Ranný brífing: Extrémisti sa budú promenádovať na sviatok slobody, v Poľsku zabíjali rakety

V centre Bratislavy sa vo štvrtok zídu rôzne skupiny ľudí, na výročie 17. novembra bude v hlavnom meste počuť aj extrémistov, nacionalistov a populistov. ĽSNS a Republika si pri tom údajne robia naprieky. Vládnych politikov ľudia v uliciach neuvidia.

Pri východopoľskej obci Przewodów neďaleko ukrajinských hraníc nastal výbuch, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia. Zdroj z prostredia amerických tajných služieb tvrdí, že na členský štát NATO dopadli ruské rakety.

Viac ako dvetisíc lekárov dalo na stôl výpovede. Dôvodom je situácia v slovenskom zdravotníctve a snaha dohodnúť sa so štátom na lepších podmienkach: ak sa tak však nestane do 1. decembra, časť z lekárov môže odísť. A medzičasom môžu nemocnice prejsť na vojnovú medicínu a riešiť len život ohrozujúce stavy. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kotleba s Marčekom na námestí a Heger v Lisabone. Výročie Novembra bude v Bratislave extrémne

Centrum Bratislavy si vo štvrtok nebude pripomínať len obete totality a oslavovať jej pád viacerými podujatiami. Popri ohlásenom proteste lekárov za lepšie podmienky v zdravotníctve a pokračujúcich koncertoch za zavraždených LGBTI+ ľudí na Zámockej ulici bude počuť aj extrémistov, nacionalistov a populistov.

Pred 33 rokmi znela centrom Bratislavy pieseň Tublatanky Pravda víťazí, teraz mala na výročie 17. novembra hrať kapela Ortel. V Česku ju vedú ako extrémistickú kapelu, obľubujú ju prívrženci krajnej pravice a na deň boja za slobodu a demokraciu mala na bratislavské Šafárikovo námestie prilákať davy.

Kapela sa napokon na jednej tribúne po boku odsúdeného sympatizanta neonacizmu Mariana Kotlebu z ĽSNS, antivaxera a lekára Petra Liptáka či syna niekdajšieho šéfa SNS Jána Slotu Pavla, zrejme neobjaví.

"Účasť zariaďuje Kotleba, povedal mi, že sú problémy a asi neprídu. Asi zapracoval Uhrík s Ďuricom a asi to prekazili. Nie je to však overená informácia," tvrdí organizátor protestu, obdivovateľ Putinovho Ruska, Peter Marček o politikoch z ďalšej extrémistickej strany Republika, ktorej bol sám členom.

Väčšina politikov "demokratickej opozície", ako sa nazvali po vražde novinára Jána Kuciaka lídri OĽaNO, SaS a ďalších strán, oslavy Novembra buď úplne vynechá, alebo sa zúčastnia len na pietnych každoročných akciách kladenia vencov. V uliciach ich ľudia neuvidia.

Čo bolo, bolo: Nie tak dávno sa tu k 17. novembru písalo, že extrémy z oboch koncov zaliezajú do dier, z ktorých celý deň - a jeden deň pred a tri ex post - nevychádzajú. Z dôvodu, že existuje všeobecná známosť, že slobodu a demokraciu, ktoré sa oslavujú, nemilujú (nenávidia). A keby mali tú moc, vrátili by späť totalitu. To bolo. Terazky sa 17. novembra na dennom svetle promenádujú Ficovia, Kotlebovia, Marčekovia, Uhríkovia a bohviekto ďalší. Odkiaľ nabrali odvahu a "nehanbu", by asi presnejšie opísala sociológia (psychiatria?), píše Peter Schutz.

Chceli žiť v slobodnom svete. Komunistický režim urobil z manželov Kolekovcov zločincov

Posledný júlový deň roka 1987 vyráža rodina Kolekovcov do Juhoslávie. Oficiálne na dovolenku. So sebou si nemôžu vziať nič, čo by vzbudilo pozornosť. Žiadne topánky, iba sandále, zabudnúť môžu na svetre či bundy. Načo by im v lete pri mori boli? Na hranici nesmú vzbudiť ani najmenšie podozrenie, prehliadky sú dlhé a dôsledné.

