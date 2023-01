Ranný brífing: Matovič klesá na úroveň Blahu, Rusi ničia všetko ukrajinské

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Igor Matovič je tretím najsledovanejším politikom na Facebooku v krajine. Z protikorupčných tém však po novom presedlal na útoky voči liberálom, prezidentke a LGBTI+ ľuďom. Akoby toho nebolo málo, používa pri tom rovnaký slovník ako Ľuboš Blaha.

Rusi začali v Mariupoli demolovať celé štvrte. Stavajú tam nové domy a Ukrajinci sa obávajú, že v skutočnosti zahladzujú stopy po svojich zločinoch. V troskách totiž nadobro zmiznú aj telesné pozostatky ich blízkych.

Deti sú prirodzene zvedavé a pýtajú sa aj na otázky, ktoré nás dospelých privádzajú do rozpakov. Ako sa narodili? Čo sa im to hompáľa medzi nohami a prečo to isté nemá aj ich sestra? Väčšie deti zažívajú svoje prvé lásky, dotyky a aj kontakt s pornom. Ako ale bojovať s prípadnou hanbou, ktorú pri týchto témach pociťujeme a dá sa o sexualite začať rozprávať s dieťaťom aj v neskoršom veku? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovičova ofenzíva proti LGBTI+ a prezidentke nie je výstrelkom. Testuje priazeň voličov extrému

Líder OĽaNO Igor Matovič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na útokoch, konflikte a senzáciách postavil Matovič celú doterajšiu kariéru. Teraz sa môže skončiť dvanásť rokov svedomito pestovaného príbehu o "bojovníkovi proti korupcii a mafii", na čele "protikorupčného" hnutia OĽaNO.

"Začína sa ťažká volebná kampaň," ohlásil Igor Matovič hneď po vyslovení nedôvery vláde 15. decembra 2022. Odvtedy s čoraz väčšou intenzitou namiesto o mafii a korupcii píše na Facebooku útočné a nenávistné statusy proti LGBTI+ ľuďom, prezidentke a liberálom.

Na Facebooku má 273-tisíc sledovateľov, čo z neho robí po prezidentke a Petrovi Pellegrinim tretieho najsledovanejšieho politika v krajine. Jeho statusy sú často také kontroverzné, že ich potom niekoľko dní rozoberajú médiá, čím im pridávajú ďalšiu publicitu.

V posledných dňoch si na Facebooku vybral za svoj terč transrodové osoby. Tieto útoky mu však prinášajú v porovnaní s inými statusmi nadpriemerné čísla počtu lajkov a zdieľaní. Šéf marketingovej agentúry New School Communications Gabriel Tóth sa obáva, že práve tie ho motivujú k tomu, aby pridal k téme ďalšie nové statusy.

Matovič pri tom používa slovník, ktorý pripomína poslanca Smeru Ľuboša Blahu, ktorému Facebook zablokoval minulý rok profil. Či skončí podobne, je nateraz otázne. Hlavným problémom v prípade Facebooku je, že si vlastné kritériá na blokovanie škodlivého obsahu vykladá voľne a nesystematicky.

Druhá vlna chrípky ešte len príde. Čo robiť, keď chýbajú lieky? Kedy ísť k lekárovi?

Ilustračná fotografia. (zdroj: Adobe Stock)

Stačil týždeň detí doma počas vianočných prázdnin a chorobnosť na chrípku a akútne respiračné ochorenia klesla na Slovensku o viac ako tretinu. Zatiaľ čo v týždni zahŕňajúcom vianočné sviatky bolo chorých 91 068 ľudí, minulý týždeň ich bolo 50 359.

Podobný scenár sa opakuje každý rok. Chorobnosť v chladnom období, keď sa darí vírusom a stúpa počet chorých, klesne cez vianočné sviatky. Vtedy sa totiž stretávanie ľudí vo veľkých kolektívoch preruší.

Úrad verejného zdravotníctva však očakáva v januári či februári ďalšiu vlnu chrípkovej sezóny. Po minulé roky bol práve v druhej vlne počet chorých ešte vyšší ako koncom roka.

Dá sa teraz rozoznať podľa príznakov Covid-19 od chrípky? Dostanú sa ľudia na vrchole chrípkovej sezóny k lekárovi a budú lieky? Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí.

V krátkosti z domova:

Vražda v Michalovciach: Policajný vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy muža podozrivého z úmyselného usmrtenia ženy v Michalovciach. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran, podľa ktorého ide o 18-ročného mladíka.

Policajný vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy muža podozrivého z úmyselného usmrtenia ženy v Michalovciach. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran, podľa ktorého ide o 18-ročného mladíka. SaS chce byť sama: SaS pôjde do volieb samostatne a strana Hlas pre ňu nie je želaný partner. Líder strany Richard Sulík ju bude viesť do volieb ako líder kandidátky. Strana tiež deklarovala, že do vládnej koalície nepôjde so Smerom.

