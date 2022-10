Ranný brífing: Slovensko má prvý teroristický útok, Rusi teror rozsievajú novým štýlom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Útok na Zámockej ulici, pri ktorom zomreli dvaja ľudia, prekvalifikovali na terorizmus. Za verejné schvaľovanie terorizmu hrozí páchateľom až desať rokov za mrežami. Vyšetrovateľ tak môže stíhať aj rodičov strelca a ľudí, ktorí útok schvaľujú.

Rusko začalo masívne útočiť na ukrajinské mestá iránskymi kamikadze dronmi. Rusi ich púšťajú v rojoch, protilietadlová obrana ich nedokáže zneškodniť všetky.

Všetko napovedá tomu, že 19-ročný vrah zo Zámockej sa zradikalizoval sám na internete aj prostredníctvom zahraničných konšpiračných stránok. Ako sa z mladých stávajú radikáli a existujú prevencie, ktorými môžeme situáciám z minulého týždňa zabrániť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Slovenská energetická politika: Má vláda jasno vo svojej energetickej politike? Informuje ľudí a podnikateľov dostatočne dopredu a jasne o svojich zámeroch a rieši vôbec ich situáciu dostatočne včas v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami? Príďte s nami dnes o 17.00 diskutovať do HubHub Twin City.

Útok na Zámockej bol terorizmus. Stíhať môžu rodičov strelca aj ľudí, ktorí s ním súhlasia

Prikryté telo po streľbe na Zámockej ulici v Bratislave. (zdroj: TASR)

Ak vyšetrovateľ či súdy nezmenia názor, Slovensko má po streľbe pred bratislavským podnikom Tepláreň prvý dokonaný teroristický útok v histórii.

„Vyšetrovateľ NAKA po konzultácii so špeciálnym prokurátorom zmenil právnu kvalifikáciu skutku streľby na Zámockej ulici v Bratislave na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku,“ tvrdí Jana Tökölyová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry.

O teroristický útok ide vtedy, ak páchateľ začne zabíjať, napríklad aby rozvrátil súčasný politický systém či závažným spôsobom zastrašil obyvateľstvo.

O niečom podobnom písal aj strelec vo svojom manifeste či v liste na rozlúčku. „Prichádza čas, vykročím vpred von z dverí bytu a zaútočím na nepriateľa všetkým, čo mám,“ píše strelec hneď na úvod listu.

Polícia teraz teoreticky môže stíhať aj jeho rodičov, ktorí sa neozvali polícii po tom, ako si u nich syn po streľbe prišiel vymeniť zbraň a potom odišiel do mesta.

Prečo sa Zámocká a Zochová nemajú porovnávať: Teroristický čin je z podstaty politický. Páchateľ sa naň pripravuje dlhšie a premyslene. A koná s úmyslom meniť spoločnosť strachom. Preto si odpoveď vyžaduje takú pozornosť, píše Zuzana Kepplová.

Teroristický čin je z podstaty politický. Páchateľ sa naň pripravuje dlhšie a premyslene. A koná s úmyslom meniť spoločnosť strachom. Preto si odpoveď vyžaduje takú pozornosť, píše Zuzana Kepplová. SIS, nick a angličtina: Polícia „vlastným zistením“ na strelca zo Zámockej prísť nemohla a ani nesmela. Politický aj iný extrém sú v demokraciách prioritnou agendou tajných služieb, ktoré v prípade dôvodnejšieho podozrenia informujú políciu, píše Peter Schutz.

Polícia „vlastným zistením“ na strelca zo Zámockej prísť nemohla a ani nesmela. Politický aj iný extrém sú v demokraciách prioritnou agendou tajných služieb, ktoré v prípade dôvodnejšieho podozrenia informujú políciu, píše Peter Schutz. Žilinka odmieta rozumieť: Žilinka o svojom pôsobení uvažuje tak, že o tom, čo spravil tak, že nebol kritizovaný, sa nepísalo. To je akoby sa autor po negatívnej kritike svojej knihy bránil tým, že sú v nej aj dobré kapitoly, píše Nataša Holinová.

Čím nahradiť pojem homosexuál? Desať rád, ako o LGBTI+ ľuďoch hovoriť citlivo a správne

Premiér Eduard Heger drží dúhovú vlajku počas Pochodu za odsúdenie nenávisti voči LGBTI komunite v Bratislave. (zdroj: SITA)

Vražda na Zámockej ulici v Bratislave, ktorá si vyžiadala životy Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha z LGBTI+ menšiny, priniesla do slovenskej spoločnosti aj potrebu citlivejšie a korektnejšie o tejto menšine hovoriť.

