Ranný brífing: Rozpočet je do volieb len zdrap papiera, okolo topdonora Hlasu sú otázniky

Predvolebná kampaň zrejme rozvráti štátny rozpočet. Ak by všetky súčasné návrhy koalície a opozície, ktorými rozdávajú rôzne peniaze, boli schválené, výdavky štátu by narástli o vyše päť miliárd eur. Ak by boli schválené len už predložené návrhy, Slovensku by hrozil najvyšší deficit v jeho histórii. A to do volieb ostávajú ešte tri schôdze.

Lukáš Mlynárik, ktorý daroval Hlasu 50-tisíc eur, podľa vlastných slov nechodí do krčmy, nepije, nefajčí, len šetrí peniaze. Aby ich mohol znovu dať Hlasu. V minulosti mal dlhy a jeho firmy dnes také objemy peňazí nezarábajú.

Pred štvrťstoročím si ho do slovenských kín prišlo pozrieť viac ako pol milióna divákov a diváčok. Film Titanic sa teraz vracia na strieborné plátna vo vylepšenej 4K 3D verzií. Prečo bol Titanic taký úspešný a má čo povedať filmovému publiku aj dnes? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Nie je to len Matovič. Ešte je len február a volebný účet štátu sa môže šplhať k 5,7 miliardy eur

Parlamentné strany sa snažia získať voličov návrhmi, ktoré by štát stáli už vyše päť miliárd eur, ak by boli schválené. (zdroj: SME)

Päť miliárd a sedemsto miliónov eur. Na takú sumu sa šplhá cena piatich najdrahších návrhov, ktoré pred voľbami pretláčajú parlamentom politici. Za toľko peňazí by štát vedel zaplatiť svoje fungovanie s ministerstvami, desiatkami štátnych organizácií aj 600-tisíc zamestnancami počas celých dvoch mesiacov.

„Niektorí z nás si možno ešte pamätajú, ako Mečiar počas volebnej kampane pozýval celebrity ako Claudia Schifferová, Gérard Dépardieu či Jean Paul Belmondo. Štyridsať miliónov korún, ktoré to vtedy stálo, je úplne smiešna suma v porovnaní s miliardami eur, ktoré sa na nás valia teraz,“ tvrdí ekonóm a člen strany Za ľudí Tomáš Meravý.

Parlament už na februárovej schôdzi schválil obedy „zadarmo“ pre deti aj zvyšovanie dôchodkov pre seniorov za približne 600 miliónov eur ročne. O ďalších návrhoch vrátane odmeny 500 eur pre každého za účasť vo voľbách, čo chce šéf OĽaNO Igor Matovič, poslanci ešte len budú hlasovať. A do volieb zostávajú ešte ďalšie tri parlamentné schôdze.

Ak by boli schválené len už predložené návrhy, Slovensku by hrozil najvyšší deficit v jeho histórii.

Totálny úlet: Kým v celej EÚ rozbiehajú pokrízové plány konsolidácie, Slovensko ide míňať ešte aj nad limity svojho vlastného najvyššieho deficitu v Únii. Celá táto garnitúra uletela úplne mimo súradníc normálnej politiky, píše Peter Schutz.

Totálny úlet: Kým v celej EÚ rozbiehajú pokrízové plány konsolidácie, Slovensko ide míňať ešte aj nad limity svojho vlastného najvyššieho deficitu v Únii. Celá táto garnitúra uletela úplne mimo súradníc normálnej politiky, píše Peter Schutz.

Koleso šťastia: Parlamentné koleso šťastia jednak navodzuje predstavu, že kasa je bezodná a rozpočet nezáväzný, no robí škody aj za hranice vyčísliteľnosti. Najfrapantnejšie je to v prípade opatrenia "500 eur za voľby", píše Zuzana Kepplová.

Nechodí do krčmy a šetrí. Najväčší donor Hlasu však nemusí byť skutočným darcom

Hlas - sociálna demokracia. (zdroj: SME/Marko Erd)

Dosiaľ najväčší darca strany Hlas Lukáš Mlynárik z Banskej Štiavnice nemusí byť jej skutočným donorom. Nie je totiž jasné, či má na takýto dar dostatok peňazí a v komunikácii so SME viackrát klamal o okolnostiach darov, ako aj o svojom podnikaní.