SaS pôjde do volieb samostatne a strana Hlas pre ňu nie je želaný partner. Líder strany Richard Sulík ju bude viesť do volieb ako líder kandidátky. Strana tiež deklarovala, že do vládnej koalície nepôjde so Smerom. Heger rokuje: Dočasne poverený premiér Heger stále rokuje s partnermi o vývoji situácie po páde vlády. Komentovať vývoj rokovaní nebude a predstaví až finálnu dohodu, a to v priebehu januára.

Ako chcú obnoviť mŕtve mesto? V Mariupoli vyrastajú nové domy, okupanti vymazávajú všetko ukrajinské

Členovia proruských milícií prechádzajú ulicami Mariupoľa neďaleko oceliarní Azovstaľ. (zdroj: TASR/AP)

Ešte nedávno stál v ukrajinskom Mariupoli pamätník obetiam Stalinovho hladomoru. Dva žulové bloky, na ktorých boli umiestnené klasy a ostnatý drôt, pripomínali tragické následky politiky kolektivizácie hospodárstva z tridsiatych rokov minulého storočia.

Hoci dopestovaných plodín bol dostatok, sovietsky režim ich ustavične konfiškoval. V dôsledku takto vyvolaného hladomoru podľa historikov zahynuli najmenej štyri milióny Ukrajincov.

Niekoľko mesiacov po začiatku ruskej invázie padol Mariupoľ po ťažkých bojoch do rúk ruským okupantom. Tí vlani v októbri pamätník demontovali a vyhlásili, že žulu z neho využijú ako stavebný materiál. Dnes v zdevastovanom prístavnom meste skutočne vyrastajú nové bytové domy.

Miestni, ktorí Mariupoľ nestihli či nedokázali opustiť, sa však obávajú, že okupanti pri demolácii poškodených bytoviek v skutočnosti zahladzujú stopy po svojich vojnových zločinoch. Vo vyvezených troskách totiž nadobro zmiznú aj telesné pozostatky ich blízkych či známych.

V krátkosti z Ukrajiny:

Vyzbrojená fregata: Ruský prezident Vladimir Putin vyslal fregatu triedy Admirál Gorškov vyzbrojenú novými hypersonickými raketami Zirkón na cvičenia do Atlantického a Indického oceánu i Stredozemného mora.

Ruský prezident Vladimir Putin vyslal fregatu triedy Admirál Gorškov vyzbrojenú novými hypersonickými raketami Zirkón na cvičenia do Atlantického a Indického oceánu i Stredozemného mora. Útok v Makijivke: Rusko priznalo vyšší počet vojakov, ktorí zahynuli pri útoku na Makijivku. Číslo obetí ruské ministerstvo obrany upravilo na 89 zo 63. Moskva trvá na tom, že hlavou príčinou útoku bolo používanie mobilov.

Rusko priznalo vyšší počet vojakov, ktorí zahynuli pri útoku na Makijivku. Číslo obetí ruské ministerstvo obrany upravilo na 89 zo 63. Moskva trvá na tom, že hlavou príčinou útoku bolo používanie mobilov. Patriot na Ukrajinu: Prípravy na prevoz protivzdušného systému Patriot zo Spojených štátov na Ukrajinu sa už začali. Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba vo videu na Facebooku povedal, že sa tešia na jeho najskoršie nasadenie.

V krátkosti zo sveta:

Republikáni blokujú snemovňu: Vzbura asi dvadsiatky republikánskych poslancov viedla k niečomu, čo sa v americkej politike neobjavilo presne sto rokov. Víťazná strana si nedokázala na prvom zasadnutí v novom zložení zvoliť svojho predsedu.

Vzbura asi dvadsiatky republikánskych poslancov viedla k niečomu, čo sa v americkej politike neobjavilo presne sto rokov. Víťazná strana si nedokázala na prvom zasadnutí v novom zložení zvoliť svojho predsedu. Namiesto lyží bicykel: Lyžovať môžete vedľa zelených lúk, v niektorých strediskách po decembrovej prevádzke dokonca vleky vypli. Nový rok sa začal v Európe rekordnými teplotami, len za silvestrovský víkend padli na celom kontinente stovky teplotných rekordov.

Lyžovať môžete vedľa zelených lúk, v niektorých strediskách po decembrovej prevádzke dokonca vleky vypli. Nový rok sa začal v Európe rekordnými teplotami, len za silvestrovský víkend padli na celom kontinente stovky teplotných rekordov. Čapí hnízdo: Český expremiér Andrej Babiš pred súdom vypovedal v kauze Farmy Čapí hnízdo. Uviedol, že nikdy nič trestné nespáchal a je nevinný. Celá kauza je podľa neho politickou objednávkou a priživujú ju médiá.