Jazyk sa za uplynulé desaťročia menil a viaceré pojmy, ktoré boli kedysi normou, sa dnes už považujú za zastarané. Niektoré sa tiež používajú nesprávne, nevhodne či zraňujúco.

„Citlivý a korektný jazyk je dôležité používať preto, že aj LGBTI+ ľudia sú ľudské bytosti, ktoré si zaslúžia pomenovanie, s ktorým sú stotožnené a ktoré im vyhovuje," vysvetľuje Andrej Kuruc, ktorý pôsobí ako psychológ v Iniciatíve Inakosť a dlhodobo sa venuje problematike ľudských práv LGBTI+ ľudí.

Dodáva, že doba sa mení. "Kedysi bolo aj vedecké poznanie iné a výrazy, ktoré sa kedysi normálne používali, sa v súčasnosti už považujú za hanlivé. Naša spoločnosť stojí na demokratických hodnotách, ktoré by mali ctiť rešpekt k druhým ľuďom. A citlivé pomenovania sú o rešpekte k LGBTI+ ľuďom,“ vraví.

Pripravili sme preto v desiatich bodoch stručný prehľad najviac používaných slov, pojmov a ideí spolu s odporúčaniami, ako ich používať fakticky presne a rešpektujúco voči LGBTI+ menšine.

Ľudia verzus sebasexuál Matovič: Igor Matovič a jeho hlúpe reči na sociálnych sieťach nie sú tým, čo by nás všetkých malo zaujímať. Jeho statusy neodrážajú skutočný spoločenský pohyb, pretože jeho na seba zameraná osobnosť mu ich nedovolí vidieť, píše Soňa Jánošová.

Igor Matovič a jeho hlúpe reči na sociálnych sieťach nie sú tým, čo by nás všetkých malo zaujímať. Jeho statusy neodrážajú skutočný spoločenský pohyb, pretože jeho na seba zameraná osobnosť mu ich nedovolí vidieť, píše Soňa Jánošová. Budaj sa Matoviča nebojí: Jánovi Budajovi už vyšlo stopnutie zákazu vlajok a teraz sa mu črtá (možno posledná) možnosť zabrániť Matovičovi v tom, aby hnutie OĽaNO a s ním celú vládu smeroval k čoraz jasnejšej spolupráci s extrémom, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Masára nevybrali za Lipšicovho zástupcu: Od polovice februára bol povereným zástupcom špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Začiatkom októbra ho ešte čakalo výberové konanie, no cez to napokon prokurátor Ladislav Masár neprešiel. Získal totiž len tri z piatich hlasov. Neodporučili ho pravdepodobne zástupcovia Generálnej prokuratúry, ktorá mala v komisii práve dva hlasy.

Od polovice februára bol povereným zástupcom špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Začiatkom októbra ho ešte čakalo výberové konanie, no cez to napokon prokurátor Ladislav Masár neprešiel. Získal totiž len tri z piatich hlasov. Neodporučili ho pravdepodobne zástupcovia Generálnej prokuratúry, ktorá mala v komisii práve dva hlasy. Polícia obvinila lekára u iClinic: Herečka Michaela Szöcsová pred vyše tromi rokmi takmer oslepla po operácii očí v známej bratislavskej klinike. Lekára, ktorý ju operoval, obvinila polícia z ublíženia na zdraví. Polícia pre nepodarené operácie iClinic vedie trinásť trestných stíhaní. Jedno z nich v prípade Szöcsovej.

Herečka Michaela Szöcsová pred vyše tromi rokmi takmer oslepla po operácii očí v známej bratislavskej klinike. Lekára, ktorý ju operoval, obvinila polícia z ublíženia na zdraví. Polícia pre nepodarené operácie iClinic vedie trinásť trestných stíhaní. Jedno z nich v prípade Szöcsovej. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 75 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 299 testov. V nemocniciach aktuálne leží 805 pacientov, pribudlo aj sedem obetí ochorenia Covid-19.

Sú hlučné, pomalé, no lacné. Rusi stavili na Ukrajine na kamikadze drony

Dron Šahíd-136 iránskej výroby letiaci nad Kyjevom. (zdroj: TASR/AP)

Najskôr sa nad mestom rozľahol hukot, potom sa na oblohe objavil dron s rozpätím krídel asi dva a pol metra. Zasiahol obytnú budovu v Ševčenkivskej štvrti v centre Kyjeva.

