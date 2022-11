Ranný brífing: Orosch ohovoril obete teroru, Rusi môžu Ukrajincom chystať pascu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v internom dokumente pre kňazov ohovoril a spochybnil nevinnosť obetí teroristického útoku z LGBTI+ komunity. Podľa Igora Matoviča Orosch "prestrelil", no následne nezabudol dodať, že registrované partnerstvá a životné partnerstvá počas tohto volebného obdobia neprejdú.

Sťahovanie ruských vojsk z Chersonu vyvoláva v Ukrajincoch obavy, či nejde o pascu. Z niektorých budov už zmizli aj ruské vlajky. Mesto je však príliš dôležité na to, aby sa ho Rusi vzdali bez boja.

Za podvod na nebankovkách BMG Invest a Horizont Slovakia dostal Jozef Majský deväťročný trest. Za mrežami však strávil iba 19 mesiacov. Prečo mal Majský, ktorý zapríčinil ľuďom finančnú stratu pol miliardy eur, tak krátky trest? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Arcibiskup Orosch ohovoril obete, Matovič odkázal, že OĽaNO v ničom LGBTI+ neustúpi

Arcibiskup Ján Orosch odsúdil vraždu, ale spochybnil jej obete. (zdroj: Archív SME/Vladimír Šimíček)

Iba deň po tom, čo traja biskupi odslúžili v Dóme sv. Martina omšu aj za obete tragédie na Zámockej ulici v Bratislave, kde arcibiskup Stanislav Zvolenský ani nikto z cirkevných predstaviteľov nepovedal, že obete na Zámockej boli zavraždené pre ich sexuálnu orientáciu, sa na verejnosť dostali informácie o tom, že trnavský arcibiskup Ján Orosch v internom dokumente pre kňazov spochybňoval nevinnosť obetí z LGBTI+ komunity.

Upozornil na to Denník N, novinári časť dokumentu získali od jedného z kňazov, ktorý s Oroschovými vyjadreniami nesúhlasil. Orosch bez dôkazov v dokumente polemizoval, či Matúš Horváth a Juraj Vankulič, ktorých 12. októbra zastrelili pred podnikom Tepláreň v Bratislave, boli skutočne nevinné obete. Pýtal sa, či sa v Teplárni niekedy konali protidrogové razie.

"Toto je čas, keď potrebujeme viesť diskusiu, ktorá je konštruktívna a nepolarizuje. Prinášať pochybnosti a ďalšiu polarizáciu je veľmi nešťastné," reagoval na Oroschove slová v Sobotných dialógoch premiér Eduard Heger z OĽaNO. V časoch, keď spoločnosťou bičujú emócie by každý verejný činiteľ mal riadne zvažovať, čo povie.

Arcibiskup svojím vyjadrením "prestrelil", reagoval v relácii Na telo televízie Markíza Igor Matovič, no zároveň v tej istej relácii vyhlásil, že v tomto volebnom období registrované partnerstvá schválené poslancami nebudú.

Poďakovanie arcibiskupovi: Predstavme si, že by sa stalo niečo zlé arcibiskupovi Oroschovi. No a my by sme sa opýtali, či je Orosch skutočne nevinnou obeťou, keď sa na Trnavskej arcidiecéze nekonali razie zamerané na detskú pornografiu, píše Samo Marec.

Predstavme si, že by sa stalo niečo zlé arcibiskupovi Oroschovi. No a my by sme sa opýtali, či je Orosch skutočne nevinnou obeťou, keď sa na Trnavskej arcidiecéze nekonali razie zamerané na detskú pornografiu, píše Samo Marec. Orosch je beznádejný prípad: Zaoberať sa úvahami, či obete spred Teplárne neboli náhodou drogovými dílermi, je podobné ako špekulovať, či neboli kňazi prenasledovaní komunistickým režimom v skutočnosti pedofilnými zločincami, píše Mariana Čengel Solčanská.