Z komunistického Československa sa totiž odísť nedá. Opustenie republiky je trestný čin. V noci pred odjazdom odvezie Ladislav Kolek svojho žiguláka do lesa, kde má istotu, že bude bez svedkov. Zhasne svetlá, rozoberie auto a hlboko do útrob schová rodné listy, ktoré budú potrebovať.

Z Juhoslávie sa Kolekovci skúsia dostať do Talianska, ale otočia sa pred colnicou, keď vidia, ako si talianski karabinieri odisťujú samopaly. Skúsia to cez rakúsku ambasádu v Ľubľane, kde ich odkážu na OSN v Belehrade. Spávajú s deťmi v aute, prežívajú týždne neistoty a izolácie, vyhliadky do budúcnosti sú nejasné.

Kolekovci neboli disidenti, žili bežné životy. Iba nechceli zostať žiť v neslobodnom režime. Doma im za to naparili roky väzenia a vyrobili z nich zločincov.

V krátkosti z domova:

Zaseknutá loď: Vychýlila sa z plavebnej dráhy a uviazla na plytčine, kde je už piaty deň. Nákladná loď sa ešte v piatok 11. novembra pod nemeckou vlajkou plavila po Dunaji. Dnes jej posádka čaká, kým naprší.

Vychýlila sa z plavebnej dráhy a uviazla na plytčine, kde je už piaty deň. Nákladná loď sa ešte v piatok 11. novembra pod nemeckou vlajkou plavila po Dunaji. Dnes jej posádka čaká, kým naprší. Ďalšie odvolávanie: Začala sa mimoriadna schôdza o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Rokovanie inicioval Smer. Líder opozičnej strany Robert Fico vyčíta Mikulcovi nezvládanie migračnej krízy.

Začala sa mimoriadna schôdza o vyslovení nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Rokovanie inicioval Smer. Líder opozičnej strany Robert Fico vyčíta Mikulcovi nezvládanie migračnej krízy. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku 130 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ochoreniu podľahlo ďalších päť ľudí, v nemocniciach je aktuálne s covidom 330 pacientov.

Poľsko zasiahli rakety, hlásia najmenej dve obete

Najmenej dve osoby zahynuli v utorok poobede vo východopoľskej obci Przewodów neďaleko ukrajinských hraníc. Pri sušiarni obilia došlo niekedy pred štvrtou hodinou poobede k výbuchu. Poľský premiér Morawiecki zvolal rokovanie bezpečnostnej rady a krajina zvýšila svoju bojovú pohotovosť.

Zdroj z prostredia amerických tajných služieb podľa agentúry AP tvrdí, že na členský štát NATO dopadli ruské rakety. Môže ísť aj o úlomky rakiet zostrelené ukrajinskou vzdušnou obranou, tvrdia bezpečnostné zdroje podľa reportéra poľského rádia Zet Mariusza Gierszewského.

Ruské ministerstvo obrany správy o údajnom dopade dvoch ruských rakiet poprelo. Približne v tom istom čase však na Ukrajinu vypálilo asi sto rakiet, väčšinu z nich zlikvidovala protivzdušná obrana. Rakety, ktoré dopadli na Ukrajinu, zničili časť infraštruktúry a milióny domácností sú bez elektrickej energie.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak tvrdí, že zásah "nie je nehoda, ale zámerne plánovaný 'pozdrav' z Ruska, maskovaný ako 'omyl'." K takýmto krokom podľa neho dochádza, keď "zlo zostáva nepotrestané a politici sa venujú 'pacifikácii' agresora," napísal na Twitteri.

Zapojenie NATO: Aj keby ruská raketa dopadla do poľa a nikomu by neublížila, aj tak by išlo o vážny incident. Ak sa však potvrdí, že práve projektil Ruska usmrtil dvoch ľudí na poľskom území, je to vážna vec, hovorí generál vo výslužbe Pavel Macko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Ruské jednotky sa po ústupe z Chersonu zrejme presunú na Donbas. Väčšie úspechy ruskej ofenzívy sa tam však nečakajú. Ruská agresia na Ukrajine trvá už 265 dní.

