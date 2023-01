Ranný brífing: Koalícia Fica k septembru nepotrebuje, Sofia potajomky vyzbrojovala Kyjev

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Predčasné voľby s termínom 30. septembra sú čoraz istejšie, neodmietla ich ani prezidentka. Vyzerá to tak, že na ne strany vládnej koalície spolu s SaS nebudú potrebovať ani hlasy opozičného Smeru, ktorý sa o predčasné voľby snaží minimálne dva roky.

Bulharsko kritizovali západní spojenci za to, že nepomáha Ukrajine. Najnovšie zistenia investigatívnych novinárov ukazujú, že bulharská vláda dlhé mesiace potajomky posielala na Ukrajinu zbrane, muníciu či palivo. To navyše Bulhari vyrábali z ruskej ropy.

Dočasne poverená vláda bez dôvery, potom zháňanie podpisov, snaha o novú koalíciu, ktorá by vlastne bola tou starou. Premiér naznačuje odchod zo strany, za ktorú sa stal premiérom, akurát nik nevie, kam. Ani aké strany nakoniec budú a aké nebudú. Ak sa v tom trochu strácate, nuž chyba nie je na strane prijímateľa. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vážne zlyhanie a Heger končí. Prezidentka nebude brániť septembrovým voľbám

Dočasne poverený premiér Eduard Heger a prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

Predčasné voľby budú s najväčšou pravdepodobnosťou na konci septembra. Predbežne sa na tom dohodli strany OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí a SaS, ktoré zvolal na rokovanie dočasne poverený premiér Eduard Heger. Pred definitívnym uzavretím dohody ešte dnes zasadne poslanecký klub OĽaNO aj predsedníctvo Za ľudí.

Poslanci týchto strán spolu s niektorými nezaradenými poslancami majú potrebných 90 hlasov na doplnenie ústavy aj skrátenie volebného obdobia, ak sa dohodnú. Nebudú tak potrebovať hlasy opozície Smeru a Hlasu, ktoré žiadajú voľby v skoršom termíne, najneskôr do konca júna.

So septembrovým termínom volieb sa vie zmieriť aj prezidentka Zuzana Čaputová, hoci ich pôvodne žiadala do konca júna. Opäť však upozornila, že ak sa konkrétne kroky na vyhlásenie predčasných volieb neudejú do konca januára, vymenuje úradnícku vládu.

Rovnako je pripravená postupovať, ak poverený kabinet Eduarda Hegera zlyhá. „V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie,“ dodala hlava štátu.

Voľby donútia parlament zmeniť ústavu: V parlamente je niekoľko návrhov na zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie. Najmenej prísne pravidla chce Smer, ich návrh by však mohol destabilizovať akýkoľvek budúci parlament.

V parlamente je niekoľko návrhov na zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie. Najmenej prísne pravidla chce Smer, ich návrh by však mohol destabilizovať akýkoľvek budúci parlament. Čaputová dala zelenú chaosu: Politické elity z nízkych osobných pohnútok aktívne predlžujú vákuum a agóniu. Napríklad, že chcú vládnuť súbežne s krájaním a defragmentáciou premiérskej strany. Bude zábavné sledovať, ako sa zúčastneným tieto kalkulácie vrátia, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Žraloci sa môžu dostať k miliónom: Štát zjemnil pravidlá na oddlženie nemocníc. Z 258 miliónov určených na ich oddlženie si teraz môže ukrojiť aj súkromná firma BFF Central Europe, ktorá skupuje pohľadávky voči nemocniciam a žiada od nich vysoké úroky.

Štát zjemnil pravidlá na oddlženie nemocníc. Z 258 miliónov určených na ich oddlženie si teraz môže ukrojiť aj súkromná firma BFF Central Europe, ktorá skupuje pohľadávky voči nemocniciam a žiada od nich vysoké úroky. Vlaky u nás zabíjajú najviac v Únii: Pod vlakom končí na Slovensku viac ľudí ako v zvyšku Európy. Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil správu, že v roku 2021 na Slovensku zomrelo pri železničných nehodách 31 ľudí. V prepočte na počet obyvateľov to bolo najviac v EÚ. Čiastočne za to môže hustá železničná sieť, ale tiež nedisciplinovanosť a priecestia bez rámp. Ani samovrážd nie je málo.