Zo zahraničných webov:

Trh zamrzol a byty začali výrazne zlacňovať. Predávajúci uviazli v minulosti

Realitný trh prežíva v posledných mesiacoch obrat, keď sa do výhodnejšej pozície dostávajú kupujúci. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako stanoviť hodnotu vášho staršieho bytu? Na Slovensku sa roky uplatňuje pomerne jednoduchá zásada. Hodnotu nehnuteľnosti stanovuje jej majiteľ podľa toho, za akú cenu predal podobné bývanie jeho sused. Posledné roky pritom platilo, že sa predávajúci snažil predať „výhodnejšie“ ako sused. A obvykle sa mu to aj darilo.

Takejto cenotvorbe je nateraz koniec. Realitný trh prežíva v posledných mesiacoch obrat, keď sa do výhodnejšej pozície dostávajú kupujúci. Vyhliadky na ďalšie mesiace ich pozíciu budú ešte viac utvrdzovať. Podľa realitných maklérov totiž dochádza k zreálneniu cien nehnuteľností.

Že na realitnom trhu dochádza k výraznému ochladeniu sme informovali ešte v lete minulého roka. Pod zmenu nálad na trhu sa podpísali nielen vyššie úroky na hypotékach, ale aj rast inflácie či obavy z vývoja ekonomickej situácie.

Aj realitní makléri poukazujú na to, že v ďalších mesiacoch sa ochladenie z leta len potvrdzovalo. Hovoria o tom, že sa trh stabilizuje a končí sa obdobie bláznivého rastu.

„Nejde o žiadny 'realitný armagedon', ale o zákonitý pokles po prudkom raste. Banky navyše nezdvihli úrokové sadzby o likvidačné percentá, takže pri reálne nastavenej cene môže byť výška splátky dokonca nižšia ako v druhom kvartáli minulého roka,“ naznačuje Peter Vozár z realitnej kancelárie Re/Max Developer.

V krátkosti z ekonomiky:

Zdražovanie elektriny: Domácnosti po novom zaplatia za elektrinu v priemere o 2,5 percenta viac než vlani. Vláda pritom už od februára sľubovala, že elektrina pre domácnosti nezdražie vôbec. Zabezpečiť to malo memorandum so Slovenskými elektrárňami, ktoré zafixovalo cenu nimi vyrábanej elektriny na roky 2023 a 2024.

Domácnosti po novom zaplatia za elektrinu v priemere o 2,5 percenta viac než vlani. Vláda pritom už od februára sľubovala, že elektrina pre domácnosti nezdražie vôbec. Zabezpečiť to malo memorandum so Slovenskými elektrárňami, ktoré zafixovalo cenu nimi vyrábanej elektriny na roky 2023 a 2024. Prehľad zmien v roku 2023: Tento rok čakajú ľudí viaceré novinky. Pravidlá sa menia pri hypotékach, vodičských preukazoch, no zmeny pocítia aj rodičia detí či penzisti. Pripravili sme veľký prehľad zmien.

Tento rok čakajú ľudí viaceré novinky. Pravidlá sa menia pri hypotékach, vodičských preukazoch, no zmeny pocítia aj rodičia detí či penzisti. Pripravili sme veľký prehľad zmien. Miliardový projekt pri Bratislave: Okrem tunela Sitina by mal odkloniť a zrýchliť dopravu v hlavnom meste druhý bratislavský tunel. Ide o ambiciózny projekt, ktorý by mal zhltnúť približne miliardu eur. Keďže Slovensko nevie dostavať od roku 1998 ani tunel Višňové, je plán preraziť druhý najdlhší dvojrúrový tunel v Európe skutočne odvážny.

Vlhová zvládla druhú jazdu famózne, v Záhrebe bola rýchlejšia len Shiffrinová

Petra Vlhová obsadila v Záhrebe 2. miesto v slalome.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v stredajšom slalome Svetového pohára v Záhrebe druhé miesto a dosiahla tak najlepší výsledok v slalome v sezóne. Titul Snehová kráľovná však neobhájila.

V chorvátskej metropole zaostala o 76 stotín za Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá slávila 81. triumf v prestížnom seriáli. Tretia skončila so stratou 1,21 s Švédka Anna Swennová-Larssonová.

Shiffrinová triumfovala v Záhrebe po piaty raz a už iba jedno víťazstvo jej chýba k tomu, aby sa dotiahla na ženský rekord Lindsey Vonnovej, ktorá vyhrala 82 pretekov SP. Absolútny rekord drží Švéd Ingemar Stenmark, ktorý získal prvé miesto celkovo v 86 pretekoch.