Podľa straníckeho webu Hlasu Mlynárik v minulom roku daroval strane 50-tisíc eur. Od vzniku Hlasu v roku 2020 nedal strane nikto viac peňazí ako on. Okrem tejto sumy prišlo ďalších 40-tisíc eur do strany prostredníctvom jemu blízkych osôb.

Namieste je však otázka, či čoskoro 33-ročný Mlynárik vôbec na takúto sumu mal. Od 19 rokov podnikal v stavebníctve, najskôr ako živnostník, neskôr mal firmu Stavmlyn, ktorá však skončila s dlhmi a exekúciami.

Peniaze dlhuje bývalým dodávateľom, ale aj finančnej správe, Sociálnej a zdravotnej poisťovni či inšpektorátu práce, ktorý dal firme pokutu osemtisíc eur za zamestnávanie načierno. Firma vedie aj niekoľko súdnych sporov.

Štát zaplatil dlh súkromnej kliniky: Ministerstvo zdravotníctva zaplatilo dlh vyše 1,3 milióna eur za očnú kliniku Uvea z Martina. Peniaze išli firme C. Rent, ktorú vlastní pokrvný príbuzný majiteľa kliniky. Spoločnosť prenajíma klinike priestory, tá však neplatila. Ministerstvo tvrdí, že vzťahy medzi firmami neskúma.

Ministerstvo zdravotníctva zaplatilo dlh vyše 1,3 milióna eur za očnú kliniku Uvea z Martina. Peniaze išli firme C. Rent, ktorú vlastní pokrvný príbuzný majiteľa kliniky. Spoločnosť prenajíma klinike priestory, tá však neplatila. Ministerstvo tvrdí, že vzťahy medzi firmami neskúma. SaS voľby v júni nepodporí: Strana SaS nebude hlasovať za júnový termín predčasných volieb, ku ktorému Smer zvoláva mimoriadnu schôdzu. SaS podľa jej predsedu Richarda Sulíka drží dohody a kompromisná dohoda je na 30. septembri. Opozícia tak nebude mať dosť hlasov na presadenie júnových volieb.

Strana SaS nebude hlasovať za júnový termín predčasných volieb, ku ktorému Smer zvoláva mimoriadnu schôdzu. SaS podľa jej predsedu Richarda Sulíka drží dohody a kompromisná dohoda je na 30. septembri. Opozícia tak nebude mať dosť hlasov na presadenie júnových volieb. Exprezidenti chcú voľby skôr: Bývalí prezidenti – Rudolf Schuster, Ivan Gašparovič a Andrej Kiska – sa zhodli, že predčasné parlamentné voľby by mali byť skôr ako v septembri. Uviedli to po spoločnom novoročnom obede so súčasnou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou. Gašparovič prezidentke odporúčal, aby sa o dátume volieb rokovalo nielen s koalíciou, ale aj s opozíciou.

Z ukrajinských detí chcú ruských patriotov, v táboroch musia študovať osnovy z Kremľa

Rusko zadržiava najmenej 6000 detí z Ukrajiny v prevýchovných táboroch, čo by mohlo predstavovať vojnový zločin. (zdroj: TASR/AP)

Medvežonok, v preklade medvedík, je veľký detský tábor na pobreží Čierneho mora neďaleko ruského mesta Gelendžik. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa tam však nehrajú ruské deti. Tábor slúži na ideologickú prevýchovu tých ukrajinských.

Do ďalších dvoch táborov Rusi umiestnili ukrajinské deti, ktoré označili za siroty. Najmenej dvadsať z nich si neskôr adoptovali ruské rodiny, prípadne ich umiestnili do pestúnskej starostlivosti v Rusku.

Správy o nútených deportáciách a nelegálnych adopciách ukrajinských detí sú známe už dlhšie. Najnovšia správa mimovládnej organizácie Conflict Observatory opisuje, že na ich prevýchovu a potlačenie národnej identity Rusi vytvorili celú sieť zariadení od Sibíri po Krym.

Do „reedukačných táborov“ v Rusku poslali od začiatku invázie vo februári 2022 najmenej 6000 ukrajinských detí, píše sa v správe. Podľa odhadov ich však môže byť až niekoľko desiatok tisíc.

