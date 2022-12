Ranný brífing: Na Matoviča tlačia aj jeho vlastní, lekári hlásia nával chorých detí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Poslanci v rozpätí niekoľkých hodín rokovali o kľúčových návrhoch. Odobrením vyšších platov lekárov museli odvrátiť kolaps nemocníc, zároveň sa začalo rokovanie o rozpočte. Ten kritizovala aj desaťčlenná občiansko-demokratická platforma liberálnejších poslancov OĽaNO. Už prvé hodiny rokovania tak ukázali chaos vo vládnutí.

Aj keď koronavírus dnes už nespôsobuje také problémy, ako po uplynulé roky, rapídne rastie počet s inými vírusovými ochoreniami. Lekári riešia nával chorých detí aj hnisavé zápaly pľúc. Dôvodom je rýchlejšie šírenie vírusov medzi ľuďmi, ktorí uplynulé roky dodržiavali opatrenia.

Wagnerovci, súkromná ruská vojenská skupina verná Vladimirovi Putinovi, už verbuje väzňov nielen v Rusku, ale aj v Afrike a posiela ich do bojov na Ukrajine. Kto vlastne Wagnerovci sú? Aký vplyv na vojnu má Jevgenij Prigožin? A čo je pravdy na špekuláciách, že by mohol raz Putina nahradiť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Postavili sa mu už aj vlastní. Oslabená koalícia sa ešte viac triešti na Matovičovom rozpočte

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: SITA)

Parlament začal v stredu v rozpätí niekoľkých hodín rokovať o dvoch kľúčových návrhoch. Odobrením vyšších platov lekárov najneskôr do večera museli poslanci odvrátiť ohrozenie fungovania nemocníc.

Zároveň sa začalo rokovanie o štátnom rozpočte na rok 2023, bez jeho schválenia Slovensko v čase energetickej krízy a veľkého zdražovania vstúpi len druhýkrát v histórii do nového roka v rozpočtovom provizóriu.

Už prvé hodiny rokovania ukázali chaos vo vládnutí, na ktorý o deň skôr poukázala v správe o stave republiky aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Matovič sa totiž pri podpore rozpočtu nemôže opierať s istotou ani len o 70 vlastných koaličných poslancov. Mnohí z nich prišli neočakávane s vlastnými požiadavkami, ktorými podmieňujú jeho podporu.

Desaťčlenná občiansko-demokratická platforma liberálnejších poslancov OĽaNO pod vedením Kristiána Čekovského už predvečer rokovania o rozpočte Matovičov návrh kritizovala.

Kým do stredy platilo, že Matovič by po ústupkoch vedel získať potrebných aspoň 76 hlasov vďaka odídencom z extrémistickej ĽSNS a nezaradeným poslancom okolo Tomáša Tarabu zo strany Život, po novom mu môžu chýbať od troch do 11 hlasov.

Memorandum medzi vládou a lekármi: Vláda a lekárski odborári podpísali na Úrade vlády memorandum, ktoré rieši požiadavky lekárov v hromadných výpovediach. Memorandum rieši okrem iného financovanie zdravotníckych zariadení, zvýšenie počtu zdravotníkov, ich vzdelávanie aj platovú otázku lekárov.

Vláda a lekárski odborári podpísali na Úrade vlády memorandum, ktoré rieši požiadavky lekárov v hromadných výpovediach. Memorandum rieši okrem iného financovanie zdravotníckych zariadení, zvýšenie počtu zdravotníkov, ich vzdelávanie aj platovú otázku lekárov. Heger a Matovič tvoria tandem: Dohoda Hegera s lekármi sa neudiala napriek Matovičovi. Síce pred verejnosťou vytvára obraz toho, ktorý „by vydieraniu neustúpil“, no v zákulisí poskytol konsenzuálnemu Hegerovi podporu ministerstva financií, píše Matúš Ritomský.

Dohoda Hegera s lekármi sa neudiala napriek Matovičovi. Síce pred verejnosťou vytvára obraz toho, ktorý „by vydieraniu neustúpil“, no v zákulisí poskytol konsenzuálnemu Hegerovi podporu ministerstva financií, píše Matúš Ritomský. Tajomstvo limitov: Ak sa na koaličné panoptikum pozrieme cez optiku historicky rekordných čísiel „Matovičovho“ rozpočtu, tak do očí bije jedno: Heger a spol. sa podobajú na všetko, len nie na politikov, ktorí svoje kroky robia s vedomím, že ich čaká hlasovanie o dôvere, píše Peter Schutz.