V budove v tom čase bol aj 34-ročný Bohdan a jeho partnerka Viktória v šiestom mesiaci tehotenstva. Obaja sa stali obeťami jedného zo série pondelkových útokov ruských bezpilotných lietadiel na ukrajinské hlavné mesto.

Len na Kyjev v pondelok dopadlo 28 dronov iránskej výroby, päť z nich zasiahlo ciele vrátane obytných budov či teplárne.

Rastúci počet útokov ukazuje, že iránske „kamikadze“ drony sa postupne stávajú najobľúbenejšou zbraňou Kremľa na Ukrajine. Sú pomerne lacné, majú veľký dolet a netreba sa starať o ich návrat.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo vzrástlo používanie iránskych dronov, je ich cena. Sú oveľa lacnejšie ako navádzané strely – kým ich hodnota môže byť aj niekoľko miliónov dolárov za strelu, výroba jedného dronu Šahíd-136 stojí podľa odhadu expertov približne 20-tisíc dolárov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Kľúčový hráč európskej energetickej krízy: Členské štáty EÚ sa spoliehajú na Nórsko, že im pomôže prežiť zimné mesiace a naplniť zásoby plynu na roky dopredu. Napriek tomu, že Nórsko zvyšuje vývoz do Európy, čelí kritike vrátane obvinení, že jeho neočakávané príjmy z ropy a plynu sú ziskom z vojny.

Členské štáty EÚ sa spoliehajú na Nórsko, že im pomôže prežiť zimné mesiace a naplniť zásoby plynu na roky dopredu. Napriek tomu, že Nórsko zvyšuje vývoz do Európy, čelí kritike vrátane obvinení, že jeho neočakávané príjmy z ropy a plynu sú ziskom z vojny. Na ruské zverstvá sa nedá pripraviť: Ukrajina a jej spojenci musia radikálne prehodnotiť spôsob, ako zabezpečiť spravodlivosť pre tisíce obetí ruských vojnových zločinov. V prvom rozhovore od získania Nobelovej ceny za mier to uviedla Oleksandra Matvijčuková, riaditeľka ukrajinského Centra pre občianske slobody.

Ukrajina a jej spojenci musia radikálne prehodnotiť spôsob, ako zabezpečiť spravodlivosť pre tisíce obetí ruských vojnových zločinov. V prvom rozhovore od získania Nobelovej ceny za mier to uviedla Oleksandra Matvijčuková, riaditeľka ukrajinského Centra pre občianske slobody. Tvrdé boje na Donbase: V okolí miest Soledar a Bachmut na Donbase sa vedú veľmi tvrdé boje. V pravidelnom videopríhovore to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bachmut je cieľom Rusov prakticky od dobytia Lysyčanska a Severodonecka.

V okolí miest Soledar a Bachmut na Donbase sa vedú veľmi tvrdé boje. V pravidelnom videopríhovore to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bachmut je cieľom Rusov prakticky od dobytia Lysyčanska a Severodonecka. Útoky na energetickú infraštruktúru: Rusko opäť útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ostreľovanie, výbuchy a hromadné výpadky elektriny hlásia z Ľvovskej, Chmelnyckej, Vinneckej a Rivnenskej oblasti, teda zo západu Ukrajiny.

Rusko opäť útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ostreľovanie, výbuchy a hromadné výpadky elektriny hlásia z Ľvovskej, Chmelnyckej, Vinneckej a Rivnenskej oblasti, teda zo západu Ukrajiny. Výmena vojnových zajatcov: Rusko a Ukrajina si vymenili celkovo 220 zajatcov. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uviedol, že sa na Ukrajinu vrátilo viac ako 100 žien a išlo o prvý prípad od začiatku konfliktu, keď sa z ruského zajatia vrátili ukrajinské ženy.

Rusko a Ukrajina si vymenili celkovo 220 zajatcov. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak uviedol, že sa na Ukrajinu vrátilo viac ako 100 žien a išlo o prvý prípad od začiatku konfliktu, keď sa z ruského zajatia vrátili ukrajinské ženy. Pád bojového lietadla: Najmenej štyria ľudia zomreli a 25 utrpelo zranenia, keď sa do obytnej oblasti v prístavnom meste Jejsk na západe Ruska zrútilo ruské bojové lietadlo Su-34 a spôsobilo masívny požiar. Bombardér havaroval počas vzletu na výcvikovú misiu.

