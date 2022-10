Ranný brífing: Kotleba už manipuluje aj s terorizmom, expokladník Smeru si užíva

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Juraj K., vrah zo Zámockej ulice, spĺňa znaky teroristu aj podľa FBI. Jeho otec v relácii s Marianom Kotlebom spochybnil, že syn spáchal samovraždu. Kotleba rozhovor využil na šírenie dezinformácií a konšpirácií.

Bývalý pokladník Smeru Viktor Stromček vo Francúzsku nevyužíval jednu miliónovú vilu, ale postupne tri. Svoje majetky zakrýva, vily si oficiálne prenajíma od spriaznených firiem.

Za svoje pôsobenie v politike zarobil oficiálne len čosi vyše štvrť milióna eur. No Viktor Stromček bol roky považovaný za šedú eminenciu podnikateľského krídla Smeru. A za človeka, ktorý mal pod palcom Bratislavu. Kto je Viktor Stromček? Odkiaľ má peniaze? A mohol ich vôbec získať legálne? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Naozaj chýbajú dôkazy? Ako Kotleba využil otca teroristu na svoje manipulácie

Otec teroristu Juraja K. v rozhovore s Marianom Kotlebom. (zdroj: YouTube/Rádio Kompas)

Vlastné konšpirácie o pozadí teroristickej vraždy pred bratislavskou kaviarňou Tepláreň už začal šíriť šéf ĽSNS Marian Kotleba, ktorý je právoplatne odsúdený za propagáciu neonacizmu.

Využil na to stretnutie s otcom útočníka Juraja K., ktorého si pozval do svojej internetovej relácie. Ako prvý však Kotlebu kontaktoval Juraj K. starší.

„Neverím tomu, že by to náš syn mohol spraviť,“ povedal počas rozhovoru.

Kotleba, ktorý je známy fantastickými konšpiráciami o Židoch alebo čipovaní ľudí túto návštevu využil na tvorbu nových hoaxov o streľbe v Bratislave, kde bol zabitý bisexuál Matúš Horváth a nebinárny človek Juraj Vankulič.



Denník SME sa preto viaceré z výrokov, ktoré počas rozhovoru zazneli, rozhodol analyzovať a porovnať s faktami aj so zisteniami FBI o teroristoch - osamotených vlkoch. Reláciou sa už zaoberá aj polícia.

Hlavným cieľom bol premiér: Predseda vlády Eduard Heger bol primárnym cieľom strelca Juraja K., vyhlásil prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Polícia má podľa neho preukázané konkrétne skutky, ktoré páchateľ dvojnásobnej vraždy z baru Tepláreň vykonal smerom k tomu, aby mohol zaútočiť na Hegera.

Predseda vlády Eduard Heger bol primárnym cieľom strelca Juraja K., vyhlásil prezident Policajného zboru Štefan Hamran. Polícia má podľa neho preukázané konkrétne skutky, ktoré páchateľ dvojnásobnej vraždy z baru Tepláreň vykonal smerom k tomu, aby mohol zaútočiť na Hegera. Parlament odsúdil teroristický útok: Poslanci prijali uznesenie, ktorým ostro odsúdili teroristický čin, pri ktorom vyhasli životy Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča pre ich sexuálnu orientáciu. Vyjadrili hlbokú sústrasť ich rodinám a zároveň uistili všetkých príslušníkov menšín a komunít, že sú obohacujúcou súčasťou spoločnosti.

Poslanci prijali uznesenie, ktorým ostro odsúdili teroristický čin, pri ktorom vyhasli životy Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča pre ich sexuálnu orientáciu. Vyjadrili hlbokú sústrasť ich rodinám a zároveň uistili všetkých príslušníkov menšín a komunít, že sú obohacujúcou súčasťou spoločnosti. Konšpirátori na čele s Kotlebom spochybňujú terorizmus: Cieľom teroristického útoku vychádzajúceho z fašistickej ideológie je destabilizovať spoločnosť a demokraciu. A v tom budú Kotleba a jemu podobní pokračovať. Robia to práve preto, aby sa následne takúto rozvrátenú spoločnosť pokúsili ovládnuť. Lebo veria v rovnaké manifesty, ako samotný útočník, píše Jakub Filo.