Lekári hlásia nával chorých detí aj hnisavé zápaly pľúc. Môžu za to predošlé dva roky pandémie

Chorých je takmer 45-tisíc ľudí. (zdroj: TASR)

Vlaňajší november bol mesiacom, keď nemocnice naplnili svoju kapacitu a nových pacientov s covidom nemali kam dávať, preto ich umiestňovali aj medzi pacientov, ktorí covid nemali.

Pre nedostatok pľúcnych ventilácií museli lekári rozhodovať, koho pripoja na pľúcnu ventiláciu. Zväčša šlo o mladších pacientov, ktorí mali väčšiu šancu na prežitie.

Najmä detskí lekári však hlásia, že výrazne viac ako po minulé roky musia riešiť iné akútne respiračné ochorenia. Ukazujú to aj dáta, podľa ktorých bolo vlani od septembra do konca roka najviac ľudí s respiračnými ochoreniami inými ako covid v polovici októbra - 35 278.

Minulý týždeň epidemiológovia zaznamenali na Slovensku počet prípadov s rôznymi typmi infekčných ochorení dýchacích ciest takmer o 10-tisíc vyšší, a to až 44 919. Tento počet bude zrejme v nasledujúcich týždňoch rásť.

V krátkosti z domova:

Suchoba opísal Brhela ako výpalníka: Keby sa mi Jozef Brhel nenatlačil do firmy, asi tu dnes nesedíme, zašpekuloval si na súde IT podnikateľ Michal Suchoba. Spomínal tak na rok 2013, keď sa cez svojho dlhoročného kamaráta, novovymenovaného šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, snažil získať dôležité zákazky u daniarov.

Keby sa mi Jozef Brhel nenatlačil do firmy, asi tu dnes nesedíme, zašpekuloval si na súde IT podnikateľ Michal Suchoba. Spomínal tak na rok 2013, keď sa cez svojho dlhoročného kamaráta, novovymenovaného šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, snažil získať dôležité zákazky u daniarov. Trestné stíhanie pre únos Vietnamca: Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie v kauze únosu Vietnamca z roku 2017, informoval policajný prezident Štefan Hamran a dodal, že kauzu dosiaľ nevyšetrovala polícia, ale Úrad inšpekčnej služby pod dozorom krajskej prokuratúry.

Národná kriminálna agentúra začala trestné stíhanie v kauze únosu Vietnamca z roku 2017, informoval policajný prezident Štefan Hamran a dodal, že kauzu dosiaľ nevyšetrovala polícia, ale Úrad inšpekčnej služby pod dozorom krajskej prokuratúry. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 126 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 829 testov. V nemocniciach aktuálne leží 301 pacientov, pribudla aj jedna obeť ochorenia Covid-19.

Africké väznice aj zahraniční študenti. Na Ukrajinu verbujú Rusi aj zločincov

Žoldnierska skupina Wagner verbuje aj cudzincov či zločincov. (zdroj: SITA/AP)

Žoldnierska skupina Wagner, ale aj ruská armáda začali verbovať nielen v ruských väzniciach, ale najímajú aj zahraničných študentov na univerzitách či vrahov a násilníkov z afrických väzení.

Skupina Wagner, spojená s oligarchom Jevgenijom Prigožinom, pôvodne verbovala do svojich radov najmä ľudí s vojenskými skúsenosťami, ktorí boli frustrovaní zlou kvalitou ruskej armády.

S vojenskými neúspechmi a veľkými stratami na ukrajinskom fronte však wagnerovci zmenili stratégiu a znížili latku na členstvo. Už v septembri sa Prigožin objavil na videu v trestaneckej kolónii v Marijsku, ruskej republike asi 600 kilometrov od Moskvy, kde dal väzňom možnosť ísť na slobodu – ak pôjdu bojovať na Ukrajinu.

Teraz vychádza najavo, že na verbovanie wagnerovci siahli už aj po cudzincoch – či už na univerzitách, alebo priamo v afrických väzniciach. Vďaka skupine Wagner sa na slobodu dostali desiatky rebelov v Stredoafrickej republike, kde žoldnieri pôsobia.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruskú zimu nepremôže ani Putin: Rusko má s bojom v zime niekoľko historických skúseností. Nie všetky pre Moskvu dopadli dobre. Aktuálne sa do zimnej fázy preklápa Putinova vojna na Ukrajine. Vo fungujúcej armáde s dobrým vedením a spoľahlivou logistikou sa aj vojna v zime dá prežiť. To sa však nedá povedať o ruskej armáde.