Ruské jednotky sa po ústupe z Chersonu zrejme presunú na Donbas. Väčšie úspechy ruskej ofenzívy sa tam však nečakajú. Ruská agresia na Ukrajine trvá už 265 dní. Útok na Kyjev: V hlavnom meste Ukrajiny sa ozývali ďalšie výbuchy. Rusko vypálilo približne sto rakiet, ktoré boli zamerané na zariadenia kritickej infraštruktúry, ale zasiahli aj obytné budovy.

V hlavnom meste Ukrajiny sa ozývali ďalšie výbuchy. Rusko vypálilo približne sto rakiet, ktoré boli zamerané na zariadenia kritickej infraštruktúry, ale zasiahli aj obytné budovy. Oprava zbraní: Na východnom Slovensku sa bude opravovať nemecká technika darovaná Ukrajine. S opravami by sa malo začať v priebehu niekoľkých týždňov. Finančné krytie zabezpečí Nemecko.

Na východnom Slovensku sa bude opravovať nemecká technika darovaná Ukrajine. S opravami by sa malo začať v priebehu niekoľkých týždňov. Finančné krytie zabezpečí Nemecko. Summit G20: Svetovým lídrom na summite G20 sa prostredníctvom videospojenia prihovoril aj ukrajinský prezident Zelenskyj. Predstavil im 10-bodový mierový plán na ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu. Plán zahŕňa jadrovú bezpečnosť, potravinovú bezpečnosť, osobitný tribunál pre ruské vojnové zločiny a konečnú mierovú dohodu s Moskvou.

V krátkosti zo sveta:

Bezos daruje majetok: Časť z takmer 119 miliárd eur by mohli v nasledujúcich rokoch získať rôzne charity. Práve na toľko sa odhaduje majetok Jeffa Bezosa, štvrtého najbohatšieho muža sveta.

Časť z takmer 119 miliárd eur by mohli v nasledujúcich rokoch získať rôzne charity. Práve na toľko sa odhaduje majetok Jeffa Bezosa, štvrtého najbohatšieho muža sveta. Emiráty ovplyvňujú USA: Americké spravodajské služby vypracovali tajnú správu, v ktorej podrobne opisujú rozsiahle úsilie Spojených arabských emirátov o manipuláciu amerického politického systému. Spojené štáty dlhodobo považujú SAE za blízkeho partnera.

Americké spravodajské služby vypracovali tajnú správu, v ktorej podrobne opisujú rozsiahle úsilie Spojených arabských emirátov o manipuláciu amerického politického systému. Spojené štáty dlhodobo považujú SAE za blízkeho partnera. Dlhá hladovka: Britsko-egyptský prodemokratický aktivista Alá Abdal Fattáh je od decembra 2021 uväznený v Egypte za údajné šírenie nepravdivých správ. Okrem sedemmesačnej čiastočnej hladovky začiatkom novembra oznámil, že od začiatku klimatického summitu COP27 prestane aj piť. Rodina mala už niekoľko dní obavy o jeho život a opakovane žiadala väznicu o dôkaz, že žije.

Zo zahraničných webov:

Bitcoin a krypto svet zachvátila panika po náhlom krachu jednej z top búrz

Keď v roku 2008 krachla investičná banka Lehman Brothers, spustilo to lavínu finančnej krízy, z ktorej sa svetová ekonomika spamätávala niekoľko rokov. Keď minulý týždeň zbankrotovala veľká kryptoburza FTX, v médiách sa objavili porovnania práve s touto bankou.

FTX burza má viac ako stotisíc veriteľov a jej aktíva sa odhadujú na 10 až 50 miliárd dolárov. Lehman Brothers mala v čase pádu aktíva vo výške 600 miliárd dolárov. Lenže veľkosť krachujúcej firmy nie je najpodstatnejšia. Dôležité je narušenie dôvery investorov v kryptoburzy a digitálne meny ako také.