Cieľom teroristického útoku vychádzajúceho z fašistickej ideológie je destabilizovať spoločnosť a demokraciu. A v tom budú Kotleba a jemu podobní pokračovať. Robia to práve preto, aby sa následne takúto rozvrátenú spoločnosť pokúsili ovládnuť. Lebo veria v rovnaké manifesty, ako samotný útočník, píše Jakub Filo. Vrahov otec má sedieť na polícii: Polícia konečne prekvalifikovala streľbu a dvojnásobnú vraždu na Zámockej na teroristický útok. To prináša ďalšie otázky aj ohľadom rodičov vraha. Zatiaľ vrahov otec nesedí pred vyšetrovateľmi, ale odpovedá Kotlebovi na otázky v dezinformačnom rádiu, píše Nataša Holinová.

Nie jedna vila, ale tri. Stromčekove miliónové aktivity vedú z Nórska do Francúzska k trom vilám

Keď v roku 2019 generálny manažér Smeru Viktor Stromček odchádzal z politiky, obýval už miliónovú vilu vo Francúzsku. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Viktor Stromček v politike začínal ako asistent poslanca Petra Weissa, v roku 2019 z nej odchádzal ako človek, ktorému Robert Fico zveril peňažné toky strany Smer.

Stromček má povesť schopného a pracovitého manažéra. Jeho majetkové pomery siahajúce do Francúzska a Nórska však podľa nových zistení SME zďaleka nezodpovedajú tomu, čo oficiálne priznával.

Za desať rokov v politike Stromček zarobil štvrť milióna eur, na Azúrovom pobreží si však užíva vily za milióny. Za posledných osem rokov býval neďaleko legendárnej vily exministra Smeru Jána Počiatka v troch luxusných nehnuteľnostiach.

To, že k nim má Stromček vzťah, skrýva. Sídla si oficiálne vždy len prenajímal, často však od blízkych firiem, čo vzbudzuje otázky, či ich aj nevlastní. Aktuálne žije na rozľahlom pozemku s troma stavbami v hodnote piatich miliónov eur.

„Bol mimoriadne úspešný podnikateľ pred vstupom do politiky. Robíte špinavosti,“ reagoval Fico na otázky o Stromčekovi.

V krátkosti z domova:

Penta lanári lekárov z UNB: Šéf Univerzitnej nemocnice Bratislava sa sťažuje, že jeho lekári odchádzajú za vyšším platom a lepšími podmienkami do súkromnej nemocnice Penty na Boroch. Pacientov nepoteší, že na prelome rokov môže byť štátna nemocnica, kde tretina lekárov podala výpovede, ochromená, kým súkromná ešte len pomaly začne fungovať.

Šéf Univerzitnej nemocnice Bratislava sa sťažuje, že jeho lekári odchádzajú za vyšším platom a lepšími podmienkami do súkromnej nemocnice Penty na Boroch. Pacientov nepoteší, že na prelome rokov môže byť štátna nemocnica, kde tretina lekárov podala výpovede, ochromená, kým súkromná ešte len pomaly začne fungovať. Obvinenia v kauze emisie: NAKA zasahovala na viacerých miestach Slovenska, prehľadáva domy a iné priestory v rámci policajnej akcie "Cold Case" súvisiacej s kauzou emisie. V kauze obvinili tri osoby, P.H., P.S. a N.H., za obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný organizovanou skupinou. Bola tým spôsobená škoda najmenej 47 miliónov eur. Žiadne osoby neboli zadržané.

NAKA zasahovala na viacerých miestach Slovenska, prehľadáva domy a iné priestory v rámci policajnej akcie "Cold Case" súvisiacej s kauzou emisie. V kauze obvinili tri osoby, P.H., P.S. a N.H., za obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný organizovanou skupinou. Bola tým spôsobená škoda najmenej 47 miliónov eur. Žiadne osoby neboli zadržané. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 358 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 671 testov. V nemocniciach aktuálne leží 766 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Každý štát má pre nárast autoritárstva svoj vlastný dôvod. Vzorom je však vždy Putin

Putin oznamuje anexiu okupovaných ukrajinských území. (zdroj: TASR/AP)

Niektoré z najväčších svetových demokracií sa v posledných voľbách priklonili ku krajne pravicovým autoritárskym lídrom alebo ich dokonca otvorene prijali. Autoritárski lídri si navzájom sľubujú, že zakročia proti uvoľneným morálnym hodnotám, otvoreným hraniciam a elitám bažiacim po moci.