Pod vlakom končí na Slovensku viac ľudí ako v zvyšku Európy. Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil správu, že v roku 2021 na Slovensku zomrelo pri železničných nehodách 31 ľudí. V prepočte na počet obyvateľov to bolo najviac v EÚ. Čiastočne za to môže hustá železničná sieť, ale tiež nedisciplinovanosť a priecestia bez rámp. Ani samovrážd nie je málo. Streľba v Michalovciach: Tragédia, ktorá sa stala v jednom z panelákových bytov na Bieloruskej ulici v Michalovciach, otriasla celým mestom i okolím. Policajti našli v byte na druhom poschodí štyri telá bez známok života, dvoch dospelých a dve deti vo veku 14 a 12 rokov. Z doposiaľ získaných, zhromaždených a vyhodnotených informácií ide o rodinnú tragédiu.

Pri páde ukrajinského vrtuľníka zomreli deti aj šéf rezortu vnútra. O ruskom útoku sa nateraz nehovorí

Miesto pádu vrtuľníka v meste Brovary pri Kyjeve. (zdroj: TASR/AP)

Ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj miesta po útokoch ruských rakiet často navštevoval osobne. Vrtuľník, ktorým sa prepravoval, pritom lietal nižšie, ako je bežné, aby sa vyhol prípadnému nepriateľskému útoku.

V stredu ráno sa Monastyrskému táto taktika možno stala osudnou. Je totiž jednou z 14 obetí, ktoré si vyžiadal pád vrtuľníka v meste Brovary neďaleko Kyjeva. Na palube sa okrem neho nachádzalo ďalších osem ľudí, nikto z nich neprežil. Obeťou je aj jedno dieťa z materskej školy, neďaleko ktorej vrtuľník spadol.

Predbežné informácie nateraz nenaznačujú, že by šlo o ruský útok, Kyjev vo veci už začal vyšetrovanie. Helikoptéra sa zrútila v blízkosti obytnej budovy a škôlky v meste Brovary, ktoré sa nachádza zhruba 20 kilometrov od Kyjeva. Vzápätí začala horieť.

Vo vrtuľníku letelo okrem ministra päť predstaviteľov rezortu vrátane prvého námestníka Jevhenija Jenina a štátneho tajomníka Jurija Lubkovyča. Ďalšie tri obete z posádky boli členmi ukrajinskej štátnej pohotovostnej služby. Do nemocnice odviezli 30 ľudí, z toho 12 detí, naďalej hospitalizovaných je 15 osôb.

Nie sú ako Orbánovo Maďarsko. Bulhari neoficiálne zásobovali Kyjev zbraňami

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s bývalým bulharským premiérom Kirilom Petkovom. (zdroj: SITA/AP)

Tajná stratégia a nevídaná odvaha. Týmito prívlastkami začína nemecký denník Welt rozsiahly investigatívny text o postupe Bulharska, ktoré od začiatku ruského útoku na Ukrajinu skryto podporovalo ukrajinskú armádu, hoci navonok čelilo kritike pre nečinnosť.

Oficiálne sa Sofia rozhodla Kyjevu pomôcť až vlani v decembri. Väčšina médií vtedy zdôrazňovala, že Bulharsko dosiaľ vajatalo a zastávalo rovnaký postoj ako režim Viktora Orbána v Maďarsku.

Nebola to pravda, časť bulharských predstaviteľov však o svojich proukrajinských aktivitách dlho mlčala. Welt o nich píše v článku s titulkom „Krajina, ktorá tajne zachraňovala Ukrajinu“.

Investigatívnym novinárom sa podarilo overiť, že potrebný vojenský materiál dodávala Sofia Kyjevu už v čase, keď na Ukrajinu západné zbrane ešte len začínali prúdiť. Okrem zbraní Sofia dodávala ukrajinským obrancom aj palivo. Kuriozitou je, že nafta, ktorú Bulharsko poskytovalo Ukrajine, bola vyrobená z ruskej ropy.