To, čo môže nasledovať po páde významného hráča na kryptotrhu, tak môže byť podobné lavíne z roku 2008. Kryptomenám sa totiž celý tento rok nedarí a väčšina z nich stráca na hodnote.

Po oznámení krachu veľkej kryptoburzy trh strácal dych naďalej. Len počas víkendu sa svetová trhová kapitalizácia kryptomien zosunula o tri percentá a spadla z 856 na 831 miliárd dolárov.

Kto je Sam Bankman-Fried: Majiteľ burzy FTX patril medzi sto najbohatších ľudí planéty. Jeho majetok odhadovali na 16 miliárd dolárov. Tie sa vyparili a Bloomberg ho z rebríčka najbohatších vyškrtol. Z úspešného mladíka je zloduch, ktorý čelí vyšetrovaniu.

V krátkosti z ekonomiky:

Najstratovejšie firmy: Základným cieľom podnikania je zisk. Nie vždy sa ho však podarí splniť. Niektoré roky sú lepšie, iné horšie a môžu prísť aj také, čo sa vymykajú štandardu a firmy hovoria o rekordoch. Práve negatívne podnikateľské rekordy sú predmetom rebríčka INDEXU, v ktorom sumarizuje najstratovejšie slovenské firmy.

Základným cieľom podnikania je zisk. Nie vždy sa ho však podarí splniť. Niektoré roky sú lepšie, iné horšie a môžu prísť aj také, čo sa vymykajú štandardu a firmy hovoria o rekordoch. Práve negatívne podnikateľské rekordy sú predmetom rebríčka INDEXU, v ktorom sumarizuje najstratovejšie slovenské firmy. Pomoc samosprávam: Premiér Heger oznámil zastropovanie cien elektriny a plynu pre samosprávy od začiatku januára do konca marca, podmienkou však je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok.

Premiér Heger oznámil zastropovanie cien elektriny a plynu pre samosprávy od začiatku januára do konca marca, podmienkou však je schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Pod hranicou chudoby: Aktuálne je v dôsledku nízkych dôchodkov, nedostatočnej pomoci a zdražovania pod hranicou chudoby asi pol milióna seniorov. Viac konfrontované s chudobou sú ženy, a to v produktívnom veku, ale aj na dôchodku.

Katar mení rétoriku. LGBTI+ ľudí týra vo väzení, žiada o rešpektovanie tradícií

„Rešpekt a tolerancia majú zásadný význam na všetkých turnajoch pod hlavičkou FIFA a výnimkou nie sú ani podujatia v Katare, pretože v konečnom dôsledku to hostiteľské krajiny od nás očakávajú,“ písala Medzinárodná futbalová federácia ešte začiatkom roka 2021.

Chcela verejnosť ubezpečiť, že organizácia majstrovstiev sveta v arabskom emiráte je pod kontrolou a hodnoty, na ktorých federácia roky bazíruje, bude presadzovať aj v Katare. Teraz, pár dní pred futbalovými MS, žiada ostatné krajiny, aby sa starali o seba a vrhali sa len do futbalových bojov, nie do politických či ideologických.

„Vo FIFA sa snažíme rešpektovať všetky názory a presvedčenia bez toho, aby sme zvyšku sveta dávali morálne lekcie,“ odkázali nedávno prezident FIFA Gianni Infantino a generálna sekretárka Fatma Samourová.

Zmena rétoriky môže súvisieť aj s tým, že dávny sľub organizátorov, podľa ktorého „všetci návštevníci Kataru budú vítaní bez ohľadu na pôvod, náboženstvo, pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo národnosť“, neplatí úplne stopercentne. Spoznali to na vlastnej koži prví ľudia z LGBTIQ+ menšiny.

Zápasíte po prekonaní covidu s vypadávaním vlasov? Nemusí to byť náhoda

Vypadávanie vlasov často prichádza postupne. Najprv sa začnú hromadiť v odtoku sprchy, neskôr zostávajú chumáče na kefe alebo na hrebeni. A jedného dňa sa pozriete do zrkadla a uvedomíte si, že ste prišli o pomerne veľkú časť svojej hrivy. Ak ste v posledných mesiacoch prekonali ochorenie Covid-19, nemusí byť strata vlasov len náhodná.

