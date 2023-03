Ranný brífing: Veľa ministrov svoj odchod nezvládlo, streľba na kadetku je nepochopiteľná

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Odchádzajúci minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovoril o škodlivom prostredí a sťažoval sa na politickú korupciu. Odchod ministrov naprieč existenciám rôznych vlád už sprevádzali slová o zrade, krik, slzy na krajíčku, ale aj náhle hospitalizácie, pre ktoré si dekrét o demisii nemohli prebrať osobne.

Ako mohlo v policajnej akadémii dôjsť k postreleniu študentky? Experti sa zatiaľ zhodujú na tom, že inštruktor musel porušiť najzákladnejšie pravidlo. Polícia sa aktuálne snaží rozriešiť, ako sa dostal ostrý náboj medzi cvičné.

V posledných dňoch sa medializovali prípady dvoch starších žien, ktoré cez okno v taške vyhodili páchateľom po 15-tisíc eur. Jedna uverila, že ide o policajtov, druhá, že ide o bankových úradníkov. Prečo nie je také jednoduché nenaletieť podvodníkom? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nešlo to vždy dôstojne. Ministri už končili s krikom, slzami na krajíčku aj z nemocnice

Odchádzajúci ministri Jureňa, Turský, Sólymos, Matovič a Krajčí. (zdroj: SME)

Bývalý minister obrany Pavol Kanis mal vraj v tipovaní športových zápasov také šťastie, že aj vďaka výhram dokázal platiť výstavbu trojpodlažnej vily v jednej z najlukratívnejších lokalít Bratislavy.

Reči typu - Číňania, choďte domov - zas sprevádzali opileckú potýčku pred ázijskou reštauráciou v centre Bratislavy, pri ktorej bol aj minister životného prostredia László Sólymos z Mosta-Híd.

Vytrhnutie už odovzdanej demisie z rúk úradníka prezidentského paláca Igorom Matovičom bolo síce najmenej dôstojným, no nie jediným prípadom, keď si člen vlády náhle vlastnú demisiu rozmyslel.

Odchod ministrov naprieč existenciám rôznych vlád už sprevádzali slová o zrade, krik, slzy na krajíčku, ale aj náhle hospitalizácie, pre ktoré si dekrét o demisii nemohli prebrať osobne. Denník SME zhrnul, ako vyzerali tie najnezvyčajnejšie okolnosti, za ktorých ministri svoje posty opúšťali.

Streľbu na policajnej akadémii nikto nechápe. Inštruktor nemal na človeka nikdy mieriť

Akadémia policajného zboru v Bratislave. (zdroj: TASR)

Nikdy nemal mieriť na človeka a v zbrani po celý čas nemal mať ostrý náboj. Streľbu na policajnej akadémii, pri ktorej inštruktor vážne postrelil 20-ročnú kadetku, si nedokáže vysvetliť vedenie školy ani ľudia z prostredia polície.

K nešťastiu došlo, keď dlhoročný pedagóg a tri študentky trénovali manipuláciu so zbraňou. Základným pravidlom pri podobnom výcviku je však práve to, aby zbraň nikdy nebola otočená na človeka. Používať sa majú cvičné náboje, ktoré nedokážu ani poraniť.

„Sú odlíšené aj farebne,“ hovorí rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská.

Ako sa mohol dostať ostrý náboj medzi cvičné, polícia ešte vyšetruje. Zaoberá sa aj možnosťou, že inštruktor použil dva zásobníky, ktoré omylom zamenil.

Polícia 51-ročného muža zadržala a potom prepustila na slobodu. Zatiaľ nepovedala, či ho aj obvinila. Ak by tak spravila, hrozilo by mu päťročné väzenie. Muž si aktuálne čerpá dovolenku.

V krátkosti z domova:

Smer už predbieha Hlas: Predčasné voľby nemôže vyhrať nikto iný, len Smer alebo Hlas, tvrdí politológ a sociológ Pavol Baboš, ktorý pôsobí na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A väčšiu šancu na triumf má strana Roberta Fica, hoci to tak vo verejných prieskumoch zatiaľ nevyzerá.