Bulhari nepočúvali občanov a urobili správnu vec: Bulharskí politici konali za chrbtom vlastných občanov, a to aj z politických dôvodov. To nie je najlepšia vizitka demokracie, ale zasa neprepadajme skepse. Osobitne počas vojny je obhájiteľné, keď vlády na verejnosť až tak neprihliadajú, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruské plány atentátov na Zelenského: Rusi sa pred začatím útoku na Ukrajinu minimálne dvakrát pokúsili zabiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podarilo sa im v tom zabrániť aj vďaka informáciám amerických tajných služieb, ktoré prišiel do Kyjeva osobne odovzdať šéf CIA Bill Burns.

Rusi sa pred začatím útoku na Ukrajinu minimálne dvakrát pokúsili zabiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Podarilo sa im v tom zabrániť aj vďaka informáciám amerických tajných služieb, ktoré prišiel do Kyjeva osobne odovzdať šéf CIA Bill Burns. Vojna sa dostáva do kľúčovej fázy: "Putin sa vôbec nepripravuje na mier a preto si musí uvedomiť, že na bojisku nezvíťazí," vyhlásil šéf NATO Jens Stoltenberg na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Vojna sa podľa neho dostáva do kľúčovej fázy, v ktorej Ukrajina potrebuje ešte výraznejšiu podporu ako doteraz.

"Putin sa vôbec nepripravuje na mier a preto si musí uvedomiť, že na bojisku nezvíťazí," vyhlásil šéf NATO Jens Stoltenberg na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Vojna sa podľa neho dostáva do kľúčovej fázy, v ktorej Ukrajina potrebuje ešte výraznejšiu podporu ako doteraz. Nemecké Leopardy 2 na Ukrajinu: Slovenské ministerstvo obrany diskutuje so spojencami o dodaní ťažkých zbraní na Ukrajinu. Nemecké zbrojovky by mohli ešte tento rok Ukrajine dodať o 30 tankov Leopard 2 viac, ak by Slovensko a Česko súhlasili s posunutím dodávok pre seba.

Slovenské ministerstvo obrany diskutuje so spojencami o dodaní ťažkých zbraní na Ukrajinu. Nemecké zbrojovky by mohli ešte tento rok Ukrajine dodať o 30 tankov Leopard 2 viac, ak by Slovensko a Česko súhlasili s posunutím dodávok pre seba. Garantované tri Patrioty: Ukrajina má garantované tri batérie protilietadlového systému Patriot, povedal prezident Zelenskyj v príhovore k národu. Tretiu batériu má zabezpečiť Holandsko, čo podľa Zelenského výrazne zlepší protivzdušnú obranu a ochráni mestá a ľudí proti raketovému teroru Ruska.

Ukrajina má garantované tri batérie protilietadlového systému Patriot, povedal prezident Zelenskyj v príhovore k národu. Tretiu batériu má zabezpečiť Holandsko, čo podľa Zelenského výrazne zlepší protivzdušnú obranu a ochráni mestá a ľudí proti raketovému teroru Ruska. Dvesto obrnených transportérov z Kanady: Kanada daruje Ukrajine 200 obrnených transportérov. Počas návštevy Kyjeva to oznámila kanadská ministerka obrany Anita Anandová za prítomnosti ukrajinského ministra obrany Oleksija Reznikova. Podľa Anandovej tieto vozidlá ponúkajú najmodernejšiu a najlepšiu technológiu svojho druhu a dajú sa na ne jednoducho umiestniť zbrane.

Zo zahraničných webov:

Tesla zlacňuje aj na Slovensku. Prudko jej padli objednávky aj akcie

Šéf Tesly Elon Musk. (zdroj: TASR/AP)

Automobilka Tesla minulý týždeň prekvapivo znížila ceny elektroáut. Svoje modely zlacnela nielen v USA, ale aj v Ázii a Európe. Výhodnejšie ceny platia aj na kúpu auta zo Slovenska. Ide o reakciu Tesly na slabnúci dopyt.

Za minulý rok dodala zákazníkom 1,31 milióna vozidiel, čo bol nárast o 40 percent, ale ten zaostal za očakávaniami. Výhľad nie je pozitívny, pretože automobilke, ktorej šéfuje Elon Musk, sa znížil takzvaný backlog, teda predobjednávky.