Katarína Sonlajtnerová prekonala covid prvýkrát vo februári tohto roku. Hoci to testy nepotvrdili, s ochorením sa pravdepodobne stretla znovu v auguste. Nasvedčovali tomu takmer identické príznaky. Vlasy jej začali enormne vypadávať v októbri. Trvalo to približne tri až štyri týždne.

Aj výskumy ukazujú, že v niektorých prípadoch môže byť vypadávanie vlasov naozaj spojené s prekonaním ochorenia Covid-19. Štúdia v prestížnom medicínskom časopise Lancet odhaduje, že dočasné vypadávanie vlasov zaznamenalo až 22 percent hospitalizovaných pacientov.

Zhodnotiť, aký častý je tento jav u ľudí, ktorí mali miernejšie formy ochorenia, je ťažšie. Výskumy však naznačujú, že vypadávanie vlasov patrí medzi 60 pretrvávajúcich príznakov, ktoré sa spájajú s dlhým covidom.

V krátkosti o zdraví:

Tvarovacie vankúše: Rodičia môžu chcieť po narodení dieťaťa siahnuť po tvarovacích vankúšoch pre dojčatá. Internetové obchody ich predávajú s tvrdením, že zlepšujú tvar a symetriu hlavy detí a zabraňujú, či liečia syndróm plochej hlavy. Americká agentúra pre potraviny a lieky však s týmto tvrdením nesúhlasí a vydala pre rodičov odporúčanie, aby ich nepoužívali.

Rodičia môžu chcieť po narodení dieťaťa siahnuť po tvarovacích vankúšoch pre dojčatá. Internetové obchody ich predávajú s tvrdením, že zlepšujú tvar a symetriu hlavy detí a zabraňujú, či liečia syndróm plochej hlavy. Americká agentúra pre potraviny a lieky však s týmto tvrdením nesúhlasí a vydala pre rodičov odporúčanie, aby ich nepoužívali. Sezónna depresia: Pre mnohých ľudí je jeseň spojená aj so smútkom a u niektorých pretrvávajú tieto pocity až do jari. Odborníci tento stav nazývajú sezónna afektívna porucha. Je to typ depresie, ktorý sa vyskytuje iba počas určitých ročných období. S jej príznakmi sa však dá do určitej miery pracovať.

Pre mnohých ľudí je jeseň spojená aj so smútkom a u niektorých pretrvávajú tieto pocity až do jari. Odborníci tento stav nazývajú sezónna afektívna porucha. Je to typ depresie, ktorý sa vyskytuje iba počas určitých ročných období. S jej príznakmi sa však dá do určitej miery pracovať. Alzheimerova choroba: Švédski vedci skúmali ľudí so špeciálnou mutáciou. Zo svojich výsledkov vytvorili novú hypotézu o tom, akou cestou by sa mal v budúcnosti uberať vývoj lieku na Alzheimerovu chorobu.

Rozhovory ZKH

Ako zmeniť učiteľstvo? Ako menej memorovať a viac rozmýšľať? A prečo sú prírodné vedy u detí nepopulárne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s víťazkou ceny Dionýza Ilkoviča 2022 Marianou Strakovou.

Podcasty SME

Vizita: Imunita je ako polícia. Je dôležité, aby kontrolovala celé mesto, všetky tkanivá aj orgány

Imunita je ako polícia. Je dôležité, aby kontrolovala celé mesto, všetky tkanivá aj orgány Gyncast: Už dávno neplatí, že žena musí po cisárskom reze rodiť iba sekciou

Už dávno neplatí, že žena musí po cisárskom reze rodiť iba sekciou Pravidelná dávka: Koniec dejín bude sloboda pre všetkých

Karikatúra

Recept dňa

Cestovinové šaláty vhodné na obed aj večeru. Vyskúšajte týchto osem jednoduchých receptov.

Voľný čas