Otázka obrany Bachmutu: Západ je znepokojený ukrajinským odhodlaním udržať Bachmut, píše americký Inštitút pre štúdium vojny. Na mesto už niekoľko mesiacov útočia ruské sily a hrozí mu obkľúčenie. ISW vo svojej analýze odkazuje na informácie západných médií, podľa ktorých ukrajinská armáda nie je schopná brániť Bachmut a súčasne vykonať jarnú ofenzívu.

Západ je znepokojený ukrajinským odhodlaním udržať Bachmut, píše americký Inštitút pre štúdium vojny. Na mesto už niekoľko mesiacov útočia ruské sily a hrozí mu obkľúčenie. ISW vo svojej analýze odkazuje na informácie západných médií, podľa ktorých ukrajinská armáda nie je schopná brániť Bachmut a súčasne vykonať jarnú ofenzívu. Rusi zrejme zintenzívnia vzdušný boj: Rusko zhromažďuje stíhačky a vrtuľníky v blízkosti hraníc s Ukrajinou, uviedli predstavitelia západných tajných služieb. Ruské sily sa tak zrejme snažia zmeniť svoju problematickú pozemnú inváziu na vzdušný boj. To podnietilo požiadavky na urýchlené dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a delostreleckej munície do Kyjeva.

Rusko zhromažďuje stíhačky a vrtuľníky v blízkosti hraníc s Ukrajinou, uviedli predstavitelia západných tajných služieb. Ruské sily sa tak zrejme snažia zmeniť svoju problematickú pozemnú inváziu na vzdušný boj. To podnietilo požiadavky na urýchlené dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a delostreleckej munície do Kyjeva. Extrémne ťažká situácia na fronte: Situácia na fronte, najmä v Doneckej a Luhanskej oblasti, je naďalej extrémne ťažká, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Je to podľa neho doslova boj o každý meter ukrajinskej pôdy. Ruské invázne sily ostreľovali ukrajinské jednotky i mestá na fronte a veľká časť ich delostreleckej paľby sa sústredila na Bachmut.

Situácia na fronte, najmä v Doneckej a Luhanskej oblasti, je naďalej extrémne ťažká, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Je to podľa neho doslova boj o každý meter ukrajinskej pôdy. Ruské invázne sily ostreľovali ukrajinské jednotky i mestá na fronte a veľká časť ich delostreleckej paľby sa sústredila na Bachmut. Ruské balóny nad Kyjevom: Nad Kyjevom spozorovali asi šesť nepriateľských balónov, pričom ukrajinská protivzdušná obrana väčšinu z nich zostrelila. Agentúra Reuters informuje, že išlo o ruské balóny. Podľa úradov mohli niesť aj prieskumné zariadenia.

Nad Kyjevom spozorovali asi šesť nepriateľských balónov, pričom ukrajinská protivzdušná obrana väčšinu z nich zostrelila. Agentúra Reuters informuje, že išlo o ruské balóny. Podľa úradov mohli niesť aj prieskumné zariadenia. NATO zvyšuje výrobu munície: Štáty NATO sa zhodli na spolupráci pri rozšírení výroby munície a vojenského materiálu. Po rokovaní aliančných ministrov obrany to oznámil šéf NATO Jens Stoltenberg, podľa ktorého už niektoré krajiny začali navyšovať výrobu delostreleckej munície.

Štáty NATO sa zhodli na spolupráci pri rozšírení výroby munície a vojenského materiálu. Po rokovaní aliančných ministrov obrany to oznámil šéf NATO Jens Stoltenberg, podľa ktorého už niektoré krajiny začali navyšovať výrobu delostreleckej munície. Európske sankcie voči Iráncom: Európska únia zavedie prvé sankcie voči iránskym subjektom zapojeným do vojny na Ukrajine. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen oznámila, že sankcie budú zahŕňať aj subjekty s väzbami na iránske Revolučné gardy.

Kto ovládne lukratívne pozemky v centre Bratislavy? V hre je Penta, J&T aj Oravkin

HB Reavis predáva pozemky pod bývalou dočasnou autobusovou stanicou na Bottovej ulici. (zdroj: SME/Marko Erd)

Pozemky na bratislavských Mlynských nivách si realitní developeri rozdelili už dávnejšie. V novom downtowne hlavného mesta sa stretli všetci dôležití hráči, parcely tam vlastní HB Reavis, Penta Real Estate, J&T Real Estate aj YIT Slovakia.