Zaoberať sa úvahami, či obete spred Teplárne neboli náhodou drogovými dílermi, je podobné ako špekulovať, či neboli kňazi prenasledovaní komunistickým režimom v skutočnosti pedofilnými zločincami, píše Mariana Čengel Solčanská. "Alternatívny" pohľad na obete: Trnavský arcibiskup Ján Orosch v neverejnom obežníku pre kňazov svojej arcidiecézy uviedol „alternatívny“ pohľad na obete streľby pred barom Tepláreň, a to taký, ktorému sa hovorí aj „napľuť im na hroby“, píše Nataša Holinová.

Slovensko púšťa do Ruska techniku využiteľnú v bojoch. Colníci chyby odmietajú, štát vývoz preveruje

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev na prehliadke tankového závodu v Nižnom Tagile. (zdroj: TASR/AP)

Do Ruska stále putujú tovary, ktoré sa dajú využiť vo vojenskej výrobe, priznáva ministerstvo obrany. Minister Jaroslav Naď hovorí, že nejde o materiály, ktoré by do Ruskej federácie prichádzali iba zo Slovenska, ale z celého sveta.

Naď, ktorý pravidelne vysvetľoval, prečo Slovensko napadnutej Ukrajine pomohlo napríklad protivzdušným systémom S-300, odpovedal na otázky, prečo sa rôzny technický tovar dostáva zo Slovenska k agresorovi, do Ruska.

Ide o celé motory, ložiská, aj stroje na výrobu častí pneumatík. Ložiská sú dôležité pre rôzne stroje, vrátane tankov, v prípade motorov šlo o najmenej 20 dodávok medzi marcom a júnom do Kaliningradskej oblasti, kde majú Rusi početné jednotky.

Finančná správa, ktorá priamo spadá pod ministerstvo financií Igora Matoviča, tvrdí, že slovenskí colníci nepochybili pri púšťaní tovarov do Ruska či do Iránu, ktorý je jedným z kľúčových spojencov Vladimíra Putina.

Naď spolu s ministerstvom hospodárstva aj Slovenskou informačnou službou pracujú na analýze, o aký veľký problém na Slovensku ide a či sa pri vývozoch deje niečo nelegálne.

Čo dokáže analýza: Je mrzuté, že vláda umožnila, aby sa práve cez Slovensko do Ruska prevážali tovary "dvojakého použitia", teda schopné poslúžiť vraždeniu na Ukrajine. Problém je, že zatiaľ poriadne nevieme, kde sa čo pokazilo, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Stranícke centrály dostali výprask: Poslancov parlamentu, ktorí kandidovali v samosprávnych voľbách, voliči masovo odmietli. Napríklad OĽaNO ich do volieb postavilo 30 a uspeli štyria. V parlamentných voľbách však o kandidátke rozhodujú vedenia strán, niekedy len samotný predseda.

Poslancov parlamentu, ktorí kandidovali v samosprávnych voľbách, voliči masovo odmietli. Napríklad OĽaNO ich do volieb postavilo 30 a uspeli štyria. V parlamentných voľbách však o kandidátke rozhodujú vedenia strán, niekedy len samotný predseda. Kto je nová hviezda Hlasu: Nový nitriansky župan Branislav Becík bol až do covidovej krízy známy len ako syn bývalého ministra pôdohospodárstva za HZDS Stanislava Becíka. Otec usporadúval neďaleko synovho podniku na svojom družstve farmárske Dni poľa, na ktorých zvykol šéf Smeru Robert Fico pred kamerami žmoliť zrná. Odvtedy Becík rýchlo politicky rástol.