Rusko má s bojom v zime niekoľko historických skúseností. Nie všetky pre Moskvu dopadli dobre. Aktuálne sa do zimnej fázy preklápa Putinova vojna na Ukrajine. Vo fungujúcej armáde s dobrým vedením a spoľahlivou logistikou sa aj vojna v zime dá prežiť. To sa však nedá povedať o ruskej armáde. Rusi sa vzdávajú cez telefón: Nechceš zabíjať a bojíš sa o život? Zavolaj, vzdaj sa a nechaj sa zajať. Ukrajinské centrum prijíma denne stovky správ od ruských vojakov, ktorí sa radšej nechajú zajať, ako by na fronte riskovali životy. Jeho koordinátori uvádzajú, že doteraz sa im telefonicky alebo cez aplikácie WhatsApp či Telegram prihlásilo viac ako 3 500 ľudí.

Nechceš zabíjať a bojíš sa o život? Zavolaj, vzdaj sa a nechaj sa zajať. Ukrajinské centrum prijíma denne stovky správ od ruských vojakov, ktorí sa radšej nechajú zajať, ako by na fronte riskovali životy. Jeho koordinátori uvádzajú, že doteraz sa im telefonicky alebo cez aplikácie WhatsApp či Telegram prihlásilo viac ako 3 500 ľudí. Maďari môže prísť o miliardy: Stále nie je isté, či sa Maďarsko dostane k balíkom európskych peňazí, s ktorými už počítalo. Budapešti hrozí, že pre netransparentnosť príde o európske peniaze. Mechanizmus ešte bude musieť schváliť Rada EÚ, no hrozí aj to, že Budapešť zablokuje pomoc Ukrajine.

Stále nie je isté, či sa Maďarsko dostane k balíkom európskych peňazí, s ktorými už počítalo. Budapešti hrozí, že pre netransparentnosť príde o európske peniaze. Mechanizmus ešte bude musieť schváliť Rada EÚ, no hrozí aj to, že Budapešť zablokuje pomoc Ukrajine. Infraštruktúra pre jadrové zbrane: Rusko sa bude v roku 2023 sústreďovať na budovanie infraštruktúry pre jadrové zbrane, vyhlásil ruský minister obrany Sergej Šojgu na zasadnutí vedenia ministerstva. Pôjde napríklad o zariadenia na uskladnenie nových raketových systémov.

Rusko sa bude v roku 2023 sústreďovať na budovanie infraštruktúry pre jadrové zbrane, vyhlásil ruský minister obrany Sergej Šojgu na zasadnutí vedenia ministerstva. Pôjde napríklad o zariadenia na uskladnenie nových raketových systémov. Zložitá situácia na fronte: Ukrajinská armáda hlási odrazenie ruských útokov pri šiestich obciach na východe krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil situáciu na fronte za zložitú, Rusko podľa neho niečo plánuje na juhu Ukrajiny.

Ukrajinská armáda hlási odrazenie ruských útokov pri šiestich obciach na východe krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil situáciu na fronte za zložitú, Rusko podľa neho niečo plánuje na juhu Ukrajiny. Zmanipulované video so Zelenským: Na sociálnych sieťach sa krátko po návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v oslobodenom Chersone začalo šíriť video, podľa ktorého obyvatelia mesta na prezidenta pokrikovali a nadávali mu. Ide však o zmanipulované video, v ktorom bola k autentickým záberom doplnená zvuková stopa z oveľa staršieho videa.

Zo zahraničných webov:

Štecko: Recesia je tu. V gastre zažívame bezprecedentnú situáciu

Peter Štecko, majiteľ skupiny Medusa. (zdroj: Medusa)

Z pocovidového oživenia sa prevádzkovatelia reštauračných zariadení zrejme dlho netešili. Situáciu im v posledných mesiacoch komplikujú zmeny v spotrebiteľskom správaní.

Zákazníci šetria a gastro firmy začínajú hovoriť o výrazných prepadoch tržieb. „To, čo sa deje je bezprecedentné. Napĺňajú sa odhady, že príde až k štvrtinovému prepadu kúpyschopnosti,“ tvrdí gastropodnikateľ Peter Štecko.