"Som veľmi šťastná. Je to neuveriteľné, že som vyhrala piate preteky SP za sebou. Lyžovanie mi teraz prináša veľkú radosť," uviedla v cieľových priestoroch Shiffrinová, ktorá je suverénne na čele celkového poradia SP a vedie aj klasifikáciu slalomu.

Vlhová získala v Záhrebe korunu snehovej kráľovnej tri roky za sebou. V stredu bola po prvom kole druhá o 55 stotín za Shiffrinovou, keď sa po výjazde zo strminy nevyhla chybám. V druhom kole predviedla na rozbitej trati dravú jazdu, zvládla aj terénne nerovnosti a posunula sa na druhú priečku.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

BMW X1 s naftovým motorom patrí k najlepším kompaktným SUV

BMW X1 xDrive 23d (zdroj: Marek Čepa)

Pravdepodobne naňho nikdy neuvidíte reklamu, a to aj napriek tomu, že patrí medzi najlepšie kompaktné SUV, aké sú dnes na trhu. Tretia generácia BMW X1 je tu a hoci marketing značky bude zrejme tlačiť na elektrifikované verzie, nás zaujala naftová pod označením 23d.

Ak by sme mali zhrnúť dlhodobo zaužívané predstavy o ideálnom kompaktnom SUV, tak to bude kombinácia naftového motora a pohonu všetkých kolies. Inak povedané, všestranné auto s nízkou spotrebou, ktoré vás všade dostane. Lenže súčasnosť už takémuto pohľadu na SUV nepraje a v BMW to dobre vedia.

Nová X1 sa preto ponúka nielen s benzínovými a naftovými motormi, ale aj ako plug-in hybrid a čoskoro tiež ako elektromobil s označením iX1. Každému pohon podľa vlastných potrieb.

Aj keď BMW hovorí o X1 ako o svojom najmenšom SUV, tak všetko je relatívne. Tretia generácia totiž opäť podrástla a ponúka rozhodne viac priestoru ako štýlovejšie strihnutá X2. Na dĺžku má nová generácia 4500 mm, čo je rovnaký údaj ako pri Hyundai Tucson.

Auto novinky v skratke:

Odvážny Peugeot: Rok 2023 bude pre Peugeot na slovenskom trhu v znamení nového modelu 408. Ten sa veľkosťou radí medzi kompakty C-segmentu, presnejšie medzi Peugeotom 308 a 3008. A zverejnenie cien naznačuje, že trend zdražovania nových áut bude pokračovať.

Rok 2023 bude pre Peugeot na slovenskom trhu v znamení nového modelu 408. Ten sa veľkosťou radí medzi kompakty C-segmentu, presnejšie medzi Peugeotom 308 a 3008. A zverejnenie cien naznačuje, že trend zdražovania nových áut bude pokračovať. Zomrel majster driftov: Začiatok nového roka priniesol fanúšikom motorizmu smutnú správu. Vo veku 55 rokov zomrel Ken Block, pretekárska legenda, kaskadér a majster driftu. Block sa zo svojho ranču vybral do zasneženej horskej oblasti Mill Hollow zajazdiť si s partiou na snežných skútroch. Rodina ho čakala doma, no už sa nevrátil.

Začiatok nového roka priniesol fanúšikom motorizmu smutnú správu. Vo veku 55 rokov zomrel Ken Block, pretekárska legenda, kaskadér a majster driftu. Block sa zo svojho ranču vybral do zasneženej horskej oblasti Mill Hollow zajazdiť si s partiou na snežných skútroch. Rodina ho čakala doma, no už sa nevrátil. Nový Citroën: Kým pôvodne bol Citroën C5 sedanom alebo kombi, pri novej C5 X to už so zaradením nie je také jednoduché. Ide o crossover, ale vlastne aj o kombi alebo presnejšie shooting brake so svetlou výškou podvozku 190 mm.

Rozhovory ZKH

Veronika Cifrová Ostrihoňová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aký rozdiel zažila medzi pôrodom v Bratislave a Brne? Čo zažíva na sociálnych sieťach? Čo by ju presvedčilo, aby išla do politiky? Ako sa pozerá na zmenu v RTVS? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s moderátorkou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou.

Podcasty SME

Zoom: Domáci majú výhodu, rozhodcovia naozaj pískajú inak

Karikatúra

Prepísané heslo (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Tvarohová bábovka. (zdroj: Tortyodmamy.sk | vikulda)

Bábovku miluje každý, či už je to dvojfarebná, hrnčeková, tvarohová alebo s makom. Vyskúšajte naše tradičné aj nápadité recepty na vláčne bábovky.

Voľný čas

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

