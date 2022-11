Ranný brífing: Kusého zatiaľ väzba obišla, Hlucháňová pri Ficovi podcenila situáciu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý začínal ako nádejný starosta. Teraz čelí obvineniu z korupcie, špecializovaný trestný súd ho napokon nevzal do väzby. Stíhaný tak bude na slobode, prokurátor podal sťažnosť.

RTVS dva týždne pripravovala špeciálne sviatočné vysielanie k 17. novembru a pozabudla, že Smer si na rovnaký deň naplánoval snem. Tak vysvetľuje dnes už bývalá šéfka spravodajstva Mária Hlucháňová, prečo vo sviatočný deň hodinu vysielali naživo prejav Roberta Fica.

Malý, no za to extrémne bohatý Katar urobil všetko pre to, aby hostil prestížny futbalový šampionát. Nemal problém s podplácaním, sledovaním, odpočúvaním či potláčaním ľudských práv. Ako si chce Katar športom nakloniť svetovú priazeň? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Špecializovaný trestný súd ponechal Kusého na slobode, zmeniť to môže Najvyšší súd

Rudolf Kusý na odchode z cely potom, ako špecializovaný súd rozhodol, že ho stačí stíhať na slobode. (zdroj: TASR)

Bývalý starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý bude stíhaný na slobode. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ho v korupčnej kauze napokon nevzal do väzby. Prokurátor podal sťažnosť.

O tom, či Kusý ostane na slobode alebo pôjde do väzby, bude rozhodovať Najvyšší súd do piatich pracovných dní, pravdepodobne to bude 28. novembra.

Stíhanie Kusého súvisí podľa informácií denníka SME s developerským projektom na Vlárskej ulici na Kramároch, ktorý sa vlečie už viac než tri roky.

V auguste 2019 dal developer F-Luxus žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na výstavbu nových bytov. Podľa pôvodného zámeru mali na voľnom pozemku na Kramároch vzniknúť dve bytovky, a to jedna troj- a druhá päťpodlažná. Zámer sa však stretol s nevôľou miestnych obyvateľov, čo viedlo k petícii proti výstavbe.

Developer však postupne získal všetky kladné stanoviská, ktoré na výstavbu potreboval, a to vrátane súhlasného stanoviska od magistrátu.

Obvinenie hovorí o úplatku vo výške 150-tisíc eur pre Kusého a sume ďalších 200-tisíc eur pre sprostredkovateľov. Samotný Kusý vinu odmieta.

Začínal ako nádejná krv: Rudolf Kusý začínal ako nádejný najmladší starosta, hrdil sa bojom proti "divokým developerom". Teraz je podozrivý, že si pýtal 150-tisíc za úspech stavebného konania. Jeho doterajší zástupca neverí, že by spravil takú blbosť.

Hlucháňová vedela, že s Ficom v RTVS 17. novembra robí problematické rozhodnutie

Mária Hlucháňová. (zdroj: TASR)

Hodinový priamy prenos prejavu Roberta Fica zo smenu Smeru na programe :24 počas sviatočného dňa 17. novembra stál šéfku spravodajstva RTVS Máriu Hlucháňovú miesto. Dnes už bývalá riaditeľka sekcie spravodajstva a publicistiky priznala, že išlo o chybu a hneď na druhý deň ponúkla svoju funkciu.

Tvrdí, že vysielanie Ficovho prejavu riešili vo verejnoprávnom médiu v poslednej chvíli. Dva týždne pripravovali špeciálny program k 17. novembru a na snem Smeru zabudli.

Prvý raz vraj upozornil Hlucháňovú na chystaný snem Smeru Ján Mažgút počas prípravy predvolebných štúdií RTVS. Hlucháňová mu vtedy povedala, že sa na vysielaní dohodnú neskôr. Hovorí, že informáciu vypustila z hlavy, no upozornila na ňu kolegov. V utorok 15. novembra popoludní jej zavolal Mažgút s tým, že majú všetko pripravené a ako to bude s vysielaním.