Hoci ruský prezident Vladimir Putin nie je žiadnym zástancom demokracie, koncom minulého mesiaca predniesol prejav, ktorý by v demokraciách od Spojených štátov až po väčšinu Európy znel povedome. Pre mnohých ľudí dokonca príťažlivo.

Putin sa ohradil proti existencii viacerých pohlaví. Skutočnosť, že ľudia sa identifikujú inak ako iba muž a žena nazval „zvrátenosťou“. Ide podľa neho o súčasť „úplného popretia človeka a zvrhnutia viery a tradičných hodnôt, ktorú majú na svedomí západné elity“.

Svet vstúpil do obdobia revolučných premien, ktorým chce Rusko vzdorovať, povedal Putin v prejave. Podobná rétorika sa pritom ozýva v prejavoch Rusku naklonených pravicových politikov v mnohých demokraciách.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Kým Ukrajincom sa postupne darí oslobodzovať okupované územia na juhu krajiny, Rusko zatiaľ ostreľuje civilné ciele v ukrajinských metropolách, pričom ide o najrozsiahlejšie útoky od prvých dní vojny. Prečítajte si súhrn toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine.

Kým Ukrajincom sa postupne darí oslobodzovať okupované územia na juhu krajiny, Rusko zatiaľ ostreľuje civilné ciele v ukrajinských metropolách, pričom ide o najrozsiahlejšie útoky od prvých dní vojny. Prečítajte si súhrn toho najpodstatnejšieho, čo sa za uplynulý týždeň udialo vo vojne na Ukrajine. Zničená ukrajinská infraštruktúra: Ruské útoky zničili za posledný týždeň 30 percent ukrajinských elektrární, čo spôsobilo masívne výpadky v dodávkach elektrického prúdu po celej krajine, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nálety zamerané na energetickú a kritickú infraštruktúru označil za "ďalší druh ruských teroristických útokov".

Ruské útoky zničili za posledný týždeň 30 percent ukrajinských elektrární, čo spôsobilo masívne výpadky v dodávkach elektrického prúdu po celej krajine, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nálety zamerané na energetickú a kritickú infraštruktúru označil za "ďalší druh ruských teroristických útokov". Pokračujúce ruské útoky: Rusi pokračujú v útokoch na kritickú infraštruktúru vo viacerých ukrajinských mestách. Zasiahli energetické zariadenie v kyjevskom obvode Desňanskyj, informoval starosta Vitalij Kličko. Útoky hlási Záporožie, Charkov aj Dnipro.

Rusi pokračujú v útokoch na kritickú infraštruktúru vo viacerých ukrajinských mestách. Zasiahli energetické zariadenie v kyjevskom obvode Desňanskyj, informoval starosta Vitalij Kličko. Útoky hlási Záporožie, Charkov aj Dnipro. Obranné systémy proti dronom: Severoatlantická aliancia dodá v najbližších dňoch Ukrajine obranné systémy proti dronom, aby sa tak mohla účinnejšie brániť ruským útokom na kritickú infraštruktúru s použitím iránskych bezpilotných lietadiel.

Severoatlantická aliancia dodá v najbližších dňoch Ukrajine obranné systémy proti dronom, aby sa tak mohla účinnejšie brániť ruským útokom na kritickú infraštruktúru s použitím iránskych bezpilotných lietadiel. Obete pádu stíhacieho bombardéra: V ruskom Jejsku stúpol počet obetí po páde stíhacieho bombardéra Su-34 na obytný dom na 15, vrátane troch detí. 28 ľudí utrpelo zranenia, zachrániť sa podarilo 68 ľudí, uviedlo ministerstvo pre mimoriadne situácie. V obytnom bloku žilo do šesťsto ľudí.

