanúšikov po celom Slovenku, vlastnú obľúbenú šou na Jojke, napriek tomu sa nechal zlákať do šou Tvoja tvár znie povedome, kde nielen spieva piesne spevákov, ktoré si musel najprv vygoogliť, ale aj tancuje.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Sandra Polovková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Píšu novinári ako za Hitlera? Kto je to vlastne fašista? A prečo politici s takou ľahkosťou šermujú týmito pojmami? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s riaditeľkou Post Bellum Sandrou Polovkovou.