Štecko odhaduje, že tržby reštaurácií v Bratislave sa znížili o 15 až 20 percent. „Už prepad na úrovni troch až piatich percent znamená vygumovanie akýchkoľvek ziskov,“ tvrdí s tým, že situáciu aspoň sčasti vykompenzujú decembrové firemné večierky a eventy.

Jeho skupina Medusa v dôsledku nižšieho dopytu už zatvorila štvoricu prevádzok. Ohlasuje však tiež zahraničnú expanziu, reštauráciu chce otvoriť v najväčšom obchodnom centre na svete.

V krátkosti z ekonomiky:

Nárast dovozu ruského LNG: EÚ zakázala dovoz uhlia a pripravila aj ropné embargo. Ale import skvapalneného zemného plynu zažíva rozmach a je nepravdepodobné, že by v dohľadnej dobe musel čeliť bojkotu Únie. Dovoz z Ruska vzrástol za rok približne o 40 percent, keďže kupujúci sa snažia nahradiť zmenšujúce sa toky potrubím.

EÚ zakázala dovoz uhlia a pripravila aj ropné embargo. Ale import skvapalneného zemného plynu zažíva rozmach a je nepravdepodobné, že by v dohľadnej dobe musel čeliť bojkotu Únie. Dovoz z Ruska vzrástol za rok približne o 40 percent, keďže kupujúci sa snažia nahradiť zmenšujúce sa toky potrubím. Vyššie príspevky za ubytovanie Ukrajincov: Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny bude upravený vo výške nákladov za lôžko o zvýšený koeficient ako kompenzáciu časti nákladov. Má tak aspoň čiastočne zohľadňovať zvýšené jednotkové ceny elektrickej energie a plynu vo vykurovacej sezóne počas účinnosti nariadenia.

Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencom z Ukrajiny bude upravený vo výške nákladov za lôžko o zvýšený koeficient ako kompenzáciu časti nákladov. Má tak aspoň čiastočne zohľadňovať zvýšené jednotkové ceny elektrickej energie a plynu vo vykurovacej sezóne počas účinnosti nariadenia. Inflácia v eurozóne: Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v novembri 2022 znížilo na 10 percent z rekordných 10,6 percenta v októbri. Ekonómovia pritom očakávali, že miera inflácie v regióne, ktorý platí eurom, sa v novembri zníži menej, na 10,4 percenta. Novembrový pokles inflácie je prvý od júna 2021. Prispelo k tomu spomalenie rastu cien energií.

Brankár rozmlátil hokejku, rozhodla fatálna chyba. NHL videla 17-gólový zápas

Momentka zo zápasu Seattle Kraken - Los Angeles Kings. (zdroj: TASR/AP)

Takýto scenár duelu medzi Los Angeles Kings a Seattlom Kraken by v dnešnej dobe nepredpovedal nikto. Padlo v ňom sedemnásť gólov. Kings ich strelili osem a aj tak prehrali po predĺžení.

Nevyhrať s ôsmimi gólmi sa naposledy podarilo Philadelphii v októbri 2011. Proti Winnipegu padla výsledkom 8:9, ale už po šesťdesiatich minútach.

Len päť zápasov v dejinách ligy sa skončilo takýmto skóre, z toho tri z nich sa odohrali počas sezóny 1981/82. V jednom z nich vyhrali Quebec Nordiques nad Gretzkého Edmontonom vďaka piatim bodom Antona Šťastného a štyrom bodom jeho brata Petra.

Prehrať takýto duel nechce nikto. Napokon ho nezvládli „králi“. V predĺžení urobili fatálnu chybu, nechali sa vylúčiť za priveľa hráčov na ľade a Seattle využil ponúknutú presilovku. Odniesla si to hokejka brankára Kings Cala Petersena.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Permafrost ukrýva dávne hrozby. Oživili takmer 50-tisíc rokov starý zombie vírus

Kráter Batagajka v ruskom Jakutsku vznikol rozmŕzaním permafrostu. (zdroj: NASA/LANDSAT)

V zamrznutej pôde na Sibíri sa ukrýval takmer 50-tisíc rokov. Vedcom sa podarilo oživiť zombie vírus, ktorý aj po tisíckach rokov spánku dokázal infikovať jednoduchý organizmus.