Predčasné voľby nemôže vyhrať nikto iný, len Smer alebo Hlas, tvrdí politológ a sociológ Pavol Baboš, ktorý pôsobí na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. A väčšiu šancu na triumf má strana Roberta Fica, hoci to tak vo verejných prieskumoch zatiaľ nevyzerá. Ľudia chcú v paláci opäť Čaputovú: Viac ako rok pred prezidentskými voľbami by súčasnú hlavu štátu Zuzanu Čaputovú najradšej videlo ako prezidentku 18 percent ľudí, naznačuje prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Za ňou s jasným odstupom skončili Peter Pellegrini (6 percent) a Robert Fico (5,4 percenta). Takmer presná tretina (33,2 percenta) opýtaných zatiaľ nemá vo svojom favoritovi jasno.

Viac ako rok pred prezidentskými voľbami by súčasnú hlavu štátu Zuzanu Čaputovú najradšej videlo ako prezidentku 18 percent ľudí, naznačuje prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Za ňou s jasným odstupom skončili Peter Pellegrini (6 percent) a Robert Fico (5,4 percenta). Takmer presná tretina (33,2 percenta) opýtaných zatiaľ nemá vo svojom favoritovi jasno. Krajne pravicová Sme rodina: Boris Kollár sa nehanbí za spoluprácu s francúzskou političkou Marine Le Penovou či s talianskym politikom Matteom Salvinim. Uznal, že Sme rodina je krajne pravicová strana. V TA3 však odsúdil polarizáciu spoločnosti i verbálne útoky na novinárov. Kritizoval získavanie politických bodov rozoštvávaním spoločnosti.

Jedni sa boja Rusov, druhí Ukrajincov. Moldavsko má podobný problém ako Slovensko

Protivládny protest v Moldavsku. (zdroj: TASR/AP)

Cobasna je malá obec na moldavsko-ukrajinskej hranici v neuznanej separatistickej republike Podnestersko. Za normálnych okolností by bola úplne bezvýznamná. Nachádza sa tu však najväčší muničný sklad vo východnej Európe, ktorý navyše strážia ruskí vojaci a v ktorom je uskladnených viac ako 20-tisíc kusov starej sovietskej munície.

Prvá správa o tom, že aj na túto obec chce zaútočiť komando ukrajinských vojakov, sa objavila ešte 21. februára v anonymnom príspevku na sociálnej sieti telegram. Odvtedy príspevok videlo vyše 140-tisíc ľudí. Ďalšie príspevky hovorili o akcii NATO, ruské médiá zase písali o provokácii s použitím ruských uniforiem, vznikli aj podvrhy dokumentov o invázii a prokremeľské médiá postupne začali hovoriť aj o invázii Rumunska či dokonca USA.

Všetky tieto informácie sa objavili len pár dní po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil moldavskú prezidentku, že Ukrajina zachytila ruské plány na destabilizáciu a ovládnutie Moldavska. Aj samotná vláda v Kišiňove, ktorá medzitým stihla padnúť, tieto obavy potvrdila.

Zástupca veliteľa ruského centrálneho obvodu Rustam Minnekajev ešte v apríli povedal, že špeciálna operácia na Ukrajine slúži aj na vytvorenie koridoru do Podnesterska, kde "sú dôkazy o útlaku ruskojazyčného obyvateľstva". Podobný argument využilo Rusko pri viacerých vojenských inváziách.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ruské sily tak skoro Bachmut neobkľúčia: Ruské sily si zrejme zabezpečili dostatočnú výhodu, pokiaľ ide o polohu, aby mohli zvrátiť situáciu v určitých častiach Bachmutu, ale doteraz nedonútili ukrajinské sily stiahnuť sa a pravdepodobne nebudú môcť mesto čoskoro obkľúčiť, uviedol Inštitút pre štúdium vojny. Skôr sa snažia donútiť Ukrajincov opustiť obranné pozície.

Ruské sily si zrejme zabezpečili dostatočnú výhodu, pokiaľ ide o polohu, aby mohli zvrátiť situáciu v určitých častiach Bachmutu, ale doteraz nedonútili ukrajinské sily stiahnuť sa a pravdepodobne nebudú môcť mesto čoskoro obkľúčiť, uviedol Inštitút pre štúdium vojny. Skôr sa snažia donútiť Ukrajincov opustiť obranné pozície. Nové obranné pozície: Ukrajinskí obrancovia Bachmutu zaujali nové obranné pozície a snažia sa odolať desiatkam ruských útokov. Rusi útočia v piatich oblastiach v okolí mesta, útoky sprevádza silná delostrelecká paľba. Nová obrana pozostáva zo zákopov v okolitých mestách a dedinách situovaných 20 až 40 metrov od seba.