V ruskom Jejsku stúpol počet obetí po páde stíhacieho bombardéra Su-34 na obytný dom na 15, vrátane troch detí. 28 ľudí utrpelo zranenia, zachrániť sa podarilo 68 ľudí, uviedlo ministerstvo pre mimoriadne situácie. V obytnom bloku žilo do šesťsto ľudí. Poškodenie Nord Streamu: Dánski predstavitelia tvrdia, že poškodenie potrubia na plynovodoch Nord Stream 1 a 2 spôsobili silné explózie. Švédsko uviedlo, že predbežné vyšetrovanie dvoch únikov z plynovodov posilnilo podozrenie vážnej sabotáže.

Zo zahraničných webov:

Kto sú špekulanti s energiou a kto na vysokých cenách zarába najviac?

Ruský oligarcha Gennadij Timčenko. (zdroj: SITA/AP)

Gennadij Timčenko je ruský oligarcha, ktorý sa po anexii Krymu dostal na sankčný zoznam USA a po invázii na Ukrajinu aj na čiernu listinu EÚ ako človek blízky Vladimirovi Putinovi. Je tiež spoluzakladateľom spoločnosti Gunvor Group so sídlom na Cypre, ktorá po celom svete obchoduje s energetickými komoditami.

Podiel vo firme Timčenko v roku 2014 pre sankcie podľa oficiálneho stanoviska predal svojmu švédskemu biznisovému partnerovi, miliardárovi Torbjörnovi Törnqvistovi. Firma stále pôsobí aj na nemeckej burze s energiami EEX, ktorá v posledných mesiacoch „produkuje“ extrémne výkyvy v cenách elektriny.

Na tejto burze je registrovaná aj firma Novatek, ktorá patrí ďalšiemu ruskému superboháčovi Leonidovi Michelsonovi. A ten má tiež blízko k ruskému prezidentovi.

Práve obchodníci s energiami podľa niektorých európskych politikov, ako aj slovenského ministra hospodárstva Karla Hirmana, mimoriadne profitujú z rozkolísaného energetického trhu a volajú po jeho silnejšej regulácii.

Kto sú obchodníci s energiami a ako fungujú? Je férové ich nazývať špekulantmi? A môže ich regulácia trhu zastaviť?

V krátkosti z ekonomiky:

Európsky energetický balíček: Európska komisia predstavila balík oparení na zmiernenie dosahov energetickej krízy. Plán obsahuje spoločný nákupu plynu, vytvorenie nového trhového indexu pre skvapalnený plyn až po dynamické cenové stropy. Všetky tieto nástroje by mali dostať ceny plynu pod kontrolu a uchrániť energetické firmy od neistoty na trhu.

Európska komisia predstavila balík oparení na zmiernenie dosahov energetickej krízy. Plán obsahuje spoločný nákupu plynu, vytvorenie nového trhového indexu pre skvapalnený plyn až po dynamické cenové stropy. Všetky tieto nástroje by mali dostať ceny plynu pod kontrolu a uchrániť energetické firmy od neistoty na trhu. Priemerný dôchodok sa zvýši: Ľudia, ktorým každý mesiac prichádza zo Sociálnej poisťovne dôchodok, dostanú od januára viac peňazí. Penzie sa v novom roku zdvihnú o 11,8 percenta. Za výraznejšou valorizáciou stojí medziročný rast cien tovarov a služieb, ktoré nakupujú dôchodcovské domácnosti.

Ľudia, ktorým každý mesiac prichádza zo Sociálnej poisťovne dôchodok, dostanú od januára viac peňazí. Penzie sa v novom roku zdvihnú o 11,8 percenta. Za výraznejšou valorizáciou stojí medziročný rast cien tovarov a služieb, ktoré nakupujú dôchodcovské domácnosti. Zmena tohtoročného štátneho rozpočtu: Príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu na tento rok sa zvýšia približne o 1,5 miliardy eur. Plénum Národnej rady schválilo novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022. Súčasťou materiálu je aj rozpis výdavkov, na ktoré budú financie použité.

