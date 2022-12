SME Minúta: Rokovanie parlamentu prerušili do pondelka, v sále bolo iba zopár poslancov

Podpredseda parlamentu Peter Pčolinský prerušil schôdzu do pondelka do 13. hodiny. Rokovanie Národnej rady prerušil aj pre neprítomnosť predkladateľov návrhov. V sále sedelo ráno len zopár poslancov.

Poslanci sa v úvode rokovania dohodli na presunutí niekoľkých bodov z dielne ministerstiev zdravotníctva a životného prostredia.

Do pondelka by sa mal podľa Pčolinského dohodnúť ďalší postup medzi lídrami politických strán. "Do pondelka by sa situácia mohla ujasniť a mohli by sme prerokovať body, na ktorých bude všeobecná dohoda," povedal. (TASR)