Najmenej štyria ľudia zomreli a 25 utrpelo zranenia, keď sa do obytnej oblasti v prístavnom meste Jejsk na západe Ruska zrútilo ruské bojové lietadlo Su-34 a spôsobilo masívny požiar. Bombardér havaroval počas vzletu na výcvikovú misiu. Agent Moskvy v Česku: Česká Bezpečnostná informačná služba odhalila agenta ruskej štátnej moci, ktorý mal kontakty na českých politikov a novinárov. Využíval ich na nastoľovanie proruských tém. Skupina, ktorej je tento agent súčasťou, mala podľa kontrarozviedky dostatok financií na to, aby udržiavala alebo rozširovala okruh proruských novinárov a aktivistov.

Zo zahraničných webov:

Úroky na hypotékach rastú, výška úveru sa však znižuje. Bývanie sa stáva menej dostupné

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Slovenské banky v priebehu tohto roka už niekoľkokrát zvýšili sadzby úrokov na hypotékach. Priamo to ovplyvňuje aj maximálnu výšku úveru, ktorú môže klient od banky dostať. Čím sú sadzby vyššie, tým je poskytnutá výška úveru nižšia, pretože naráža na regulačné limity Národnej banky Slovenska.

"Pre časť obyvateľstva sa bývanie stáva menej dostupné," uznáva hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová s tým, že hlavným dôvodom sú však podľa nej vysoké ceny nehnuteľností, ktoré zdvíha nedostatočná ponuka na realitnom trhu.

Úroková sadza pre konkrétneho klienta vychádza z oficiálneho cenníka. V ňom uvedené úroky sú minimálne, pričom ich prípadné zvýšenie závisí od bonity klienta a hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

S analytikom portálu Finančný kompas Matejom Dobišom sme zisťovali, ako rast cien obmedzil výšku poskytnutej hypotéky.

V krátkosti z ekonomiky:

Problém s bezdomovcami v USA: Keď ako Európan pôjdete do Spojených štátov amerických a napríklad do Kalifornie, určite vám neuniknú časti miest, ktoré sú plné bezdomovcov. A nie sú to okrajové časti, ale priamo centrá San Francisca či Los Angeles. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na to, prečo má USA taký problém s bezdomovcami.

Keď ako Európan pôjdete do Spojených štátov amerických a napríklad do Kalifornie, určite vám neuniknú časti miest, ktoré sú plné bezdomovcov. A nie sú to okrajové časti, ale priamo centrá San Francisca či Los Angeles. V novom videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na to, prečo má USA taký problém s bezdomovcami. Výmena vedenia Transpetrolu: Slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol, má nových členov predstavenstva. Ministerstvo hospodárstva ako jediný akcionár spoločnosti Transpetrol vymenovalo za členov predstavenstva Martina Ružinského, Marka Zaloma, Annu Grazynu Vydrzynsku, Karola Ladomerského a Dávida Kaisera.

Slovenský prepravca ropy, spoločnosť Transpetrol, má nových členov predstavenstva. Ministerstvo hospodárstva ako jediný akcionár spoločnosti Transpetrol vymenovalo za členov predstavenstva Martina Ružinského, Marka Zaloma, Annu Grazynu Vydrzynsku, Karola Ladomerského a Dávida Kaisera. Nový cestovný poriadok: Železničná spoločnosť Slovensko spracovala a zverejnila konečný návrh cestovného poriadku vlakovej osobnej dopravy 2022/2023 na základe predbežnej objednávky výkonov od ministerstva dopravy pre budúci rok. Nový grafikon, ktorý začne platiť od 11. decembra, tiež upravila podľa prerokovania návrhov so samosprávami.

Buček vymenil ruskú KHL za Česko, debutoval za Oceláři Třinec

Samuel Buček. (zdroj: Twitter/HC Oceláři Třinec)

Samuel Buček, vlaňajší líder Nitry, dosiahol v extralige 88 kanadských bodov (54+34) v 69 zápasoch a klub dotiahol až do finále play off. Už v ňom bojoval o titul so zranením, pre ktoré prišiel aj o majstrovstvá sveta vo Fínsku.

Mal nakročené do zámoria, podpísal zmluvu s farmárskym tímom Seattlu Kraken. V zámorí však novú sezónu nezačal. Rozhodol sa pre ruskú KHL. Napriek tomu, že súťaž slúži ako propagandistický nástroj ruského režimu, ktorý rozpútal vojnu proti Ukrajine.