Nový nitriansky župan Branislav Becík bol až do covidovej krízy známy len ako syn bývalého ministra pôdohospodárstva za HZDS Stanislava Becíka. Otec usporadúval neďaleko synovho podniku na svojom družstve farmárske Dni poľa, na ktorých zvykol šéf Smeru Robert Fico pred kamerami žmoliť zrná. Odvtedy Becík rýchlo politicky rástol. Premlčaná Kočnerova kauza: Kočnerove lustrácie ľudí cez Sociálnu poisťovňu sú už premlčané, polícia zastavila trestné stíhanie. Dôkazy však ešte môžu poslúžiť, dajú sa použiť na súde v prípade vraždy Jána Kuciaka aj objednávok vrážd prokurátorov a Daniela Lipšica.

Kočnerove lustrácie ľudí cez Sociálnu poisťovňu sú už premlčané, polícia zastavila trestné stíhanie. Dôkazy však ešte môžu poslúžiť, dajú sa použiť na súde v prípade vraždy Jána Kuciaka aj objednávok vrážd prokurátorov a Daniela Lipšica. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 83 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 539 testov. V nemocniciach aktuálne leží 493 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

Ruská vlajka zmizla, vojaci tiež. Rusi môžu Ukrajinu v Chersone klamať

Z budovy miestnej administratívy v Chersone zmizla ruská vlajka. (zdroj: Twitter/WarMonitor)

Prvý marcový týždeň ruské okupačné vojská obsadili budovu miestnej administratívy v Chersone na juhu Ukrajiny. O pár dní neskôr strhli ukrajinskú vlajku na budove a nahradili ju ruskou.

Vo štvrtok, 253 dní po začiatku invázie na Ukrajinu, ruská vlajka z priečelia budovy v Chersone zmizla.

Aj keď niektoré správy naznačujú, že ruskí vojaci sa z pravého brehu Dnepru sťahujú, o Chersonskú oblasť Rusko určite prísť nechce. Ide o jediné regionálne hlavné mesto, ktoré sa im podarilo obsadiť, ale aj dôležitú spojnicu medzi ruskou pevninou a anektovaným Krymom či zdroj pitnej vody pre celý polostrov.

Kyjev sa preto obáva, že náznak ústupu môže byť pascou pre ukrajinské jednotky.

V krátkosti z Ukrajiny:

Irán priznal drony: Iránsky režim odmietal priznať, že Rusku dodáva zbrane, ktorými Moskva udiera na civilné ciele na Ukrajine. Dôkazy o nasadení iránskych dronov v ruskej agresii však pribúdali. V sobotu iránske vedenie prvýkrát priznalo, že Rusku drony skutočne dodalo.

Iránsky režim odmietal priznať, že Rusku dodáva zbrane, ktorými Moskva udiera na civilné ciele na Ukrajine. Dôkazy o nasadení iránskych dronov v ruskej agresii však pribúdali. V sobotu iránske vedenie prvýkrát priznalo, že Rusku drony skutočne dodalo. Kyjev varoval Teherán: Podpora Ruska vo vojne proti Ukrajine sa podľa Kyjeva Teheránu vypomstí. "Teherán by si mal uvedomiť, že dôsledky spoluúčasti na zločinoch agresie Ruska proti Ukrajine budú oveľa väčšie ako úžitok z jeho podpory," odkázalo ministerstvo zahraničia v reakcii na priznanie Iránu.

Podpora Ruska vo vojne proti Ukrajine sa podľa Kyjeva Teheránu vypomstí. "Teherán by si mal uvedomiť, že dôsledky spoluúčasti na zločinoch agresie Ruska proti Ukrajine budú oveľa väčšie ako úžitok z jeho podpory," odkázalo ministerstvo zahraničia v reakcii na priznanie Iránu. Bidenov poradca v Kyjeve: Poradca amerického prezidenta Jake Sullivan ohlásil v Kyjeve najnovší americký balík bezpečnostnej pomoci Ukrajine v hodnote 400 miliónov dolárov. Zahŕňa modernizáciu a následné dodanie desiatok českých tankov T-72B, zásielku dronov i zrenovovaných systémov protivzdušnej obrany HAWK.

