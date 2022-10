Streľba v Bratislave: Útočník obete podľa všetkého nepoznal, povedal Lipšic

Dôležité

Ak by sa potvrdil pri útoku na návštevníkov gay baru v Bratislave motív nenávisti, nebolo by to prekvapivé. V krajine, kde politici vytvárajú občanov druhej kategórie, sa to raz stane. Niekto si nabije zbraň a zaútočí na tých, čo vraj ohrozujú jeho identitu, píše šéfredaktorka Beata Balogová. (SME)