Ukrajinskí obrancovia Bachmutu zaujali nové obranné pozície a snažia sa odolať desiatkam ruských útokov. Rusi útočia v piatich oblastiach v okolí mesta, útoky sprevádza silná delostrelecká paľba. Nová obrana pozostáva zo zákopov v okolitých mestách a dedinách situovaných 20 až 40 metrov od seba. Nútené deportácie ukrajinských detí: Na Ukrajine pravdepodobne zmizli desiatky tisíc detí, ktoré mohli byť deportované do Ruska, uviedla ukrajinská poslankyňa Ivanna Klympušová-Cincadzeová a dodala, že majú potvrdených asi 13-tisíc prípadov, kedy boli ukrajinské deti deportované do rôznych častí Ruska.

Na Ukrajine pravdepodobne zmizli desiatky tisíc detí, ktoré mohli byť deportované do Ruska, uviedla ukrajinská poslankyňa Ivanna Klympušová-Cincadzeová a dodala, že majú potvrdených asi 13-tisíc prípadov, kedy boli ukrajinské deti deportované do rôznych častí Ruska. Výcvik ukrajinských pilotov v USA: Dvaja ukrajinskí piloti podstupujú v súčasnosti v USA testy s cieľom zistiť, ako dlho by trval ich výcvik riadenia bojových lietadiel. Schopnosti Ukrajincov posudzujú okrem iného na letových trenažéroch na základni v Arizone. Ide o prvých pilotov z Ukrajiny s týmto cieľom v USA, nasledovať by malo desať ďalších.

Dvaja ukrajinskí piloti podstupujú v súčasnosti v USA testy s cieľom zistiť, ako dlho by trval ich výcvik riadenia bojových lietadiel. Schopnosti Ukrajincov posudzujú okrem iného na letových trenažéroch na základni v Arizone. Ide o prvých pilotov z Ukrajiny s týmto cieľom v USA, nasledovať by malo desať ďalších. Obrovské ruské straty: Rusko od začiatku vojny na Ukrajine stratilo približne dvetisíc tankov, povedal veliteľ síl NATO v Európe a americký generál Christopher Cavoli. Podľa neho je úroveň vojenských strát neuveriteľná. Podľa generála od začiatku bojov zomrelo či bolo ranených asi 200-tisíc ruských vojakov a 1 800 dôstojníkov.

Rusko od začiatku vojny na Ukrajine stratilo približne dvetisíc tankov, povedal veliteľ síl NATO v Európe a americký generál Christopher Cavoli. Podľa neho je úroveň vojenských strát neuveriteľná. Podľa generála od začiatku bojov zomrelo či bolo ranených asi 200-tisíc ruských vojakov a 1 800 dôstojníkov. Americký balík pomoci: USA pošlú na Ukrajinu rakety, muníciu a ďalšie vybavenie v rámci nového balíka pomoci za 400 miliónov dolárov. Ide v poradí o 33. čerpanie z rezervy amerického prezidenta Bidena v celkovej hodnote 32 miliárd dolárov. Americké ministerstvo obrany stiahne zbrane a vybavenie z vlastných zásob, aby ich mohlo poslať na Ukrajinu.

Zo zahraničných webov:

Módny reťazec známy aj na Slovensku má problémy, žiada o ochranu pred veriteľmi

Reťazec Peek & Cloppenburg má predajňu v bratislavskom obchodnom centre Eurovea. (zdroj: Eurovea)

Nemecký obchodný reťazec Peek & Cloppenburg má finančné problémy. Od roku 2005 pôsobí aj na slovenskom trhu, má štyri pobočky v bratislavských obchodných centrách. Napriek tomu, že pôsobí len v Bratislave, patrí v objeme tržieb medzi desiatku najväčších módnych sietí na Slovensku.

Firma Peek & Cloppenburg má vyše sto rokov. Založili ju holandskí obchodníci Johann Theodor Peek a Heinrich Cloppenburg, prvú predajňu otvorila v Düsseldorfe.