Poradca amerického prezidenta Jake Sullivan ohlásil v Kyjeve najnovší americký balík bezpečnostnej pomoci Ukrajine v hodnote 400 miliónov dolárov. Zahŕňa modernizáciu a následné dodanie desiatok českých tankov T-72B, zásielku dronov i zrenovovaných systémov protivzdušnej obrany HAWK. Washington žiada od Kyjeva zmenu rétoriky: Americká vláda súkromne nabáda Ukrajinu aby dala najavo ochotu rokovať s Ruskom a upustila od verejného odmietania mierových rozhovorov, ak bude ruský prezident Putin pri moci, píše The Washigton Post. Cieľom je, aby si Kyjev udržal podporu ďalších krajín.

Americká vláda súkromne nabáda Ukrajinu aby dala najavo ochotu rokovať s Ruskom a upustila od verejného odmietania mierových rozhovorov, ak bude ruský prezident Putin pri moci, píše The Washigton Post. Cieľom je, aby si Kyjev udržal podporu ďalších krajín. Sídlo Wagnerovej skupiny: Jevgenij Prigožin otvoril v Petrohrade sídlo Wagnerovej skupiny. Bude slúžiť nielen ako administratívne sídlo pre wagnerovcov, ale aj ako centrum pre inovácie. cieľom je zvýšiť obranyschopnosť Ruska.

Jevgenij Prigožin otvoril v Petrohrade sídlo Wagnerovej skupiny. Bude slúžiť nielen ako administratívne sídlo pre wagnerovcov, ale aj ako centrum pre inovácie. cieľom je zvýšiť obranyschopnosť Ruska. Pripojená Záporožská elektráreň: Rusmi okupovanú Záporožskú jadrovú elektráreň na juhu Ukrajiny opäť pripojili k vonkajšej sieti. Chladenie reaktorov od štvrtku zabezpečovali záložné generátory, keďže ruské ostreľovanie poničilo vedenie vysokého napätia.

Zo zahraničných webov:

Na aké autá sa čaká najkratšie? Čipovú krízu ešte automobilky neprekonali

Továreň Volkswagenu v nemeckom Wolfsburgu. (zdroj: TASR/AP)

Dlhé čakacie lehoty na nové auto nepominuli ani po roku, keď vypukla čipová kríza. Evidujú ich všetky automobilky bez výnimky. Výrobcovia a analytici pritom dúfali, že v druhej polovici tohto roka by problémy s dodávkami mohli byť minulosťou. Okrem polovodičov sa týkajú aj káblových zväzkov či automatických prevodoviek.

Čakacie lehoty na jar neraz presahovali aj dvanásť mesiacov. Predajcovia upokojovali zákazníkov aspoň skladovými zásobami pri niektorých modeloch, takže auto si mohli odviezť okamžite. Lenže aj tie sa stenčili a nie každý si z nich dokáže vybrať.

Aká je situácia v súčasnosti? Oslovili sme zástupcov značiek Renault, Hyundai, Volkswagen, Škoda a Kia na Slovensku.

Nové autá zdražujú: INDEX porovnal momentálne najpredávanejšie a zároveň najlacnejšie modely áut s cenami z roku 2021. Výsledok? Napríklad pri Dacii a Škode bol nárast viac ako desaťpercentný.

INDEX porovnal momentálne najpredávanejšie a zároveň najlacnejšie modely áut s cenami z roku 2021. Výsledok? Napríklad pri Dacii a Škode bol nárast viac ako desaťpercentný. Fenomén SUV: Ich ceny sú o niečo vyššie, čaká sa na ne dlhšie, ale na Slovensku sú predajným hitom. Ich predaje prekonávajú všetky ostatné kategórie áut, Slováci ich preferujú pred sedanmi, rodinnými autmi i kombi verziami. Prečo je u nás každé druhé predané auto SUV?