Po dlhšom čase sa v tomto území udejú majetkové zmeny. HB Reavis potvrdil, že lukratívne pozemky predáva. Podľa vyjadrenia HB Reavisu momentálne prebiehajú rokovania s „potenciálnymi obchodnými partnermi, medzi ktorých patria silní hráči na trhu“. Výnos z predaja chce využiť na expanziu v Spojenom kráľovstve, Poľsku a Nemecku.

„Vzhľadom na to, že portfólio pozemkov je pomerne veľké a heterogénne, odpredaj by mal prebiehať po častiach. Prioritne sa dnes sústredíme na pozemky v zóne Mlynské nivy/Košická,“ׅ uviedol developer.

Ide o pozemky, na ktorých stojí bývalá dočasná autobusová stanica, ako aj parcely, na ktorých HB Reavis pripravoval projekty Polyfunkčná stavba Chalupkova a Mlynské nivy Košická. Vedľa Košickej ulice pritom developer kúpil aj pozemky bývalého podniku Ryba. Kto by o ne mohol mať záujem? INDEX sa na to opýtal potenciálnych záujemcov.

Vinníkov colnej kauzy stále hľadajú: Kauza podhodnoteného dovozu z Číny Slovensku už vyšla Slovensko na 280 miliónov eur. Vyšetrovanie vinníkov na európskej prokuratúre stále beží, a tak jedinou dobrou správou je zatiaľ fakt, že opatrenia v oblasti zlepšenia kontroly, ktoré prijala Finančná správa, prinášajú prvé výsledky.

Kauza podhodnoteného dovozu z Číny Slovensku už vyšla Slovensko na 280 miliónov eur. Vyšetrovanie vinníkov na európskej prokuratúre stále beží, a tak jedinou dobrou správou je zatiaľ fakt, že opatrenia v oblasti zlepšenia kontroly, ktoré prijala Finančná správa, prinášajú prvé výsledky. Rast cien sa v januári zmiernil: Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v januári medziročne vzrástli o 15,2 percenta. Decembrová medziročná inflácia bola na úrovni 15,4 percenta. Podľa Štatistického úradu je to po 23 mesiacoch pokles, ide však len o veľmi mierne spomalenie a rast cien je stále nad úrovňou 15 percent.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v januári medziročne vzrástli o 15,2 percenta. Decembrová medziročná inflácia bola na úrovni 15,4 percenta. Podľa Štatistického úradu je to po 23 mesiacoch pokles, ide však len o veľmi mierne spomalenie a rast cien je stále nad úrovňou 15 percent. Problémy Lufthansy: Najväčšia nemecká letecká spoločnosť Lufthansa hlásila globálny výpadok svojho počítačového systému. Aerolinky rušili lety, ďalšie naberali meškania. Problémy zasiahli tisícky cestujúcich, nefungovalo ani odbavenie. Za výpadkom boli stavebné práce, pri ktorých boli poškodené optické káble.

Fasel vždy stál na strane Ruska. Teraz má ruský pas aj biznis s Putinovým pokladníkom

René Fasel a Vladimir Putin. (zdroj: TASR)

K Rusku a k prezidentovi Vladimirovi Putinovi mal vždy blízko. Ako rozhodca bol na viacerých exhibíciách, na ktorých Putin hral. V roku 2011 získal vysoké štátne vyznamenanie Rád priateľstva.

Bývalý prezident Medzinárodnej hokejovej federácie René Fasel prijal ruské občianstvo. Už v minulosti sa hovorilo, že Fasel získal aj ruský pas. No túto informáciu vtedy nikto nepotvrdil.

V utorok večer ruská agentúra Interfax zverejnila správu, že Fasel sa stal spolumajiteľom sadov jabĺk v Krasnojarsku. Získal 54-percentný podiel vo firme Alma Holding, ktorá má sady s rozlohou 400 hektárov a do pestovania investovala miliardu rubľov.

Zvyšný podiel vo firme, ktorá má sady v Krasnojarskom kraji v blízkosti Putinovho paláca, patrí oligarchovi z najužšieho kruhu Putinových ľudí - Gennadijovi Timčenkovi. O ňom sa hovorí ako o jednom z Putinových pokladníkov.

Interfax doplnil, že Fasel je v štátnom registri právnických osôb vedený ako ruský občan, do registra ho zapísali v januári 2022. Teda ešte pred ruskou agresiou na Ukrajine.