Práve nemecká odnož siete požiadala súd v Düsseldorfe o dočasnú ochranu pred veriteľmi. Toto opatrenie má dlžníkovi, ktorému hrozí platobná neschopnosť, ale dokáže udržiavať firmu v chode, zabezpečiť dostatočný čas na vypracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho prerokovanie s veriteľmi.

Finančné problémy zdôvodňuje Peek & Cloppenburg pre denník Handelsblatt ekonomickými dosahmi covidovej pandémie s tým, že mu spôsobili tretinový pokles tržieb v rokoch 2020 a 2021 a stratu v stovkách miliónov eur.

V krátkosti z ekonomiky:

Pokles reálnych miezd: Prudko sa zvyšujúca inflácia minulý rok znehodnotila priemernú mesačnú mzdu na Slovensku o 4,5 percenta. Reálny pokles mzdy zaznamenalo všetkých osem krajov a inflácii nedokázalo čeliť ani jedno z odvetví ekonomiky. Reálne mzdy sa najviac znížili pracujúcim v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 9,1 percenta a v odvetví vzdelávania o 7,2 percenta.

Prudko sa zvyšujúca inflácia minulý rok znehodnotila priemernú mesačnú mzdu na Slovensku o 4,5 percenta. Reálny pokles mzdy zaznamenalo všetkých osem krajov a inflácii nedokázalo čeliť ani jedno z odvetví ekonomiky. Reálne mzdy sa najviac znížili pracujúcim v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 9,1 percenta a v odvetví vzdelávania o 7,2 percenta. Majetok LGBTI+ párov môžu riešiť nadácie: Vláda sľúbila párom rovnakého pohlavia, že bude riešiť ich životnú situáciu aj bez registrovaných partnerstiev či sobášov. S návrhom, ako by si mohli usporiadať majetok či dediť po sebe, teraz prichádza ministerstvo spravodlivosti. Chce zaviesť inštitút súkromných nadácií.

Vláda sľúbila párom rovnakého pohlavia, že bude riešiť ich životnú situáciu aj bez registrovaných partnerstiev či sobášov. S návrhom, ako by si mohli usporiadať majetok či dediť po sebe, teraz prichádza ministerstvo spravodlivosti. Chce zaviesť inštitút súkromných nadácií. Kontroverzná veža v Tatrách ušla konkurzu: Keď investor požiadal o kolaudáciu Veže snov na Štrbskom Plese, úrady zistili, že projekt realizoval inak, ako to mal povolené. Na úkor múzea sa mala rozšíriť gastroprevádzka. Napriek problémom stavebný úrad v Štrbe projekt skolaudoval, a to aj keď napriek prísľubom v ňom žiadne múzeum dodnes nie je.

Hamšík mal zmeniť názor, sklame Calzonu. Zvažuje návrat do Slovana Bratislava

Marek Hamšík. (zdroj: TASR)

Čo sa deje okolo Mareka Hamšíka? V Trabzonspore nehráva už mesiac a pol, oficiálne pre zranenie. Najnovšie sa po zmenách vo vedení klubu spomína odchod aj 35-ročného skúseného futbalistu.

Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie by sa na záver svojej seniorskej kariéry mohol vrátiť tam, kde ju začínal. Do Slovana Bratislava. Aj keď svoj návrat vlani opakovane vylúčil.

Hamšík hral naposledy koncom januára v rámci 20. kola tureckej súťaže proti Istanbulsporu. Nastúpil na polhodinu ako striedajúci hráč, do štyroch minút nahral na gól.

Následne už v štyroch kolách chýbal na súpiske, rovnako ako v dvojzápase šestnásťfinále Európskej konferenčnej ligy proti Bazileju, kde Trabzonspor vypadol.

Nedokážu rozoznať tváre známych. Brad Pitt prosil ľudí, aby sa mu pripomenuli

Brad Pitt si nedokáže zapamätať tváre ľudí. Podobnou poruchou zrejme trpí jeden človek z 33. (zdroj: TASR/AP)

Ak by ste aj niekedy stretli Brada Pitta, na druhý deň by vás už podľa tváre nespoznal. Nie preto, že by ste mu boli ukradnutí. Známy americký herec totiž nedokáže rozoznávať ľudské tváre a trápi sa tým.