"Uvedomila som si, že sme sa na to nepripravili. Potrebovala som sa o tom poradiť a rýchlo rozhodnúť. Okamžite som zvolala stretnutie s tímom, v ktorom boli Andrea Fajnorová, Alfonz Šuran a Peter Nittnaus. Hovorili sme o tom, že toto rozhodnutie bude vážne, citlivé a problematické," vysvetľuje Hlucháňová.

RTVS ukázala, prečo sme polarizovaní: Keď sa bude najbližšie niekto dohadovať, prečo je naša spoločnosť taká natlakovaná, nabrúsená a polarizovaná, jednu z odpovedí dala 17. 11. aj RTVS, ktorá opomenula, že okrem iného disponuje strihom a celou analytickou obcou, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Začínajúci lekár nemôže nič zmeniť: Keď nastúpila do nemocnice zistila, že pre systém, aký panuje v slovenskom zdravotníctve, nevie pacientom pomôcť tak, ako by chcela. Lekárka Veronika Urďová v rozhovore tvrdí, že nemohla navrhnúť ani žiadne riešenia, lebo individualita mladého lekára je podľa nej v našich nemocniciach potláčaná.

Keď nastúpila do nemocnice zistila, že pre systém, aký panuje v slovenskom zdravotníctve, nevie pacientom pomôcť tak, ako by chcela. Lekárka Veronika Urďová v rozhovore tvrdí, že nemohla navrhnúť ani žiadne riešenia, lebo individualita mladého lekára je podľa nej v našich nemocniciach potláčaná. Stalker sedí ako bežný obvinený: Muž, ktorý v Bratislave sledoval známych ľudí, sa ako stalker necíti. Jeho advokát povedal, že im chcel ponúkať spoluprácu. Je známe, že má psychické problémy, vyšetrí ho znalec. Zatiaľ zostáva vo väzbe v Justičnom paláci.

Muž, ktorý v Bratislave sledoval známych ľudí, sa ako stalker necíti. Jeho advokát povedal, že im chcel ponúkať spoluprácu. Je známe, že má psychické problémy, vyšetrí ho znalec. Zatiaľ zostáva vo väzbe v Justičnom paláci. Dôveryhodnosť členov vlády: Najdôveryhodnejším členom vlády je minister práce Milan Krajniak. Dôveruje mu 31 percent a nedôveruje 65 percent ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Na chvoste rebríčka skončil minister financií Igor Matovič, ktorému dôveruje 11 percent a nedôveruje 88 percent ľudí.

Najdôveryhodnejším členom vlády je minister práce Milan Krajniak. Dôveruje mu 31 percent a nedôveruje 65 percent ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Na chvoste rebríčka skončil minister financií Igor Matovič, ktorému dôveruje 11 percent a nedôveruje 88 percent ľudí. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 59 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 358 testov. V nemocniciach aktuálne leží 334 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Klimatický summit priniesol historickú dohodu, no stále sa nevie, kto ju zaplatí

Štáty sa v Egypte dohodli na vytvorení fondu na pomoc krajinám zasiahnutým klimatickou zmenou. (zdroj: TASR/AP)

Klimatické summity sa odohrávajú každý rok, ale podľa ľudí, ktorí sa na nich pravidelne zúčastňujú, bol práve tohtoročný COP27 ten najchaotickejší. Skončil sa cez víkend, podrobnosti záverečnej správy sa dohadovali ešte v čase, keď v egyptskom Šarm aš-Šajchu v nedeľu vychádzalo slnko.

"Text je sklamaním, nezvyšuje ciele v oblasti znižovania emisií oproti tomu, čo sa dohodlo minulý rok v škótskom Glasgowe," píše Justin Rowlatt z BBC.

Na druhej strane však upozorňuje, že predsa len došlo k historickej dohode, keďže sa dohodlo vytvorenie fondu na odškodnenie krajín, ktoré sú už teraz zasiahnuté následkami klimatickej krízy.