Ich ceny sú o niečo vyššie, čaká sa na ne dlhšie, ale na Slovensku sú predajným hitom. Ich predaje prekonávajú všetky ostatné kategórie áut, Slováci ich preferujú pred sedanmi, rodinnými autmi i kombi verziami. Prečo je u nás každé druhé predané auto SUV? Elektromobil ešte nie: „Elektroautá sa z roka na rok zlepšujú. Batéria je síce po jednom-dvoch rokoch úplne v poriadku, ale auto technologicky zastará. Je to podobné ako s mobilom,“ vraví motoristický novinár Rasťo Chvála v rozhovore.

V krátkosti z ekonomiky:

Aké zmeny čakajú na budúcich dôchodcov: Od 1. novembra na predčasný starobný dôchodok dosiahnu ľudia až vtedy, ak výška ich penzie dosiahne aspoň 1,6-násobok sumy životného minima. Od januára 2023 sa pre ľudí otvára aj ďalšia možnosť - stačí splniť podmienku o odpracovaní najmenej 40 rokov.

Od 1. novembra na predčasný starobný dôchodok dosiahnu ľudia až vtedy, ak výška ich penzie dosiahne aspoň 1,6-násobok sumy životného minima. Od januára 2023 sa pre ľudí otvára aj ďalšia možnosť - stačí splniť podmienku o odpracovaní najmenej 40 rokov. Z nemocnice bude luxusná rezidencia: Mnohé historické budovy stoja opustené. Príkladov úspešných rekonštrukcií je ako šafranu. Jedna z nich sa má realizovať v centre Bratislavy. Hovoríme o budove bývalej pôrodnice na Zochovej ulici. Investor sa tam rozhodol pre polyfunkčný objekt, v ktorom budú mať zastúpenie byty, ateliéry aj občianska vybavenosť.

Mnohé historické budovy stoja opustené. Príkladov úspešných rekonštrukcií je ako šafranu. Jedna z nich sa má realizovať v centre Bratislavy. Hovoríme o budove bývalej pôrodnice na Zochovej ulici. Investor sa tam rozhodol pre polyfunkčný objekt, v ktorom budú mať zastúpenie byty, ateliéry aj občianska vybavenosť. Muskova prestavba Twitteru: Polovicu zo 7 500 zamestnancov platformy Twitter jej nový majiteľ Elon Musk prepustil, nakoľko začal s veľkou prestavbou problémovej spoločnosti. Prepúšťanie je súčasťou snahy Muska o reorganizáciu spoločnosti, za ktorú v rámci kúpy prevzal aj miliardové dlhy.

Nemci poslali odkaz do Kataru: 15-tisíc mŕtvych pre 5 760 minút futbalu. Hanba

Odkaz fanúšikov Bayernu Mníchov katarským organizátorom MS vo futbale. (zdroj: Twitter)

Dva týždne pred štartom MS vo futbale 2022 fanúšikovia nemeckých klubov Bayernu Mníchov, Borussie Dortmund a Herthy Berlín vyzvali na bojkot svetového šampionátu v Katare.

Počas stretnutí 13. kola Bundesligy vytiahli fanúšikovia na tribúnach transparenty s nápisom: "15-tisíc mŕtvych pre 5 760 minút futbalu! Hanba vám," odkázali fanúšikovia Bayernu organizátorom šampionátu v Katare.

Transparenty s podobným posolstvom sa objavili aj na Olympijskom štadióne v Berlíne, či na štadióne Dortmundu. Väčšinou odkazovali na nerešpektovanie ľudských práv. Fanúšikovia chceli poukázať na to, že počas budovania infraštruktúry prišli v Katare o život tisíce pracujúcich migrantov.

"Vieme, že futbal nežije vo vzduchoprázdne a rovnako sme si vedomí toho, že na celom svete existuje veľa výziev a ťažkostí politickej povahy. Vo FIFA sa snažíme rešpektovať všetky názory a presvedčenia bez toho, aby sme zvyšku sveta rozdávali morálne lekcie," napísali lídri FIFA vo svojom liste, v ktorom reagovali na kritiku organizátorov blížiaceho sa svetového šampionátu.