Teslu na pozícii najväčšieho výrobcu elektroáut na svete vystriedala vlani čínska automobilka BYD, ktorej sa podarilo predať až 1,8 milióna vozidiel. Tesla už vlani v októbri musela reagovať na silnú konkurenciu tým, že v Číne začala zlacňovať o deväť percent a v januári ohlásila ďalšie kolo.

Nadhodnotené ceny akcií Tesly už niekoľko týždňov klesajú a od septembra odpísali 60 percent svojej hodnoty. Minulý týždeň sa šéf Tesly zapísal do Guinnessovej knihy rekordov, pretože zažil najprudší prepad majetku v histórii (tvorí ho predovšetkým virtuálna hodnota akcií Tesly). Elon Musk prišiel od novembra 2021 o majetok v hodnote 200 miliárd dolárov.

V krátkosti z ekonomiky:

Analýza fungovania finančnej správy: Prezident daniarov a colníkov Jiří Žežulka hodnotí po dvoch rokoch svoju inštitúciu známkou 2 mínus. Podľa neho pracuje v súčasnosti na približne 80 percent svojho potenciálu. Aj Nadácia Zastavme korupciu po roku a pol opäť zanalyzovala fungovanie finančnej správy.

Prezident daniarov a colníkov Jiří Žežulka hodnotí po dvoch rokoch svoju inštitúciu známkou 2 mínus. Podľa neho pracuje v súčasnosti na približne 80 percent svojho potenciálu. Aj Nadácia Zastavme korupciu po roku a pol opäť zanalyzovala fungovanie finančnej správy. Prvé zálohové platby: Eurokomisia poslala Slovensku prvé zálohové platby vo výške takmer dvesto miliónov eur ako súčasť Programu Slovensko 2021 až 2027. Prvé výzvy takmer z 13-miliardového balíka z Programu Slovensko vypíše ministerstvo investícií v prvom štvrťroku.

Eurokomisia poslala Slovensku prvé zálohové platby vo výške takmer dvesto miliónov eur ako súčasť Programu Slovensko 2021 až 2027. Prvé výzvy takmer z 13-miliardového balíka z Programu Slovensko vypíše ministerstvo investícií v prvom štvrťroku. Veľký záujem o lyžiarske kurzy: Záujem o lyžiarske kurzy je veľký, môže za to aj ich výpadok počas pandémie koronavírusu. Problémom sú však pre mnohé rodiny peniaze a aktuálne aj počasie. V menších strediskách musia kurzy presúvať, čakajú na sneženie a mrazy.

Zlá správa z NHL. Slafkovský si v tejto sezóne už zrejme nezahrá

Juraj Slafkovský v sprievode tímového lekára. (zdroj: TASR/AP)

Klub NHL Montreal Canadiens informoval, že slovenský hokejista Juraj Slafkovský vynechá tri mesiace pre zranenie v dolnej časti tela. Zranenie si síce nevyžaduje operáciu, no pre draftovú jednotku de facto znamená koniec jeho nováčikovskej sezóny v najlepšej hokejovej lige sveta.

Základná časť NHL sa končí 13. apríla, teda za necelé tri mesiace, a Montreal má malú šancu na postup do play off. Momentálne je v tabuľke Východnej konferencie na predposlednej priečke so ziskom 41 bodov.

Slafkovský sa na listine zranených hráčov ocitol po zápase s New Yorkom Rangers. Zranil sa v polovici tretej tretiny po nevinne vyzerajúcom súboji. V 52. minúte odišiel z ľadu s bolestivou grimasou a ťažko dostupoval na ľavú nohu. Následne absolvoval sériu lekárskych vyšetrení.

Vzhľadom na dĺžku očakávaného herného výpadku je tiež nízka pravdepodobnosť, že by sa pripojil k slovenskému tímu na MS, ktoré začnú 12. mája.