V záverečnom vyhlásení summitu sa síce hovorí o vytvorení fondu na pokrytie škôd spôsobených napríklad záplavami alebo požiarmi, no nie je celkom jasné, kto bude doň platiť a kto z neho bude môcť čerpať.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ochromená energetická infraštruktúra: Takmer polovica energetickej infraštruktúry Ukrajiny si vyžaduje opravu po sérii vzdušných útokov zo strany Ruska, v dôsledku ktorých zostali bez dodávok elektriny milióny Ukrajincov.

Takmer polovica energetickej infraštruktúry Ukrajiny si vyžaduje opravu po sérii vzdušných útokov zo strany Ruska, v dôsledku ktorých zostali bez dodávok elektriny milióny Ukrajincov. Potvrdená sabotáž Nord Streamu: Švédsky prokurátor, ktorý vedie vyšetrovanie škôd na plynovodoch Nord Stream 1 a 2, potvrdil, že incident bol sabotáž. Mats Ljungqvist uviedol, že sa našli stopy výbušnín.

Švédsky prokurátor, ktorý vedie vyšetrovanie škôd na plynovodoch Nord Stream 1 a 2, potvrdil, že incident bol sabotáž. Mats Ljungqvist uviedol, že sa našli stopy výbušnín. Ruská dohoda s Iránom: Rusko uzatvorilo dohodu s Iránom na začatie výroby "stoviek" bezpilotných ozbrojených lietadiel určených pre vojnu na Ukrajine, ktoré sa budú vyrábať priamo na ruskom území.

Rusko uzatvorilo dohodu s Iránom na začatie výroby "stoviek" bezpilotných ozbrojených lietadiel určených pre vojnu na Ukrajine, ktoré sa budú vyrábať priamo na ruskom území. Ruské sily budujú obranu: Ruské sily budujú obranu dôležitých ciest v Chersonskej oblasti, ktoré vedú k veľkým mestám pri Azovskom mori a na Krym. Ukrajinské útoky už cielia na ruské konvoje.

Ruské sily budujú obranu dôležitých ciest v Chersonskej oblasti, ktoré vedú k veľkým mestám pri Azovskom mori a na Krym. Ukrajinské útoky už cielia na ruské konvoje. Ruský vojak chce svedčiť: Ruský vojak Nikita Čibrin, ktorý bol členom jednotky obvinenej z páchania vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti, vyhlásil, že je ochotný svedčiť na medzinárodnom súde o svojich skúsenostiach na Ukrajine.

Ruský vojak Nikita Čibrin, ktorý bol členom jednotky obvinenej z páchania vojnových zločinov v Kyjevskej oblasti, vyhlásil, že je ochotný svedčiť na medzinárodnom súde o svojich skúsenostiach na Ukrajine. Zelenskyj odmietol krátkodobé prímerie: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol myšlienku "krátkodobého prímeria" s Ruskom s tým, že by to situáciu len zhoršilo. Podľa jeho slov môže byť ozajstný, dlhodobý a poctivý mier len výsledkom úplného potlačenia ruskej agresie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol myšlienku "krátkodobého prímeria" s Ruskom s tým, že by to situáciu len zhoršilo. Podľa jeho slov môže byť ozajstný, dlhodobý a poctivý mier len výsledkom úplného potlačenia ruskej agresie. Zdokumentované zmiznutia ľudí: Stovky ľudí v Chersonskej oblasti boli počas trvania ruskej okupácie zadržané alebo sa stratili, píšu v správe experti z Yalovej univerzity, ktorí zdokumentovali zadržania a zmiznutia dovedna 226 ľudí v období od marca do októbra. Jedna tretina týchto osôb bola údajne podrobená mučeniu a piati z nich prišli o život.

Zo zahraničných webov:

Československá legenda? Na jej začiatku stála historická potupa

Na trh bolo uvedených okolo 600-tisíc Flexaretov. (zdroj: Pexels/Adam Dubec)

Kde sa niečo končí, tam sa vždy niečo začína. A platí to aj v prípadoch, ktoré by sme mohli označiť ako fatálne alebo potupné. Takýto príbeh má aj kultový československý fotoaparát Flexaret. Za jeho zrodom môžeme hľadať náhodu či zhodu okolností.