Naozaj zvyšuje marihuana tvorivosť? Záleží aj, kto a koľko jej užíva

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Hoci je marihuana na Slovensku nelegálna, v povedomí mnohých ľudí aj v popkultúre má celkom pozitívnu povesť. Užívajú ju tri až 12 percent ľudí na Slovensku do 34 rokov a z nich tretina každodenne. Vraj pomáha relaxovať a zvyšuje tvorivosť, čo tvrdil aj zakladateľ firmy Apple Steve Jobs.

Hoci svoju nápaditosť pripisujú marihuane mnohí hudobníci, spisovatelia či biznismeni, jej vplyv na tvorivosť je zrejme zveličovaný. V niektorých prípadoch môže fajčenie konopy dokonca uškodiť tomu, ako ľudia vnímajú nekonvenčné nápady.

V kontexte kreativity a užívania kanabisu je zaujímavý výskum, ktorý nedávno zverejnil vedecký časopis Journal of Applied Psychology. Autorov zaujímalo, ako môže užívanie marihuany vplývať na tvorivé schopnosti zamestnancov v štáte Washington, kde látku legalizovali na rekreačné užívanie v roku 2012.

Ďalšie výskumy tiež naznačujú, že malé dávky marihuany môžu tvorivosť skutočne pozitívne ovplyvniť, avšak najmä u ľudí, ktorí za triezva nie sú práve tvoriví. Inak kreatívnym ľuďom zrejme marihuanová cigareta nepomôže.

V krátkosti z vedy a techniky:

Objavili planetárneho zabijaka: Na konci októbra sa objavili správy o tom, že astronómovia objavili planetárneho zabijaka. Asteroid s označením 2022 AP7 má priemer v rozmedzí 1,1 až 2,3 kilometra. Slnko obieha každých päť rokov a pri svojej ceste vesmírom pretína aj obežnú dráhu Zeme. Ak by takýto asteroid zasiahol Zem, spôsobil by globálne ochladenie.

Na konci októbra sa objavili správy o tom, že astronómovia objavili planetárneho zabijaka. Asteroid s označením 2022 AP7 má priemer v rozmedzí 1,1 až 2,3 kilometra. Slnko obieha každých päť rokov a pri svojej ceste vesmírom pretína aj obežnú dráhu Zeme. Ak by takýto asteroid zasiahol Zem, spôsobil by globálne ochladenie. Rýchlo miznúce ľadovce: Ľadovce v tretine oblastí na zozname svetového dedičstva do roku 2050 zmiznú. V novej správe to uvádza Organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru. Podľa nej je možné zachrániť zvyšné dve tretiny ľadovcov, len ak sa podarí výrazne obmedziť emisie skleníkových plynov.

Ľadovce v tretine oblastí na zozname svetového dedičstva do roku 2050 zmiznú. V novej správe to uvádza Organizácia OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru. Podľa nej je možné zachrániť zvyšné dve tretiny ľadovcov, len ak sa podarí výrazne obmedziť emisie skleníkových plynov. Nový God of War: Svalnatý drsný hrdina s dospievajúcim synom po boku, úžasná výprava, tvrdé súboje, temný príbeh a dlhé hodiny zábavy. Keď s týmto konceptom prišiel pred štyrmi rokmi reštart legendárnej série God of War, odniesol si zaslúženú pochvalu. Teraz prichádza o niečo drsnejšie a krvavejšie pokračovanie tejto ságy.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Štefan Kišš. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo práve Progresívne Slovensko? Ako by sa strana mala dostať z bratislavskej na celoslovenskú? Prečo odchádza z ÚHP a aký signál to vydá ďalším analytikom, ktorí robia pre štát? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s odchádzajúcim riaditeľom ÚHP Štefanom Kiššom.

Karikatúra

Miera viny. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kváskový chlieb s kefírom a medom. (zdroj: FanyNM )

S droždím, kváskom aj so sódou. Prinášame vám až dvadsať receptov na výborný domáci chlieb.