Nová značka umožňuje jazdu na červenú, na čo si treba dať pozor?

Svetelná signalizácia s novou značkou 730, ktorá však nesvieti, ide len o plechovú tabuľku. (zdroj: BSK)

Bratislavský samosprávny kraj sa pochválil novým značením križovatky so svetelnou signalizáciou. Patrí k prvým na Slovensku a umožňuje vodičom prejsť na červenú bez porušenia predpisov. O čo presne ide?

Na Slovensku sú vodiči od 80. rokov zvyknutí, že niektoré križovatky so semaformi sú vybavené doplnkovým svetelným signálom na odbočenie doprava.

Vyhláška o cestnej premávke 9/2009 Z. z. hovorí, že „doplnkový signál (rôznych smerov) so zeleným svetlom v tvare zelenej šípky, ktorým je doplnený signál s plným červeným svetlom „Stoj!“, svietiaci súčasne s týmto signálom,..., znamená pre vodiča možnosť pokračovať v jazde len v smere, ktorým uvedená šípka alebo šípky ukazujú.“

Pre vodiča to však automaticky neznamená hneď odbočiť, keďže podľa vyhlášky „je povinný dať prednosť v jazde vozidlám idúcim vo voľnom smere, ako aj prednosť chodcom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre chodcov a cyklistom prechádzajúcim vo voľnom smere po priechode pre cyklistov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na tento účel je povinný zastaviť vozidlo.“

Prečo spotreba áut nesedí s údajmi od výrobcu: Prečo nesedí priemerná spotreba auta s údajmi, ktoré v katalógoch a v cenníkoch uvádza výrobca, a prečo sú pri spotrebe plug-in hybridov uvedené často veľmi skreslené hodnoty? Podobné otázky sa v online diskusii pod testmi áut objavujú často. Preto sme sa rozhodli nájsť na ne uspokojivé odpovede.

Prečo nesedí priemerná spotreba auta s údajmi, ktoré v katalógoch a v cenníkoch uvádza výrobca, a prečo sú pri spotrebe plug-in hybridov uvedené často veľmi skreslené hodnoty? Podobné otázky sa v online diskusii pod testmi áut objavujú často. Preto sme sa rozhodli nájsť na ne uspokojivé odpovede. Volkswagen Golf Variant nahrádza Passat: Stredná trieda áut je už dlhší čas na ústupe, a tak sa výrobcovia postupne zbavujú klasických kombi či sedanov. Buď ich škrtnú úplne, alebo nahradia SUV, prípadne elektromobilom. Jeden z dôvodov, prečo sa tak deje, nám ukázal Volkswagen Golf v kombi verzii Variant s naftovým dvojlitrom, ktorý sme si vyskúšali v redakčnom teste.

Stredná trieda áut je už dlhší čas na ústupe, a tak sa výrobcovia postupne zbavujú klasických kombi či sedanov. Buď ich škrtnú úplne, alebo nahradia SUV, prípadne elektromobilom. Jeden z dôvodov, prečo sa tak deje, nám ukázal Volkswagen Golf v kombi verzii Variant s naftovým dvojlitrom, ktorý sme si vyskúšali v redakčnom teste. Prvá elektrická Cupra jazdou nesklame: Cupra sa zatiaľ najviac zviditeľnila športovým crossoverom Formentor. No aj pri tejto mladej španielskej značke platí, že jej budúcnosť je elektrická. V teste sme sa preto pozreli na Cupru Born - prvý model značky bez spaľovacieho motora.

Rozhovory ZKH: Igor Žiak. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako vyzerala práca slovenského desaťčlenného tímu v Turecku? Koľko ľudí sa im podarilo zachrániť? Ako nebezpečná bola táto záchranná misia pre slovenských záchranárov? A ako vyzerali aj náročné nebezpečné situácie s domácimi? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfom tímu záchranárov Igorom Žiakom.

Zoom: Objavili nový druh ľadu, možno je vo vesmíre

Objavili nový druh ľadu, možno je vo vesmíre Vedátorský podcast: Dalo sa zemetrasenie v Turecku predvídať? Áno aj nie

Uletený. (zdroj: Sliacky)

Karí s tekvicou a cícerom. (zdroj: Fotolia)

Vyskúšajte sýte, zdravé a bezmäsité hlavné jedlá. Ponúkame vám na výber z receptov zo šošovice, hrachu a fazule.