Flexaret bol na svoju dobu prelomový. V prvom rade išlo o veľký rozdiel medzi starými a novými fotoaparátmi. Flexaret bol kompaktný, jednoducho ovládateľný a používateľsky priateľský aj pre nefotografov.

Niektorým značkám sa podarilo prežiť komunizmus aj zmenu režimu. Flexaret medzi nimi nie je. Posledné foťáky tejto značky zišli z výrobných liniek v roku 1970. Ich výrobu oficiálne ukončili v roku 1971.

Inžinieri a vývojári Meopty pritom pripravovali zlepšenia a ďalšie novinky fotoaparátu. Verejnosť ich však nikdy nevidela. Posledné flexarety niesli označenie VII. Potom značka ako taká zanikla.

V krátkosti z ekonomiky:

Vyjednávania o platoch lekárov: Lekárske odborové združenie súhlasí s ponukou vlády o dodatočnom navýšení platov lekárov. Žiada však navýšenie koeficientu za odpracované roky praxe na 0,03-násobok priemernej mzdy. Šéf odborárov Peter Visolajský avizuje, že ak vláda podmienku prijme a predstaví riešenia ostatných siedmich požiadaviek, sú ochotní dohodnúť sa.

Lekárske odborové združenie súhlasí s ponukou vlády o dodatočnom navýšení platov lekárov. Žiada však navýšenie koeficientu za odpracované roky praxe na 0,03-násobok priemernej mzdy. Šéf odborárov Peter Visolajský avizuje, že ak vláda podmienku prijme a predstaví riešenia ostatných siedmich požiadaviek, sú ochotní dohodnúť sa. Hodnota stravného lístka: Minimálna hodnota stravného lístka by mala od Nového roka stúpnuť na 5,10 eura. Cenu stravného upravuje rezort práce opatrením, ktoré bude po ukončení pripomienkového a legislatívneho procesu uverejnené v Zbierke zákonov.

Minimálna hodnota stravného lístka by mala od Nového roka stúpnuť na 5,10 eura. Cenu stravného upravuje rezort práce opatrením, ktoré bude po ukončení pripomienkového a legislatívneho procesu uverejnené v Zbierke zákonov. Twitter opúšťajú stovky zamestnancov: Twitter zamestnancom oznámil, že kancelárie budú do pondelka zatvorené. Veľký počet zamestnancov Twitteru odchádza po tom, ako ich majiteľ firmy Elon Musk vyzval, aby súhlasili s nadčasmi s vysokou intenzitou, alebo odišli.

Lietal vo vzduchu, plakal ako nikdy. Hamšík sa lúčil s reprezentáciou

Marek Hamšík sa rozlúčil so slovenskou reprezentáciou na vypredanom Tehelnom poli. (zdroj: TASR)

Dlho sa držal, ale neovládol sa. Doľahlo to naňho. Keď v závere zápasu schádzal z ihriska, premohli ho emócie. Spustili sa slzy, Marek Hamšík plakal a plakal. „Nikdy som tak v reprezentácii neplakal. Bolo to prvýkrát,“ priznal.

Vzápätí sa objal s Milanom Škriniarom a odovzdal mu kapitánsku pásku. „Ďakoval som mu, že som mohol byť súčasťou jeho kariéry. Je to symbol Slovenska. Keď poviete jeho meno, všade na svete ho poznajú,“ tvrdil Škriniar, stopér Interu Miláno.

Slovenská futbalová reprezentácia v prípravnom zápase remizovala s Čile 0:0. Zrejme najlepší hráč v dejinách samostatnosti sa lúčil. Bol to jeho posledný zápas v národnom tíme. Na tribúnach pútali transparenty, kde priaznivci Hamšíkovi ďakovali. Na bratislavské Tehelné pole prišlo v nedeľu 20-tisíc ľudí.