Odišiel do posledného tímu súťaže, Neftechimiku Nižnekamsk. Nedostal ani dostatočný priestor, v šiestich zápasoch KHL odohral priemerne sedem a pol minúty. Nebodoval, zaznamenal iba tri mínusové body. Do mesiaca skončil.

Podľa ruského portálu sport-express.ru v najhoršom klube KHL nezaujal. Vedenie klubu vraj svojimi výkonmi nepresvedčil. Spokojný nebol ani Buček. Odchod do Ruska však principiálne nikdy ako omyl nepriznal.

Etnológ Rychlík: Odseknúť si prsty, keď je vám smutno? Nie je to drsné, je to úplne normálne

Historik Martin Rychlík napísal knihu Dejiny ľudí, ktorá musí čakať na dotlač. (zdroj: Archív M.R.)

Niekde si ženy po smrti manžela odsekávajú prsty, niekde ženy koja aj osemročné deti. Pre niektoré kultúry je normálne potetovať a odrezať hlavu a v niektorých kultúrach najprv ženám spočítajú zuby, kým sa pozrú na to, ako vyzerajú. Niektoré civilizácie nepotrebujú mať veľa, iné zase veľa pracovať.

Je presne spočítané, ktoré činnosti robíme všade na svete: dávame si mená, uzatvárame zväzky, zdobíme sa, trúchlime za blízkymi, veštíme si, vykladáme sny. Ale všetci to robíme trochu inak.

"A nemožno pritom povedať, že to niekto robí správne a ten druhý nie. Najmä je omyl myslieť si, že my sme pupkom sveta," hovorí etnológ a vedecký novinár Martin Rychlík, ktorý sa venuje kultúrnej antropológii.

O kultúrnych rozdieloch najprv pravidelne písal pre Lidové noviny v sekcii Orientace, potom mu o nich vyšla kniha Dejiny ľudí. Ešte donedávna bola v Česku beznádejne vypredaná.

V krátkosti z kultúry:

Práca nie je vaša rodina: My sme tu ako rodina a ja som ako váš otec. Kto túto vetu od svojho šéfa počuje, mal by spozornieť. Nebude to dobrý šéf. Bolo by teda chybou dať sa pomýliť. A to platí aj v prípade, že by sa do úlohy ochranárskeho šéfa pasoval niekto taký charizmatický, ako je Javier Bardem. Stačí sa naňho pozrieť v novej španielskej komédii, ktorá sa volá celkom príznačne: Dobrý šéf.

My sme tu ako rodina a ja som ako váš otec. Kto túto vetu od svojho šéfa počuje, mal by spozornieť. Nebude to dobrý šéf. Bolo by teda chybou dať sa pomýliť. A to platí aj v prípade, že by sa do úlohy ochranárskeho šéfa pasoval niekto taký charizmatický, ako je Javier Bardem. Stačí sa naňho pozrieť v novej španielskej komédii, ktorá sa volá celkom príznačne: Dobrý šéf. Mesačná dovolenka od dojenia: Hospodár Martin Bagar už trinástykrát v televíznej Farme rozdáva a hodnotí úlohy a užíva si mesačnú dovolenku od dojenia. Aj jeho zvieratá si na Farme užívajú, pretože si so súťažiacimi robia, čo chcú.

Hospodár Martin Bagar už trinástykrát v televíznej Farme rozdáva a hodnotí úlohy a užíva si mesačnú dovolenku od dojenia. Aj jeho zvieratá si na Farme užívajú, pretože si so súťažiacimi robia, čo chcú. Novinky na Netflixe: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Rastislav Iliev. (zdroj: SME)

Aké mal reakcie na svoj coming out? Je správne od ľudí žiadať, aby sa tiež vyoutovali? A čo hovorí na reakcie politikov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s moderátorom TA3 Rastislavom Ilievom.

Rozhovory ZKH: Matej Medvecký. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa radikalizujú strelci? Inšpirujú sa navzájom? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Matejom Medveckým, historikom Vojenského historického ústavu.

Podcasty SME

SND - Sme Národné: Stretne sa Carmen, Traviata, Olympia, Orfeus, Tamino… a vznikne komická opera

Karikatúra

Jasné ciele. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pasta al forno. (zdroj: Isifa)

Vyskúšajte pastu al forno - zapekané cestoviny s mäsom.

Voľný čas

