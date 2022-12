SME Minúta: Odvolávanie vlády pokračuje. Fico jej vyčíta aj Lipšica, Smer bude hlasovať za

Súčasná vláda je protikorupčná len do takej miery, do akej to dovolí predseda Sme rodina a parlamentu Kollár alebo nezaradení poslanci z klubu OĽaNO, vyhlásila to exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Kolíková.

Vyčíta koalícii, že nezmenila paragraf 363 Trestného poriadku, nevydanie lídra Smeru Fica súdu na väzobné stíhanie či legitimizovanie rokovania s extrémistami.

Pýta sa tiež, ako majú byť konštruktívnou opozíciou, keď im vláda nedáva priestor na korekciu jej zlých nápadov. Vláda podľa nej vedela o kríze v krajine a vystavila Slovensko neistote menšinovej vlády.

Gábor Grendel (OĽANO) pripomenul, že Kolíková bola ministerkou spravodlivosti a pýta sa, koľkokrát predložila na vládu zmenu paragrafu 363.

"Boli ste ministerkou spravodlivosti, mali ste tú kompetenciu. Ten zákon spadal do vášho portfólia," poznamenal.

Mrzí ho nesplnenie záväzku z vládneho programu na úpravu tohto paragrafu. Poukázal však na to, že v tomto parlamente a jeho zložení sa na zmenu nenájde väčšina. Pýta sa Kolíkovej, s kým chce v ďalšej vláde tento paragraf upraviť, či s poslancami z Hlasu, ktorí sa s SaS podpísali pod zvolanie mimoriadnej schôdze. (TASR)