Tréner Franceso Calzona sa snažil Mareka presvedčiť, aby ešte v národnom tíme zotrval. „Skúša to stále. Muselo by sa stať niečo výnimočné, aby som sa ešte vrátil,“ dodal Hamšík. Viacerí spoluhráči ho stále v reprezentácii vidia, ale v inej úlohe. Možno aj ako trénera.

Ako si pes vytvorí bezpečnú väzbu k majiteľovi? Záleží na výchove

Vyžadovať od psa plnenie príkazov bez ohľadu na jeho prežívanie, sa nemusí vyplatiť. (zdroj: Adobe Stock)

O štýloch výchovy väčšinou ľudia rozmýšľajú najmä pri svojich deťoch. No aj správanie vášho psa môžete ovplyvniť tým, ako k nemu pristupujete. Vedci skúmali výchovné prístupy, ktoré sú známe z literatúry o detskom vývoji. U majiteľov psov určili tri rôzne štýly výchovy pomocou dotazníka na začiatku skúmania.

Autoritatívny majiteľ má na psa vysoké požiadavky, ale zároveň je k nemu láskavý a snaží sa reagovať na vnímané potreby a emócie psa. Autoritársky majiteľ má na psa taktiež vysoké požiadavky, no vyžaduje priam slepú poslušnosť. Snaží sa naprávať nežiaduce správanie psa bez ohľadu na jeho vnímané potreby a nálady.

Zhovievavý majiteľ nemá na psa takmer žiadne požiadavky alebo len veľmi malé. Nevyžaduje teda prísnu disciplínu, no zároveň silno reaguje na vnímané emócie zvieraťa. Dalo by sa povedať, že psa rozmaznáva.

Ukázalo sa, že na psy zaberá najlepšie výchova, ktorej ekvivalent u detí vedie v neskoršom živote k lepšiemu mentálnemu zdraviu, sebavedomiu či lepším výsledkom v práci. Ide o autoritatívny, teda demokratický štýl výchovy.

V krátkosti z vedy a techniky:

Zem je preľudnená: OSN stanovila symbolicky dátum 15. novembra, keď na svete pribudol osemmiliardtý človek. O tom, či môže osem miliárd ľudí žiť udržateľne a o budúcej populácii Slovenska sme sa rozprávali so slovenským demografom Branislavom Blehom. Prezradil aj dosiaľ nezverejnené predpovede o tom, ako bude vyzerať populácia Slovenska v roku 2080.

OSN stanovila symbolicky dátum 15. novembra, keď na svete pribudol osemmiliardtý človek. O tom, či môže osem miliárd ľudí žiť udržateľne a o budúcej populácii Slovenska sme sa rozprávali so slovenským demografom Branislavom Blehom. Prezradil aj dosiaľ nezverejnené predpovede o tom, ako bude vyzerať populácia Slovenska v roku 2080. Jedinečný tunel v Egypte: Istá dominikánska archeologička tvrdí, že objavila tunel, ktorý by mohol viesť k stratenej hrobke Kleopatry. Možný objav hrobky by nám pomohol odhaliť tajomstvá, ktoré túto významnú egyptskú panovníčku stále obklopujú, hovorí pre SME egyptologička Alexandra Pastoreková. Vyzýva však na opatrnosť pred unáhlenými závermi z nových vykopávok.

Istá dominikánska archeologička tvrdí, že objavila tunel, ktorý by mohol viesť k stratenej hrobke Kleopatry. Možný objav hrobky by nám pomohol odhaliť tajomstvá, ktoré túto významnú egyptskú panovníčku stále obklopujú, hovorí pre SME egyptologička Alexandra Pastoreková. Vyzýva však na opatrnosť pred unáhlenými závermi z nových vykopávok. Skvelý smartfón pre hráčov: Poco ako značka patriaca čínskemu gigantovi Xiaomi pokračuje presne tam, kde Xiaomi pred pár rokmi skončil – snaží sa priniesť prémiové zariadenie dostupné pre masy bez neobmedzeného rozpočtu. S modelom F4 GT sa to firme aj úspešne darí.