Benzema je najlepší na svete, Real však neskrýval rozčarovanie

Karim Benzema sa stal víťazom ankety Zlatá lopta 2022. (zdroj: TASR/AP)

Keď v roku 2009 Karim Benzema prestúpil do Realu Madrid, spočiatku čelil kritike, že nesplnil očakávania. Vyčítali mu, že málo behá, je nekoncentrovaný, nepremieňa šance, navyše mal nadváhu.

Vypočul si radu francúzskych legiend Laurenta Blanca a Zinedina Zidana a navštevoval špeciálnu kliniku na chudnutie v Taliansku. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo.

Real Madrid s Benzemom a bez neho, to sú dva rozdielne tímy. V minulej sezóne ste na svete nenašli hráča, ktorý mal taký zásadný vplyv na jeho mužstvo.

V pondelok večer získal Francúz Benzema Zlatú loptu pre najlepšieho hráča sveta za sezónu 2021/2022. Futbal tak má nového kráľa.

Za najlepší tím sveta bol vyhlásený Manchester City, druhý skončil Liverpool. Úradujúci víťaz Ligy majstrov Real Madrid skončil až tretí, čo vyvolalo najmä v tábore španielskeho majstra rozčarovanie.

Jazdené autá s nízkou spotrebou? Tieto sa podľa bazárov najviac oplatia

Za kompaktné SUV s nízkou spotrebou bazárový rebríček Carvago považuje Nissan Qashqai minulej generácie s naftovým motorom 1,5 dCi. (zdroj: Nissan)

S nárastom cien palív sú ľudia pri výbere auta citlivejší na jeho spotrebu. Pri hľadaní najlepšieho pomeru ceny a spotreby sú autá s naftovým motorom stále najžiadanejšou voľbou. Konkurovať im vedia jedine hybridy.

Či už ide o auto so spaľovacím motorom, alebo je to elektromobil, celkom logicky majú najnižšiu spotrebu malé mestské autá, a to vďaka nízkej hmotnosti.

Tentoraz sa pozrieme na jazdené autá na základe dvoch rebríčkov. Jeden sa zameral na staršie bazárové autá s nízkou spotrebou, druhý na mladšie a drahšie SUV.

Pri autách do 12-tisíc eur sa veľa hybridov ešte neobjavuje. Na portáli autobazar.eu sme v tejto cenovej relácii a v nehavarovanom stave našli sotva 20 áut. Väčšinou išlo o staršie modely japonských značiek.

Auto novinky v skratke:

Škoda Favorit má 35 rokov: Niektoré náhody v živote vedia byť príjemne symbolické. Napríklad, keď si na 35. narodeniny Škody Favorit môžete zajazdiť s kúskom, ktorý vyzerá, akoby len nedávno zišiel z výrobnej linky. Tento dôležitý model dal jasný signál, že automobilku Škoda má zmysel zachrániť.

Niektoré náhody v živote vedia byť príjemne symbolické. Napríklad, keď si na 35. narodeniny Škody Favorit môžete zajazdiť s kúskom, ktorý vyzerá, akoby len nedávno zišiel z výrobnej linky. Tento dôležitý model dal jasný signál, že automobilku Škoda má zmysel zachrániť. Naftový šesťvalec od Mazdy: Občas sa zdá, že Mazda robí oproti konkurencii všetko naopak. Momentálne najväčšia Mazda CX-60 sa začala predávať najprv s plug-in hybridným pohonom a teraz do ponuky pribudol aj naftový šesťvalec. Je suverénne najlacnejší na trhu.

Občas sa zdá, že Mazda robí oproti konkurencii všetko naopak. Momentálne najväčšia Mazda CX-60 sa začala predávať najprv s plug-in hybridným pohonom a teraz do ponuky pribudol aj naftový šesťvalec. Je suverénne najlacnejší na trhu. Test Toyoty Corolly Cross: Zdá sa, že SUV modelov nikdy nebude dosť. Pre Toyotu je, a v nasledujúcich rokoch aj stále bude, C segment veľmi dôležitý. Veď Corolla je najpredávanejším autom sveta a za celú svoju existenciu má na konte vyše 50 miliónov vyrobených áut. Aké je kompaktné SUV, sme zisťovali na prvých jazdách po cestách aj necestách v okolí Barcelony.