Nový výskum upozorňuje na rastúcu hrozbu zvýšených svetových teplôt pre trvale zamrznutú pôdu - permafrost. Okrem toho, že môže pri rozmŕzaní uvoľniť obrovské množstvá skleníkového plynu, môže ukrývať aj zombie patogény.

Trvale zamrznutá pôda pokrýva až štvrtinu územia severnej pologule. Niektoré časti sú zmrazené už milión rokov. Posledné roky permafrost začína na mnohých miestach rozmŕzať vplyvom klimatickej zmeny, ku ktorej prispeli ľudia spaľovaním fosílnych palív. Odhaduje sa, že v roku 2100 budú rozmrazené viac ako dve tretiny permafrostu vo vrchných vrstvách pôdy.

Vedcov desia neviditeľné dôsledky. Permafrost v minulosti uzamkol množstvo metánu, jedného z najsilnejších skleníkových plynov. Pri rozmŕzaní sa uvoľňuje a ďalej poháňa otepľovanie planéty. Podobne v sebe ukryl aj dávne vírusy a baktérie.

V krátkosti z vedy a techniky:

Sopečná bohyňa rozhadzuje vlasy: Pelé, havajská bohyňa ohňa a vulkánov, začala opäť rozhadzovať svoje vlasy. Po rokoch nezvyčajného ticha prebudila najväčšiu činnú sopku na svete. Mauna Loa na ostrove Havaj vybuchla v nedeľu v noci miestneho času. V roku 1984 po trojtýždňovej erupcii, keď sa láva dostala na vzdialenosť pár kilometrov od mesta Hilo, sa sopka odmlčala na 38 rokov.

Pelé, havajská bohyňa ohňa a vulkánov, začala opäť rozhadzovať svoje vlasy. Po rokoch nezvyčajného ticha prebudila najväčšiu činnú sopku na svete. Mauna Loa na ostrove Havaj vybuchla v nedeľu v noci miestneho času. V roku 1984 po trojtýždňovej erupcii, keď sa láva dostala na vzdialenosť pár kilometrov od mesta Hilo, sa sopka odmlčala na 38 rokov. Vtipný simulátor kozy: Ubehlo už viac ako osem rokov, čo sme sa po prvý krát ocitli v koži kozy. Netradičný koncept simulátora smiešneho zvieraťa nás rýchlo presvedčil, že tento typ hier môže zabaviť aj na viac, ako len pár minút. Nič tu nemôžete brať vážne a ku každej jednej veci pristupujte radšej opatrne. Hra si totiž robí srandu zo seba, z vás a aj z veľkého množstva ďalších vecí.

Ubehlo už viac ako osem rokov, čo sme sa po prvý krát ocitli v koži kozy. Netradičný koncept simulátora smiešneho zvieraťa nás rýchlo presvedčil, že tento typ hier môže zabaviť aj na viac, ako len pár minút. Nič tu nemôžete brať vážne a ku každej jednej veci pristupujte radšej opatrne. Hra si totiž robí srandu zo seba, z vás a aj z veľkého množstva ďalších vecí. Dokonalý televízor nielen pre hráčov: Bežný divák dnes chybu pri výbere svojho nového televízora neurobí, keďže vyslovene zlé modely sa z trhu už vytratili. No čo ak máte nároky vyššie a okrem filmov bude váš nový televízor aj tým hlavným zdrojom obrazu pre hranie hier? Samsung má pre túto špecifickú skupinu zákazníkov model, vybavený všetkými potrebnými technológiami.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Erik Tomáš. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na zrušenie obvinenia Roberta Fica a Roberta Kaliňáka? Čo hovorí na prezidentkin prejav? A ku komu má teraz Hlas najbližšie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom strany Hlas Erikom Tomášom.

Podcasty SME

Zoom: Vedci prišli s návodom, ako vychovávať psa

Vedci prišli s návodom, ako vychovávať psa Teplá vlna: V Teplárni som našla svoju rodinu, hovorí prevádzkarka Iva

V Teplárni som našla svoju rodinu, hovorí prevádzkarka Iva Vedátorský podcast: Teóriu strún poznáte aj z kníh či seriálov, stále sa jej však venujú aj vedci

Karikatúra

Zakaždým presne. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Hamburger z bravčového mäsa. (zdroj: Isifa)

Domáci hamburger aj wrap. Vybrali sme pre vás recepty na nenáročný fast food.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.