Nezľaknite sa nového seriálu o besniacej chorobe. The Last of Us pripomína videohru len v úvode

Bella Ramsey a Pedro Pascal v The Last of Us. (zdroj: HBO)

Veľkomestá sa zmenili na karanténne zóny prísne sledované ozbrojenými strážcami zákona. Prepukla totiž nová pandémia, ktorá výrazne preriedila populáciu planéty. Preživší a preživšie si so sebou nesú ťažké rany na duši a snažia sa prežiť medzi ruinami civilizácie.

Príbeh novinky HBO s názvom The Last of Us okamžite pripomenie traumy spojené s koronavírusom. Čo je však horšie, pripomenie aj hneď niekoľko geniálnych diel popkultúry.

Už pred trinástimi rokmi sa režisér Frank Darabont pokúsil v seriáli Živí mŕtvi vzbudiť v divákoch empatiu s nemŕtvymi, ktorí terorizovali planétu. Guillermo del Toro v seriáli The Strain o upíroch pôsobivo zachytil úzkosť z postupne sa rozširujúcej nákazy. Zúfalstvo postapokalyptického sveta sme intenzívne precítili pri čítaní knihy Cormaca McCarthyho Cesta.

Nehovoriac o tom, že novinka je iba adaptáciou videohry, ktorá bola fenoménom vo svojom žánri, ale aj to už bolo dávno. Prečo by sme sa teda ešte mali zaoberať jej seriálovou verziou a venovať jej deväť hodín času? Odpoveď je zložitejšia a neprichádza okamžite po pilotnej časti.

V krátkosti z kultúry:

Ženy v jej rodine búrali stereotypy: Keď šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová odchádzala do USA, vedela, že dostáva príležitosť, akú vtedy slovenskí novinári nemali. Zároveň však vedela, že v osobnom živote za ňu zaplatí nemalú cenu. Pred odchodom poslednýkrát videla svoju starú mamu, jednu z dlhého radu žien z jej rodiny, ktoré ju osudovo ovplyvnili.

Keď šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová odchádzala do USA, vedela, že dostáva príležitosť, akú vtedy slovenskí novinári nemali. Zároveň však vedela, že v osobnom živote za ňu zaplatí nemalú cenu. Pred odchodom poslednýkrát videla svoju starú mamu, jednu z dlhého radu žien z jej rodiny, ktoré ju osudovo ovplyvnili. Herectvo ho zachránilo: Zdeněk Godla, azda najznámejší rómsky herec v Česku, sa k herectvu dostal náhodou, keď robil verejnoprospešné práce v Chomutove a vybral si ho režisér Petr Václav do filmu. Do poslednej chvíle tŕpol, či to nie je nejaký podvod. Bol vtedy na dne, bez peňazí a herectvo mu výrazne pomohlo.

Zdeněk Godla, azda najznámejší rómsky herec v Česku, sa k herectvu dostal náhodou, keď robil verejnoprospešné práce v Chomutove a vybral si ho režisér Petr Václav do filmu. Do poslednej chvíle tŕpol, či to nie je nejaký podvod. Bol vtedy na dne, bez peňazí a herectvo mu výrazne pomohlo. Rozhovor s autorkou knihy o sexuálnom zneužívaní: Kniha Nicol Hochholczerovej Táto izba sa nedá zjesť bola nominovaná na cenu Anasoft litera aj na Cenu René, čím by sa dostala medzi študentov a študentky gymnázií. Kniha však otvorene opisuje autorkine skúsenosti so sexuálnym zneužívaním v detstve a porota sa ju rozhodla z nominácii dodatočne stiahnuť.

Rozhovory ZKH: Jozef Mikloško. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo výskum o deťoch prezentovali cez úplné a neúplné rodiny? Prečo sa deti najviac cítia ohrozené hladom? A bude sa komisár pre deti venovať deťom vo vylúčených komunitách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s detským ombudsmanom Jozefom Mikloškom.

Zoom: Vytvorili umelú krv, podali ju pacientom

Vytvorili umelú krv, podali ju pacientom Teplá vlna: Aj média môžu scitlivovať spoločnosť, vraví novinárka Ria Gehrerová

Kto bude na vine. (zdroj: Sliacky)

Kurací steak s batátovým pyré. (zdroj: zena.sme.sk)

Polievky, sladké jedlá aj slané chuťovky. Vyskúšajte recepty z batatov.