Jeden čas začal ľudí prosiť, aby mu pripomenuli, kde sa stretli. Inak ich nevedel zaradiť. Väčšina z jeho známych sa však za podobnú žiadosť urazila.

"Hovorili mi: Si egoistický. Si namyslený," prezradil Pitt v roku 2013 v rozhovore pre magazín Esquire.

Herec je presvedčený, že trpí slepotou na tváre. Ide o neurologický stav, keď človek nedokáže rozoznávať tváre jemu známych ľudí.

Vedci odhadujú, že táto porucha nie je až taká zriedkavá, ako sa doteraz zdalo. V určitom rozsahu ju môže mať jeden človek z 33. Píšu o tom vo vedeckom časopise Cortex.

V krátkosti z vedy a techniky:

Tajomstvá dutiny Chufuovej pyramídy: Veľkú dutinu, ktorá sa skrýva v útrobách Chufuovej pyramídy v Gíze, si vedci prvýkrát všimli iba pred pár rokmi. Do neprístupného priestoru sa nemohli fyzicky dostať, zachytili ho iba na senzoroch. Teraz sa im ho podarilo prvýkrát zmapovať a zistili, aká veľká chodba je. Pozreli sa aj do jej vnútra.

Veľkú dutinu, ktorá sa skrýva v útrobách Chufuovej pyramídy v Gíze, si vedci prvýkrát všimli iba pred pár rokmi. Do neprístupného priestoru sa nemohli fyzicky dostať, zachytili ho iba na senzoroch. Teraz sa im ho podarilo prvýkrát zmapovať a zistili, aká veľká chodba je. Pozreli sa aj do jej vnútra. Webbov teleskop prekonal očakávania: Teleskop Jamesa Webba je skvele uspôsobený na skúmanie zrodu a rastu zložitých galaxií. Tam, kde bolo kedysi na záberoch vo viditeľnom spektre vidno iba slabé a tmavé oblasti, sa pod infračerveným okom teleskopu odhalili žiariace dutiny a obrovské bubliny plynu a prachu. Z prvých dát z týchto pozorovaní sú astronómovia v úžase.

Teleskop Jamesa Webba je skvele uspôsobený na skúmanie zrodu a rastu zložitých galaxií. Tam, kde bolo kedysi na záberoch vo viditeľnom spektre vidno iba slabé a tmavé oblasti, sa pod infračerveným okom teleskopu odhalili žiariace dutiny a obrovské bubliny plynu a prachu. Z prvých dát z týchto pozorovaní sú astronómovia v úžase. Ozvite sa kamarátom: Možno ste dlho nenapísali kamarátke, lebo čakáte, kým sa ozve ona. Alebo ste sa báli ozvať kamarátovi, lebo neviete, či by ho to vôbec potešilo. Ľudia podobné situácie nevyhodnocujú dobre. Výskumy pritom ukazujú, že aj letmé ahoj dokáže rozžiariť deň aj niekomu, koho ste dlho nevideli. Navyše už krátky rozhovor s kamarátom môže zlepšiť náladu aj vám.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Jakub Mrva. (zdroj: SME)

Prečo sa vrátila vydra riečna do mestských lesov? Čo s premnoženými diviakmi v Bratislave? A ako rozpočet ovplyvnil zelené opatrenia v hlavnom meste? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceprimátorom Bratislavy Jakubom Mrvom.

Podcasty SME

TECH_FM: Vedci naznačujú, že chrípka vznikla v moriach

Vedci naznačujú, že chrípka vznikla v moriach Knižná revue: Ako spisovateľka zažíva úspech, ako novinárka urážky

Ako spisovateľka zažíva úspech, ako novinárka urážky Klik: Už je jasné, že umelá inteligencia bude hlavne na smiech

Už je jasné, že umelá inteligencia bude hlavne na smiech Dejiny: Na 20. storočie sa treba pozrieť aj očami Rómov

Karikatúra

Mierotvorca. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pečený ružičkový kel s datľami a tekvicovými semienkami. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Ružičkový kel nemá často v našich kuchyniach na "ružiach" ustlané. vyskúšajte ho upiecť s datľami a tekvicovými semienkami.

Voľný čas

